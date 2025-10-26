As 10 melhores soluções de software de pesquisa empresarial em 2026

Todo local de trabalho enfrenta seus próprios obstáculos à produtividade e, para muitas equipes, não encontrar a informação certa no momento certo está no topo da lista.

Estudos recentes mostram que mais de 22% dos funcionários passam quase meio dia por semana procurando informações relevantes, enquanto outros 10% afirmam dedicar até um dia e meio a essas tarefas.

Um software de pesquisa empresarial é o que você precisa nesses casos. Um software de pesquisa robusto indexa dados e os organiza a partir de diversas fontes para simplificar o processo de pesquisa. Assim, os funcionários podem localizar rapidamente as informações de que precisam, reduzindo o tempo de pesquisa.

Depois de testar várias soluções e levar em conta as necessidades específicas das equipes modernas, minha equipe e eu compilamos esta lista das melhores ferramentas de pesquisa corporativa disponíveis atualmente.

Você sabia? O DIALOG é o primeiro software de pesquisa empresarial desenvolvido por Roger Summit em 1962. Ele teve sua primeira grande implementação na NASA em 1967, quando foi utilizado para localizar citações de pesquisa em patentes.

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui estão as 10 principais plataformas de pesquisa corporativa: ClickUp: Ideal para pesquisa com inteligência artificial e gerenciamento de fluxo de trabalho Glean: O melhor mecanismo de busca empresarial com integrações em grande escala Guru: Ideal para criar um sistema de gestão do conhecimento Coveo: O melhor para pesquisa personalizada e recursos avançados de IA Algolia: Ideal para comércio eletrônico, mídia e aplicativos SaaS IBM Watson Discovery: Ideal para setores altamente regulamentados Lucidworks Fusion: A melhor solução de pesquisa empresarial para segurança de dados AlphaSense: Ideal para inteligência de mercado e pesquisa financeira Elasticsearch: A melhor plataforma de pesquisa empresarial para conjuntos de dados de grande porte Luigi’s Box: Ideal para otimizar a experiência do cliente no comércio eletrônico

O que você deve procurar em um software de pesquisa empresarial?

Ao avaliar plataformas de pesquisa empresarial, baseei-me no modelo de maturidade de três estágios da Accenture para identificar o estado atual de uma organização e o que ela precisa para avançar para soluções de pesquisa inteligente impulsionadas por IA.

via Accenture

Aqui está o que considero essencial em cada etapa:

Etapa 0: Pesquisa Básica (Pesquisa Atual) Nesta etapa, os resultados são inconsistentes devido aos silos de dados. Recomendo ferramentas que: Se integrem a várias fontes de dados para unificar a pesquisa no local de trabalho Ofereçam suporte à pesquisa baseada em palavras-chave e à indexação básica Ofereçam implantação econômica para as necessidades iniciais da empresa

Integre-se a várias fontes de dados para unificar a pesquisa no local de trabalho

Ofereça suporte à pesquisa baseada em palavras-chave e à indexação básica

Ofereça uma implantação econômica para as necessidades iniciais da empresa

Etapa 1: Pesquisa aprimorada (centralizada e otimizada) Nesta etapa, as ferramentas consolidam dados estruturados e não estruturados, melhorando a relevância. Procure por: Índice unificado para acesso centralizado Aprimoramentos de pesquisa, como suporte a sinônimos, prompts do tipo “Você quis dizer?” e sugestões de preenchimento automático Análises integradas para acompanhar tendências de pesquisa e otimizar resultados

Índice unificado para acesso centralizado

Aprimoramentos de pesquisa, como suporte a sinônimos, prompts do tipo “Você quis dizer?” e sugestões de preenchimento automático

Análise integrada para acompanhar tendências de pesquisa e otimizar resultados

Etapa 2: Pesquisa Inteligente (impulsionada por IA e personalizada) Nesta etapa avançada, as ferramentas oferecem experiências de pesquisa contextuais e impulsionadas por IA. Procure soluções com: NLP e pesquisa semântica para precisão baseada na intenção; resultados de pesquisa personalizados impulsionados pelo comportamento do usuário; gráficos de conhecimento para vincular e contextualizar conteúdos relacionados; protocolos de segurança escaláveis para implantações em grande escala em toda a empresa

PNL e pesquisa semântica para precisão baseada na intenção

Resultados de pesquisa personalizados com base no comportamento do usuário

Gráficos de conhecimento para vincular e contextualizar conteúdos relacionados

Protocolos de segurança escaláveis para implantações em grande escala em toda a empresa

Integre-se a várias fontes de dados para unificar a pesquisa no local de trabalho

Ofereça suporte à pesquisa baseada em palavras-chave e à indexação básica

Ofereça uma implantação econômica para as necessidades iniciais da empresa

Índice unificado para acesso centralizado

Aprimoramentos de pesquisa, como suporte a sinônimos, prompts do tipo “Você quis dizer?” e sugestões de preenchimento automático

Análise integrada para acompanhar tendências de pesquisa e otimizar resultados

PNL e pesquisa semântica para precisão baseada na intenção

Resultados de pesquisa personalizados com base no comportamento do usuário

Gráficos de conhecimento para vincular e contextualizar conteúdos relacionados

Protocolos de segurança escaláveis para implantações em grande escala em toda a empresa

Para realmente me manter à frente, testei ferramentas que evoluem com base em seus recursos, como pesquisa preditiva, suporte multimodal e multilíngue e automação de fluxos de trabalho. Recursos como IA sensível às emoções aumentam o engajamento do cliente, enquanto a integração com plataformas de pesquisa de IA corporativa e ferramentas de negócios garante que a pesquisa impulsione diretamente as decisões.

Ao avaliar essas características essenciais, você pode selecionar uma solução que atenda às necessidades atuais e garanta a preparação das capacidades de pesquisa da sua empresa para o futuro, promovendo inovação e eficiência a longo prazo.

Dica profissional: É claro, lembre-se de que o software escolhido também deve oferecer uma experiência de usuário superior e se encaixar no orçamento da sua organização. Além disso, procure um suporte ao cliente consistente e acessível, do qual você precisará nos primeiros meses.

As 10 melhores soluções de software de pesquisa empresarial

Aqui está minha lista dos dez melhores softwares de pesquisa corporativa.

1. ClickUp (Ideal para pesquisa com inteligência artificial e gerenciamento de fluxo de trabalho)

Experimente a Pesquisa Conectada do ClickUp Pesquise qualquer coisa dentro do seu ecossistema ClickUp com a Pesquisa Conectada do ClickUp

O favorito da casa, o ClickUp, transformou a forma como gerenciamos projetos e organizamos arquivos e pastas em nossa organização.

Com recursos como o ClickUp Connected Search, posso encontrar instantaneamente qualquer tarefa, documento ou nota, facilitando o acompanhamento dos projetos.

O que aumenta ainda mais suas capacidades é o ClickUp Brain. Com o Brain, você obtém insights e recomendações baseados em IA para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua.

Vamos explorar mais a fundo seu rico conjunto de recursos.

Pesquisa Conectada do ClickUp

O ClickUp Connected Search recupera informações de várias fontes, tornando-o a escolha perfeita para gerentes e tomadores de decisão corporativos. Você pode acessar instantaneamente tarefas, aplicativos, documentos, notas e comentários do ClickUp, de um aplicativo conectado ou de suas unidades locais, tudo em uma única barra de pesquisa.

Pesquise e encontre os aplicativos no repositório com o ClickUp Connected Search

O que torna a pesquisa do ClickUp particularmente eficaz é o seu:

A filtragem contextual permite que eu classifique por projeto, status, responsável ou prioridade, refinando os resultados para exibir apenas o conteúdo mais relevante. Isso significa que não preciso vasculhar dados irrelevantes

Comandos de pesquisa personalizados , como atalhos para links, armazenamento de texto para uso posterior e muito mais, para pesquisar qualquer coisa em um único lugar

Gerenciamento de permissões, que garante que informações confidenciais sejam acessíveis apenas a usuários autorizados

Curiosidade: de acordo com estudos, os mecanismos de busca corporativos são mais precisos quando comparados à busca geral na World Wide Web, que limita sua pesquisa a páginas com informações relevantes.

📮 O que está atrasando as equipes não é o trabalho — é a busca por ele Os funcionários passam quase 30% do dia pesquisando em várias ferramentas. Veja como a Pesquisa Conectada do ClickUp reúne informações de tarefas, documentos, comentários e aplicativos em um único lugar — para que as equipes possam começar a trabalhar mais rapidamente. Comece a usar o ClickUp A Pesquisa Conectada do ClickUp não apenas unifica os fluxos de trabalho, mas transforma a forma como as equipes colaboram.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain transforma a pesquisa corporativa ao integrar recursos inteligentes à pesquisa. Projetado com o futuro da pesquisa corporativa em mente, ele aumenta a eficiência e a produtividade por meio de funcionalidades baseadas em IA, como perguntas e respostas contextuais e resumos de tarefas.

Encontre informações, formulários e documentos relevantes no centro de conhecimento com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para estas tarefas específicas:

Localizando notas de reuniões entre departamentos : Com o ClickUp Brain, encontrei notas de várias equipes (marketing, vendas e operações) fazendo uma busca contextual, em vez de precisar lembrar nomes exatos de arquivos ou locais : Com o ClickUp Brain, encontrei notas de várias equipes (marketing, vendas e operações) fazendo uma busca contextual, em vez de precisar lembrar nomes exatos de arquivos ou locais

Geração de resumos de tarefas : As informações geradas por IA me ajudaram a resumir longas atualizações de projetos em pontos-chave fáceis de entender, poupando-me horas de revisão manual

Organização do feedback dos clientes: usei-o para analisar comentários espalhados por vários Docs e Chats, o que me ajudou a identificar temas recorrentes e priorizar melhorias para nossos projetos

ClickUp Docs

O ClickUp Docs é uma plataforma centralizada para gerenciamento de documentos, projetada com recursos robustos de pesquisa. Com funcionalidades como colaboração em tempo real, controle de versões e configurações de privacidade, o ClickUp Docs funciona como uma base de conhecimento interativa e segura.

Com o ClickUp Docs, você pode:

Colabore em propostas de projetos entre departamentos : Elabore e compartilhe : Elabore e compartilhe propostas de projetos com contribuições de várias equipes

Arquive contratos de clientes com acesso por palavra-chave : Organize e envie contratos de clientes para o ClickUp Docs. Seus recursos de pesquisa permitem que cada equipe encontre instantaneamente termos específicos, cláusulas ou nomes de clientes dentro do Docs, eliminando a necessidade de vasculhar arquivos manualmente​

Crie centros de conhecimento para perguntas frequentes entre equipes: crie um centro de conhecimento usando o ClickUp Docs para responder às dúvidas recorrentes das equipes

Gerencie o acesso a documentos confidenciais com o ClickUp Docs

Os usuários corporativos podem pesquisar e recuperar tarefas, wikis e outros documentos relacionados a partir do Docs Hub centralizado, ajudando a garantir que todos os membros da equipe possam acessar facilmente os recursos mais recentes.

Principais recursos do ClickUp

Use a Pesquisa Conectada em todos os dados, incluindo tarefas, arquivos PDF , comentários e anexos, para reduzir o tempo de pesquisa e facilitar o acesso às informações

Perguntas e Respostas Contextuais do ClickUp Brain Forneça respostas diretas com base nas consultas dos usuários dentro do contexto da tarefa ou da documentação do projeto relevante com a ferramentado ClickUp Brain

Forneça resumos concisos, gerados por IA, sobre atualizações de tarefas e detalhes de projetos

Recupere apenas os dados mais relevantes, adaptados às suas necessidades, utilizando opções avançadas de filtragem para filtrar por parâmetros de projeto, prioridade ou responsável

Controle quem acessa conteúdos específicos usando acesso à pesquisa baseado em permissões para manter a segurança e a acessibilidade no tratamento de informações confidenciais em grandes organizações

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado elevada para novos usuários devido à ampla gama de recursos

Funcionalidade offline limitada para usuários móveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7 por mês por usuário, cobrados anualmente

Business : US$ 12 por mês por usuário, cobrados anualmente

Empresarial : Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Eis o que Victoria Berryman, gerente de operações de marketing da Seequent, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp tem sido fundamental para mudar a forma como trabalhamos na Seequent. Sem ele, ainda teríamos dificuldade em encontrar onde as informações devem ficar e como nos comunicar. Adoro usar o ClickUp. Vivo nele, e a equipe o adora.

O ClickUp tem sido fundamental para mudar a forma como trabalhamos na Seequent. Sem ele, ainda teríamos dificuldade em encontrar onde as informações devem ficar e como nos comunicar. Adoro usar o ClickUp. Vivo nele, e a equipe o adora.

ClickUp Insight: Profissionais do conhecimento enviam, em média, 25 mensagens por dia, em busca de informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo desperdiçado rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. Se ao menos você tivesse uma opção de pesquisa avançada para filtrar seus dados em tarefas, projetos, chats e e-mails com IA. Mas você tem: experimente o ClickUp!

2. Glean (Melhor mecanismo de busca empresarial com integrações em grande escala)

Achei o Glean altamente eficaz na combinação de diversas fontes de dados em um único hub de pesquisa. Consegui localizar facilmente documentos, e-mails e conversas em ferramentas como Slack, Google Workspace e Microsoft 365.

Seus recursos de pesquisa semântica, baseados no processamento de linguagem natural, forneceram resultados precisos e relevantes mesmo para consultas complexas.

via Glean

Conheça os melhores recursos

Pesquise em aplicativos e fontes de dados conectados para obter acesso eficiente usando um hub de pesquisa unificado

Obtenha resultados personalizados com base no histórico e na intenção do usuário, utilizando recomendações de IA

Mantenha as equipes alinhadas, apresentando atualizações relevantes e informações sobre tendências

Forneça respostas e sugestões relevantes para as consultas dos usuários usando informações contextuais

Integre-se a mais de 100 aplicativos, incluindo Slack, Google Workspace e Microsoft 365

Limitações do Glean

Personalização limitada para controles e configurações de pesquisa específicos

É necessária uma configuração adicional para determinadas integrações de dados, sistemas personalizados ou de nicho

Recursos avançados necessários para ser mais eficaz com conjuntos de dados maiores

Preços do Glean

Preços personalizados

Veja avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira estas alternativas ao Glean!

Leia também: 4 alternativas e concorrentes do Spotlight Search

3. Guru (Ideal para criar um sistema de gestão do conhecimento)

O Guru foi projetado para atuar como um sistema interno de gestão do conhecimento. A ferramenta facilita para as equipes capturar, organizar e acessar informações da empresa em várias plataformas.

Este software de pesquisa empresarial com IA extrai dados de diversas fontes, como Google Drive, OneDrive, Slack e outras, permitindo que eu encontre tudo o que preciso sem sair da plataforma. Um bônus são os recursos Knowledge Alerts e Answer do Guru, que me ajudam a manter as informações atualizadas e acessíveis, garantindo que eu tenha os detalhes mais recentes.

via Guru

Principais recursos do Guru

Armazene e organize conhecimento proveniente de várias fontes e acesse-o por meio do Slack, do MS Teams e de extensões do Chrome

Obtenha respostas precisas e baseadas na intenção em todas as fontes de conhecimento

Garanta que o conteúdo seja preciso e atualizado definindo lembretes de verificação

Conecte-se ao Google Drive, Dropbox e SharePoint para acesso centralizado

Use cartões de conhecimento organizados visualmente e facilmente editáveis

Limitações do Guru

Recursos de integração limitados

Treinamento necessário para configurar coleções de conhecimento e verificações

Preços do Guru

Teste gratuito

Tudo em um : US$ 15 por mês por usuário, cobrados anualmente

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos especialistas

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Leia também: As 10 melhores ferramentas de colaboração empresarial

4. Coveo (Ideal para pesquisa personalizada e recursos avançados de IA)

A Coveo é outra solução de pesquisa empresarial baseada em IA que oferece resultados relevantes e personalizados em várias fontes de dados.

O Coveo Relevance Cloud™ aproveita seus recursos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para melhorar a precisão dos resultados de pesquisa. Achei-o mais adequado para casos de uso sofisticados, como suporte ao cliente e comércio eletrônico.

via Coveo

Principais recursos do Coveo

Adapte os resultados da pesquisa com base no comportamento do usuário, o que garante alta relevância

Utilize conectores prontos para uso para sistemas como Salesforce, Microsoft e plataformas de comércio eletrônico

Obtenha insights sobre o desempenho da pesquisa e o comportamento do usuário

Acesse trechos inteligentes para obter respostas rápidas e precisas a partir de documentos

Limitações do Coveo

Problemas ocasionais de relevância nos resultados de pesquisa, especialmente para consultas complexas

Demora muito tempo e requer recursos significativos para atualizações e gerenciamento de pacotes

Requer personalização adicional para casos de uso específicos, como classificação e filtragem avançadas

Preços da Coveo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Coveo

G2 : 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Algolia (Ideal para comércio eletrônico, mídia e aplicativos SaaS)

Para uma precisão de pesquisa superior, a tecnologia de pesquisa neural da Algolia combinou o processamento de linguagem natural (NLP) com a correspondência de palavras-chave. É uma opção ideal para empresas de comércio eletrônico, SaaS e mídia, oferecendo ferramentas robustas para personalizar o envolvimento do usuário e melhorar a relevância em plataformas como Salesforce e Shopify.

via Algolia

Principais recursos do Algolia

Obtenha uma combinação de PLN e correspondência de palavras-chave para obter precisão superior por meio da pesquisa neural impulsionada por IA

Configure de forma rápida e integrada com integrações de API entre plataformas

Use filtragem e classificação intuitivas para refinar os resultados da pesquisa com pesquisa facetada personalizável

Faça testes A/B e otimize as configurações de pesquisa para melhorar o engajamento dos usuários e as taxas de conversão

Controle a visibilidade e a personalização dos produtos com ferramentas como o Merchandising Studio

Limitações do Algolia

Requer conhecimento técnico e recursos dedicados para a configuração inicial

É necessário um investimento significativamente maior para ir além do plano gratuito, especialmente para startups e empresas menores

Requer configurações personalizadas para otimizar a relevância da pesquisa em contextos específicos

Preços da Algolia

Build: Gratuito para até 10.000 consultas de pesquisa por mês

Grow: US$ 0,50 por 1.000 solicitações de pesquisa por mês

Premium: Preços personalizados

Recomendação da Algolia: US$ 0,60 por 1.000 solicitações de recomendação por mês

Avaliações e comentários sobre a Algolia

G2 : 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

6. IBM Watson Discovery (Ideal para setores altamente regulamentados)

O IBM Watson Discovery me impressionou com seus poderosos recursos baseados em IA para análise e extração de dados complexos.

Projetado para setores como seguros, finanças e saúde, ele integra processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina à pesquisa. Você pode rapidamente compreender grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados, como documentos, e-mails e conteúdo de mídias sociais.

O recurso Smart Document Understanding (SDU) permite que as equipes treinem modelos em estruturas de documentos personalizadas, como cabeçalhos e tabelas, sem a necessidade de amplos conhecimentos de programação.

via IBM Watson Discovery

Principais recursos do IBM Watson Discovery

Compreenda e categorize textos para identificar as opiniões dos clientes e as tendências usando PNL e análise de sentimentos

Extraia e organize dados automaticamente a partir de vários formatos de arquivo, incluindo PDFs, documentos do Word e planilhas do Excel

Identifique padrões e tendências importantes usando insights gráficos de ferramentas de descoberta visual

Integre-se a outras plataformas e aplicativos de negócios usando amplas opções de API

Obtenha respostas específicas para consultas usando a recuperação de trechos, o que torna essa funcionalidade particularmente eficaz para atendimento ao cliente e aplicações de chatbot.

Limitações do IBM Watson Discovery

Preço elevado para pequenas empresas

Configuração complexa para usuários sem conhecimentos técnicos, com uma curva de aprendizado para personalização

Extração inconsistente de dados baseados em imagens com OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres)

Preços do IBM Watson Discovery

Plano Plus : A partir de US$ 500 por mês, cobrados anualmente

Empresarial: A partir de US$ 5.000 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

7. Lucidworks Fusion (Melhor solução de pesquisa empresarial para segurança de dados)

O Lucidworks Fusion é uma poderosa solução de pesquisa empresarial projetada para unificar diversas fontes de dados e fornecer insights altamente relevantes. Utilizando o Neural Hybrid Search™, ele combina redes neurais semânticas com métodos lexicais tradicionais para interpretar a intenção de pesquisa do usuário e fornecer resultados precisos.

O recurso Smart Rank™ é particularmente eficaz para personalizar a classificação de conteúdo com base em sinais do usuário, como comportamento e localização. Isso o torna ideal para ambientes dinâmicos, como comércio eletrônico e atendimento ao cliente.

via Lucidworks Fusion

Principais recursos do Lucidworks Fusion

Conecte-se facilmente a uma variedade de bancos de dados e armazenamento em nuvem usando a integração com diversas fontes de dados

Ofereça pesquisa contextual e análises para revelar dados úteis

Mantenha protocolos rigorosos de segurança de dados (Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC), criptografia SSL, ISO 27001) para atender às necessidades corporativas

Limitações do Lucidworks Fusion

A instalação e configuração iniciais complexas exigem conhecimento técnico

Custo elevado para recursos avançados, o que pode afetar orçamentos mais reduzidos

Curva de aprendizado íngreme envolvida na utilização completa da plataforma

Preços do Lucidworks Fusion

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lucidworks

Não há avaliações suficientes

8. AlphaSense (Ideal para inteligência de mercado e pesquisa financeira)

Quando usei o AlphaSense, achei-o particularmente útil para pesquisas financeiras e análises competitivas. A pesquisa generativa da plataforma era capaz de sintetizar insights de mais de 10.000 fontes de dados.

O recurso de inteligência empresarial integra conteúdo proprietário com dados externos para criar uma visão unificada dos mercados e tendências. Consegui identificar disruptores do setor, acompanhar investimentos ou resumir insights de P&D. Sua síntese baseada em IA e o processamento de linguagem natural me pouparam horas de trabalho e garantiram que eu nunca perdesse detalhes críticos.

via AlphaSense

Principais recursos do AlphaSense

Agregue dados de pesquisas de corretoras, registros regulatórios e transcrições de chamadas com especialistas

Use o aprendizado de máquina para fornecer insights precisos e acionáveis, impulsionados por inteligência artificial

Notifique os usuários sobre atualizações relevantes usando alertas personalizados para ajudá-los a se manterem a par das mudanças no mercado

Indexa relatórios internos ou dados enviados pelos usuários para facilitar o acesso, juntamente com fontes externas

Limitações do AlphaSense

Os sistemas de alerta podem gerar notificações excessivas se não forem gerenciados adequadamente

Pesquisas complexas de grande volume podem, ocasionalmente, apresentar lentidão

A interface de pesquisa requer um período de adaptação para maximizar seu potencial

Preços do AlphaSense

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AlphaSense

G2 : 4,7/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Elasticsearch (A melhor plataforma de pesquisa empresarial para conjuntos de dados de grande volume)

Quando utilizei o Elasticsearch, fiquei impressionado com sua capacidade de lidar com consultas complexas e grandes conjuntos de dados com velocidade e escalabilidade excepcionais. Sua arquitetura distribuída garantia tolerância a falhas e indexação em tempo real, o que o tornava ideal para a criação de soluções robustas de pesquisa empresarial.

Com integração perfeita com o Kibana e o Logstash, o Elasticsearch oferece processos eficientes de visualização e ingestão de dados.

via Elasticsearch

Principais recursos do Elasticsearch

Lide com grandes volumes de dados e escale horizontalmente entre servidores

Insira consultas complexas e distribuídas com indexação eficiente e velocidades de recuperação rápidas, utilizando sua arquitetura distribuída

Obtenha pesquisa e análise em tempo real para uma análise rápida dos dados e respostas ágeis em cenários críticos e urgentes, como comércio eletrônico e segurança cibernética

Use filtros de pesquisa personalizados, pesquisa facetada e classificação para refinar os resultados da pesquisa com opções avançadas de consulta

Limitações do Elasticsearch

A configuração inicial e a personalização avançada exigem conhecimento técnico

Para ter acesso a recursos essenciais, como segurança avançada e alertas, é necessário adquirir uma licença paga, mesmo que se trate de um software de código aberto

A atualização de esquemas ou índices pode ser demorada e complexa em ambientes de produção

Preços do Elasticsearch

Teste gratuito

Padrão : US$ 95 por mês por 120 GB de armazenamento

Gold : US$ 109 por mês por 120 GB de armazenamento

Platinum : US$ 125 por mês por 120 GB de armazenamento

Enterprise: US$ 175 por mês por 120 GB de armazenamento

Avaliações e comentários sobre o Elasticsearch

G2 : 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Luigi’s Box (Ideal para otimização da experiência do cliente em comércio eletrônico)

Quando utilizei o Luigi’s Box para pesquisa empresarial no comércio eletrônico, ele transformou a experiência de compra ao aprimorar a funcionalidade de pesquisa e fornecer resultados personalizados. Além de uma interface intuitiva, ele inclui recursos avançados como autocompletar, recomendações e análises de pesquisa para melhorar o engajamento do usuário e impulsionar as conversões.

O recurso de destaque de produtos também ajudou a priorizar produtos novos ou de alta conversão, aumentando sua visibilidade nos resultados de pesquisa. Com suporte multilíngue, o Luigi’s Box é uma boa solução para mercados globais. Além disso, sua integração perfeita facilita o dimensionamento das operações entre plataformas.

Principais recursos do Luigi’s Box

Oferece pesquisa por voz como uma opção de pesquisa flexível para os clientes, especialmente útil em dispositivos móveis

Ajude os usuários a encontrar produtos mesmo com erros de digitação, utilizando o preenchimento automático e a tolerância a erros de digitação, aumentando a facilidade de uso

Oferece insights sobre comportamentos de pesquisa, ajudando a otimizar listagens de produtos e a experiência do cliente por meio de análises acionáveis

Painel de controle intuitivo com opções de configuração úteis e suporte ao cliente ágil

Limitações do Luigi’s Box

Dependendo das necessidades de configuração, o preço pode ser alto para sites de comércio eletrônico menores

Preços do Luigi’s Box

Autointegração: US$ 1.070 por mês, cobrados anualmente

Integração personalizada: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Luigi’s Box

G2 : 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

11. Amazon OpenSearch Service (Ideal para o ambiente AWS)

O Amazon OpenSearch Service é uma solução de pesquisa e análise totalmente gerenciada e escalável que beneficia o ecossistema da AWS. Baseado no mecanismo de código aberto OpenSearch, oferece amplas opções para pesquisa em tempo real, análise de logs e visualização de dados.

O OpenSearch Dashboards oferece ferramentas de visualização que se integram perfeitamente a outros serviços da AWS, como o CloudWatch para monitoramento e o DynamoDB para pesquisa em bancos de dados, aprimorando sua funcionalidade em ambientes de grande escala.

via Amazon OpenSearch Service

Principais recursos do Amazon OpenSearch Service

Gerencie custos com base nas necessidades de acesso aos dados com os níveis de armazenamento Hot, UltraWarm e Cold

Integre-se facilmente com serviços, aplicativos e conjuntos de dados da AWS

Utilize a pesquisa vetorial e de aprendizado de máquina para aplicações de IA e a pesquisa k-nearest neighbors (k-NN) para obter maior relevância

Limitações do Amazon OpenSearch Service

As despesas podem aumentar se não forem otimizadas, especialmente para necessidades de dados que exigem grande capacidade de computação ou em grande escala

A flexibilidade pode diminuir se for restrita às versões do OpenSearch e do Elasticsearch compatíveis com a AWS

A portabilidade pode diminuir se houver uma mudança da infraestrutura da AWS para uma infraestrutura que não seja da AWS

Preços do Amazon OpenSearch Service

Pagamento conforme o uso, com base na utilização de instâncias EC2 e nas necessidades de armazenamento

AWS Free Tier

Avaliações e comentários sobre o Amazon OpenSearch Service

G2 : 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

A melhor ferramenta de pesquisa empresarial disponível: ClickUp

Se você trabalha para uma organização que gera vastos conjuntos de dados, escolher o software de pesquisa empresarial certo pode ser crucial para acessar e gerenciar informações de forma eficaz.

Cada ferramenta que analisei aqui — desde a pesquisa corporativa com inteligência artificial da Glean até a integração com a AWS do Amazon OpenSearch Service — oferece recursos exclusivos para melhorar a pesquisa e a análise de dados.

Entre todas essas opções, o ClickUp é uma solução completa, que combina recursos avançados de pesquisa com automação de fluxos de trabalho, gerenciamento de tarefas e colaboração em documentos.

E com ferramentas como o ClickUp Brain, vamos além da pesquisa para melhorar fluxos de trabalho inteiros. Isso torna o ClickUp a escolha ideal para nossas equipes focadas em produtividade. Pronto para experimentar uma plataforma unificada que otimiza tanto a pesquisa quanto o gerenciamento de projetos?

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!