50 melhores aplicativos de IA para otimizar os fluxos de trabalho para 2024

Nos últimos um ou dois anos, a maioria de nós deixou de se surpreender com o que o GPT-3 podia fazer e de se preocupar com o que isso significava para nossas carreiras para usar aplicativos de Inteligência Artificial (IA) para facilitar nossa vida. Você provavelmente já experimentou alguns dos aplicativos de IA mais populares, mas há tantos novos sendo lançados que é difícil acompanhá-los.

No entanto, uma coisa é certa: a IA pode revolucionar a forma como trabalhamos. De assistentes virtuais e chatbots para gerenciamento de tarefas e soluções de criação de conteúdo os aplicativos de IA estão melhorando a cada dia e vieram para ficar.

Você está perdendo um truque se não estiver usando aplicativos de IA para ser mais produtivo em 2024. Portanto, aprimore seus seu conhecimento sobre ferramentas orientadas por IA com nosso resumo de 50 aplicativos incríveis de IA que podem ajudar você e suas equipes a acabar com as listas de tarefas no local de trabalho.

Os principais tipos de aplicativos de IA populares atualmente

Atualmente, a IA pode fazer coisas muito além do que imaginávamos. Ela não é mais apenas uma ferramenta para resolver problemas matemáticos complexos ou editar conteúdo. Os aplicativos de IA são agora vastos e diversificados, expandindo-se constantemente para novos territórios. Algumas das categorias populares de IA incluem:

A IA geradora

A IA generativa é um tipo de tecnologia de IA que pode ajudá-lo a gerar novos conteúdos, como texto, imagens, música, áudio, vídeo e até mesmo avatares de IA. Esses modelos generativos podem fornecer resultados altamente utilizáveis e precisos usando instruções de texto simples. Ferramentas de IA generativa para profissionais de marketing e criadores de conteúdo podem reduzir drasticamente o tempo e o esforço necessários para a criação de novos conteúdos.

Alguns usos populares da IA generativa podem ser vistos em:

Geração de imagens : Criar imagens e obras de arte exclusivas usando prompts baseados em texto. Os exemplos incluem DALL-E, Midjourney, etc.

: Criar imagens e obras de arte exclusivas usando prompts baseados em texto. Os exemplos incluem DALL-E, Midjourney, etc. Assistentes de conteúdo ou redação : Crie textos atraentes para e-mails, publicações em mídias sociais e roteiros. Exemplos incluem ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, etc.

: Crie textos atraentes para e-mails, publicações em mídias sociais e roteiros. Exemplos incluem ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, etc. Assistentes de design e imagem: Geram elementos de design como logotipos, layouts, maquetes e editam imagens. Algumas das ferramentas populares nessa categoria incluem Descript, Facetune, Kraftful e outras

Produtividade e fluxo de trabalho

Um aplicativo de IA também pode ajudar no planejamento de projetos, no gerenciamento de tarefas e na automatização de fluxos de trabalho para que as empresas possam simplificar suas tarefas diárias. As ferramentas e os assistentes virtuais mais populares nessa categoria incluem:

Ferramentas de gerenciamento de projetos : ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc.

: ClickUp Brain, Asana, Notion AI, etc. Assistentes pessoais : Siri, Google Assistant, Alexa, etc.

: Siri, Google Assistant, Alexa, etc. Aplicativos de anotações: Fireflies, Supernormal, Botsonic e outros

Bots de bate-papo pessoais

Com a crescente popularidade das ferramentas de IA generativa, vimos o surgimento de várias soluções de IA baseadas em bate-papo que podem ser usadas para uma gama mais ampla de atividades. Isso inclui produtos como ChatGPT, Bing, Gemini e outros excelentes aplicativos de IA que permitem que os usuários forneçam avisos simples e conversem com o assistente de IA. Muitos também podem traduzir conteúdo em vários idiomas para o idioma do usuário.

Esses modelos também podem ser implementados para uso comercial para analisar grandes volumes de dados e fornecer respostas a perguntas específicas. As ferramentas dessa categoria incluem ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT e outras.

O que você deve procurar nos aplicativos de IA?

Nem todos os aplicativos de IA são criados da mesma forma, e encontrar a opção certa para suas necessidades é crucial para aumentar sua produtividade. Portanto, tenha em mente essas considerações essenciais ao explorar suas opções:

Conheça seu objetivo: Antes de adotar aplicativos de IA em seu fluxo de trabalho, esclareça seus objetivos. O que você quer fazer com a IA? Você deseja automatizar tarefas, aprimorar a comunicação, aumentar a colaboração ou qualquer outra coisa? Escolha os aplicativos que abordam diretamente o problema específico

Antes de adotar aplicativos de IA em seu fluxo de trabalho, esclareça seus objetivos. O que você quer fazer com a IA? Você deseja automatizar tarefas, aprimorar a comunicação, aumentar a colaboração ou qualquer outra coisa? Escolha os aplicativos que abordam diretamente o problema específico Veja as integrações: Imagine fazer malabarismos com várias ferramentas desconectadas durante seu dia de trabalho agitado. Não é muito divertido, certo? Para evitar isso, procure aplicativos que se integrem perfeitamente ao seu ecossistema existente, sejam plataformas de gerenciamento de projetos, canais de comunicação ou software de design

Imagine fazer malabarismos com várias ferramentas desconectadas durante seu dia de trabalho agitado. Não é muito divertido, certo? Para evitar isso, procure aplicativos que se integrem perfeitamente ao seu ecossistema existente, sejam plataformas de gerenciamento de projetos, canais de comunicação ou software de design Facilidade de uso: Se o novo aplicativo de IA tiver uma curva de aprendizado acentuada, você não conseguirá ver resultados instantâneos. Em vez disso, opte por aplicativos com interfaces intuitivas e recursos fáceis de usar. O aplicativo de IA escolhido deve ser fácil e rápido de ser adotado e aprendido por todos os membros da sua equipe

Se o novo aplicativo de IA tiver uma curva de aprendizado acentuada, você não conseguirá ver resultados instantâneos. Em vez disso, opte por aplicativos com interfaces intuitivas e recursos fáceis de usar. O aplicativo de IA escolhido deve ser fácil e rápido de ser adotado e aprendido por todos os membros da sua equipe Segurança e privacidade de dados: Certifique-se de que os aplicativos de IA que você adotar, especialmente para o trabalho, sigam protocolos rígidos de proteção de dados e protejam suas informações. Uma violação de dados pode ser desastrosa para sua marca

Certifique-se de que os aplicativos de IA que você adotar, especialmente para o trabalho, sigam protocolos rígidos de proteção de dados e protejam suas informações. Uma violação de dados pode ser desastrosa para sua marca Qualidade do resultado: Nem todos os aplicativos de IA fornecem aos usuários resultados precisos. Antes de decidir sobre uma solução preferida, teste a precisão de cada aplicativo de IA e escolha de acordo com sua experiência pessoal

Nem todos os aplicativos de IA fornecem aos usuários resultados precisos. Antes de decidir sobre uma solução preferida, teste a precisão de cada aplicativo de IA e escolha de acordo com sua experiência pessoal Escalabilidade: Suas necessidades evoluem, e seus aplicativos de IA também devem evoluir. Escolha aplicativos que se adaptem e cresçam com você, seja em uma startup ou liderando uma grande equipe

Suas necessidades evoluem, e seus aplicativos de IA também devem evoluir. Escolha aplicativos que se adaptem e cresçam com você, seja em uma startup ou liderando uma grande equipe Preço: A relação custo-benefício é importante. Considere seu orçamento e escolha um aplicativo com um modelo de preço que atenda às suas necessidades

Os 50 melhores aplicativos de IA para usar em 2024

1. ClickUp ClickUp está no topo da nossa lista por ser a plataforma de produtividade completa que ajuda as equipes a planejar, organizar e colaborar em tarefas. Mas você pode aumentar ainda mais sua produtividade com o

ClickUp Brain , nosso assistente virtual com tecnologia de IA.

Além disso, com o ClickUp, você pode acessar seu trabalho de qualquer lugar por meio da extensão do Chrome, do aplicativo para desktop e do aplicativo móvel para usuários de iOS e Android.

Obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas sobre seu trabalho no ClickUp com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Crie conteúdo atraente, e-mails, publicações em mídias sociais e muito mais usando instruções simples

Resuma ou reformule rapidamente o texto e extraia insights de conteúdos longos

Obtenha respostas contextuais para todas as perguntas relacionadas ao seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp

Trabalhe mais rápido com atualizações geradas por IA, standups, Anotador de IA para reuniões e muito mais

Elimine as barreiras linguísticas e comunique-se de forma eficaz com uma equipe diversificada em vários idiomas

Obtenha sugestões com tecnologia de IA para modelos de sites, gráficos de mídia social e outros ativos visuais

Simplifique seu processo de desenvolvimento com sugestões inteligentes de código e comentários automáticos

Aproveite a IA para extrair insights valiosos e identificar padrões de seus dados no ClickUp

Acesse mais de 100 ferramentas de IA baseadas em funções, cada uma projetada para atender às necessidades específicas do fluxo de trabalho

Trabalhe diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes plataformas

Limitações do ClickUp

A interface demora um pouco para se acostumar

A amplitude dos recursos pode significar uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Classificações do ClickUp e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. ChatGPT

Outro líder na lista dos melhores aplicativos de IA é o ChatGPT, um módulo desenvolvido pela OpenAI que revolucionou o mundo da IA de conversação. Projetado para gerar respostas semelhantes às humanas para os usuários com base em solicitações de texto simples e geração de linguagem natural, esse versátil aplicativo de IA pode ser usado para criação de conteúdo, suporte ao cliente, geração de código, assistência e muito mais.

visualização do prompt via_ ChatGPT

Melhores recursos do ChatGPT

Use-o extensivamente para vários casos de uso, como redação, geração de ideias e codificação

Acesse o ChatGPT em qualquer lugar usando o aplicativo ChatGPT para celular para se conectar a todos os seus outros dispositivos

Obter respostas úteis até mesmo para consultas complexas

Use-o como uma estrutura para outros aplicativos ou chatbots devido à sua compatibilidade entre plataformas e flexibilidade de API

Limitações do ChatGPT

A versão gratuita pode apresentar lentidão ou falhas durante a alta atividade

O conteúdo gerado pela IA pode não ser totalmente preciso em todos os momentos

Tom robótico, especialmente se estiver usando o modelo GPT 3.5

Preços do ChatGPT

Versão gratuita

Plus : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Equipes: uS$ 25/mês por usuário

Classificações e avaliações do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. Bing (Copiloto)

Dashboard do Copilot e casos de uso via Bing O Copilot, assistente de IA do Bing, é uma extensão do mecanismo de pesquisa Bing da Microsoft. Ele integra inteligência artificial para aprimorar os recursos de pesquisa e as experiências do usuário. Ele aproveita o modelo GPT 4.0 e pode fornecer resultados de pesquisa interativos e perspicazes e gerar texto e imagens em segundos. O Bing e o Copilot estão disponíveis separadamente para usuários de Android e iOS.

Melhores recursos do Bing (Copilot)

Obtenha resultados de pesquisa mais precisos e contextualmente relevantes graças aos sofisticados algoritmos do Bing AI

Pesquise usando imagens, aproveitando a capacidade da IA do Bing de analisar conteúdo visual

Vá além da IA geradora tradicional e gere imagens, conteúdo de texto e muito mais com o Bing Co-Pilot

Limitações do Bing (Copilot)

A IA do Bing pode ter uma participação de mercado menor em comparação com outros mecanismos de pesquisa, o que pode afetar a disponibilidade de alguns recursos

Apesar de usar o modelo GPT 4.0, os resultados não são tão avançados e precisos em comparação com o modelo GPT 4.0 da OpenAI

Preços do Bing

Gratuito

Classificações e resenhas do Bing

G2: 4.3/5 (290+ avaliações)

4.3/5 (290+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4. Facetune

O Facetune é um poderoso aplicativo de IA para edição de fotos que está entre os aplicativos de fotografia mais vendidos na Google Play Store. Ele pode ajudá-lo a aprimorar e ajustar retratos ou outras imagens usando ferramentas de edição intuitivas e outros recursos valiosos. Ele está disponível para usuários de Android e iOS.

visualização da página inicial via_ fachada

Melhores recursos do Facetune

Faça o ajuste fino da aparência do objeto usando algoritmos avançados de IA, como suavizar a pele, clarear os dentes, realçar os olhos e muito mais

Aprimore as fotos para obter uma aparência profissional ou outros aprimoramentos usando filtros inteligentes de IA e efeitos criativos

Limitações do Facetune

Tem uma curva de aprendizado íngreme, o que o torna difícil para a maioria dos usuários

Não é a opção ideal para fazer o ajuste fino de paisagens ou outros formatos de fotos

Preços do Facetune

Plano gratuito

Plano VIP disponível mediante solicitação

Classificações e resenhas do Facetune

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Lensa

O Lensa traz um toque de IA para a fotografia móvel com sua plataforma intuitiva. Use-a para capturar e editar imagens incríveis sem esforço. O aplicativo de IA de edição de imagens tudo-em-um da Prism Labs usa redes neurais, visão computacional e aprendizagem profunda para ajudá-lo a retocar fotos e gerar retratos.

interface da Lensa via *[_Laboratórios Prisma](/%IMG/)*

Melhores recursos da Lensa AI

Aprimore automaticamente as fotos, ajustando as configurações para otimizar o brilho, o contraste e a cor

Introduza efeitos atraentes de desfoque de fundo, dê um toque profissional a retratos e muito mais usando avisos de IA

Limitações da Lensa AI

Os usuários que buscam amplo controle manual sobre as configurações de fotos podem achar a abordagem automatizada da Lensa restritiva

Preços da Lensa AI

uS$ 4 para carregar até 20 fotos para edição

Classificações e resenhas da Lensa AI

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Indisponível

6. Alexa

Uma poderosa assistente virtual gerada por IA da Amazon, a Alexa é o complemento perfeito para o seu ambiente, seja em dispositivos controlados por casa inteligente ou em outros aplicativos.

Etapas para adicionar a Alexa via alexa da Amazon

Melhores recursos do Alexa

Controle todos os seus dispositivos domésticos inteligentes, como luzes, termostatos e condicionadores de ar que se sincronizam perfeitamente com a Alexa

Faça com que o assistente de IA da Alexa execute ações usando comandos de voz, como tocar música, ler notícias, fornecer dados de trânsito em tempo real e muito mais

Limitações da Alexa

Embora a Alexa tenha uma extensa biblioteca de habilidades, alguns usuários podem encontrar limitações em determinadas integrações de aplicativos de terceiros

Funciona melhor com dispositivos compatíveis com a Alexa, limitando sua usabilidade

Preços da Alexa

É gratuito com dispositivos compatíveis com a Alexa, mas você terá que desembolsar mais de US$ 1.500 para obter todos os dispositivos compatíveis com a Alexa

Classificações e resenhas da Alexa

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

7. Siri

Semelhante à Amazon, a Siri, assistente de voz habilitada para IA da Apple, fez um nome notável para si mesma, devido ao seu nível de personalização, contextualização e usabilidade. Desde então, ela tem sido parte integrante dos dispositivos iOS, oferecendo assistência ativada por voz para uma ampla gama de tarefas.

Recursos da Siri via Apple

Melhores recursos da Siri

Automatize tarefas, faça pesquisas e obtenha respostas para perguntas específicas usando consultas aprimoradas em linguagem natural

Trabalhe com qualquer dispositivo Apple ou plataformas compatíveis usando perfeitamente o controle de mãos livres da Siri

Limitações da Siri

O Siri foi projetado principalmente para dispositivos Apple e não está disponível para usuários do Android

Preços da Siri

Gratuito com dispositivos Apple

Classificações e resenhas da Siri

G2: NA

NA Capítulo: NA

8. Socrático

Está com dificuldades para entender conceitos complexos ou precisa de ajuda para se preparar para os exames? O Socratic é seu companheiro de aprendizado com IA, oferecendo orientação personalizada e explicações interativas para solidificar sua compreensão.

Recurso de explicação via Socrático

Melhores recursos do método socrático

Faça perguntas em linguagem natural e receba explicações passo a passo adaptadas às suas necessidades específicas

Acesse uma vasta biblioteca de explicações, diagramas e problemas práticos criados por educadores e especialistas no assunto

Limitações do Socratic

Concentra-se principalmente nas disciplinas de matemática, ciências e história

Suporte limitado para perguntas abertas ou criativas

Preços do método socrático

Gratuito Plano

Pro: A partir de US$ 10/mês por usuário

Classificações e resenhas do Socratic

G2: NA

NA Capítulo: Não há avaliações suficientes

9. Cleo

O Cleo é um aplicativo de IA conversacional que oferece suporte personalizado para seu bem-estar financeiro. Ele ajuda você a controlar seu orçamento, definir metas financeiras e fornecer insights acionáveis sobre gastos.

chatbot de gerenciamento de finanças pessoais via *[_Cleo AI](/%IMG/)*

Melhores recursos do Cleo

Acompanhe as finanças e as metas para entender o progresso e use avisos simples para obter recomendações baseadas em IA

Transfira automaticamente um valor fixo em sua conta poupança usando a ferramenta de poupança automática

Gerencie o dinheiro de forma mais inteligente usando uma carteira no aplicativo que se integra à sua conta poupança

Limitações do Cleo

Não há versão de avaliação gratuita ou versão gratuita

As integrações limitadas o tornam inconveniente para aqueles que desejam rastrear despesas profissionais e pessoais

Preços do Cleo

Cleo Plus : uS$ 5,99/mês

: uS$ 5,99/mês Cleo Builder: uS$ 14,99/mês

Classificações e resenhas do Cleo

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Vocêper

Um dos melhores aplicativos de IA no espaço de cuidados com a saúde mental, o Youper é o amigo de IA que ouve sem julgar e oferece suporte para melhorar seu humor. Por meio de conversas envolventes e atividades personalizadas, ele ajuda você a gerenciar o estresse, aumentar a autoestima e desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis.

Chatbot e rastreador de cuidados com a saúde mental via Youper

Melhores recursos do Youper

Fale com o Youper sobre qualquer coisa que esteja em sua mente e receba respostas empáticas e palavras de incentivo

Jogue jogos, faça exercícios criativos e participe de práticas de atenção plena para elevar seu ânimo e controlar o estresse

Receba afirmações personalizadas com base em seu humor e objetivos para aumentar sua autoestima e confiança

Monitore seus padrões de humor e acompanhe seu progresso em direção às suas metas de bem-estar emocional

Sem limitações

Limitado a interações baseadas em texto

Pode não ser adequado para pessoas com problemas graves de saúde mental

Preços mais baixos

Plano gratuito

Youper Premium: $69,99/ano

Classificações e resenhas do Youper

G2: NA

NA Capterra: NA

11. Otter.ai

Muitas reuniões ou entrevistas? O Otter.ai o ajuda com seu poderoso Assistente de transcrição de IA que captura áudio em tempo real e o converte em um formato de texto preciso e pesquisável.

Assistente de reunião via Otter.ai

Melhores recursos do Otter.ai

Obtenha transcrições instantâneas de qualquer gravação de áudio, incluindo reuniões, palestras e entrevistas

Identifique automaticamente diferentes falantes em uma conversa para facilitar a consulta

Treine o Otter para reconhecer termos específicos e jargões relevantes para sua área

Pesquise facilmente as transcrições, destaque os pontos principais e edite para obter precisão

Limitações do Otter.ai

A precisão pode variar dependendo da qualidade do áudio e do ruído de fundo

O plano gratuito tem minutos e recursos de transcrição limitados

Preços do Otter.ai

Plano gratuito

Plano Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Plano comercial: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Planos empresariais: Sob consulta

Classificações e resenhas do Otter.ai

G2: 4,2/5 (172 avaliações)

4,2/5 (172 avaliações) Capterra: 4,5/5 (80 avaliações)

12. Google Assistente

Esse assistente de IA do Google faz concorrência acirrada à Siri e à Alexa. Desde a configuração de alarmes e a realização de chamadas até a reprodução de músicas e o controle de sua casa inteligente e dispositivos móveis, ele é a opção ideal para quem usa dispositivos domésticos inteligentes e smartphones do Google.

Comandos de voz via Google

Melhores recursos do Google Assistente

Controle seu telefone e dispositivos domésticos inteligentes com sua voz usando comandos simples

Obtenha respostas para suas perguntas e informações da Web usando a Pesquisa Google

Crie e gerencie listas de tarefas, defina lembretes e adicione eventos ao seu calendário

Fazer chamadas e enviar mensagens de texto usando comandos de voz

Reproduza músicas, podcasts e audiolivros e controle a reprodução com sua voz

Traduzir entre idiomas em tempo real

Limitações do Google Assistant

Funciona somente com dispositivos e aplicativos do Google Home

Pode nem sempre entender perfeitamente seus comandos de voz, especialmente em ambientes ruidosos

Preços do Google Assistente

Gratuito com dispositivos habilitados para o Google

Classificações e análises do Google Assistant

G2: NA

NA Capterra: NA

13. Brilhante

A Brilliant é uma plataforma on-line interativa que ensina assuntos STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) por meio de histórias, simulações e desafios envolventes.

Página de registro via Brilhante

Melhores recursos do Brilliant

Aprenda fazendo com lições interativas que combinam vídeos, simulações e desafios

Obtenha recomendações e desafios personalizados, pois a plataforma se adapta ao seu ritmo e estilo de aprendizado

Conecte-se com outros alunos e discuta conceitos no fórum da comunidade

Baixe lições e desafios para acessá-los mesmo quando não estiver on-line

Limitações brilhantes

Requer uma assinatura para acessar todos os recursos

Alguns conceitos podem ser muito desafiadores para alunos mais jovens

Foco limitado em ciências humanas e sociais

Preço excelente

Plano gratuito

Plano Premium: A partir de US$ 13,49/mês

Classificações e resenhas da Brilliant

G2: NA

NA Capterra: NA

14. Mem

O Mem é um assistente de pesquisa com tecnologia de IA que ajuda você a capturar, compartilhar e organizar informações da Web.

recurso de chatbot via *[_Mem](https://get.mem.ai/)*

Melhores recursos de memória

Use consultas em linguagem natural para encontrar informações de diversas fontes, incluindo revistas acadêmicas, artigos de notícias e sites

Organize sua pesquisa com pastas, tags e anotações

Gerar automaticamente citações nos estilos MLA, APA e Chicago

Compartilhe sua pesquisa com outras pessoas e colabore em projetos

Limitações de memória

Requer uma assinatura para acessar todos os recursos

Nem sempre é possível encontrar as informações mais relevantes

Não é tão abrangente quanto alguns outros bancos de dados de pesquisa

Preço do Mem

Individual : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Equipes: Preços personalizados

Classificações e avaliações de memes

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

15. Navegar na IA

O Browse AI é uma ferramenta de automação da Web que permite extrair e monitorar dados de qualquer site.

opções de integração via *[_Buscar IA](https://www.browse.ai/)*

Navegar os melhores recursos da IA

Obtenha recomendações personalizadas de artigos, vídeos e outros conteúdos com base em seus interesses

Crie mapas mentais para organizar sua pesquisa e explorar diferentes tópicos de quantos sites desejar

Economize tempo extraindo dados de vários sites e monitorando as alterações feitas neles com apenas alguns cliques

Limitações da IA de navegação

Requer uma assinatura para acessar todos os recursos

Foco limitado em pesquisas acadêmicas

Preços da AI

Inicial : uS$ 48,75/mês

: uS$ 48,75/mês Profissional : uS$ 123,75/mês

: uS$ 123,75/mês Equipe: uS$ 311,25/mês

Procure classificações e avaliações de IA

G2: 4,8/5 (32 avaliações)

4,8/5 (32 avaliações) Capterra: 4,4/5 (42 avaliações)

16. **IA perfeita

O Seamless AI é um mecanismo de busca B2B alimentado por IA que ajuda você a encontrar leads e outras informações relacionadas ao cliente.

Recurso de pesquisa via iA perfeita

Os melhores recursos da IA sem emenda

Capture facilmente informações sobre leads e prospects usando oExtensão de IA para o Chrome* Escreva scripts de chamadas frias, e-mails, mensagens do LinkedIn, postagens em mídias sociais e muito mais usando seu recurso de copywriting com IA generativa

Trabalhe perfeitamente com Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator e outros CRMs importantes usando integrações de API

Limitações da IA perfeita

Requer conhecimento técnico para configurar e usar

Pode não ser adequado para todas as empresas

Preços da IA sem costura

**Gratuito

Básico: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações de IA perfeitas

G2: 4,2/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 3,7/5 (122 avaliações)

17. Ler IA

O Read AI é um aplicativo de IA que ajuda você a gerar transcrições, resumos e reproduzir momentos importantes de qualquer reunião on-line.

recurso de recapitulação de reuniões via *[_Ler IA](/%IMG/)*

Ler os melhores recursos da IA

Entenda automaticamente os momentos impactantes das reuniões usando os destaques da IA

Obtenha resumos, tópicos eitens de ação da reunião usando o Meeting Notes

Torne-se um comunicador melhor e obtenha insumos para melhorar a fala usando o AI Assisted Speaker Coach

Leia as limitações da IA

Algumas opções avançadas de personalização exigem um plano pago

Pode não capturar perfeitamente todas as nuances da fala humana

Leia os preços da IA

Gratuito

Pro : uS$ 19,75/mês

: uS$ 19,75/mês Enterprise : uS$ 29,75/mês

: uS$ 29,75/mês Enterprise+: uS$ 39,75/mês

Leia as classificações e análises de IA

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: NA

18. **Grão

O Grain é uma plataforma de anotações e registros alimentada por IA que captura insights e itens de ação de reuniões e ajuda você a gastar seu tempo onde é mais importante.

recurso de ofertas via *[_Grain](https://grain.com/)*

Melhores recursos de grãos

Crie reuniões, capture notas automaticamente e sincronize com os contatos facilmente

Integre e treine funcionários mais rapidamente usando o Coaching baseado em IA

Otimize seus fluxos de trabalho e feche negócios mais rapidamente usando o Deal Insights

Limitações de grãos

Alguns recursos avançados exigem um plano pago

Não é compatível com alguns CRMs e ferramentas

Preços do Grain

Básico : $0

: $0 Starter : uS$ 15/mês por assento

: uS$ 15/mês por assento Business : uS$ 29/mês por assento

: uS$ 29/mês por assento Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Grain

G2: 4,6/5 (273 avaliações)

4,6/5 (273 avaliações) Capterra: NA

19. Fathom

O Fathom é um assistente de reuniões orientado por IA que ajuda você a gravar reuniões e obter transcrições, destaques e resumos de suas reuniões, ajudando a melhorar a comunicação interna e a produtividade.

Recurso de destaques de reunião via Fathom

Melhores recursos do Fathom

Use-o perfeitamente com aplicativos de comunicação por vídeo, como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Receba transcrições e gravações de chamadas, com todos os momentos cruciais destacados

Beneficie-se do suporte multilíngue que abrange sete idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e português

Limitações do Fathom

Recursos limitados para gravação de chamadas de vídeo, anotações de reuniões e outros, em comparação com seus concorrentes

Recursos avançados somente com opções pagas

Preços do Fathom

**Gratuito

Padrão : uS$ 32/mês

: uS$ 32/mês Pro: $39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Fathom

G2: 5/5 (mais de 2.000 avaliações)

5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 100 avaliações)

20. **Chatbase

O Chatbase é uma plataforma de desenvolvimento de chatbot que ajuda você a criar e gerenciar chatbots para várias plataformas de mensagens.

visualização da página inicial via *[_Chatbase](https://www.chatbase.co/)*

Melhores recursos do Chatbase

Crie chatbots em vários idiomas usando uma interface de arrastar e soltar sem codificação

Integre-se a plataformas de mensagens populares, como Messenger, WhatsApp e Telegram

Treine seu chatbot para entender e responder a consultas em linguagem natural

Acompanhe o desempenho e o envolvimento do chatbot

Limitações do Chatbase

Os recursos e as integrações avançadas de NLP exigem um plano pago

Pode exigir algum conhecimento técnico para projetos complexos de chatbot

Preços do Chatbase

Gratuito

Hobby : $19/mês

: $19/mês Standard : $99/mês

: $99/mês Ilimitado: uS$ 399 por mês

Classificações e avaliações do Chatbase

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (70 avaliações)

21. Descrição

O Descript é uma ferramenta multifuncional de edição de áudio e vídeo com recursos avançados de IA para transcrição, edição e colaboração.

Editor orientado por IA via Descrição

Descrever os melhores recursos

Transcreva automaticamente gravações de áudio e vídeo com alta precisão usando transcrição com tecnologia de IA

Grave facilmente narrações e capturas de tela

Edite áudio e vídeo com ferramentas e efeitos intuitivos

Compartilhe projetos com outras pessoas e trabalhe em conjunto em tempo real

Crie e publique podcasts com as ferramentas integradas do Descript

Limitações do Descript

Os recursos avançados e as integrações exigem um plano pago

Pode não ser adequado para projetos complexos de edição de vídeo

Descrição do preço

**Gratuito

Creator : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Pro: $30/mês

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,5/5 (344 avaliações)

4,5/5 (344 avaliações) Capterra: 4,8/5 (164 avaliações)

22. HeyGen

O HeyGen é uma plataforma de criação de vídeo e voz com tecnologia de IA que permite que você crie avatares e vozes poderosos gerados por IA.

Editor de vídeo via HeyGen

Melhores recursos do HeyGen

Gere vídeos inovadores com tecnologia de IA para treinamento, marketing de produtos, mídia social e muito mais

Dimensione sua criação de conteúdo de vídeo usando a interface intuitiva da ferramenta

Traduzir automaticamente seus vídeos criados para vários idiomas

Limitações do HeyGen

Embora o HeyGen seja excelente na geração de conteúdo, os usuários podem precisar revisar e refinar os resultados para garantir a originalidade e o alinhamento com requisitos específicos

Preços do HeyGen

**Gratuito

Creator : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Business: $89/mês

Classificações e avaliações do HeyGen

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (41 avaliações)

23. Copy.ai

A Copy.ai é uma plataforma bem conhecida para textos e conteúdos gerados por IA, oferecendo uma opção descomplicada para gerar conteúdos comerciais atraentes e envolventes.

fluxo de trabalho de geração de conteúdo de e-mail via *[_Copy.ai](https://www.copy.ai/)*

Melhores recursos do Copy.ai

Crie textos de marketing persuasivos para várias finalidades, aprimorando a comunicação e as mensagens da marca

Transforme ideias em artigos completos, postagens de blog e conteúdo de mídia social com o mínimo de contribuição

Amplie as operações de conteúdo sem precisar contratar grandes equipes

Limitações do Copy.ai

Embora seja hábil na geração de conteúdo, o Copy.ai pode exigir um ajuste fino ocasional para compreender totalmente os requisitos contextuais diferenciados

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Team : $249/mês

: $249/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do copy.ai

G2 : 4.7/5 (177 avaliações)

: 4.7/5 (177 avaliações) Capterra: 4.5/5 (60 avaliações)

24. Supernormal

O Supernormal é um aplicativo tudo-em-um Reunião de IA escritor de anotações que ajuda você a escrever, aperfeiçoar e compartilhar notas de reunião em atas.

Criador de notas de reunião via Supernormal

Melhores recursos supernormais

Automatize tarefas repetitivas de anotações, economizando tempo e permitindo que as equipes se concentrem em itens de ação específicos

Aprimore os fluxos de trabalho e a colaboração da equipe usando um rastreador de atividades baseado em IA, promovendo a comunicação perfeita e a progressão do projeto

Limitações supernormais

Recursos limitados para o plano gratuito

As anotações da reunião podem não ser precisas, dependendo do ruído de fundo e da compreensão do aplicativo

Preços anormais

Gratuito

Pro : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Business: $29/mês

Classificações e avaliações supernormais

G2: 4,4/5 (16 avaliações)

4,4/5 (16 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

25. CustomGPT

O CustomGPT é uma plataforma que permite que você crie um chatbot de GPT personalizado em minutos. Ele pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas, responder a consultas de clientes e assumir outras tarefas que podem liberar a equipe humana.

visualização da página inicial via *[_CustomGPT](https://customgpt.ai/)*

Melhores recursos do CustomGPT

Treine modelos de IA com base em conjuntos de dados e requisitos exclusivos, garantindo relevância e precisão

Ajuste o CustomGPT para seus setores específicos, como saúde, finanças e outros

Limitações do CustomGPT

Não há plano gratuito

Para obter os recursos mais avançados e os modelos avançados de IA, é necessário obter a versão premium

Preços do CustomGPT

Padrão : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Premium : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do CustomGPT

G2: NA

NA Capterra: Não há avaliações suficientes

26. Feathery

O Feathery é um criador de formulários e fluxos de trabalho sem código, gerado por IA, que permite criar formulários em minutos. Com foco no aprimoramento das interações com o cliente, ele pode ajudá-lo a criar formulários personalizados e capturar interações instantaneamente.

Form Creator via Feathery

Melhores recursos do Feathery

Colete e analise dados de usuários usando IA, garantindo que as empresas possam obter insights valiosos para adaptar suas interações

Use análises avançadas para entender o comportamento do usuário, capacitando as empresas a tomar decisões orientadas por dados

Limitações do Feathery

Os usuários podem se deparar com uma curva de aprendizado ao integrar o Feathery aos sistemas existentes, especialmente para empresas com estruturas de dados complexas.

Preços do Feathery

**Gratuito

Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Plus: $99/mês

Classificações e avaliações do Feathery

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: NA

27. IA pessoal

O Personal AI é um assistente pessoal orientado por IA que oferece uma plataforma para simplificar as tarefas diárias e aumentar a produtividade.

AI Chatbot via iA pessoal

Melhores recursos de IA pessoal

Libere seu tempo com textos e e-mails elaborados por IA

Crie seu próprio assistente de IA e treine-o com seus dados e mensagens, com seu controle de acesso

Limitações da IA pessoal

Preço alto e curva de aprendizado acentuada

Preços da IA pessoal

Premium: US$ 40/mês para uso pessoal ou profissional

US$ 40/mês para uso pessoal ou profissional Elevate: Preço personalizado para uso comercial

Classificações e resenhas do AI pessoal

G2: NA

NA Capterra: NA

28. Growbots

A Growbots é uma ferramenta de IA completa para automatizar as vendas outbound, que inclui prospecção, alcance e até mesmo outbound feito por você por meio do Concierge.

planos para automatizar processos de vendas via *[_Growbots](/%IMG/)*

Melhores recursos do Growbots

Automatize o processo de geração de leads usando fluxos de trabalho avançados, permitindo que suas equipes de vendas se concentrem na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios

Use a IA para segmentar clientes potenciais com maior probabilidade de conversão, otimizando os esforços de contato

Limitações do Growbots

Os usuários podem precisar ajustar os parâmetros da campanha para se alinharem à dinâmica específica do setor e às preferências do público-alvo

Preços do Growbots

Alcance : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Tudo em um: uS$ 199/mês

Classificações e avaliações dos growbots

G2: 4,5/5 (138 avaliações)

4,5/5 (138 avaliações) Capterra: 4,7/5 (47 avaliações)

29. Cody

A Cody é uma plataforma de assistente virtual orientada por IA que ajuda as empresas a simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar os processos de negócios.

automação orientada por IA via *[_Cody](https://meetcody.ai/)*

Melhores recursos da Cody

Treine o chatbot com seus próprios dados ebase de conhecimento para que ele possa fornecer respostas contextuais a todas as suas perguntas e economizar seu tempo

Tenha certeza da autenticidade do resultado gerado com as citações incluídas

Limitações da Cody

Os clientes relatam a necessidade de acompanhamento e ação lenta nas solicitações de serviço

Preços da Cody

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Premium : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Avançado: $249/mês

Classificações e avaliações da Cody

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: NA

30. Chatbots do Zapier

O Zapier, uma ferramenta de automação que conecta vários aplicativos e serviços, também tem um chatbot. Essa ferramenta permite que você conecte diferentes aplicativos, incluindo chatbots, para criar fluxos de trabalho contínuos.

fluxo de trabalho de criação e integração de chatbot via *[_Zapier](/%IMG/)*

Os melhores recursos do Zapier

Integre chatbots a outros aplicativos, permitindo respostas e ações automatizadas com base nas interações do usuário

Crie chatbots personalizados e conecte-os aos seus Zaps, simplificando processos e aumentando a eficiência

Limitações do Zapier

Pode ser difícil gerenciar vários chatbots e garantir a precisão e a integridade

Recursos limitados para o plano gratuito

Preços do Zapier

Gratuito

Premium : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Advanced: uS$ 100/mês

Classificações e avaliações do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

31. Anthropic (Claude)

Com sua ferramenta de ponta Claude, o Anthropic é usado para criar modelos de IA avançados e éticos, capacitando os desenvolvedores a criar sistemas inteligentes com foco em segurança e confiabilidade. O Claude também pode ser um assistente virtual para simplificar muitas tarefas da vida cotidiana.

Recursos de automação de fluxo de trabalho e PNL via Claude

Melhores recursos do Claude

Gere textos e obtenha respostas precisas às suas perguntas em uma interface amigável

Construa modelos sofisticados de IA com ênfase especial na compreensão em nível humano

Limitações do Claude

Dada a natureza avançada das ferramentas do Anthropic, os usuários podem se deparar com uma curva de aprendizado, especialmente se forem novos no desenvolvimento ético de IA

Seu conjunto de dados é atualizado até 2022 e, portanto, não pode fornecer respostas precisas sobre eventos mais recentes

Preços do Cláudio

Claude instantâneo : uS$ 0,80 por milhão de tokens

: uS$ 0,80 por milhão de tokens Claude 2.0: US$ 8,00 por milhão de tokens

Classificações e resenhas do Claude

G2: 4,7/5 (120 avaliações)

4,7/5 (120 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

32. Airparser

O Airparser é uma ferramenta de extração de dados com tecnologia GPT que ajuda a extrair dados de PDFs, e-mails, páginas HTML, sites e outros documentos, exportando-os em tempo real para qualquer aplicativo.

Recursos de extração de dados via Airparser

Melhores recursos do Airparser

Use a extração de dados de precisão para extrair e analisar dados com precisão de diversos documentos e fontes

Aproveite as regras de análise personalizáveis para se adaptar a diferentes estruturas e formatos de documentos

Acesse os dados extraídos em seus aplicativos favoritos, pois a ferramenta se integra ao Google Sheets, Zapier etc.

Limitações do Airparser

Embora altamente personalizável, a definição de regras de análise pode exigir configuração inicial com base em tipos de documentos específicos, o que é um processo complicado

Preços do Airparser

Inicial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Growth : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Business : $179/mês

: $179/mês Premium: $249/mês

Classificações e avaliações do Airparser

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

O Botsonic é um assistente de robô intuitivo que pode ser usado para criar bots de suporte versáteis usando a estrutura ChatGPT da Open AI. Ele é treinado em seus dados para resolver consultas relacionadas ao suporte ao cliente e muito mais.

o chatbot orientado por IA é treinado para interações com o cliente via *[_Botsonic](/%IMG/)*

Melhores recursos da Botsonic

Use algoritmos baseados em NLP para entender e responder às consultas dos usuários com um alto grau de precisão

Implante chatbots com tecnologia Botsonic em vários canais, como Slack, Telegram e WhatsApp, melhorando a acessibilidade para os usuários

Limitações da Botsonic

Casos de uso extremamente complexos podem exigir ajuste fino e personalização adicionais, o que pode estender os prazos de desenvolvimento

Preços da Botsonic

**Gratuito

Mais : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Business: $49/mês

Classificações e resenhas da Botsonic

G2: 4,8/5 (33 avaliações)

4,8/5 (33 avaliações) Capterra: 4,6/5 (11 avaliações)

34. Dante AI

A Dante AI é uma plataforma para a criação de chatbots de IA personalizados projetados usando seus dados.

Criador de chatbot com integrações personalizadas via Dante AI

Melhores recursos do Dante AI

Integre a ferramenta com mais de 5.000 aplicativos para tornar os fluxos de trabalho existentes mais eficientes

Aumente a produtividade usando a IA para analisar dados e textos, criar cópias, depurar códigos, rastrear sentimentos nas mídias sociais e muito mais

Limitações do Dante AI

Os usuários podem precisar revisar e adaptar as respostas geradas pela IA para que se alinhem a estilos específicos de marca ou de redação pessoal nas primeiras instâncias

Preço do Dante AI

**Gratuito

Entrada : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Premium : $99/mês

: $99/mês Profissional : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Business: uS$ 399/mês

Classificações e avaliações do Dante AI

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Escrita eletrônica

Outra plataforma de criação de conteúdo alimentada por IA, a Writesonic, ajuda você a criar qualquer forma de conteúdo 10 vezes mais rápido. Ela pode ser usada para criação de conteúdo, edição, publicação de artigos otimizados para SEO, blogs, anúncios, páginas de destino, descrições de produtos de comércio eletrônico, publicações em mídias sociais e muito mais.

Recurso de redação de blog de IA via Writesonic

Melhores recursos do Writesonic

Use seus recursos de copywriting com IA para gerar textos persuasivos e envolventes para marketing, mídia social e outras necessidades de conteúdo

Crie um texto de página de destino otimizado para pesquisa em mais de 25 idiomas para melhorar as conversões

Limitações do Writesonic

Embora eficiente, o conteúdo gerado por IA pode exigir revisão e refinamento do usuário para nuances e contextos específicos

Preços do Writesonic

**Gratuito

Equipe pequena : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Empresa : A partir de US$ 500/mês

: A partir de US$ 500/mês Freelancer: uS$ 20/mês

Classificações e resenhas do Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

36. Chatsônico

Uma alternativa ao aplicativo ChatGPT para criação de conteúdo, o Chatsonic tem recursos avançados como integração de pesquisa, bate-papo com PDF, geração de imagens com IA e outras opções que ajudam você a criar conteúdo com mais eficiência.

Recursos de criação de conteúdo de IA via Chatsonic

Melhores recursos do Chatsonic

Analise tendências de mercado, escreva anúncios e edite cópias usando prompts avançados de IA voltados para o marketing

Pesquise e colete dados de todos os seus aplicativos conectados junto com o Google para obter insights significativos

Limitações do Chatsonic

Algumas criações e redações de conteúdo podem estar incorretas e podem carecer de compreensão contextual

Preços do Chatsonic

**Gratuito

Classificações e resenhas do Chatsonic

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: NA

37. AssemblyAI

O AssemblyAI é uma ferramenta de reconhecimento automático de fala (ACR) que utiliza algoritmos avançados de IA para converter a linguagem falada em texto preciso e utilizável.

ferramenta de transcrição do ACR via *[_AssemblyAI](https://www.assemblyai.com/)*

Melhores recursos do AssemblyAI

Aproveite-o para suas necessidades de transcrição e resumo em tempo real, simplificando os fluxos de trabalho que exigem acesso imediato ao conteúdo falado e altas taxas de precisão

Crie seus próprios produtos de IA baseados em voz integrando-se à API do Assembly AI

Limitações do AssemblyAI

Embora preciso, o desempenho do AssemblyAI pode variar com determinados sotaques, exigindo uma revisão manual ocasional para obter precisão

Preços do AssemblyAI

Conversão de fala em texto : uS$ 0,37/hora

: uS$ 0,37/hora Transcrição em tempo real : uS$ 0,47/hora

: uS$ 0,47/hora Inteligência de áudio e LeMUR: Preço por token

Avaliações e resenhas da AssemblyAI

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: NA

38. Oportuno

O Timely é uma ferramenta de controle de tempo com tecnologia de IA que ajuda você a controlar o tempo em vários projetos. Seu aplicativo para desktop e dispositivos móveis pode monitorar reuniões, tarefas, projetos e muito mais.

Rastreador de tempo com visualização de vários projetos via Timely

Melhores recursos em tempo hábil

Automatize o controle de tempo para vários projetos e tarefas

Monitore o orçamento e outras métricas relacionadas aos seus projetos

Use relatórios avançados comprevisão de projetos e análises para ajudá-lo a planejar seus projetos com eficiência

Limitações temporais

Os recursos de faturamento podem precisar de melhorias

Pode haver falhas se você estiver acompanhando vários projetos simultaneamente

Preços oportunos

Para iniciantes : uS$ 11/mês

: uS$ 11/mês Premium : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Ilimitado: uS$ 28/mês

Classificações e avaliações oportunas

G2: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

4,8/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

39. Superpoderoso

O Superpowered é outro aplicativo de anotação de IA da lista, mas com uma diferença. Ele não tem bots participando de suas chamadas de vídeo ou voz. Não há gravações. Ele faz o que foi planejado para fazer: fazer boas anotações!

Recurso de anotações de IA via Superpoderoso

Melhores recursos superpotentes

Separe as anotações em "resumo" e "itens de ação" automaticamente

Aproveite os modelos de IA para ajudá-lo a ter reuniões impactantes para chamadas de vendas 1-1, entrevistas e muito mais

Limitações do superpoderoso

Não ter bots significa que você precisa dar permissão explícita ao Superpowered para participar de reuniões

Preços do Superpowered

**Gratuito

Básico : uS$ 36/mês

: uS$ 36/mês Pro: $108/mês

Classificações e avaliações superpoderosas

G2: NA

NA Capterra: NA

40. Jasper

Jasper é uma poderosa ferramenta de criação de conteúdo de IA que ajuda as equipes de marketing a otimizar e acelerar seus processos.

copiloto de IA para equipes de marketing via *[_Jasper](/%IMG/)*

Melhores recursos do Jasper

Receber sugestões de linguagem contextual, garantindo uma comunicação escrita precisa e natural

Personalizar o Jasper para atender a estilos e preferências de escrita específicos

Limitações do Jasper

Não há plano gratuito. Você recebe uma avaliação gratuita de 7 dias para testar a solução e depois precisa optar por um plano profissional ou de criador

Alguns usuários podem considerar subjetivas certas sugestões estilísticas, exigindo aprovação manual com base em preferências individuais

Preços do Jasper

Criador : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Pro: uS$ 69/mês

Classificações e avaliações do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1300+ avaliações)

41. IA de relevância

A Relevance AI é uma automação do fluxo de trabalho ferramenta de gerenciamento que se integra a todos os seus processos e plataformas existentes. Use recomendações orientadas por IA para automatizar fluxos de trabalho criar fluxos LLM e gerar modelos para simplificar as tarefas.

bot de vendas via_ iA de relevância

Melhores recursos da IA de relevância

Crie uma força de trabalho de IA para se concentrar em áreas de negócios específicas e executar tarefas semelhantes às dos trabalhadores humanos

Integre o aplicativo com provedores de LLM, como OpenAI, Google, Meta e Anthropic, para simplificar os processos

Limitações da IA de relevância

Os usuários podem precisar de um período de treinamento inicial, pois a plataforma se adapta às preferências e ao comportamento específicos do usuário

Preços da inteligência artificial de relevância

**Gratuito

Equipe : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Empresa : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de IA de relevância

G2: NA

NA Capterra: NA

42. Notas da conversa

O TalkNotes, um destaque no setor de transcrição de voz e anotações, tem como objetivo simplificar o processo de captura e utilização de informações faladas. Ele usa uma plataforma de processamento de linguagem natural orientada por IA para converter palavras faladas em anotações organizadas e acionáveis.

Recurso de anotações de IA via TalkNotes

Melhores recursos do TalkNotes

Transcreva áudio em texto usando ferramentas de escuta de IA altamente precisas, treinadas para fornecer transcrições precisas e sem erros

Organize e categorize suas transcrições, facilitando o acesso das equipes a informações vitais

Limitações do TalkNotes

Os usuários podem experimentar variações na precisão na presença de ruído de fundo significativo, o que exige a consideração de condições ideais de gravação

Preços do TalkNotes

Plus: US$ 11,97/mês

Pro: US$ 49/mês

Classificações e resenhas do TalkNotes

G2: NA

NA Capterra: NA

43. IA de salto

O Leap AI ajuda você a projetar fluxos de trabalho sem a necessidade de escrever nenhum código. Você pode usar seu painel intuitivo para selecionar ações e executá-las diretamente.

Gerador de fluxo de trabalho automatizado via Leap AI

Melhores recursos do Leap AI

Tenha todos os modelos em um só lugar, incluindo modelos avançados de IA, como GPT-4 e Llama-2, para tarefas de linguagem, modelos de imagem e vídeo, como Stable Diffusion XL e Dalle-3, e modelos de voz e música, como Whisper, Bark, MusicLM e muito mais

Integre-o a várias ferramentas e dispositivos graças a suas APIs e modelos flexíveis

Limitações do Leap AI

Embora ofereça o poder de várias ferramentas em uma única plataforma, os resultados de ferramentas individuais podem ser mais refinados e precisos em comparação com os resultados do Leap

Preços do Leap AI

Gratuito Plano

Pro: A partir de US$ 29/mês

Classificações e avaliações do Leap AI

G2: NA

NA Capterra: NA

44. Blaze.ai

A Blaze.ai é uma plataforma de criação de conteúdo e narrativa baseada em IA que converte o conteúdo da sua marca em postagens de blog acionáveis, conteúdo de mídia social, cópia de anúncios, resumos de marketing e muito mais.

painel de planejamento e geração de conteúdo via *[_Blaze.ai](/%IMG/)*

Melhores recursos do Blaze.ai

Crie várias vozes e perfis de marca adaptados à sua marca e crie conteúdo contextual

Use a plataforma ilimitada de criação de conteúdo gerada por IA para vários requisitos relacionados ao conteúdo, inclusive verificações de plágio, verificações de SEO, recomendações de palavras-chave e muito mais

Crie, pesquise, faça brainstorming, programe e publique seus ativos de conteúdo usando uma única solução

Limitações do Blaze.ai

Os usuários podem experimentar uma curva de aprendizado ao integrar o Blaze.ai às ferramentas e fluxos de trabalho de marketing existentes

Preços do Blaze.ai

Criador : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Equipe : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Empresa: uS$ 500/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Blaze.ai

G2: NA

NA Capterra: NA

45. Vogal

O Vowel é uma plataforma de colaboração virtual e videoconferência que ajuda você a organizar reuniões incríveis, resumir discussões, pesquisar informações relacionadas a reuniões e compartilhar videoconferências - sem a necessidade de complementos.

recurso de resumo de reuniões via *[_Vogal](https://www.vowel.com/)*

Melhores recursos da vogal

Aproveite a IA para transcrição em tempo real durante as reuniões, melhorando a acessibilidade e facilitando as revisões pós-reunião

Use recursos avançados de análise para ajudá-lo a melhorar a eficácia da reunião, incluindo insights como participação na reunião, nível de envolvimento e outros insights

Limitações de vogais

Os usuários em áreas com conexões de Internet inconsistentes podem sofrer interrupções nos recursos em tempo real, exigindo consideração pelas condições ideais de uso

Preços das vogais

**Gratuito

Comercial: uS$ 19,99/mês

Classificações e resenhas de vogais

G2: 4,6/5 (188 avaliações)

4,6/5 (188 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

46. SemblyAI

O SemblyAI é um assistente de equipe de IA tudo-em-um que pode ajudá-lo a fazer anotações, gerar insights e transcrever reuniões para ajudá-lo a garantir reuniões ideais e orientadas para os resultados.

Recursos de automação e notas de reunião orientados por IA via Sembly

Melhores recursos da montagem

Aprimore a interação da reunião com anotações ao vivo, resumos de IA das interações e detalhes sobre cada participante

Aproveite a IA para personalizar as recomendações de conteúdo da reunião, garantindo que os participantes recebam informações relevantes e atraentes

Limitações do conjunto

Os usuários podem precisar investir tempo para entender e configurar as opções de personalização para se alinharem às metas específicas do evento

Preços de montagem

Pessoal : Plano gratuito

: Plano gratuito Profissional : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Equipe: uS$ 29/mês

Classificações e avaliações da montagem

G2: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

4,5/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: NA

47. Kraftful

A Kraftful é uma plataforma alimentada por IA para coletar feedback de usuários e gerar insights poderosos a partir desses dados.

Recurso de audição de IA via Kraftful

Melhores recursos da Kraftful

Acompanhe o feedback e as reclamações dos clientes usando análise qualitativa de IA, pesquisas personalizadas e recursos de escuta

Transforme automaticamente os insights dos usuários em histórias de usuários para seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Limitações da Kraftful

Requer informações claras e concisas para obter os melhores resultados

Recursos limitados no plano gratuito

Preços engenhosos

Gratuito

Pro: uS$ 15/mês

Classificações e avaliações da Kraftful

G2: NA

NA Capterra: NA

48. Síntese

A Synthesis oferece um aplicativo de IA para gerar dados sintéticos, que ajudam a treinar modelos de aprendizado de máquina e podem ser usados como dados de teste para novos produtos. Por exemplo, podem ser usados em pesquisas médicas para treinar a IA para identificar padrões de doenças e em modelos financeiros para estimar o impacto de eventos, como uma interrupção em grande escala na cadeia de suprimentos global.

casos de uso via_ síntese de IA

Melhores recursos de síntese

Obtenha dados gerados por computador para desenvolver modelos robustos e sofisticados para casos de uso de ML

Desenvolver uma IA mais capaz e ética com custos e esforços significativamente menores

Introduza dados mais diversificados no treinamento de IA e também reduza quaisquer vieses não intencionais

Limitações da síntese

Os dados sintéticos podem não ter o realismo e a complexidade dos dados do mundo real, e os modelos treinados exclusivamente com base nos primeiros podem não se generalizar de forma eficaz para situações do mundo real

Preços da síntese

Preços sob consulta

Classificações e resenhas da síntese

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: NA

49. Fireflies.ai

Está participando de muitas reuniões? Deixe o Fireflies.ai ser seu bombeiro. Ele pode participar de reuniões, transcrever ou resumir discussões e até mesmo entender conversas de voz para capturar quem disse o quê.

Recursos de transcrição de reuniões e anotações via Fireflies.ai

Melhores recursos do Fireflies.ai

Capture automaticamente transcrições de áudio e vídeo de cada reunião e faça um resumo delas

Aproveite os recursos avançados do Notetaker que entendem até mesmo as nuances de voz para determinar quem disse o quê em uma reunião

Compartilhe as anotações da reunião com outros aplicativos, como o Slack,

Limitações do fireflies.ai

As integrações com CRM e outras ferramentas podem, às vezes, ficar fora de sincronia

Como ele participa e transcreve automaticamente todas as reuniões em seu calendário, isso pode gerar problemas de privacidade, exigindo que você o pause manualmente para reuniões selecionadas

Preços do Fireflies.ai

**Gratuito

Pro : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Business : $29/mês por assento

: $29/mês por assento Enterprise: $39/mês por assento

Classificações e resenhas do fireflies.ai

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

50. Fluxo

O Flowise é um construtor de aplicativos LLM de código aberto e baixo código que permite aos desenvolvedores criar chatbots de IA e fluxos de trabalho de orquestração LLM.

criador de fluxo de trabalho do LLM via_ fluxo de trabalho

Melhores recursos do flowise

Aproveite os assistentes de IA aberta, os bots personalizados e o aprendizado de máquina para automatizar tarefas e fluxos de trabalho

Crie rapidamente chatbots LLM sem precisar de código

Incorpore assistentes de bate-papo com IA em seus aplicativos usando API, SDK e opções de bate-papo incorporadas

Use a orquestração avançada para conectar LLMs com memória, carregadores de dados, cache, moderação e outros aplicativos

Limitações do Flowise

Os usuários podem precisar revisar a correção dos LLMs e de outros fluxos de trabalho, pois eles podem ser imprecisos dependendo do contexto e dos dados usados

Preços do Flowise

Gratuito

Classificações e resenhas do Flowise

G2: NA

NA Capterra: NA

Aumentar sua produtividade usando inteligência artificial

Exploramos 50 dos melhores aplicativos de IA repletos de possibilidades, mas ainda há muito mais a ser feito. Desde a criação de conteúdo até o gerenciamento de fluxos de trabalho e a descoberta de insights ocultos de seus dados..

Plataformas de IA para desenvolvedores

e gerentes de projeto estão revolucionando nosso trabalho.

À medida que a IA continua a melhorar, o mesmo acontece com sua adoção para casos de uso mais recentes. Mas você já pode usar muitos aplicativos de IA para atingir suas metas de negócios mais rapidamente. Portanto, experimente, explore e encontre os melhores aplicativos de IA para seus casos de uso específicos.

Assistente de IA do gerador de texto do ClickUp em ação

Se você quiser economizar tempo e esforço no trabalho diário, você vai adorar Cérebro ClickUp . É um dos melhores aplicativos de IA para automatizar fluxos de trabalho e otimizar a produtividade para que você possa se concentrar no que importa. Inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp hoje.