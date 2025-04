4 Alternativas e concorrentes do Spotlight Search 2025

O Spotlight é uma ferramenta de pesquisa integrada que tem sido um dos pilares do sistema operacional Mac desde 2005. A Apple vem aprimorando-a constantemente ao longo dos anos. Atualmente, ele pode resolver equações, realizar conversões de unidades e moedas e pesquisar em documentos, ao contrário da pesquisa do Windows.

No entanto, ele tem algumas deficiências que deixam os usuários de Mac querendo mais. Se você se enquadra nessa categoria, está no lugar certo.

Este blog listará as melhores alternativas ao Spotlight disponíveis atualmente e fornecerá todas as informações essenciais para que você decida qual é a melhor para você.

O que você deve procurar nas alternativas de pesquisa do Spotlight?

Não existe um conjunto definitivo de diretrizes sobre o que procurar nas alternativas do Spotlight, pois isso depende das necessidades e dos requisitos individuais. Listamos aqui alguns pontos problemáticos específicos que os usuários enfrentam com a pesquisa do Spotlight:

Operadores de pesquisa limitados e resultados inconsistentes: Procure alternativas que ofereçam recursos de pesquisa avançada com operadores de pesquisa poderosos, como pesquisa de metadados de arquivos ou por tipo de arquivo

Procure alternativas que ofereçam recursos de pesquisa avançada com operadores de pesquisa poderosos, como pesquisa de metadados de arquivos ou por tipo de arquivo Limitações de personalização : Concentre-se em opções que ofereçam ampla personalização. Procure recursos como expansão de texto, ações personalizadas e fluxos de trabalho avançados para adaptar a experiência de pesquisa às suas necessidades

: Concentre-se em opções que ofereçam ampla personalização. Procure recursos como expansão de texto, ações personalizadas e fluxos de trabalho avançados para adaptar a experiência de pesquisa às suas necessidades Falta de integração além do ecossistema do Mac: A opção deve ir além da pesquisa de arquivos do Mac. Ela deve se integrar a aplicativos em nuvem, como os lançadores de aplicativos de recursos do Google Docs, e pode pesquisar na Web simultaneamente

A opção deve ir além da pesquisa de arquivos do Mac. Ela deve se integrar a aplicativos em nuvem, como os lançadores de aplicativos de recursos do Google Docs, e pode pesquisar na Web simultaneamente Falta de indexação eficiente: Priorize alternativas conhecidas por sua velocidade e eficiência e aquelas que indexam apenas os arquivos e pastas que precisam de indexação

Priorize alternativas conhecidas por sua velocidade e eficiência e aquelas que indexam apenas os arquivos e pastas que precisam de indexação Não focado na produtividade: Além de pesquisas mais rápidas, procure funcionalidades adicionais, como gerenciamento do histórico da área de transferência, capacidade de executar comandos do sistema, resultados de pesquisa instantâneos, uma interface de usuário melhor etc.

As 4 melhores alternativas ao Spotlight para usar em 2024

A natureza de como trabalhamos está mudando - IA, personalização e integração são as palavras da moda agora. Para manter a produtividade, você precisa de ferramentas que acompanhem os tempos. Dito isso, aqui estão nossas quatro principais alternativas ao Spotlight para 2024.

1. ClickUp

Use a Pesquisa Universal do ClickUp e sua suíte de produtividade para simplificar o gerenciamento de projetos

Se estiver procurando a melhor alternativa ao Spotlight para aumentar a sua produtividade e ir em direção ao futuro, experimente o ClickUp.

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade completa que atende a todas as necessidades modernas de gerenciamento de projetos. Mas por que estamos falando de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, você pode perguntar?

A resposta é dupla: Pesquisa universal do ClickUp do ClickUp, que é alimentado por sua ferramenta de IA nativa Cérebro ClickUp e, juntos, eles são o futuro da produtividade .

Vamos nos aprofundar no porquê. O recurso de pesquisa em Versão mais recente do ClickUp (V3) entende a linguagem natural. Isso transforma a maneira como você localiza arquivos e pastas em seu computador.

Você precisa daquela apresentação de marketing em que colaborou com o Tom no mês passado?

Digite 'find the presentation on marketing with Tom from last month' e a pesquisa exibirá o nome do arquivo instantaneamente.

Pesquise com recomendações adaptativas e personalizadas com a Pesquisa Universal do ClickUp Benefícios do ClickUp vão além da capacidade de pesquisar seus arquivos e pastas locais. Ao procurar uma entrada em seu aplicativo de lista de tarefas ? O ClickUp pode se integrar a mais de 20 aplicativos, como Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack e outros.

Inicie e pesquise em todos os seus aplicativos integrados do ClickUp

A cereja do bolo é que você pode iniciar aplicativos, localizar arquivos, iniciar pesquisas na Web e executar comandos do sistema por meio do recurso de pesquisa universal acessível no Command Center, na área de trabalho e na Global Action Bar.

Inicie uma busca universal em vários locais

Agora, vamos falar sobre a rede neural robusta que tornou isso possível Cérebro ClickUp . Se tivéssemos apenas um ponto para escolher com base no motivo pelo qual recomendamos o ClickUp como uma das melhores alternativas ao Spotlight, seria este.

Realize várias tarefas com apenas alguns cliques usando o ClickUp Brain

Enquanto o Spotlight depende muito de tecnologias como indexação, importação de metadados e correspondência de palavras-chave, o ClickUp Brain depende do processamento de linguagem natural para entender o contexto e a intenção por trás de suas pesquisas.

O ClickUp é uma ferramenta útil de gerenciamento de projetos se você segue a metodologia Agile. Recursos como Quadros Kanban do ClickUp e Modelos de gráfico Burndown do ClickUp o ajudarão a manter o controle de seus projetos ágeis com uma representação visual do fluxo de trabalho e do progresso.

Você também pode usar o gravador de IA do ClickUp Brain para ajudá-lo a criar Documentos ágeis em uma fração do tempo.

Além disso, recursos como Dashboards do ClickUp permite que você crie vários painéis personalizáveis como widgets de arrastar e soltar. Eles podem exibir tudo, desde KPIs críticos até dados importantes do projeto para você e suas equipes.

O ClickUp também permite que você crie formulários personalizados para coletar informações de clientes ou membros da equipe, automatizando tarefas repetitivas, como atribuir tarefas ou enviar notificações com base em envios de formulários.

O ClickUp oferece vários recursos, como Mapas mentais do ClickUp e Quadros brancos ClickUp que fazem maravilhas ao fazer brainstorming de ideias, organizá-las e colaborar com a equipe, que são a necessidade do momento.

Melhores recursos do ClickUp

Pesquisa universal do ClickUp : Encontre arquivos, inicie aplicativos e faça pesquisas em todos os seus aplicativos integrados

: Encontre arquivos, inicie aplicativos e faça pesquisas em todos os seus aplicativos integrados ClickUp Brain : Use a linguagem natural para localizar arquivos e documentos. Ele está constantemente se adaptando ao seu estilo de trabalho

: Use a linguagem natural para localizar arquivos e documentos. Ele está constantemente se adaptando ao seu estilo de trabalho ClickUp AI Knowlege Manager : Obtém respostas para suas perguntas a partir de seus documentos, seja de seu computador ou de qualquer um de seus aplicativos conectados

: Obtém respostas para suas perguntas a partir de seus documentos, seja de seu computador ou de qualquer um de seus aplicativos conectados ClickUp AI Project Manager: Automatiza tarefas repetitivas, gera relatórios perspicazes e resume documentos com apenas alguns cliques

Limitações do ClickUp

Pequenas falhas de exibição em determinadas situações

Poucos usuários avançados afirmam que o aplicativo móvel do ClickUp carece de recursos em comparação com as versões para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Alfred

capacidade de fluxo de trabalho via_ Alfred O Alfred é a segunda alternativa ao Spotlight que recomendamos. Ele oferece muito mais do que a pesquisa em todo o sistema oferecida pelo Spotlight. Se você é um daqueles usuários de Mac que desejam que um aplicativo faça tudo, desde a pesquisa no computador até o controle de músicas, essa é uma boa opção.

Melhores recursos do Alfred

Localize rapidamente arquivos em seu computador ou informações na Internet com base em seu histórico de navegação e em seus critérios de pesquisa

Crie trechos de texto personalizados, pois ele mantém o controle do histórico da área de transferência

Possibilidade de criar fluxos de trabalho avançados (um complemento pago) que podem ajudá-lo a automatizar tarefas repetitivas, pesquisar todo o sistema de arquivos do Mac ou executar ações complexas com apenas alguns toques no teclado

Limitações do Alfred

Embora a versão básica do Alfred seja gratuita, para acessar alguns dos recursos mais avançados listados aqui, você terá de comprar o Powerpack

O Alfred tem uma curva de aprendizado acentuada se você quiser tirar o máximo proveito de seu conjunto de recursos

Preços do Alfred

Ferramenta básica: Gratuita

Gratuita Powerpack Licença única: € 34

Licença única: € 34 Powerpack Mega Apoiador: € 59

Classificação e comentários de Alfred

G2: 4,5/5 (34 avaliações)

4,5/5 (34 avaliações) Capterra: 2,8/5 (13 avaliações)

3. Raycast

Editor de código via RayCast O Raycast é uma das melhores alternativas ao Spotlight se a produtividade e o acesso rápido aos aplicativos mais usados forem mais importantes para você. Embora careça de alguns recursos exclusivos que outros aplicativos desta lista oferecem, ele compensa oferecendo a maioria de seus principais recursos gratuitamente.

Melhores recursos do Raycast

Encontre arquivos e pastas mais rapidamente, pois o Raycast é leve, ágil e não ocupa muito espaço em disco

Inicie aplicativos e controle o Mac com apenas alguns toques no teclado, pois ele suporta comandos do sistema

Crie atalhos para frases ou respostas usadas com frequência com o recurso "snippet de texto", que oferece funcionalidade semelhante à do Alfred

Limitações do RayCast

Se você usar o Raycast em vários dispositivos, precisará fazer upgrade para o plano Pro

Espere uma curva de aprendizado acentuada com essa ferramenta

A versão gratuita não oferece o conjunto de recursos de IA

Preços do RayCast

Gratuito

Pro: $10 por mês

$10 por mês Team: Gratuito

Gratuito Team Pro: $15 por mês

Classificação e comentários do RayCast

G2: 4,6/5 (11 avaliações)

4,6/5 (11 avaliações) Capterra: NA

4. Barra de lançamento

pesquisa rápida na Web via_ barra de lançamento A LaunchBar foi lançada em 2016 e tem sido constantemente aprimorada para se tornar uma ferramenta poderosa para pesquisar arquivos no Mac.

O LaunchBar é principalmente um iniciador de aplicativos que usa um algoritmo de abreviações adaptável que pode encontrar itens digitando acrônimos curtos de seus nomes. Ele também suporta pesquisas diretas na Web no Google, Wikipedia e DuckDuckGo.

Melhores recursos do LaunchBar

Localiza itens digitando acrônimos curtos de seus nomes (por exemplo, "SP" para Preferências do Sistema)

Permite que você crie scripts de suas ações para obter o máximo de personalização

Exibir informações adicionais sobre arquivos específicos, pois o LaunchBar pode até mesmo examinar os metadados do arquivo

Limitações da LaunchBar

As primeiras buscas levam algum tempo para exibir todos os resultados, pois a indexação inicial pode ser extremamente lenta

Preços do LaunchBar

Licença única : € 35

: € 35 Licença familiar: € 59

Classificação e resenhas do LaunchBar

G2: NA

NA Capterra: NA

Proteja sua produtividade para o futuro com o ClickUp

Aqui estão: as quatro melhores alternativas ao Spotlight para 2024. O Spotlight tem desfrutado do seu "Spotlight" para usuários de Mac há anos. Mas a natureza do trabalho está mudando e, se você está lendo isto, é claro que está procurando uma alternativa melhor.

Cada ferramenta listada aqui se destaca em seu nicho e oferece tudo, desde pesquisas contextuais universais até a capacidade de automatizar suas tarefas. No entanto, o que funciona melhor para você dependerá de sua experiência específica sobre o que falta ao Spotlight.

Dito isso, se você trabalha com muitas integrações de nuvem e deseja mais do que uma alternativa melhor ao Spotlight em relação à funcionalidade de pesquisa, então o ClickUp é o caminho a seguir. Ele é mais do que apenas uma ferramenta de pesquisa inteligente; é uma potência de produtividade que pode melhorar seu trabalho.

Então, por que esperar? Registre-se com o ClickUp hoje gratuitamente para experimentar seus recursos em primeira mão.

Perguntas frequentes

**1. O RayCast é uma alternativa melhor ao Spotlight?

O RayCast oferece uma funcionalidade semelhante à do Spotlight. No entanto, é um aplicativo mais leve, muito mais responsivo e que consome menos recursos do que o Spotlight.

**2. Existe um equivalente do Spotlight no Windows?

A versão mais recente do Windows (11) tem um recurso de pesquisa padrão semelhante ao Spotlight, mas carece de alguns recursos avançados que o Spotlight Search oferece aos usuários do Mac. Se você quiser um aplicativo que faça o que o Spotlight Search faz no Mac e muito mais, pode experimentar o ClickUp.

**3. O Alfred é uma alternativa melhor ao Spotlight?

A versão gratuita do Alfred oferece praticamente a mesma funcionalidade do Spotlight Search. No entanto, se você adquirir o Powerpack, poderá acessar muitos recursos avançados que o tornam uma alternativa melhor ao Spotlight.

**4. RayCast vs Alfred: como escolher?

Se sua principal necessidade for velocidades de pesquisa mais rápidas e acesso a alguns recursos principais sem custo, escolha o RayCast. Se você é um usuário avançado do Mac que precisa de muitos outros recursos, como fluxos de trabalho avançados, trechos de texto, histórico da área de transferência e muito mais, e não se importa em pagar um pouco mais pelo Powerpack, o Alfred é o aplicativo ideal para você.