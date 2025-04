Os 13 melhores agentes de IA para criação de conteúdo a serem explorados em 2025

Depois de testar dezenas de ferramentas de IA para criação de conteúdo, posso dizer que elas não são todas iguais. Embora possam ter recursos que se sobrepõem, elas servem a propósitos distintos.

É verdade que a IA pode ser um divisor de águas em seu processo de criação de conteúdo. Porém, descobri que a verdadeira mágica está em obter um agente de IA que complemente seu processo de conteúdo. Os agentes de IA certos podem transformar um pipeline lento e fazer as coisas mais rapidamente.

Entretanto, com a lista cada vez maior de ferramentas de IA, é normal ficar indeciso sobre qual ferramenta você deve selecionar. Então, eu e o restante da equipe do ClickUp nos juntamos para experimentar diferentes agentes de IA para criação de conteúdo e finalizamos uma lista com os 13 melhores.

Vamos mergulhar de cabeça!

resumo de 60 segundos Aqui estão os principais agentes de IA para criação de conteúdo que você deve experimentar este ano: ClickUp: Melhor para gerenciamento de tarefas e conteúdo com tecnologia de IA Melhor para gerenciamento de tarefas e conteúdo com tecnologia de IA Jasper: Melhor para criar conteúdo com a marca Copy.ai: Melhor para as equipes de GTM criarem e otimizarem conteúdo personalizado Escritor: Melhor para edição e aprimoramento de conteúdo Frase: Melhor para edição de conteúdo, otimização e geração de briefings ChatGPT: Melhor para geração de conteúdo gratuito SEO de surfista: Melhor para otimização de conteúdo IA de Hipotenusa: Melhor para escrever descrições de produtos otimizadas para SEO MarketMuse: Melhor para planejamento de conteúdo ContentBot: Melhor para gerar conteúdo de formato longo IA do tipo pimenta: Melhor para gerar conteúdo de marketing Descrição: Melhor para edição de vídeo e podcast Writesonic: Melhor para superar o bloqueio do escritor e gerar conteúdo amigável para SEO

O que são agentes de IA para criação de conteúdo?

Os agentes de IA para criação de conteúdo ajudam a criar e editar conteúdo com base em seus requisitos e ajudam a automatizar o processo de gerenciamento de conteúdo. Eles são como seus colaboradores digitais projetados para lidar com tarefas específicas relacionadas ao conteúdo.

Você pode experimentar diferentes tipos de agentes de IA para a criação de conteúdo estruturado

Agentes de IA baseados em texto: Ajudam você a redigir posts de blog, textos de sites, páginas de destino, e-mails, boletins informativos etc.

Agentes de IA visuais: Esses agentes criam infográficos, apresentações, publicações em mídias sociais, imagens em 3D, vídeos e outros recursos visuais com prompts baseados em texto

Agentes de IA de áudio e fala: Esses agentes de IA podem criar roteiros de podcast e converter texto escrito em locuções realistas geradas por IA

Exemplo: O ChatGPT pode ajudá-lo a criar esboços para postagens de blog e fazer brainstorming de ideias, o Consensus pode reunir e analisar informações de artigos acadêmicos e o Midjourney pode gerar imagens artísticas para o marketing da sua marca.

Juntos, vocês podem criar um sistema de gerenciamento de trabalho colaborativo para marketing de conteúdo em que os agentes de IA podem acelerar os processos e aumentar a eficiência.

O que você deve procurar nos agentes de IA para criação de conteúdo?

Embora os recursos que você escolher dependam de suas necessidades comerciais, aqui estão alguns recursos essenciais que são obrigatórios nas ferramentas de criação de conteúdo com IA.

Verificações de qualidade incorporadas : Escolha uma ferramenta que garanta conteúdo preciso e de qualidade. A ferramenta deve ter verificações básicas de ortografia e gramática, recursos de verificação de fatos e detector de plágio

Compreensão contextual : Escolha agentes de IA que entendam suas solicitações, mesmo quando forem complicadas. O software deve se adaptar ao estilo do conteúdo, ao tom e às diretrizes da marca, garantindo consistência em todo o conteúdo

Personalização : Obtenha ferramentas de criação de conteúdo que ofereçam controle sobre o resultado. Você deve ser capaz de ajustar parâmetros como tamanho, tom, idioma e formatação e aperfeiçoar o processo de criação de conteúdo

Recursos de integração: Escolha plataformas que se integrem facilmente à sua pilha de tecnologia existente. Por exemplo, a integração de seu calendário e software de gerenciamento de projetos com ferramentas de criação de conteúdo simplificará todo o seu processo de gerenciamento de conteúdo

Você sabia? 42% dos líderes de marketing e mídia usaram ferramentas de IA para escrever conteúdo, 40% para gerar conteúdo de mídia social e 34% para personalização e recomendações.

Os melhores agentes de IA para criação de conteúdo

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas e conteúdo com tecnologia de IA)

Use o ClickUp Brain para criar um e-mail de lembrete rápido e eficaz

Trocar de ferramentas de vez em quando tornava o gerenciamento de conteúdo uma dificuldade. Mas quando experimentei o ClickUp, encontrei meu ponto de partida para a ideação e a criação de conteúdo com tecnologia de IA.

O ClickUp revolucionou a maneira como lido com meu processo de criação e gerenciamento de conteúdo. A plataforma combina perfeitamente a criação de conteúdo com IA com recursos robustos de gerenciamento de projetos, o que a torna um balcão único para tudo o que se refere a conteúdo. A melhor parte? Eu tenho um agente de IA integrado para me ajudar em todos os aspectos do trabalho dentro do meu ClickUp Workspace: Conheça o ClickUp Brain!

Como o ClickUp Brain pode me ajudar? Aqui vamos nós!

Quando me deparo com bloqueios criativos, aproveito o ClickUp Brain para elaborar resumos detalhados de conteúdo com palavras-chave, público-alvo e objetivos em segundos e obter insights sobre as áreas de aprimoramento de conteúdo.

Gere resumos de blogs, artigos, postagens em mídias sociais, e-mails, resumos e muito mais com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também me ajuda com:

Redação de conteúdo: Ele pode elaborar legendas para publicações em mídias sociais, escrever scripts de anúncios e criar textos para mídias sociais. Se eu quiser enviar um e-mail para um cliente, só preciso fornecer um prompt detalhado

Automatização do planejamento de conteúdo: O ClickUp Brain pode criar facilmente calendários de conteúdo e sugerir os melhores horários e formatos de publicação com base em dados de engajamento anteriores

Reaproveitamento de conteúdo: Também posso transformar conteúdo longo em postagens de mídia social, boletins informativos por e-mail ou scripts de vídeo de tamanho reduzido para maximizar o alcance do conteúdo

Saiba como criar conteúdo atraente com a IA!👇

O ClickUp Whiteboards é a minha ferramenta preferida para sessões de brainstorming em equipe. Posso discutir ideias de conteúdo em quadros virtuais, converter ideias em tarefas e incorporar diretamente esses quadros em um bate-papo para compartilhá-los com a equipe.

Colabore e faça brainstorming com os quadros brancos ClickUp

Aqui está a parte mais interessante! O ClickUp Brain também me ajuda a gerar imagens para publicações em blogs ou campanhas de mídia social e até mesmo a visualizar ideias. São cinco ferramentas diferentes reunidas em um único espaço de trabalho!

Faça brainstorming de ideias e gere imagens nos quadros brancos do ClickUp com o ClickUp Brain

Depois de ter o conteúdo pronto, você pode usar o ClickUp Docs para gerenciar seus resumos de conteúdo. Além disso, o ClickUp Docs pode armazenar diretrizes de marca, planos de conteúdo, materiais de pesquisa e notas de reunião. É um ótimo recurso para documentar todos os detalhes relacionados ao conteúdo.

Documente diretrizes de conteúdo, pesquise materiais e colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Isso não termina aqui. O ClickUp também tem uma biblioteca de modelos com modelos de calendário de conteúdo, modelos de planejamento, etc., o que facilita muito a minha vida. o que torna minha vida muito mais fácil.

Por exemplo, o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp ajuda muito no planejamento de cronogramas de conteúdo - quando deve ser entregue, como o conteúdo será publicado, compartilhado etc. Da mesma forma, há o ClickUp Content Production Scaling Template que me ajuda a otimizar todo o processo de produção de conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

Estruture, conecte e desenvolva ideias para criar uma rede de conteúdo que você deseja criar com o ClickUp Mind Maps

Aprovar resumos de conteúdo, alterar status e enviar lembretes de tarefas com o ClickUp Automations

Obtenha uma visão consolidada de suas metas de marketing, acompanhe tarefas, realize análises de tendências de conteúdo e muito mais com os painéis personalizados do ClickUp

Automatize, organize, priorize e monitore trabalhos de conteúdo com o ClickUp Tasks

Faça brainstorming de ideias, documente diretrizes de conteúdo e nunca perca uma atualização com o ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs e ClickUp Chat

Gere resumos detalhados de conteúdo, blogs, materiais de mídia social, descrições de produtos, e-mails, resumos e muito mais com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, o ClickUp pode deixá-lo sobrecarregado no início. Leva tempo para se acostumar com a ferramenta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Gosto muito de como ele usa a IA para acelerar a criação de conteúdo. Ele ajuda a realizar o trabalho mais rapidamente e adapta o fluxo de trabalho à minha oferta específica. Ele foi criado para otimizar a produtividade com seu conjunto de recursos dinâmicos que é ótimo para colaboração e trabalho em equipe, tendo em mente a entrega breve. Bastante fácil de usar, com integrações que aumentam a produtividade. Todo mundo está clicando nele, então por que eu não deveria? Sua implementação e navegação não são tão simples no início. Mas logo você começa a trabalhar com um suporte funcional ao usuário que é incrível. Ele se tornou minha ferramenta de produtividade e colaboração mais usada.

2. Jasper (melhor para criar conteúdo com a marca)

via Jasper

O Jasper é excelente para manter a consistência da marca em seu conteúdo. Como profissional de marketing de conteúdo, você pode usá-lo para criar conteúdo de acordo com a marca para seu público-alvo em todos os canais de marketing.

Gosto particularmente do recurso de QI de marca do Jasper, que permite que a ferramenta aprenda e replique um tom e um estilo específicos. Ele verifica automaticamente seu conteúdo - de criativos de campanha e banners de blog a conteúdo de vídeo - em relação às diretrizes de sua marca e sugere melhorias. A ferramenta também oferece vários modelos prontos para uso para postagens de blog, legendas de mídia social, linhas de assunto de e-mail e descrições de produtos.

Melhores recursos do Jasper

Ajuste as configurações da marca, como tom, voz, estilo e diretrizes visuais, para garantir que o resultado represente sua marca

Personalize imagens para seu conteúdo com o conjunto de imagens de IA

Garanta que todas as imagens sejam consistentes e estejam em conformidade com as diretrizes da marca com a capacidade do Jasper de sinalizar violações e recomendar edições

Limitações do Jasper

De acordo com alguns usuários, não limpar o histórico de bate-papo torna o Jasper lento, o que pode ser um problema se você costuma consultar prompts mais antigos

Às vezes, o Jasper pode criar conteúdo genérico e impreciso

Preços do Jasper

Creator : uS$ 49 mensais/sessão

Profissional: uS$ 69 por mês/assento

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4. 7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários da vida real estão dizendo sobre o Jasper?

O Jasper é uma ferramenta confiável que nos ajuda a criar conteúdo útil para os sites dos clientes em poucos minutos. O conteúdo geralmente é preciso e só precisa de pequenas edições e verificações. No entanto, ele vem com muitas instruções e um design exagerado em comparação com concorrentes como o Writesonic. Ele se torna fácil de usar e eficiente quando você pega o jeito. O Jasper também é mais caro do que ferramentas semelhantes, e você precisa inserir os detalhes do seu método de pagamento para acessar a avaliação gratuita.

fato curioso: O nome original do Jasper era Jarvis, inspirado no assistente de IA dos filmes do Homem de Ferro. O objetivo era destacar a ferramenta como uma ferramenta poderosa e inteligente.

3. Copy. ai (melhor para equipes de GTM criarem e otimizarem conteúdo personalizado)

Fiel ao seu nome, o Copy. ai é uma ferramenta de redação que ajuda a gerar materiais de marketing, cópias de anúncios e publicações em mídias sociais com suas ferramentas de IA, como gerador de conteúdo e parágrafos, reescritor de frases e reescritor de parágrafos.

Com o Copy. ai, você pode automatizar tarefas manuais para aumentar a produtividade em vendas, marketing e sucesso do cliente. Além disso, você pode consolidar dados em silos nos diferentes aspectos de sua estratégia de GTM, conectá-los a fluxos de trabalho, permitir a interação de dados em tempo real e usá-los para criar conteúdo atraente.

Copiar. ai melhores recursos

Armazene dados como insights sobre o público em um formato estruturado e analise-os para obter insights estratégicos e acionáveis com o Tables

Automatize processos de rotina com um criador de fluxo de trabalho personalizável e acione fluxos de trabalho com base em eventos

Armazene as diretrizes da marca, a estratégia de conteúdo, as descrições de produtos e outras informações da empresa em um repositório central usando o Infobase

Limitações do Copy. ai

Não é possível editar a entrada em um chat. A consulta deve ser reescrita caso você queira modificá-la

Às vezes, a ferramenta extrai o conteúdo como está nas páginas da Web, resultando em plágio

Preços do Copy. ai

Gratuito

Inicial : uS$ 49/mês

Avançado : uS$ 249/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Copy. ai

G2: 4. 7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy. ai?

Nossa experiência geral com o Copy. ai é, em geral, positiva. Os pontos positivos são muitos, pois ele é versátil e pode nos ajudar a criar qualquer tipo de conteúdo. No entanto, o conteúdo parece rígido e estruturado com subtítulos típicos, o que faz com que qualquer pessoa saiba que é gerado por IA em um piscar de olhos. Você precisa editar e verificar a gramática, a pontuação e a correção do conteúdo para aprimorá-lo.

4. Writer (melhor para edição e aprimoramento de conteúdo)

O Writer faz muito mais do que sua ferramenta de conteúdo de IA mais próxima. Você pode criar aplicativos de PNL (Processamento de Linguagem Natural), verificar o conteúdo quanto à conformidade com regras legais, regulamentares e de marca, criar conteúdo e até mesmo redirecionar arquivos de vídeo e áudio.

O que mais gostei no Writer é que, embora vários "aplicativos" tenham sido incorporados em um só, a ferramenta é bastante simples e direta. Você pode usar o Ask Writer, um sistema de perguntas e respostas no estilo de bate-papo, para gerar respostas e criar descrições de produtos, e-mails, etc. Além disso, é possível acessar uma interface semelhante à do Grammarly, na qual você obtém um detector de conteúdo de IA, um verificador de plágio e sugestões de aprimoramento de conteúdo.

Melhores recursos do Writer

Gere esboços de tópicos de blogs, descrições de trabalhos e produtos, perguntas frequentes, e-mails enviados e mensagens de erro

Faça upload de imagens, faça perguntas e gere conteúdo com o analisador de imagens

Gere conclusões importantes fazendo o upload de uma gravação ou transcrição com Recaps

Identifique conteúdo gerado por IA versus conteúdo gerado por humanos com um detector de conteúdo de IA

Limitações do escritor

O conteúdo gerado geralmente contém vários erros, e a linguagem pode ser bastante robótica

Preço do redator

Equipe : uS$ 18/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de redatores

G2: 4. 3/5 (mais de 80 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writer?

Os fluxos de desenvolvimento de conteúdo básico do Writer são superiores à interface de "bate-papo" de muitas ferramentas de geração. Eles são propositalmente desenvolvidos por escritores para escritores. Comecei a usar o Writer quando era chefe de conteúdo em uma agência de criação. Nós o usávamos para manter os redatores da nossa equipe no estilo e na mensagem para nossos clientes. No entanto, o Writer leva um pouco de tempo para ser treinado. E estou me referindo ao meu treinamento sobre a melhor forma de usar as ferramentas. Seria útil um pouco mais de orientação e de apoio no início.

Leia mais: Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo

5. Frase (melhor para edição de conteúdo, otimização e geração de briefings)

via Frase

O Frase é semelhante às outras ferramentas desta lista com seus recursos de redação, edição e otimização de IA. Ele ajuda você a pesquisar, escrever posts de blog otimizados para SEO e refiná-los com sugestões de edição.

Achei o recurso de pesquisa SERP da Frase o mais notável. Ele permite que você analise o conteúdo dos concorrentes dentro do próprio editor. Ele dá sugestões de conteúdo como links, títulos, uso de palavras-chave e imagens que você pode adicionar para tornar o artigo mais digno do Google.

Também gostei de como a ferramenta ajudou a organizar meus esboços de conteúdo. Ela também ofereceu várias estruturas de geração de ideias e classificou meu artigo para indicar o grau de alinhamento com a intenção da pesquisa.

Melhores recursos do Frase

Pesquise as principais páginas, os títulos dos concorrentes e as principais métricas de SERP para criar esboços de conteúdo com o gerador de resumo de conteúdo

Realize análises de concorrentes, use uma pontuação para medir o potencial de classificação do seu conteúdo e otimize artigos para mecanismos de pesquisa

Estilize textos, insira tabelas, adicione imagens, use modelos para padronizar layouts e obtenha sugestões de aprimoramento instantâneas com um editor de conteúdo integrado

Limitações da Frase

Às vezes, a ferramenta pode ser lenta e não responder ao buscar informações para redigir um artigo

As recomendações de conteúdo geralmente são das páginas mais bem classificadas, portanto, talvez você não obtenha informações detalhadas

Preços da Frase

Gratuito

Básico : uS$ 45/mês

Equipe: uS$ 115/mês

Classificações e resenhas da Frase

G2: 4. 8/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Frase?

Gosto da facilidade de uso e do fato de não levar horas para começar a usar. Como gerente de conteúdo, forneço links do Frase aos meus redatores e eles simplesmente usam o plug-in do Chrome para otimizar o conteúdo. Além disso, a importação de conteúdo para otimização no Frase também é fácil. Entretanto, às vezes, ele escolhe palavras-chave aleatórias que não têm muito a ver com o tópico. Isso torna mais difícil chegar a 100% de otimização. Mas você pode remover essas palavras-chave.

6. ChatGPT (melhor para geração de conteúdo gratuito)

via ChatGPT

Embora você já tenha experimentado o ChatGPT, aqui está a minha opinião sobre essa ferramenta popular: Posso pensar nessa ferramenta como um amigo que pode ajudá-lo em quase tudo: escrever conteúdo, código, criar imagens, analisar dados, planejar festas, cozinhar e outros. Ela se adapta ao seu pensamento e estilo ao longo do tempo e facilita a conversação.

Considero seu recurso de interação por voz o mais incrível. Você pode manter um diálogo natural com a ferramenta enquanto realiza várias tarefas. É fácil de usar e pode lidar com diversas tarefas. No entanto, ela tem dificuldade para entender solicitações complexas e, ocasionalmente, gera informações desatualizadas e imprecisas.

Melhores recursos do ChatGPT

Gere imagens de IA para projetos, apresentações de slides e campanhas com instruções rápidas

Fale suas instruções em vez de escrever para ter uma sessão de brainstorming com o ChatGPT

Analise dados, crie gráficos de barras e gráficos de dispersão, realize análises de tendências e interprete demonstrativos de resultados

Simplifique códigos, depure ou escreva uma função usando o recurso de código

Limitações do ChatGPT

Às vezes, o ChatGPT fornece informações erradas e não entende as solicitações

A ferramenta tem dificuldades com consultas especializadas. Ela pode perder detalhes sutis e criar resultados genéricos

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais : uS$ 20/mês

Profissional: uS$ 200/mês

Equipe : uS$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ChatGPT

G2: 4. 7/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Acho que é ótimo dar ideias de conteúdo, mas não pode fornecer contexto. Somente humanos podem fazer isso. Posso economizar tempo quando você precisa ser muito claro sobre um plano, mas, novamente, se você não for um comunicador conciso, obterá exatamente o que pediu. Pessoas instruídas em seu campo de especialização podem fazer perguntas com a linguagem necessária para esse campo e, assim, obter ideias excelentes.

Leia mais: Como criar um banco de dados de conteúdo (com modelos)

7. Surfer SEO (melhor para otimização de conteúdo)

via Surfer

O Surfer é uma ferramenta de SEO completa que permite que você crie artigos prontos para serem classificados com otimização automática. Você pode usar a plataforma para inserir palavras-chave relevantes em seu conteúdo e obter uma pontuação que indica seu potencial de classificação.

Gosto do fato de o Surfer oferecer vários recursos de conteúdo em uma única plataforma. Ele me permite editar o conteúdo com feedback em tempo real sobre a otimização, gerar esboços, humanizar o conteúdo de IA e melhorar a legibilidade do conteúdo. A melhor parte? Ela tem um recurso de auditoria de conteúdo que ajuda a monitorar o desempenho de seu conteúdo e domínio. Você recebe atualizações diárias sobre as principais métricas para que possa tomar medidas imediatas para melhorar.

Melhores recursos do Surfer SEO

Estruture esboços detalhados de conteúdo com títulos exclusivos com o criador de esboços incorporado

Monitore o desempenho do conteúdo e do domínio com atualizações diárias sobre tráfego, classificações, etc. com auditoria de conteúdo

Humanize seu conteúdo de IA para passar pelas ferramentas de detecção de IA com o humanizador de conteúdo de IA

Encontre tópicos e subtópicos de conteúdo de um nicho para identificar lacunas em sua estratégia de conteúdo com mapas de tópicos

Limitações do Surfer SEO

Muitos usuários reclamam dos altos preços do Surfer. Até mesmo o plano inicial é caro para editores de conteúdo e de IA

Preços do Surfer SEO

Essencial : uS$ 99/mês

Escala : $219/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Surfer SEO?

Tenho críticas mistas sobre o Surfer. Embora seja bom para análise de SERP, incluindo NLPs no conteúdo e planejamento de clusters, ele não é útil para escrever sobre tópicos com concorrência limitada. O humanizador de IA é simplesmente uma perda de tempo. Ele não traz nenhum benefício para o conteúdo. Em resumo, é uma boa ferramenta de SEO, mas você não pode confiar muito nela para todos os tipos de conteúdo.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve a alternância entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de escrita com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais - tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

8. Hypotenuse AI (melhor para escrever descrições de produtos otimizadas para SEO)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI - o redator de IA para comércio eletrônico - é excelente para marcas on-line, profissionais de marketing e redatores. Ele pode criar descrições de produtos e categorias, imagens, meta tags, anúncios do Facebook e do Google, e-mails e legendas do Instagram.

Gosto do fato de a ferramenta criar descrições e tags otimizadas de produtos em massa em segundos. Ela também oferece o HypoChat, um chatbot para criar, resumir e reescrever conteúdo para diferentes plataformas. A melhor parte? O Hypotenuse é superpersonalizável. Você pode usar a voz da marca sob medida para treinar a IA com as diretrizes e o estilo da sua marca.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Limpe, padronize e enriqueça os dados do produto em massa para melhorar a capacidade de descoberta do produto

Acompanhe o desempenho da pesquisa e otimize as listagens de produtos para mecanismos de pesquisa e mercados

Automatize a marcação de produtos com tags precisas e de alta qualidade

Limitações da IA do Hypotenuse

Vários usuários acham que os preços das assinaturas são muito altos

A ferramenta oferece pouquíssimas opções ao criar esboços de blog. Se você não tiver conhecimento suficiente sobre o assunto, pode ser difícil gerar conteúdo

Preços do Hypotenuse AI

Básico : uS$ 150/mês, cobrado anualmente

E-commerce Pro : Preços personalizados

Comércio eletrônico empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hypotenuse AI

G2: 4. 7/5 (mais de 70 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hypotenuse AI?

O Hypotenuse AI é a melhor ferramenta para redatores e redatores de conteúdo. Ela economiza uma quantidade incrível de tempo ao produzir conteúdo de alta qualidade e baseado em pesquisa em tempo real. O Hypochat é um recurso realmente inovador, pois oferece grande assistência em vários aspectos da redação. Sua redação de blog é a melhor em comparação com as outras ferramentas de IA que experimentei. Entretanto, ele ocasionalmente repete frases semelhantes no mesmo blog. Embora o conteúdo seja exclusivo, essa repetição às vezes atrapalha o fluxo do blog. Espero que esse aspecto seja aprimorado em futuras atualizações.

Leia mais: Principais ferramentas de IA de mídia social para profissionais de marketing

9. MarketMuse (melhor para planejamento de conteúdo)

via MarketMuse

O MarketMuse pode elevar o seu planejamento de conteúdo com seus recursos para otimizar o conteúdo existente com base em termos de pesquisa relevantes, análise da concorrência e páginas de classificação superior. Você pode usá-lo para obter insights sobre pesquisas de palavras-chave, grupos de tópicos e muito mais.

Usei o MarketMuse para gerar resumos de conteúdo e redirecionar o conteúdo existente. Ele fez um bom trabalho na análise da concorrência para identificar lacunas de conteúdo. O que eu mais gosto é o seu módulo de otimização, que me ajudou com informações como contagem de palavras-alvo, menções de tópicos necessárias para classificar uma consulta específica, pontuação de conteúdo e sugestões sobre como superar um artigo da concorrência.

Melhores recursos do MarketMuse

Gere planos de conteúdo estruturados e obtenha recomendações para sua estratégia de conteúdo

Crie briefs para artigos, notícias, comparações, guias de instruções, análises de produtos etc.

Faça uma análise aprofundada dos concorrentes de SEO e visualize as lacunas de conteúdo com mapas de calor

Limitações do MarketMuse

Alguns usuários acham que a interface não é intuitiva. Leva muito tempo para pesquisar tópicos e otimizar artigos

Preços do MarketMuse

Gratuito

Otimizar : uS$ 99/mês

Pesquisa : uS$ 249/mês

Estratégia: uS$ 499/mês

Avaliações e resenhas do MarketMuse

G2: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a MarketMuse?

Adoro o fato de obter insights diretos sobre pesquisa de palavras-chave, dificuldade pessoal, grupos de tópicos e muito mais. É uma ótima ferramenta para desenvolver nossa estratégia de conteúdo de SEO existente. Foi muito fácil aprender a usá-la, e a integração foi incrível. A implementação do MM foi um divisor de águas para o nosso SEO. Não há muitas métricas de relatório/insight, mas eles disseram que isso está no radar.

10. ContentBot (melhor para gerar conteúdo de formato longo)

via ContentBot

Se estiver procurando escalar conteúdo de formato longo, o ContentBot pode ser valioso para sua estratégia de marketing de conteúdo. Você pode usar a ferramenta para gerar artigos perspicazes e humanizados rapidamente.

Gosto do fato de a ferramenta ter respondido muito bem a todas as minhas perguntas e até as ter explicado em parágrafos. Seu recurso 'Discover' (Descobrir) é outro destaque que ajuda a identificar palavras-chave e tópicos relevantes que você pode ter perdido. O ContentBot também tem uma extensão do Chrome para produzir conteúdo em qualquer lugar. Além disso, ele é compatível com mais de 110 idiomas, o que pode ser útil se você tiver um público global.

Melhores recursos do ContentBot

Crie blogs amigáveis aos mecanismos de pesquisa com links inteligentes e geração de imagens com IA

Use fluxos de trabalho de criação de conteúdo pré-criados ou crie o seu próprio com um construtor de fluxo de IA visual

Torne o conteúdo da IA mais amigável ao ser humano com o recurso Humanizer

Converta arquivos CSV em postagens de blog, descrições de produtos e conteúdo de marketing com o agente de IA do ContentBot

Limitações do ContentBot

Leva algum tempo para se acostumar com a ferramenta devido à complexidade dos recursos

O conteúdo gerado por IA pode, às vezes, ter baixa legibilidade

Preços do ContentBot

Pré-pago : uS$ 0,5 por 1.000 palavras

Starter : uS$ 9/mês

Premium : uS$ 29/mês

Premium+: uS$ 49/mês

Classificações e análises do ContentBot

G2: 4. 7/5 (mais de 100 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ContentBot?

Gosto do fato de o ContentBot. ai ser uma plataforma de criação de conteúdo automatizada que facilita a produção de conteúdo de qualidade com rapidez e eficiência. Com uma variedade de recursos e opções de personalização, ele é perfeito para ajudar os criadores de conteúdo ocupados a maximizar seu tempo e liberar recursos para projetos mais criativos. No entanto, sua automação pode ser limitada. Às vezes, pode demorar um pouco para encontrar o conteúdo certo e pode ser difícil personalizar o conteúdo para atender a necessidades específicas. Além disso, parte do conteúdo pode nem sempre estar atualizado ou ser preciso.

Leia mais: Exemplos de conteúdo perene que aumentam o tráfego de longo prazo

11. Peppertype AI (melhor para gerar conteúdo de marketing)

via Peppertype

Entre as ferramentas de criação de conteúdo com IA, o Peppertype é especializado em escalonar a produção de conteúdo. Você pode usá-la para gerar um alto volume de conteúdo envolvente para campanhas de marketing e plataformas de mídia social.

Usei o Peppertype para gerar vários tipos de conteúdo, incluindo cópias de anúncios, postagens de blog, legendas de mídia social e e-mails. E todas as vezes ele produziu conteúdo original, mantendo a voz da marca e a alta legibilidade. Além disso, ele tem um verificador de plágio integrado que permite verificar instantaneamente a originalidade do conteúdo.

Melhores recursos do Peppertype AI

Use ferramentas de SEO incorporadas para otimizar o conteúdo gerado e aumentar as classificações nos mecanismos de pesquisa

Obtenha sugestões de conteúdo e ideias criativas em tempo real e com tecnologia de IA com o mínimo de intervenção do usuário

Colabore em tempo real para trabalhar em blogs, postagens de marketing em mídias sociais e revise o conteúdo simultaneamente com os membros da equipe

Limitações da IA do Peppertype

De acordo com alguns usuários, a interface atual não é tão fácil de usar quanto a anterior

O conteúdo gerado pode não ser variado, e você pode obter resultados repetitivos

Preços do Peppertype AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Peppertype AI

G2: 4. 6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Peppertype AI?

O melhor da Pepper Content é que eles criaram uma ferramenta completa que me ajuda em todas as partes da criação de conteúdo, incluindo blogs, legendas para mídias sociais, cópias de anúncios do Google e muito mais. O gerador de IA é incrível. Gosto do rumo que o produto está tomando. No entanto, não fiquei muito impressionado com os recursos de SEO do conteúdo do Pepper. Quando usei a ferramenta de SEO, ela me mostrou palavras-chave nas quais eu já estava classificado, enquanto eu esperava que ela me mostrasse quais palavras-chave eu deveria segmentar!

Leia mais: O que é gerenciamento de campanhas de marketing (com exemplos e modelos)

12. Descript (melhor para edição de vídeo e podcast)

via Descript

Passa semanas escrevendo roteiros de vídeo e editando seus podcasts? O Descript pode ser a salvação de seu tempo.

Essa ferramenta de edição de áudio e vídeo muda o jogo com sua abordagem de edição baseada em texto - você modifica coisas na transcrição como em um documento do Word e elas são modificadas diretamente no áudio ou vídeo correspondente.

O Descript se destaca por suas transcrições de áudio para texto e pela capacidade de remover palavras de preenchimento. Além disso, você tem o Underlord AI como seu ajudante, que funciona perfeitamente para melhorar a qualidade de áudio e visual, gerar scripts de vídeo, remover retoques e planos de fundo, gerar clipes e assim por diante.

Descrição dos melhores recursos

Gere áudios com seu próprio clone de voz ou voz de IA apenas dando instruções

Grave sessões de áudio e vídeo de qualidade, com várias faixas e vários participantes, remotamente, usando o Descript Rooms

Converta vídeos e podcasts de formato longo em clipes para suas publicações nas mídias sociais

Grave telas e obtenha transcrições instantâneas de sua gravação

Limitações de descrição

O aplicativo pode congelar se você rolar a tela muito rápido

Às vezes, o Descript mapeia palavras incorretamente nos vídeos

Preços de descrição

Gratuito

Hobbyist : uS$ 19/mês por pessoa

Creator : uS$ 35/mês por pessoa

Negócios : uS$ 50/mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises descritivas

G2: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários da vida real estão dizendo sobre o Descript?

No geral, estou satisfeito com o uso do Descript. Estou impressionado com os recursos de fala para texto e de edição. Ele me permite criar vídeos profissionais de demonstração de software. No entanto, o processamento de vídeo leva muito tempo. Isso exige muitos recursos de computação e anula um pouco a economia de tempo da gravação. O U.I. leva algum tempo para ser entendido quando você é novo no Descript.

Você sabia? Espera-se que o mercado de software de edição de vídeo cresça para US$ 5,13 bilhões até 2032, com um CAGR de 5,8%.

13. Writesonic (melhor para superar o bloqueio do escritor e gerar conteúdo amigável para SEO)

via Writesonic

O Writesonic é ótimo para criar diferentes tipos de conteúdo - publicações em mídias sociais, legendas, cópias de anúncios, e-mails e blogs. Você pode otimizar o conteúdo com palavras-chave e até mesmo automatizar a criação de links internos. É fácil de usar e exige um esforço mínimo para gerar conteúdo de qualidade.

O que eu mais gostei no Writesonic é que ele gera ideias criativas e sugere melhorias para aperfeiçoar minhas cópias. Portanto, se você estiver procurando um impulsionador de criatividade que combine SEO, o Writesonic pode ser útil.

Melhores recursos do Writesonic

Automatize os links internos e otimize os artigos para SEO

Use uma ampla variedade de modelos de redação de conteúdo para criar diferentes tipos de conteúdo - de blogs técnicos a legendas de mídia social

Geração automática de imagens para seus blogs

Limitações do Writesonic

Pode haver erros factuais. Portanto, você deve revisar e editar os artigos antes de publicá-los

Preços do Writesonic

Gratuito : 25 créditos únicos

Individual : uS$ 20/mês para 100 créditos

Padrão : uS$ 99/mês por 1.000 créditos

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Writesonic

G2: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. /5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic?

No geral, é bom, mas às vezes é frustrante quando o software apresenta falhas e você acaba regenerando o mesmo conteúdo e usando sua cota de créditos. É um ótimo produto com muitos elementos de SEO de qualidade. No entanto, os preços e os planos são complicados, com um sistema mensal baseado em créditos, que se baseia na forma como você o utiliza, sem rolagem dos créditos não utilizados, de modo que você precisa planejar seu trabalho de acordo com os planos deles, e não com as necessidades da sua empresa.

Experimente o ClickUp para criação de conteúdo

Quando se trata de escolher os melhores agentes de inteligência artificial para automatizar seus esforços de criação de conteúdo, a chave para tomar a decisão mais sábia é identificar onde você mais precisa de ajuda.

Se você quiser escrever descrições de produtos com mais rapidez, considere o Hypotenuse AI. Se você deseja automatizar a criação de conteúdo de vídeo, o Descript pode ser sua melhor aposta. E se você quiser uma ferramenta que gere conteúdo em vários idiomas, agilize os fluxos de trabalho e simplifique o gerenciamento de projetos, o ClickUp é a ferramenta que você está procurando.

O ClickUp reúne a criação e o gerenciamento de conteúdo em um só lugar. Isso significa que você não precisa fazer malabarismos com 5 a 6 ferramentas para realizar o trabalho. O ClickUp pode gerar conteúdo de alta qualidade, agilizar o processo de conteúdo, rastrear a criação de conteúdo e muito mais.

Deseja criar conteúdo com o ClickUp? Registre-se gratuitamente!