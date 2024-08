Melhores aplicativos de produtividade para iOS: iPhone e iPad

Produtividade ajudam as pessoas a manter o foco e a fazer mais em suas atividades diárias. No entanto, é difícil encontrar um aplicativo adequado com centenas de aplicativos para iPhone e iPad aplicativos de produtividade disponíveis na App Store.

Melhores aplicativos de produtividade para iPhone para dispositivos iOS em 2024

1. ClickUp

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para obter a melhor produtividade da sua vida.

Ele oferece os recursos em uma interface de usuário colorida e organizada, com mais níveis funcionais do que a maioria dos aplicativos de gerenciamento de projetos ferramenta de gerenciamento de projetos s. Além disso, você pode se livrar de seus aplicativos de anotações e contar com o recurso Doc para anotações, compartilhamento de arquivos e colaboração entre suas equipes.

Os vários extensões do chrome que estão sempre sendo adicionadas às novas versões, eliminam a necessidade de muitos aplicativos de produtividade para iPhone e iPad.

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços Download do ClickUp ### 2. Trello

via Trello O Trello pode ser usado para organizar quase tudo, desde projetos de equipe até fluxos de trabalho pessoais para o freelancer. Pode haver alternativas melhores para o Trello mas o aplicativo é uma boa ideia se você estiver procurando introduzir uma ferramenta de gerenciamento de projetos relativamente fácil de usar. Os quadros Kanban são práticos e fáceis de entender, ao contrário do que acontece com o Trello ferramentas de visualização como gráficos de Gantt e quadros scrum.

O aplicativo é capaz de lidar com qualquer coisa que você jogar nele, desde estratégias de projeto a fluxos de trabalho cotidianos pouco exigentes.

Preço: O Trello é um aplicativo gratuito Baixe o Trello

3. Coisas

via Coisas O Things é um aplicativo gerenciador de tarefas com uma interface de usuário de aparência agradável e belos widgets para iPhone. O aplicativo reúne as melhores partes dos sistemas de planejamento analógicos e as transforma em um poderoso organizador digital. O Things 3 é melhor como um planejador diário e não como uma ferramenta de gerenciamento de projetos devido à falta de funções colaborativas e de recursos abrangentes de rastreamento.

Preço: US$ 9,99 Baixar coisas

4. TickTick

via TickTickO TickTick é um gerenciador de tarefas fácil de usar que permite que você fique por dentro das atividades de sua pequena empresa. Ele inclui alguns recursos de gerenciamento de projetos, como um quadro kanban e um widget de calendário, mas eles não são tão avançados quanto algumas das alternativas com recursos completos. Você pode programar eventos repetidos e usar códigos de cores para ajudá-lo a se manter mais organizado.

Preço: Gratuito com compras no aplicativo de US$ 2,00/mês e US$ 27,99/ano para a assinatura premium **Baixe o TickTick

5. Fantástico

via Fantástico A Fantastical oferece uma variedade de aplicativos de agendamento para usuários que desejam aproveitar ao máximo seu tempo. Um dos aspectos fantásticos do aplicativo é a facilidade de uso e a capacidade de sincronização do calendário com aplicativos externos. Por exemplo, o recurso Interesting Calener pode extrair os horários dos jogos ao vivo do seu time favorito na Liga de Futebol.

Preço: O Fantiscal tem um plano gratuito com recursos básicos e uma versão premium por US$ 4,99/mês ou US$ 39,99/ano Baixe o Fantiscal

6. Todoist

via Todoist Todoist é um prático gerenciamento de tarefas com quase tudo o que você precisa para organizar seu trabalho e sua vida pessoal. Ele se integra aos principais aplicativos, como Zoho, Dropbox, Jira e Zendesk, permitindo que você se conecte e acesse seus dados sem problemas. Além disso, você pode adicionar artigos da Web e links à sua lista de tarefas com relativa facilidade ao pesquisar na Internet.

Mas se suas tarefas envolverem muito rastreamento e microagendamento, o ClickUp seria uma boa opção alternativa perfeita ao Todoist porque esse aplicativo não tem esses recursos.

Preço: O Todoist é um aplicativo gratuito, mas os recursos profissionais podem ser desbloqueados por US$ 3,99/mês ou US$ 35,99/ano Baixe o Todoist

7. Zoom

via Zoom O Zoom é uma poderosa ferramenta de videoconferência que permite agendar e organizar reuniões com mais de 500 participantes ao mesmo tempo. Ele também permite compartilhar arquivos, projetar sua tela durante uma apresentação e trocar chats com os participantes dentro do aplicativo. Ele pode salvar as imagens e os arquivos enviados no bate-papo, e o recurso de transcrição ao vivo pode fazer as anotações da reunião.

Preço: O Zoom está disponível como um aplicativo gratuito, com a opção de comprar créditos adicionais para uso avançado Baixe o Zoom

8. Produtivo - Rastreador de hábitos

via Produtivo - Rastreador de hábitos Produtivo Rastreador de hábitos é um aplicativo de criação de hábitos voltado para metas. Ele o ajuda a desenvolver bons hábitos, dividindo-os em rotinas gerenciáveis com cronogramas definidos. Os usuários podem definir lembretes de tarefas com base no tempo ou no local, com uma guia de estatísticas que permite saber se você está no caminho certo.

O Productive vem com predefinições personalizáveis em uma interface de usuário simples com distrações limitadas.

Preço: O aplicativo está disponível em um plano gratuito. Mas há upgrades premium que variam de US$ 3,99/mês a US$ 39,99/ano Baixe o Habit Tracker

9. Habitify

via Habitar O Habitify é um rastreador popular que ajuda você a desenvolver hábitos que se mantêm. Ele vem com widgets bacanas e se integra ao aplicativo Apple Health para acompanhar as atividades de condicionamento físico. O rastreador de hábitos oferece o suporte de que você precisa para fazer mudanças positivas em sua vida, como ir à academia, iniciar uma dieta ou até mesmo abandonar uma rotina ruim.

Os gerentes de tarefas raramente dão atenção suficiente ao desenvolvimento de hábitos, pois geralmente se concentram nas atividades mais importantes do dia.

Preço: A Habitify tem mais de dez planos de assinatura que vão de US$ 4,99 para o plano mensal a US$ 64,99 para uma assinatura vitalícia Baixe a Habitify

10. PCalc

via PCalc A PCalc é uma calculadora rica em recursos com funções integradas para programadores, engenheiros, especialistas em finanças, cientistas e estudantes. O aplicativo inclui alguns recursos avançados que você não encontraria em uma calculadora comum. A ação de copiar e colar, o modo RPN, os temas personalizáveis e o layout de teclado bem pensado aumentam a alegria de usar a calculadora.

Escondidos sob a tela simples estão recursos mais interativos, como as funções de deslizar para a direita e para baixo, menus popover e um modelo de toque 3D.

Preço: US$ 9,99 Baixe o PCalc

11. Yoink

via Toque O Yoink é um aplicativo utilitário de área de transferência que permite selecionar e organizar ideias de diferentes fontes. Uma ação de arrastar e soltar fácil de usar permite coletar, compartilhar ou fazer download de itens. E você não precisará alternar entre aplicativos. O aplicativo fornece um ponto de armazenamento central para a coleção e os sincroniza para disponibilidade em seus dispositivos iOS.

Preço: Apesar da excelente funcionalidade, o aplicativo é bastante leve e custa uma taxa única de US$ 5,99 na AppStore Baixe o Yoink

12. Colar

via Colar O Paste é um gerenciador de área de transferência que oferece mais do que você obteria com a Área de Transferência Universal integrada da Apple. Embora ambos os aplicativos permitam copiar e colar itens em seus dispositivos iOS, a mágica do Paste é que ele permite recuperar clipes anteriores. Ele armazena o histórico da área de transferência, organiza-o e oferece filtragem inteligente para ajudá-lo a pesquisar no histórico de recortes.

Preço: O Paste para iOS é um aplicativo gratuito, mas você pode optar pela assinatura premium se quiser estender sua funcionalidade ao iMac Baixar o Paste

13. OmniFocus

via OmniFocusOmnifocus é repleto de recursos avançados que o ajudam a gerenciar uma vida agitada. Ele é mais atraente como um aplicativo de produtividade para iPhone e iPad devido aos seus recursos avançados de organização e priorização. O aplicativo não oferece suporte à colaboração e só funciona na plataforma iOS.

Preço: A US$ 9,99 para a assinatura mensal e US$ 99,99 para a anual, o Onifocus é mais caro do que muitos aplicativos de sua categoria Baixe o OmniFocus

14. Liberdade

via Liberdade O Freedom é um bloqueador de sites incrivelmente fácil de usar para dispositivos iOS. O aplicativo Freedom vem com um benefício extra além do bloqueio de redes sociais e aplicativos de jogos. Ele pode ser usado para restringir o acesso à Internet nos dispositivos de seus filhos. No entanto, esse recurso precisa de alguns ajustes, pois qualquer criança com habilidades tecnológicas acima da média pode ignorar o aplicativo.

Preço: O aplicativo custa US$ 8,99 para a assinatura mensal e US$ 39,99 pagos anualmente Baixar o Freedom

15. RescueTime

via RescueTime O RescueTime leva você a melhorar sua produtividade informando como você gasta seu tempo em seus dispositivos. É fácil de configurar e funciona discretamente nos bastidores, prestando atenção aos aplicativos que você usa e quanto tempo passa neles. Ele usa uma classificação em cinco escalas para observar sua produtividade diária, de muito distrativo a muito produtivo.

O RescueTime permite classificar os aplicativos dependendo de como você usa o site, pois até mesmo redes sociais como o Instagram podem ser usadas para negócios.

Preço: Gratuito (desbloqueie funções premium por US$ 11,99/mês ou US$ 77,99/ano) Baixe o RescueTime

16. Controle de horas

via Rastreamento de horas O aplicativo Hours Time Tracking permite visualizar como você gasta suas horas durante um dia normal de trabalho. Além disso, você pode manter uma lista de cronômetros em andamento se estiver sempre alternando entre as tarefas, e o novo recurso de faturamento simplifica a cobrança do cliente se você cobrar por hora. O Hours pode fornecer relatórios de planilhas de horas e facilita o gerenciamento de várias equipes a partir de um painel de controle fácil de usar.

Preço: Gratuito com compras no aplicativo a partir de US$ 7,99 Download do controle de horas

17. Evernote

via Evernote O Evernote oferece uma experiência fantástica para fazer anotações com recursos atenciosos, como acesso à nuvem, sincronização com vários dispositivos e uma poderosa ferramenta de pesquisa. Para usuários avançados, ele pode funcionar também como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, em que vários membros da equipe podem compartilhar arquivos e colaborar usando recortes de áudio, fotos, rabiscos e lembretes.

As versões premium oferecem digitalização de documentos, armazenamento em nuvem aprimorado e integrações com milhares de aplicativos de terceiros. No entanto, os altos custos das versões pagas parecem um pouco injustificáveis quando há aplicativos com preços melhores alternativas com todos os recursos desejáveis .

Preço: O Evernote oferece um plano gratuito e alternativas premium a partir de US$ 7,99/mês Baixe o Evernote

via Noção O Notion oferece um espaço de trabalho híbrido para anotações e gerenciamento de tarefas. Ele fica um pouco aquém das funções de projeto, pois não possui os recursos mais avançados que você encontraria no alternativas como o ClickUp . O aplicativo ainda realiza muito trabalho quando você é um freelancer ou trabalha em uma equipe pequena.

A interface de usuário simples facilita a navegação entre anotações e listas de tarefas.

Preço: A versão gratuita tem todos os recursos, mas vale a pena fazer o upgrade para a versão premium para desbloquear as funções de equipe Download Notion

19. Urso

via Urso Os Aplicativo Bear oferece uma experiência premium de anotações com uma barra lateral fácil de usar que permite organizar seu conteúdo. O editor markdown suporta trabalhos com muito texto, como ensaios, e você também pode adicionar imagens em linha ao texto. Ele é perfeito para alternativa de baixo custo para o Evernote e vem com temas exclusivos e personalizações de tipografia que melhoram sua experiência de escrita.

Preço: O aplicativo Bear é gratuito, mas oferece compras no aplicativo para recursos premium a partir de US$ 1,49/mês Baixe o Bear

20. Boas notas

via Boas notas O GoodNotes é um exemplo perfeito de como os aplicativos de anotações melhoraram desde sua criação. A interface do aplicativo rouba algumas ideias dos cadernos tradicionais. Ela permite que os usuários sintam que estão usando um livro em vez de um dispositivo móvel. Os usuários podem personalizar tamanhos de papel, tipos de papel, canetas e marcadores.

O aplicativo suporta gravação de áudio, PDF e importação de fotos.

Preço: Há uma versão gratuita, e a versão completa pode ser desbloqueada por US$ 7,99 Baixe o Goodnotes

21. Scanbot

via Loja de aplicativos Os aplicativos de digitalização se tornaram tão bons que estão substituindo os scanners tradicionais em muitos escritórios. O Scanbot combina um scanner de PDF e um leitor de QR para oferecer uma ferramenta poderosa adequada para uso pessoal e aplicativos comerciais. Ele vem com uma interface de usuário intuitiva, reconhecimento de texto OCR e compatibilidade com a nuvem por meio de aplicativos populares como iCloud, Dropbox e Evernote.

Depois de instalar o aplicativo, os usuários podem comprar créditos para enviar documentos por fax pelo iPhone, que variam de US$ 0,99 a US$ 22,99.

Preço: O aplicativo está disponível a um custo único de US$ 99,99 Baixar o Scanbot

22. Gladys

via Loja de aplicativos O Gladys é um aplicativo de prateleiras repleto de recursos que permite arrastar e soltar todos os tipos de conteúdo em um local central. O aplicativo tem uma interface de usuário de excelente aparência e as miniaturas armazenadas aparecem perfeitamente na janela de armazenamento. Além disso, o Glady facilita a recuperação de arquivos graças a um sistema de pastas supereficiente.

Preço: Gratuito com compras no aplicativo Baixar Gladys

23. Anotável

via Anotável Este é o aplicativo certo se o seu trabalho envolve o compartilhamento de imagens que exigem anotações. O Annotable oferece ferramentas de marcação que podem ser usadas para destacar, redigir ou ampliar partes de uma imagem. O recurso de pixelização oculta algumas partes de uma imagem compartilhada e, se você estiver compartilhando capturas de tela de e-mail, a ferramenta de redução inteligente poderá ser usada para ocultar algumas seções de texto.

Preço: Gratuito com compras no aplicativo para ferramentas de anotação avançadas Download do Annotable

24. Abridor

via Loja de aplicativos O Opener é uma ferramenta muito conveniente, e muitos usuários geralmente têm dificuldade para explicar como sobreviveram sem ele. Idealmente, um link que faz referência a um vídeo do YouTube deve ser aberto no aplicativo do YouTube, mas esse nunca foi o caso para muitos usuários do iOS. O aplicativo oferece uma boa solução alternativa nos casos em que tocar em links da Web redireciona os usuários para sites móveis mal desenvolvidos, em vez de abri-los nos aplicativos nativos.

O Opener também oferece uma extensão que permite que você escolha se deseja salvar, copiar ou abrir um link no navegador da Web.

Preço: O aplicativo pode ser baixado por US$ 1,99 Abridor de download

25. Textexpander

via Textexpander E-mails e aplicativos de mensagens podem consumir muito do seu precioso tempo com toda a digitação necessária quando você já tem tarefas suficientes. Mas o Textexpander poupa seu trabalho com o uso de texto preditivo que permite que você digite as frases mais usadas durante a digitação. O aplicativo aprende seus atalhos de digitação e as frases mais usadas e fornece trechos assim que você aciona uma ação de digitação.

Preço: Gratuito Baixar o Textexpander

Escolhendo os melhores aplicativos de produtividade para iPhone e iOS

Encontrar os melhores aplicativos de produtividade que o iOS oferece significa puramente obter opções que resolvam seus problemas com o custo mais acessível. Aplicativos como o ClickUp combinam várias funções em uma única plataforma, de modo que você não precisará usar vários aplicativos, já que um só pode resolver tudo o que você precisa. E não importa se você escolhe os aplicativos de produtividade gratuitos para iPhone ou opta pelas versões premium, desde que a escolha seja sirva para suas necessidades pessoais ou metas comerciais. Download do ClickUp para começar a gerenciar projetos da maneira certa hoje mesmo!