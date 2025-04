ClickUp vs. Aha: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor?

Você acabou de encerrar uma reunião em que sua equipe discutiu os recursos, os cronogramas e as prioridades do produto.

Agora, você está olhando para um quadro branco coberto de post-its, sobrecarregado. Está claro que você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para colocar ordem, acompanhar o progresso e transformar essas ideias em realidade.

_Mas qual ferramenta você deve usar?

Nesta publicação do blog, compararemos o ClickUp com o Aha para entender qual deles se alinha com as necessidades da sua equipe. Vamos começar! 💪

⏰Resumo de 60 segundos

Aqui está uma comparação rápida do ClickUp e do Aha! com suas principais vantagens e para quais tipos de equipes, organizações e projetos eles são mais adequados:

ClickUp é melhor para Aha! é melhor para Equipes que precisam de um gerenciamento de projetos versátil com fluxos de trabalho personalizáveis. Gerentes de produto com foco em planejamento estratégico e mapeamento de estradas. Organizações que buscam ferramentas de colaboração e comunicação em tempo real. Equipes que priorizam roadmaps estruturados e gerenciamento de ideias. Equipes que exigem integração com uma ampla gama de aplicativos. Organizações que precisam de análises avançadas para o desenvolvimento de produtos. Gerenciamento de diversos fluxos de trabalho em diferentes setores. Alinhamento do desenvolvimento de produtos com as metas estratégicas. Aumento da produtividade com recursos como gerenciamento de tarefas e relatórios. Equipes que se beneficiam de um espaço dedicado para capturar e organizar ideias.

O que é o ClickUp?

Experimente o ClickUp para o gerenciamento de projetos e reduza os gargalos operacionais ClickUp o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em nuvem que aumenta a eficiência e a colaboração no local de trabalho. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas que centralizam tarefas, comunicação e planejamento de projetos em uma única interface personalizável.

Os principais recursos da plataforma incluem gerenciamento de tarefas, bate-papo em tempo real, quadros brancos, controle de tempo e colaboração de documentos, todos integrados para simplificar os fluxos de trabalho.

Sua flexibilidade permite alternar entre várias exibições, como lista, quadro e calendário, para atender às diferentes necessidades do projeto.

Além disso, o ClickUp suporta integrações com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Google Drive, Zoom e Jira.

Fato curioso: O termo "gerenciamento de projetos" tornou-se mais formalizado durante a Projeto Manhattan na década de 1940 . Esse esforço em grande escala para desenvolver a bomba atômica exigiu abordagens inovadoras para organizar tarefas, equipes e cronogramas.

Recursos do ClickUp

Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores recursos do ClickUp. 📃

Recurso nº 1: Funcionalidades de gerenciamento de produtos

Acelere seus planos de produtos com o ClickUp for Product Management ClickUp para gerenciamento de produtos capacita as equipes de produtos, simplificando os fluxos de trabalho e promovendo a inovação. Equipado com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma plataforma coesa que acelera os principais processos, como planejamento de produtos, documentação e coleta de feedback em uma plataforma coesa.

Prompt ClickUp Brain

Seu recurso de mapeamento do produto oferece visibilidade clara das iniciativas em andamento e das próximas tarefas, garantindo o alinhamento da equipe.

Faça outras perguntas ao ClickUp Brain relacionadas ao seu roteiro de produtos

Para um aplicativo de condicionamento físico que está desenvolvendo um recurso de integração com dispositivos vestíveis, o roteiro do produto pode incluir:

Defina o escopo: Identifique os dispositivos compatíveis e os recursos de rastreamento em tempo real a serem integrados

Identifique os dispositivos compatíveis e os recursos de rastreamento em tempo real a serem integrados Protótipo e teste: Desenvolver um protótipo, conectar-se a dispositivos vestíveis selecionados e obter feedback do usuário beta

Desenvolver um protótipo, conectar-se a dispositivos vestíveis selecionados e obter feedback do usuário beta Lançamento do recurso: Lançar a integração com materiais educativos para o usuário para facilitar a adoção

Próximo, Sprints do ClickUp é um sólido ferramenta de planejamento de sprint para definir datas, atribuir pontos e marcar prioridades para aumentar a clareza e a responsabilidade da equipe. Automatize o trabalho inacabado para o próximo sprint e sincronize o desenvolvimento da sua equipe com ferramentas externas como GitHub, GitLab e Bitbucket.

Simplifique o gerenciamento de sprints com o ClickUp Sprints

Além disso, com seu sistema de pontos totalmente personalizável, você pode acumular pontos de subtarefas, dividi-los com base nos responsáveis e classificá-los para acompanhar seus sprints em um relance.

Feature #2: Software team management

Simplifique o ciclo de vida do desenvolvimento com o ClickUp for Software Teams ClickUp para equipes de software acelera os ciclos de desenvolvimento e melhora a colaboração da equipe, garantindo o envio de software com mais rapidez e eficiência.

Seu gerenciamento de lançamentos permitem que as equipes criem listas de verificação automatizadas para a implementação, garantindo que você não negligencie etapas essenciais, como análises de controle de qualidade e ativação de recursos.

Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento que trabalha em uma nova atualização de aplicativo pode usar o ClickUp para gerenciar seus fluxos de trabalho Agile. A equipe pode criar um roteiro visual delineando as metas do sprint, atribuir tarefas com dependências claras e acompanhar o backlog com quadros Kanban ou Scrum.

Bônus ⚙️: Ao trabalhar com novas equipes ou clientes, comece com um sistema pré-construído Modelo de quadro Kanban para estabelecer rapidamente um fluxo de trabalho claro.

Organize projetos complexos dentro do ClickUp Board View para uma comunicação clara A Visualização do quadro do ClickUp é uma maneira dinâmica e intuitiva de gerenciar tarefas, acompanhar o progresso e aumentar a produtividade visualmente. Essa ferramenta flexível ajuda a organizar seu fluxo de trabalho em colunas personalizáveis, facilitando a movimentação de tarefas em diferentes estágios do projeto por meio da funcionalidade de arrastar e soltar.

Os limites do Work-in-Progress ajudam a regular o número de tarefas em cada estágio, evitando gargalos e incentivando as equipes a concluir as tarefas antes de iniciar novas.

Gerencie prioridades, monitore dependências e veja o progresso do projeto com o ClickUp Gantt Chart View

Além disso, o Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp fornece uma visão consolidada das linhas do tempo do projeto em espaços, pastas, listas, tarefas e subtarefas, tornando o acompanhamento e o gerenciamento de todos os aspectos de um projeto mais gerenciáveis.

Com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar, você pode modificar rapidamente a duração das tarefas, reatribuir prazos e resolver gargalos, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo.

Fato curioso: Henry Gantt criou o gráfico de Gantt na década de 1910 para acompanhar os cronogramas de projetos. Até hoje, essa ferramenta de planejamento visual continua sendo a pedra angular do gerenciamento de projetos.

📖 Leia também: 20 exemplos de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos

Característica nº 3: Ferramentas de relatório e visualização

Crie estratégias para o lançamento de um produto visualmente com os quadros brancos ClickUp Quadros brancos ClickUp são uma ferramenta sólida para agilizar o brainstorming, o planejamento e a execução de ideias, tornando-os ideais para gerentes de produtos e projetos.

Esses quadros brancos virtuais promovem a colaboração em tempo real, permitindo que você transforme conceitos criativos em tarefas estruturadas sem mudar de aplicativo. Por exemplo, você pode mapear uma estratégia de lançamento de um produto futuro como um quadro de ideias e, em seguida, converta facilmente cada item de ação em Tarefas do ClickUp .

Além disso, os recursos baseados em IA permitem que os usuários convertam texto em imagens e criem apresentações atraentes diretamente no Whiteboard.

Obtenha análises visuais para tomar decisões informadas com o ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp ajudam os usuários a visualizar e gerenciar sua produtividade. Como um centro de comando personalizado, os Dashboards permitem que indivíduos e equipes priorizem tarefas, acompanhem o progresso e se concentrem nos principais objetivos.

É possível adaptar os Dashboards às suas necessidades específicas com vários cartões para exibir métricas importantes, como status de tarefas, cronogramas de projetos e métricas de desempenho da equipe. A integração de ferramentas visuais, como tabelas e gráficos, acrescenta uma camada extra de envolvimento. Isso facilita a identificação de tendências e percepções ao longo do tempo.

Característica nº 4: Ferramentas de colaboração

Colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Chat Chat do ClickUp combina perfeitamente as mensagens em tempo real com o gerenciamento de tarefas e projetos em uma única plataforma. Diga adeus ao malabarismo com várias ferramentas - o Chat mantém suas conversas, ideias e progresso do trabalho em um só lugar, garantindo mais colaboração e produtividade.

Cada lista, pasta ou espaço no ClickUp tem seu próprio canal dedicado, que vincula as discussões diretamente aos projetos relevantes.

Todas as atualizações ou alterações feitas no canal são refletidas automaticamente na área de trabalho correspondente, mantendo todos alinhados e informados.

ClickUp Brain no Chat

Com a tecnologia do ClickUp Brain, o Chat cria instantaneamente tarefas a partir de mensagens, automatiza resumos de conversas e obtém rapidamente respostas de seu local de trabalho.

Melhor ainda, ele se integra totalmente ao seu espaço de trabalho, permitindo vincular tarefas, sincronizar atualizações e até mesmo hospedar SyncUps (chamadas de vídeo ou áudio).

Aumente a responsabilidade da equipe com o ClickUp Assign Comments Comentários do ClickUp Assign permite que você forneça feedback detalhado e envolva diretamente os membros da equipe marcando-os nas tarefas. Com as @menções, você pode notificar rapidamente os colegas quando a opinião ou ação deles for necessária.

Por exemplo, se estiver trabalhando com a equipe de produtos para garantir que o site esteja configurado corretamente, você pode comentar: "@John Doe, certifique-se de otimizar o site adequadamente para visualização em dispositivos móveis" Dessa forma, eles são notificados imediatamente e podem realizar a tarefa prontamente, mantendo o projeto em dia.

Feature #5: Pre-made customizable templates

Você pode escolher na biblioteca do ClickUp mais de 1.000 modelos prontos para uso para diferentes casos de uso. Vamos dar uma olhada em alguns modelos de estratégia de produto :

Modelo de roteiro do produto ClickUp

O modelo Modelo de roteiro do produto ClickUp permite que você acompanhe e compartilhe um roteiro de produto, forneça atualizações semanais de execução às partes interessadas e publique notas de versão interna e externamente. Você também pode visualizar o ciclo de vida do desenvolvimento do produto, dividir tarefas, atribuir recursos, priorizar e acompanhar o progresso.

O modelo Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp ajuda a delinear quem, o quê, por que, quando e como desenvolver um produto ou recurso. Da mesma forma, o Modelo de estratégia de produto ClickUp o ClickUp Product Strategy Template estrutura, planeja e visualiza sua estratégia de produto, ajudando-o a estabelecer objetivos claros, unificar equipes sob uma meta compartilhada e organizar todos os dados do produto.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

🔍 Você sabia? De acordo com a KPMG, 71% dos profissionais de gerenciamento de projetos notaram um aumento no uso de software de colaboração em suas organizações no último ano. Essa mudança destaca como as equipes se apoiam na tecnologia para se manterem conectadas e trabalharem com mais eficiência.

O que é Aha!?

via Aha! O Aha! é um pacote abrangente de software de desenvolvimento de produtos que ajuda as equipes a capturar ideias, criar roteiros visuais e relatar o progresso. Brian de Haaff e o Dr. Chris Waters fundaram a plataforma em 2013 especificamente para gerentes de produtos e equipes de desenvolvimento com o objetivo de alinhar estratégia, execução e colaboração.

Com integrações para ferramentas como GitHub, Trello e Slack, o Aha! se conecta perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, o que o torna uma opção versátil para equipes ágeis.

**Recursos do Aha!

O conjunto de recursos versáteis do Aha! ferramentas de gerenciamento de produtos auxilia no gerenciamento do ciclo de vida do produto, do planejamento à execução, de forma estruturada. Vamos dar uma olhada em seus principais recursos.

Feature #1: Roadmapping

Crie roteiros para seu projeto com metas claramente definidas

O Aha! funciona como um software de roteiro para ajudar as equipes a criar roteiros detalhados de projetos para acompanhar o progresso e alinhar o trabalho aos objetivos estratégicos. Você pode acompanhar o progresso, monitorar os cronogramas e garantir que todas as tarefas contribuam para os objetivos gerais.

Seu recurso especializado, Aha! Roadmaps, oferece diferentes visualizações, como Portfolio Roadmaps para ver planos de alto nível e Features Roadmaps para se concentrar em tarefas e cronogramas específicos.

você sabia que o tamanho do mercado global de gerenciamento de projetos deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15.7% de 2023 a 2030 .

Feature #2: Idea management

Organize as ideias e o feedback dos clientes

A Aha! oferece um espaço dedicado com Aha! Ideas para coletar e organizar ideias. As equipes podem priorizar conceitos com base no feedback do usuário e aproveitar as ferramentas de IA para identificar padrões e temas-chave, garantindo que o desenvolvimento do produto esteja alinhado às necessidades do usuário.

Seu Idea Management Portal reúne feedback e sugestões de partes interessadas, clientes ou membros da equipe.

📖 Leia também: 7 Técnicas criativas de brainstorming para encontrar suas melhores ideias

Alinhar tarefas com o roteiro do produto

o Aha! Develop oferece suporte às equipes de engenharia, conectando seu trabalho diretamente ao roteiro. Essa integração garante que as tarefas de desenvolvimento permaneçam alinhadas com a estratégia geral do produto.

Além disso, inclui ferramentas de relatórios que permitem que as equipes acompanhem o progresso e analisem o desempenho por meio de gráficos e tabelas personalizáveis.

Feature #4: Document management

Crie uma base de conhecimento personalizada para as equipes

o Aha! Knowledge é um hub de recursos que capacita as equipes a aprimorar seus habilidades de gerenciamento de produtos e ter sucesso no desenvolvimento e na inovação. Você pode criar um repositório de práticas recomendadas, guias detalhados e dicas úteis que podem ser usadas para aprimorar o planejamento estratégico.

Além disso, você pode compartilhar todos os documentos de produtos com clientes e colegas, criar uma intranet de produtos, cocriar conteúdo e redigir conteúdo com IA. Ele permite que você acompanhe o histórico de versões e publique uma base de conhecimento adaptada às suas necessidades.

**Preço do Aha!

Preços personalizados com base nos recursos

ClickUp vs. Aha! Recursos comparados

Ao procurar o melhor ferramenta de gerenciamento de projetos é essencial considerar os recursos que mais interessam à sua equipe. Tanto o ClickUp quanto o Aha! oferecem funcionalidades robustas, mas suas áreas de foco e pontos fortes são diferentes.

Vamos comparar o ClickUp com o Aha! para entender qual plataforma se alinha melhor com as necessidades e os objetivos da sua equipe. 💁

Critérios ClickUp Aha! Função primária_ Gerenciamento abrangente de projetos e acompanhamento de tarefas Planejamento estratégico e mapeamento de produtos Personalização_ Fluxos de trabalho e status de tarefas altamente personalizáveis Roteiros estruturados com personalização limitada Gerenciamento de tarefas_ Dependências avançadas de tarefas, tarefas recorrentes e controle de progresso Foco em priorização e visualização de roteiros Ferramentas de colaboração_ Comentários, tarefas atribuídas e discussões em tópicos Gerenciamento de ideias e captura de feedback do cliente Relatórios e análises_ Relatórios detalhados de produtividade e controle de tempo Análises avançadas para planejamento de produtos Recursos de integração_ Integra-se a várias ferramentas de desenvolvimento, incluindo o Google Workspace e o GitHub Integra-se ao Jira, ao Slack e a outras ferramentas cotidianas Interface do usuário_ Layout flexível para corresponder aos fluxos de trabalho da equipe Interface intuitiva voltada para o gerenciamento de produtos Público-alvo_ Equipes que precisam de ferramentas versáteis de gerenciamento de projetos Gerentes de produtos com foco no alinhamento estratégico Estrutura de preços_ Geralmente mais acessível com um nível gratuito disponível Custo mais alto com mais foco em recursos premium

ClickUp vs. Aha!

Opções de personalização

A personalização desempenha um papel fundamental na formação de seu fluxo de trabalho. Vamos explorar como o ClickUp e o Aha! permitem que você ajuste as ferramentas para atender às necessidades da sua equipe.

ClickUp

O ClickUp oferece amplas opções de personalização, permitindo que os usuários adaptem fluxos de trabalho, status de tarefas e visualizações para atender a seus processos específicos. Essa flexibilidade faz dele uma ferramenta versátil que pode se adaptar a fluxos de trabalho da equipe aumentando a produtividade.

Aha!

Embora a personalização esteja disponível para roadmaps e relatórios, o Aha! se inclina para uma abordagem mais estruturada do produto, com modelos de desenvolvimento de produtos . Ele prioriza a simplicidade e o alinhamento com o gerenciamento de produtos e as práticas recomendadas do setor.

Vencedor: É o ClickUp! Ele oferece várias opções, como status de tarefas personalizadas, fluxos de trabalho adaptados e exibições personalizadas para ajudar a alinhar o espaço de trabalho com processos exclusivos.

você sabia? Até meados do século XX, havia nenhuma função formal de "gerente de projeto . Engenheiros ou chefes de departamento geralmente gerenciavam projetos até que o gerenciamento de projetos dedicado se tornou reconhecido.

Relatórios e análises

Os relatórios e a análise podem fazer toda a diferença na compreensão do desempenho do projeto. Veja como o ClickUp e o Aha! o ajudam a monitorar e analisar o progresso.

ClickUp

O ClickUp fornece relatórios abrangentes, incluindo métricas de produtividade, controle de tempo incorporado e análise de tarefas, permitindo que as equipes monitorem e melhorem o desempenho de forma eficaz.

Com os ClickUp Dashboards, você pode visualizar o progresso interno e externo e obter amplos recursos de relatórios.

Aha!

O Aha é especializado em análises avançadas adaptadas ao planejamento de produtos, permitindo que os gerentes de produtos acompanhem o progresso e se alinhem às metas estratégicas. Isso o torna ideal para a tomada de decisões informadas no gerenciamento de produtos.

Vencedor: É um empate! Tanto o ClickUp quanto o Aha! são excelentes em relatórios, embora seus pontos fortes atendam a necessidades diferentes.

leia também: 10 melhores alternativas ao Aha! Alternativas para o desenvolvimento de produtos

Capacidades de integração

As integrações certas podem aprimorar seu fluxo de trabalho. Vamos ver como o ClickUp e o Aha! se comparam quando se trata de conexão com suas ferramentas favoritas.

ClickUp

O ClickUp é excelente em integração, conectando-se a mais de 1.000 aplicativos em vários setores. Isso o torna uma excelente opção para equipes multifuncionais que usam diversas ferramentas.

Aha!

O Aha prioriza a integração com plataformas de desenvolvimento e ferramentas específicas para o gerenciamento de produtos. Isso garante um suporte robusto à estratégia de produtos, embora seja menos versátil para necessidades mais amplas de gerenciamento de projetos.

Vencedor: É o ClickUp! Ele supera o Aha!, oferecendo conexões com mais de 1.000 aplicativos em diferentes setores.

ClickUp Vs. Aha! no Reddit

Fomos ao Reddit para encerrar a batalha entre o ClickUp e o Aha! Embora não haja um tópico específico que compare os dois, analisamos as opiniões dos usuários sobre os dois aplicativos.

Embora os usuários achem que o Aha! é um ótimo aplicativo, eles reclamam de sua interface de usuário :

Atualmente, minha empresa o utiliza apenas para o portal Idea, mas a interface do usuário está muito ultrapassada. Configurá-lo também é uma dor de cabeça por causa disso. Algumas outras análises incluem :

_Estamos no processo de nos livrarmos dele, para a alegria de toda a nossa equipe de PO/PM. Toneladas de recursos chamativos, mas a maioria se aplica a casos de uso de nicho. A integração com o Jira é problemática e funciona quando quer. Muitos gráficos, roteiros e recursos visuais, mas eles só funcionam se você reescrever todo o seu processo de planejamento para ser do jeito Aha, com pouquíssima flexibilidade

Por outro lado, os usuários acham que O ClickUp tem recursos excepcionais mas com uma curva de aprendizado:

É definitivamente uma ferramenta robusta, mas admito que a curva de aprendizado é real. Levei algum tempo para configurá-la da maneira que eu queria, mas depois que consegui, ela realmente facilitou o gerenciamento de projetos e a colaboração com minha equipe. Os usuários também recomendam a troca :

[...] O que eu gosto no ClickUp é basicamente o que eles comercializam: um aplicativo para tudo. Gosto muito do nível de personalização do gerenciamento de tarefas e os quadros Kanban também são bastante sólidos. Recentemente, eles lançaram um grande aprimoramento do bate-papo, por isso estamos substituindo também o Slack.

**Qual ferramenta de gerenciamento de projetos reina suprema?

Os resultados chegaram e já temos nosso campeão! 👑

Na batalha frente a frente entre ClickUp e Aha!, o ClickUp surge como o maior vencedor para as equipes modernas de gerenciamento de produtos.

O Aha! atende bem aos gerentes de produtos com seu mapeamento especializado e foco na estratégia. No entanto, sua abordagem rígida e seu escopo mais restrito fazem com que ele tenha dificuldades para atender às demandas de equipes multifuncionais e fluxos de trabalho diversos.

Por outro lado, o ClickUp, com suas ferramentas de colaboração em tempo real, personalização inigualável, amplos recursos de integração e um conjunto de recursos, ajuda sua equipe a escalar sem esforço.

Pronto para revolucionar a maneira como sua equipe trabalha? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅