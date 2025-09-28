As 10 melhores ferramentas de revisão para agilizar as revisões em 2025

Já tentou obter feedback de cinco pessoas diferentes sobre um arquivo de design? Caos. Comentários conflitantes, discussões perdidas e intermináveis idas e vindas podem atrapalhar seu fluxo criativo.

Pesquisas mostram que 83% dos profissionais do conhecimento ainda dependem de e-mails e chats para a comunicação em equipe, e quase 60% do seu dia é gasto alternando entre ferramentas ou procurando informações. Não é de se admirar que o feedback pareça um trabalho em tempo integral.

O resultado? Comentários perdidos, confusão entre versões e envios atrasados ou diluídos.

O que você precisa é de uma ferramenta de revisão que reúna feedback, organize solicitações de revisão e mantenha tudo em um só lugar. Neste artigo, reunimos 10 das melhores ferramentas de revisão para ajudá-lo a eliminar o ruído e concluir projetos mais rapidamente.

Veja a seguir os casos de uso, recursos e preços de cada software de revisão:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos (indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações) Documentos colaborativos com mecanismos de feedback e anotações, chat integrado, gerenciamento de tarefas e sugestões de revisão com tecnologia de IA. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. Marker.io Empresas de software de grande porte Anotações visuais e captura de tela, relatórios diretos de bugs em sites ativos, envio de feedback em formato de tópico. Sem plano gratuito; três planos pagos disponíveis com personalização para empresas. GoVisually Agências criativas de médio a grande porte Rastreamento de aprovação em tempo real, controle de versão abrangente e ferramentas de comparação antes/depois. Sem plano gratuito; três planos pagos disponíveis com personalização para empresas. PageProof Agências criativas de pequeno e médio porte e designers freelancers Limites de decisão, controle deslizante de comparação, placas de separação de cores Sem plano gratuito; três planos pagos disponíveis com personalização para empresas. Filestage Agências de marketing que lidam com vários projetos de alto risco Automação do processo de revisão, feed ao vivo de tarefas de revisão, filtros e comandos avançados e acompanhamento de desempenho e uso. Plano gratuito disponível; planos premium com recursos adicionais; personalização disponível para empresas. ProofHub Equipes de design remotas e híbridas Criação de várias versões, comentários encadeados, anotações e destaques Dois planos com preços fixos; sem personalização disponível Ziflow Grandes empresas e corporações de marketing Roteamento e automação, autenticação multifatorial e sugestões de revisão com tecnologia de IA. Plano gratuito disponível; planos para equipes com recursos adicionais; personalização disponível para empresas. Wrike Agências de marketing de pequena escala e freelancers Painéis predefinidos para alocação de recursos, automação de atualizações por e-mail e modelos de revisão. Plano gratuito disponível; planos Pro com recursos adicionais; personalização disponível para empresas. Ashore Agências criativas de pequeno e médio porte Controle de versão, vinculação de contexto, suporte multilíngue (inglês e espanhol) e plug-ins da Adobe. Plano gratuito disponível; planos pagos com recursos adicionais. ReviewStudio Empresas e acadêmicos Notas adesivas, marcador, caneta à mão livre, revisão de sites e campanhas de e-mail ao vivo e revisão de PDF. Plano gratuito disponível; planos premium com recursos adicionais; personalização disponível para empresas.

O que você deve procurar em uma ferramenta de revisão?

As ferramentas de revisão online podem acelerar as revisões, fortalecer a colaboração e manter os projetos em andamento. Mas, para obter esses resultados, a ferramenta que você escolher precisa ter alguns recursos essenciais, como:

Colaboração em tempo real: permite que os revisores comentem, marquem e sugiram edições ao vivo — sem mais trocas intermináveis de e-mails.

Controle de versão: rastreia as versões dos arquivos automaticamente para que você nunca perca de vista o progresso ou as edições.

Ferramentas de marcação: oferecem destaque de texto e desenho à mão livre, permitem fixar comentários diretamente em arquivos de design, PDFs e vídeos, além de destacar erros gramaticais e ortográficos.

Fluxos de trabalho de aprovação: permitem atribuir partes interessadas, definir prazos de revisão e acompanhar o status de aprovação do permitem atribuir partes interessadas, definir prazos de revisão e acompanhar o status de aprovação do fluxo de trabalho de criação de conteúdo

Notificações e lembretes: envia atualizações automáticas quando alguém é marcado, um novo comentário é adicionado ou um prazo se aproxima.

Suporte a vários formatos: suporta vários tipos de arquivos, como documentos, imagens, vídeos e até mesmo conteúdo da web.

Integrações: Conecta-se ao Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva e ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos.

Trilhas de auditoria: registram todos os comentários, ações e aprovações para fins de conformidade e manutenção de registros.

Acesso móvel: permite que os membros da equipe revisem e aprovem arquivos a partir de seus celulares ou tablets.

Segurança e permissões: permite controlar quem pode visualizar, comentar e aprovar cada arquivo.

Agora que você sabe como deve ser uma ferramenta de revisão ideal, aqui está uma lista de ferramentas de revisão que atendem a esses requisitos. Falaremos sobre seus recursos, desvantagens, preços e avaliações de produtos para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa para avaliar e otimizar seus projetos criativos.

1. ClickUp (ideal para gerenciar tarefas e revisões em uma única plataforma)

O feedback disperso é um grande problema em projetos de revisão. Uma pessoa comenta em um Google Doc, outra envia sugestões por e-mail e mais algumas se manifestam pelo Slack.

Antes que você perceba, estará lidando com várias guias, copiando e colando comentários e tentando descobrir o que precisa ser alterado e quem deve fazer isso.

Conheça o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele agiliza o gerenciamento de projetos de ponta a ponta, incluindo o processo de revisão. Aproveite seus recursos para anotações em arquivos, gerenciamento integrado de tarefas, acompanhamento de versões, colaboração perfeita em equipe, suporte a vários formatos (imagens, PDFs, vídeos e documentos ao vivo) e muito mais. Sua revisão integrada funciona diretamente dentro das tarefas e documentos, eliminando a necessidade de ferramentas de revisão externas.

Experimente o ClickUp Docs gratuitamente Revise projetos, adicione comentários e mantenha todos os comentários conectados e organizados com o ClickUp Docs.

Mantenha o feedback claro e os projetos em andamento com o ClickUp Docs . Em vez de procurar por comentários espalhados por arquivos e chats, todos os comentários, revisões e tarefas ficam em um só lugar — fáceis de revisar, agir e acompanhar.

Você pode colaborar em tempo real, atribuir comentários embutidos e marcar colegas de equipe diretamente onde as alterações são necessárias. Os documentos também funcionam como guias de revisão: organize-os em pastas para criar uma base de conhecimento compartilhada, padronize as etapas de revisão e mantenha a consistência entre os projetos. Com histórico de versões, acompanhamento de atividades e controles de acesso, sua equipe permanece alinhada e responsável.

Mantenha-se conectado com sua equipe de design e discuta feedback e itens de ação com o ClickUp Chat.

Transforme o feedback em ação, em vez de deixá-lo desaparecer nas conversas de chat. Com o ClickUp Chat , sua equipe permanece conectada em tempo real durante as revisões. Mencione colegas de equipe, faça perguntas e dê feedback diretamente onde o trabalho é realizado. Agentes de IA integrados fornecem contexto e resumos instantaneamente, sem a necessidade de alternar entre ferramentas.

Quando chegar a hora de colocar esse feedback em prática, o ClickUp Tasks fecha o ciclo. Transforme qualquer comentário em uma tarefa rastreável sem sair do documento ou vincule mensagens diretamente às tarefas para que o contexto, a responsabilidade e os prazos permaneçam alinhados.

Transforme o feedback em listas de tarefas diretamente dos documentos com o ClickUp Tasks.

Precisa de um designer para atualizar uma imagem ou de um redator para reescrever uma seção? Destaque o texto, crie uma tarefa e atribua-a na hora. Você pode designar os colegas de equipe certos, adicionar tags de prioridade e atributos personalizados e incorporar listas de verificação e subtarefas para manter a precisão da revisão.

Você pode usar o ClickUp Clips e incorporar comentários gravados para dar mais contexto à sua equipe. O ClickUp Clips também oferece suporte a gravações de tela com anotações, facilitando o fornecimento de instruções detalhadas de revisão.

Além disso, o ClickUp Brain leva a revisão além dos comentários. Ele pode reunir feedbacks dispersos em uma lista de revisão organizada, mostrar quais notas ainda precisam de atenção, detectar erros de digitação e transformar anotações em tarefas para que o trabalho seja realmente concluído.

Veja como o ClickUp Brain detecta instantaneamente erros de digitação, coleta feedback e cria tarefas de revisão acionáveis — tudo em um só lugar!

E com o ClickUp Brain MAX , a revisão fica ainda mais fácil. Você pode ditar as alterações ao vivo com o Talk to Text , permitindo que a IA limpe e edite automaticamente enquanto você fala. Não é necessário fazer pausas para digitar — seus pensamentos fluem diretamente para atualizações acionáveis. Perfeito para revisões criativas em que as nuances são importantes e o tempo é curto.

Melhores recursos do ClickUp

Integre com o Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (por meio de extensão nativa), Figma e outras ferramentas para obter um sistema centralizado de revisão de projetos.

Acompanhe as versões do projeto no rastreador de atividades para garantir a responsabilidade.

Planeje o cronograma do projeto com gráficos de Gantt para cumprir os prazos.

Monitore as dependências das tarefas com os quadros brancos do ClickUp

Programe tarefas de revisão com o contexto correto no Calendário do ClickUp

Use o ClickUp AI Notetaker para transcrever discussões e anotar feedback com reconhecimento preciso do locutor automaticamente.

Revisão diretamente nas tarefas com ferramentas de marcação para imagens, PDFs e vídeos

Resumos de revisão assistidos por IA para identificar rapidamente comentários não resolvidos

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos extensos um pouco complicados no início.

Preços do ClickUp

Avaliações e revisões do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 revisões)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Chelsea Bennett, gerente de engajamento de marca da Lulu Press, afirma:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

💡 Dica profissional: use os formulários do ClickUp para coletar opiniões dos funcionários sobre como seus comentários os ajudam a melhorar e o que você pode fazer melhor. Isso aumentará a produtividade e a satisfação dos funcionários e melhorará ainda mais seu sistema de revisão.

2. Marker.io (Ideal para relatórios de bugs rápidos e fáceis de usar para desenvolvedores, diretamente de sites ativos).

36% dos desenvolvedores relatam que levam muito tempo para encontrar todos os detalhes necessários para corrigir bugs e erros. Isso acontece quando seus comentários estão espalhados por diferentes plataformas. O Marker.io resolve esse problema, permitindo que as equipes relatem bugs diretamente de qualquer site, com capturas de tela, metadados, anotações e logs de console.

O console registrará automaticamente os erros do lado do cliente para que sua equipe possa corrigi-los rapidamente. Isso é especialmente valioso para revisar elementos de UI/UX do site antes do lançamento, garantindo que todos os bugs visuais e funcionais sejam contextualizados.

Você pode até mesmo controlar o widget de relatórios com o SDK JavaScript e passar metadados personalizados alinhados com seus usuários e ambiente técnico.

Principais recursos do Marker.io

Use marcações visuais e capturas de tela de alta fidelidade para um gerenciamento mais preciso do feedback

Rewind e observe as ações dos clientes e envie feedback de acordo com elas.

Avalie automaticamente problemas com navegadores, sistemas operacionais, páginas da web e tamanho da tela.

Mantenha a comunicação com o cliente contextualizada e organizada com comunicação em estilo de thread para cada questão.

Mostre aos seus clientes e desenvolvedores externos os problemas relatados anteriormente com o portal de convidados.

Grave capturas de tela curtas com anotações para obter feedback de revisão mais claro.

Integra-se diretamente com ferramentas como Jira, Trello, Asana, ClickUp e GitHub, para que o feedback de revisão se torne instantaneamente uma tarefa rastreada

Limitações do Marker.io

Você pode enfrentar alguns problemas sérios ao integrar outras ferramentas.

A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme, especialmente ao configurar as definições do widget e dos metadados.

Preços do Marker.io

Inicial: R$ 59/mês

Equipe: US$ 199/mês

Negócios: preços personalizados

Avaliações e revisões do Marker.io

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 30 revisões)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 50 avaliações)

👀 Você sabia? 86% dos funcionários consideram a falta de colaboração a principal razão para as falhas no local de trabalho. Ao enviar feedback de revisão diretamente para o seu sistema de gerenciamento de tarefas, o Marker.io ajuda a evitar essa desconexão.

3. GoVisually (ideal para agências criativas que precisam de feedback visual simplificado e revisão de vídeos)

via GoVisually

Se você administra uma agência criativa, sabe como é difícil obter feedback claro e oportuno dos clientes. Entre vários acompanhamentos e comentários vagos do tipo “não gosto”, seus projetos ficam atrasados e atrapalham todo o seu cronograma.

O GoVisually faz exatamente o que o nome sugere, oferecendo uma ferramenta de revisão visual completa. Você pode comparar seus ativos criativos lado a lado, marcar as áreas exatas que precisam de melhorias e manter as partes interessadas alinhadas com comentários. Ele também oferece suporte a revisores ilimitados sem custo adicional e acompanhamento de versões em tempo real, o que ajuda as agências a gerenciar várias partes interessadas sem aumentar as despesas gerais.

Você pode até mesmo realizar verificações com um guardião de conformidade alimentado por IA e marcar as alterações diretamente nos projetos de vídeo.

Melhores recursos do GoVisually

Simplifique o processo de aprovação com ferramentas de tomada de decisão claras e notificações automatizadas.

Inclua as pessoas certas com @menções

Veja quais arquivos foram aprovados, finalizados e precisam de alterações instantaneamente com o acompanhamento em tempo real.

Comente diretamente em qualquer parte do seu design, vídeo ou documento com feedback visual para chamar a atenção para revisões urgentes.

Use o controle abrangente de versões de documentos para executar várias revisões, comparar alterações e reverter para versões anteriores.

Visualize as alterações e o progresso com a ferramenta intuitiva de comparação antes/depois.

Marcadores com data e hora para feedback preciso sobre o conteúdo do vídeo

Limitações do GoVisually

Os limites rígidos do plano de preços são uma barreira para equipes que lidam com vários projetos grandes.

A velocidade de upload de PDFs é lenta

Preços do GoVisually

Lite: US$ 20/usuário por mês

Pro: US$ 40/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e revisões da GoVisually

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 60 revisões)

Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 115 avaliações)

🧠 Curiosidade: um erro de digitação em um código da NASA fez com que a sonda espacial Mariner 1 explodisse, um erro que custou US$ 18,5 milhões! Ele é frequentemente chamado de “o hífen mais caro da história”.

4. PageProof (ideal para equipes empresariais que precisam de fluxos de trabalho avançados de revisão e aprovações em vários níveis)

via PageProof

Embora muitas ferramentas de revisão ofereçam revisão de documentos e imagens, poucas permitem que você revise sites ativos e adicione marcações em tempo real. O PageProof é uma dessas ferramentas.

De imagens, brochuras e embalagens a mídias sociais, sites ativos e cópias de e-mails, você pode revisar todos os seus ativos criativos, fornecer feedback preciso e acompanhar as alterações de versão em uma única plataforma.

O recurso de comparação inteligente calcula automaticamente as diferenças entre as versões. Você pode adicionar listas de verificação e padrões para o processo de revisão, a fim de manter a consistência. Seu foco empresarial inclui autenticação multifatorial, criptografia e trilhas de auditoria seguras, tornando-o ideal para setores com exigências rigorosas de conformidade.

Principais recursos do PageProof

Defina um limite de decisão para especificar o número de decisões necessárias antes que a revisão passe para a próxima etapa, minimizando atrasos.

Verifique o histórico de versões para acessar uma trilha de auditoria abrangente de decisões e ações.

Use placas de separação de cores para avaliar a cobertura da tinta e as variações de cor.

Use a comparação inteligente e o controle deslizante para calcular automaticamente as diferenças e ver as alterações visuais lado a lado.

Configure lembretes automáticos para manter os projetos em dia e cumprir os prazos.

Oferece suporte à revisão de sites ao vivo com anotações para revisões visuais e funcionais

Limitações do PageProof

Os recursos de automação não são robustos o suficiente ao lidar com vários projetos.

Você não pode usar o recurso de comparação inteligente para arquivos com dimensões diferentes.

Preços do PageProof

Equipe: US$ 249/usuário por mês por equipe

Team Plus: US$ 399/usuário por mês por equipe

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e revisões do PageProof

G2: 4,8/5 estrelas (mais de 320 revisões)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PageProof?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro que minha equipe possa facilmente marcar provas para o editor/designer e revisar provas anteriores lado a lado. Adoro poder acompanhar várias rotas e ter visibilidade de onde todas elas estão no processo.

Adoro que minha equipe possa facilmente marcar provas para o editor/designer e revisar provas anteriores lado a lado. Adoro poder acompanhar várias rotas e ter visibilidade de onde todas elas estão no processo.

📮 ClickUp Insight: Quase 20% dos participantes da nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas por dia. Esse volume elevado pode indicar uma equipe em constante movimento, com trocas rápidas — ótimo para a velocidade, mas também propício para sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat e os Comentários Atribuídos do ClickUp, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

5. Filestage (ideal para agências de marketing que lidam com vários projetos de alto risco)

via Filestage

Sua equipe pode achar que revisou um projeto minuciosamente antes da aprovação, mas alguns detalhes de conformidade podem passar despercebidos. Por exemplo, alguém que não substitua um aviso legal desatualizado pode prejudicar todo o seu projeto, causar problemas de conformidade para o seu cliente e comprometer sua reputação.

O Filestage se destaca com assistentes de IA integrados que sinalizam instantaneamente o conteúdo não compatível com base nas diretrizes da sua marca e nos regulamentos do setor, reduzindo o tempo de revisão e erros dispendiosos. Ele suporta todos os principais tipos de arquivos e mantém o feedback centralizado e rastreável.

Com anotações inteligentes, fluxos de trabalho automatizados e integrações profundas, este software de controle de versão de documentos simplifica até mesmo as cadeias de aprovação mais complexas.

Melhores recursos do Filestage

Use automações para alterar o status das revisões e mover arquivos de um grupo para outro.

Adicione automações aos seus modelos de projeto para reduzir o trabalho manual ao criar novos projetos.

Receba um feed ao vivo de tudo o que está acontecendo em todos os seus projetos.

Encontre projetos anteriores facilmente com filtros e comandos avançados.

Acompanhe as alterações, o uso e o desempenho para otimizar seu processo de revisão.

Verificação de conformidade com IA para diretrizes legais e de marca

Limitações do Filestage

A interface do usuário não é fácil para iniciantes e pode exigir treinamento para novos usuários de revisão.

Este software de revisão online tem limites rígidos de dados, o que dificulta a revisão de vídeos.

Preços do Filestage

Gratuito para sempre

Básico: R$ 129/usuário por mês

Profissional: US$ 369/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e revisões do Filestage

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 240 revisões)

Capterra: 4,7/5 estrelas (mais de 100 avaliações)

6. ProofHub (ideal para equipes que desejam uma revisão integrada em uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos)

via ProofHub

A comunicação ineficaz é um fator que contribui para 56% dos projetos fracassados. Embora um software de fluxo de trabalho confiável para revisão de projetos possa resolver esse problema, a maioria deles pode estar fora do orçamento de pequenas agências de design.

O ProofHub oferece um conjunto abrangente de recursos úteis de software de revisão a um preço fixo acessível. Você pode discutir projetos com colegas de equipe, enviar feedback por meio de chats em threads e visualizar cronogramas com gráficos de Gantt.

Ele também oferece relatórios bastante detalhados e se integra a ferramentas como Slack, Google Workspace e Dropbox. Além disso, sua revisão abrange documentos, imagens e PDFs, com ferramentas de marcação e comentários encadeados para revisões ricas em contexto.

Melhores recursos do ProofHub

Crie várias versões do mesmo documento para compartilhar com equipes específicas e acompanhar o histórico de versões.

Compartilhe feedback altamente contextual por meio de comentários encadeados.

Convide colaboradores externos para trabalhar na revisão do seu projeto.

Anote, destaque e adicione comentários diretamente nos arquivos e implemente aprovações com um clique para economizar tempo.

Limitações do ProofHub

As notificações por e-mail nem sempre chegam a tempo

Os recursos de tarefas recorrentes não são avançados o suficiente para a revisão de projetos complexos.

Preços do ProofHub

Essencial: R$ 50/mês

Controle total: R$ 99/mês

Avaliações e revisões do ProofHub

G2: 4,6/5 estrelas (mais de 100 revisões)

Capterra: 4,3/5 estrelas (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub?

Uma avaliação do G2 diz:

Independentemente do tamanho da minha tarefa ou da complexidade do meu projeto, o ProofHub fornece as ferramentas de que preciso para me manter organizado, priorizar e acompanhar etapas importantes da minha campanha de marketing. Ele ajudou minha equipe a permanecer no caminho certo e a realizar mais do que jamais imaginávamos ser possível. É intuitivo e requer um treinamento mínimo, então todos na minha equipe podem usá-lo.

Independentemente do tamanho da minha tarefa ou da complexidade do meu projeto, o ProofHub fornece as ferramentas de que preciso para me manter organizado, priorizar e acompanhar etapas importantes da minha campanha de marketing. Ele ajudou minha equipe a permanecer no caminho certo e a realizar mais do que jamais imaginávamos ser possível. É intuitivo e requer treinamento mínimo, então todos na minha equipe podem usá-lo.

7. Ziflow (ideal para equipes de marketing dinâmicas que precisam de automação avançada de revisão).

via Ziflow

Está recebendo feedback errado devido à pressão de projetos consecutivos e prazos apertados? O Ziflow foi criado para equipes de marketing e conteúdo em rápida evolução, ajudando-as a aumentar a produção sem comprometer a qualidade do conteúdo.

Ela garante que as pessoas certas vejam o conteúdo certo no momento certo, com notificações, sinais de erro e movimentação automatizada de tarefas. Além disso, as ferramentas de revisão com tecnologia de IA detectam erros antecipadamente, antes que eles prejudiquem o lançamento. A ferramenta de revisão oferece suporte a mais de 1.200 tipos de mídia e integrações profundas com Adobe, Slack e Asana, tornando a colaboração perfeita.

Melhores recursos do Ziflow

Configure o encaminhamento e a automação para orientar cada etapa de revisão e economizar tempo.

Trabalhe em conjunto com equipes internas e externas em tempo real com anotações, destaques e comentários.

Implemente a autenticação multifatorial para revisores convidados.

Personalize fluxos de trabalho com diferentes etapas de revisão para equipes de redação, design, marketing e atendimento ao cliente.

Obtenha sugestões e suporte para o processo de revisão com um chatbot alimentado por IA.

Roteamento condicional para diferentes tipos de ativos (por exemplo, cópia vs. design)

Limitações do Ziflow

Os recursos avançados de revisão têm uma curva de aprendizado íngreme.

Você pode enfrentar algum atraso ao trabalhar com arquivos grandes durante os horários de pico de uso.

Preços do Ziflow

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 249/mês

Pro: US$ 399/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e revisões do Ziflow

G2: 4,5/5 estrelas (mais de 900 revisões)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

👀 Você sabia? 55% dos funcionários gastam até duas horas por dia apenas esclarecendo as informações necessárias para concluir suas tarefas.

8. Wrike (ideal para equipes que gerenciam revisões criativas juntamente com o gerenciamento de projetos)

via Wrike

Quase 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para a comunicação em equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails chega apenas a alguns colegas de equipe, o conhecimento permanece fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Isso pode prejudicar a produtividade e atrasar seus projetos. Para evitar isso, implemente uma solução de revisão que mostre exatamente onde seus colegas de equipe precisam melhorar.

O Wrike é uma dessas soluções que integra feedback em tempo real e controle de versões diretamente em sua plataforma de gerenciamento de projetos. Você pode acessar comparações lado a lado, marcar áreas para alteração e até mesmo pedir sugestões ao chatbot.

Melhores recursos do Wrike

Comece a revisar e organizar projetos criativos rapidamente com modelos de revisão.

Planeje e aloque recursos por meio de painéis predefinidos com dados de carregamento rápido e relatórios em tempo real.

Convide colaboradores para comparar ativos lado a lado, editar contextualmente e armazenar todas as versões em um único lugar.

Automatize atualizações por e-mail e compartilhamento de arquivos para agilizar os processos de aprovação.

Vincule o progresso da revisão diretamente aos marcos do projeto para um melhor acompanhamento.

Limitações do Wrike

Você pode enfrentar atrasos nesta ferramenta de revisão quando vários usuários estiverem colaborando em projetos diferentes.

A visualização e a navegação da pasta podem parecer confusas no início.

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 10/mês

Negócios: US$ 25/mês

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e revisões do Wrike

G2: 4,2/5 estrelas (mais de 4.300 revisões)

Capterra: 4,4/5 estrelas (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto muito de como o Wrike ajuda nossa equipe a se manter alinhada em vários projetos e prazos. Os painéis personalizáveis e as visualizações de tarefas facilitam ver quem está trabalhando em quê, e as ferramentas de colaboração integradas (como comentários e compartilhamento de arquivos) reduzem a necessidade de intermináveis trocas de e-mails. Também é muito útil poder acompanhar o tempo e configurar fluxos de trabalho que correspondem à forma como nossa equipe realmente trabalha — menos alternância entre ferramentas, mais conclusão de tarefas.

Gosto muito de como o Wrike ajuda nossa equipe a se manter alinhada em vários projetos e prazos. Os painéis personalizáveis e as visualizações de tarefas facilitam ver quem está trabalhando em quê, e as ferramentas de colaboração integradas (como comentários e compartilhamento de arquivos) reduzem a necessidade de intermináveis trocas de e-mails. Também é muito útil poder acompanhar o tempo e configurar fluxos de trabalho que correspondem à forma como nossa equipe realmente trabalha — menos alternância entre ferramentas, mais realização de tarefas.

9. Ashore (ideal para agências que precisam de portais de revisão voltados para o cliente)

via Ashore

A Shore oferece uma ferramenta de revisão para enviar arquivos para aprovação, coletar feedback por meio de telas de revisão com a marca e configurar lembretes automáticos e acompanhamento de atividades.

Você pode adicionar feedback textual ou anexar videoclipes com sugestões para melhorar o contexto. Ele também permite rastrear quem fez quais alterações antes da aprovação para garantir a responsabilidade. A marca branca permite que as agências apresentem um portal de revisão profissional voltado para o cliente.

Os melhores recursos do Ashore

Colabore com seus revisores em tempo real ou destaque-os para acompanhar suas ações.

Conecte todos os comentários de revisão ao contexto específico do projeto.

Personalize seu painel de revisão com o logotipo da empresa para manter uma imagem profissional da marca junto aos clientes.

Adicione mensagens de vídeo com o Loom para comunicar o contexto e sua visão com clareza.

Defina as preferências de idioma entre inglês e espanhol.

Use plug-ins para criar revisões, carregar novas versões e visualizar comentários da Adobe Creative Cloud.

Limitações em terra

O suporte a idiomas de revisão é limitado a apenas alguns idiomas, o que pode ser complicado para equipes globais.

A interface do usuário pode ser complicada para equipes que lidam com projetos simples.

Preços em terra

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 18/usuário por mês

Premium: US$ 33/usuário por mês

Avaliações e revisões em terra

G2: revisões insuficientes

Capterra: revisões insuficientes

🧠 Curiosidade: uma rara primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi recentemente vendida por US$ 90.000 em um leilão, graças a um raro erro de digitação na página de rosto.

10. ReviewStudio (ideal para revisões em vários departamentos com fluxos de trabalho sequenciais)

via ReviewStudio

Os projetos criativos geralmente precisam da contribuição de designers, redatores, advogados e clientes, especialmente se você oferece serviços completos de marketing. Fluxos de trabalho com várias etapas garantem que cada pessoa veja o trabalho quando for sua vez, evitando confusão, e o ReviewStudio pode ajudá-lo a criar um.

Você pode centralizar e reunir versões ilimitadas para uma revisão sequencial e organizada da equipe. Além da revisão de design, você pode enviar URLs de sites ativos para revisão e salvar as páginas como imagens ou conteúdo HTML ativo para referência futura.

Melhores recursos do ReviewStudio

Use notas adesivas, marcador, caneta à mão livre e formas para adicionar feedback.

Adicione prazos de revisão, downloads de arquivos, rótulos de projetos, equipes e muito mais com ferramentas de gerenciamento de projetos.

Revise vídeos com marcações no quadro, repetição, seleção de intervalo, visualizador em tela cheia e controle de velocidade de reprodução.

Examine campanhas de e-mail, banners da web e até mesmo sites inteiros, seja mencionando a URL ou fazendo upload de arquivos.

Revise artigos acadêmicos por meio de anotações, verificação gramatical/ortográfica por meio de ferramentas nativas ou integradas.

Limitações do ReviewStudio

Configurar fluxos de trabalho não é muito intuitivo

Adicionar novos usuários e processos de pagamento também é difícil.

Preços do ReviewStudio

Iniciante: gratuito para sempre

Pro: US$ 15/usuário por mês

Avançado: US$ 25/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ReviewStudio

G2: 4,7/5 estrelas (mais de 130 revisões)

Capterra: 4,8/5 estrelas (mais de 85 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ReviewStudio?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu uso o ReviewStudio para manter mais de 10 membros da nossa equipe em sintonia enquanto criamos folhetos que são amplamente utilizados em toda a nossa organização. Costumávamos usar PDFs em e-mails, mas isso realmente otimizou nosso processo e permitiu que várias pessoas usassem o software ao mesmo tempo. Isso reduziu drasticamente o tempo que levamos para fazer esse processo.

Eu uso o ReviewStudio para manter mais de 10 membros da nossa equipe em sintonia enquanto criamos folhetos que são amplamente utilizados em toda a nossa organização. Costumávamos usar PDFs em e-mails, mas isso realmente otimizou nosso processo e permitiu que várias pessoas usassem o software ao mesmo tempo. Isso reduziu drasticamente o tempo que levamos para fazer esse processo.

