13 melhores geradores de código de IA para 2025

Os geradores de código de IA estão rapidamente se tornando ferramentas obrigatórias para os desenvolvedores. Eles não apenas capacitam você, tornando a codificação mais rápida e fácil, mas também aumentam sua criatividade e produtividade geral.

Esses heróis dos bastidores simplificam o complexo para que você possa se concentrar no que faz de melhor: criar.

Com 76% dos desenvolvedores que adotam ferramentas de IA, o futuro da codificação não é apenas mais rápido, mas também mais inteligente e intuitivo.

Descubra os 13 principais geradores de código de IA que transformam a codificação, tornando a IA seu poder.

O que você deve procurar em um gerador de código de IA?

Para escolher o gerador de código de IA certo, procure ferramentas que resolvam desafios reais de codificação e ofereçam recursos que melhorem diretamente seu fluxo de trabalho. Veja o que deve ser priorizado:

Suporte a várias linguagens: Certifique-se de que ele seja compatível com várias linguagens de programação e estruturas que você usa, como Python, JavaScript ou SQL, para que você não fique limitado em seus projetos

Certifique-se de que ele seja compatível com várias linguagens de programação e estruturas que você usa, como Python, JavaScript ou SQL, para que você não fique limitado em seus projetos Sugestões de código inteligentes: Escolha ferramentas que forneçam sugestões de código precisas e com reconhecimento de contexto para ajudá-lo a escrever códigos mais rápidos e precisos

Escolha ferramentas que forneçam sugestões de código precisas e com reconhecimento de contexto para ajudá-lo a escrever códigos mais rápidos e precisos Modelos de IA personalizáveis: Opte por ferramentas que permitam o ajuste fino da IA para corresponder ao seu estilo de codificação ou adaptá-la às necessidades específicas do projeto, garantindo relevância e eficiência

Opte por ferramentas que permitam o ajuste fino da IA para corresponder ao seu estilo de codificação ou adaptá-la às necessidades específicas do projeto, garantindo relevância e eficiência Integração perfeita com IDEs: Verifique a compatibilidade com IDEs como VS Code, PyCharm ou IntelliJ para que você possa gerar e testar o código diretamente no seu espaço de trabalho

Verifique a compatibilidade com IDEs como VS Code, PyCharm ou IntelliJ para que você possa gerar e testar o código diretamente no seu espaço de trabalho Detecção e correções de erros: Ferramentas com linting e depuração incorporados podem identificar e sugerir correções para erros, economizando horas de solução de problemas

Ferramentas com linting e depuração incorporados podem identificar e sugerir correções para erros, economizando horas de solução de problemas Geração de blocos de código: Procure a capacidade de gerar blocos de código funcionais inteiros para tarefas como pontos de extremidade de API ou consultas a bancos de dados com base em avisos claros

As 13 melhores ferramentas de geração de código de IA

Os geradores de código de IA estão transformando a maneira como os desenvolvedores e as equipes enfrentam os desafios de codificação. Com ferramentas projetadas para gerar, otimizar e gerenciar códigos, você pode aprimorar significativamente a produtividade do desenvolvedor e agilizar os fluxos de trabalho do projeto.

Vamos dar o pontapé inicial com as 13 melhores ferramentas para isso:

1. ClickUp (melhor para gerar trechos de código e gerenciamento de projetos de software) ClickUp é uma ferramenta multifuncional que combina a geração de código orientada por IA com recursos avançados de gerenciamento de projetos. É uma solução ideal para desenvolvedores e equipes de software.

Cérebro ClickUp usa IA para ajudar os desenvolvedores a gerar trechos de código, revisar o código e executar testes de unidade.

Flexibilize seu fluxo de trabalho de codificação com o ClickUp Brain - gere, revise e otimize códigos sem esforço

A IA é pré-carregada com centenas de prompts personalizados, facilitando a automatização de tarefas repetitivas e a solução eficiente de desafios complexos de codificação. O ClickUp se integra diretamente ao GitHub e ao GitLab, permitindo que os desenvolvedores sincronizem commits, branches e solicitações em tarefas.

A formatação de bloco de código integrada do ClickUp permite compartilhar trechos de código dentro das tarefas, com destaque de sintaxe adequado. Isso facilita o entendimento, a revisão e a contribuição dos membros da equipe para o código sem confusão.

Rastreie o que sua equipe está fazendo em tempo real para concluir projetos em tempo hábil com o ClickUp Time Tracking

As ferramentas de relatório do ClickUp, como Rastreamento de tempo do ClickUp o ClickUp Time Tracking (Rastreamento de tempo), que permite obter insights detalhados sobre o progresso do projeto, o desempenho da equipe e as taxas de conclusão de sprint. Isso pode ajudá-lo a identificar gargalos e otimizar os fluxos de trabalho.

A plataforma oferece ferramentas como a Modelo de desenvolvimento de software ClickUp para equipes de software, relatórios de bugs, fluxos de trabalho ágeis e processos de revisão de código. Esses modelos simplificam a configuração e garantem que as equipes possam se concentrar no desenvolvimento e não em tarefas administrativas.

Melhores recursos do ClickUp

Gere trechos de código, revise códigos e automatize tarefas repetitivas de codificação com prompts de IA adaptados à sua função

Compartilhe trechos de código com destaque de sintaxe para facilitar a colaboração e a legibilidade

Sincronize commits, branches e pull requests diretamente em Tarefas do ClickUp para manter tudo organizado

Obtenha insights sobre o progresso do projeto, a produtividade da equipe e o desempenho do sprint

Acesse modelos especializados e ferramentas para desenvolvimento de software relatórios de bugs e fluxos de trabalho ágeis

Automatize tarefas de desenvolvimento repetitivas com o ClickApps para economizar tempo

Limitações do ClickUp

Devido às suas extensas funcionalidades, os novos usuários podem precisar de tempo para entender a ferramenta

Para equipes pequenas, a interface pode parecer complexa no início

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Os usuários adoram o ClickUp Brain por aumentar a produtividade da equipe, o que lhes permite cumprir os prazos a tempo com tarefas automatizadas. Veja o que um usuário comentou sobre esse recurso:

O ClickUp é um software incrivelmente versátil que aumentou minha produtividade em pelo menos 10 vezes. Adoro a combinação de gerenciamento de tarefas pessoais com gerenciamento de conhecimento comercial, notas rápidas e a IA do ClickUp Brain é FANTÁSTICA. Ele é incrivelmente consciente do contexto e literalmente uma fera como assistente._

💡 Dica profissional: Use Documentos do ClickUp para facilitar as tarefas de documentação e redação. Seja para redigir a documentação da API, delinear os requisitos do projeto ou compartilhar atualizações com sua equipe, o ClickUp Docs mantém tudo centralizado e de fácil acesso.

2. GitHub Copilot (melhor para sugestões de código em tempo real e edição de vários arquivos)

via copiloto do GitHub O GitHub Copilot se destaca como um assistente de codificação com tecnologia de IA que é perfeitamente integrado a IDEs populares como VS Code e JetBrains. Seu recurso de destaque são as sugestões de código em tempo real, que transformam as solicitações de linguagem natural em código otimizado.

O Copilot também é um dos melhores editores de código que permite a atualização sem esforço de arquivos interconectados para manter a consistência entre projetos. É uma excelente ferramenta para desenvolvedores que priorizam a velocidade e a precisão em seu fluxo de trabalho de codificação.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Gera sugestões de código com base no contexto do projeto enquanto você digita

Atualize e mantenha a consistência em vários arquivos com a edição de vários arquivos

Crie testes e documentação e corrija erros usando comandos de barra no IDE

Identificar bugs e fornecer correções antes da revisão do código, simplificando o processo de depuração

Limitações do GitHub Copilot

Ocasionalmente, não consegue compreender solicitações complexas ou vagas

Problemas de alucinação, como sugestão de funções ou módulos inexistentes

Precisão limitada com estilos de codificação fora do padrão ou estruturas de nicho

Preço do GitHub Copilot

Plano gratuito

Plano Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Plano Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Plano Empresarial: $39/mês por usuário

Classificações e análises do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

3. Tabnine (melhor para codificação de IA que prioriza a privacidade com personalização focada na equipe)

via Tabnine O Tabnine é um assistente de codificação com IA voltado para a privacidade, projetado para aumentar a produtividade da equipe.

Ele adapta modelos de IA à sua base de código específica, impõe padrões de codificação e se integra perfeitamente aos IDEs. Isso o torna uma ótima opção para organizações que priorizam a segurança de dados e fluxos de trabalho personalizados.

Com opções de implementação no local e recomendações ajustadas, o Tabnine se destaca para as empresas.

Melhores recursos do Tabnine

Adapte as recomendações de IA aos padrões e práticas de codificação da sua equipe, analisando sua base de código

Obtenha opções de implementação privada, incluindo VPC e no local, para manter controle total sobre seus dados

Gere documentação, casos de teste e correções de bugs diretamente nos IDEs compatíveis

Integre-se com outros ferramentas de desenvolvimento de aplicativos e ferramentas como o Jira para gerar e validar o código com base nos requisitos do projeto

Limitações do Tabnine

Consome muitos recursos e pode afetar o desempenho em grandes bases de código ou em máquinas mais lentas

Ocasionalmente, fornece sugestões genéricas para linguagens de programação menos comuns

Plano gratuito limitado em comparação com os concorrentes, com menos recursos disponíveis

Preços da Tabnine

Plano Básico: Gratuito

Gratuito Plano de desenvolvimento: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Plano Enterprise: $39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Tabnine

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

4,2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O Tabnine permite que os usuários utilizem sugestões de código para melhorar ao longo do tempo. Aqui está o que um usuário tem a dizer sobre esse recurso:

A melhor coisa é que, como ele é executado no PC local, a conclusão da tarefa é extremamente rápida e há opções de equipes, ou seja, a pesquisa permite que eu encontre trechos de código relevantes na base de código da minha equipe diretamente no IDE e as opções de equipes ajudam a analisar a base de código da minha equipe para fornecer insights sobre padrões, faz revisões de código e sugere práticas de melhoria de código usando IA

Dica profissional: Ajuste oTabnine para toda a base de código de sua empresa, permitindo que ele forneça sugestões altamente específicas que se alinham com suas convenções de codificação e necessidades exclusivas do projeto.

4. Codiga (melhor para análise de código estático personalizável e segurança)

via Codiga Se você está procurando uma ferramenta para melhorar a qualidade e a segurança do seu código, a Codiga tem tudo o que você precisa. Ela permite realizar a análise de código estático em tempo real diretamente no seu IDE ou pipeline de CI/CD para que você possa detectar e corrigir problemas antes que eles se tornem um problema.

Com suas regras personalizáveis e revisões de código automatizadas, o Codiga garante que seu código seja funcional, seguro e limpo. Ele é perfeito para desenvolvedores que desejam insights instantâneos e correções automatizadas!

Melhores recursos do Codiga

Detecte e corrija problemas de código em tempo real enquanto trabalha em seu IDE ou pipeline favorito

Crie suas próprias regras de análise estática ou use regras predefinidas para verificações de código personalizadas

Proteja seu código com verificações de segurança incorporadas para as diretrizes OWASP Top 10 e CWE

Acelere seu fluxo de trabalho com revisões de código automatizadas e correções de vulnerabilidades com um clique

Limitações do Codiga

Não inclui um formatador de código para linguagens como C#, o que pode limitar a flexibilidade

Requer uma assinatura, ao contrário das opções de instalação local de compra única

Preços do Codiga

Plano Básico: Gratuito

Gratuito Plano de equipe: US$ 14/mês por usuário

Classificações e resenhas da Codiga

G2: 4,6/5 (20+ avaliações)

4,6/5 (20+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O Codgia se destaca por sua interface intuitiva, e aqui está o que um usuário tinha a dizer:

Gosto da facilidade de uso e da possibilidade de usá-lo em vários computadores. Como desenvolvedor, trabalho em vários lugares, e ter todos os meus snippets disponíveis é ótimo. Além disso, também gosto da possibilidade de compartilhar códigos com outras pessoas, incluindo a criação de uma biblioteca que possamos usar. Por fim, é extremamente útil ter uma biblioteca de códigos disponíveis para pesquisar ao solucionar problemas.

Dica bônus: Use o recurso de regras personalizadas do Codiga para configurar verificações de análise precisas para seus projetos exclusivos. Você economizará tempo e garantirá que seu código atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança.

5. CodeT5 (melhor para gerar compreensão de código e alinhamento de linguagem natural)

via CodeT5 O CodeT5 é uma ferramenta projetada para desenvolvedores que desejam recursos avançados de geração e compreensão de código de IA. Com base na arquitetura Transformer, ela se destaca em tarefas como conclusão de código, resumo e tradução.

Seu objetivo de aprendizado bimodal garante o alinhamento perfeito entre as linguagens naturais e de programação, tornando-o um poderoso aliado no desenvolvimento de software.

Melhores recursos do CodeT5

Gera traduções e conclusões de código precisas usando avisos de linguagem natural

Resumir blocos de código complexos para melhorar a compreensão e simplificar a documentação

Detecte códigos duplicados e obtenha assistência na refatoração para obter bases de código mais limpas e otimizadas

Obtenha suporte para detecção de erros e correções de bugs com sugestões práticas

Limitações do CodeT5

Integração direta limitada com IDEs em comparação com outras ferramentas

Requer ajuste fino para ambientes de programação específicos para obter o desempenho ideal

Preços do CodeT5

Preços personalizados

Classificações e avaliações do CodeT5

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

você sabia que pode usar o recurso de extração de trechos de código do CodeT5 para isolar rapidamente componentes reutilizáveis da sua base de código, economizando tempo em tarefas repetitivas e aumentando a eficiência.

6. Mutable.ai (melhor para converter bases de código em wikis dinâmicos gerados por IA)

via iA mutável Mutable.ai redefine como equipes de software interagem com o código, convertendo repositórios inteiros em wikis no estilo da Wikipédia. Com citações, diagramas de código e revisões assistidas por IA, o Mutable.ai facilita a compreensão e a navegação em bases de código complexas.

Seu Auto Wiki atualizado garante que os desenvolvedores mantenham o foco na codificação em vez de decifrar códigos desconhecidos.

Melhores recursos do Mutable.ai

Gerar wikis dinâmicos para sua base de código com citações ao código original e explicações geradas por IA

Crie e revise diagramas de código para simplificar estruturas e relacionamentos complexos de código

Use a IA para resumir alterações de solicitações pull e gerar diferenças fáceis de digerir

Permita a colaboração da equipe com uma base de conhecimento centralizada e atualizada que evolui com o seu código

Limitações do Mutable.ai

Falta uma API forte e opções de integração de terceiros para compatibilidade perfeita com a cadeia de ferramentas

A precisão dos wikis e resumos gerados por IA requer desenvolvimento para corresponder às expectativas do usuário

Preço do Mutable.ai

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Mutable.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Amazon CodeWhisperer (melhor para desenvolvimento centrado na AWS e transformação de código de nível empresarial)

via Amazon CodeWhisperer O Amazon Q Developer simplifica o desenvolvimento de software ao integrar recursos de IA generativa diretamente em IDEs populares e ferramentas da AWS. Ele oferece agentes poderosos para automatizar a escrita de código, testes, depuração e otimização de nuvem, tudo adaptado para desenvolvedores que trabalham dentro ou fora da AWS.

Melhores recursos do Amazon CodeWhisperer

Gere e transforme códigos diretamente em seu IDE com suporte para conclusões de código de várias linhas e atualizações com reconhecimento de segurança

Acelere as transformações de carga de trabalho de nível empresarial, como atualizações de Java, portabilidade de .NET e modernização de mainframe

Otimizar os recursos do AWS, fornecendo práticas recomendadas, solução de problemas e sugestões de redução de custos

Permita a integração perfeita com fluxos de trabalho do GitLab para aumentar a produtividade da equipe usando pipelines pré-configurados

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Disponibilidade limitada para alguns recursos, como a funcionalidade CLI no Windows

A camada gratuita oferece acesso restrito, exigindo uma assinatura Pro para uso extensivo

A estrutura de preços para tarefas de transformação pode aumentar rapidamente para usuários de alto volume

Preços do CodeWhisperer da Amazon

Nível gratuito

Nível profissional: US$ 19/usuário por mês

US$ 19/usuário por mês Plano empresarial: Preços personalizados

Classificações e análises do Amazon CodeWhisperer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

O Amazon CodeWhisperer oferece ótimas sugestões e simplifica a codificação para os desenvolvedores. Aqui está o que um usuário tinha a dizer:

A melhor parte do Amazon CodeWhisperer é sua capacidade de fornecer sugestões em tempo real durante a codificação. Também é fácil de usar e implementar e, ao usá-lo regularmente, aprimora significativamente as habilidades de codificação. Além disso, a assistência fornecida desempenha um papel crucial no aprimoramento da eficiência do meu código e da construção da lógica

8. Replit AI (melhor para criação de aplicativos sem código e prototipagem rápida com IA)

via replit AI_ O Replit Agent & Assistant revoluciona o desenvolvimento com ferramentas que transformam ideias em aplicativos funcionais e implementáveis. Seu valor exclusivo está na geração completa de aplicativos a partir de comandos de linguagem natural e recursos inteligentes de depuração, tornando a codificação rápida, eficiente e acessível a todos.

Melhores recursos do Replit

Gere aplicativos e sites totalmente funcionais a partir de comandos de linguagem natural

Modifique ou atualize o código existente com instruções em linguagem natural

Depurar erros e corrigir problemas automaticamente sem sair do editor

Compartilhe e implemente projetos instantaneamente para interação com o usuário ao vivo

Limitações de replicação

Automação limitada do fluxo de trabalho em comparação com os concorrentes

Falta de bibliotecas de testes avançados para projetos de grande escala

Alguns usuários relatam menos profundidade em integrações e personalizações complexas

Preço de replicação

Starter: Gratuito

Gratuito Core: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Equipes: US$ 40/mês por usuário

Replicar classificações e avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Codeium (melhor para codificação de IA gratuita e rica em recursos com amplo suporte a IDEs)

via Codeium O Codeium oferece assistência avançada de codificação orientada por IA com acesso gratuito para desenvolvedores individuais, o que o torna uma excelente opção para quem busca sugestões de código de alta qualidade sem uma assinatura.

Compatível com mais de 40 IDEs e mais de 70 linguagens de programação, ele oferece autocompletar inteligente, assistência baseada em bate-papo e geração rápida de código para ajudá-lo a a se tornar um programador melhor produtividade do desenvolvedor. É uma alternativa versátil e forte às ferramentas de IA de codificação premium.

Melhores recursos do Codeium

Gera trechos de código precisos em mais de 70 linguagens de programação com autocompletar inteligente

Suporte para mais de 40 IDEs, incluindo VS Code, JetBrains e Neovim, para uma integração perfeita

Acesse comandos e bate-papo com IA no editor para depuração mais rápida, explicações e automação de tarefas

Use o reconhecimento de contexto aprimorado para entender os arquivos de projeto e gerar sugestões relevantes

Limitações do Codeium

Profundidade limitada na personalização avançada de código e automação de fluxo de trabalho em comparação com os concorrentes

Falta suporte nativo para várias bibliotecas de teste de código, o que é essencial para projetos de grande escala

Preços do Codeium

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro ultimate: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Teams: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário SaaS empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Codeium

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O Codeium é ótimo para ajudar os programadores a economizar tempo com trechos de código contextualmente precisos. Aqui está o que um usuário aprecia essa ferramenta:

Eu uso o Codeium há algum tempo e ele se tornou rapidamente uma ferramenta indispensável em meu fluxo de trabalho de desenvolvimento. O recurso de autocompletar código com IA é incrivelmente intuitivo e acelera significativamente meu processo de codificação. Ele sugere trechos de código precisos e sensíveis ao contexto que não apenas economizam tempo, mas também me ajudam a descobrir maneiras mais eficientes de escrever meu código.

10. OpenAI Codex (melhor para conversão de linguagem natural em código em vários idiomas)

via OpenAI Codex O OpenAI Codex é um modelo avançado de programação de IA que traduz a linguagem natural em código funcional. Ele é compatível com várias linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript e TypeScript.

O Codex permite que os desenvolvedores escrevam, refatorem e entendam o código com comandos simples em inglês. Sua capacidade de interagir com APIs o torna uma ferramenta versátil para a criação de soluções de software orientadas por linguagem natural.

Melhores recursos do OpenAI Codex

Traduzir comandos de linguagem natural em código funcional em linguagens de programação populares

Executar tarefas de explicação, refatoração e depuração de código para melhorar a compreensão do código

Permitir a automação orientada por API interpretando comandos e gerando o código necessário

Obtenha suporte para transpilação entre linguagens de programação, simplificando projetos entre linguagens

Limitações do OpenAI Codex

Disponível somente por meio da versão beta privada, limitando a acessibilidade para usuários em geral

Os resultados variam com solicitações de linguagem natural complexas ou ambíguas

Preços do OpenAI Codex

Preços personalizados

Classificações e resenhas do OpenAI Codex

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

11. AI2sql (melhor para geração e otimização de consultas SQL automatizadas)

via AI2sql O AI2SQL transforma instruções de linguagem natural em consultas SQL precisas, permitindo que qualquer pessoa escreva, depure e otimize o código SQL sem esforço.

Com suporte para vários bancos de dados e recursos como otimização de consultas, correção de erros e geração de esquemas, é uma ferramenta indispensável para analistas de dados, desenvolvedores e administradores de bancos de dados que desejam economizar tempo e gerar códigos sem erros.

Melhores recursos do AI2SQL

Gerar consultas SQL a partir de instruções de linguagem natural em SQL, MySQL, PostgreSQL e muito mais

Otimize as consultas SQL existentes para obter um desempenho mais rápido e reduzir o uso de recursos

Depurar código SQL e corrigir erros instantaneamente com sugestões detalhadas

Automatize a geração de esquemas, diagramas ER e criação de fórmulas para simplificar o gerenciamento de bancos de dados

Limitações do AI2SQL

O plano gratuito tem gerações de consultas limitadas, o que pode não ser suficiente para usuários frequentes

Configurações complexas de banco de dados podem exigir um ajuste fino adicional para obter resultados ideais

Preços do AI2SQL

Plano inicial: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Plano Pro: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Plano comercial: $39/mês por usuário

Classificações e análises do AI2SQL

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

12. DeepCode AI (melhor para correções automáticas de código seguro e análise híbrida de IA)

via DeepCode AI O DeepCode AI é uma solução especializada em IA para desenvolvimento seguro. Ele combina IA simbólica e generativa para detectar vulnerabilidades com precisão inigualável.

Ele oferece correções automáticas com mais de 80% de precisão diretamente em seu IDE. Essa ferramenta híbrida de IA prioriza a segurança sem sacrificar a produtividade, o que a torna um divisor de águas para os desenvolvedores que desejam codificar com mais rapidez e segurança.

Melhores recursos do DeepCode AI

Detecte e corrija automaticamente vulnerabilidades em tempo real com sugestões em linha adaptadas ao seu código

Crie regras de segurança e consultas personalizadas com o DeepCode AI Search, usando o preenchimento automático avançado

Analise mais de 25 milhões de fluxos de dados em mais de 19 linguagens de programação para descobrir problemas complexos

Garanta que as correções não introduzirão novas vulnerabilidades com recomendações pré-validadas

Limitações do DeepCode AI

Requer integração com a Snyk para obter a funcionalidade completa, o que pode parecer limitante para usuários autônomos

Pode não ser compatível com todas as linguagens ou ambientes de programação de nicho

Preços do DeepCode AI

**Gratuito

Equipe: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises da DeepCode AI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

13. AskCodi (melhor para assistência de codificação multifuncional e otimização do fluxo de trabalho)

via AskCodi O AskCodi é seu assistente de codificação completo, projetado para simplificar o desenvolvimento com uma ampla variedade de ferramentas para gerar, refatorar e analisar códigos.

Desde a elaboração de padrões de regex até a automação da criação de arquivos Docker, o AskCodi é uma ferramenta versátil que se adapta às necessidades de seu projeto. Ele se integra perfeitamente a IDEs como o VS Code, o que o torna uma solução ideal para desenvolvedores que buscam otimizar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do AskCodi

Gera trechos de código, padrões de regex e testes de unidade para implementação rápida em várias linguagens

Refatora e otimiza o código existente para melhorar a legibilidade e a manutenção sem esforço manual

Depure erros com explicações detalhadas e correções sugeridas diretamente no seu IDE

Automatize a criação de pipelines de CI/CD, esquemas e Dockerfiles para acelerar a configuração de projetos

Limitações do AskCodi

São necessários logins frequentes para ganhar créditos gratuitos, o que pode interromper a produtividade

Algumas integrações de IDE, como o PHP Storm, são menos intuitivas do que outras

Preços do AskCodi

Plano Premium: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Plano Ultimate: US$ 34,99/mês por usuário

Classificações e resenhas da AskCodi

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Gerar código de forma mais inteligente e rápida com o ClickUp

A evolução da IA na codificação tem tudo a ver com a redefinição da criatividade e da colaboração. Essas ferramentas moldam a forma como os desenvolvedores resolvem problemas, inovam e trabalham juntos.

Com a IA gerando código, depurando erros e otimizando fluxos de trabalho, estamos entrando em uma era em que os desenvolvedores se concentram mais no design e na estratégia, enquanto a IA lida com o trabalho repetitivo.

O ClickUp se destaca como o parceiro definitivo nessa jornada. Ele integra recursos orientados com gerenciamento de projetos perfeito para turbinar seu processo de desenvolvimento. Seja um programador solo ou liderando uma equipe, a combinação de funcionalidade e inovação do ClickUp garante que você esteja sempre à frente da curva. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e transforme a maneira como você cria software!