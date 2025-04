15 melhores exemplos de campanhas de marketing de influência e principais conclusões

Um influenciador toma um gole de uma bebida enlatada diante da câmera. No dia seguinte, ela está esgotada.

Isso não é mágica, é uma sólida campanha de marketing de influenciadores em movimento.

O que começou com selfies patrocinadas evoluiu para campanhas completas de influenciadores que geram resultados importantes. Pense em feeds de inundação de conteúdo gerado pelo usuário, influenciadores de mídia social moldando decisões de compra e marcas monitorando cada clique, comentário e conversão.

✅ Verificação de fatos: Prevê-se que o setor global de marketing de influência atinja US$ 24 bilhões até o final de 2025, mais do que o dobro do tamanho de apenas quatro anos atrás.

Mas nada disso acontece por acaso. Os melhores esforços de marketing de influenciadores são construídos com base em escolhas inteligentes, como escolher o influenciador certo, conhecer seu público-alvo e criar conteúdo que realmente se encaixe no roteiro.

De marcas de beleza independentes a gigantes globais da tecnologia, todos estão no jogo. E o manual? Ele está em constante evolução.

Resumo de 60 segundos Está tentando decifrar o código do marketing de influência? Veja aqui como criar campanhas que não apenas vão ao ar, mas que realmente se tornam virais: Descubra o que funciona em todos os setores: com 15 exemplos de marketing de influenciadores de destaque de marcas como Fenty, Duolingo, Gymshark e Apple

Crie campanhas mais inteligentes desde o primeiro dia: escolhendo os influenciadores certos, definindo metas precisas e criando conteúdo que pareça nativo - e não encenado

Vá além das colaborações únicas: com parcerias de longo prazo, conteúdo gerado pelo usuário e narrativas lideradas por criadores em que o público realmente confia

Mantenha sua estratégia preparada para o futuro: inclinando-se para tendências como nano influenciadores, conteúdo liderado pela comunidade e comportamento de pesquisa nativo da plataforma

Gerencie tudo em um só lugar: com ClickUp Tasks, Table View, Goals, Automations, Dashboards e Brain, criados para dar suporte a cada parte do fluxo de sua campanha Planeje, monitore e dimensione campanhas de influenciadores que sejam mais impactantes e duradouras.

O que é uma campanha de marketing de influência?

Uma sólida campanha de marketing de influenciadores é uma colaboração cuidadosamente planejada entre uma marca e um influenciador. Ela é projetada para atingir metas de marketing específicas.

As campanhas de marketing de influenciadores são a forma pela qual as marcas de beleza conseguem que os tutoriais em tempo real se tornem tendência, como as empresas de SaaS exploram as plataformas de mídia social com explicadores especializados e como as startups de fitness fazem parcerias com microinfluenciadores para gerar buzz antes de um lançamento.

Veja o que acontece em uma campanha típica:

Um público-alvo claramente definido : Quem você está tentando alcançar e onde eles são mais ativos

O tipo certo de criador : Quer se trate de macroinfluenciadores para alcance ou influenciadores de nicho para confiança

Uma estratégia de conteúdo que prioriza a plataforma: Que tipo de conteúdo de influenciador funciona em quais canais de mídia social

Uma estrutura real de campanha : Não um post, mas uma série de colaborações com influenciadores, posts patrocinados e integrações de histórias

Objetivos de marketing mensuráveis: Do aumento das vendas ao aumento do engajamento nas mídias sociais

As campanhas de marketing de influenciadores mais eficazes não tentam invadir um feed; elas se misturam e convertem.

Quando o conteúdo de um criador parece autêntico em seu estilo e alinhado com os valores de sua marca, você está promovendo sua marca e criando confiança. É isso que faz uma campanha funcionar.

Principais exemplos de campanhas de marketing de influenciadores

Algumas campanhas de influenciadores se tornam virais. Outras são silenciosas. O que separa as duas? Uma estratégia afiada, o criador certo e um conteúdo que não pareça um anúncio. Aqui estão algumas campanhas de marketing de influenciadores de grande sucesso que fizeram o que se propuseram a fazer!

1. Dunkin' x Charli D'Amelio

Quando Charli D'Amelio postou sua bebida preferida da Dunkin' no TikTok, ela não apenas obteve visualizações. Mas também levou a um aumento de 57% nos downloads do aplicativo no dia do lançamento e a um aumento de 20% nas vendas da bebida gelada. A bebida foi rebatizada de The Charli, e seus fãs a seguiram.

Por que funcionou?

Os seguidores de Charli confiaram em seu amor pela bebida - não parecia um anúncio

A Dunkin' se inclinou para o conteúdo gerado pelo usuário, incentivando os fãs a compartilharem seus próprios pedidos

Principais conclusões: Encontre um influenciador de mídia social (ou uma celebridade autêntica) cujo público provavelmente seguirá suas ações e comprará os produtos que ele endossa. Em seguida, deixe que o influenciador conduza a narrativa.

2. 66 dias do Gymshark: Desafio Mude Sua Vida

O Gymshark não apenas patrocinou influenciadores de fitness, mas também lhes ofereceu um desafio estruturado ao qual suas comunidades poderiam aderir. Os participantes se comprometeram com 66 dias de transformação, acompanharam o progresso e compartilharam atualizações em várias plataformas de mídia social.

Por que funcionou?

Não se tratava apenas de equipamentos, mas de estilo de vida

O aspecto comunitário criou um alto engajamento na mídia social e fidelidade à marca

Principais conclusões: As campanhas com interação integrada com a comunidade geram engajamento de longo prazo, não apenas um clique único. E aqui, o trabalho e a imagem pública dos participantes/influenciadores nessa campanha se alinharam fortemente com as ofertas da Gymshark.

3. #DWPickoftheDay de Daniel Wellington: Do zero à declaração de moda global

A Daniel Wellington não tinha orçamento para endossos de celebridades em seus primórdios, mas teve uma ideia inteligente. Em vez de perseguir os grandes nomes, eles ofereceram relógios minimalistas a microinfluenciadores com uma estética elegante no Instagram.

O único pedido? Publique uma foto estilizada com a hashtag #DWPickoftheDay e marque a marca.

Em poucos meses, os feeds das redes sociais foram inundados com conteúdo da DW, não com anúncios, mas com fotos autênticas que pareciam inspiração de moda.

Por que funcionou?

Criou prova social em escala : Milhares de pessoas reais usando o relógio fizeram com que ele parecesse ser o relógio ideal para se ter

A iniciativa convidava à criatividade: Os influenciadores podiam tornar o produto parte de sua própria história, não do roteiro de outra pessoa

Visibilidade gamificada: Os seguidores queriam aparecer na página da DW, aumentando o alcance orgânico

Conclusão principal: Uma forte campanha de marketing de influenciadores não precisa de um rosto de celebridade. Ela precisa de uma estética clara, alcance escalável e um motivo para que os criadores (e o público) se importem.

4. Campanha de lançamento inclusiva da Fenty Beauty

A Fenty não lançou anúncios. Eles entregaram toda a sua linha de produtos a uma gama diversificada de influenciadores de vários tons de pele e estilos de conteúdo. Esses criadores publicaram de tudo, desde tutoriais até avaliações sem filtro, especialmente em seus termos.

Por que funcionou?

O conteúdo autêntico eliminou qualquer percepção de parcialidade

Isso posicionou rapidamente a Fenty como uma marca real e inclusiva

Principais conclusões: Se a sua marca valoriza a inclusão, reflita isso nos criadores com os quais você colabora.

5. Parcerias de longo prazo da HelloFresh com criadores

A HelloFresh não buscou momentos virais. Em vez disso, eles criaram parcerias consistentes com YouTubers e criadores do Instagram que se encaixavam naturalmente na vibração da marca. Seus nomes e códigos de desconto se tornaram familiares com o tempo, aumentando a confiança e as conversões.

Por que funcionou?

A repetição criou a lembrança

O público se acostumou a ver a marca em contextos cotidianos e relacionáveis

Principais conclusões: As parcerias de longo prazo com influenciadores parecem mais genuínas e geralmente são mais eficazes do que as campanhas pontuais.

6. Glossier: Transformando clientes em influenciadores

A Glossier criou uma marca de beleza e um movimento. Ao aproveitar seu blog, Into the Gloss, a marca convidou usuários comuns para ajudar a moldar os produtos antes mesmo do lançamento. Em seguida, entregou os holofotes sociais a clientes reais, não apenas a influenciadores.

Os fãs não estavam apenas comprando maquiagem. Eles estavam criando-a e contando a todos sobre ela.

Por que funcionou?

O feedback dos clientes moldou a linha de produtos, criando fidelidade e buzz mesmo antes do lançamento

Usuários reais criaram grandes volumes de conteúdo autêntico, aumentando o alcance orgânico

O boca a boca parecia genuíno porque eram os clientes que se tornavam defensores da marca

Conclusão principal: Seus influenciadores mais poderosos podem já ser seus clientes. Dê a eles uma plataforma e deixe-os liderar.

7. Campanha "Share a Coke" da Coca-Cola

A Coca-Cola trocou seu logotipo icônico por algo ainda mais pessoal, ou seja, seu nome. A campanha "Share a Coke" imprimiu nomes populares em garrafas, incentivando os fãs a encontrá-los, compartilhá-los e publicá-los. Ela rapidamente se tornou uma sensação viral, transformando um produto clássico em conteúdo personalizado.

Por que funcionou?

A personalização fez o produto parecer emocionalmente relevante

Os fãs compartilharam organicamente as garrafas no Instagram e no Facebook, ampliando o alcance

A campanha criou momentos que valem a pena ser capturados e marcados

Conclusão principal: A personalização transforma produtos em experiências compartilháveis. Se as pessoas se enxergarem em um produto, elas o compartilharão.

8. Campanha "Live There" do Airbnb

O Airbnb queria que os viajantes abandonassem as armadilhas para turistas e "vivessem como os locais". "Então, eles fizeram uma parceria com criadores de viagens e influenciadores locais para destacar joias escondidas e experiências autênticas. A mensagem? Não fique apenas em um lugar; pertença a ele.

Por que funcionou?

Os influenciadores mostraram a cultura local em vez de promoções sofisticadas

A campanha criou confiança ao alinhar o conteúdo com os valores do viajante, a autenticidade e a conexão

Isso despertou a curiosidade sobre destinos menos explorados, ampliando o apelo do Airbnb

Principais conclusões: O marketing de influenciadores trata do estilo de vida que eles proporcionam.

9. ASOS Insiders: Influenciadores internos

Em vez de perseguir influenciadores externos, a ASOS criou os ASOS Insiders. Eles eram funcionários reais e microinfluenciadores que publicavam seus trajes diários, dicas de estilo e links de produtos no Instagram, criando um feed comprável e relacionável.

Por que funcionou?

A ASOS criou relacionamentos de longo prazo com criadores, transformando os funcionários em autênticas vozes da marca

Cada Insider tinha seu próprio nicho e público, expandindo o alcance entre os grupos demográficos

Os links para compras geraram conversões diretamente do conteúdo

Principais conclusões: A criação de programas de influenciadores internos proporciona a você um conteúdo consistente e de marca que ainda parece pessoal.

10. Campanha #MeetAnOwner da Subaru

A Subaru inverteu o roteiro, transformando os proprietários de seus carros em estrelas. Com a campanha #MeetAnOwner, eles fizeram uma parceria com influenciadores de aventura e criativos que realmente dirigiam Subarus. Eles capturaram viagens por estradas, escaladas de montanhas e momentos da vida real ao volante.

Por que funcionou?

Os influenciadores eram verdadeiros fãs da Subaru, não apenas promotores pagos

O conteúdo focado no estilo de vida repercutiu no público da Subaru, que gosta de atividades ao ar livre e é movido por valores

O UGC aumentou a capacidade de relacionamento e a confiança nas plataformas sociais

Principais conclusões: Não venda apenas o produto, mas o estilo de vida que o acompanha, usando pessoas que já o vivem.

11. A estratégia do Duolingo no TikTok

O Duolingo não jogou pelo seguro no TikTok. Em vez disso, seu mascote coruja verde se inclinou para um conteúdo caótico e autoconsciente que zombava do comportamento da marca e os seguidores não se cansavam. O Duolingo combinou gerentes sociais internos com áudio de tendências, humor da Internet e respostas espirituosas que obscureceram a linha entre marketing e memes.

Por que funcionou?

Não parecia marketing, mas parecia mais entretenimento

O conteúdo do Duolingo jogou dentro da linguagem da plataforma, não contra ela

Seu mascote tornou-se uma personalidade do TikTok, não apenas um logotipo

Principais lições: Às vezes, o melhor influenciador é a personalidade da sua própria marca, se você der a ela uma voz forte e que pare a rolagem.

12. Desafio #GuacDance da Chipotle

Para comemorar o Dia Nacional do Abacate, a Chipotle lançou uma campanha no TikTok convidando os fãs a mostrarem sua melhor " GuacDance" usando um som de tendência. Com criadores populares como Brent Rivera e Loren Gray dando o pontapé inicial, a hashtag explodiu, assim como os pedidos on-line.

Por que funcionou?

O desafio foi fácil, divertido e projetado para viralizar

Os principais criadores de conteúdo lançaram a tendência, gerando uma enorme tração inicial

Ela estava diretamente ligada a uma promoção: guacamole grátis para todos os pedidos digitais

Conclusão principal: Combine o impulso do influenciador com desafios nativos da plataforma para criar loops virais e picos de vendas.

13. Abordagem minimalista da Zara no Instagram, liderada por UGC

A Zara não dependeu de influenciadores tradicionais nem postou muito. Em vez disso, criou um ecossistema no Instagram em que o mínimo de publicações da marca permitia que o conteúdo gerado pelo usuário brilhasse.

Suas campanhas de hashtag, como #DearZara e #ZaraStyle, incentivaram uploads estéticos e de estilo editorial que combinavam com a vibração luxuosa, porém acessível, da marca.

Por que funcionou?

Uma estratégia de baixa frequência e alta duração fez com que cada postagem parecesse premium

O feed deles se tornou aspiracional e realizável, o que é uma combinação rara

O UGC se tornou o principal impulsionador de descobertas por meio de réplicas de estilo

Principais conclusões: Você nem sempre precisa de influenciadores com um grande número de seguidores; às vezes, sua campanha mais poderosa está na forma como você seleciona o que já existe.

14. Campanha #ShotOniPhone da Apple

A Apple transformou cada cliente em um embaixador com sua campanha #ShotOniPhone. Em vez de divulgar as especificações técnicas, a marca exibiu fotos e vídeos reais feitos por usuários de todo o mundo. Em seguida, apresentou-os em outdoors globais, carretéis do Instagram e lançamentos de produtos.

Mais de 27 milhões de fotos foram marcadas com a hashtag #ShotOniPhone até o momento.

Por que funcionou?

Ela celebrava o que os usuários podiam fazer, não apenas o que o telefone podia fazer

A apresentação de conteúdo real fez com que a campanha parecesse inspiradora, não encenada

Isso gerou uma comunidade de criadores que elevaram o produto por conta própria

Conclusão principal: O UGC em escala se torna uma influência quando seu produto oferece resultados que as pessoas querem exibir.

15. Esquadrão Sephora: Um coletivo de criadores bem feito

Em vez de parcerias rápidas, a Sephora criou o Sephora Squad. Um programa de influenciadores com duração de um ano que combinava criadores estabelecidos com talentos emergentes. Os membros tiveram acesso antecipado a produtos, convites para eventos e a capacidade de moldar campanhas, criando um ecossistema de influenciadores mais colaborativo.

Por que funcionou?

Ela priorizou a colaboração de longo prazo em vez do conteúdo transacional

Os criadores se envolveram emocionalmente na evolução da marca

A combinação de micro e macroinfluenciadores criou alcance e credibilidade de nicho

Conclusão principal: Crie relacionamentos, não apenas campanhas. Os esquadrões de longo prazo podem criar lealdade, narrativas mais profundas e um volante de conteúdo.

Como planejar sua própria campanha de marketing de influenciadores

Grandes campanhas não acontecem por acaso. Elas são criadas, desde a primeira mensagem direta até o relatório final do painel. E se você acabou de ver o que funciona no mundo real, é aqui que você faz com que funcione para você.

Vamos dividi-lo em quatro partes, começando pelo que a maioria das marcas erra logo no início: escolher o criador errado.

Etapa 1: Identificar os influenciadores certos para sua marca

Não persiga o número de seguidores, em vez disso, busque um ajuste adequado. Um criador pode ter um milhão de seguidores e ainda assim não atingir seu público-alvo. O influenciador certo é aquele cujo conteúdo, tom e valores correspondem ao que sua marca representa e em quem seu público-alvo realmente confia.

Veja como fazer a combinação certa:

Defina as personas de seus influenciadores : Pense em microinfluenciadores para obter a confiança de um nicho, megainfluenciadores para obter alcance e funcionários ou clientes para obter relacionamento

Analise o público do influenciador : Quem o segue? Qual é o conteúdo que gera mais engajamento? Seus seguidores são compradores em potencial ou apenas fãs passivos?

Verifique o alinhamento da marca : As publicações deles já refletem os valores, a estética ou o tom de sua marca?

Mantenha seus detalhes em um banco de dados adequado: O ClickUp Table View o ajudará a criar e classificar listas de influenciadores por categoria, tamanho do público, taxa de engajamento e setor

Dica profissional: Use os campos personalizados do ClickUp para classificar os influenciadores relevantes por tipo de público, colaborações anteriores com a marca ou status de alcance.

Etapa 2: Definir metas de campanha e métricas de desempenho

Antes de lançar uma campanha, saiba como é o sucesso. Você está tentando aumentar as vendas, direcionar o tráfego do site ou aumentar a visibilidade da marca? Se sua resposta for "todas as opções acima", é hora de restringir o foco.

As melhores campanhas de marketing de influência são orientadas por metas precisas. Isso começa com a definição do que você está medindo e por quê.

Veja como definir referências inteligentes:

Comece com objetivos de marketing claros: Conscientização, engajamento, conversões - escolha uma prioridade central e crie o restante em torno dela

Identifique as métricas de desempenho corretas : Visualizações, salvamentos, cliques, roubos, resgates de códigos, o que quer que esteja alinhado com as metas de sua campanha

Use dados históricos para definir referências realistas: Campanhas anteriores, médias da concorrência ou tendências específicas da plataforma

Se você quiser saber mais sobre como usar a IA para automações, dê uma olhada 👇

Etapa 3: Criar colaborações de conteúdo envolventes e autênticas

Não se pode fingir uma conexão. E você não pode esperar resultados de legendas copiadas e coladas. O melhor conteúdo de influenciadores parece real porque está enraizado na voz do criador, moldado em torno do seu produto e apresentado com o tipo de energia que faz com que os usuários parem para ler.

Veja como chegar lá:

Priorize o conteúdo autêntico : Permita que os criadores falem em seu próprio idioma. Os roteiros parecem seguros, mas raramente funcionam

Incentive o conteúdo gerado pelo usuário : Avaliações, reações, tutoriais, todos os formatos que parecem orgânicos e se misturam aos feeds

Use vários formatos : Combine publicações em mídias sociais, conteúdo patrocinado e até mesmo aquisições para cobrir todos os ângulos

Mantenha a colaboração aberta: Forneça proteções, não algemas. Ofereça liberdade criativa com uma espinha dorsal clara da campanha

Etapa 4: Acompanhamento e análise do sucesso da campanha

Se você estiver medindo apenas curtidas e comentários, estará perdendo o panorama completo. Uma campanha bem-sucedida na superfície pode ter um desempenho inferior no fundo do funil.

Para entender realmente o que funcionou e o que não funcionou, você precisa de um rastreamento de dados estruturado e de um ciclo de feedback rigoroso.

Veja como tornar a análise pós-campanha realmente útil:

Vá além das métricas de vaidade : Acompanhe métricas mais profundas, como salvamentos, compartilhamentos, tempo de exibição, swipe-ups e mensagens diretas para avaliar o envolvimento real com a mídia social

Compare com as metas iniciais da campanha : Você atingiu seus KPIs desejados? Houve alguma surpresa que valha a pena reproduzir?

Capture insights em nível de criador: Quem teve o melhor desempenho por plataforma, formato de postagem ou resposta do público? Que tipo de conteúdo de influenciador realmente converteu?

A lição? Você não faz apenas uma campanha. Você aprende com ela. E, então, você constrói algo mais afiado da próxima vez

Tendências de marketing de influência e previsões futuras

As melhores campanhas não parecem mais campanhas. Elas se parecem com cultura. E é exatamente para lá que o marketing de influenciadores está se dirigindo: para fora da grade, para o bate-papo em grupo e liderado por criadores que nunca se chamariam de influenciadores.

Aqui é onde as marcas inteligentes já estão jogando:

Pequenos criadores, grande impacto: Os nano e microinfluenciadores estão vencendo em espaços onde os grandes nomes fracassam. Seu conteúdo parece real, suas mensagens diretas recebem respostas e seus seguidores se importam. As marcas que buscam ROI, e não métricas de vaidade, estão optando por menores, e não maiores

Não há mais colaborações únicas: A publicação patrocinada de sucesso está desaparecendo. O que está funcionando? Séries de criadores, equipes de embaixadores e parcerias de longo prazo que parecem menos com marketing e mais com amizade em público

Do polido ao pessoal: As edições brilhantes estão fora de moda. Histórias cruas, memes caóticos e criadores que compartilham demais em um vídeo de 2 minutos? É isso que está gerando salvamentos, compartilhamentos e compras. As pessoas compram de pessoas que se sentem como elas e não de marcas que parecem perfeitas

Criadores como resultados de pesquisa: O TikTok está prestes a substituir o Google na descoberta de produtos. Isso significa que o conteúdo do influenciador não é apenas para o feed, é sua estratégia de SEO. Educar, revisar, explicar, repetir

O que realmente acontece nas mensagens diretas: Reddit, Telegram, Discord e até mesmo bate-papos em grupo - é aí que a influência vive agora. Nem tudo é rastreável. Mas é onde a confiança (e as compras) estão acontecendo sem que ninguém clique em "curtir"

O marketing de influência não está morrendo. Ele está apenas crescendo. E as marcas dispostas a seguir o público em vez do algoritmo ganharão o que realmente conta: atenção, confiança e fidelidade.

Sua vez de criar algo de parar a rolagem

As campanhas de marketing de influenciadores mais bem-sucedidas conduzem a conversa. Não importa se você está fazendo uma parceria com um microinfluenciador ou criando um programa de criadores sempre ativo, o objetivo permanece o mesmo: uma conexão real que amplifica os esforços de marketing da sua marca e gera resultados.

Agora que você já viu o que alimenta as campanhas eficazes de marketing de influência, é hora de colocar esses insights em ação. Com o apoio dos embaixadores certos da marca, uma mensagem clara e uma estratégia eficaz de marketing de influenciadores, sua próxima campanha não terá apenas um bom desempenho, mas será duradoura.

