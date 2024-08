10 melhores alternativas e concorrentes do OmniFocus em 2024

Quando se trata de aplicativos de gerenciamento de tarefas criados para dispositivos MacOS e iOS, um nome vem à mente: OmniFocus.

Tudo bem se você for exclusivamente um usuário de Mac, mas e se você for um usuário de Android? Ou talvez você precise de uma solução de gerenciamento de tarefas com recursos que o OmniFocus não oferece.

Embora o OmniFocus seja um dos mais populares aplicativos de lista de tarefas para usuários de Mac mas não preenche todos os requisitos em termos de funcionalidade e compatibilidade de dispositivos.

Se você deseja a mesma (ou melhor) funcionalidade e os benefícios do OmniFocus, mas precisa de um pouco mais, veio ao lugar certo. 🙌

Nossa lista das 10 melhores alternativas ao OmniFocus apresenta um resumo de cada opção, além de algumas dicas para ajudá-lo a dominar sua lista de tarefas.

O que você deve procurar em alternativas ao OmniFocus?

Com tantos gerenciadores de tarefas e aplicativos de lista de tarefas por aí, pode ser um desafio diferenciar entre todas essas alternativas ao OmniFocus.

Em nossa opinião, é melhor optar por ferramentas que ofereçam:

Visualizações múltiplas: As listas de tarefas são ótimas, mas às vezes você precisa de algo mais visual. Procure um aplicativo de lista de tarefas que venha com quadros Kanban ou gráficos de Gantt para visualizar seus fluxos de trabalho, cronogramas e muito mais.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorizar tudo em seu linha do tempo do projeto com a visualização da linha do tempo no ClickUp

Um aplicativo móvel elegante : Claro, as ferramentas baseadas na Web são ótimas, mas você precisa de algo mais do que isso. Em vez de soluções baseadas na nuvem, opte por alternativas da OmniFocus que ofereçam um ótimo aplicativo móvel. Procure opções com uma interface de usuário elegante que seja intuitiva e agradável aos olhos

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

Rastreamento de tempo : Se você precisa de ajuda para organizar sua vida pessoal ou precisa de umferramenta de gerenciamento de projetos para se antecipar à sua louca lista de tarefas no trabalho, procure um aplicativo que ofereça controle de tempo. Acompanhe quanto tempo você gasta lavando louça ou quanto tempo leva para compilar relatórios no trabalho. Esses insights podem ajudá-lo a encontrar maneiras de economizar tempo

As 10 melhores alternativas ao OmniFocus para usar em 2024

Nós entendemos. Você precisa de algo semelhante ao OmniFocus, mas não tem tempo para vasculhar os bilhões de aplicativos de listas de tarefas que existem por aí. É aí que entra esta lista.

Aqui estão as melhores alternativas ao OmniFocus:

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 exibições personalizáveis do ClickUp

É claro que o ClickUp lida com documentos, projetos e metas, mas você sabia que também somos uma ferramenta aplicativo de agendamento de tarefas ? Se você estiver rastreando tarefas para o maior projeto de sua vida ou está planejando uma viagem de férias com a família, Tarefas do ClickUp está pronto para o desafio. 🤩

Crie tarefas e subtarefas em projetos de sua escolha. Sinalize tarefas importantes, adicione datas de vencimento e convide colaboradores.

Com os membros da equipe a reboque, você pode colaborar e delegar tarefas com a velocidade de um clique. Há vários tópicos de comentários em cada tarefa, para que você mantenha todas as conversas onde elas pertencem - ao lado do seu trabalho. Usando automação e regras, o ClickUp transfere tarefas entre os membros da sua equipe para manter a bola em movimento o tempo todo.

Com os relacionamentos do ClickUp, é simples vincular tarefas e documentos do espaço de trabalho

Você realiza uma tarefa em uma programação diária, semanal ou mensal? Nós ajudamos você. Basta configurar uma tarefa recorrente uma vez e o ClickUp preencherá automaticamente seu calendário em segundos.

Melhores recursos do ClickUp

Agilize a criação de tarefas com a funçãoModelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp* Divida tarefas grandes em tarefas pequenas e de tamanho reduzido

Personalize as tarefas do projeto com mais de 35ClickApps* Crie um banco de dados de tarefas para examinar rapidamente as centenas de tarefas em sua empresa

Integre documentos, painéis, quadros brancos, metas e bate-papos em uma única plataforma

Limitações do ClickUp

Alguns recursos, comoIA do ClickUpestão disponíveis somente para contas pagas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente

US$ 7/mês por usuário, pago anualmente; US$ 10/mês por usuário, pago mensalmente Empresarial: $12/mês por usuário, cobrado anualmente; $19/mês por usuário, pago mensalmente

$12/mês por usuário, cobrado anualmente; $19/mês por usuário, pago mensalmente Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Fluxo de trabalho

Via Fluxo de trabalho O Workflowy é composto de partes iguais software de gerenciamento de tarefas ferramenta de brain dump e armazenamento de arquivos. Ele se apresenta como uma alternativa ao Evernote e ao DropBox.

O Worflowy tem um modo de exibição simples de lista de tarefas, embora você possa convertê-lo em um quadro Kanban, se necessário.

Use o Workflowy para carregar arquivos e imagens a serem salvos para depois. Você pode guardá-los para si mesmo ou compartilhar rapidamente um link para esses arquivos com os colaboradores. O Workflowy não exige que os colaboradores tenham uma conta, o que facilita a colaboração em qualquer lugar.

Melhores recursos do Workflowy

O Workflowy tem um aplicativo para iOS e Android

Organize suas anotações com as tags do Workflowy

Converter listas em quadros Kanban

Recolha determinados detalhes ou listas para que você veja apenas as informações que importam no momento

Limitações do Workflowy

A versão gratuita limita o armazenamento de arquivos, a colaboração e os marcadores

Preços do Workflowy

Gratuito para sempre

Pro: $4,99/mês

Avaliações e resenhas do Workflowy

G2: 4,4/5 (20+ avaliações)

4,4/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

3. Lembre-se do leite

Via Lembre-se do leite O Remember the Milk é um sistema de gerenciamento de tarefas adorável, mas surpreendentemente robusto, para sua vida pessoal e profissional. 🐮

O recurso Smart Add permite adicionar rapidamente os detalhes de uma tarefa em apenas uma linha, com detalhes sobre datas de vencimento, tarefas recorrentes, tags e muito mais. Embora a maioria dos aplicativos gerenciadores de tarefas envie lembretes, gostamos do fato de o Remember the Milk oferecer não apenas lembretes de aplicativos, mas também lembretes por e-mail, texto, mensagens instantâneas e até mesmo pelo X (a plataforma anteriormente conhecida como Twitter).

Melhores recursos do Remember the Milk

Integra-se com o Google Assistant, Alexa, Siri e muito mais

"The Dairy" oferece aplicativos criados pela comunidade para ampliar a funcionalidade do Remember the Milk

Organize tarefas com tags e subtarefas codificadas por cores

Conecte-se ao DropBox ou ao Google Drive para anexar arquivos às tarefas

Limitações do Remember the Milk

Você precisa usar o "Milkscript" (JavaScript) para criar automações personalizadas na ferramenta de gerenciamento de projetos

A assinatura anual de US$ 40 é um preço alto para a versão premium

Preços do Remember the Milk

**Gratuito

US$ 39,99/ano para recursos aprimorados

Avaliações e resenhas do Remember the Milk

G2: 4,4/5 (16 avaliações)

4,4/5 (16 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4. Google Tasks

Via Google TasksTarefas do Google é a versão do Google de um aplicativo de lista de tarefas. No entanto, ele não é um aplicativo autônomo. É necessário fazer login no Gmail, no Google Calendar ou no Google Drive para acessar o Tasks.

A grande vantagem do Tasks é a sua integração com outros produtos do Google. Se você faz parte de uma organização do Google, esse aplicativo de lista de tarefas é uma opção óbvia. Acesse suas tarefas a partir de seu e-mail, slides de apresentação, calendário e muito mais, sem precisar alternar entre plataformas diferentes. 📩

Agora, o Tasks é a alternativa mais robusta da OmniFocus que existe? Não, mas sua simplicidade e integração com os produtos do Google o tornam uma opção viável para pessoas que precisam de um gerenciador de tarefas simples.

Embora o Google Tasks seja tecnicamente gratuito, a maioria das empresas obtém acesso a ele por meio da assinatura do Google Workspace.

Melhores recursos do Google Tasks

O Google Tasks se integra perfeitamente ao Google Assistant para lembretes sem o uso das mãos

O Tasks é sincronizado com outros dispositivos quase em tempo real

A interface simplificada é fácil de entender e navegar

Limitações do Google Tasks

Não possui os recursos avançados de outras alternativas da OmniFocus

Não é possível marcar outros colaboradores ou usá-lo como uma verdadeira ferramenta de gerenciamento de projetos

Não há aplicativo da Web independente, o que é uma chatice para os usuários de desktop que desejam uma solução de gerenciamento de tarefas mais abrangente

Preços do Google Tasks

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Tasks

G2: 4,7/5 (14.700+ avaliações)

4,7/5 (14.700+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40.500 avaliações)

5. 2Do

Via 2Do o 2Do se autodenomina uma ferramenta completa de "fazer as coisas" (GTD). Embora seja principalmente para iPhone, iPad e Mac, ele também oferece um aplicativo para telefones e tablets Android para gerenciamento simples de tarefas.

Mas não se deixe enganar pela interface de usuário simples. o 2Do pode não parecer muito útil, mas essa plataforma tem muitos recursos. Agrupe tarefas para facilitar a organização e filtre as tarefas por etiqueta, local e intervalo de datas para encontrar o que você está procurando.

Embora não estejam disponíveis no Android, o Quick Add (iOS) e o Quick Entry (Mac) possibilitam adicionar várias entradas de tarefas com apenas alguns toques.

A propósito, o 2Do é único porque oferece uma taxa única de licenciamento em vez de uma assinatura SaaS. Se você gosta da ideia de pagar pelo software imediatamente, essa pode ser uma boa alternativa ao OmniFocus para a sua equipe.

Melhores recursos do 2Do

Tenha mais tranquilidade com os backups automáticos

Edite tarefas em lote com apenas alguns toques

O agendamento inteligente oculta as tarefas até a hora do show, para que você veja menos bagunça no seu feed

Limitações do 2Do

o 2Do é mais compatível com o iOS, portanto, os usuários do Android podem não ter acesso a todos os recursos

É enganosamente complexo e tem uma curva de aprendizado para um software de gerenciamento de tarefas

Preços do 2Do

Licença para um único usuário: US$ 49,99 para até cinco dispositivos MacOS pessoais

US$ 49,99 para até cinco dispositivos MacOS pessoais Licença para vários usuários: US$ 149,99 para até cinco pessoas com quatro dispositivos MacOS cada

2Do avaliações e comentários

G2: 3,5/5 (2 avaliações)

3,5/5 (2 avaliações) Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask O Hitask é uma alternativa robusta ao OmniFocus. Ele armazena não apenas suas tarefas, mas também os projetos e eventos em sua fila. 📅

O Hitask vem com excelentes recursos de organização: classifique suas tarefas e projetos com tags e marcação por cores. Colabore facilmente com os membros da equipe por meio de um calendário de equipe compartilhado e armazenamento de documentos.

Ah, e a melhor parte? O Hitask oferece controle de tempo para cada tarefa e até gera relatórios de tempo.

O Hitask se integra ao Google Calendar e ao Google Tasks, o que o torna uma ferramenta útil para ampliar a funcionalidade de seus ativos existentes do Google.

Ele também está disponível na Web, no Mac, no Windows, no Android, no iPhone e no iPad, portanto, é bem provável que todos os membros da sua equipe possam usar o Hitask.

Melhores recursos do Hitask

Escolha quem pode ver seu material com permissões seletivas

Acesso via iPhone, iPad e dispositivos Android

Crie tarefas enviando um e-mail para sua conta do Hitask

Limitações do Hitask

Alguns usuários relatam problemas com o suporte ao cliente

Outros usuários relatam desempenho lento e falhas

Preços do Hitask

**Gratuito

Business: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Enterprise: $20/mês por usuário

Hitask avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 96 avaliações)

4,4/5 (mais de 96 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 40 avaliações)

7. Nozbe

Via Nozbe O Nozbe foi criado especificamente para proprietários de empresas que desejam uma alternativa ao OmniFocus para tarefas pessoais e comerciais. Ele é organizado por Projetos, Tarefas e Comentários para que você tenha controle sobre seus tarefas diárias. Você também pode favoritar determinados projetos para que eles fiquem sempre na parte superior do seu aplicativo. Mantenha as tarefas para si mesmo ou compartilhe-as com sua equipe para manter a bola rolando.

O Nozbe funciona no Mac, Windows, Android, iPad, iPhone e até mesmo off-line para quando você estiver viajando. Você pode fazer login com um login do Google ou da Apple, portanto, não há necessidade de criar "mais um" login.

Melhores recursos do Nozbe

O recurso Incoming destaca as tarefas de hoje, as tarefas atrasadas e as notificações sobre qualquer coisa que precise de sua atenção

Calendários de gerenciamento de projetos dão a você o poder de decidir o que é mais importante

Crie espaços separados para suas tarefas pessoais e comerciais (para que os funcionários não vejam acidentalmente tarefas pessoais como "Marcar colonoscopia")

Limitações do Nozbe

O Nozbe não inclui controle de tempo

Alguns usuários relatam problemas de sincronização

Preços do Nozbe

**Gratuito

Premium: $10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nozbe

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

8. Quire

Via Quire O Quire é uma das melhores alternativas ao OmniFocus projetadas para colaboração em equipe. Seus recursos de arrastar e soltar e as múltiplas visualizações são perfeitos para qualquer equipe, mas são ideais especificamente para Agile e Scrum.

O Quire acredita tanto no poder da subtarefa que permite que você crie sub-subtarefas. E sub-sub-sub-tarefas. Você entendeu a ideia. Isso divide grandes projetos em tarefas pequenas e realizáveis. ✅

Use a visualização do quadro Kanban para ver suas carga de trabalho da equipe em um só lugar. A visualização da linha do tempo (também conhecida como visualização do gráfico de Gantt) visualiza os marcos para manter a sua equipe responsável. A visualização Calendar também é excelente para organizar a agenda da sua equipe e as pautas de reuniões.

melhores recursos do #### Quire

O Quire inclui modelos reutilizáveis

Compartilhe links com clientes ou equipes externas para agilizar a colaboração da equipe

O Health Stats monitora a saúde geral de cada membro da equipe e do projeto

Limitações do Quire

Alguns usuários relatam problemas de navegação nos espaços de trabalho

Outros usuários dizem que querem uma maneira de definir lembretes de tarefas

Preços do Quire

Gratuito

Profissional: US$ 7,65/mês por usuário

US$ 7,65/mês por usuário Premium: $13,95/mês por usuário

$13,95/mês por usuário Enterprise: $19,95/mês por usuário

Quire classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

9. Akiflow

Via Akiflow O Akiflow é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas consolidada que combina tarefas de outras ferramentas de colaboração para otimizar seu fluxo de trabalho. Importe tarefas do Outlook, Asana, Todoist e inúmeras outras plataformas para o Akiflow para ter uma visão unificada de tudo.

Isso economiza muito tempo se você trabalha com equipes ou clientes que usam diferentes aplicativos de gerenciamento de tarefas e está cansado de fazer login em cinco gerenciadores de tarefas todos os dias.

Gostamos do fato de o Akiflow ser focado em reuniões. Ele se conecta ao seu calendário para simplificar a disponibilidade e ainda leva em conta os fusos horários. Você também pode bloquear o tempo em seu calendário para lidar com determinadas tarefas, o que lhe dá tempo ininterrupto para se concentrar no trabalho real. 💡

Melhores recursos do Akiflow

Bloqueie o tempo em seu calendário para as tarefas mais importantes

Use atalhos de teclado inteligentes para priorizar, planejar ou adiar tarefas

Compartilhe seletivamente sua disponibilidade para reuniões

Limitações do Akiflow

O preço mensal de US$ 25 é bastante alto

Alguns usuários relatam falhas nas integrações com terceiros

Preços da Akiflow

**US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

10. Todoist

Via Todoist O Todoist se apresenta como um aplicativo combinado de gerenciador de tarefas e lista de tarefas. É uma grande economia de tempo para pessoas que desejam uma alternativa ao OmniFocus que funcione no escritório e em casa. Basta configurar espaços de trabalho separados e você manterá facilmente suas tarefas de trabalho separadas das tarefas pessoais, como "Levar o Fluffy ao veterinário"

O Todoist organiza automaticamente as tarefas por data de vencimento. Veja o que está em seu prato para Hoje ou confira as Próximas tarefas para ver o que está por vir. Mas não se preocupe; você também pode configurar filtros personalizados para visualizar suas tarefas mais urgentes.

Melhores recursos do Todoist

O reconhecimento de linguagem natural preenche rapidamente os detalhes de sua lista de tarefas

Compartilhe projetos com familiares ou colegas de trabalho

Use a galeria de modelos para acompanhamento de projetos, agendas de reuniões e muito mais

Limitações do Todoist

Os lembretes de tarefas estão disponíveis apenas nos planos Pro

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (760 avaliações)

4,4/5 (760 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.250 avaliações)

Use o aplicativo To-Do que faz tudo

O OmniFocus é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho sólida por si só, mas não é a solução completa. Se você deseja uma plataforma mais flexível ou apenas precisa de mais recursos, as alternativas do OmniFocus neste guia o levarão aonde você precisa ir. 🤸

Sinta-se à vontade para fazer sua própria pesquisa, mas quando quiser começar com o pé direito, escolha o ClickUp. Somos muito mais do que um aplicativo de lista de tarefas. Nosso software integrado de gerenciamento de projetos é uma verdadeira economia de tempo para gerentes de projetos e proprietários de empresas.

O ClickUp Tasks se integra ao Docs, Whiteboards e até mesmo ao ClickUp AI para ajudar você a fazer um trabalho melhor em menos tempo.