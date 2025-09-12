Gemini x ChatGPT para programação: qual é o melhor?

Está sobrecarregado com projetos de programação ou confuso com novas linguagens de programação? Já se foram os dias em que desenvolvedores e cientistas de dados recorriam ao GitHub e a outras plataformas de desenvolvimento em busca de soluções.

Com o surgimento da Inteligência Artificial (IA), o ChatGPT, o Gemini do Google e outras ferramentas de IA generativa vieram substituí-las.

📌 82% dos desenvolvedores relataram usar o ChatGPT regularmente em 2024, seguido pelo Google Gemini com 22%.

Mas qual dessas ferramentas se destaca na comparação direta?

Junte-se a nós nesta comparação entre Gemini e ChatGPT para programação. Vamos explorar tudo, desde assistência à codificação até recursos de resolução de problemas, para ajudá-lo a encontrar o modelo de IA perfeito para suas necessidades.

Recursos Google Gemini ChatGPT <2>ClickUp Facilidade de uso Orientado a tarefas, conciso; entradas multimodais (texto, imagem, áudio, vídeo) Conversacional, rico em contexto, suporta diálogos com várias trocas de mensagens IA intuitiva para geração de código, depuração e gerenciamento de projetos Suporte à programação Geração básica de código e depuração em mais de 20 linguagens Programação avançada, depuração completa, compatível com diversas linguagens Geração de código contextual , correção de bugs e planejamento com tecnologia de IA Integração Integração profunda com os aplicativos do Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail) Amplas integrações com APIs de terceiros Integra-se com GitHub, GitLab, ferramentas de CI/CD e aplicativos do Google Colaboração Uso individual com foco na conclusão rápida de tarefas Colaboração em equipe com prompts flexíveis Colaboração em equipe em tempo real, revisão de código, acompanhamento de tarefas Preços Gratuito, com planos pagos Business e Enterprise Gratuito, Plus (US$ 20/mês), Pro (US$ 200/mês), Enterprise personalizado Plano gratuito e opções premium com recursos avançados de IA Ideal para Profissionais que precisam de entradas multimodais e integração com o ecossistema do Google Desenvolvedores que precisam de IA conversacional para programação complexa Equipes ágeis que gerenciam código, projetos, sprints e documentação Disponibilidade de plano gratuito Sim Sim Sim, espaço de trabalho completo e recursos de IA incluídos

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O que é o Gemini?

via Google Gemini

O Google Gemini, anteriormente conhecido como Google Bard, é um chatbot de IA generativa avançado, considerado uma das melhores alternativas ao ChatGPT. Baseado em poderosos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e recursos de processamento de linguagem natural (NLP), ele ajuda você a realizar diversas tarefas criativas e generativas, incluindo programação.

Esta ferramenta de IA para programação auxilia na depuração, geração de código, assistência à programação e compreensão de bases de código complexas por meio de comandos simples em linguagem natural.

Ao contrário das ferramentas tradicionais que se concentram em um único tipo de entrada, o Gemini lida com texto, imagens, áudio, vídeo e código. Essa versatilidade permite que você extraia insights significativos, automatize tarefas e resolva problemas com eficiência.

Recursos do Gemini

O Gemini, do Google, é a opção perfeita para gerar código em várias linguagens ou depurar códigos existentes em busca de anomalias.

Aqui estão alguns dos melhores recursos que ajudam a enfrentar os desafios do desenvolvimento de software.

1. Funcionalidade multimodal

Como o Google Gemini lida com vários tipos de entrada, ele gera, analisa e interpreta conteúdo em diversos formatos. Você pode usar o Google Gemini para gerar descrições a partir de imagens, resumir pontos-chave de conteúdo de vídeo e traduzir áudio em texto para análise.

Por exemplo, se você estiver consultando um vídeo do YouTube para resolver um problema de programação, cole o link do vídeo para receber um resumo automático ou envie uma imagem para a extração detalhada do conteúdo.

2. Assistência avançada à programação

O Gemini fornece respostas precisas de programação em mais de 20 linguagens suportadas, incluindo Python, JavaScript e C++. Se você precisa de uma revisão de código ou deseja gerar código do zero, o Google Gemini faz tudo isso!

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Solicite trechos de código, depure código existente e receba explicações completas sobre funções específicas.

Captura de tela de um código Python gerado no Google Gemini Advanced

Por exemplo, ao fornecer um prompt como “Escreva uma função em Python para calcular os números de Fibonacci”, o Gemini AI (Avançado) gera instantaneamente o script Python relevante.

3. Integração com o Google Apps

A melhor parte do Google Gemini são as integrações profundas que você obtém com o pacote do Google, como Docs, Sheets, Gmail e Agenda. Isso permite que você trabalhe em todo o ecossistema sem precisar trocar de plataforma para buscar informações. Você pode extrair tabelas diretamente e exportar trechos de código gerados pelo Google Gemini para o Docs ou o Sheets.

Por exemplo, você pode solicitar qualquer coisa, desde resumos de documentos e criação de conteúdo até a localização de código existente ou outros dados em tempo real de planilhas, usando a barra lateral “Ask Gemini” dentro dos aplicativos.

Preços do Gemini

Gratuito para sempre

Integração com o Google Workspace: Gemini Business: US$ 24/mês por usuário Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

Gemini Business: US$ 24/mês por usuário

Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

Plano Google One AI Premium: US$ 19,99/mês por usuário

Gemini Code Assist: US$ 19/mês por usuário (contrato de 1 ano)

Gemini Business: US$ 24/mês por usuário

Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

A API Google Gemini Advanced está disponível com um modelo de pagamento conforme o uso. A versão gratuita, Gemini 1.5, oferece até 1 milhão de tokens por hora e limites de taxa para solicitações e tokens.

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O que é o ChatGPT?

via ChatGPT

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é um chatbot de IA conversacional que redefiniu a forma como indivíduos e empresas interagem com a tecnologia. Projetado para compreensão de linguagem natural e geração criativa, ele é utilizado em diversas aplicações, desde conversas casuais até automação empresarial de alto risco.

🔍 Você sabia? O ChatGPT está se tornando rapidamente uma das plataformas de IA mais utilizadas, com mais de 1 milhão de usuários nas categorias Empresarial, Equipe e Educação.

Devido aos seus poderosos modelos de IA (arquitetura GPT-4) e compreensão contextual, o ChatGPT também é usado para escrever código.

A melhor parte? Seus grandes modelos de linguagem (LLMs) permitem gerar conversas semelhantes às humanas com base nas solicitações do usuário, tornando-a uma ferramenta ideal para criação de conteúdo e programação!

Recursos do ChatGPT

A assistência baseada em IA do ChatGPT se destaca por suas capacidades impecáveis de linguagem natural e versatilidade. Ela foi projetada para se adaptar a diversas tarefas e capacita desenvolvedores, redatores, profissionais de marketing e outras equipes criativas a gerar soluções criativas.

Vamos dar uma olhada nos recursos do ChatGPT que o tornam o editor de código perfeito para suas tarefas:

1. Geração inteligente de código

Com o ChatGPT, você pode gerar código quase instantaneamente usando o prompt certo. Ele suporta várias linguagens de programação, como Python, C++, JavaScript e muito mais. Assim, desde código HTML básico até necessidades avançadas de programação para desenvolvimento de aplicativos, é a opção ideal para converter ideias em códigos executáveis.

2. Suporte avançado à depuração

Uma das características de destaque do ChatGPT é sua capacidade de depuração. Quando um bug atrapalha seu fluxo de trabalho, cole o código problemático no ChatGPT. Ele identificará possíveis problemas e sugerirá soluções.

Aqui está um exemplo de como o ChatGPT atualiza seu código com as instruções atuais. Forneça trechos de código, que o modelo avançado de IA analisa para apontar erros ou ineficiências em seu código.

via ChatGPT

3. GPTs personalizados para desenvolvimento de software

via Loja GPT da OpenAI

Os “Custom GPTs” da OpenAI ampliam a versatilidade do ChatGPT, permitindo que você crie assistentes de IA personalizados. Você pode modificar o mecanismo GPT (Generative Pre-trained Transformer) para projetar modelos de IA treinados especificamente para atender às suas necessidades exclusivas.

Por exemplo, você pode criar um modelo GPT como assistente técnico de integração. Esse modelo pode responder a perguntas sobre a API do seu produto, explicar a implementação do código ou orientar os usuários em configurações complexas usando dados da sua documentação.

O ChatGPT é uma excelente solução para automatizar tarefas repetitivas de programação ou de atendimento ao cliente.

Preços do ChatGPT

Gratuito : US$ 0 (GPT-4o mini)

Plus : US$ 20/mês (acesso limitado ao o1 e ao o1-mini)

Pro: US$ 200/mês (acesso ilimitado ao GPT-4o e ao o1)

Para equipes : US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Gemini x ChatGPT: comparação de recursos

O Gemini e o ChatGPT possuem modelos de linguagem poderosos, voltados para diferentes objetivos de equipes de desenvolvimento e de software. No entanto, eles também se destacam em outras áreas, oferecendo recursos exclusivos adaptados a casos de uso distintos.

Veja a seguir suas funcionalidades, pontos fortes e limitações em vários aspectos importantes.

1. Capacidades de conversação

Ao usar IA no desenvolvimento de software, muitas vezes é necessário fazer várias perguntas e obter esclarecimentos antes de iniciar o processo de desenvolvimento do código. A capacidade do chatbot de manter uma conversa significativa é fundamental para um planejamento de qualidade superior.

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Google Gemini

O Google Gemini se concentra em fornecer respostas concisas e estruturadas às consultas dos usuários. Sua integração com a Pesquisa Google garante respostas atualizadas, e seus recursos multimodais permitem que ele interprete e responda a entradas como imagens, texto e áudio, oferecendo uma perspectiva abrangente.

Embora seu estilo de conversação seja preciso e eficiente, ele é mais orientado para tarefas e menos dinâmico em diálogos prolongados ou na narrativa criativa.

ChatGPT

O ChatGPT, por outro lado, é conhecido por sua capacidade de manter conversas fluidas e ricas em contexto. Seu tom semelhante ao humano e sua adaptabilidade o tornam ideal para brainstorming, discussões profundas e geração de resultados criativos.

Mesmo com código, o ChatGPT pode fornecer muito mais profundidade e detalhes do que as respostas frequentemente sucintas dadas pelo Gemini.

🏆 Vencedor: ChatGPT pela profundidade da conversa, que oferece resultados mais precisos e uma melhor compreensão da lógica por trás desses resultados.

2. Recursos multimodais

Os recursos multimodais permitem que você faça perguntas usando vários formatos de entrada, como texto, áudio, vídeo e anexos de arquivos. Isso amplia sua capacidade de trabalhar com o chatbot em diferentes casos de uso.

Google Gemini

A multimodalidade do Gemini se destaca por sua capacidade de processar texto, imagens, vídeos e áudio de maneira integrada. Você pode pedir ao Gemini para resumir um vídeo, analisar uma imagem ou sugerir melhorias em um documento. O resultado? Você não precisa converter constantemente as entradas em texto e copiar e colar repetidamente. Isso economiza seu tempo, permitindo que você trabalhe diretamente com os arquivos originais.

ChatGPT

Embora o ChatGPT se destaque principalmente em interações baseadas em texto, a OpenAI introduziu funcionalidades para lidar com trechos de código e outras entradas específicas.

Agora, ele até cria imagens ou áudio seguindo instruções de prompt, mas não possui a mesma profundidade em recursos multimodais que o Gemini, como a análise direta de vídeos ou imagens.

🏆 Vencedor: Google Gemini pela verdadeira integração multimodal que aprimora todo o processo de programação.

3. Programação e suporte técnico

Um fator essencial na escolha de ferramentas de IA para desenvolvedores é a capacidade delas de analisar, decifrar e realizar tarefas básicas de programação.

Gemini

Captura de tela do código HTML gerado no Gemini

O Gemini oferece suporte à programação com funcionalidades para depuração, geração de trechos de código e explicação da lógica do código. No entanto, sua expertise em programação é básica em comparação com o ChatGPT e requer aprimoramento para necessidades de programação complexas.

ChatGPT

Captura de tela do código padrão gerado no ChatGPT

O ChatGPT é altamente competente em programação, suporta várias linguagens de programação e oferece explicações detalhadas para dúvidas técnicas.

Seja você um iniciante aprendendo Python ou um especialista depurando códigos complexos, o ChatGPT oferece respostas detalhadas e lógicas que podem reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento.

🏆 Vencedor: ChatGPT, por oferecer programação de alta qualidade e suporte técnico que economiza tempo e responde a todas as consultas com soluções detalhadas.

4. Recursos de integração e produtividade

O ChatGPT e o Gemini oferecem integração perfeita com outras ferramentas de análise de dados e programação.

Gemini

O Gemini se integra perfeitamente ao ecossistema do Google, tornando-o ideal para aumentar a produtividade dos desenvolvedores e realizar tarefas como resumir e-mails, melhorar a estrutura de documentos ou otimizar agendas. No entanto, ele apresenta algumas limitações para integrações relacionadas a desenvolvimento e código.

ChatGPT

O ChatGPT se integra a várias ferramentas e APIs de terceiros, tornando-o uma excelente opção para casos de uso mais amplos. No entanto, incorporá-lo a um aplicativo ou plataforma específica ainda apresenta alguns desafios.

🏆 Vencedor: Empate. Google Gemini pela integração com os aplicativos do Google; ChatGPT pela maior adaptabilidade da ferramenta.

Gemini vs. ChatGPT: Qual é a melhor?

Embora o ChatGPT tenha uma ligeira vantagem sobre o Gemini em termos de recursos de programação, tanto o Gemini quanto o ChatGPT oferecem excelentes recursos em seus respectivos domínios.

Então, se você tiver que escolher:

Escolha o Google Gemini se você precisar de recursos multimodais, integração perfeita com o Google Workspace ou respostas concisas às consultas. É perfeito para profissionais que trabalham intensamente com aplicativos do Google ou precisam de assistência em formatos de texto, imagem e vídeo

Escolha o ChatGPT se você prioriza profundidade de conversação, conhecimento em programação ou geração de conteúdo criativo. É a escolha ideal para desenvolvedores, criadores de conteúdo e qualquer pessoa que precise de um assistente flexível e inteligente para diversas tarefas

Gemini x ChatGPT no Reddit

Muitos desenvolvedores e entusiastas de tecnologia têm debatido o ChatGPT vs. Google Gemini para fins de programação e concluíram que ambos têm seus prós e contras.

Eu uso o Gemini para escrever e acho o ChatGPT um pouco... alegre demais? Tentando demais ser fofo/simpático/envolvente? O Gemini dá a sensação de estar conversando com uma pessoa real que é genuína, e eu gosto muito mais dessa postura tranquila do que a do ChatGPT.

Eu uso o Gemini para escrever e acho o ChatGPT um pouco... alegre demais? Tentando demais ser fofo/simpático/envolvente? O Gemini dá a sensação de estar conversando com uma pessoa real que é genuína, e eu gosto muito mais dessa postura tranquila do que a do ChatGPT.

Sou engenheiro de software. Sinceramente, estou chocado que alguém diga que o Gemini Advanced é uma opção melhor para programação do que o GPT-4. Usei ambos extensivamente e, na minha opinião, o ChatGPT é simplesmente muito superior. O Gemini parece não conseguir entender problemas simples, incluindo sintaxe incorreta, que, na prática, deveriam ser os problemas mais fáceis de corrigir. A falta de sintaxe nem sequer exige que o modelo compreenda a lógica apenas para garantir que a sintaxe esteja correta, e isso deveria ser o mais fácil de corrigir. Voltarei a usar o GPT para programação por enquanto, até segunda ordem.

Sou engenheiro de software. Sinceramente, estou chocado que alguém diga que o Gemini Advanced é uma opção melhor para programação do que o GPT-4. Usei ambos extensivamente e, na minha opinião, o ChatGPT é simplesmente muito superior. O Gemini parece não conseguir entender problemas simples, incluindo sintaxe incorreta, que, na prática, deveriam ser os problemas mais fáceis de corrigir. A falta de sintaxe nem sequer exige que o modelo compreenda a lógica apenas para garantir que a sintaxe esteja correta, e isso deveria ser o mais fácil de corrigir. Voltarei a usar o GPT para programação por enquanto, até segunda ordem.

Como resumiu este usuário, o Gemini do Google é ideal para geração de conteúdo, enquanto o ChatGPT consegue escrever código melhor e é ideal para resolução de problemas.

O GPT-4 é melhor em programação do que o Gemini avançado – testado em PythonHoje tive um problema relativamente fácil de código em Python – e pensei em usar o Gemini avançado para me ajudar. Foi uma longa troca de mensagens, e, no fim das contas, o Gemini não soube resolver o problema que meu código apresentava. Coloquei o código no GPT-4, e ele explicou o problema instantaneamente.

O GPT-4 é melhor em programação do que o Gemini avançado – testado em PythonHoje tive um problema relativamente fácil de código em Python – e pensei em usar o Gemini avançado para me ajudar. Foi uma longa troca de mensagens, e, no fim das contas, o Gemini não soube resolver o problema que meu código apresentava. Coloquei o código no GPT-4, e ele explicou o problema instantaneamente.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Gemini e ao ChatGPT

O Gemini e o ChatGPT podem ser ótimos para programação básica, mas exigem intervenção humana para adaptar os resultados a projetos específicos. Isso significa que você deve ajustar o código sempre que necessário e revisá-lo ou testá-lo antes de colocá-lo em produção.

É aqui que uma plataforma de produtividade e colaboração baseada em IA, como o ClickUp, oferece uma alternativa sólida. Você está confuso sobre como uma ferramenta de gerenciamento de projetos é relevante em uma conversa sobre ferramentas de IA para programação? Deixe-nos explicar!

Na realidade, gerenciar projetos de programação exige mais do que apenas gerar código. É preciso conhecer os parâmetros corretos, as funções de chamada e as estruturas de programação para garantir que o código gerado seja implantado corretamente em seu sistema, sem que funcionalidades essenciais sejam comprometidas.

O ClickUp é uma solução completa que preenche a lacuna entre programação e gerenciamento de projetos. Ele ajuda você a otimizar a comunicação, priorizar tarefas e supervisionar todos os aspectos do seu pipeline de desenvolvimento.

Vantagem nº 1 do ClickUp: IA avançada para geração contextual de código, autocompletar e depuração

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Use a poderosa rede neural de IA do ClickUp, o ClickUp Brain, para aumentar a produtividade em todas as equipes da sua organização, incluindo desenvolvedores.

Com seus recursos baseados em IA, você pode automatizar tarefas, gerar resumos rápidos ou criar modelos e documentação para seus projetos de programação — economizando tempo e energia mental.

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Ela ajuda com sugestões para correção de bugs, geração de código e planejamento de código, tornando-a ideal para diversos projetos e casos de uso. Gere rapidamente código padrão, obtenha sugestões em tempo real para refatoração e correções de código e analise projetos e exemplos de programação anteriores para acessar sugestões personalizadas de melhorias.

A IA consegue interpretar descrições em inglês simples de tarefas de programação, permitindo que os usuários descrevam o que precisam em linguagem cotidiana. Esse recurso facilita que os membros da equipe que talvez não estejam profundamente familiarizados com a sintaxe de programação comuniquem suas necessidades de forma eficaz.

Seja trabalhando sozinho ou como parte de uma equipe de desenvolvimento, o ClickUp gerencia todo o seu fluxo de trabalho de maneira integrada — desde a escrita de código até o teste e a implantação de projetos.

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Vantagem nº 2 do ClickUp: Documentos com formatação avançada para manter a consistência nas práticas de programação

Experimente o ClickUp Docs agora Edite seu código com os membros da equipe para economizar tempo e reduzir as chances de erros

O ClickUp Docs ajuda você a manter a consistência nas práticas de programação por meio de colaboração aprimorada, padronização e gerenciamento de documentação. Recursos como comentários embutidos, edição em tempo real e @menções permitem uma comunicação eficaz entre os membros da equipe, garantindo que todos estejam alinhados e possam contribuir para a manutenção dos padrões de programação.

O controle de versão ajuda a reduzir erros e evita a perda de informações importantes. As equipes também podem criar uma estrutura lógica para seus documentos usando pastas e subpáginas aninhadas, o que ajuda a organizar a documentação de programação de forma eficaz.

Você pode usar opções de formatação de texto rico, como adicionar títulos, listas com marcadores e numeradas, banners coloridos etc., no Docs para tornar sua documentação de desenvolvimento mais legível e impactante.

Compartilhe código facilmente com a formatação de blocos de código

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Isso facilita a leitura, a depuração e o aprimoramento do seu código diretamente na plataforma, economizando tempo e evitando erros durante a colaboração entre equipes.

Vantagem nº 3 do ClickUp: Central de trabalho completa para equipes de software

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Vantagem nº 4 do ClickUp: gerenciamento ágil de projetos para equipes de desenvolvimento que atuam com rapidez

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Embora o ChatGPT e o Gemini do Google estejam entre as ferramentas de IA generativa mais poderosas, elas atendem a diversas necessidades dos usuários.

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