ClickUp vs. Pipedrive: Qual ferramenta de CRM é a melhor para sua empresa?

Alguns apostam em um espaço de trabalho completo. Outros acreditam em ferramentas especializadas para uma única finalidade.

É exatamente isso que está em jogo ao comparar o ClickUp com o Pipedrive.

Um deles é um poderoso gerenciador de projetos, tarefas e fluxos de trabalho, enquanto o outro oferece serviços específicos para equipes de vendas.

Ambos aumentam a produtividade, mas o fazem de maneiras diferentes. *Então, qual deles se alinha com sua forma de trabalhar?

Vamos descobrir! 💪

Resumo de 60 segundos ClickUp vs. Pipedrive - duas ferramentas de CRM criadas para necessidades diferentes, desde o gerenciamento abrangente do trabalho até o acompanhamento dedicado do pipeline de vendas. Aqui estão as principais comparações: Pipedrive para um CRM voltado para vendas, projetado para simplificar o rastreamento de negócios e o gerenciamento de leads

ClickUp para uma solução completa de CRM e gerenciamento de trabalho com profunda personalização e automação Um detalhamento dos recursos do ClickUp e do Pipedrive: CRM e gerenciamento de projetos abrangentes: O ClickUp combina rastreamento de tarefas, automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de clientes em uma única plataforma

Gerenciamento do pipeline de vendas: O Pipedrive oferece um pipeline estruturado para rastrear negócios, automatizar acompanhamentos e gerenciar o desempenho das vendas

Colaboração e personalização: O ClickUp oferece bate-papo em tempo real, quadros brancos e painéis personalizáveis, enquanto o Pipedrive se concentra na coordenação da equipe de vendas Por que escolher o ClickUp? ClickUp Brain: Insights baseados em IA que resumem automaticamente os negócios, sugerem as próximas etapas e fornecem contexto instantâneo

Modelos de CRM: Fluxos de trabalho pré-criados para gerenciar vendas, suporte ao cliente e rastreamento de leads sem esforço

Automação do fluxo de trabalho: Automatize os processos de CRM, reduza o trabalho manual e integre com mais de 1.000 ferramentas

O que é o ClickUp?

Centralize o gerenciamento de tarefas e a colaboração com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Um de seus principais pontos fortes é a personalização - você pode ajustar visualizações, automatizar tarefas de rotina e integrar-se a mais de 1.000 outras ferramentas. Além disso, com aplicativos para desktop, dispositivos móveis e Web, você pode permanecer conectado, independentemente de onde estiver trabalhando.

Se você precisa de um gerenciador de tarefas simples ou de um centro de projetos avançado, o ClickUp oferece as ferramentas para estruturar seu trabalho do seu jeito.

Insight do ClickUp: Os profissionais do conhecimento enviam uma média de 25 mensagens diárias em busca de informações, sendo que quase 1 em cada 5 funcionários envia mais de 50 mensagens. Além disso, mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto na busca de contexto, informações e itens de ação. Com o ClickUp, você pode eliminar essa dificuldade e encontrar tudo o que precisa em segundos. As equipes podem acessar rapidamente os detalhes relevantes, seja o histórico de um cliente, uma proposta ou os principais itens de ação. Tudo fica conectado e fácil de encontrar, de modo que o trabalho avança sem idas e vindas desnecessárias.

Recursos do ClickUp

Quando se trata de recursos, o ClickUp não fica atrás. Ao contrário de outras ferramentas que se concentram em apenas um aspecto do gerenciamento do trabalho, o ClickUp reúne tudo - tarefas, documentos, metas, bate-papos e painéis - sob o mesmo teto.

Vamos dar uma olhada mais de perto em seus recursos. 👀

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos de CRM

Acelere o crescimento do cliente e melhore a satisfação do cliente com o software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM

O software de gerenciamento de projetos ClickUp CRM oferece uma plataforma unificada que combina o gerenciamento do relacionamento com o cliente com recursos robustos de gerenciamento de projetos. Isso garante que as equipes gerenciem as interações com os clientes, acompanhem os pipelines de vendas e supervisionem as entregas dos projetos dentro do prazo.

Veja como você pode usar o software de CRM colaborativo:

Documentos do ClickUp

Conecte o ClickUp Docs diretamente ao seu fluxo de trabalho de CRM para gerenciar documentos com eficiência

O ClickUp Docs atua como seu centro de comando de gerenciamento de projetos de CRM.

Digamos que sua equipe de vendas esteja trabalhando em um grande negócio. Eles podem redigir uma proposta no Docs, marcar os colegas de equipe para que façam comentários e incorporar tarefas para acompanhar os acompanhamentos.

Quando o negócio é fechado, o sucesso do cliente não precisa vasculhar e-mails ou anotações desatualizadas - tudo o que eles precisam já está vinculado ao banco de dados do CRM. Eles podem acessar o histórico do cliente, revisar conversas anteriores e continuar o relacionamento sem perder nenhuma etapa.

Além das propostas, o Docs permite criar personas dinâmicas de usuários, anexar documentos importantes a tíquetes de suporte e adicionar listas de verificação para garantir que todas as interações sejam registradas.

A colaboração em tempo real, o histórico de versões, os comentários e as integrações com o Google Docs facilitam manter todos na mesma página.

Cérebro do ClickUp

Obtenha insights de ação importantes sobre seus negócios de vendas com o ClickUp Brain antes da próxima reunião

O ClickUp Brain é um assistente alimentado por IA dentro do ClickUp que obtém instantaneamente os principais detalhes do cliente, o progresso do negócio e as interações anteriores sempre que você precisar. Ele fornece insights em tempo real, resume automaticamente as conversas, apresenta documentos relevantes e até sugere as próximas etapas.

Suponha que um cliente envie uma solicitação sobre um pedido atrasado. O ClickUp Brain recupera instantaneamente as interações passadas, vincula a solicitação à tarefa certa e compartilha uma resposta com modelo.

Precisa de um resumo do negócio antes de sua próxima reunião de vendas? O Brain gera automaticamente uma atualização concisa, consultando e-mails, notas de tarefas e discussões de equipe relevantes para garantir a precisão.

Você sabia? Prevê-se que a receita do mercado de software de CRM cresça de forma constante, com uma taxa de crescimento anual de 10,17%, resultando em um volume de mercado de US$ 145,61 bilhões até 2029. 61 bilhões até 2029. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por soluções de software de CRM em todo o mundo.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente

Gerenciar projetos de atendimento ao cliente pode ser como fazer malabarismo com centenas de tarefas ao mesmo tempo - rastrear tíquetes, resolver problemas e colaborar com diferentes equipes, tudo sem perder nada. É aí que entra o software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente ClickUp.

Digamos que um cliente relate um problema técnico. Em vez de perdê-lo em um interminável tópico de bate-papo, um representante de suporte cria uma tarefa do ClickUp, atribui-o ao membro certo da equipe e define uma data de vencimento.

Graças ao ClickUp Chat, toda a conversa permanece vinculada à tarefa.

Chat do ClickUp

Garanta que sua equipe de atendimento ao cliente resolva os problemas mais rapidamente com o ClickUp Chat

O Chat elimina o caos das estratégias de gerenciamento de clientes, reunindo conversas, tarefas e fluxos de trabalho em uma única plataforma perfeita. Não é mais necessário alternar entre e-mails, Slack e sistemas de tíquetes - tudo acontece no ClickUp.

Por exemplo, uma equipe de suporte que lida com problemas de clientes de alta prioridade usa o Chat para organizar tudo. Veja como:

Identifique os problemas críticos dos clientes em bate-papos em grupo e converta-os em tarefas acionáveis sem perder o contexto com a criação de tarefas com IA

Mantenha discussões, atualizações e decisões em um só lugar anexando tópicos de bate-papo a tarefas

Use o ClickUp Brain para gerar resumos instantâneos de conversas para que os gerentes possam revisar os principais detalhes

Conecte bate-papos a projetos de atendimento ao cliente , vinculando tarefas, SLAs e resoluções para uma prestação de contas perfeita

Fique em dia com as discussões perdidas com o recurso Catch Me Up, alimentado por IA

Recurso nº 3: Gerenciamento de projetos de vendas

Software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp

Visualize seu fluxo de trabalho de gerenciamento de vendas da maneira que desejar com o software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp

O software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp oferece tudo o que uma equipe de vendas pode esperar. Ele consolida o rastreamento de leads, a integração de clientes e a colaboração de negócios em uma única plataforma.

Digamos que você seja um gerente de vendas que supervisiona uma equipe que fecha negócios para uma empresa de SaaS.

Você pode criar um pipeline de vendas personalizado usando o ClickUp Board View, em que cada coluna representa um estágio. Também é conveniente:

Configure fluxos de trabalho em que, quando um negócio sobe na hierarquia, uma tarefa de acompanhamento é atribuída automaticamente em três dias usando o em que, quando um negócio sobe na hierarquia, uma tarefa de acompanhamento é atribuída automaticamente em três dias usando o ClickUp Automations

Organize negócios com os com os campos personalizados do ClickUp em tarefas para valor do negócio, probabilidade de fechamento e data prevista de fechamento

Colabore em tempo real usando usando o ClickUp Atribua comentários e anexe contratos e @mencione colegas de equipe para aprovações diretamente em cada tarefa de negócio

Monitore o desempenho com os com os painéis do ClickUp e visualize as metas de vendas, as previsões de receita e o progresso dos negócios com atualizações em tempo real

O ClickUp também oferece excelentes modelos de CRM prontos para uso para equipes de vendas. Aqui está um dos melhores:

Modelo de CRM do ClickUp

Obter modelo gratuito Fique por dentro de cada negócio e interação com o cliente com o modelo de CRM do ClickUp

Nós entendemos: gerenciar leads, rastrear negócios e manter relacionamentos com os clientes pode parecer uma tarefa árdua. O modelo de CRM do ClickUp é a solução definitiva para simplificar as vendas sem precisar alternar entre várias ferramentas.

Ele é altamente personalizável e se adapta ao seu processo de vendas, seja você um empresário individual que alimenta leads ou uma equipe de vendas em crescimento que gerencia um pipeline de alto volume. Esse modelo mantém tudo organizado, conectado e eficiente - tudo isso combinando CRM e gerenciamento de projetos.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Cérebro do ClickUp: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

O que é o Pipedrive?

via Pipedrive

O Pipedrive é um CRM voltado para vendas, projetado para ajudar as equipes a gerenciar seu pipeline com mais eficiência. Ele oferece um processo de vendas visual, permitindo que os usuários acompanhem os negócios desde o contato inicial até o fechamento. Com sua abordagem orientada para o negócio, você pode personalizar os estágios do pipeline de acordo com a jornada exclusiva do cliente, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

Ele também oferece ferramentas de análise e relatórios para apoiar a segmentação de clientes, analisar taxas de conversão e monitorar o progresso dos negócios, ajudando as empresas a refinar suas estratégias de vendas. Projetado para equipes de pequeno e médio porte, é uma solução intuitiva e econômica para equipes de vendas.

Fato interessante: Em março de 2020, a Pipedrive adquiriu a Mailigen, uma plataforma de marketing por e-mail, para aprimorar seus recursos de CRM com recursos integrados de marketing por e-mail.

Recursos do Pipedrive

O Pipedrive foi criado com as equipes de vendas em mente, oferecendo recursos que simplificam o rastreamento de negócios, automatizam tarefas e fornecem insights para criar estratégias de CRM bem-sucedidas.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus principais recursos. 📔

Recurso nº 1: Pipeline de vendas personalizável

Crie um pipeline de vendas para seu fluxo de trabalho

O funil de vendas visual do Pipedrive lhe dá uma visão geral clara, no estilo kanban, de como está cada negócio. Você pode personalizar o funil para corresponder ao seu processo de vendas, adicionar estágios de negócios exclusivos e acompanhar o progresso em um piscar de olhos.

Por exemplo, um gerente de vendas pode configurar estágios de negócios como "Lead qualificado" e "Negociação" para acompanhar o progresso diário e identificar gargalos antes que eles afetem a receita.

Fato interessante: O CRM surgiu como uma ferramenta essencial para as empresas. As empresas de tecnologia lideram o caminho, com 94% usando software de CRM para aumentar a eficiência das vendas e aprimorar o relacionamento com os clientes. Além da tecnologia, as empresas de manufatura (86%), educação (85%), saúde (82%) e recursos humanos (81%) são os maiores usuários de CRM.

Garanta uma taxa de conversão de vendas mais alta com o gerenciamento de leads do Pipedrive

Nem todos os leads valem a pena ser perseguidos. O Pipedrive pontua e categoriza os leads, ajudando você a se concentrar em oportunidades de alto valor. Além disso, os formulários da web capturam novos leads diretamente de seu site, adicionando-os automaticamente ao seu funil.

Ele também extrai dados do LinkedIn e de outras fontes, proporcionando insights mais ricos antes de cada conversa.

Você sabia? O mecanismo de recomendação da Amazon é basicamente um CRM gigante. Toda vez que você recebe uma sugestão de "clientes que também compraram", essa é a tecnologia de CRM trabalhando nos bastidores para rastrear suas preferências e melhorar sua experiência de compra.

Recurso nº 3: Automação e relatórios

Configure a automação personalizada para seus processos de vendas

Tarefas repetitivas não devem consumir seu dia. O assistente de vendas com IA do Pipedrive automatiza e-mails de acompanhamento, atribuições de tarefas e atualizações de negócios, para que você possa se concentrar em fechar negócios em vez de atualizar planilhas.

O Pipedrive também ajuda você a prever as vendas. Relatórios personalizáveis fornecem insights sobre taxas de conversão de negócios, desempenho da equipe de vendas e tendências futuras de receita.

Preço do Pipedrive

Essencial: US$ 19/mês por usuário

Avançado: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Potência: US$ 74/mês por usuário

Empresarial: US$ 99/mês por usuário

Você sabia? 57% das empresas não conseguiram manter uma boa experiência do cliente porque seu CRM não estava acessível. Embora apenas 32% das empresas tenham uma visão única das informações dos clientes, 90% acham que isso seria valioso.

ClickUp vs. Pipedrive: Comparação de recursos

ClickUp ou Pipedrive - qual é o ideal para você?

Tudo depende do que você precisa. Você está procurando otimizar seu pipeline de vendas e fechar equipes ou precisa de um espaço de trabalho flexível para *tudo?

Ambas as ferramentas oferecem recursos poderosos, mas se destacam em áreas diferentes. Vamos compará-las para ajudá-lo a decidir o que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho. 🎯

Critérios ClickUp Pipedrive Objetivo Ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos e produtividade Software de CRM focado no gerenciamento do pipeline de vendas Principais pontos fortes Fluxos de trabalho altamente personalizáveis, gerenciamento ágil de projetos e ferramentas de colaboração em tempo real Processo de vendas simplificado, rastreamento de negócios e gerenciamento de leads Facilidade de uso Curva de aprendizado moderada devido aos recursos extensos, mas intuitiva para tarefas básicas Interface fácil de usar com configuração mínima necessária para tarefas de CRM Personalização mais de 15 visualizações, incluindo Kanban, Gantt, Calendário, Linha do Tempo e Mapas Mentais para acompanhamento de projetos Personalização limitada focada principalmente em fluxos de trabalho de vendas Colaboração Oferece ferramentas de colaboração em tempo real, como quadros brancos, bate-papo e atribuição de comentários Recursos de colaboração limitados, com foco principal na coordenação da equipe de vendas interna Visualizações Integra-se a várias ferramentas, mas é menos abrangente em comparação com o ClickUp Somente visualizações de pipeline para gerenciar negócios e processos de vendas Integrações Integra-se a mais de 1.000 aplicativos, incluindo o Pipedrive e o Google Workspace Integra-se com várias ferramentas, mas é menos abrangente em comparação com o ClickUp

Recurso nº 1: Automação do fluxo de trabalho

A eficiência depende de quão bem uma plataforma automatiza tarefas repetitivas. Vamos ver como o Pipedrive e o ClickUp lidam com a automação do fluxo de trabalho.

ClickUp

Pense no ClickUp como seu assistente pessoal de produtividade.

Com o ClickUp Brain integrado, você pode automatizar tudo, desde o gerenciamento de tarefas até projetos recorrentes, atualizações de status e notificações. Além disso, você pode criar fluxos de trabalho de CRM personalizados para simplificar processos complexos entre equipes.

Pipedrive

O Pipedrive é ideal para a automação do fluxo de trabalho de vendas. Ele automatiza acompanhamentos, acionadores de progressão de negócios e sincronização de e-mails - ótimo para fechar negócios mais rapidamente, mas não tão robusto para a automação geral do fluxo de trabalho.

Vencedor: ClickUp por seus recursos de automação mais versáteis para equipes multifuncionais e setores.

Recurso nº 2: Relatórios e análises

O acompanhamento do desempenho e a tomada de decisões baseadas em dados requerem ferramentas de relatórios robustas. Veja como o ClickUp e o Pipedrive se comparam em termos de análises e percepções.

ClickUp

O ClickUp permite que você crie painéis personalizados, acompanhe o andamento do projeto, analise o tempo gasto e gere relatórios com base em suas necessidades específicas. Esses painéis podem incluir cartões como status de tarefas, controle de tempo e progresso de metas para monitorar o desempenho em tempo real e oferecer suporte a um melhor gerenciamento de recursos.

Pipedrive

O Pipedrive é especializado em fornecer análises de vendas detalhadas.

É possível gerar relatórios visuais para rastrear negócios, prever receitas e avaliar o desempenho de vendas individual e da equipe, facilitando a tomada de decisões orientada por dados. A plataforma também oferece painéis personalizáveis que apresentam dados de vendas por meio de tabelas, gráficos e quadros.

Vencedor: Empate! Você pode usar o ClickUp para análises gerais e o Pipedrive para relatórios de vendas.

Fato interessante: A revolução móvel tornou o CRM mais flexível. Antes, os representantes de vendas precisavam estar em suas mesas para acessar os dados dos clientes, mas agora eles podem gerenciar os relacionamentos em seus telefones enquanto estão em trânsito.

O trabalho em equipe perfeito depende dos recursos de colaboração certos. Vamos ver como esses exemplos de software de CRM apoiam a comunicação e a coordenação da equipe.

ClickUp

O ClickUp está repleto de elementos essenciais para o trabalho em equipe: bate-papo em tempo real, tópicos de comentários, quadros brancos e compartilhamento de documentos. Precisa gerenciar cargas de trabalho em vários projetos com muitas equipes? O ClickUp está ao seu lado!

Pipedrive

A colaboração no Pipedrive é focada principalmente em vendas - atribuição de leads, rastreamento de negócios e compartilhamento de insights dentro do seu pipeline. Ótimo para vendas, mas não ideal para um trabalho em equipe mais amplo.

Vencedor: ClickUp para colaboração em equipe além das tarefas de vendas.

Fato curioso: Os desafios de CRM mais proeminentes foram a integração tecnológica (41%), as limitações dos recursos da plataforma (40%) e o conhecimento e as habilidades internas (37%). 43% dos líderes citam a previsão e os insights de pipeline como a atividade baseada em CRM mais importante que as organizações priorizam atualmente.

ClickUp vs. Pipedrive no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que os usuários reais tinham a dizer sobre o ClickUp vs. Pipedrive e as respostas não decepcionaram. Embora nenhum tópico específico discuta as duas plataformas, aqui está o que os usuários têm a dizer sobre essas ferramentas. 👇

Os usuários têm elogiado o ClickUp por suas funcionalidades para gerenciar tudo de uma só vez:

Experimentei basicamente todas as ferramentas comerciais sérias existentes no mercado. O que eu gosto no ClickUp é basicamente o que eles anunciam: um aplicativo para tudo. Gosto muito do nível de personalização do gerenciamento de tarefas e o kb também é bastante sólido. Recentemente, eles lançaram uma grande melhoria no bate-papo, de modo que estamos substituindo também o Slack.

Experimentei basicamente todas as ferramentas comerciais sérias existentes no mercado. O que eu gosto no ClickUp é basicamente o que eles anunciam: um aplicativo para tudo. Gosto muito do nível de personalização do gerenciamento de tarefas e o kb também é bastante sólido. Recentemente, eles lançaram uma grande melhoria no bate-papo, de modo que estamos substituindo também o Slack.

A relação custo-benefício do ClickUp também foi apreciada pelos usuários do Reddit.

O verdadeiro superpoder do ClickUp está na capacidade de diferentes usuários e equipes poderem trabalhar com as mesmas informações, mas visualizá-las no formato (visualização) que for melhor para eles... O ClickUp permite que diferentes equipes da organização operem no fluxo de trabalho que preferirem, mas a partir de uma estrutura de informações centralizada... O ClickUp é um sistema absolutamente arrasador. Em termos de custo-benefício e potência para facilidade de uso, nunca vi nada que se aproximasse.

O verdadeiro superpoder do ClickUp está na capacidade de diferentes usuários e equipes poderem trabalhar com as mesmas informações, mas visualizá-las no formato (visualização) que for melhor para eles... O ClickUp permite que diferentes equipes da organização operem no fluxo de trabalho que preferirem, mas a partir de uma estrutura de informações centralizada... O ClickUp é um sistema absolutamente arrasador. Em termos de custo-benefício e potência para facilidade de uso, nunca vi nada que se aproximasse.

Por outro lado, alguns usuários do Reddit elogiam o Pipedrive,

Estou usando o Pipedrive para B2B há cerca de 6 meses e estou adorando. Meu único problema, sobre o qual já escrevi antes, é que a deduplicação não é muito simples. Se você fizer upload de duas planilhas do Excel de contatos ou organizações que tenham alguns dados sobrepostos, terá que deduplicar manualmente cada entrada aplicável.

Estou usando o Pipedrive para B2B há cerca de 6 meses e estou adorando. Meu único problema, sobre o qual já escrevi antes, é que a deduplicação não é muito simples. Se você fizer upload de duas planilhas do Excel de contatos ou organizações que tenham alguns dados sobrepostos, terá que deduplicar manualmente cada entrada aplicável.

Alguns usuários reclamam do preço da plataforma,

O Pipedrive tem um conceito interessante de preços - eles cobram por complementos a uma taxa fixa por empresa e não por usuário. Isso às vezes pode parecer caro quando se calcula inicialmente por usuário, mas na verdade é bastante razoável. Por exemplo, seu módulo Campaigns custa cerca de US$ 20 por mês, o que não é muito caro, embora não seja a opção mais robusta disponível.

O Pipedrive tem um conceito interessante de preços - eles cobram por complementos a uma taxa fixa por empresa e não por usuário. Isso às vezes pode parecer caro quando se calcula inicialmente por usuário, mas na verdade é bastante razoável. Por exemplo, seu módulo Campaigns custa cerca de US$ 20 por mês, o que não é muito caro, embora não seja a opção mais robusta disponível.

Fato curioso: O CRM começou com papel e caneta. Antes de o software assumir o controle, as empresas gerenciavam os relacionamentos com os clientes usando anotações escritas à mão, cartões de índice e Rolodexes. Agora, tudo é digital, automatizado e alimentado por IA.

Qual ferramenta de CRM reina suprema?

Os resultados estão aí e temos um vencedor claro! O ClickUp surge como a melhor opção. 👑

Embora o Pipedrive ofereça uma interface amigável e adaptada para equipes de vendas, ele deixa a desejar em várias áreas essenciais para o gerenciamento abrangente dos negócios. Seu foco no gerenciamento de pipeline de vendas limita sua versatilidade, tornando-o menos adequado para equipes que precisam de recursos mais amplos de gerenciamento de projetos.

Por outro lado, o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, vai além das funcionalidades de CRM, oferecendo gerenciamento de tarefas, automação de marketing, várias visualizações e muito mais para uma solução de negócios holística.

Projetado para ser escalável, o ClickUp cresce com empresas de todos os tamanhos, o que o torna um investimento à prova de futuro.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅