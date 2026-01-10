Os 12 melhores geradores de imagens com IA em 2026

A geração de imagens por IA está transformando a forma como criamos recursos visuais, especialmente para materiais de marketing, design e entretenimento.

Essas ferramentas facilitam para qualquer pessoa, seja profissional ou amador, transformar ideias fragmentadas em imagens de alta qualidade rapidamente.

Quer usar inteligência artificial para criar publicações nas redes sociais, imagens para campanhas publicitárias, designs de produtos em 3D ou ilustrações para livros? Você só precisa de uma descrição detalhada ou apenas de uma imagem de referência para obter um resultado excelente.

Nesta postagem do blog, vou compartilhar os 12 melhores geradores de imagens com IA para criar imagens visualmente impressionantes.

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui está uma lista dos melhores geradores de imagens com IA disponíveis atualmente: Adobe Firefly: Ideal para criar imagens fotorrealistas DALL-E 3: Ideal para criar imagens com texto Canva: Ideal para visualizar produtos ou esboços Midjourney: Ideal para criar variações de imagens Ideogram: Ideal para criar imagens personalizadas WOMBO Dream: Ideal para criar imagens abstratas DreamStudio: Ideal para criar visuais de alta qualidade Meta AI: Ideal para gerar fotos de banco de imagens Stable Diffusion: Ideal para gerar imagens em diversos estilos Leonardo AI: Ideal para criar retratos Craiyon: Ideal para criar ilustrações simples

O que você deve procurar em geradores de imagens com IA?

O fator mais importante a considerar ao escolher um gerador de imagens com IA é a fidelidade do prompt à imagem, ou alinhamento do prompt. Isso se refere à precisão com que a ferramenta de IA interpreta seu texto e o traduz no resultado visual desejado.

Portanto, avalie várias ferramentas para ver qual delas consegue lidar com descrições complexas e criar as melhores imagens geradas por IA.

Além do alinhamento do prompt, vários outros fatores cruciais devem ser considerados ao selecionar a ferramenta certa para gerar imagens com IA.

Entre eles estão: 🖼️ Alta resolução de imagem: Garanta que os geradores de IA criem imagens nítidas e de alta qualidade que você possa imprimir ou redimensionar facilmente

🎨 Estilos artísticos variados: Opte por ferramentas capazes de criar uma variedade de imagens, como designs abstratos, imagens realistas ou artísticas, ilustrações, storyboards e histórias em quadrinhos

✏️ Fácil personalização e identificação da marca: A ferramenta deve permitir que você edite os recursos visuais gerados por IA e adicione logotipos, marcas d’água ou outros elementos de identificação da marca.

🧠 Aperfeiçoamento de prompts: Procure geradores de imagens com IA que ofereçam fácil aperfeiçoamento de prompts ou a possibilidade de anexar imagens de referência para obter os melhores resultados visuais

🛠️ Recursos avançados de design: O melhor gerador de imagens com IA também deve oferecer recursos adicionais de design, como design 3D, criação de múltiplas variações da mesma imagem e aplicação do estilo de uma imagem a outra

💰 Custo e acessibilidade: A ferramenta deve oferecer versões gratuitas ou de teste para que os usuários possam experimentá-la antes de se comprometerem com uma assinatura paga

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 12 melhores geradores de imagens com IA

Após testes e pesquisas minuciosos, a equipe do ClickUp e eu encontramos os melhores geradores de imagens com IA para 2025. Essas ferramentas são como ter um artista pessoal ao seu alcance.

Seja você um profissional ou apenas um iniciante, eles tornam a criação de imagens incríveis rápida, fácil e divertida!

Gere imagens com o ClickUp Crie imagens altamente específicas com elementos e cores personalizados da marca através do ClickUp Brain

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp permite que você crie imagens com IA usando o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA.

Basta inserir uma descrição detalhada e minha imagem fica pronta em poucos segundos. Isso ajuda a visualizar melhor as ideias e colocá-las em prática mais rapidamente.

O Brain MAX, o companheiro de desktop com tecnologia de IA da ClickUp, vai ainda mais longe.

Em vez de digitar instruções detalhadas, você pode simplesmente descrever a imagem que deseja em voz alta usando o Talk to Text — seja um conceito para uma apresentação, um esboço rápido para um projeto ou uma arte criativa para as redes sociais.

O Brain MAX captura instantaneamente suas ideias faladas, refina o prompt e gera imagens de alta qualidade em segundos. Essa abordagem sem uso das mãos não só economiza tempo, mas também permite que sua criatividade flua naturalmente, tornando mais fácil do que nunca dar vida às suas ideias visuais sem interromper seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do ClickUp

Melhore instantaneamente sua redação com sugestões baseadas em IA para criar conteúdo claro e profissional

Crie resumos e itens de ação automaticamente para se manter organizado e focado

Traduza textos e verifique a gramática, a ortografia e a pontuação com facilidade

Colabore em tempo real ou de forma assíncrona usando quadros brancos digitais

Otimize seu processo com fluxos de trabalho e modelos personalizáveis

Limitações do ClickUp

A geração de imagens por IA no Whiteboards ainda não está disponível para dispositivos móveis

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para definir e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. Fazer brainstorming com quadros brancos é fácil, reorganizar prioridades é fácil e adicionar imagens de referência, etc., tudo isso é muito fluido.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para definir e organizar objetivos e resultados, as equipes remotas conseguem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. Fazer brainstorming com quadros brancos é fácil, reorganizar prioridades é fácil e adicionar imagens de referência, etc., tudo isso é muito fluido.

2. Adobe Firefly (Ideal para criar imagens fotorrealistas)

via Adobe Firefly

O Adobe Firefly é uma ferramenta de IA generativa dentro da Creative Cloud da Adobe, que inclui aplicativos como o Photoshop e o Illustrator. Ele pode converter prompts de texto em imagens em vários estilos, incluindo abstrato, retrato e paisagem.

Posso fornecer uma referência para o estilo da imagem, e ele aplicará efeitos de texto e texturas exclusivos a qualquer imagem, com um simples prompt de texto. Seu recurso Generative Fill me ajuda a remover ou adicionar objetos a um visual existente, resultando em uma imagem fotorrealista. O Firefly também permite que os designs de IA sejam salvos como modelos editáveis, possibilitando um gerenciamento de projetos de design sem complicações.

Principais recursos do Adobe Firefly

Obtenha arte gerada por IA de alta qualidade com resolução de até 2K por créditos adicionais

Gere designs vetoriais (compostos por formas geométricas) com várias variações de cores

Redimensione imagens e preencha naturalmente o espaço extra com o recurso Generative Extend

Crie vídeos com prompts de texto (atualmente em modo beta)

Limitações do Adobe Firefly

A qualidade pode diminuir com várias tentativas, e as imagens podem, às vezes, parecer distorcidas ou inconsistentes

Preços do Adobe Firefly

Gratuito

US$ 4,99/mês por 100 créditos

Avaliações e comentários do Adobe Firefly

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Firefly?

Minha funcionalidade favorita é a capacidade de carregar imagens de referência para criar efeitos ou elementos para uma composição, gerando assim obras de arte novas e originais! A integração da plataforma ao meu fluxo de trabalho é muito fácil.

Minha funcionalidade favorita é a capacidade de carregar imagens de referência para criar efeitos ou elementos para uma composição, gerando assim obras de arte novas e originais! A integração da plataforma ao meu fluxo de trabalho é muito fácil.

3. DALL-E 3 (Ideal para criar imagens com texto)

O DALL-E 3 é um gerador de texto para imagem da OpenAI. Ele foi desenvolvido nativamente no ChatGPT e funciona bem para usuários familiarizados com o ChatGPT. Gosto de como ele adiciona texturas vivas, iluminação e detalhes complexos para criar visuais mais refinados e nítidos.

Uma das melhores funcionalidades do DALL-E 3 é que ele gera texto preciso e legível dentro das imagens. Você também pode usá-lo para modificar partes de uma imagem existente. Ele ajuda a refinar, substituir ou adicionar elementos a uma cena, mantendo a consistência com o design original. No entanto, você pode criar apenas duas imagens por dia usando o plano gratuito do ChatGPT.

Os 3 melhores recursos do DALL-E

Crie pôsteres, banners, memes ou outros designs que exijam texto

Especifique estilos artísticos que vão do fotorrealismo ao impressionismo, passando por desenhos animados ou estética futurista

Crie imagens com cenas altamente complexas, vários personagens, fundos detalhados e relações intricadas

Limitações do DALL-E 3

Gera uma imagem por vez, com proporções limitadas e detalhes humanos imperfeitos

Preços do DALL-E 3

Gratuito

ChatGPT Plus: US$ 20/mês

Avaliações e comentários do DALL-E 3

Não há avaliações suficientes

✨ Curiosidade: O nome Dall-E é uma combinação de Salvador Dalí, renomado artista espanhol, e WALL-E, o famoso robô da Pixar. Ele representa a fusão entre criatividade e tecnologia.

4. Canva (Ideal para visualizar produtos ou esboços)

via Canva

O Gerador de Imagens com IA Online do Canva é uma ferramenta fácil de usar para iniciantes, ideal para visualizar seus esboços e ideias de produtos. Basta adicionar seu texto e escolher um estilo como Aquarela, Cinematográfico, Neon, Lápis de Cor ou Retrowave, e o Canva criará uma imagem para você.

Uma de suas principais características são as recomendações baseadas em IA para combinações de fontes e paletas de cores, sugeridas automaticamente com base no tema do seu design, tornando o processo criativo mais ágil.

O que mais gosto no Canva é que ele integra diferentes geradores de arte com IA dentro do aplicativo. Para estimular sua criatividade, explore o Magic Media do Canva, o Dream Lab da Leonardo.AI, o Dall-E da OpenAI ou o Imagen do Google Cloud.

Principais recursos do Canva

Gere modelos totalmente personalizados com base nas suas instruções usando o Magic Design

Crie imagens a partir de descrições de texto selecionando estilos artísticos com a ferramenta de IA Text to Image

Gere rapidamente conteúdo curto gerado por IA, como títulos e legendas para imagens, com o Magic Write

Ajuste facilmente as imagens geradas com IA usando ícones e ilustrações para aperfeiçoar seu design dentro da plataforma

Limitações do Canva

Ele oferece menos variações de estilo e recursos do que alguns outros geradores de imagens com IA

Preços do Canva

Gratuito (até 50 imagens geradas)

Pro: US$ 15 por mês

Equipes: US$ 10 por mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Canva

Capterra : 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

G2: 4,7/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

O Canva é meu aplicativo preferido para qualquer tipo de design. Já o usei para criar logotipos, cartões de visita, miniaturas do YouTube e até mesmo para juntar vídeos. Adoro o fato de ele ser adequado para usuários de todos os níveis. Não requer muitos conhecimentos técnicos para ser usado. Sua integração com as diferentes ferramentas de IA o tornou ainda mais interessante, e é como um balcão único para tudo. Gosto muito do Canva e vou continuar a usá-lo e recomendá-lo às pessoas.

O Canva é meu aplicativo preferido para qualquer tipo de design. Já o usei para criar logotipos, cartões de visita, miniaturas do YouTube e até mesmo para juntar vídeos. Adoro o fato de ele ser adequado para usuários de todos os níveis. Não requer muitos conhecimentos técnicos para ser usado. Sua integração com as diferentes ferramentas de IA o tornou ainda mais interessante, e é como um balcão único para tudo. Gosto muito do Canva e vou continuar a usá-lo e recomendá-lo às pessoas.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um visual com base na sua sugestão. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie, visualize e execute mais rápido!

5. Midjourney (Ideal para criar variações de imagens)

via Midjourney

O Midjourney é outro gerador de imagens com IA popular entre artistas e designers gráficos para criar imagens fotorrealistas a partir de prompts de texto. Ele funciona através do Discord, onde você pode ajustar seus prompts e obter várias variações do resultado.

A melhor parte é que posso definir parâmetros padrão para todos os prompts do Midjourney para ajustar a proporção, o estilo, a variedade de imagens ou a velocidade de geração. Embora o MidJourney esteja migrando para uma interface web, ele ainda está em fase alfa e disponível apenas para alguns usuários.

Principais recursos do Midjourney

Escolha entre diferentes modelos de IA, incluindo V6 e Niji, para criar vários estilos artísticos

Gere imagens em alta resolução com configurações ajustáveis de brilho, contraste e saturação

Baixe, organize e filtre imagens usando a guia Arquivo

Acesse direitos de uso comercial, recursos de criação privada e recursos da comunidade para se inspirar

Limitações do Midjourney

A interface do Discord é complicada para iniciantes, e os canais públicos podem afetar a privacidade

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Pro: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre o Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney?

O Midjourney produz consistentemente imagens de alta resolução visualmente impressionantes, que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa o torna uma ferramenta fantástica para arte conceitual, moodboards e designs experimentais. A maior limitação do Midjourney é a falta de integração com outros softwares de design, o que pode tornar os fluxos de trabalho mais lentos. São necessárias etapas extras para exportar e importar imagens para ferramentas como o Photoshop para edições adicionais, o que pode interromper o fluxo criativo.

O Midjourney produz consistentemente imagens de alta resolução visualmente impressionantes, que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa o torna uma ferramenta fantástica para arte conceitual, moodboards e designs experimentais. A maior limitação do Midjourney é a falta de integração com outros softwares de design, o que pode tornar os fluxos de trabalho mais lentos. São necessárias etapas extras para exportar e importar imagens para ferramentas como o Photoshop para edições adicionais, o que pode interromper o fluxo criativo.

📖 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

6. Ideogram (Ideal para criar imagens personalizadas)

via Ideogram

O Ideogram é outro gerador de imagens com IA ideal para iniciantes, que cria fotos de alta qualidade com base nas informações fornecidas pelo usuário. Você pode selecionar uma paleta de cores personalizada para garantir que todos os designs gerados pela IA estejam alinhados com as diretrizes da sua marca.

Ele também permite que você adicione suas próprias imagens para refinar ou como referência para criar uma imagem nova. O recurso Tile do Ideogram ajuda a criar arte digital sem bordas, garantindo que suas imagens tenham fundos, padrões ou texturas contínuos.

Principais recursos do Ideogram

Gere imagens de alta qualidade com resolução nítida de 2K e opções de renderização rápida, incluindo os modos turbo, padrão e de alto detalhe

Aperfeiçoe suas imagens usando o Magic Fill e o Extend

Mantenha a privacidade com a geração de imagens confidenciais, mesmo após o término da sua assinatura

Crie imagens em massa usando o recurso profissional

Limitações do Ideogram

A maioria dos recursos, incluindo o Tile e o upload de imagens, está disponível nos planos pagos

Preços do Ideogram

Gratuito

Básico: US$ 8/mês

Mais: US$ 20/mês

Pro: US$ 60/mês

Avaliações e comentários do Ideogram

Não há avaliações suficientes

✨ Curiosidade: Mais de 34 milhões de imagens geradas por IA são criadas por dia. Isso nos mostra que as ferramentas de IA desempenham agora um papel crucial na democratização da criatividade, permitindo que as pessoas gerem visuais personalizados de alta qualidade em grande escala.

7. WOMBO Dream (Ideal para criar imagens abstratas)

via WOMBO Dream

O Wombo Dream é um gerador de imagens com IA comumente usado para criar objetos, designs abstratos e NFTs. Ele oferece uma base para a criação de arte gerada por IA e é voltado tanto para artistas quanto para iniciantes.

Apesar da facilidade de uso, ele funciona melhor para quem busca ideias rápidas e experimentais, em vez de trabalhos complexos ou sofisticados. Gostei de criar imagens com seus estilos únicos, incluindo argila, anime, pintura a óleo e pop retrô.

Principais recursos do WOMBO Dream

Personalize designs com sugestões e configurações personalizadas para uma criatividade sem limites

Desfrute de uma experiência rápida e intuitiva que produz resultados profissionais em poucos minutos

Compre impressões de imagens geradas por IA e participe de concursos de arte no Discord

Limitações do WOMBO Dream

Pode não funcionar bem para projetos tradicionais ou realistas

Preços do WOMBO Dream

Plano gratuito

US$ 9,99/mês

$169,99 (pagamento único)

Avaliações e comentários do WOMBO Dream

Não há avaliações suficientes

💡Dica profissional: Use contraste e combinações inesperadas em suas instruções para descobrir novas possibilidades criativas. Por exemplo, em vez de simplesmente pedir uma “estação espacial”, tente algo como “um castelo medieval flutuando no espaço, com cavaleiros em trajes espaciais guardando a entrada”. Essas sugestões levam a IA a combinar épocas, estilos ou temas drasticamente diferentes, resultando em imagens visualmente cativantes e criativas.

8. DreamStudio (Ideal para criar visuais de alta qualidade)

via DreamStudio

O DreamStudio, criado pela Stability AI, é uma ferramenta baseada em IA para criar imagens a partir de texto. Ele suporta uma ampla variedade de estilos artísticos, tornando-o ideal para diversos projetos criativos, como arte conceitual, design de jogos e recursos visuais de marketing. A plataforma também inclui um recurso de aumento de resolução para manter a qualidade da imagem consistente em múltiplas utilizações.

A interface intuitiva do DreamStudio torna-o acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais. É uma maneira simples de transformar ideias em recursos visuais de alta qualidade, com flexibilidade para atender a uma ampla gama de requisitos de design.

Principais recursos do DreamStudio

Acompanhe todos os seus designs gerados

Remova elementos indesejados da sua imagem com o recurso de preenchimento

Adicione profundidade e dimensão às suas imagens com a ferramenta Depth-to-Image

Limitações do DreamStudio

Ele oferece opções limitadas de personalização de imagens

Preços do DreamStudio

US$ 10 por 1.000 créditos

Avaliações e comentários sobre o DreamStudio

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? Muitos designers de jogos e criadores de mundos usam geradores de imagens com IA para visualizar mundos complexos de fantasia ou ficção científica que levariam semanas para serem desenhados à mão.

9. Meta AI (Ideal para gerar fotos de banco de imagens)

via Meta AI

Utilizando um enorme conjunto de dados com 1,1 bilhão de fotos do Facebook e do Instagram, o novo gerador de imagens com IA da Meta, desenvolvido com base no modelo Emu, adota uma abordagem inovadora para a criação de imagens. Em comparação com outras ferramentas, como o DALL-E ou o Midjourney, ele oferece uma experiência mais simples e intuitiva.

A ferramenta gera quatro opções de imagem a partir de um prompt de texto que os usuários simplesmente inserem. Apesar da falta de recursos sofisticados, como controle de proporção e prompts negativos, ela se destaca na produção rápida de imagens de alta qualidade, como fotos de banco de imagens, recursos visuais para blogs e conteúdo para redes sociais .

Principais recursos do Meta AI

Gere imagens de alta qualidade instantaneamente com demonstrações ao vivo de IA

Edite e personalize fotos sem esforço usando comandos simples

Anime imagens estáticas e salve-as em vários formatos para uso futuro

Limitações da Meta AI

Requer login no Facebook ou Instagram e possui opções limitadas de estilo e edição

Preços do Meta AI

Gratuito

Avaliações e comentários sobre Meta AI

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? O Meta AI usa um modelo de IA chamado Make-A-Scene para criar imagens. Trata-se de um conceito que combina esboços preliminares com entrada de texto para criar imagens mais detalhadas e realistas.

10. Stable Diffusion (Ideal para gerar imagens em diversos estilos)

via Stable Diffusion

O Stable Diffusion é um gerador de imagens com IA de código aberto que produz imagens de alta qualidade de até um megapixel. Ele está disponível em várias plataformas, como o Playground AI e o Google Colab, com créditos gratuitos disponíveis.

A versão mais recente, Stable Diffusion 3.5, oferece fotorealismo aprimorado e um foco mais preciso nas solicitações do usuário. Ela também suporta inpainting (correção ou modificação de partes de uma imagem) e outpainting (expansão da imagem além de seus limites originais). Embora seja poderosa, os usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado.

Principais recursos do Stable Diffusion

Traduza instruções complexas em resultados visuais precisos e personalizados

Gere texto nítido e legível dentro das imagens, perfeito para branding e marketing

Remixe as imagens geradas para aumentar a criatividade

Ajuste configurações como iluminação, emoções e esquema de cores para criar imagens detalhadas

Limitações do Stable Diffusion

A personalização pode ser complexa e requer sólidos conhecimentos técnicos

Preços do Stable Diffusion

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Stable Diffusion

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? O modelo Stable Diffusion Large 3.5 possui mais de 8 bilhões de parâmetros que ajudam a criar imagens de alta qualidade.

11. Leonardo AI (Ideal para criar retratos)

via Leonardo AI

O Leonardo AI é uma ferramenta de geração de arte que permite aos usuários criar arte conceitual de alta qualidade, designs digitais, retratos, animações 3D e ilustrações a partir de textos ou desenhos. Ele ajuda os usuários a se manterem atualizados com as tendências de design gráfico.

A plataforma utiliza modelos Stable Diffusion para gerar imagens, videogames e design gráfico. O melhor desta ferramenta é que ela converte uma ideia simples em um prompt complexo para criar imagens mais precisas.

Principais recursos do Leonardo AI

Oferece visuais impressionantes e de alta qualidade a partir de prompts detalhados e complexos

Selecione o número de imagens que deseja criar a partir de um único comando

Crie designs de personagens gerados por IA enviando imagens de referência

Limitações do Leonardo AI

Ele oferece opções limitadas para editar imagens geradas por IA

Alguns usuários relatam que a interface do usuário não é muito fluida

Preços do Leonardo AI

Gratuito

Apprentice: US$ 12/mês

Artisan Unlimited: US$ 30/mês

Maestro Unlimited: US$ 60/mês

Leonardo for Teams: US$ 24 por licença

Avaliações e comentários sobre o Leonardo AI

Não há avaliações suficientes

📖 Leia mais: As melhores ferramentas de software de design de UX para designers

12. Craiyon (Ideal para criar ilustrações simples)

via Craiyon

O Craiyon, anteriormente conhecido como DALL-E Mini, é um gerador de imagens com IA gratuito que pode criar fotos, desenhos ou ilustrações vetoriais. Você pode adicionar uma imagem de referência, selecionar o formato da imagem e indicar o que deseja excluir dos resultados gerados.

A ferramenta inclui uma variedade de modelos, como animais, pessoas e planos de fundo, para ajudar você a começar. Embora o Craiyon seja simples de usar e gratuito, suas imagens podem, ocasionalmente, parecer semelhantes e menos originais.

Ainda assim, é uma maneira simples de experimentar prompts de arte com IA sem precisar se cadastrar.

Principais recursos do Craiyon

Cria até nove imagens de alta qualidade em menos de um minuto

Baixe imagens sem marcas d’água

Remova o fundo das imagens com o gerador de fundo

Limitações do Craiyon

A versão gratuita oferece recursos limitados e enfrenta picos de tráfego

Preços do Craiyon

Gratuito

Apoiador: US$ 12 por mês

Profissional: US$ 24 por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Craiyon

Não há avaliações suficientes

📖 Leia mais: Como usar IA para design gráfico

Crie imagens impressionantes e visualize projetos com o ClickUp

Os geradores de imagens com IA evoluíram de ferramentas inovadoras para recursos essenciais para profissionais criativos em todos os setores. Com ferramentas como Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney e Canva, as fronteiras entre imaginação e realidade se tornaram difusas.

Qualquer pessoa, independentemente do nível de habilidade, pode criar imagens que antes eram exclusivas de artistas profissionais. Essas plataformas não se limitam apenas à automação; elas visam aprimorar a criatividade humana, oferecendo possibilidades infinitas para experimentar e inovar.

No entanto, se você está procurando um criador de imagens com IA para estimular a criatividade e ajudar a visualizar melhor o trabalho, experimente o ClickUp. Você pode criar imagens e debater ideias com sua equipe em tempo real.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e visualize suas metas e o andamento do seu trabalho.