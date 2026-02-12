Mais de 30 prompts do DALL·E 3 para criar imagens impressionantes

Está preso em um ciclo vicioso de digitar prompts vagos e obter arte de IA medíocre? O problema não é você — são os seus prompts.

Os prompts do DALL·E funcionam como um projeto. Dê à IA algo básico para trabalhar e você obterá um resultado mediano. Mas elabore bem o seu prompt e voilà, você terá uma obra-prima.

A IA não veio para substituir a criatividade — ela é uma ferramenta poderosa que a potencializa. Artistas e designers a utilizam para explorar estilos, refinar conceitos e dar vida às ideias mais rapidamente.

Esta lista com mais de 30 prompts ajudará você a explorar ainda mais o DALL·E, obtendo resultados mais nítidos e dinâmicos.

Vamos criar. 🖌️

Entendendo o DALL·E 3

O DALL·E 3 é o mais recente avanço da OpenAI em geração de imagens impulsionada por IA, projetado para transformar prompts de texto em imagens altamente detalhadas e sensíveis ao contexto. Ele estimula a criatividade e agiliza o processo de design para artistas, profissionais de marketing e criadores de conteúdo.

Aqui estão seus principais recursos:

Geração precisa de imagens: captura detalhes com precisão, produzindo imagens que correspondem exatamente ao prompt

Renderização de texto aprimorada: Gera texto legível dentro de imagens, melhorando os designs de pôsteres, rótulos e capas de livros

Adaptabilidade estilística: Ajusta-se a estilos artísticos específicos, desde composições hiper-realistas até abstratas

Ajustes interativos: Permite que os usuários ajustem as imagens com precisão, garantindo melhor controle sobre a composição, a estética e Permite que os usuários ajustem as imagens com precisão, garantindo melhor controle sobre a composição, a estética e as tendências de design gráfico

Medidas de segurança éticas: Filtra conteúdo prejudicial ou tendencioso, garantindo o uso responsável da IA

🔍 Você sabia? Estima-se que o mercado global de geradores de imagens por IA cresça para US$ 917,175 milhões até 2030. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,4%.

📖 Leia também: Exemplos de prompts do Midjourney para elevar sua arte

Por que dominar os prompts é fundamental

Criar o prompt certo faz toda a diferença na geração de respostas de alta qualidade. Um prompt bem estruturado orienta o modelo, garantindo resultados precisos, relevantes e criativos.

Os principais motivos para refinar prompts de arte com IA incluem:

Maior precisão: prompts claros reduzem mal-entendidos e levam a resultados que correspondem às expectativas

Maior criatividade: A formulação específica estimula respostas mais imaginativas e dinâmicas

Resultados consistentes: prompts estruturados aumentam a confiabilidade do prompts estruturados aumentam a confiabilidade do gerador de arte por IA , facilitando a reprodução de resultados de alta qualidade

Maior controle: instruções bem definidas moldam o resultado, minimizando a aleatoriedade e a inconsistência nos resultados

Iterações mais rápidas: prompts precisos reduzem o processo de tentativa e erro, economizando tempo em ajustes

Resolução de problemas aprimorada: A engenharia cuidadosa de prompts ajuda a IA a decompor ideias complexas em insights práticos

🧠 Curiosidade: O nome “DALL·E” vem de uma combinação do artista Salvador Dalí e do robô WALL-E, da Pixar. Ele basicamente une o conceito da arte surrealista com a ideia de uma máquina criativa e imaginativa, capaz de gerar imagens a partir de descrições de texto.

Exemplos de prompts do DALL·E 3

O DALL·E 3 permite que você gere imagens impressionantes a partir de descrições de texto simples. Sua versatilidade abrange desde campanhas de marketing e projetos de design até narrativas e muito mais.

Vamos explorar mais de 30 prompts do DALL·E 3 para diferentes estilos, temas e conceitos, para ajudar você a colocar em prática essa ferramenta de IA para designers.

Estilos artísticos

1. Fotografia hiper-realista: Um close-up do rosto de um senhor idoso, mostrando rugas profundas, olhos azuis penetrantes e um sorriso caloroso, com uma iluminação natural suave destacando a textura de sua pele

2. Pintura impressionista: Uma cena vibrante de parque pintada no estilo de Claude Monet, com pinceladas suaves, luz do sol salpicada e pessoas aproveitando uma tarde de primavera

3. Paisagem onírica surreal: Um castelo flutuante feito de livros, suspenso em um céu repleto de águas-vivas brilhantes, com uma paleta de cores etérea em tons de azul e roxo

Um castelo flutuante feito de livros gerado pelo DALL·E 3

🧠 Curiosidade: Um dos primeiros sistemas de arte com IA foi o AARON, criado em 1973 por Harold Cohen. O AARON utilizava uma abordagem de IA simbólica para criar desenhos em preto e branco.

Conceitos futuristas e de ficção científica

4. Metrópole cyberpunk: Uma cidade iluminada por néons à noite, repleta de carros voadores, outdoors holográficos e um caçador de recompensas solitário, vestindo um sobretudo, em pé no telhado

5. Mundo alienígena: Uma paisagem com plantas bioluminescentes gigantes, um céu com três sóis e criaturas estranhas vagando pela margem de um rio brilhante

6. Cidade movida a IA: Uma cidade utópica onde robôs e humanos coexistem, com arranha-céus movidos a energia limpa, transporte autônomo e um horizonte futurista refletindo-se em um rio cristalino

Uma cidade utópica fotorrealista

Fantasia e mitologia

7. Dragão majestoso: Um imponente dragão dourado empoleirado em um penhasco, cuspindo fogo sobre um reino medieval ao entardecer

Experimente o ClickUp Brain

Escolha um prompt de imagem de exemplo abaixo ou descreva sua própria imagem

8. Deuses da Grécia Antiga: Zeus em pé no Monte Olimpo, cercado por nuvens de tempestade, segurando um raio crepitante

9. Reino subaquático das sereias: Um grandioso palácio nas profundezas do oceano, com sereias nadando entre recifes de corais e peixes brilhantes

Um reino subaquático de sereias

Reinterpretações históricas

10. Londres da era vitoriana: Uma rua enevoada iluminada por lampiões a gás, com um detetive de sobretudo longo e cartola investigando um caso misterioso

11. Guerreiro samurai: Um samurai feroz em pé no campo de batalha, empunhando uma katana, vestindo uma armadura detalhada, com flores de cerejeira soprando ao vento

12. Estúdio de um artista renascentista: Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa em um ateliê mal iluminado, repleto de esboços, esculturas inacabadas e à luz de velas

Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa

Temas divertidos e caricaturais

13. Café dos animais: Um café aconchegante administrado inteiramente por gatos, onde gatinhos servem café a outros animais sentados em mesinhas

14. Aldeia de conto de fadas viva: Uma pequena aldeia onde cogumelos servem de casas, fadas voam entre pétalas de flores e animais falantes se cumprimentam nas ruas de paralelepípedos

15. Mundo animado de doces: Uma paisagem onde tudo é comestível, com rios de chocolate, montanhas de balas de goma e árvores de pirulitos

Um mundo de doces cheio de fantasia

🧠 Curiosidade: O preço mais alto pago em leilão por uma obra de arte criada por IA foi de US$ 432.000 pelo Retrato de Edmond de Belamy, em 25 de outubro de 2018. O retrato dessa figura imaginária foi criado por uma Rede Adversária Generativa (GAN) desenvolvida por membros do coletivo de arte francês Obvious Art.

Temas da cultura pop e do cinema

16. Filme noir clássico: Uma cena de detetive em preto e branco, com uma mulher misteriosa em um vestido vermelho parada sob um poste de luz enquanto um detetive observa das sombras

17. Faroeste espacial: Um cowboy rude montando um cavalo robótico em um planeta alienígena empoeirado, com dois sóis se pondo atrás dele

18. Retro-futurismo: Uma visão do futuro ao estilo dos anos 1950, onde pessoas com jetpacks voam entre arranha-céus cromados e elegantes

Uma cidade retrofuturista

Natureza e paisagens

19. Floresta encantada: Uma floresta mágica com árvores bioluminescentes, lanternas flutuantes e uma cabana de fadas escondida

20. Erupção vulcânica: Um momento dramático em que a lava jorra de um vulcão imponente, iluminando o céu noturno com tons de vermelho e laranja

21. Tundra congelada: Um urso polar solitário caminhando por uma paisagem gelada sem fim, com a aurora boreal dançando no céu

Um urso polar solitário caminhando

🔍 Você sabia? Aproximadamente 71% das imagens compartilhadas nas redes sociais são geradas por IA. À medida que a arte gerada por IA se torna mais comum, distinguir a realidade da ficção é mais importante do que nunca!

Momentos do dia a dia com toques artísticos

22. Rua da cidade chuvosa: Uma rua reflexiva brilhando sob luzes de néon, com pessoas caminhando sob guarda-chuvas enquanto gotas de chuva criam ondulações nas poças

23. Livraria aconchegante: Uma livraria charmosa repleta de prateleiras de madeira, uma lareira crepitante e um gato sonolento enrolado em uma cadeira

24. Pôr do sol sobre o oceano: Uma praia tranquila com ondas quebrando suavemente na costa, o céu pintado em tons intensos de laranja e roxo

Um pôr do sol fotorrealista sobre o oceano

Sugestões experimentais e abstratas

25. Fusão humano-robótica: Um retrato digital de um rosto meio humano, meio androide, com linhas de circuitos brilhantes percorrendo sua pele

26. Cidade que desafia a gravidade: Uma metrópole onde arranha-céus flutuam de cabeça para baixo, conectados por pontes luminosas em um céu onírico

27. Relógios derretidos: Um mundo surreal onde relógios se esticam e derretem sobre paisagens distorcidas, inspirado na arte de Salvador Dalí

Um mundo surreal com relógios derretendo

Ideias divertidas e criativas

28. Um gato vestido de cavaleiro medieval: Um felino de aparência séria, com uma armadura completa, em pé corajosamente com uma pequena espada e um escudo

29. Um cão pilotando uma nave espacial: Um golden retriever em um traje espacial futurista, pilotando com confiança uma nave espacial de alta tecnologia pela galáxia

30. Uma girafa com um sobretudo de detetive: Uma girafa alta e séria vestindo um traje clássico de detetive, segurando uma lupa enquanto investiga um caso

Uma girafa detetive séria vestindo um sobretudo

Sugestões personalizadas e conceituais

31. Um autorretrato como criatura mítica: Uma pintura digital inspirada na fantasia, na qual o sujeito aparece como um ser meio humano, meio dragão, visto de cima

32. Uma paisagem inspirada em um sonho: Uma paisagem onírica visualmente deslumbrante baseada em uma memória pessoal, combinando elementos reais e imaginários

Uma releitura inspirada no steampunk da chegada à Lua

33. Um evento de história alternativa: Um momento historicamente significativo reimaginado com um toque futurista, como a chegada à Lua em um mundo steampunk

34. Uma capa de álbum surreal: Uma capa de álbum surreal apresentando uma paisagem urbana iluminada por luzes de néon à meia-noite, com uma figura solitária em um traje futurista em pé no topo de um arranha-céu, contemplando um céu repleto de galáxias em espiral e notas musicais flutuantes

🔍 Você sabia? Uma Rede Adversária Generativa (GAN) é um modelo de IA usado na arte gerada por IA, composto por duas redes neurais — o gerador e o discriminador — que funcionam em competição. O modelo Gerador cria novas imagens a partir de ruído aleatório, tentando produzir resultados que se assemelhem o mais possível a imagens reais. O Discriminador avalia se uma imagem é real (proveniente de dados reais) ou falsa (gerada pelo Gerador).

Como criar suas sugestões para o DALL·E 3

Um prompt bem elaborado para o DALL·E pode transformar uma ideia vaga em uma imagem detalhada e visualmente impressionante. O desafio está em fornecer instruções claras que orientem a IA sem limitar sua criatividade.

Então, como refinar e estruturar prompts do DALL·E, garantindo que sejam claros, criativos e otimizados para os melhores resultados possíveis?

Vamos detalhar as etapas principais. ⚒️

Passo 1: Comece com uma ideia clara

Prompts vagos geram resultados inconsistentes. Antes mesmo de digitar uma palavra, seja específico sobre o que você deseja.

Defina seu conceito: Você está imaginando uma paisagem urbana futurista? Um mundo onírico surreal? Um retrato hiper-realista? Seja claro sobre o que você quer ver.

Identifique os elementos-chave: leve em consideração o tema, o cenário, o clima e o estilo. Quanto mais detalhes você incluir, melhor a IA captará sua visão

📌 Exemplo: Digamos que o objetivo seja gerar uma imagem de um gato. Um prompt vago como “um gato sentado em uma cadeira” gera este tipo de imagem: Gato em uma cadeira

Você pode refinar para:

“Um gato persa branco e fofo repousa elegantemente em uma poltrona de veludo bordô escuro, com seus olhos verde-esmeralda brilhando à luz fraca das velas. A sala em estilo vitoriano é adornada com entalhes intricados em madeira, papel de parede em tons ricos de esmeralda e ouro e pesadas cortinas de veludo. Pintada no estilo de uma obra-prima a óleo do século XIX, a cena apresenta pinceladas suaves, iluminação aconchegante e uma atmosfera rica e texturizada.”

Aqui está o resultado final:

Imagem aprimorada de um gato sentado

Vê a diferença? Fornecer esses detalhes ajuda o DALL·E a entender a estética pretendida.

💡 Dica profissional: Use adjetivos descritivos que destaquem a textura, a qualidade da imagem, as cores vibrantes, o material e a atmosfera em seu prompt de entrada. Palavras como “cintilante”, “rústico” ou “caótico” adicionam profundidade à imagem.

Passo 2: Estruture os prompts para obter melhores resultados

Dividir um prompt em seções claras melhora a precisão. Um formato útil inclui:

Assunto: Quem ou o que está na imagem? Seja específico! Em vez de escrever prompts como “raposa”, você pode detalhar, por exemplo, “uma raposa vermelha com olhos verdes penetrantes”

Ação: O que está acontecendo? Adicionar movimento torna a imagem dinâmica. “Um cavaleiro desembainhando sua espada” é mais envolvente do que apenas “um cavaleiro”

Cenário: Onde a ação se passa? Descreva o cenário para definir o clima. Uma ‘floresta encantada enevoada’ transmite uma sensação muito diferente de um ‘arranha-céu elegante e moderno’

Estilo: Como deve ficar? Seja uma ‘pintura a óleo vintage’ ou uma ‘ilustração cyberpunk vibrante,’ definir o estilo ajuda a inteligência artificial a acertar no visual

📌 Exemplo: Uma coruja velha e sábia com olhos dourados penetrantes (assunto) empoleirada em um galho retorcido, contemplando a lua (ação) em uma floresta enevoada com vaga-lumes brilhantes (cenário). Faça com que pareça uma pintura digital de fantasia sombria com texturas ricas (estilo). Aqui está a imagem gerada: Uma coruja em um cenário místico

Passo 3: Experimente estilos diferentes

O DALL·E 3 se destaca pela variedade, então não tenha medo de misturar as coisas!

Explore estilos artísticos: Experimente frases como “pintura a óleo”, “arte conceitual digital” ou “esboço a carvão”

Combine ideias inesperadas: O que acontece quando você mistura um mundo cyberpunk futurista com a arquitetura do Egito Antigo? Experimente e veja!

Use ações dinâmicas: Em vez de “um cavaleiro com armadura”, tente “um cavaleiro com armadura brilhante, montado em um dragão mecânico sob um céu tempestuoso”. Isso adiciona movimento e profundidade à imagem

📌 Exemplo: ‘Uma antiga cidade egípcia iluminada por néons, com pirâmides brilhantes e esfinges robóticas. Um faraó futurista, vestindo uma túnica de alta tecnologia, está na entrada de um templo sob um céu tempestuoso repleto de drones. Arte conceitual digital com um toque cinematográfico. ’ Aqui está o resultado: Uma antiga cidade egípcia

💡 Dica profissional: Adicionar referências a artistas, técnicas ou épocas específicas refina o resultado. Experimente prompts do DALL·E 3 como “uma foto de um filme noir dos anos 1940 mostrando um detetive em um clube de jazz enfumaçado” para obter um efeito cinematográfico.

Passo 4: Use a assistência da IA para gerar prompts

Está com dificuldade para aperfeiçoar seu prompt? Se você está gastando muito tempo refinando seu prompt, provavelmente não está aproveitando muito as capacidades de economia de tempo da IA 😅

E se disséssemos que existe um aplicativo gratuito capaz de gerar prompts de IA específicos, detalhados e relevantes para você?

Sim, você ouviu bem.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Expanda e refine prompts com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, aumenta a produtividade em diferentes fluxos de trabalho. Ele ajuda a gerar, refinar e otimizar prompts para o DALL·E, economizando tempo e melhorando os resultados.

Suponha que um prompt básico diga: “uma cidade futurista”. O ClickUp Brain pode expandi-lo para “uma cidade futurista em expansão com carros voadores, arranha-céus de vidro imponentes e um céu repleto de outdoors holográficos e iluminação cinematográfica”. Esse nível de detalhe melhora o resultado da IA.

O ClickUp Brain também gera várias variações de um prompt muito mais rápido do que você faria manualmente.

📌 Exemplo: Digamos que o objetivo seja criar paisagens fantásticas. Ao digitar “uma floresta mágica”, você pode obter resultados como:

Gere várias variações de prompts usando o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Use modelos de prompts de IA para acelerar o processo de geração de conteúdo ou imagens e manter a consistência. Comece com um modelo e, em seguida, ajuste os detalhes principais para se adequarem à sua visão. Se um modelo disser “um castelo majestoso”, refine-o para “um antigo castelo de pedra situado à beira de um penhasco, com bandeiras tremulando ao vento, iluminação dourada do pôr do sol, ilustração de fantasia”.

Se você acha que os recursos do ClickUp se limitam à geração de prompts de IA, pense novamente.

Os projetos de design podem ficar confusos — arquivos espalhados por toda parte, feedbackes dispersos em e-mails e revisões intermináveis.

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Marque colegas de equipe em comentários encadeados diretamente nas tarefas criativas para compartilhar feedback e atualizações, eliminando e-mails dispersos e falhas de comunicação. Automatize o acompanhamento de revisões e notificações, para que nada passe despercebido — mesmo nos sprints de design mais intensos. 🔄 ✅

Tudo fica em um só lugar: ideias, tarefas, prazos e ferramentas com inteligência artificial para agilizar o trabalho. Chega de perder horas alternando entre aplicativos. Apenas um espaço de trabalho limpo e organizado, onde as equipes podem se concentrar na criação em vez de ficar atrás de atualizações.

Vamos ver como seus recursos influenciam a IA no design gráfico e na gestão da criatividade. 🎨

Dê vida às suas ideias com uma tela interativa

Organize suas ideias de design usando os quadros brancos do ClickUp

Os Quadros Brancos do ClickUp são espaços digitais de brainstorming onde as equipes podem organizar conceitos de design e criar moodboards visualmente.

Ao contrário dos quadros brancos estáticos, eles permitem que os usuários adicionem notas adesivas, estabeleçam conexões entre ideias e até mesmo convertam ideias geradas em brainstorming diretamente em tarefas do ClickUp. Tudo é atualizado em tempo real, tornando a colaboração perfeita.

Por exemplo, uma equipe de branding trabalhando no redesenho de um site pode usar o Whiteboards para organizar esquemas de cores, opções tipográficas e esboços de interface do usuário no quadro de ideias. Em vez de ficar alternando entre diferentes aplicativos, eles podem fixar tudo em um único lugar, refinando os conceitos à medida que avançam.

O ClickUp tem sido fundamental para expandir nossas operações de design. Os novos designers estão se adaptando mais rapidamente do que antes, e nossa equipe de gestão tem um novo nível de percepção sobre nossa carga de trabalho e nossas metas.

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🔍 Você sabia? A arte impulsionada por IA prospera no design generativo, onde os artistas definem parâmetros específicos e a IA assume o controle para criar visuais únicos dentro desses limites. Essa combinação de criatividade humana e inteligência artificial deu origem a estilos artísticos totalmente novos, ao mesmo tempo em que reimagina a arte tradicional através de uma lente impulsionada por IA.

Geração de conceitos com tecnologia de IA exatamente onde você precisa

Gere conceitos de design com tecnologia de IA dentro dos Quadros Brancos do ClickUp

Com o ClickUp Brain, os quadros brancos se tornam mais do que apenas um espaço para ideias — eles se transformam em um playground criativo. Precisa de imagens de arte geradas por IA para um projeto? Basta digitar um prompt de texto, e o Brain gera imagens alimentadas por IA dentro do seu espaço de trabalho.

Por exemplo, uma equipe criativa trabalhando em uma campanha publicitária pode esboçar ideias de conceitos de produtos e, em seguida, usar o Brain para dar vida a essas ideias com imagens geradas por IA. Os modelos de brainstorming integrados ajudam a estruturar suas ideias antes de mergulharem na criação de imagens.

E se o primeiro resultado não for exatamente o que você esperava? Não se preocupe — você pode ajustar o prompt, explorar variações e refinar a visão, tudo isso sem sair do ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você conta com assistência à redação baseada em IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais — tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

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Digamos que sua equipe de mídias sociais esteja planejando uma campanha sazonal. Você pode documentar prompts de design, técnicas criativas e anotações diretamente no Docs. Avance para o ano que vem e, em vez de começar do zero, você terá uma referência bem organizada dos designs anteriores, facilitando a manutenção da consistência da sua marca em todas as campanhas.

🧠 Curiosidade: Em 2023, uma imagem gerada por IA de uma explosão falsa perto do Pentágono viralizou, provocando uma breve turbulência no mercado de ações antes de ser rapidamente desmentida.

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Um prompt forte e simples é a chave para transformar imagens finais geradas por IA de comuns em extraordinárias. Seja para buscar fotorrealismo ou um cenário onírico surreal, os detalhes certos ajudam o DALL·E 3 a dar vida às suas ideias.

Mas criar imagens impressionantes é apenas o começo — gerenciar projetos, refinar ideias e acompanhar revisões pode se tornar complicado rapidamente.

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