13 melhores ferramentas de IA para marketing de influência em 2025

Nem toda parceria com influenciadores produz resultados. Algumas geram engajamento e vendas, enquanto outras fracassam, apesar de parecerem promissoras no papel.

A diferença? Os dados. 📊

As ferramentas de IA para marketing de influenciadores ajudam as marcas e agências a ir além da contagem de seguidores, analisando os dados demográficos do público, a autenticidade do engajamento e o desempenho da campanha para tomar decisões mais inteligentes.

Mas nem toda ferramenta vale o seu tempo. Algumas são ótimas para descoberta, enquanto outras se concentram no gerenciamento ou na análise de campanhas.

Aqui está uma olhada nas 13 principais ferramentas de IA para marketing de influenciadores para ajudá-lo a executar campanhas de influenciadores mais eficazes. 🗃️

Com tantas ferramentas de IA para gerenciamento de projetos de marketing, é fácil ficar sobrecarregado. Você precisa de uma melhor descoberta de influenciadores, automação de campanhas ou análises detalhadas? A ferramenta certa depende de seus objetivos.

Vamos ver o que procurar para garantir que você esteja investindo em algo que realmente ajude. 👇

Descoberta e verificação de influenciadores: Ajuda a analisar a demografia do público, a qualidade do engajamento e a autenticidade para encontrar os influenciadores certos

Insights avançados sobre o público: Procure uma ferramenta de marketing de influenciadores que avalie os seguidores de um influenciador com base em idade, local, interesses e comportamentos de compra para garantir o alinhamento com a marca

Automação e alcance da campanha: Certifique-se de que a ferramenta personalize o alcance, gerencie os relacionamentos com os influenciadores e até mesmo automatize as negociações de contrato

Acompanhamento do desempenho e medição do ROI: Escolha uma ferramenta que analise dados em tempo real, rastreie conversões e forneça insights para refinar as estratégias de marketing de influenciadores

Modelos pré-criados: Encontre uma ferramenta que ofereça modelos de plano de marketing personalizáveis para planejamento de campanha, estratégia de conteúdo e relatórios de desempenho para manter a consistência

Detecção de fraude e pontuação de autenticidade: Escolha uma ferramenta que detecte seguidores falsos, sinalize a manipulação de engajamento e identifique a atividade de bots

Integração de várias plataformas: Opte por uma plataforma que ofereça suporte ao Instagram, TikTok, YouTube e canais emergentes de mídia social para otimizar as campanhas de marketing de influenciadores

Gerenciamento de calendários: Selecione uma ferramenta que ofereça calendários de marketing para programar publicações, acompanhar prazos e coordenar o conteúdo entre vários influenciadores

Aqui estão as principais plataformas com tecnologia de IA que realmente fazem a diferença no gerenciamento de campanhas de marketing de influenciadores. 📝

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de campanhas de influenciadores e gerenciamento de projetos de marketing)

O ClickUp é o aplicativo para o trabalho* que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Para as equipes de marketing, o ClickUp Marketing Project Management Software simplifica o gerenciamento de campanhas de influenciadores, mantendo tudo - criação de conteúdo, acompanhamento de tarefas e colaboração - em um só lugar. Ele ajuda as equipes a organizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas repetitivas e gerenciar grandes bancos de dados de influenciadores sem alternar entre ferramentas.

Gere conteúdo e obtenha insights instantaneamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA que oferece suporte à geração de conteúdo, análise de dados e gerenciamento de fluxo de trabalho. Ele pode redigir mensagens de contato, refinar o texto da campanha, resumir informações importantes e muito mais.

Ela também analisa o desempenho da campanha resumindo as tendências de engajamento e fornecendo insights acionáveis, facilitando a avaliação de quais parcerias oferecem os melhores resultados.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos entrevistados em nossa pesquisa usam recursos de IA incorporados em suítes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem não ter a integração contextual perfeita que obrigaria os usuários a fazer a transição de suas plataformas de conversação autônomas preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, mas não se limitando a, resumir tópicos de bate-papo, redigir ou polir texto, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% de clientes do ClickUp que substituíram mais de 3 aplicativos pelo nosso aplicativo para trabalho!

Crie automação personalizada para reduzir a carga de trabalho manual e otimizar os fluxos de trabalho

O ClickUp Automations ajuda você a gerenciar relacionamentos com influenciadores e processos de campanha sem ficar sobrecarregado.

Por exemplo, se um influenciador enviar suas entregas, as Automações podem notificar imediatamente a equipe de criação para análise, atualizar o estágio da campanha para "Aprovação pendente" e programar o conteúdo para publicação depois de aprovado.

Aplique a visualização de tabela do ClickUp para rastrear os dados do influenciador

Além disso, o ClickUp Table View oferece uma interface familiar semelhante a uma planilha para organizar seu banco de dados e atuar como um CRM de influenciador dinâmico. Você pode acompanhar detalhes essenciais, como informações de contato, histórico de colaboração e métricas de desempenho em um formato claro e personalizável.

O ClickUp nos permite utilizar nossos recursos de marketing com mais eficiência e alinhar nossa abordagem de GTM em várias unidades de negócios.

O ClickUp nos permite utilizar nossos recursos de marketing com mais eficiência e alinhar nossa abordagem de GTM em várias unidades de negócios.

A maioria dos profissionais de marketing que usam o ClickUp gosta especialmente dos modelos de influenciadores pré-criados do software.

Faça o download deste modelo O modelo de contrato de influenciador do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e gerenciar contratos de influenciador de forma rápida e fácil.

Por exemplo, o Modelo de Contrato de Influenciador do ClickUp cria documentos seguros e minuciosamente revisados que protegem os direitos de ambas as partes. Ele oferece descrições suficientes das principais terminologias e protocolos padrão do setor para pagamentos e reembolsos.

O modelo também:

Apresenta exemplos claros de diretrizes de marca para influenciadores

Garante que as conformidades legais sejam levadas em conta

Protege a imagem on-line e off-line de sua marca

Fornece informações sobre permissões e usabilidade

O modelo de calendário moderno de mídia social do ClickUp mantém o controle dos planos de conteúdo do influenciador em várias plataformas. Da mesma forma, o modelo de redação de conteúdo do ClickUp oferece diretrizes claras para o tom de voz e a estrutura do script que o influenciador deve usar.

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe o desempenho da campanha: Monitore as métricas de engajamento, o ROI do influenciador e o desempenho do conteúdo por meio de cartões personalizáveis no Monitore as métricas de engajamento, o ROI do influenciador e o desempenho do conteúdo por meio de cartões personalizáveis no ClickUp Dashboards

Centralize a colaboração do influenciador: Mantenha todas as comunicações, feedback e discussões de conteúdo e tarefas do influenciador centralizadas usando o Mantenha todas as comunicações, feedback e discussões de conteúdo e tarefas do influenciador centralizadas usando o ClickUp Chat . Não há mais trabalho e comunicação desconectados

Armazene e gerencie documentos do influenciador: Crie resumos, contratos e relatórios usando o Crie resumos, contratos e relatórios usando o ClickUp Docs , oferecendo uma base de conhecimento compartilhada para as equipes

Visualize as tarefas do influenciador: Use o Use o ClickUp List View para acompanhar as aprovações de conteúdo, o Calendar View para agendamento e o Board View para acompanhar o progresso da campanha

Estratégias de conteúdo de influenciador de brainstorming: Mapeie as colocações de influenciadores e ideias de conteúdo de brainstorming visualmente usando Mapeie as colocações de influenciadores e ideias de conteúdo de brainstorming visualmente usando os quadros brancos do ClickUp para uma execução simplificada

Limitações do ClickUp

É preciso um pouco de tempo para entender como os recursos funcionam juntos

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão para desktop ou navegador

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.040 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Você sabia? O primeiro YouTuber a atingir um milhão de assinantes foi um jogador. Em 2009, Fred Figglehorn, um personagem fictício interpretado por Lucas Cruikshank, tornou-se o primeiro YouTuber a atingir um milhão de assinantes - mostrando que o humor e a criatividade sempre impulsionaram a influência on-line.

2. Modash (melhor para analisar o desempenho de conteúdo de influenciadores anteriores)

via Modash

Um banco de dados com mais de 250 milhões de perfis de influenciadores garante que o Modash tenha opções suficientes para as marcas se conectarem com os criadores de conteúdo. Você pode avaliar os possíveis parceiros por meio de métricas como distribuição de gênero, idade do público e outras.

Observe que a plataforma também inclui uma auditoria de seguidores falsos que verifica a qualidade do público de um influenciador. Isso indica investimentos inteligentes do orçamento de marketing de seu cliente.

Melhores recursos do Modash

Sincronize a comunicação por meio da integração com o Gmail para melhorar o alcance e a correspondência contínua

Facilite a oferta de produtos e o rastreamento de códigos promocionais com a integração da Shopify

Analise o público dos influenciadores para verificar o alinhamento com os objetivos da campanha do cliente

Monitore o desempenho da campanha automaticamente, centralizando o conteúdo ao vivo

Limitações do Modash

Não atende ao Twitter, Pinterest, Twitch e blogs

Falta de recursos de envio de e-mails em massa com uma funcionalidade de caixa de entrada limitada

O banco de dados de influenciadores pode ser menos abrangente em áreas e cidades menores, o que representa desafios para os usuários que buscam influenciadores hiperlocais

Preços do Modash

Essenciais: US$ 299/mês

Desempenho: US$ 599/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificação e avaliações do Modash

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: Em 1760, Josiah Wedgwood, um ceramista britânico, usou o endosso da Rainha Charlotte para comercializar sua porcelana fina como "aprovada pela realeza". esse é um dos primeiros exemplos de marketing de influência.

3. Upfluence (melhor para descoberta de influenciadores com tecnologia de IA)

via Upfluence

A Upfluence ajuda as marcas a se conectarem com os influenciadores certos usando filtros para taxas de engajamento, dados demográficos do público e estilo de conteúdo, para que você não fique apenas tentando adivinhar quem é o mais adequado.

Seu recurso executado por IA, o Jace AI, automatiza e personaliza seu alcance, combinando marcas com influenciadores com base na relevância do conteúdo.

Além disso, a Jace AI está sempre atenta às mudanças nos perfis dos influenciadores e às interações anteriores. Os dados coletados são o que ajuda a maioria das marcas a se comunicar com o influenciador certo de uma maneira contextualmente relevante.

Melhores recursos do Upfluence

Identifique os defensores da marca examinando seu banco de dados de clientes em busca de possíveis parcerias com influenciadores

Encontre influenciadores de alto impacto com filtros de pesquisa com tecnologia de IA para analisar várias métricas

Gerencie a semeadura de produtos automatizando campanhas de presentes e rastreando remessas

Integre plataformas de comércio eletrônico para conectar o marketing de influenciadores com o desempenho de vendas diretas

Limitações do Upfluence

Embora rica em recursos, ela é proibitiva, pois está entre as ferramentas de marketing mais caras para pequenas empresas e startups

Alguns usuários relataram problemas com renovações automáticas de contratos e dificuldades para modificar ou cancelar assinaturas

Preços da Upfluence

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Upfluence

G2: 4. 5/5 (140 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (40 avaliações)

Você sabia? Influenciadores gerados por IA, como Lil Miquela e Shudu, conseguiram acordos de marca com as principais marcas de moda, apesar de não serem pessoas reais!

4. Influencity (melhor para gerenciamento abrangente do relacionamento com influenciadores)

via Influencity

A Influencity equipa as agências com filtros de pesquisa avançados, permitindo que os usuários refinem os resultados usando mais de 20 critérios. A plataforma, juntamente com o sistema de gerenciamento de relacionamento com influenciadores (IRM), permite organizar facilmente as colaborações com influenciadores e realizar atividades como rastreamento de comunicação e monitoramento do progresso da campanha.

Você também pode integrar sua conta do Shopify ao banco de dados do criador. Isso ajuda a simplificar a semeadura de influenciadores para campanhas em escala.

Melhores recursos do Influencity

Colete pagamentos por meio de gateways seguros com rastreamento integrado para facilitar o gerenciamento

Recrute criadores de conteúdo com alcance direcionado e integre-os usando fluxos de trabalho estruturados

Obtenha insights sobre os seguidores dos influenciadores para garantir o alinhamento com os objetivos da campanha

Analise o desempenho da campanha com relatórios detalhados, acompanhando as principais métricas para medir o ROI e informar estratégias futuras

Limitações da influência

Não oferece suporte à análise de perfil do X (antigo Twitter)

Alguns usuários observaram que as métricas da plataforma nem sempre refletem as mudanças em tempo real na atividade de mídia social dos influenciadores, o que pode afetar a tomada de decisões para campanhas dinâmicas

Preços da Influencity

Profissional: US$ 398/mês

Negócios: $998/mês

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Influencity

G2: 4. 6/5 (220 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Fato curioso: O marketing de influenciadores existe há mais tempo do que a mídia social. Antes do Instagram e do YouTube, as marcas faziam parcerias com celebridades, atletas e até mesmo personagens fictícios para promover produtos. Até mesmo o Marlboro Man e o Popeye impulsionando as vendas de espinafre foram as primeiras formas de marketing de influência.

5. Brandwatch Influencer (melhor para análise de mídia social de nível empresarial e identificação de influenciadores)

via Brandwatch Influencer

O Brandwatch Influencer usa sua Iris AI proprietária para extrair insights de dados de mídia social. Como resultado, você obtém informações complexas sobre o comportamento do consumidor e as tendências emergentes. Combine isso com os recursos de análise de sentimentos do Brandwatch Influencer e você terá acesso a dados sobre menções à marca e emoções públicas atuais.

Sua adaptabilidade ao Salesforce e ao Google Analytics significa que os usuários corporativos podem aprimorar sua utilidade. Além disso, combine isso com modelos de mídia social para manter todos os seus dados de influenciadores organizados.

Os melhores recursos do Brandwatch Influencer

Utilize insights detalhados sobre o público para garantir o alinhamento entre os seguidores do influenciador e seu mercado-alvo

Mantenha um banco de dados centralizado de contatos de influenciadores, completo com detalhes de pagamento e gerenciamento de contratos

Ofereça aos influenciadores uma experiência de marca por meio de painéis personalizáveis e compatíveis com dispositivos móveis

Limitações do influenciador da Brandwatch

Interface complicada para aprender

Não oferece recursos integrados de publicação em mídia social, o que exige o uso de ferramentas adicionais para a disseminação do conteúdo

Os usuários relataram desafios ocasionais na integração perfeita do Brandwatch com determinadas plataformas de terceiros

Preços do influenciador da Brandwatch

Preços personalizados

Classificações e avaliações de influenciadores da Brandwatch

G2: 4. 1/5 (860 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (230 avaliações)

6. Traackr (melhor para verificação de influenciadores em larga escala e otimização de gastos)

via Traackr

A Traackr leva a sério a verificação de influenciadores, permitindo que os usuários acessem análises avançadas antes de se envolverem em parcerias. Examine os insights de credibilidade do público em tempo real e evite desperdiçar orçamentos com influenciadores com baixa qualidade de engajamento.

A plataforma oferece um banco de dados global de influenciadores em todas as principais plataformas de mídia social. A visibilidade da seção de desempenho histórico também estabelece a credibilidade de longo prazo do influenciador.

Melhores recursos do Traackr

Acompanhe as despesas de marketing em tempo real para alocar orçamentos e evitar gastos excessivos

Simplifique o alcance com ferramentas de automação de marketing para gerenciar colaborações em escala

Compare seu desempenho com o dos concorrentes para identificar pontos fortes e áreas de melhoria

Receba sugestões com tecnologia de IA para pagamentos de influenciadores com base no engajamento e no desempenho anterior

Limitações do Traackr

Configuração difícil de pagamento/carteira para criadores não americanos

Há relatos de atrasos no rastreamento de conteúdo, principalmente em plataformas como o TikTok

Os usuários expressaram o desejo de ter uma filtragem mais avançada nas campanhas e nas comunidades de criadores

Atrasos ocasionais nas atualizações de dados podem afetar a pontualidade e a precisão das métricas de desempenho

Preços do Traackr

Crescimento: A partir de US$ 25.000/ano

Padrão: A partir de US$ 32.500/ano

Mais: A partir de US$ 55.000/ano

Avaliações e resenhas do Traackr

G2: 4. 3/5 (mais de 350 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 25 avaliações)

Fato curioso: Até mesmo animais de estimação podem ser influenciadores. Cães, gatos e até ouriços conseguiram patrocínios de grandes marcas. Alguns, como Doug, o Pug, têm mais seguidores do que muitos influenciadores humanos!

7. Heepsy (melhor para pequenas empresas que procuram microinfluenciadores)

via Heepsy

A Heepsy é uma plataforma de busca e descoberta de influenciadores com tecnologia de IA para marcas de pequeno e médio porte que desejam se conectar com micro e nanoinfluenciadores. Ao contrário de algumas plataformas complexas de marketing de influenciadores, ela se destaca por sua interface de pesquisa fácil de usar.

Os recursos de análise de concorrentes da ferramenta permitem que as marcas vejam com quais influenciadores seus concorrentes trabalham. Esse recurso fornece informações importantes sobre as tendências do setor e as colaborações de alto desempenho.

Melhores recursos para o Heepsy

Acesse análises detalhadas para avaliar a autenticidade do público de um influenciador

Faça uma estimativa dos possíveis custos de colaboração para ajudar no orçamento e no planejamento financeiro

Envolva-se com um mercado onde as marcas podem publicar campanhas e os criadores podem selecionar oportunidades que se alinham com seus interesses

Compile e exporte dados de influenciadores em vários formatos, permitindo um compartilhamento fácil

Limitações de Heepsy

Limitado a influenciadores com menos de 3.000 seguidores

Faltam recursos de integração com outras plataformas de marketing

O Heepsy cobra uma comissão de 12% sobre os pagamentos, o que alguns usuários consideram excessivo

Preços baixos

Gratuito

Inicial: US$ 90/mês

Mais: US$ 259/mês

Avançado: US$ 388/mês

Avaliações e resenhas ruins

G2: 4. 5/5 (mais de 35 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 70 avaliações)

8. CreatorIQ (melhor para marketing de influenciadores em nível empresarial)

via CreatorIQ

O CreatorIQ está entre as principais ferramentas de marketing de influenciadores. Ele se conecta a plataformas de mídia social por meio de integrações de API, permitindo que as marcas acessem dados de influenciadores em tempo real e acompanhamento do desempenho da campanha. O que diferencia a CreatorIQ é seu sistema de pontuação orientado por IA que avalia o alinhamento da marca, a autenticidade e a qualidade do engajamento do conteúdo de um influenciador.

Enquanto a maioria das ferramentas se concentra apenas na contagem de seguidores, a CreatorIQ utiliza o aprendizado de máquina para prever quais influenciadores terão o melhor desempenho para metas de campanha específicas.

Melhores recursos do CreatorIQ

Automatize os pagamentos de influenciadores para simplificar os contratos e o controle financeiro

Aplique ferramentas de monitoramento de conformidade para rastrear divulgações, evitar violações de políticas e manter a confiança do público

Use ferramentas avançadas de medição de desempenho para ir além das métricas de vaidade

Limitações do CreatorIQ

Alguns usuários reclamam de uma interface desajeitada que exige muita rolagem

Alguns usuários observaram que a plataforma pode não oferecer a flexibilidade necessária para adaptar os relatórios e as configurações de campanha às suas necessidades exclusivas

Preços do CreatorIQ

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (mais de 550 avaliações)

Capturas: Não há avaliações suficientes

Você sabia? O conteúdo de vídeo domina o marketing de influenciadores. Publicações estáticas no Instagram não são mais suficientes - as marcas preferem influenciadores que criam vídeos curtos e envolventes, seja um vlog casual, um unboxing ou um anúncio cinematográfico completo disfarçado de tendência do TikTok.

9. IQfluence (melhor para descoberta de influenciadores orientada por IA e insights preditivos de campanha)

via IQfluence r

A IA do IQfluence examina as plataformas de mídia social para identificar influenciadores emergentes com base nas tendências de engajamento e no sentimento dos seguidores, levando em conta também a relevância do setor. Isso permite que as marcas descubram micro e macroinfluenciadores de alto desempenho antes que eles se tornem populares, estabelecendo a base para parcerias mais econômicas.

Apesar disso, alguns profissionais de marketing podem achar as opções de personalização da plataforma esmagadoras, pois há uma curva de aprendizado acentuada antes de aproveitar totalmente seus recursos.

Melhores recursos do IQfluence

Otimize a alocação de orçamento usando a análise preditiva de campanhas para maximizar o ROI

Conecte-se com públicos relevantes aproveitando a segmentação profunda do público

Identifique precocemente os influenciadores em ascensão por meio de insights orientados por IA, ajudando você a garantir parcerias antes que eles ganhem popularidade no mercado

Limitações do IQfluence

Integrações muito limitadas com CRMs externos

As palavras-chave podem não parecer alinhadas em alguns casos

Não possui tutoriais on-line ou webinars abrangentes, o que pode ser benéfico para usuários que buscam opções flexíveis de aprendizado

Preços do IQfluence

Inicial: US$ 295/mês

Avançado: US$ 545/mês

Negócios: A partir de US$ 1.300/mês

Avaliações e resenhas do IQfluence

G2: Avaliações insuficientes

Capturas: Não há avaliações suficientes

Você sabia? O número de perfis de seguidores falsos recentemente eliminados pelo TikTok é de 720,29 milhões.

10. HypeAuditor (melhor para detecção de fraudes com base em IA)

via HypeAuditor

O índice de qualidade do público-alvo orientado por IA do HypeAuditor fornece relatórios detalhados sobre a base de seguidores de um influenciador, incluindo o envolvimento real e as interações artificiais. Isso elimina o risco de pagar por métricas infladas e direciona seus orçamentos de marketing para alcance e conversões genuínos.

No entanto, embora suas análises sejam poderosas, faltam recursos de alcance de influenciadores e de gerenciamento de relacionamentos.

melhores recursos do HypeAuditor

Compare o desempenho do influenciador com os padrões do setor para tomar decisões de parceria com base em dados

Acompanhe o ROI por meio do Google Analytics e das integrações de anúncios de mídia social

Descubra influenciadores autênticos usando a detecção de fraude orientada por IA para filtrar seguidores e engajamento falsos

Limitações do HypeAuditor

Mais focado na análise do que na execução completa da campanha

Os usuários que visam regiões específicas notaram um banco de dados de influenciadores limitado em determinados países

preços do HypeAuditor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HypeAuditor

G2: 4. 6/5 (190 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (35 avaliações)

11. Klear (melhor para análise de influenciadores orientada por dados)

via Klear

A Klear rastreia o histórico do conteúdo do influenciador e permite que os profissionais de marketing verifiquem se as taxas de engajamento de um influenciador são consistentes ou artificialmente infladas. Melhor ainda, para as marcas que realizam campanhas em grande escala, a Klear automatiza o contato com o influenciador e o gerenciamento de contratos.

No entanto, suas ferramentas de execução de campanha são mais básicas.

Melhores recursos claros

Cumpra os regulamentos de conteúdo patrocinado com o monitoramento de conformidade da Comissão Federal de Comércio (FTC)

Acesse um banco de dados global de influenciadores que abrange o Instagram, o TikTok, o YouTube e o Twitter

Trabalhe com criadores de alta qualidade por meio de pontuações fornecidas pelo sistema de pontuação de credibilidade

Limitações claras

Automação de alcance menos personalizada

Os recursos de pesquisa e filtro da plataforma não são tão robustos

Houve casos em que os influenciadores tiveram dificuldades para anexar seu conteúdo, especialmente vídeos, adequadamente no Klear para revisão

Preços claros

Preços personalizados

Avaliações e críticas claras

G2: 4. 6/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

12. GRIN (melhor para gerenciamento de relacionamento com influenciadores em grande escala)

via GRIN

A GRIN é uma plataforma abrangente de marketing de influenciadores projetada para marcas de comércio eletrônico que buscam gerenciar relacionamentos com influenciadores em escala.

Ela se diferencia dos mercados de influenciadores que oferecem colaborações pontuais. Em vez disso, a plataforma prioriza parcerias de longo prazo, oferecendo um sistema semelhante ao CRM para rastrear o alcance do influenciador, contratos, aprovações de conteúdo e pagamentos em um só lugar.

No entanto, seu preço é definido para empresas de médio a grande porte, o que o torna menos acessível para startups.

Melhores recursos do GRIN

Conecte Shopify, WooCommerce e BigCommerce para rastreamento de vendas diretas

Avalie o desempenho das vendas lideradas por influenciadores com links de afiliados personalizados e códigos de desconto

Rastreie os pacotes de RP com a semeadura automatizada de produtos para garantir entregas pontuais

Limitações do GRIN

Alguns usuários relatam tempos de resposta lentos da equipe de suporte ao cliente

Os contratos anuais podem não ser adequados a todas as empresas

Preços GRIN

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GRIN

G2: 4. 5/5 (mais de 430 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

13. Aspire. io (Melhor para marketing de influenciadores orientado pela comunidade)

Assim como o GRIN, o Aspire. io é especialmente adequado para marcas que buscam ir além de acordos pontuais com influenciadores, cultivando relacionamentos de longo prazo com embaixadores e colaborações de conteúdo gerado pelo usuário (UGC). Ele também automatiza o contato com influenciadores e ajuda as marcas a se conectarem com criadores relevantes sem prospecção manual.

Suas análises vão além do envolvimento superficial, fornecendo insights sobre dados demográficos do público, conversões e ROI. O CRM integrado mantém os relacionamentos com os influenciadores organizados, facilitando a criação de parcerias de longo prazo.

Melhores recursos do Aspire. io

Crie relacionamentos sustentáveis com criadores por meio do gerenciamento do programa de embaixadores

Reduza as idas e vindas com os influenciadores por meio de fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo com tecnologia de IA

Rastreie links de afiliados com IA para marketing de afiliados para atribuir conversões com precisão

Limitações do Aspire. io

Alguns usuários querem uma segmentação de público mais detalhada na análise

Não é ideal para marcas que buscam colaborações de curto prazo ou únicas

Preços da Aspire. io

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Aspire. io

G2: 4. 6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Potencialize sua estratégia de influenciador com o ClickUp

O setor de marketing de influenciadores evoluiu a uma velocidade vertiginosa, ressaltando como a IA é agora mais uma necessidade do que um luxo. As marcas agora estão automatizando o contato e examinando os influenciadores para medir o ROI com precisão. O que antes era um processo manual e demorado agora é uma estratégia dimensionável e alimentada por dados.

Todas as 13 ferramentas desta lista têm suas próprias vantagens. No entanto, o ClickUp leva a coroa por uma variedade de soluções de fluxo de trabalho e monitoramento de campanhas.

Você pode ampliar essas vantagens escolhendo essa ferramenta por suas facilidades de integração e organização. Integre o ClickUp para centralizar tudo, desde as aprovações de conteúdo até a comunicação com o influenciador.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!