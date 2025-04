Preços do Zoom: Planos e recursos para escolher o mais adequado

Somente em junho de 2024, o site da Zoom recebeu 11,2 milhões de visitas via desktop e celular. Impressionante, não é?

Mas com a popularidade vem a variedade. O Zoom oferece vários planos de preços para acomodar diferentes necessidades. A escolha do plano Zoom certo é importante, especialmente para empresas. Se uma pequena startup começar a pagar por um plano empresarial premium com recursos desnecessários, esses custos consumirão seu orçamento.

Neste blog, vamos nos aprofundar no Zoom como uma das principais plataformas de videoconferência. Exploraremos seus planos de preços, principais recursos, prós e contras, e se há uma alternativa ao Zoom para suas necessidades.

Resumo de 60 segundos Descubra o que os planos de preços da plataforma Zoom oferecem aos usuários de todos os tamanhos de empresas. Veja o que é abordado neste guia: Visão geral dos planos de preços da Zoom Plano gratuito : Recursos básicos com um limite de reuniões de 40 minutos

Plano Pro : Durações de reunião estendidas, integração de IA e armazenamento em nuvem

Plano Empresarial : Suporta até 300 participantes com ferramentas de colaboração aprimoradas

Plano Enterprise: Preços personalizados para reuniões em grande escala com segurança avançada e ferramentas de IA Prós e contras dos preços do Zoom Prós : Integração perfeita, armazenamento ilimitado na nuvem (planos mais altos) e segurança forte

Contras: Limitações do plano gratuito, custos por usuário que aumentam e recursos avançados que exigem uma curva de aprendizado ClickUp como uma alternativa ao Zoom O ClickUp oferece mais do que apenas videoconferência - integrando gerenciamento de projetos, bate-papo em equipe, automação de tarefas, anotações de reuniões com IA e quadros brancos em uma única plataforma Planos de preços e benefícios do ClickUp Plano gratuito com tarefas e usuários ilimitados

Planos pagos que oferecem automação do fluxo de trabalho, segurança avançada e integrações perfeitas com o Zoom, Slack e Microsoft Teams

O ClickUp consolida a comunicação, o gerenciamento de projetos e a colaboração em uma única plataforma

O que é o Zoom?

via Zoom

O Zoom é uma plataforma de videoconferência que oferece recursos para reuniões de vídeo, webinars e bate-papos em equipe sem interrupções. Quer você esteja gerenciando equipes remotas ou organizando eventos virtuais, ele facilita a colaboração.

Se você precisa organizar uma grande reunião com vídeo HD e fundos virtuais, o Zoom tem tudo o que você precisa. O software de gerenciamento de reuniões também oferece armazenamento ilimitado na nuvem e compartilhamento de arquivos para a realização de webinars.

O Zoom simplifica a comunicação empresarial com recursos avançados, como Zoom Rooms, salas de descanso, IDs de reunião pessoais personalizados, e integração perfeita com aplicativos essenciais, como o Google Agenda.

Sua popularidade global decorre de sua interface amigável, configurações de segurança e vários planos de preços, desde o plano básico gratuito do Zoom até soluções empresariais com gerentes dedicados ao sucesso do cliente.

fato curioso: Lembra quando o Zoom explodiu em popularidade? infelizmente, isso também levou ao surgimento do Zoom bombing, em que convidados indesejados atrapalhavam as reuniões com conteúdo perturbador.

Planos de preços do Zoom

O Zoom oferece uma variedade de planos de preços projetados para atender a diferentes necessidades. Vamos explorá-los:

1. Plano gratuito

Se você é um empresário individual que está começando, o plano básico do Zoom é uma ótima opção. Ele também é ótimo para pessoas que desejam recursos básicos do Zoom, como compartilhamento de tela, integrações de bate-papo e recursos de compartilhamento de anotações.

Você obtém uma aparência profissional com recursos como planos de fundo virtuais em suas reuniões, tudo isso sem nenhuma preocupação de investimento com a assinatura do Zoom.

Principais recursos

Tempo de reunião: Organize reuniões do Zoom de até 40 minutos com facilidade

Contagem de participantes: Convide até 100 participantes para videoconferências sem interrupções

Bate-papo e colaboração: Comunique-se sem esforço com o bate-papo de equipe integrado

Crie vídeos: Crie até 5 vídeos curtos de dois minutos com o Clips Basic

Agendamento de reuniões: Agende reuniões facilmente com o Mail e o Calendar (Cliente)

Compartilhamento de documentos: Compartilhe até 10 documentos usando o Docs Basic

Quadros brancos: Faça brainstorming de forma criativa com 3 quadros brancos editáveis

A quem se destina? Pessoas físicas, freelancers e pequenas equipes que precisam de um software essencial de videoconferência sem o custo adicional de um plano pago

➡️ Leia mais: Modelos de reuniões individuais para gerentes

📮 Insight do ClickUp: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

2. Plano Pro

Se você tem uma equipe pequena, os recursos básicos podem não ser suficientes para suas necessidades. Nesse caso, o Plano Pro é uma ótima ideia para levar sua conta Zoom para o próximo nível. Ele oferece recursos mais holísticos para manter sua empresa funcionando sem problemas.

Este plano vem com gravação na nuvem que ajuda toda a sua equipe a se manter atualizada sobre todas as novas alterações em cada projeto.

Principais recursos

Inclui tudo no Plano Básico, além de recursos adicionais:

Estenda o tempo da reunião: Estenda a duração da reunião em até 30 horas por reunião

Contagem de participantes: Receba até 100 participantes por reunião sem esforço

Integração de IA: Aprimore as reuniões com o AI Companion para obter assistência inteligente

Armazenamento na nuvem: Armazene as gravações com segurança com 5 GB de armazenamento na nuvem

Documentos sem interrupções: Colabore sem interrupções com o Docs ilimitado

Crie vídeos ilimitados: Crie vídeos ilimitados com o Clips Plus

Assistência para agendamento : Agende e gerencie com o Mail e o Calendário (Cliente e Serviço)

Suporte adicional a aplicativos: Acesso gratuito a aplicativos essenciais por um ano

A quem se destina? Pequenas e médias empresas e equipes remotas que precisam de recursos avançados, horários de reunião estendidos e armazenamento em nuvem confiável

💸 Preços

uS$ 15. 99/mês por usuário (cobrado mensalmente)

uS$ 13. 33/mês por usuário (cobrado anualmente)

Bônus: Procurando um gravador de tela gratuito sem marcas d'água irritantes? Confira estas 15 principais ferramentas gratuitas de gravador de tela sem marca d'água para uma gravação perfeita! 🎥

3. Plano comercial

Confira o Plano Empresarial para potencializar suas reuniões Zoom. É a solução perfeita para grandes equipes que precisam de recursos poderosos sem gastar muito.

O plano cobre todos os recursos do Zoom que o plano Business cobre e oferece algumas especialidades adicionais que podem se adequar a uma empresa em crescimento.

Principais recursos

Maior número de participantes: Hospede até 300 participantes para reuniões maiores

Colaboração em quadro branco: Colabore com quadros brancos ilimitados para brainstorming

Agendamento em qualquer lugar: Agende reuniões do Zoom sem esforço com o Agendador integrado

Alta segurança: Proteja sua plataforma com SSO, domínios gerenciados e muito mais

A quem se destina? Empresas de pequeno e médio porte que buscam um software de videoconferência escalável com mais capacidade e ferramentas para uma integração perfeita e comunicação empresarial

💸 Preços

uS$ 21,99 (cobrado mensalmente)

uS$ 18. 32/mês por usuário (cobrado anualmente)

➡️ Leia mais: Zoom Pro vs. Zoom Business: Qual é o melhor?

4. Plano Enterprise

Quando sua organização precisa da melhor plataforma de videoconferência, o plano Enterprise oferece potência, flexibilidade e suporte incomparáveis.

Este plano é perfeito para organizações que se concentram muito em videoconferência e precisam de uma solução que cubra as diversas necessidades de sua grande equipe.

Principais recursos

Maior número de participantes: Hospede até 1.000 participantes para reuniões de grande escala

Colaboração perfeita: Colabore com quadros brancos ilimitados, armazenamento em nuvem e compartilhamento de documentos

Zoom Phone: Melhore a comunicação com um Zoom Phone completo (sistema PBX)

Assistência de IA: Aumente a produtividade com o AI Companion para uma colaboração mais inteligente

Produtividade aprimorada: Mantenha-se organizado com o Agendador, Salas, Webinars e Reservas de espaço de trabalho

Segurança forte: Garanta uma segurança de alto nível com configurações avançadas, SSO, domínios gerenciados e muito mais

A quem se destina? Grandes empresas com mais de 250 usuários que precisam de uma plataforma eficiente para comunicação global, webinars e operações comerciais com recursos premium e suporte dedicado

💸 Preços

Preços personalizados

➡️ Leia mais: Quando o plano gratuito do Zoom não está dando conta do recado: é hora de fazer um upgrade?

Prós e contras do preço do Zoom

Os preços do Zoom oferecem flexibilidade, mas como saber se vale a pena para você? Vamos analisar alguns dos principais prós e contras para ajudá-lo a decidir.

Prós de preços do Zoom

Integração perfeita com outras ferramentas: Sincronização com o Google Calendar, Zoom Phone e muito mais para facilitar os fluxos de trabalho

Armazenamento ilimitado na nuvem: Os planos Business e Enterprise oferecem amplo armazenamento para gravações e arquivos

Segurança forte: Configurações avançadas como SSO e domínios gerenciados protegem dados confidenciais

Planos superiores ricos em recursos: Os planos superiores incluem ferramentas avançadas como o Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars e reuniões ilimitadas

Integrações VOIP e telefônicas: O Zoom Phone oferece um serviço VOIP perfeito para chamadas comerciais

Flexibilidade adicional: Escolha recursos adicionais como o Zoom Contact Center, gravação na nuvem e muito mais para atender às suas necessidades específicas

Você sabia? A primeira chamada de vídeo aconteceu em 1964! muito antes de o Zoom existir, as pessoas já estavam fazendo experiências com bate-papos por vídeo na Feira Mundial de 1964. 🌎✨

Também não vamos desconsiderar as limitações. Aqui estão alguns contras de preços do Zoom a serem considerados:

Preços do Zoom

Limitações do plano gratuito: Reuniões limitadas a 40 minutos podem ser frustrantes

Os custos por usuário aumentam: Mais usuários significam custos mais altos, especialmente para grandes equipes

Curva de aprendizado para recursos avançados: Algumas ferramentas como o Zoom Whiteboard ou o AI Companion levam tempo para serem dominadas

Planos inferiores restritivos: Os planos inferiores perdem ferramentas avançadas como o AI Companion e armazenamento ilimitado

Os complementos têm custos adicionais: Zoom Phone, Zoom Webinars, grandes reuniões e complementos de armazenamento em nuvem aumentam o custo total

Configuração complexa para empresas: A personalização para as necessidades da empresa pode atrasar a implementação

➡️ Leia mais: Tipos de reuniões comuns - Os melhores tipos de reuniões para equipes

Por que considerar alternativas ao Zoom?

Embora o Zoom ofereça muitos recursos com ótimos planos de preços, ele não está isento de falhas. Os custos por usuário podem aumentar rapidamente, especialmente para equipes maiores. Como dito anteriormente, o plano gratuito limita suas reuniões do Zoom a 40 minutos, e ferramentas essenciais como o Zoom Phone e o Zoom Webinars são complementos.

Os recursos avançados da plataforma Zoom podem ser excessivos para iniciantes, e o compartilhamento contínuo de arquivos ou o armazenamento ilimitado na nuvem estão reservados para os níveis mais altos.

Portanto, se estiver procurando uma solução de videoconferência com os mesmos ou melhores recursos e com mais flexibilidade, preços competitivos e serviços personalizados, talvez valha a pena explorar as alternativas do software Zoom.

Bônus: Está com dificuldades para manter o controle das atas de reunião? Pegue estes 10 modelos gratuitos de anotações de reunião para fazer melhores atas de reunião e tomar notas de forma organizada e eficiente! 📝✨

ClickUp: Uma alternativa abrangente ao Zoom

Se você está procurando uma ferramenta que faça mais do que apenas hospedar reuniões por vídeo, o ClickUp é a sua resposta. Como o aplicativo de tudo para o trabalho, ele integra perfeitamente a colaboração por vídeo com gerenciamento de projetos, bate-papo em equipe, brainstorming e muito mais - tudo sob o mesmo teto.

Por que o ClickUp é uma alternativa melhor?

O Zoom se concentra principalmente em chamadas de vídeo e recursos básicos, como salas de descanso e planos de fundo virtuais, mas o ClickUp vai além disso. Ele oferece chamadas ininterruptas, transições suaves entre reuniões e tarefas e ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos.

Não há necessidade de alternar entre aplicativos para reuniões, tarefas e anotações - o ClickUp mantém sua equipe na mesma página. Desde o gerenciamento de reuniões e rastreamento de contas de usuários até a otimização das configurações de segurança e gravação de sessões na nuvem, o ClickUp supera os pontos-chave do Zoom.

Seus recursos adicionais permitem lidar com tudo, desde insights de negociação até cronogramas de projetos, fazendo com que valha cada centavo do seu plano de negócios ou assinatura anual.

Principais recursos do ClickUp

O ClickUp não é apenas uma alternativa ao Zoom - é sua plataforma definitiva para colaboração e produtividade mais inteligentes. Aqui estão alguns recursos dignos de nota do ClickUp a serem explorados:

1. ClickUp Chat: Seu centro de comunicação com a equipe

Converse com suas equipes em conversas encadeadas, anexe arquivos e atribua comentários usando o ClickUp Chat

Ao contrário do Zoom, o ClickUp Chat oferece conversas encadeadas, mensagens diretas e comentários na tarefa - tudo em um só lugar. Você pode enviar atualizações rápidas, compartilhar arquivos e mapear conversas específicas para tarefas relevantes - tudo dentro do espaço de trabalho do seu projeto.

Está planejando o lançamento de um produto? Crie um canal de bate-papo dedicado, atribua tarefas diretamente das mensagens e nunca mais perca o contexto. Chega de fazer malabarismos com sua conta Zoom e aplicativos de bate-papo de equipe separados - o ClickUp faz tudo isso.

dica de bônus: Quer realizar reuniões melhores e aumentar a eficiência da equipe? Domine como fazer reuniões produtivas e otimizar a eficiência da equipe com estas dicas e veja a produtividade da sua equipe aumentar: 🚀 Obtenha feedback para melhoria contínua 🗣️ Defina objetivos claros com o modelo de agenda do ClickUp 📝 Convide apenas os participantes essenciais 🍕 Defina regras básicas para uma comunicação tranquila 📏 Comece e termine na hora certa ⏰ Cumpra sua agenda 🗂️ Use recursos visuais para aumentar o engajamento 📊 Incentive todos a participarem 🙋 Compartilhe atas de reuniões prontamente 📨 Faça um rodízio de liderança para ter novas ideias 🔄

2. Clipes do ClickUp: Mostre, não conte

Grave e incorpore clipes no Chat e nas Tarefas com perfeição usando o ClickUp Clips

Precisa explicar tarefas complexas sem agendar reuniões individuais? Use o ClickUp Clips para gravar sua tela e voz, orientando sua equipe passo a passo nos processos.

Quer se trate de uma demonstração rápida para integração ou feedback sobre um design, o Clips oferece um toque pessoal sem a necessidade de longas reuniões em um plano Zoom.

3. Quadros brancos ClickUp: Brainstorming simplificado

Faça brainstorming de ideias com equipes e colabore trabalhando nelas usando os quadros brancos do ClickUp

O ClickUp Whiteboards permite que você colabore visualmente, mapeie ideias e conecte tarefas diretamente do seu quadro em tempo real. Agora, você pode mapear visualmente sua campanha de marketing e transformar cada nota adesiva em uma tarefa com um clique.

É a ferramenta perfeita para sessões criativas, planejamento de projetos e brainstorming de equipes - não são necessários serviços do Zoom. Além disso, tudo se vincula aos seus fluxos de trabalho.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Transcrição inteligente e automação de tarefas

Simplifique suas reuniões com o anotador de reuniões com IA do ClickUp. Basta adicionar o anotador às suas chamadas Zoom programadas e ele se junta automaticamente para capturar todos os detalhes. O anotador transcreve suas discussões em tempo real, salvando as anotações diretamente em um documento privado do ClickUp para fácil referência.

Mas isso não para por aí. O anotador de IA vai um passo além, extraindo os principais itens de ação e insights da conversa.

Esses itens de ação podem ser entregues ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, que os transforma em tarefas acionáveis com próximas etapas claras. Seja atribuindo tarefas, definindo prazos ou resumindo as atualizações do projeto, o ClickUp Brain garante que nada passe despercebido.

Da transcrição e tradução de voz para texto à criação automatizada de tarefas, o ClickUp Brain e o anotador de reuniões com IA trabalham juntos para economizar horas de trabalho manual, aumentar a produtividade e manter seus projetos em dia.

Obtenha transcrições pesquisáveis e tarefas acionáveis com o combo ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

5. Integrações perfeitas com o Zoom, Slack e Microsoft Teams

O ClickUp também se integra a todas as suas ferramentas de reunião favoritas e ajuda a gerenciar tarefas, rastrear atualizações, simplificar a comunicação de vídeo assíncrona e compartilhar gravações de tela entre plataformas sem perder o ritmo.

Use as integrações do ClickUp Zoom para agendamento direto de reuniões, as integrações do ClickUp Slack para bate-papo em equipe e as integrações do ClickUp Microsoft Teams para melhorar a colaboração.

6. Gerenciamento de tarefas e projetos para fluxos de trabalho mais tranquilos

Com o ClickUp Meetings, simplifique a forma como você gerencia e organiza as discussões da sua equipe. Agende reuniões diretamente de seu calendário e garanta que todos estejam alinhados com agendas de reuniões claras. Após a reunião, use as ferramentas de reunião com IA do ClickUp para capturar anotações, atribuir itens de ação e rastrear acompanhamentos, mantendo suas discussões vinculadas a resultados acionáveis.

7. Usuários e tarefas ilimitados - de graça

Com um orçamento apertado? O plano gratuito do ClickUp oferece usuários e tarefas ilimitados - perfeito para uso pessoal, freelancers e equipes em crescimento sem a necessidade de um plano pago.

Isso significa que você pode experimentar os mesmos recursos e benefícios que esperaria de uma ferramenta de produtividade de primeira linha sem a necessidade de um plano de assinatura.

Dica profissional: Cansado de se esforçar para fazer anotações em reuniões? Por que não deixar a IA cuidar disso? Deixe de lado a caneta e o papel! Use reuniões produtivas com IA 🚀

Visão geral dos preços do ClickUp

Os planos de preços do ClickUp oferecem flexibilidade para atender a todas as necessidades - quer você esteja gerenciando tarefas pessoais ou liderando projetos dinâmicos de equipe.

1. Plano gratuito para sempre

Comece a usar o plano Free Forever do ClickUp sem gastar um centavo. Ele oferece recursos essenciais para aumentar a produtividade pessoal e gerenciar pequenos projetos com eficiência sem nenhum compromisso financeiro.

📍 Principais recursos

Armazene até 100 MB de arquivos para facilitar o acesso e o gerenciamento

Crie tarefas ilimitadas para manter seu trabalho organizado

Adicione membros ilimitados ao plano gratuito para facilitar a colaboração em equipe

Proteja sua conta com autenticação de dois fatores para maior segurança

Colabore com os membros da equipe por meio do ClickUp Docs e do ClickUp Whiteboards para otimizar a comunicação e o planejamento

Veja tudo em um só lugar com o Everything View para uma melhor visão geral

Visualize fluxos de trabalho com quadros Kanban para se manter organizado e priorizar tarefas

Gerencie sprints para projetos ágeis e acompanhe o progresso com eficiência

Agende tarefas com a visualização de calendário para planejar e gerenciar prazos

Personalize os campos de acordo com suas necessidades com um gerenciador básico para uma organização personalizada

A quem se destina? Pessoas que gerenciam tarefas pessoais, estudantes, freelancers ou qualquer pessoa que esteja procurando uma ferramenta gratuita para se manter organizada

2. Plano ilimitado

O Plano Ilimitado foi projetado para equipes pequenas que buscam recursos avançados para aumentar a produtividade e simplificar os fluxos de trabalho.

Com armazenamento ilimitado, integrações e ferramentas poderosas, ele oferece tudo o que é necessário para otimizar os processos de trabalho e promover a colaboração - uma atualização essencial para equipes em crescimento.

📍 Principais recursos

Tudo incluído no Free Forever, além de:

Mantenha todos os seus arquivos seguros e facilmente acessíveis sem limites de armazenamento

Integre-se a ferramentas de terceiros ilimitadas para aprimorar seu fluxo de trabalho

Crie painéis ClickUp ilimitados para obter informações claras sobre o projeto

Convide pessoas com permissões personalizáveis

Gerencie projetos visualmente com os gráficos de Gantt do ClickUp

Adicione campos personalizados ilimitados para personalizar seu espaço de trabalho

Mantenha sua equipe conectada com mensagens de bate-papo sem restrições

Configure cálculos automáticos em colunas para economizar tempo e reduzir erros

Use o ClickUp para gerenciar e responder a e-mails para uma comunicação centralizada

Organize os usuários em equipes para um melhor gerenciamento

A quem se destina? Equipes pequenas que precisam de um gerenciamento de projetos robusto, empresas em crescimento e startups que procuram uma ferramenta econômica com recursos premium

Preços

uS$ 7 por usuário por mês (cobrado anualmente)

uS$ 10 por usuário por mês (cobrado mensalmente)

3. Plano comercial

O plano Business oferece ferramentas avançadas para aumentar a eficiência e a produtividade de organizações em crescimento. Ele é ideal para equipes de médio porte que buscam simplificar os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos e aprimorar a colaboração com relatórios e automação avançados.

📍 Principais recursos

Tudo incluído no plano ilimitado, além de:

Acesse sua conta facilmente com a integração SSO do Google Colabore com eficiência criando equipes ilimitadas Exporte dados do projeto com opções de exportação personalizadas Automatize tarefas e fluxos de trabalho para economizar tempo Crie painéis perspicazes com recursos avançados Controle o tempo com precisão em todos os projetos Estime o tempo de forma granular para um planejamento preciso Gerencie planilhas de horas para um melhor controle de tempo Supervisione as cargas de trabalho para evitar o esgotamento Visualize projetos com linhas do tempo e mapas mentais do ClickUp

A quem se destina? Equipes de médio porte gerenciando projetos com automação, relatórios avançados, balanceamento de carga de trabalho e comunicação simplificada entre departamentos

Preços

uS$ 12 por usuário por mês (cobrado anualmente)

uS$ 19 por usuário por mês (cobrado mensalmente)

4. Plano Enterprise

O plano Enterprise do ClickUp oferece suporte personalizado e recursos avançados para organizações e grandes equipes que gerenciam vários projetos e fluxos de trabalho complexos, e com alta segurança.

Sua empresa pode simplificar as operações, aprimorar a colaboração e garantir a segurança de dados de alto nível com integração personalizada e serviços gerenciados.

📍 Principais recursos

Coloque uma etiqueta branca em seu espaço de trabalho para uma experiência personalizada

Defina permissões granulares para controle de acesso seguro

Automatize fluxos de trabalho de formulários com lógica condicional

Integre seus sistemas usando a API corporativa

Crie funções personalizadas ilimitadas para acesso personalizado

Compartilhe espaços com equipes específicas facilmente

Salvar visualizações pessoais padrão para preferências individuais

Publique atualizações e mensagens ilimitadas

Garanta a conformidade com os padrões MSA e HIPAA

Use o Single Sign-On (SSO) para acesso simplificado

A quem se destina? Grandes organizações com várias equipes que precisam de alta personalização, segurança de nível empresarial, suporte dedicado e escalabilidade

💸 Preços

Preços personalizados - Entre em contato com o departamento de vendas para obter uma demonstração

Complementos

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mêsClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6 por mês

Use o ClickUp e saia de suas reuniões Zoom!

O Zoom é uma ferramenta fantástica para chamadas de vídeo, sem dúvida. No entanto, quando se trata de gerenciar projetos, fluxos de trabalho e comunicação de equipe, o ClickUp eleva o nível. Ele é mais do que apenas reuniões - é um centro de produtividade completo.

Preocupado com a mudança? Não tem problema! O ClickUp se integra perfeitamente ao Zoom. Você pode continuar suas chamadas enquanto gerencia todo o resto em um só lugar.

O ClickUp é tudo o que você precisa e muito mais. Ele simplifica seus processos de trabalho - gerenciamento de tarefas, definição de metas, organização de documentos, comunicação em equipe, brainstorming e colaboração - tudo em um só lugar.

Portanto, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e aumente sua produtividade!