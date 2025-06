Modelos gratuitos de planos de negócios para comércio eletrônico

Você tem o produto, a paixão e a motivação para construir seu negócio de comércio eletrônico. Mas quando se trata de escrever um plano de negócios, as coisas podem ficar um pouco complicadas.

Projeções financeiras, análise do mercado-alvo, logística... É muita coisa para colocar no papel, especialmente quando tudo o que você quer é colocar sua loja em funcionamento.

Um modelo de plano de negócios para comércio eletrônico pronto para uso pode aliviar um pouco dessa pressão. Ele oferece a estrutura, as orientações e a clareza de que você precisa, sem exigir horas de trabalho para descobrir o que vai onde.

Nesta postagem do blog, vamos dar uma olhada nos modelos do ClickUp e em alguns outros que valem a pena conferir. 👀

O que são modelos de planos de negócios para comércio eletrônico?

Os modelos de plano de negócios para comércio eletrônico são ferramentas estruturadas que ajudam você a delinear sua estratégia de negócios online. Eles organizam suas metas, planos financeiros, insights sobre o público-alvo e abordagem de marketing em um documento claro.

Esses modelos funcionam como uma plataforma de lançamento, especialmente para fundadores iniciantes ou proprietários de pequenas empresas que desejam avançar rapidamente sem perder o essencial.

Cada seção orienta você em uma parte específica do seu negócio, facilitando o foco, o planejamento e a execução.

Diferentes modelos atendem a diferentes necessidades — alguns se concentram em estratégias de alto nível, enquanto outros se aprofundam nas operações diárias ou no planejamento específico de produtos. Cada formato oferece uma estrutura clara para ajudá-lo a criar um plano focado e funcional.

🧠 Curiosidade: Em 1994, um homem chamado Dan Kohn vendeu um CD do Sting, “Ten Summoner’s Tales”, online através do NetMarket, marcando a primeira compra online segura.

O que torna um modelo de plano de negócios de comércio eletrônico bom?

Um plano de negócios de comércio eletrônico sólido começa com o modelo certo. Ele deve orientar seu raciocínio, cobrir os pontos essenciais e ajudar a transformar suas ideias em algo viável. Então, o que diferencia um bom plano? Vamos ver. 👇

Estrutura clara: apresenta seções essenciais, como visão geral da empresa, análise de mercado, operações e finanças, em um formato lógico e fácil de seguir

Fluxo lógico: organiza o conteúdo em uma sequência que reflete como um negócio toma forma, facilitando a construção e o aprimoramento da sua estratégia

Sugestões integradas: inclui perguntas orientadoras ou dicas em cada seção para ajudá-lo a pensar com clareza e fornecer detalhes relevantes

Flexibilidade: Adapta-se a vários modelos de negócio, incluindo lojas baseadas em produtos, ofertas digitais e plataformas orientadas para serviços

Exemplos úteis: Oferece breves amostras de conteúdo ou dicas para eliminar suposições e ajudar você a começar mais rápido

Suporte para acompanhamento de objetivos: permite definir marcos e métricas importantes para que você possa medir o progresso e manter o foco

Seções personalizadas: Oferece espaço para elementos exclusivos, como estratégias de influenciadores, planos de afiliados ou táticas de pacotes de produtos

🔍 Você sabia? Cerca de 66% dos consumidores priorizam o frete grátis ao fazer compras online. Se você estiver criando um plano de negócios de comércio eletrônico, incorporar frete grátis ou com desconto pode aumentar significativamente as conversões.

25 modelos de planos de negócios para comércio eletrônico

Não existe uma maneira única de escrever um plano de negócios, mas ter o modelo certo pode facilitar muito o processo.

Reunimos 25 modelos de planos de negócios para comércio eletrônico para ajudar você a começar. E sim, isso inclui alguns da ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho que permite planejar, organizar e gerenciar tudo dentro do software de gerenciamento de projetos. 📝

1. Modelo de plano de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano estratégico e pronto para investidores com o modelo de plano de negócios da ClickUp

O modelo de plano de negócios ClickUp oferece uma estrutura completa e flexível para mapear sua estratégia de comércio eletrônico do início ao fim. Ele inclui cinco visualizações úteis — Tópicos, Status, Cronograma, Plano de negócios e Guia de introdução — para que você possa organizar seções importantes, gerenciar prazos e obter uma visão geral clara de todo o seu plano.

A visualização Tópicos divide seu plano em seções como pesquisa de mercado, marketing e finanças. Enquanto isso, a visualização Plano de Negócios combina tudo para uma visão geral clara e pronta para investidores. Os campos personalizados do ClickUp, como “Referência”, “Aprovado” e “Seção”, adicionam contexto específico para ajudar a acompanhar o andamento do plano.

📌 Ideal para: Empreendedores e parceiros de negócios que buscam um plano de negócios profissional e completo, pronto para investidores e focado na execução.

2. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de negócios claro e dinâmico com o modelo de documento de plano de negócios da ClickUp

O modelo de documento de plano de negócios ClickUp oferece um espaço específico para planejar sua estratégia, organizar detalhes importantes e manter tudo atualizado à medida que sua empresa cresce. Ele foi criado para oferecer estrutura e flexibilidade, seja para definir objetivos, dividir tarefas ou analisar riscos potenciais.

O modelo gratuito de plano de negócios orienta você em cada seção do seu plano, ajudando a manter tudo viável. Você pode definir metas, apoiar o gerenciamento de recursos e incluir etapas de contingência sem complicar demais o processo.

Como ele é criado no ClickUp Docs, você tem acesso a recursos como páginas aninhadas para estruturar seu conteúdo, formatação avançada, edição em tempo real e incorporação de tarefas para que seu plano evolua junto com sua empresa.

📌 Ideal para: Pequenas equipes ou fundadores individuais que desejam um documento flexível e dinâmico, que evolua junto com seus negócios.

💡 Dica profissional: Defina metas de 1, 5 e 10 anos que aumentem em complexidade e ambição. Suas metas para um ano devem se concentrar na estabilidade e tração, suas metas para cinco anos no posicionamento e crescimento no mercado e suas metas para dez anos na inovação, legado ou estratégia de saída. Essa abordagem em camadas mostra um pensamento de longo prazo e uma execução de curto prazo.

3. Modelo de lançamento de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as etapas do lançamento com o modelo de lançamento de negócios da ClickUp

O modelo ClickUp Business Launch foi criado para ajudá-lo a controlar o caos que acompanha o início de um negócio. Ele divide o processo em etapas claras e oferece ferramentas para acompanhar o progresso sem perder de vista o panorama geral.

Você pode alternar entre visualizações como gráficos de Gantt e painéis de progresso para obter cronogramas de alto nível e atualizações no nível das tarefas. Personalize fluxos de trabalho para atender às suas metas de lançamento, atribua responsabilidades e mantenha tudo em movimento com ferramentas integradas de automação de processos de negócios e colaboração.

O que torna este modelo especialmente útil é a sua flexibilidade e facilidade de implementação. Ele se adapta ao seu fluxo de trabalho e oferece visibilidade sobre o que está funcionando por meio de atualizações em tempo real e métricas detalhadas.

📌 Ideal para: Fundadores iniciantes que estão se preparando para gerenciar o lançamento de sua startup, desde a concepção até a entrega ao cliente.

🧠 Curiosidade: 87% dos compradores valorizam as avaliações e opiniões reais dos clientes antes de fazer uma compra. Seu plano de negócios deve priorizar depoimentos, avaliações de produtos e sinais de confiança para aumentar as conversões e oferecer uma vantagem competitiva.

4. Modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme grandes ideias em passos claros com o modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

O modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp ajuda você a adotar uma abordagem clara e passo a passo para expandir seus negócios. Com o planejamento diário de tarefas integrado à estrutura, fica mais fácil priorizar o que é importante e manter o ritmo enquanto trabalha para atingir objetivos de longo prazo.

Você encontrará visualizações organizadas para metas, cronogramas e etapas diárias, para que seu plano passe da ideia à execução com clareza. Cada tarefa é marcada com status, prioridade, departamento e complexidade, ajudando sua equipe a permanecer alinhada e focada.

Precisa de colaboração multifuncional? O modelo oferece suporte para isso. As equipes de vendas, logística, PMO e RH podem visualizar suas responsabilidades rapidamente.

📌 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que desejam transformar objetivos de longo prazo em ações diárias e rastreáveis em todos os departamentos.

5. Modelo de roteiro estratégico de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Trace seus objetivos gerais com o modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp

O modelo de roteiro estratégico de negócios da ClickUp facilita sua transição de um planejamento reativo para um progresso intencional. Criado para estratégias de longo prazo, ele oferece uma pasta pronta para mapear sua situação atual, sua estrutura de negócios e todas as etapas necessárias para chegar lá.

Ele foi projetado para dividir metas de alto nível entre departamentos como Vendas, Produto, Marketing e Capacitação. Você pode planejar iniciativas como a criação de um manual de vendas, o desenvolvimento de novas estratégias de produto e o lançamento de atualizações de marca, tudo em uma única visualização de linha do tempo.

📌 Ideal para: Equipes em fase de crescimento que buscam alinhar iniciativas estratégicas com objetivos de alto nível da empresa.

6. Modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme grandes ideias em resultados reais com o modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp

O modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp transforma metas de crescimento de alto nível em etapas estruturadas e rastreáveis. Ele descreve seus objetivos de negócios, mapeia as principais parcerias e organiza as tarefas por prioridade, tudo isso enquanto mantém os prazos e os orçamentos sob controle.

Este modelo de plano de crescimento foi concebido para apoiar tanto o progresso imediato como o sucesso a longo prazo. Pode definir métricas claras desde o início, facilitando a avaliação dos resultados e mantendo o foco no que faz o negócio avançar.

Com tudo, desde o estabelecimento de metas até a execução em um só lugar, sua estratégia de desenvolvimento se torna mais prática e muito mais eficaz.

📌 Ideal para: Líderes focados no crescimento estruturado dos negócios, na construção de parcerias e em métricas de sucesso mensuráveis.

🔍 Você sabia? Com a participação dos dispositivos móveis nas vendas de comércio eletrônico projetada para atingir 63% até 2028, um site e um aplicativo otimizados para dispositivos móveis são essenciais para impulsionar as vendas e manter a competitividade.

7. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Facilite o gerenciamento e a visualização das etapas do projeto com o modelo de gráfico de etapas do ClickUp

O modelo de gráfico de marcos do ClickUp dá vida à sua estratégia de projeto com a flexibilidade dos quadros brancos do ClickUp. Você pode esboçar o fluxo do seu projeto, conectar ideias com setas inteligentes, inserir notas adesivas para anotações rápidas e incorporar links para documentos ou tarefas de apoio.

Este modelo é especialmente útil quando você está gerenciando várias partes móveis e precisa manter todos focados no panorama geral. Desde o início até a entrega final, ele ajuda você a definir o sucesso, acompanhar o progresso das etapas e manter o ritmo até a linha de chegada.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto que precisam visualizar o progresso, os prazos e as dependências das principais iniciativas.

8. Modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Obtenha um modelo gratuito Alinhe equipes e acompanhe o progresso com o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company oferece um sistema pronto a usar para definir metas. Criado para ajudar as equipas a alinharem-se em torno de objetivos claros e resultados mensuráveis, este modelo simplifica o planeamento de metas e facilita o acompanhamento.

Você pode definir as principais prioridades da sua empresa, dividi-las em resultados-chave alcançáveis e atribuir responsabilidades para que todos saibam em que estão trabalhando.

Para dar suporte a diferentes fluxos de trabalho, este modelo inclui visualizações como o Quadro de envio de OKRs, Todos os itens relacionados a OKRs e o Quadro de calendário de OKRs. Isso permite que você veja em tempo real o que está avançando, o que precisa ser revisado e o que está por vir.

📌 Ideal para: Equipes que buscam promover o alinhamento, a transparência e resultados mensuráveis com uma abordagem orientada por OKRs.

📖 Leia também: Como usar IA para escrever um plano de negócios

9. Modelo de plano de continuidade de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva resiliência e esteja sempre preparado com o modelo de plano de continuidade de negócios da ClickUp

O modelo de plano de continuidade de negócios da ClickUp fornece tudo o que você precisa para criar um plano confiável que mantenha seus negócios estáveis durante interrupções.

Ele ajuda a manter as operações funcionando normalmente durante emergências, ajudando sua equipe a mapear riscos, ações de resposta e esforços de recuperação em um único espaço simplificado.

Você pode identificar ameaças potenciais, atribuir funções claras e definir procedimentos passo a passo para diferentes cenários de interrupção. O modelo também oferece suporte a testes e revisões regulares, para que seu plano permaneça eficaz ao longo do tempo.

📌 Ideal para: Empresas que priorizam o gerenciamento de riscos e a prontidão operacional durante interrupções ou crises.

🧠 Curiosidade: Roupas e acessórios são consistentemente os produtos mais comprados online. Conforto + estilo + entrega na porta = sucesso garantido.

10. Modelo de gerenciamento de estoque ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o controle de estoque com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp oferece um espaço de trabalho centralizado onde você pode rastrear todos os itens, monitorar prazos de reabastecimento e mapear a movimentação dos produtos em tempo real.

Você pode registrar tudo, desde preços e níveis de estoque até quantidades de pedidos e imagens dos produtos, tornando seu sistema de inventário mais acessível e fácil de entender. Com visualizações integradas, como Tabela, Linha do tempo e Atualizações de pedidos, identificar lacunas ou acompanhar tendências de fornecimento se torna algo natural.

Ele também permite classificar e incluir atributos para supervisionar seu estoque, como “Próximo pedido”, “Gerente de operações”, “Pedido”, “Estoque atual” e “Quantidade do pedido”

📌 Ideal para: Varejistas de comércio eletrônico ou gerentes de armazém que desejam visibilidade em tempo real dos níveis e tendências de estoque.

💡 Dica profissional: use IA para estruturar, não falsificar, seu plano de negócios. Ferramentas como o ClickUp Brain podem delinear seções como análise de mercado, benchmarks da concorrência ou modelos de receita, mas a visão ainda precisa vir de você. Alimente sua ferramenta de comércio eletrônico com IA com dados reais, personalize o tom e edite para obter clareza estratégica.

11. Modelo de atendimento de pedidos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe, execute e melhore todos os pedidos com o modelo de execução de pedidos do ClickUp

O modelo de atendimento de pedidos da ClickUp oferece um sistema claro para gerenciar pedidos, rastrear estoque e acompanhar o que está saindo, o que está atrasado e o que precisa da sua atenção.

Você pode definir todo o processo, desde o acompanhamento da demanda por produtos até a embalagem e o envio. A visualização do quadro permite que você tenha uma visão geral dos níveis de estoque. Os gráficos de Gantt ajudam a mapear cronogramas, e os documentos facilitam o registro das etapas de embalagem ou das informações de envio que sua equipe precisa seguir.

📌 Ideal para: Equipes de logística ou operações que gerenciam fluxos de trabalho complexos de pedidos, desde a aquisição até a entrega.

Para mim, a maior mudança com o ClickUp foram os modelos personalizáveis e a possibilidade de manter a consistência em todas as nossas propriedades em qualquer região, para que a experiência do cliente seja a mesma, independentemente do local da Convene que ele visitar.

12. Modelo de análise de riscos para gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique à frente dos contratempos do projeto com o modelo de análise de risco de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de análise de riscos para gerenciamento de projetos da ClickUp ajuda você a evitar problemas antes que eles atrapalhem seu projeto. Ele cria um processo claro para identificar riscos potenciais, estimar sua probabilidade e decidir o que fazer a respeito sem atrasar o andamento das coisas.

Este modelo facilita a identificação do que pode dar errado e do que é mais importante. Você pode dividir os riscos por impacto, priorizar o que precisa de atenção imediata e esboçar planos de ação para evitar atrasos ou surpresas.

Você também encontrará um guia de início rápido e uma visão geral integrada, para que não precise descobrir por onde começar.

📌 Ideal para: Líderes de projetos que desejam antecipar, categorizar e mitigar riscos antes que eles atrapalhem os cronogramas.

13. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico da PandaDoc

via PandaDoc

O Modelo de Plano de Negócios para Comércio Eletrônico da PandaDoc é um ponto de partida sólido para empreendedores de comércio eletrônico que desejam apresentar um modelo de negócios completo.

Comece por descrever a origem da sua empresa, a sua localização e as necessidades do mercado que o seu negócio satisfaz. Em seguida, aprofunde os seus produtos ou serviços e a forma como os irá posicionar para o seu público.

O modelo inclui espaço para detalhar a estrutura do seu site, incluindo páginas essenciais, como perguntas frequentes, carrinho de compras e listas de produtos. Ele ainda orienta você na definição da experiência da sua equipe de gestão, do modelo de preços e da estratégia de entrada no mercado (GTM).

📌 Ideal para: Fundadores que estão criando uma visão geral detalhada do negócio para compartilhar com as partes interessadas ou potenciais investidores.

14. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico da Shopify

via Shopify

O Modelo de Plano de Negócios para Comércio Eletrônico da Shopify orienta você em todas as seções essenciais, como visão geral da empresa, ofertas de produtos, pesquisa de mercado, plano de marketing, operações e finanças, para que nada importante seja esquecido.

O modelo inclui um plano detalhado para uma marca fictícia de comércio eletrônico, para mostrar como tudo se encaixa. Se você está procurando algo mais rápido, também há uma versão simplificada que abrange apenas os elementos mais importantes, como sua equipe, fornecedores e clientes.

📌 Ideal para: Startups de comércio eletrônico prontas para planejar suas operações, marketing e estratégia de receita desde o início.

15. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico da HubSpot

via HubSpot

Este modelo da HubSpot ajuda você a esclarecer os fundamentos do seu negócio sem se perder em um documento extenso.

Ele descreve rapidamente o núcleo da sua ideia de negócio. Você pode definir o problema que está resolvendo, explicar sua proposta de valor e descrever como seu produto ou serviço se encaixa no mercado. Há espaço para apresentar sua equipe fundadora e destacar o que faz de vocês as pessoas certas para o trabalho.

Além disso, você tem espaço para descrever como vai implementar as coisas e seu cronograma.

📌 Ideal para: Profissionais ocupados que precisam de um plano simples, mas impactante, para validar rapidamente sua ideia de negócio.

💡 Dica profissional: trate sua proposta orçamentária como uma apresentação de vendas disfarçada. Modelos de propostas orçamentárias são um ótimo ponto de partida, mas precisam de conteúdo. Insira seus números e conecte cada um a um resultado comercial. Seja US$ 2.000 para anúncios ou US$ 10.000 para desenvolvimento de produtos, explique o ROI, o cronograma e como isso apoia o crescimento.

16. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico multicanal da Template.net

Este modelo foi criado para marcas que desejam aumentar sua presença no comércio eletrônico em várias plataformas, como mercados online, redes sociais e seu próprio site. Você encontrará seções para descrever a estrutura da sua empresa, analisar seu mercado-alvo e explorar os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes.

Há também um espaço dedicado para definir sua estratégia de canal — onde você vai vender, como vai comercializar e como deve ser a experiência do cliente em todas as plataformas.

📌 Ideal para: Varejistas que planejam expandir em plataformas como Amazon, Shopify e Instagram, mantendo a consistência.

📖 Leia também: Como usar IA para dropshipping

17. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico de roupas da Template.net

O modelo de plano de negócios para comércio eletrônico de roupas da Template.net é adequado para qualquer pessoa que esteja iniciando ou expandindo um negócio de roupas online.

Você terá seções dedicadas para definir seu cliente ideal, analisar concorrentes diretos e indiretos e criar uma estratégia de marketing multicanal personalizada para o varejo online. A seção financeira ajuda a mapear os custos iniciais, prever receitas e realizar uma análise de ponto de equilíbrio, o que é especialmente útil se você estiver apresentando sua ideia a investidores.

📌 Ideal para: Empreendedores da área da moda que estão desenvolvendo uma marca de roupas online com foco no branding e no retorno sobre o investimento (ROI).

Os modelos são excelentes para tarefas complexas e repetitivas.

18. Modelo de plano de negócios para comércio eletrônico na área de saúde e beleza da Template.net

O Modelo de Plano de Negócios de Comércio Eletrônico para Saúde e Beleza da Template.net é o seu projeto para construir uma marca D2C de saúde e beleza próspera online.

Comece com uma descrição atraente do negócio — defina sua missão, estrutura jurídica e o que diferencia sua empresa. A seção de análise de mercado aprofunda-se nas mudanças atuais do setor, na mentalidade do seu cliente ideal e em como você pode conquistar espaço em um cenário competitivo.

Também há espaço para descrever sua linha de produtos e estratégias de fornecimento, o que ajudará você a criar um catálogo alinhado às necessidades dos clientes e à promessa da sua marca.

📌 Ideal para: Fundadores de empresas de bem-estar, cuidados com a pele ou suplementos que desejam se destacar em um nicho competitivo.

19. Modelo de plano mensal de vendas para comércio eletrônico da Template.net

O Modelo de Plano de Vendas Mensal para Operações de Comércio Eletrônico da Template.net traz estrutura para suas atividades de vendas. Use-o para definir metas de receita, dividir metas por produto ou público-alvo e ficar por dentro das tendências do mercado.

O planejamento do orçamento, o acompanhamento do desempenho e a gestão de riscos estão todos incluídos. Mantenha-o atualizado, envolva a equipe e transforme este modelo na sua plataforma de lançamento mensal.

📌 Ideal para: Gerentes de vendas ou fundadores que desejam uma estratégia mensal repetível para acompanhar o desempenho e os KPIs.

🔍 Você sabia? Em média, 70,19% dos carrinhos de compras são abandonados antes do checkout. Seu plano de negócios deve incluir estratégias para reduzir o abandono do carrinho, como preços melhores, um processo de checkout mais tranquilo e e-mails de acompanhamento.

20. Modelo de plano de marketing simples para comércio eletrônico da Template.net

O Modelo de Plano de Marketing para Plataforma Simples de Comércio Eletrônico define um plano de ação claro para impulsionar as vendas online, aumentar seu público e transformar visitantes em clientes fiéis.

Ele o orienta na definição do seu mercado, no estabelecimento de metas claras e no lançamento de estratégias direcionadas, como blogs otimizados para SEO, conteúdo social que chama a atenção e campanhas de marketing de afiliados.

Cada seção foi projetada para manter seus esforços focados e mensuráveis. Você também encontrará um layout de orçamento inteligente, métricas de desempenho detalhadas e um cronograma de seis meses para acompanhar o progresso e fazer ajustes quando necessário.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing em busca de um plano focado para aumentar o alcance da marca e impulsionar as conversões online.

21. Modelo de plano de lançamento de produto de comércio eletrônico da Template.net

O modelo de plano de lançamento de produto de comércio eletrônico da Template.net inclui tudo o que você precisa para lançar um produto sem complicações. Ele abrange todo o processo de lançamento: definição de metas, elaboração de mensagens, planejamento de promoções e controle de orçamentos.

Você terá um espaço claro para definir o valor do seu produto, destacar o que o diferencia e reunir sua equipe em torno de uma estratégia sólida. Ele também vem repleto de ferramentas que facilitam o planejamento (como menus suspensos, cronogramas e tabelas).

📌 Ideal para: Gerentes de produto que estão preparando um lançamento estruturado e com cronograma para novos produtos digitais ou físicos.

22. Modelo de plano estratégico para comércio eletrônico da Template.net

O Modelo de Plano Estratégico para Comércio Eletrônico foi criado para marcas ecologicamente conscientes e prontas para crescer online. Ele ajuda a delinear sua visão, analisar seu mercado e elaborar estratégias que geram resultados reais.

Defina marcos claros, atribua responsabilidades e acompanhe os KPIs que refletem o progresso real. Com espaço para explorar previsões financeiras, planejar lançamentos de produtos e refinar as operações, este modelo garante que sua missão sustentável se reflita em todas as ações da empresa.

📌 Ideal para: Marcas focadas na sustentabilidade que apresentam um plano de crescimento que equilibra ética, escalabilidade e desempenho.

23. Modelo de plano de desenvolvimento de site de comércio eletrônico da Template.net

O Modelo de Plano de Desenvolvimento de Comércio Eletrônico para Sites da Template.net ajuda a criar ou renovar sua loja online com objetivos claros, design elegante e tecnologia inteligente. Ele tem tudo o que é essencial — interface de usuário intuitiva, pagamentos seguros e layouts otimizados para dispositivos móveis — para que seus clientes possam navegar e comprar sem problemas.

Ele abrange tudo: escolha do software de comércio eletrônico, configuração de checkout rápido, otimização para SEO e acompanhamento do desempenho com KPIs. Com marketing, manutenção e suporte pós-lançamento totalmente planejados, este modelo de plano de desenvolvimento oferece um caminho claro para aumentar as vendas, melhorar a experiência do usuário e garantir o crescimento a longo prazo.

📌 Ideal para: Equipes digitais que estão criando ou atualizando uma loja online rica em recursos e com alta taxa de conversão.

🔍 Você sabia? Cerca de 41% dos compradores fazem compras online à tarde e 36% preferem à noite. As manhãs registram cerca de 20% da atividade, enquanto as compras noturnas são raras, representando apenas 3,6%. Ao planejar sua estratégia de comércio eletrônico, programe suas promoções e campanhas para coincidir com os momentos em que as pessoas estão mais propensas a comprar.

24. Modelo de plano de layout para comércio eletrônico de 90 dias da Template.net

O Modelo de Plano de Layout de Comércio Eletrônico de 90 Dias divide o lançamento do seu comércio eletrônico em três fases rápidas: preparação, lançamento e otimização. Nos primeiros 30 dias, o foco está em estabelecer as bases: pesquisar o seu mercado, definir uma plataforma, projetar o seu site e organizar a logística.

Em seguida, vem o modo de lançamento: testar o site, colocá-lo no ar, lançar suas primeiras campanhas e atrair tráfego. Na reta final, o foco muda para o ajuste fino: analisar o que está funcionando, ajustar suas táticas e construir fidelidade.

📌 Ideal para: Fundadores que estão lançando rapidamente e precisam de um roteiro passo a passo e com prazos definidos para o primeiro trimestre.

📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico

25. Modelo de plano SWOT para comércio eletrônico da Template.net

O modelo de plano SWOT para comércio eletrônico mostra claramente a posição da sua empresa. A análise abrange tudo: pontos fortes, como uma ampla gama de produtos e forte presença da marca; pontos fracos, como dependência tecnológica e problemas de envio; oportunidades relacionadas a tendências, como realidade aumentada (RA) e compras por dispositivos móveis; e ameaças, incluindo mudanças econômicas e aumento da concorrência.

Ele também descreve as próximas etapas com eficiências de processo para refinar a experiência do cliente, experimentar canais de marketing, otimizar as operações de envio e explorar novas tecnologias.

📌 Ideal para: Equipes que realizam uma análise estratégica para descobrir lacunas, capitalizar pontos fortes e planejar o crescimento a longo prazo.

🔍 Você sabia? 50% dos consumidores descobrem novos produtos nas redes sociais e 59% já fizeram uma compra por meio delas. Um plano de negócios de comércio eletrônico sólido deve levar em consideração o comércio social como um canal de crescimento importante, pois é onde a descoberta e a conversão já estão acontecendo.

