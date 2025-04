Melhor software de calendário de RH para gerenciamento eficiente da força de trabalho em 2025

Surpreendentemente, 38% dos trabalhadores dos EUA ainda usam cartões perfurados, planilhas de horas em papel ou cartões de horas desatualizados em vez de uma ferramenta de agendamento moderna. Esses métodos manuais resultam em turnos perdidos, erros de cálculo na folha de pagamento e controle de presença inconsistente, prejudicando a produtividade e os custos trabalhistas.

Com um aplicativo de agendamento de funcionários, você pode automatizar atribuições de turnos, rastrear solicitações de folga e receber notificações em tempo real sobre ausências de funcionários.

Este guia explora os 10 melhores aplicativos de agendamento de funcionários para simplificar o agendamento, controlar o tempo livre e melhorar o gerenciamento da força de trabalho.

O que você deve procurar em um software de calendário de RH?

Escolher o melhor aplicativo de agendamento de funcionários não se trata apenas de agendamento básico - trata-se de otimizar a eficiência, reduzir erros e manter sua força de trabalho satisfeita.

Então, quais recursos de gerenciamento de funcionários você deve priorizar? Vamos dar uma olhada abaixo:

Programação simplificada de turnos: Escolha uma ferramenta de programação automática com uma interface intuitiva de arrastar e soltar para ajudar os funcionários a reivindicar turnos abertos, ajustar programações e gerenciar alterações sem problemas

Gerenciamento automatizado de folgas: Use o software de controle de horas para lidar com solicitações de folga com um sistema de aprovação que garanta a cobertura adequada do turno

Planejamento otimizado da força de trabalho: Selecione um aplicativo de agendamento de funcionários com agendamento preditivo para analisar dados históricos e planejar horários de pico e necessidades de pessoal

Comunicação aprimorada da equipe: Envie notificações automáticas, notificações push e lembretes de turnos para manter os funcionários informados sobre os próximos turnos com a ferramenta de agendamento certa

Monitoramento de presença aprimorado: Monitore a presença dos funcionários em tempo real, acompanhe as chegadas tardias e gere relatórios para a precisão da folha de pagamento com um aplicativo de agendamento de funcionários

Trocas fáceis de turnos e turnos abertos: Permita que os funcionários troquem turnos, abandonem turnos ou reivindiquem turnos abertos com base em sua própria disponibilidade para maior flexibilidade usando uma ferramenta de gerenciamento de funcionários

Dica profissional: Os modelos personalizáveis tornam o trabalho mais rápido e fácil. Explore os 10 melhores modelos gratuitos de cronograma de trabalho que ajudam as pequenas empresas a manter o controle de todos os projetos e do trabalho diário e a gerenciar os cronogramas sem problemas.

Os 10 melhores softwares de calendário de RH a serem explorados

Aqui estão as 10 ferramentas de agendamento de funcionários que simplificam as operações, reduzem as dores de cabeça administrativas e criam agendamentos de funcionários que funcionam tanto para a sua empresa quanto para a sua equipe:

1. ClickUp (o melhor para fluxos de trabalho de RH personalizáveis e modelos de programação)

Simplifique a contratação, a integração e o gerenciamento de candidatos com a ferramenta ClickUp HR

O ClickUp é uma ferramenta de calendário de RH realmente sólida que pode transformar totalmente a forma como as equipes de RH lidam com suas necessidades de agendamento. A plataforma tem alguns recursos excelentes incorporados que são perfeitos para profissionais de RH que lidam com várias responsabilidades.

Cansado de currículos espalhados e acompanhamentos perdidos? A ferramenta ClickUp HR permite que você acompanhe candidatos, candidaturas e contatos em um só lugar. Você pode criar um quadro ClickUp Kanban para acompanhar os candidatos desde "Candidato" até "Entrevistado" e "Contratado". "

Com o ClickUp, crie listas de verificação de integração rastreáveis, módulos de treinamento e documentos compartilhados para que os funcionários se preparem rapidamente.

As equipes de RH podem visualizar tudo o que é importante - desde agendamentos de entrevistas e cronogramas de integração até eventos da empresa e solicitações de folga de funcionários - tudo em um só lugar com o ClickUp Calendar View. Elas podem codificar por cores diferentes tipos de eventos, filtrar visualizações por departamento ou tipo de evento e até mesmo arrastar e soltar para reagendar coisas quando os planos mudarem.

O ClickUp's Calendar é uma ferramenta de agendamento de IA projetada para gerenciar sua carga de trabalho de forma inteligente. Imagine ter um assistente que analisa seu acúmulo e prioriza as tarefas e, em seguida, bloqueia-as automaticamente para obter a eficiência ideal. A IA do ClickUp faz exatamente isso. Ela determina de forma inteligente os melhores horários para você lidar com o trabalho mais importante, garantindo que suas prioridades sejam atendidas.

A plataforma vem com modelos prontos para uso que economizam muito tempo. Use o modelo de planejador de calendário do ClickUp para gerenciar e acompanhar eventos, atividades e tarefas.

modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp simplifica a transição e a integração de seus funcionários. Ele ajuda você a definir metas, documentar notas de progresso e identificar comportamentos, habilidades e competências

ClickUp Employee Schedule Template cria com eficiência agendas de funcionários, prioriza tarefas e monitora solicitações de folga

O que é especialmente útil é como o ClickUp conecta o agendamento com outras funções de RH. Precisa registrar o tempo de duração das sessões de orientação? O controle de tempo incorporado lhe dá cobertura. Deseja notificar automaticamente os líderes de equipe quando alguém solicita férias? O ClickUp Automations pode cuidar disso.

As equipes adoram a possibilidade de adicionar comentários diretamente aos eventos do calendário, atribuir tarefas a pessoas específicas e mencionar colegas para manter todos informados. Isso significa muito menos troca de e-mails sobre alterações na programação ou detalhes de eventos.

Para os departamentos de RH que estão constantemente coordenando equipes e gerenciando prioridades concorrentes, ter todas as ferramentas de agendamento no mesmo lugar que os outros fluxos de trabalho de RH economiza muito tempo. É basicamente como ter um calendário de RH superpoderoso que se comunica com todos os outros sistemas de RH.

Insight do ClickUp: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

Obtenha respostas instantâneas para suas perguntas sobre trabalho com o ClickUp Brain

E se você tivesse um assistente instantâneo para responder a todas as suas perguntas de RH sobre tarefas, documentos e membros da equipe? Esse é o ClickUp Brain para você!

Precisa saber quando foi a última vez que um funcionário fez uma avaliação de desempenho? Basta perguntar ao ClickUp Brain e ele recuperará as informações instantaneamente, sem necessidade de pesquisa.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize fluxos de trabalho com quadros Kanban, acompanhando facilmente o progresso dos candidatos nas etapas de contratação

Agende entrevistas e integração com o ClickUp Calendar, garantindo uma coordenação tranquila e acompanhamento em tempo hábil

Comunique-se perfeitamente com candidatos e membros da equipe usando o ClickUp Chat, mantendo todas as conversas no contexto

Use o ClickUp Brain para obter respostas instantâneas, resumir anotações de reuniões e gerar descrições de cargos rapidamente, economizando tempo valioso

Defina lembretes para prazos importantes de RH, como avaliações de desempenho ou renovações de contratos, com o ClickUp Reminders

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos exige uma curva de aprendizado

O aplicativo móvel pode não ter alguns recursos avançados acessíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que Dayana Mileva, Diretora de Contas da Pontica Solutions, tem a dizer sobre o ClickUp:

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis nos quais nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente porque elas estão localizadas em países diferentes e, às vezes, até em continentes diferentes.

Dica profissional: As ferramentas de IA para RH vão além da economia de tempo e de custos de mão de obra. Explore as 10 melhores ferramentas de IA para RH que ajudam a gerenciar agendas, facilitam a integração e o desligamento de funcionários e acompanham o ciclo de contratação.

2. Workday (melhor para automatizar o processo de agendamento de funcionários)

via Workday

O Workday oferece um aplicativo de agendamento de funcionários projetado para otimizar o gerenciamento da força de trabalho. Ele também inclui soluções abrangentes de software de gerenciamento de capital humano (HCM), simplifica os processos de RH e se adapta às necessidades exclusivas de sua empresa.

Esse software de agendamento permite que você crie facilmente agendas de funcionários, gerencie solicitações de folga e monitore a presença dos funcionários.

Seu recurso de agendamento automatizado permite gerar turnos recorrentes com base na disponibilidade dos funcionários, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência do agendamento.

Melhores recursos do Workday

Use a IA para criar escalas de turnos otimizadas que se alinham às demandas da empresa e às preferências de disponibilidade dos funcionários

Gerencie todas as atividades de agendamento em uma plataforma unificada, simplificando o processo de agendamento

Capacite sua equipe a gerenciar seus horários, trocar turnos e enviar solicitações de folga de forma independente

Limitações do Workday

Há quem diga que a experiência do usuário (UX) do Workday é ruim, com visibilidade desajeitada

Ele tem um preço premium e a configuração requer treinamento para sua equipe de RH

Preços do Workday

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Workday

G2: 4. 1/5 (mais de 1570 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1570 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Workday?

Eu uso o Workday diariamente e adoro muitos de seus recursos. Por exemplo, gosto muito do componente de gerenciamento de tempo, pois ele facilita muito a marcação do meu tempo de trabalho/tempo livre e férias, o que dá visibilidade ao meu gerente.

Você sabia? O " turno do cemitério " não é apenas um nome assustador! Refere-se a turnos de trabalho noturnos e alguns acreditam que se originou da prática histórica de ter alguém vigiando os cemitérios à noite! 🌙

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de folha de presença

3. Sage HR (melhor para simplificar as solicitações e aprovações de folgas)

via Sage HR

O Sage HR é uma excelente opção se você estiver procurando por um aplicativo intuitivo de agendamento de funcionários para simplificar o gerenciamento da força de trabalho.

Essa ferramenta, projetada para empresas de todos os tamanhos, oferece recursos como controle de presença de funcionários, monitoramento de desempenho e controle de despesas. Sua interface de arrastar e soltar permite criar programações de funcionários, gerenciar turnos recorrentes e lidar com solicitações de folga.

Se um funcionário precisar trocar seus turnos, o recurso de troca de turnos do Sage HR simplifica o processo, garantindo um gerenciamento de cronograma perfeito e maior satisfação dos funcionários.

Melhores recursos do Sage HR

Adicione, edite, mova e copie turnos com facilidade usando uma interface intuitiva de planejamento de cronograma

Mantenha sua equipe informada com notificações automáticas sobre os próximos turnos e alterações na programação

Gerencie solicitações, aprovações e saldos de folgas de forma eficiente no sistema

Limitações do Sage HR

O controle de desempenho, a programação de turnos e o recrutamento estão disponíveis apenas como complementos pagos

No Sage HR Essentials, você só tem três políticas de folga

Preços do Sage HR

Core HR + Leave Management: £5. 28 por funcionário/mês (e add-ons opcionais)

Classificações e análises do Sage HR

G2: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 360 avaliações)

Dica profissional: Está se sentindo sobrecarregado com a alocação de recursos? Você precisa aprender estratégias de planejamento de capacidade para maximizar seus recursos e começar com um layout sólido! Entenda as necessidades do projeto : Descreva o escopo, as prioridades e as dependências usando o : Descreva o escopo, as prioridades e as dependências usando o ClickUp Docs ou o ClickUp Whiteboards

Estimativa da carga de trabalho : Use dados históricos e percepções da equipe para calcular as necessidades de recursos ⏳

Verifique a capacidade da equipe : A : A visualização da carga de trabalho do ClickUp ajuda a equilibrar as tarefas e evitar o esgotamento 📊

Identifique as lacunas : Se a sua equipe não tiver capacidade, considere a possibilidade de contratar prestadores de serviços ou freelancers 🙋‍♂️

Monitoramento contínuo: Acompanhe o progresso em tempo real com o : Acompanhe o progresso em tempo real com o ClickUp Dashboard Fique à frente do planejamento de recursos e otimize a eficiência sem esforço!

4. Homebase (melhor para simplificar os processos de controle de tempo)

via Homebase

Com o Homebase, você pode criar e compartilhar facilmente as programações dos funcionários, garantindo que todos estejam na mesma página.

A plataforma oferece um recurso de relógio de ponto que transforma qualquer dispositivo em uma ferramenta de agendamento para o controle de horas, intervalos e horas extras, eliminando a necessidade de folhas de ponto em papel.

O Homebase permite que você crie modelos de programação semanal para a sua empresa, gerencie facilmente solicitações de folga e comunique atualizações instantaneamente por meio do sistema de mensagens integrado. Isso simplifica o processo de agendamento para os profissionais de RH e melhora a coordenação da equipe.

Melhores recursos do Homebase

Crie e distribua agendas de funcionários rapidamente, reduzindo o tempo administrativo

Monitore as horas de trabalho e os intervalos dos funcionários para garantir a conformidade e uma folha de pagamento precisa

Integre-se aos sistemas de folha de pagamento sem problemas e sincronize as horas trabalhadas com a folha de pagamento para agilizar os pagamentos

Limitações do Homebase

Alguns usuários acham as regras de agendamento difíceis de navegar

As ferramentas de controle de ponto da Homebase carecem de delimitação geográfica e relógios de ponto de funcionários baseados em GPS

Preços do Homebase

Gratuito para sempre

Itens essenciais : uS$ 24,95/mês por local

Mais : uS$ 59,95/mês por local

Tudo em um: $99. 95/mês por local

Avaliações e resenhas do Homebase

G2: 4. 2/5 (mais de 120 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 1080 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Homebase?

Nós realmente adoramos essa plataforma e usamos a versão gratuita... DIARIAMENTE!!! É uma ótima maneira de gerenciar nossa agenda (para nossa loja de varejo). É fácil de usar para criar cronogramas, bem como gerenciar a disponibilidade. Nossa equipe também pode trocar turnos ou solicitar cobertura com bastante facilidade.

➡️ Leia mais: Modelos e formulários de RH gratuitos para melhorar os processos de RH

5. Rippling (melhor para integrar a programação de funcionários com a conformidade)

via Rippling

Experimente o Rippling para obter recursos perfeitos de agendamento de funcionários, conformidade e integração de folha de pagamento. É um dos melhores aplicativos de agendamento de funcionários que automatiza a criação e o gerenciamento de agendas de funcionários e garante a conformidade com as leis trabalhistas locais.

Os gerentes podem atribuir turnos e ajustá-los em tempo real para atender às necessidades operacionais, enquanto os funcionários podem visualizar suas programações, fornecer disponibilidade e solicitar alterações.

Se um funcionário solicitar uma folga, o Rippling agiliza o processo de aprovação e atualiza automaticamente a programação.

Melhores recursos

Aloque facilmente os turnos e ajuste as programações em tempo real para atender às necessidades operacionais em constante mudança

Permita que sua equipe acesse suas agendas, forneça disponibilidade e solicite alterações sem problemas

Simplifique a folha de pagamento integrando dados de agendamento, garantindo uma remuneração precisa e oportuna

Limitações de ondulação

O software de controle de tempo e presença de funcionários da Rippling carece de recursos de produtividade e gerenciamento de desempenho dos funcionários

Alguns usuários relatam longos tempos de espera para resolver problemas, e pode ser difícil entrar em contato com um representante ao vivo

Preços variáveis

Preços personalizados

Classificações e resenhas de impacto

G2: 4. 8/5 (mais de 6600 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 3500 avaliações)

Fato curioso: A programação de horários existia antes das planilhas eletrônicas! Acredite ou não, antes dos computadores, as empresas usavam quadros físicos, livros de registro e até mesmo folhas de papel para gerenciar os turnos dos funcionários! Isso é que é dedicação! 😅

6. Bamboo HR (melhor para otimizar processos de RH e gerenciamento de funcionários)

via Bamboo HR

O Bamboo HR oferece um conjunto abrangente de ferramentas criadas para simplificar os processos de planejamento de recursos humanos. Embora seja excelente em áreas como controle de tempo e gerenciamento de funcionários, é importante observar que o BambooHR não oferece recursos integrados de agendamento de funcionários.

Ao integrar o Bamboo HR com uma ferramenta de agendamento de terceiros, você pode sincronizar os dados dos funcionários, garantindo que suas agendas estejam sempre atualizadas e precisas.

Essa integração permite lidar com solicitações de folga de forma eficiente e manter registros precisos de presença de funcionários, contribuindo para melhorar o gerenciamento da força de trabalho.

melhores recursos do Bamboo HR

Permita que os funcionários entrem e saiam por meio de dispositivos móveis, com rastreamento de localização para registros precisos de horas

Defina metas, realize avaliações e forneça feedback contínuo para incentivar o desenvolvimento dos funcionários

Gerencie tarefas de RH em qualquer lugar com um aplicativo móvel fácil de usar

Limitações do Bamboo HR

Alguns usuários relataram desafios com a funcionalidade de assinatura eletrônica, manipulação de diferenciais de turno e folha de pagamento certificada

Os usuários expressaram frustração com os aumentos de preços e a falta de flexibilidade para clientes de longo prazo

Preços do Bamboo HR

Preços personalizados

Classificações e análises do Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (mais de 2400 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 3000 avaliações)

Bônus: Está com dificuldades para manter sua equipe na mesma página? Mantenha-se organizado e aumente a produtividade com os 10 melhores aplicativos de calendário de equipe compartilhada para simplificar a programação e a colaboração! 📅🚀

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Bamboo HR?

Gosto muito de usar o Bamboo HR como nosso HRIS. Ele é muito fácil de usar e implementar. É robusto o suficiente para ajudar pequenas e médias empresas a operar e resolver muitos desafios que essas PMEs enfrentam. A possibilidade de manter todo o repositório de funcionários em um só lugar é muito útil para o acompanhamento atual e futuro.

7. Factorial HR (melhor para gerenciar turnos em vários locais)

via Factorial HR

Com a interface intuitiva do Factorial HR, gerencie com eficiência as agendas dos funcionários, acompanhe a presença e trate das solicitações de folga.

O recurso de gerenciamento de turnos permite que você atribua turnos remotamente, detecte conflitos de agendamento automaticamente e replique modelos de turnos semanais, garantindo operações tranquilas.

Se você precisa coordenar turnos em vários locais, esse aplicativo de agendamento de funcionários permite que você visualize rotas divididas por funções e locais, facilitando o gerenciamento eficaz da sua força de trabalho.

Melhores recursos do Factorial HR

Atribua turnos remotamente a indivíduos, equipes, escritórios ou locais, garantindo flexibilidade e eficiência

Evite sobreposições e garanta a cobertura adequada identificando conflitos de agendamento em tempo real

Gerencie turnos em conjunto com ausências de funcionários, feriados, folgas programadas, folha de pagamento e muito mais

Limitações fatoriais de RH

O software de gerenciamento de turnos se concentra nos mercados de língua espanhola, o que pode ser uma barreira para usuários que não falam espanhol

O Factorial não possui gerenciamento de folha de pagamento integrado, portanto, os usuários talvez precisem integrá-lo a sistemas externos

Preços fatoriais de RH

Preços personalizados

Classificações e análises do Factorial HR

G2: 4. 4/5 (mais de 95 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 270 avaliações)

Bônus: Preocupado com as futuras lacunas de contratação? Fique à frente das necessidades de talentos aprendendo como a previsão da força de trabalho ajuda a planejar as necessidades futuras de talentos e a tomar decisões de contratação baseadas em dados! 🚀

8. Connecteam (melhor para gerenciar solicitações de folga e trocas de turno)

via Connecteam

Um aplicativo de agendamento de funcionários como o Connecteam pode revolucionar a forma como você gerencia sua força de trabalho.

Projetado para agilizar as operações, o Connecteam oferece recursos que simplificam a criação e o gerenciamento das programações dos funcionários. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a atribuição de turnos, o tratamento de solicitações de folga e a acomodação da disponibilidade dos funcionários.

Se um funcionário solicitar uma folga, você poderá ajustar rapidamente a programação e notificar outros membros da equipe para que eles possam reivindicar turnos abertos.

Essa eficiência reduz os custos de mão de obra e aumenta a satisfação dos funcionários ao garantir uma comunicação clara e cargas de trabalho equilibradas.

Melhores recursos do Connecteam

Aprovar ou negar rapidamente as solicitações de folga dos funcionários para manter os níveis ideais de equipe

Utilize o bate-papo e as atualizações no aplicativo para manter todos informados e conectados

Acompanhe as horas de entrada e saída para garantir a pontualidade e a responsabilidade

Limitações do Connecteam

Alguns usuários têm dificuldades com o recurso de câmera integrada no Forms

Recursos como rastreamento por GPS e automação de processos só estão disponíveis no plano avançado

Preços da Connecteam

Gratuito para sempre

Básico : uS$ 35/mês para os primeiros 30 usuários

Avançado : uS$ 59/mês para os primeiros 30 usuários

Especialista : $119/mês para os primeiros 30 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Connecteam

G2: 4. 6/5 (mais de 2170 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 990 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Connecteam?

Minha equipe usa o Connecteam para gerenciar os turnos de uma sala de escape, o que resulta em horários variáveis, dependendo das reservas dos clientes. O Connecteam facilita a preparação de turnos com antecedência e libera apenas os turnos necessários, facilitando muito para a equipe encarregada de publicar os turnos disponíveis.

Dica profissional: Quer aumentar o moral da equipe? Aqui estão 10 atividades de engajamento de funcionários que aumentam o moral e que você pode experimentar agora mesmo: Crie um programa de integração acolhedor 🧑‍🤝‍🧑

Ofereça oportunidades de treinamento e desenvolvimento 📚

Envolva os funcionários em sessões de feedback bidirecionais 🗣️

Comemore datas especiais juntos 🎉

Planeje eventos de atividades de equipe ao ar livre 🏞️

Organize shows de talentos para funcionários 🎤

Organize oficinas de artes e artesanato 🎨

Compartilhe ideias em mini palestras no estilo TED 🧠

Almoce e aprenda algo novo 🍽️

Mantenha-se em forma com atividades de saúde e bem-estar 🤸‍♂️

A implementação dessas atividades pode aumentar a satisfação e a produtividade dos funcionários! 🚀

9. Deputy (melhor para facilitar a troca de turnos e otimizar os custos de mão de obra)

via Deputy

Com o Deputy, você pode criar facilmente escalas de funcionários, considerando as preferências de disponibilidade da equipe e as leis trabalhistas. Seu recurso de agendamento automático gera escalas ideais, reduzindo o tempo de planejamento manual. Os funcionários também podem trocar de turnos por meio do aplicativo, promovendo flexibilidade e autonomia.

A função de relógio de ponto do funcionário permite que a equipe marque a entrada e a saída por meio de dispositivos móveis, garantindo registros precisos de presença. A integração com sistemas de folha de pagamento agiliza o processamento da folha de pagamento, minimizando os erros.

Melhores recursos do Deputy

Crie listas de funcionários com facilidade, considerando a disponibilidade e os requisitos de conformidade

Utilize o agendamento automático para gerar turnos ideais, economizando tempo e reduzindo erros

Permita que os funcionários troquem de turnos sem problemas por meio do aplicativo, aumentando a flexibilidade

Limitações do dever

Alguns usuários dizem que o aplicativo apresenta bugs, é lento e congela ao iniciar um turno

Não é ideal inserir manualmente os horários de início e término das férias em vez de apenas inserir o total de horas do dia

Preços do Deputy

Gratuito

Premium : uS$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Deputy

G2: 4. 6/5 (mais de 300 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 700 avaliações)

Bônus: Está com dificuldades para atender às solicitações de PTO e ao caos das licenças de última hora? Retome o controle aprendendo a otimizar o sistema de gerenciamento de férias da sua equipe e mantenha as programações funcionando sem problemas! 📅✅

10. Gusto (melhor para simplificar os processos de folha de pagamento e impostos com eficiência)

via Gusto

O Gusto é uma plataforma abrangente para profissionais de RH projetada para simplificar o processamento da folha de pagamento, a administração de benefícios e o gerenciamento de funcionários.

Com ele, você pode monitorar as horas dos funcionários e automatizar os cálculos da folha de pagamento, garantindo pagamentos pontuais e precisos e, ao mesmo tempo, lidando perfeitamente com a declaração de impostos.

Esse aplicativo de agendamento de funcionários oferece portais de autoatendimento para funcionários, permitindo que sua equipe acesse recibos de pagamento, solicite folgas e gerencie informações pessoais de forma independente. O Gusto também se integra a vários softwares de contabilidade, facilitando a sincronização de dados financeiros e reduzindo a entrada manual.

Melhores recursos do Gusto

Gerencie as declarações de impostos federais, estaduais e locais sem complicações

Capacite sua equipe a acessar e gerenciar suas informações pessoais e de folha de pagamento

Sincronize os dados da folha de pagamento com plataformas como QuickBooks e Xero para simplificar a contabilidade

Limitações do Gusto

Possui menos relatórios pré-criados do que algumas outras soluções e não possui recursos eficientes de gerenciamento de despesas

A Cash Account da Gusto tem um limite diário de gastos com cartão de US$ 2.000 e um limite de saque em caixas eletrônicos de US$ 510 por dia

Preços de Gusto

Simples : uS$ 40/mês mais US$ 6/mês por pessoa

Mais : uS$ 60/mês mais US$ 9/mês por pessoa

Prêmio: $135/mês mais $16. 50/mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Gusto

G2: 4. 5/5 (mais de 790 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários em tempo real estão dizendo sobre o Crunchbase?

Minha empresa usa o Gusto para controlar as horas e manter determinados documentos (impostos, integração, formulários assináveis do Jotform, etc.). Seu maior trunfo está na integração dos serviços de relógio de ponto e folha de pagamento.

Aplicativos adicionais de calendário de RH Além dos diferentes softwares de agendamento de funcionários mencionados acima, aqui estão alguns outros que merecem destaque: Humanity: Melhor para agendamento de funcionários e funcionalidade de relógio de ponto

When I Work: Melhor para programação de turnos e comunicação com os funcionários

7shifts: O melhor para agendamento de funcionários de restaurantes e gerenciamento de gorjetas

ScheduleAnywhere: Melhor pela funcionalidade robusta de agendamento e personalização

➡️ Leia mais: Modelos de solicitação de folga gratuita

Otimize os fluxos de trabalho de RH com o melhor aplicativo de calendário de RH -ClickUp!

O gerenciamento de fluxos de trabalho de RH, incluindo agendamento de funcionários, contratação, integração e acompanhamento da força de trabalho, pode ser complicado sem as ferramentas certas. Um processo simplificado significa menos erros, melhor produtividade e funcionários mais felizes.

As 10 ferramentas de calendário de RH que abordamos oferecem excelentes recursos de agendamento e acompanhamento, ajudando você a se manter organizado. Mas se você precisar de uma solução completa de RH que vá além do agendamento, o ClickUp é a resposta!

Com painéis personalizáveis, fluxos de trabalho automatizados, rastreamento de tarefas e bate-papo integrado, o ClickUp centraliza todo o seu processo de RH para que você possa se concentrar nas pessoas, não na papelada.

Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e leve o gerenciamento de RH para o próximo nível!