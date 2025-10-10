11 melhores alternativas ao Fibery para gerenciamento de trabalho e colaboração

Algumas ferramentas funcionam imediatamente. Outras exigem tentativa e erro antes que você perceba que não são as mais adequadas.

Se o Fibery não está funcionando para sua equipe — talvez seja muito complexo, não tenha recursos essenciais ou simplesmente não seja o ideal —, você provavelmente está procurando algo melhor.

A boa notícia? Não faltam alternativas ao Fibery que oferecem a flexibilidade e os resultados de que você precisa, sem frustrações.

Vamos dar uma olhada nas melhores opções. 👇

O que é o Fibery?

O Fibery é uma plataforma de gerenciamento de trabalho que integra tarefas, documentos, bancos de dados e quadros brancos em um único espaço de trabalho.

Ele se destaca no design de processos e gerenciamento de conhecimento e foi projetado para ambientes que exigem adaptabilidade. A ferramenta funciona bem para equipes que buscam otimizar a colaboração, mantendo a flexibilidade do fluxo de trabalho.

Além disso, o sistema de vinculação flexível da plataforma permite que os usuários sincronizem tarefas com notas ou bancos de dados e documentos, criando um espaço de trabalho mais estruturado.

Limitações do Fibery

Embora o Fibery seja uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos, ele pode não ser adequado para todos os tipos de fluxos de trabalho. Estas são limitações comuns que levam os usuários a procurar alternativas ao Fibery:

Acessibilidade móvel: limita os usuários que precisam acessar, editar ou gerenciar tarefas quando estão longe de seus desktops ou laptops

Limitações dos relatórios: Não possui ferramentas avançadas de relatórios, como painéis personalizados, filtros detalhados ou análises visuais que ajudam as equipes a acompanhar o desempenho em todos os projetos

Interface em escala: torna-se difícil de navegar ao gerenciar várias tarefas, bancos de dados e itens vinculados em vários departamentos ou iniciativas

Esforço de integração: Exige tempo e documentação interna para ajudar os novos membros da equipe a entender seu funcionamento

Ferramentas de colaboração: Inclui apenas funcionalidade básica de comentários e não oferece suporte a discussões em tempo real ou comunicação centralizada da equipe dentro da plataforma

Profundidade da automação: Oferece apenas algumas opções de automação nativas e carece de gatilhos avançados, condições e fluxos de trabalho com várias etapas

🔍 Você sabia? Com mais de 21.000 km de extensão, a Grande Muralha da China levou séculos para ser concluída, envolvendo a coordenação de vastos recursos e mão de obra. Os desafios logísticos exigiram habilidades sofisticadas de gerenciamento de projetos para manter o progresso ao longo de um prazo prolongado.

11 alternativas ao Fibery em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma rápida visão geral das melhores alternativas ao Fibery e seus pontos fortes para capacitar equipes. 📊

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes de todos os tamanhos que buscam gerenciamento de projetos e tarefas com IA em um único aplicativo Automações personalizadas; IA integrada e agentes de IA; Rastreamento e relatórios de tempo integrados; Mais de 1.000 conexões de aplicativos; Documentação centralizada e gerenciamento de conhecimento; Várias visualizações Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Coda Equipes de pequeno a médio porte que precisam de documentação e fluxos de trabalho flexíveis Documentos interativos; anotações; automação de fluxos de trabalho; modelos personalizáveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Asana Empresas de médio porte que buscam fluxos de trabalho simplificados para gerenciamento de projetos Cronogramas visuais de projetos com dependências; resumos de tarefas e insights de fluxo de trabalho com tecnologia de IA; comunicação integrada da equipe; relatórios de desempenho e progresso Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Notion Profissionais do conhecimento em busca de soluções flexíveis para espaços de trabalho Bancos de dados e wikis interconectados; documentos colaborativos com edição em tempo real; modelos de fluxo de trabalho e sistemas de integração; base de conhecimento centralizada Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Airtable Equipes pequenas e grandes que precisam de um híbrido de planilha e banco de dados Visualizações visuais do banco de dados; fluxos de trabalho automatizados e acompanhamento de projetos; espaços de trabalho colaborativos entre equipes; relatórios e painéis flexíveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês Monday.com Equipes de médio a grande porte que buscam acompanhamento de projetos e colaboração Quadros personalizáveis de tarefas e fluxos de trabalho; painéis em tempo real para carga de trabalho e marcos; relatórios de produtividade e desempenho Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Trello Freelancers e pequenas equipes que buscam um gerenciamento de tarefas simples e visual Automação com regras Butler; Quadros colaborativos e comunicação; Power-ups para funcionalidade ampliada; Acompanhamento visual de projetos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/mês Jira Equipes de desenvolvimento de software que acompanham projetos complexos Planejamento de sprints e fluxos de trabalho ágeis; Rastreamento de problemas e bugs; Relatórios avançados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,53/mês Basecamp Pequenas equipes que buscam uma comunicação holística para projetos Comunicação centralizada; Quadros de mensagens específicos para projetos; Gerenciamento simplificado de documentos e tarefas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês Wrike Empresas que precisam de um gerenciamento de trabalho abrangente Alocação de recursos e gerenciamento da carga de trabalho; Relatórios avançados; Modelos reutilizáveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/mês Miro Equipes visuais que precisam de quadros brancos digitais colaborativos Tela colaborativa infinita; Quadros interativos para brainstorming; Diagramas de fluxo de trabalho e ferramentas de mapeamento; Biblioteca de modelos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês

As melhores alternativas ao Fibery para gerenciamento de trabalho

Vamos dar uma olhada nas melhores alternativas ao Fibery para manter seu fluxo de trabalho funcionando perfeitamente. 🔄

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e tarefas)

Se o Fibery parecer muito desestruturado ou complexo, o ClickUp oferece uma maneira mais intuitiva de gerenciar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e acompanhar o progresso sem sacrificar a flexibilidade.

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos explorar como:

*Automatize e acelere seu trabalho

Experimente o ClickUp Automations Configure as automações do ClickUp para lidar com tarefas repetitivas sem esforço

Um dos maiores desafios que as equipes enfrentam é lidar com tarefas repetitivas que consomem tempo.

O ClickUp Automations resolve isso acionando automaticamente ações com base em condições específicas. Ele atribui tarefas quando os status mudam, notifica quando os prazos se aproximam e mantém os processos funcionando perfeitamente sem intervenção manual.

Use agentes ClickUp AI Autopilot pré-construídos ou crie agentes personalizados

Você também pode aproveitar os Autopilot Agents do ClickUp. Esses assistentes com tecnologia de IA realizam autonomamente uma variedade de ações recorrentes, incluindo:

Atribua tarefas com base em seus critérios predefinidos

Atualização automática do status das tarefas

Respondendo a perguntas repetitivas em seus canais de bate-papo

Aumente a produtividade com gerenciamento de projetos baseado em IA

Nem todos os gargalos vêm do gerenciamento de tarefas. Escrever relatórios e outros conteúdos, resumir atualizações e analisar dados consomem horas que poderiam ser dedicadas a trabalhos de alto impacto.

Use o ClickUp Brain para resumir as principais atualizações e economizar tempo

O ClickUp Brain, assistente de IA da plataforma, acelera essas tarefas. É a IA multifuncional que impulsiona sua produtividade, conectando suas pessoas, projetos, documentos e aplicativos em um único espaço de trabalho inteligente. Isso permite que você:

Obtenha respostas instantâneas a partir do conhecimento do seu espaço de trabalho

Gere relatórios, tabelas e standups automáticos

Elabore e edite documentos e e-mails em segundos

Receba resumos inteligentes dos chats e tarefas da sua equipe

O ClickUp Brain MAX, seu companheiro inteligente de IA para desktop, oferece recursos avançados de IA para insights mais profundos, automação mais inteligente e gerenciamento de projetos ainda mais poderoso.

Converse com os modelos mais recentes de IA sem precisar alternar entre aplicativos

Converta sua voz em texto em mais de 50 idiomas com o Talk-to-Text , incluindo @menções e links sensíveis ao contexto

Fale naturalmente para atualizar sua agenda, atribuir tarefas, enviar mensagens, redigir documentos e muito mais

Mantenha-se atualizado sobre metas e tarefas

Planeje e ajuste projetos visualmente com os gráficos de Gantt do ClickUp

Acompanhar os planos do projeto é tão importante quanto gerenciar as tarefas diárias. Os gráficos de Gantt do ClickUp oferecem um cronograma visual claro dos projetos, mostrando as dependências das tarefas e os prazos em um só lugar. Um atraso em uma etapa altera automaticamente as tarefas dependentes, evitando o caos de última hora.

O Fibery exige mais esforço manual para estruturar cronogramas, enquanto a visualização interativa do Gantt do ClickUp facilita o reescalonamento.

Além do acompanhamento diário das tarefas, as equipes também precisam de uma maneira de medir o progresso em direção a objetivos maiores. O ClickUp Goals ajuda a dividir metas de alto nível em etapas acionáveis, mantendo tudo alinhado.

Acompanhe e avalie os objetivos sem esforço com o ClickUp Goals

Tarefas individuais, negócios e marcos são vinculados diretamente à meta, e as atualizações de progresso acontecem em tempo real. Isso cria transparência e responsabilidade em toda a equipe, sem trabalho manual extra.

Melhores recursos do ClickUp

Crie automações personalizadas: use o ClickUp Brain para criar automações simplesmente descrevendo o que você precisa, tornando a automação do fluxo de trabalho mais acessível

Registre e analise as horas de trabalho: acompanhe o tempo diretamente nas tarefas usando acompanhe o tempo diretamente nas tarefas usando o ClickUp Time Tracking , ajudando as equipes a medir a produtividade e alocar recursos

Crie um espaço de trabalho totalmente integrado: conecte o ClickUp ao Google Drive, Jira e mais de 1.000 outros aplicativos, garantindo uma colaboração perfeita entre as ferramentas

Mantenha a documentação do projeto estruturada: Armazene notas de reuniões, diretrizes do projeto e documentação do processo no Armazene notas de reuniões, diretrizes do projeto e documentação do processo no ClickUp Docs , com a capacidade de vinculá-las diretamente às tarefas

Gerencie bancos de dados com eficiência: crie bancos de dados estruturados usando crie bancos de dados estruturados usando a visualização de tabela do ClickUp para facilitar a navegação e a personalização

Centralize e organize o conhecimento da empresa: armazene documentação de projetos, SOPs, notas de reuniões e pesquisas em um único lugar com armazene documentação de projetos, SOPs, notas de reuniões e pesquisas em um único lugar com o ClickUp Knowledge Management

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que disse um revisor da TrustRadius:

Isso certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve às diversas integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que podem facilitar nossas vidas e nos permitir focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

Isso certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve às diversas integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que podem facilitar nossas vidas e nos permitir focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.

💡 Dica profissional: divida seu projeto em componentes menores e mais fáceis de gerenciar usando a Estrutura Analítica do Projeto ( EAP ). Essa decomposição hierárquica ajuda a atribuir responsabilidades, estimar custos e acompanhar o progresso com mais precisão.

2. Coda (ideal para equipes que precisam de documentação e fluxos de trabalho flexíveis)

via Coda

O Coda permite que você crie fluxos de trabalho personalizados, bancos de dados e documentos dinâmicos em um único ambiente colaborativo. Sua equipe pode manter tudo conectado, desde tarefas até visualização de dados, sem complicações.

Com a abordagem inovadora da Coda, navegar pela complexa gestão de projetos se torna fácil. A plataforma permite que usuários sem conhecimentos técnicos criem soluções sem precisar de conhecimentos aprofundados de programação, transformando a colaboração entre equipes.

Melhores recursos do Coda

Crie painéis interativos que transformam dados em histórias visuais, acompanhando o progresso e as tendências do projeto

Crie botões de automação personalizados para otimizar fluxos de trabalho repetitivos e acionar ações inteligentes

Crie modelos personalizados que se adaptam a vários tipos de projetos e capturam processos comerciais exclusivos

Integre várias fontes de dados em um único espaço de trabalho colaborativo, eliminando silos de informação

Escreva e-mails, crie tabelas ou debata ideias usando o Coda AI

Limitações do Coda

Os usuários que integram o Coda a outros aplicativos por meio de sua API encontraram problemas

Faltam ferramentas integradas para análise estatística avançada

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por Doc Maker

Equipe: US$ 36/mês por Doc Maker

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2: 4,7/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

De uma avaliação do G2:

Adoro o equilíbrio entre facilidade e complexidade para implementar páginas excelentes que atendem a todas as nossas necessidades até agora. Ele tem ótimos conectores, como o Google Maps, que ajudam a criar coisas complexas com muita facilidade... Tive que assistir a muitos vídeos com dicas do Coda para entender como usá-lo no nível desejado, então foi difícil integrá-lo em alguns documentos que criei.

Adoro o equilíbrio entre facilidade e complexidade para implementar páginas excelentes que atendem a todas as nossas necessidades até agora. Ele tem ótimos conectores, como o Google Maps, que ajudam a criar coisas complexas com muita facilidade... Tive que assistir a muitos vídeos com dicas do Coda para entender como usá-lo no nível desejado, então foi difícil integrá-lo em alguns documentos que criei.

3. Asana (ideal para equipes que buscam fluxos de trabalho simplificados para gerenciamento de projetos)

via Asana

O Asana facilita o trabalho em equipe, simplificando o gerenciamento de projetos e mantendo tudo organizado em um só lugar. Sua plataforma visual e flexível ajuda equipes de todos os tamanhos a dividir projetos complexos em tarefas claras e gerenciáveis, mantendo-as conectadas e dentro do prazo.

Com o Asana, a colaboração em projetos é perfeita. Você pode atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso sem as habituais idas e vindas. Desde a coordenação de uma pequena equipe até a gestão de vários departamentos, ele ajuda sua equipe a manter o foco e o alinhamento.

Melhores recursos do Asana

Crie cronogramas visuais de projetos que mapeiam iniciativas complexas, mostrando dependências e marcos críticos do caminho

Use o Asana AI para obter resumos e sugestões automatizados para otimizar seu fluxo de trabalho

Integre canais de comunicação diretamente ao gerenciamento de projetos, centralizando as conversas e o contexto da equipe

Gere relatórios abrangentes com insights sobre o desempenho da equipe e o andamento do projeto

Limitações do Asana

As tarefas só podem ser atribuídas a uma pessoa, o que limita a colaboração

Não possui recursos integrados de controle de tempo, exigindo integrações de terceiros para monitorar a duração das tarefas

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: $30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

4. Notion (ideal para profissionais do conhecimento que buscam soluções flexíveis para o espaço de trabalho)

via Notion

O gerenciamento de projetos Notion combina documentação, gerenciamento de projetos e colaboração em um espaço de trabalho flexível. É um hub personalizável onde as equipes podem organizar, acompanhar e conectar seu trabalho em um só lugar.

As informações fluem perfeitamente entre os projetos, eliminando silos e facilitando a colaboração. Além disso, você pode usar o Notion AI para resumir notas de reuniões, redigir propostas de projetos, extrair itens de ação de um bloco de texto ou preencher automaticamente propriedades em um banco de dados de projetos.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados interconectados que vinculam informações em várias dimensões do projeto

Crie wikis e bases de conhecimento personalizadas que centralizam o aprendizado organizacional

Crie modelos avançados que padronizam fluxos de trabalho e processos de integração

Elabore resumos de projetos, atualizações de status ou comunicados com IA

Desenvolva documentos colaborativos com edição em tempo real e controle de versão abrangente

Limitações do Notion

Gerenciar bancos de dados extensos pode causar lentidão, afetando a experiência do usuário e a eficiência

O Notion não possui recursos dedicados para definição de metas, ao contrário de algumas alternativas ao Notion

A IA está incluída apenas nos planos Business e Enterprise

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 2.495 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

📮 ClickUp Insight: 35% dos participantes da nossa pesquisa citam a segunda-feira como o dia menos produtivo, enquanto 50% citam a sexta-feira como o dia mais produtivo. Transforme aquelas segundas-feiras lentas em dias de trabalho de alto impacto com as ferramentas de produtividade do ClickUp — desde agendamento inteligente até gerenciamento de tarefas com inteligência artificial. Planeje sua semana, priorize tarefas importantes e mantenha-se no caminho certo sem esforço.

5. Airtable (ideal para equipes que precisam de soluções híbridas poderosas de planilha e banco de dados)

via Airtable

O Airtable facilita o gerenciamento de dados ao combinar a familiaridade das planilhas com o poder de um banco de dados. É uma ferramenta flexível que ajuda as equipes a se organizarem, acompanharem e colaborarem sem se perderem em planilhas desorganizadas ou sistemas rígidos.

Com visualizações personalizáveis, assistência de IA e uma interface fácil de usar, o Airtable permite transformar dados complexos em insights claros e acionáveis.

Seja para gerenciar projetos, controlar estoques ou planejar conteúdos, ele se adapta ao seu fluxo de trabalho, oferecendo a estrutura de que você precisa sem complicações.

Melhores recursos do Airtable

Crie visualizações de banco de dados que transformam dados brutos em insights acionáveis

Automatize tarefas repetitivas com automações de fluxo de trabalho personalizáveis e crie painéis interativos para acompanhamento de projetos em tempo real

Analise documentos, pesquise na web e muito mais com os Agentes de IA da Airtable

Desenvolva espaços de trabalho colaborativos que sincronizam informações em várias plataformas

Crie mecanismos de relatórios flexíveis e adaptáveis a várias necessidades comerciais

Limitações do Airtable

Recursos limitados de relatórios, sem análises aprofundadas e relatórios personalizáveis

Mesmo nos planos premium, ele impõe limites aos registros, execuções de automação e armazenamento, o que pode ser restritivo para equipes de médio a grande porte

Preços do Airtable

Gratuito (limitado a dois usuários)

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.770 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.155 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

De acordo com uma análise da Capterra:

Eu usei o Airtable em muitos dos meus projetos, principalmente como banco de dados. É muito prático para projetos pequenos e a versão gratuita é muito generosa. Nas versões anteriores do Airtable, era possível hospedar recursos (imagens etc.) nas células, e o Airtable fornecia uma URL permanente para eles. Parece que esse recurso não existe mais, e eu sinto muita falta dele.

Eu usei o Airtable em muitos dos meus projetos, principalmente como banco de dados. É muito prático para projetos pequenos e a versão gratuita é muito generosa. Nas versões anteriores do Airtable, era possível hospedar recursos (imagens etc.) nas células, e o Airtable fornecia uma URL permanente para eles. Parece que esse recurso não existe mais, e eu sinto muita falta dele.

🤝 Lembrete amigável: identifique, avalie e mitigue proativamente os riscos desde o início até a conclusão do projeto. Desenvolver um plano abrangente de gerenciamento de riscos ajuda a antecipar possíveis problemas e implementar estratégias para resolvê-los, garantindo uma execução mais tranquila do projeto.

6. Monday.com (ideal para equipes que precisam de um gerenciamento abrangente do fluxo de trabalho)

O Monday.com é um software de gerenciamento de tarefas que transforma projetos em uma experiência vibrante e codificada por cores, tornando o acompanhamento do trabalho intuitivo e envolvente. Os usuários podem criar painéis personalizados que representam todos os aspectos do panorama operacional de sua equipe.

Interfaces coloridas e a funcionalidade de arrastar e soltar tornam a coordenação de projetos complexos surpreendentemente simples. As equipes podem visualizar todo o seu ecossistema de fluxo de trabalho com clareza e precisão sem precedentes.

Os usuários podem configurar “receitas” para automatizar tarefas rotineiras, como enviar notificações quando um status muda, criar novos itens ou mover tarefas entre quadros.

Melhores recursos do Monday.com

Organize tarefas, prazos e dependências de uma forma que torne os fluxos de trabalho complexos fáceis de acompanhar

Receba atualizações em tempo real sobre o andamento do projeto, a carga de trabalho da equipe e os principais marcos com painéis sem código

Gere relatórios que fornecem uma visão clara da produtividade da equipe, ajudando você a otimizar os fluxos de trabalho e atingir suas metas mais rapidamente

Visualize os dados do projeto usando várias visualizações, como Kanban, Gantt e calendário

Limitações do Monday.com

Personalização limitada das configurações do quadro para diferentes perfis demográficos de usuários

Alguns usuários consideram desafiador controlar o tempo e as despesas relacionadas às tarefas

Preços do Monday.com

Gratuito (limitado a dois usuários)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.870 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.385 avaliações)

7. Trello (ideal para equipes que buscam um gerenciamento de tarefas simples e visual)

via Trello

O Trello facilita a organização de projetos com seu sistema intuitivo baseado em cartões, transformando fluxos de trabalho complexos em quadros visuais claros. Ao contrário das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos com IA, a interface de arrastar e soltar do Trello torna o acompanhamento das tarefas algo natural — sem curva de aprendizado íngreme, apenas um progresso suave e organizado.

Sua estrutura flexível permite que as equipes dividam os projetos em componentes gerenciáveis e móveis, garantindo que nada se perca na confusão. A colaboração é perfeita, com quadros interativos que alinham todos em tempo real.

Melhores recursos do Trello

Desenvolva regras de automação personalizadas usando o Butler para reduzir o gerenciamento manual de tarefas

Colabore com os membros da equipe adicionando comentários, arquivos e @menções diretamente nos cartões de tarefas

Crie Power-ups que ampliam a funcionalidade da plataforma além do rastreamento básico de tarefas

Gere instantâneos rápidos do status do projeto por meio de interfaces de cartão intuitivas

Visualize os prazos e cronogramas do projeto em formato de calendário para acompanhar datas importantes

Limitações do Trello

Projetos complexos podem se tornar difíceis de gerenciar

Problemas de escalabilidade para grandes organizações e integrações básicas no plano gratuito

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.435 avaliações)

🤝 Lembrete amigável: Em ambientes de projeto dinâmicos, a adoção de práticas ágeis permite a adaptabilidade a requisitos em constante mudança. Trabalhar em ciclos iterativos e coletar feedback continuamente garante que o projeto evolua em alinhamento com as necessidades das partes interessadas e as condições do mercado.

8. Jira (ideal para equipes de desenvolvimento de software que acompanham projetos complexos)

via Atlassian

O Jira foi desenvolvido para equipes de desenvolvimento de software e Agile, oferecendo-lhes as ferramentas para gerenciar projetos com precisão e controle. É um espaço de trabalho onde os desenvolvedores podem planejar, acompanhar e otimizar todas as etapas do processo de desenvolvimento.

Para equipes técnicas, o Jira torna fluxos de trabalho complexos mais gerenciáveis. Do planejamento de sprints ao rastreamento de bugs, ele mantém tudo organizado e transparente.

Além disso, com recursos ágeis integrados, as equipes podem permanecer flexíveis, se adaptar rapidamente e manter os projetos em andamento.

Melhores recursos do Jira

Desenvolva ferramentas avançadas de planejamento de sprints que otimizam a produtividade da equipe usando integrações do Jira

Personalize os fluxos de trabalho para se adequarem aos processos específicos da sua equipe

Crie sistemas personalizados de rastreamento de problemas que capturam requisitos complexos de projetos

Gere fluxos de trabalho detalhados de rastreamento e resolução de bugs para obter insights técnicos sobre projetos

Aproveite os recursos baseados em IA para resumir problemas, gerar conteúdo e obter sugestões inteligentes

Limitações do Jira

Pode ser complexo de instalar e configurar, especialmente para equipes menores

O custo pode aumentar, especialmente quando você leva em consideração complementos e integrações

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 8,60/mês por usuário (100 usuários)

Premium: US$ 17/mês por usuário (100 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.270 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um revisor do G2 afirma:

Como engenheiro de suporte técnico, o Jira é muito útil para criar problemas com a equipe de engenharia e acompanhar o status dos tickets. Ele também me permite dar sugestões caso a equipe esteja enfrentando alguma dificuldade. Posso criar fluxos de trabalho e há muita flexibilidade no processo de escalonamento e rastreamento de bugs.

Como engenheiro de suporte técnico, o Jira é muito útil para criar problemas com a equipe de engenharia e acompanhar o status dos tickets. Ele também me permite dar sugestões caso a equipe esteja enfrentando alguma dificuldade. Posso criar fluxos de trabalho e há muita flexibilidade no processo de escalonamento e rastreamento de bugs.

9. Basecamp (ideal para equipes pequenas que buscam uma comunicação holística do projeto)

via Basecamp

O Basecamp cria um espaço onde as equipes podem colaborar, discutir e levar os projetos adiante sem se perderem em interfaces complexas. Com essa ferramenta simples, a comunicação se torna o núcleo do gerenciamento de projetos.

Com o Basecamp, as equipes descobrem uma abordagem inovadora para a colaboração que prioriza a clareza e a interação significativa. Ele elimina a complexidade desnecessária, concentrando-se no que é mais importante.

Cada projeto tem uma tela inicial que mostra as atribuições, prazos e eventos em um só lugar, e o menu Hey! mantém todas as notificações juntas.

Melhores recursos do Basecamp

Reúna tarefas, quadros de mensagens, chats, arquivos e agendas para que nada fique espalhado por diferentes aplicativos

Crie fóruns de discussão para projetos específicos para substituir cadeias intermináveis de e-mails

Visualize o progresso do projeto com Lineup, Mission Control e Hill Charts

Crie repositórios abrangentes de documentação de projetos para simplificar os fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos

Limitações do Basecamp

Opções de personalização limitadas, como configurações de notificação personalizadas

Não oferece recursos avançados, como relatórios detalhados, cronogramas de Gantt e dependências de tarefas

Preços do Basecamp

Gratuito

Mais: US$ 15/mês por usuário

Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.320 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

De acordo com um revisor do Reddit:

Mudei para o Basecamp há algum tempo para gerenciar projetos para nossa equipe de marketing (5 pessoas). Fiquei impressionado com a simplicidade e a interface limpa. Perfeito para gerenciamento básico de tarefas e acompanhamento de conversas.

Mudei para o Basecamp há algum tempo para gerenciar projetos para nossa equipe de marketing (5 pessoas). Fiquei impressionado com a simplicidade e a interface limpa. Perfeito para gerenciamento básico de tarefas e acompanhamento de conversas.

10. Wrike (ideal para empresas que precisam de um gerenciamento de trabalho abrangente)

via Wrike

O Wrike é um software de gerenciamento de tarefas personalizável que se adapta a vários requisitos do setor, preenchendo lacunas entre diferentes funções da equipe. As empresas encontram um aliado poderoso na capacidade do Wrike de padronizar e otimizar o gerenciamento do trabalho.

A ferramenta permite que os gerentes vejam quem está sobrecarregado e reequilibrem as atribuições antes que as coisas saiam do controle. O controle de tempo e os painéis personalizáveis adicionam outra camada de visibilidade, revelando gargalos ou riscos antecipadamente para que os projetos não fiquem paralisados.

Sofisticado, mas intuitivo, este software de automação de fluxo de trabalho elimina os silos organizacionais e cria ambientes de trabalho transparentes e colaborativos.

Melhores recursos do Wrike

Salve tarefas recorrentes, projetos e pastas como modelos para replicá-los rapidamente na próxima vez

Aproveite as ferramentas avançadas de alocação de recursos e gerenciamento de carga de trabalho

Analise suas notas de trabalho preliminares e transforme-as automaticamente em subitens

Use o Wrike AI para prever possíveis atrasos, sinalizar tarefas em risco e sugerir automações para reduzir o trabalho administrativo

Conecte-se a várias ferramentas de terceiros, como Microsoft Teams, Google Workspace e Slack

Limitações do Wrike

O controle de tempo está disponível apenas para planos de nível superior, e os recursos de agendamento não são tão robustos quanto alguns usuários podem precisar

O sistema de gerenciamento de tarefas carece de recursos abrangentes de priorização

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.760 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.785 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Wrike é muito fácil de usar. Uma vez que a estrutura está pronta, é uma ótima ferramenta para ajudar a executar e acompanhar projetos de marketing e gerenciar a equipe de marketing. Eu usei as versões paga e gratuita do Wrike. [...] Foi fácil integrar o sistema nas organizações em que o implementei.

O Wrike é muito fácil de usar. Uma vez que a estrutura está pronta, é uma ótima ferramenta para ajudar a executar e acompanhar projetos de marketing e gerenciar a equipe de marketing. Eu usei as versões paga e gratuita do Wrike. [...] Foi fácil integrar o sistema nas organizações em que o implementei.

🧠 Curiosidade: A Ferrovia Transcontinental (década de 1860) foi um dos primeiros grandes projetos de infraestrutura que utilizou técnicas formais de gerenciamento de projetos. Os engenheiros tiveram que coordenar milhares de trabalhadores em vastas distâncias, controlando materiais, condições climáticas e prazos.

11. Miro (ideal para equipes visuais que precisam de experiências colaborativas em quadro branco)

via Miro

O Miro oferece uma tela colaborativa infinita para debater ideias, planejar e executar projetos complexos visualmente. A plataforma funciona como um quadro branco digital, permitindo que equipes remotas interajam como se estivessem na mesma sala.

O pensamento visual se torna uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos à medida que as equipes exploram ideias, mapeiam estratégias e conectam conceitos em tempo real. O Miro transforma pensamentos abstratos em planos de ação concretos para projetos.

*o Miro AI está profundamente integrado à tela para acelerar o trabalho e reduzir o esforço manual. Ele pode gerar diagramas instantaneamente a partir de prompts de texto, resumir discussões complexas capturadas em notas adesivas e agrupar ideias automaticamente por palavra-chave ou sentimento.

Melhores recursos do Miro

Crie espaços de colaboração visual expansivos que substituem as reuniões tradicionais

Desenvolva quadros interativos de brainstorming com vários métodos de entrada e edição em tempo real

Automatize a criação de diagramas e resumos com ferramentas baseadas em IA

Crie diagramas de fluxo de trabalho que mapeiam processos organizacionais complexos

Crie bibliotecas de modelos para várias necessidades de planejamento estratégico

Integre com mais de 160 aplicativos para centralizar as informações do projeto

Limitações do Miro

Apresentar painéis aos clientes pode ser um desafio, com alguns usuários achando o processo complicado e pouco profissional

Os usuários relataram experiências mistas com o aplicativo móvel do Miro, indicando que ele pode não replicar totalmente a experiência do desktop

Preços do Miro

Gratuito

Starter: US$ 8/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Miro

G2: 4,7/5 (mais de 7.755 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.620 avaliações)

🔍 Você sabia? O gráfico de Gantt, criado em 1910, revolucionou o planejamento de projetos. Ele introduziu uma maneira visual de acompanhar as tarefas ao longo do tempo e ainda é amplamente utilizado nas indústrias atualmente. Até mesmo a construção da Represa Hoover, na década de 1930, contou com as primeiras versões dos gráficos de Gantt.

Dê um impulso à sua produtividade com o ClickUp

Não existe uma solução única para todas as necessidades quando se trata de ferramentas de gerenciamento de trabalho. Algumas equipes precisam de uma maneira simples de acompanhar as tarefas, muitas desejam uma automação poderosa e outras buscam integrar conhecimento e colaboração em um único lugar.

É aí que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca. É uma ferramenta poderosa criada para oferecer flexibilidade. Do planejamento de sprints e integração com o Google Agenda a documentos e insights baseados em IA, é o tipo de ferramenta que cresce com sua equipe, comunidade e clientes, adaptando-se à maneira como você trabalha melhor.

Com seus planos de projeto, tarefas, relatórios, documentos e comunicação em equipe totalmente integrados, o ClickUp se torna o Espaço de Trabalho de IA Convergente para substituir suas ferramentas díspares e eliminar a dispersão do trabalho.

