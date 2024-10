As 10 principais alternativas ao Leonardo AI para impulsionar seu fluxo de trabalho

Há alguns meses, eu me vi preso em uma rotina criativa.

Eu vinha usando o Leonardo AI para alguns de meus projetos de arte e, embora tenha sido ótimo no início, senti vontade de procurar algo mais novo.

Então, fiz uma pausa, tomei um café e decidi passar um fim de semana testando outras ferramentas de IA.

Algumas ferramentas tinham recursos que eu nem sabia que precisava, enquanto outras ofereciam um nível de personalização que superava o Leonardo AI. Parecia que eu tinha aberto um mundo totalmente novo de possibilidades.

Se você já teve a curiosidade de ver o que há mais por aí, não está sozinho. Compilei uma lista das melhores alternativas ao Leonardo AI que podem ser a mudança de que você precisa. 🗃️

O que você deve procurar nas alternativas ao Leonardo AI?

Há muitas Geradores de arte de IA que você pode usar como alternativa ao Leonardo AI. No entanto, há certos recursos que toda ferramenta deve ter.

Aqui estão alguns que você deve procurar nas alternativas ao Leonardo AI:

Qualidade e precisão da imagem: Certifique-se de que a alternativa forneça resultados de alta qualidade que atendam às suas necessidades de estilo, detalhes e criatividade

Certifique-se de que a alternativa forneça resultados de alta qualidade que atendam às suas necessidades de estilo, detalhes e criatividade Opções de personalização: Procure flexibilidade para ajustar parâmetros ou gerar imagens mais personalizadas com base em entradas ou estilos específicos

Procure flexibilidade para ajustar parâmetros ou gerar imagens mais personalizadas com base em entradas ou estilos específicos Velocidade de geração: Considere a rapidez com que a alternativa produz resultados, especialmente se estiver trabalhando em projetos sensíveis ao tempo

Considere a rapidez com que a alternativa produz resultados, especialmente se estiver trabalhando em projetos sensíveis ao tempo Facilidade de uso: Priorize plataformas intuitivas, com uma interface amigável que facilite a navegação e a geração de imagens

Priorize plataformas intuitivas, com uma interface amigável que facilite a navegação e a geração de imagens Transferência de estilo: Busque ferramentas que lhe permitam aplicar aspectos de obras de arte e estilos existentes às suas criações

Busque ferramentas que lhe permitam aplicar aspectos de obras de arte e estilos existentes às suas criações Comunidade e suporte: Uma forte comunidade de usuários ou um suporte ao cliente acessível pode ajudá-lo a solucionar problemas e aprender as práticas recomendadas

Bônus: Explore exemplos alucinantes de arte gerada por IA para ver o que essas plataformas podem fazer!

As 10 melhores alternativas ao Leonardo AI

Se você estiver pronto para explorar novas opções além do Leonardo AI, eu o ajudarei. 🤝

Essas dez principais ferramentas têm recursos interessantes, desde interfaces intuitivas até recursos avançados de IA.

Vou explicar por que as escolhi.

1. Midjourney

Via: Viagem intermediária Midjourney é uma ferramenta líder com tecnologia de IA projetada para gerar imagens a partir de instruções de texto. Operando principalmente por meio do Discord, permite que os usuários criem vários estilos artísticos, incluindo realista, surreal e abstrato.

Eu o utilizo para design gráfico, combinando-o com modelos de design gráfico para criar logotipos, pôsteres e outros materiais de marketing atraentes usando suas ferramentas de edição.

Melhores recursos do Midjourney

Gerar e editar imagens exclusivas e personalizadas usando simples Prompts do Midjourney * Controle os atributos da imagem, como tamanho, resoluções e proporção de aspecto para personalização

Pintar imagens e estendê-las além dos limites originais, semelhante à ferramenta Generative Fill da Adobe

Gerar imagens de alta qualidade com resoluções de até 1.792 x 1.024 pixels

Limitações do meio da jornada

A geração de imagens humanas pode resultar em mãos ou rostos extras

Não há teste gratuito disponível

Pode exigir várias solicitações para obter imagens precisas

Preço médio de viagem

Plano básico: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Plano padrão: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Plano Pro: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Plano Mega: US$ 120/mês por usuário

Classificações e avaliações do Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: 10 melhores alternativas ao Midjourney para geração de imagens com IA

2. Simplificado

Via: Simplificado O Simplified AI oferece vários recursos de geração de arte, o que o torna uma alternativa competitiva ao Leonardo AI. Sua interface intuitiva oferece suporte a usuários com diferentes níveis de experiência artística, incentivando a criatividade.

Gosto dos recursos interativos do Simplified. Você pode ajustar seus prompts e ver visualizações instantâneas de sua arte, aprimorando o processo criativo e permitindo iterações rápidas.

O Simplified também oferece outras ferramentas, como o AI Presentation Maker, o Ads Generator, o Thumbnail Maker e outras, para atender a diferentes necessidades.

Melhores recursos do Simplified

Insira qualquer palavra ou frase para gerar imagens correspondentes e diversos resultados artísticos, desde paisagens a designs abstratos. Você também pode usá-lo como um gerador de IA de anime gratuito

Crie imagens para várias finalidades, incluindo materiais de marketing, publicações em mídias sociais e projetos pessoais

Aplique estilos artísticos específicos por meio do recurso de transferência de estilo do Simplified

Limitações do Simplified

Créditos de avaliação insuficientes para explorar os recursos da ferramenta

Recursos limitados de personalização e animação para usuários avançados

Preços simplificados

Gratuito para sempre

Simplified One: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Simplified Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações simplificadas

G2: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

3. Canva

Via: Canva O gerador de imagens com IA do Canva se destaca do forte foco do Leonardo AI em simplicidade e integração. Embora ambos ofereçam geração de imagens com IA, o Canva tem em mente um público mais amplo, fornecendo uma interface fácil de usar que se integra perfeitamente ao seu abrangente pacote de design. Além disso, é uma das melhores ferramentas de edição de fotos on-line.

É uma ótima opção para criar todos os tipos de conteúdo visual, desde postagens em mídias sociais até apresentações e materiais de marketing.

Melhores recursos do Canva

Crie gráficos, adesivos, ícones e ilustrações personalizados usando o Magic Media, que simplifica o processo de design para os usuários

Teste diferentes estilos para suas imagens, como aquarela, filme, neon, lápis de cor e onda retrô

Receba sugestões com tecnologia de IA sobre sua arte de IA com base em preferências definidas e projetos anteriores para um processo de design simplificado

Trabalhe com sua equipe em tempo real em vários projetos de arte com IA

Limitações do Canva

O suporte ao cliente às vezes demora a responder

Recursos limitados de edição off-line

Aumentos recentes nos preços de alguns planos de assinatura

Preços do Canva

Gratuito para sempre

Canva Pro: $15/mês/por usuário

$15/mês/por usuário Canva Teams: $10/mês/por usuário

$10/mês/por usuário Canva Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

4. Pareto

Via: Pareto Em quarto lugar na minha lista, o Pareto (Tess AI) é uma plataforma de ponta que oferece funcionalidades de texto para imagem. Ela tem recursos excepcionais de criação de imagens com IA.

Oferece suporte a vários aplicativos criativos, como design de interiores, criação de logotipo e esboço para imagem. Além disso, você pode gerar até cinco imagens de uma só vez, aumentando a produtividade.

Ele também possui recursos de integração de vários modelos, incorporando mais de 200 modelos avançados de arte de IA, incluindo Leonardo AI, Midjourney e Stable Diffusion. Isso permite que os usuários criem arte, imagens e conteúdo em vários estilos e formatos.

Melhores recursos do Pareto

Gere imagens de alta qualidade rapidamente com a interface amigável do Pareto, projetada para todos os níveis de habilidade

Digiteprompts de arte e selecione seu modelo de IA preferido, em vez de a ferramenta escolher um para você

Exporte gerações de arte em vários formatos com opções de saída versáteis

Limitações do Pareto

Requer instruções precisas e detalhadas, o que pode consumir muito tempo

A eficácia da plataforma depende da experiência dos avaliadores

Preços do Pareto

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Pareto

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Adobe Firefly

Via: Adobe Firefly O Adobe Firefly é uma ferramenta de IA generativa que aprimora os fluxos de trabalho criativos, o que o torna uma excelente alternativa ao Leonardo AI. Seus recursos intuitivos permitem que os usuários criem visuais de alta qualidade, o que o torna uma ótima alternativa ao Leonardo AI. Se você já tem um ecossistema Adobe integrado, essa é uma opção conveniente.

Ele usa modelos de aprendizado de máquina (ML) e grandes conjuntos de dados para aprender com milhares de imagens e criar novas imagens com base em solicitações de texto.

Melhores recursos do Adobe Firefly

Gera arte de IA a partir de descrições textuais para produzir arte realista e abstrata

Modificar imagens com o "Generative Fill" para adicionar ou substituir elementos usando apenas algumas palavras

Faça experiências com esquemas de cores em gráficos vetoriais com o "Vector Recoloring"

Trabalhe perfeitamente em plataformas como Photoshop e Illustrator com a integração do Firefly com a Adobe, garantindo a continuidade de seus projetos

Limitações do Adobe Firefly

Às vezes, não segue exatamente as instruções fornecidas

Requer conectividade constante com a Internet, pois é baseado na nuvem, restringindo a edição off-line

Ainda está na fase Beta, o que pode levar a possíveis erros

Preço do Adobe Firefly

uS$ 4,99/mês/por usuário

Classificações e resenhas do Adobe Firefly

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. DALL.E 2

Via: DALL.E 2 O DALL.E 2 é um modelo de IA que cria imagens realistas usando descrições de texto. É um desenvolvimento significativo de seu antecessor, o DALL.E 1. Ele usa o modelo de difusão para gerar imagens de alta qualidade e mais fotorrealistas.

A melhor parte? O ChatGPT integra o DALL-E, permitindo que você gere imagens personalizadas sob demanda. Eu uso o DALL.E 2 especificamente para produzir imagens surreais para diferentes projetos.

Melhores recursos do DALL.E 2

Obtenha velocidade e eficiência com imagens geradas em menos de um minuto

Personalize estilos artísticos como pixel art ou pintura a óleo

Edite partes de uma imagem para fazer ajustes precisos

Combine vários elementos em uma imagem para criar modelos de IA personalizados, cenas complexas ou ilustrações

limitações do DALL.E 2

As imagens geradas não têm profundidade e parecem muito abstratas

Tempo de espera mais longo para imagens complexas

Não há guia do usuário disponível

Preço do DALL.E 2

Preço personalizado

Classificações e resenhas do DALL.E 2

G2: 3.8/5 (30+ avaliações)

3.8/5 (30+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. NightCafe

Via: NightCafe O NightCafe é um aplicativo gerador de arte de IA versátil para criar, compartilhar e discutir obras de arte exclusivas. Ele tem algoritmos avançados, como Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer e difusão guiada por CLIP. Você pode escolher o que melhor se adapta à sua visão artística e produzir imagens de alta qualidade.

A melhor parte é que você pode imprimir suas criações como obras de arte físicas. Ele também tem ótimos recursos de colaboração, como uma sala de bate-papo e AI Art Challenges diários.

Melhores recursos do NightCafe

Adapte sua arte selecionando estilos ou temas artísticos específicos, permitindo uma expressão personalizada

Ajuste parâmetros como força do estilo, proporção de aspecto e muito mais para obter o equilíbrio perfeito em sua obra de arte

Compartilhe suas criações e receba feedback da comunidade NightCafe

Carregue suas fotos e transforme-as em interpretações artísticas, mesclando memórias pessoais com um toque criativo

Limitações do NightCafe

Imagens de baixa qualidade devido à compressão

A censura pode ser extrema

Preços do NightCafe

AI Iniciante: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Hobbyist da IA: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Entusiasta de IA: US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Artista de IA: US$ 49,99/mês

Classificações e resenhas do NightCafe

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

8. Arte de Jasper

Via: Arte Jasper O Jasper Art permite que você crie imagens e artes originais e isentas de royalties usando um prompt de texto. Ele combina conceitos, atributos e estilos para obter os resultados desejados.

A tecnologia orientada por IA faz parte da suíte Jasper mais ampla, conhecida principalmente por seus recursos de geração de conteúdo.

Você pode criar quantas imagens incríveis geradas por IA quiser, sem restrições quanto ao número de gerações. O aplicativo aprimora a resolução das imagens sem comprometer a qualidade; você só precisa fazer o upload delas para aumentar a escala.

Melhores recursos do Jasper Art

Crie imagens de alta resolução e baixe-as em diferentes tamanhos, incluindo 512×512, 1024×1024 e 2048×2048 pixels

Use o 'Freeform Mode' para obter instruções detalhadas e 'Templates' para estilos de arte específicos para acessar opções de entrada flexíveis

Escolha entre vários estilos artísticos, como abstrato, anime, digital e surrealismo

Modifique elementos como estilo, mídia (aquarela e tinta a óleo) e palavras-chave (preto e branco ou fotorrealista) de acordo com sua visão

Limitações da Jasper Art

O resultado pode ficar genérico e sem nuances

Muitas vezes tem dificuldades com solicitações complexas

Atendimento e suporte ao cliente inconsistentes

Preços da Jasper Art

Creator: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Pro: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Negócios: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Jasper Art

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.800+ avaliações)

9. Difusão estável

Via: Difusão estável O Stable Diffusion cria imagens fotorrealistas a partir de prompts de texto. Ele se baseia em um modelo de aprendizagem profunda chamado modelo de difusão, que aprende a relação entre as imagens e o texto que as descreve.

Considero essa plataforma uma ótima opção por sua acessibilidade, preço e recursos de personalização.

Melhores recursos da difusão estável

Produz imagens detalhadas e diversificadas que oferecem grandes detalhes, cores, precisão e fotorrealismo

Aproveite a geração rápida de imagens com a tecnologia habilitada para GPU, perfeita se você precisar de resultados rápidos

Aproveite as vantagens de uma licença permissiva que permite o uso pessoal e comercial das imagens geradas

Limitações de difusão estável

Atrasos durante os horários de pico de uso

Requer uma conexão estável com a Internet para um desempenho ideal

Preço da difusão estável

Gratuito para sempre

Pro: $10/mês

$10/mês Máximo: $20/mês

Classificações e avaliações estáveis do Diffusion

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: 10 melhores ferramentas de software de design de produtos

10. Designs.ai

Via: Designs.ai O Designs.ai aprimora o processo de design, permitindo que você crie facilmente arte, gráficos, logotipos e vídeos personalizados. Ele também permite que você crie avatares de IA.

Você pode explorar milhões de imagens e modelos para gerar trabalhos artísticos que correspondam à sua visão. Além disso, a navegação em sua extensa galeria pode inspirar as necessidades de seu projeto.

Melhores recursos do Designs.ai

Aproveite a interface intuitiva e fácil de usar do Designs.ai para criar conteúdo visualmente atraente

Faça experiências com diferentes estilos e conceitos para sua visão artística

Exporte seus designs em vários formatos, como PNG, PDF e JPG

Use o 'Brand kit' para manter a consistência da marca armazenando suas paletas de cores e fontes

Limitações do Designs.ai

São necessários ajustes manuais em alguns designs

Considerado mais caro para iniciantes

O suporte técnico para usuários avançados é lento

Preços do Designs.ai

Básico: US$ 29/mês

US$ 29/mês Pro: $69/mês

$69/mês Enterprise: $199/mês

Classificações e resenhas da Designs.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Outras ferramentas de IA para marketing

A execução de uma campanha de design bem-sucedida depende de recursos visuais impactantes. No entanto, a criação eficaz de conteúdo, gerenciamento de projetos de design e a colaboração são componentes igualmente essenciais que impulsionam o sucesso geral da iniciativa.

É nesse ponto que ClickUp entra em cena - uma solução abrangente para suas estratégias de marketing.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos que complementarão perfeitamente essas ferramentas de IA. 🔍

Gerencie projetos com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para otimizar todo o conhecimento, as tarefas e a equipe do seu projeto usando IA ClickUp Brain é uma rede neural de IA que faz parte de seu espaço de trabalho do ClickUp. Ele fornece assistência em tempo real para aprimorar o gerenciamento de projetos e os esforços de marketing.

Com esse recurso integrado ao seu fluxo de trabalho, a criação de conteúdo se torna mais eficiente e alinhada com a visão geral.

O ClickUp Brain fornece sugestões em tempo real que melhoram o estilo, a gramática e a coerência de sua cópia, facilitando a criação das mensagens certas para complementar seus recursos visuais.

Gere conteúdo com eficiência com base nas diretrizes da marca e muito mais com o ClickUp Brain

Além do conteúdo, o ClickUp Brain mantém sua equipe organizada, vinculando documentos, tarefas e informações importantes em um só lugar, simplificando a colaboração no design .

Isso ajuda a garantir que todos os envolvidos na campanha, desde os profissionais de marketing até os designers, trabalhem juntos de forma eficiente, permaneçam na mesma página e impulsionem o sucesso da iniciativa.

Por exemplo, ele pode resumir notas de reuniões ou tópicos de conversas em tarefas.

Resuma seus tópicos de conversa com o ClickUp Brain

Então, como você pode acessar o ClickUp Brain?

É fácil - basta clicar no botão AI em descrições de tarefas, comentários, campos personalizados ou documentos e pronto!

Você também pode usar atalhos de teclado, como "Option + K" para Mac ou "Alt + K" para Windows.

**Você sabia que mais de 143.000 clientes revolucionaram seu trabalho com o ClickUp Brain? Ele aumenta a produtividade em 30% e reduz os custos em 75%!

## *Criação de conteúdo com o ClickUp Docs

Um conteúdo excelente é a espinha dorsal de qualquer projeto. As palavras e os recursos visuais devem trabalhar juntos para se comunicar com o público de forma eficaz. Documentos do ClickUp é uma ferramenta de documentação robusta com recursos de IA integrados, o que a torna um recurso inestimável para equipes que buscam melhorar a criação de conteúdo e o gerenciamento de projetos.

Formate seu texto para ser mais eficaz com o ClickUp Docs

Aprimore seu conteúdo com as ferramentas de formatação do ClickUp Docs, como listas, tabelas e imagens, para quebrar o conteúdo pesado e adicionar a visualização necessária.

Além disso, seus recursos de colaboração em tempo real permitem que as equipes editem o mesmo documento simultaneamente.

Por exemplo, imagine uma equipe de marketing fazendo um brainstorming de ideias para uma nova campanha. Um membro pode redigir um esboço, enquanto outro adiciona elementos visuais e uma terceira pessoa revisa o conteúdo, tudo em tempo real. Isso garante que a contribuição de todos seja considerada e que as decisões possam ser tomadas rapidamente, agilizando o processo criativo.

Os documentos também criam uma base de conhecimento centralizada com wikis para documentação de produtos, guias de estilo e resumos de design .

Essa mudança para o uso do ClickUp em todas as equipes proporcionou um hub centralizado para que todas as nossas equipes + usuários existam e possam organizar seu trabalho e, ao mesmo tempo, acompanhar os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é excelente para que CS, Vendas e nossa equipe de Desenvolvimento gerenciem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

Jordan Patrick, CPO (Diretor de Produtos), Harness

Criação eficaz de solicitações de IA com o ClickUp

A inteligência artificial parece tornar tudo mais eficiente e rápido. No entanto, um dos maiores desafios que os novos criadores de conteúdo enfrentam com os geradores de IA é a criação de prompts.

Escrever prompts eficazes que forneçam exatamente o que você deseja requer alguma prática. E aqui, o modelo do ClickUp oferece uma solução sólida para você.

Modelo ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing

Faça o download deste modelo

Gere prompts eficazes para tudo, desde marketing baseado em contas até ideias de DMs frias com o ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de marketing oferece uma ótima maneira de turbinar sua campanha de marketing com mais de 600 prompts de IA.

Ele tem categorias distintas: mídia social, campanhas de e-mail, redação de blog e cópias de anúncios. Isso permite que você encontre mais rapidamente prompts relevantes para diferentes tipos de conteúdo.

Além disso, o modelo tem várias categorias para ajudá-lo a encontrar o prompt certo para suas necessidades. Algumas delas incluem:

Marketing baseado em contas (ABM)

Segmentação de público-alvo

Ideias para e-mails frios

Marketing de afiliados

Faça o download deste modelo

Otimize seu fluxo de trabalho criativo com o ClickUp

Ao explorar as alternativas do Leonardo AI, lembre-se de que seus projetos de design não vivem isolados. Seja no lançamento de uma campanha de marketing, no gerenciamento do lançamento de um produto ou na colaboração entre equipes, o design é apenas uma parte da equação.

É por isso que uma ferramenta como o ClickUp pode levar seu fluxo de trabalho para o próximo nível.

Com recursos como o ClickUp Brain para capturar e organizar suas ideias, modelos para iniciar a criação de conteúdo e o Docs para redação colaborativa, o ClickUp oferece muito mais do que gerenciamento de projetos.

Ele preenche a lacuna entre o design criativo e a execução de tarefas, garantindo que seus processos permaneçam organizados, eficientes e alinhados com suas metas em cada etapa do processo. 🎯 Registre-se no ClickUp e veja os resultados instantaneamente! 🚀