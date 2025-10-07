10 modelos gratuitos de estrutura de divisão de recursos

Como gerente de projetos, você sabe que a alocação eficaz de recursos pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu projeto. Uma Estrutura de Divisão de Recursos (RBS) é uma ferramenta poderosa que oferece uma visão clara e hierárquica de todos os recursos necessários para o sucesso do seu projeto.

Nesta publicação, apresentaremos 10 modelos gratuitos de RBS que você pode começar a usar imediatamente para:

Organize os recursos do seu projeto por tipo (por exemplo, mão de obra, equipamentos, materiais) Identifique lacunas e sobreposições de recursos Faça estimativas de custos com maior precisão Melhore a comunicação com as partes interessadas

Quer você esteja gerenciando uma equipe pequena ou um projeto empresarial complexo, esses modelos vão ajudá-lo a:

Visualize suas necessidades de recursos rapidamente

Tome decisões informadas sobre a alocação de recursos

Acompanhe a utilização de recursos ao longo do ciclo de vida do projeto

Vamos explorar como esses modelos de RBS podem transformar sua abordagem de gerenciamento de projetos. Mas, primeiro, explicaremos brevemente o que é uma RBS e por que ela é crucial para o sucesso do projeto.

O que são modelos de estrutura de divisão de recursos?

Uma Estrutura de Divisão de Recursos (RBS) é uma ferramenta de gerenciamento de recursos que ajuda a analisar, categorizar e visualizar todos os recursos necessários para um projeto.

Uma estrutura de divisão de recursos adequada oferece uma visão clara e organizada dos recursos humanos e não humanos necessários para alcançar excelentes resultados no projeto.

Em termos simples, um modelo de RBS é um gráfico hierárquico, ou um diagrama em árvore, que divide as necessidades de recursos de um projeto em componentes menores e mais fáceis de gerenciar, incluindo:

Recursos humanos : Isso inclui os recursos necessários, como gerentes, membros da equipe e prestadores de serviços, detalhando suas funções, responsabilidades e especializações

Recursos materiais : consistem em itens físicos, como materiais de construção, equipamentos e suprimentos

Recursos financeiros : concentra-se na alocação de recursos financeiros para o projeto, garantindo o uso eficiente dos recursos financeiros

Recursos informativos : Inclui recursos digitais, como sistemas de informação, ferramentas, bancos de dados e pesquisas necessárias para a tomada de decisões

Recursos de tempo: essenciais para o sucesso, abrangendo gerenciamento de tempo, programação e cronogramas para cumprir marcos

Um modelo de RBS oferece uma estrutura comum de planejamento de capacidade e alocação de recursos para gerentes de projeto, ajudando a evitar restrições futuras de recursos.

Seja para gerenciar um projeto de construção, desenvolvimento de software ou uma campanha de marketing, uma estrutura de divisão de recursos (RBS) pode ser adaptada para atender às especificidades do seu projeto.

O que torna um modelo de estrutura de divisão de recursos um bom modelo?

Um bom modelo de estrutura de divisão de recursos (RBS) ajuda a tornar o gerenciamento de projetos eficaz, oferece visibilidade às partes interessadas do projeto e organiza os recursos necessários para concluir e entregar os projetos dentro do prazo.

Aqui estão os principais elementos que tornam um modelo de RBS eficaz:

Clareza e simplicidade : o modelo deve ser fácil de entender e usar, com um layout simples que exiba claramente todos os recursos

Categorização abrangente : deve abranger todos os tipos de recursos, incluindo recursos humanos, materiais, financeiros, informacionais e de tempo. Cada categoria deve ser claramente definida e dividida em componentes específicos

Estrutura hierárquica : Um modelo eficaz de estrutura de recursos apresenta os recursos em um formato hierárquico, facilitando a visualização de como cada recurso se relaciona com o projeto como um todo. Isso ajuda a identificar dependências e possíveis gargalos

Flexibilidade : O modelo deve ser adaptável a diferentes projetos e setores, permitindo personalizações que atendam aos requisitos específicos do projeto

Atribuição de responsabilidades : deve incluir seções para atribuir funções aos recursos e responsabilidades do grupo, garantindo que todos saibam quem é responsável por quê

Descrições detalhadas : Cada recurso deve ter uma descrição detalhada, incluindo quantidades, custos e quaisquer requisitos especiais

Aparência visual : Um modelo visualmente atraente, com codificação por cores ou outros recursos visuais, pode facilitar a leitura e a compreensão

Facilidade de atualização: O modelo deve ser fácil de atualizar à medida que o projeto avança, permitindo mudanças dinâmicas na alocação de recursos

10 modelos gratuitos de estrutura de divisão de recursos

Uma simples pesquisa no Google revelará inúmeros modelos de estrutura de divisão de recursos. No entanto, nem todos os modelos de estrutura são iguais.

Bem, já fizemos o trabalho pesado por você. Aqui estão os melhores modelos de estrutura de divisão de recursos para simplificar o gerenciamento de projetos:

1. Modelo de Pessoas para Gerenciamento de Recursos do ClickUp

Baixe este modelo Combine os recursos certos com o pessoal certo usando o modelo de gestão de recursos e pessoal do ClickUp

O gerenciamento eficaz de recursos é crucial para qualquer empresa ou organização. O modelo ClickUp de gerenciamento de recursos humanos foi projetado para ajudar o departamento de recursos humanos a garantir que todos estejam alinhados no gerenciamento de pessoal e na alocação de recursos.

Veja como você pode usar este modelo da melhor maneira possível com suas diversas visualizações integradas:

Visualização da linha do tempo: Planeje os cronogramas de conclusão das tarefas

Visualização do status de revisão: Acompanhe quem precisa revisar as tarefas e quando

Visualização do Guia de Introdução : forneça aos novos membros uma visão geral da equipe e de suas funções

Visualização da carga de trabalho da equipe: Monitore a carga de trabalho de cada membro da equipe para evitar sobrecarga

Visualização de recursos: Armazene e organize os recursos necessários para as tarefas

Status das tarefas: Classifique as tarefas em Concluídas, Em andamento, Revisadas e A revisar para acompanhar o progresso

Atualizações de status: Mantenha os membros da equipe informados atualizando o status das tarefas à medida que você avança

Monitoramento e análise de tarefas: Garanta a máxima produtividade monitorando e analisando regularmente as tarefas

Este modelo é uma ferramenta abrangente para facilitar o gerenciamento de recursos e aumentar a eficiência da equipe.

2. Modelo de alocação de recursos do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe os recursos e a mão de obra da sua empresa com o modelo de alocação de recursos do ClickUp

Sem um modelo adequado de alocação de recursos, os projetos correm o risco de se tornarem ineficientes e sofrerem atrasos. É aí que entra o modelo de alocação de recursos do ClickUp!

Este modelo ajuda você a garantir o sucesso do projeto, assegurando que os recursos, o tempo e o orçamento adequados sejam alocados ao projeto.

Aqui estão algumas das principais características deste modelo:

Status personalizados: Crie tarefas com status personalizados (por exemplo, Revisão do Cliente, Concluída, Em andamento) para acompanhar o andamento da alocação de recursos de forma eficaz

Campos personalizados: Categorize e adicione atributos (por exemplo, Orçamento Total, Notas de Recursos, Cliente, Fases do Projeto) para gerenciar recursos com eficiência

Visualizações personalizadas: Acesse diferentes visualizações (por exemplo, Carga de Trabalho da Equipe, Guia de Introdução, Por Projetos) adaptadas às suas necessidades para facilitar a recuperação de informações

Gerenciamento de projetos: Use recursos como reações a comentários, marcação, subtarefas aninhadas e e-mails para melhorar o acompanhamento da alocação de recursos

Um modelo eficiente de alocação de recursos ajuda você a entregar um trabalho de alta qualidade, alocando os recursos certos.

Você também pode utilizar o software de gerenciamento de recursos do ClickUp para criar uma Estrutura de Divisão de Recursos (RBS) para seus projetos.

Aproveite os recursos da empresa, o controle de tempo e o gerenciamento de formulários em um único lugar com o software de gerenciamento de recursos da ClickUp

Veja como isso pode ajudar:

Identifique os recursos necessários para cada subtarefa (por exemplo, desenvolvedores, designers, testadores).

Atribua membros da equipe a tarefas específicas para garantir a responsabilização e acompanhar o progresso

Defina prazos para cada tarefa para manter o projeto dentro do cronograma. O ClickUp permite definir datas de vencimento das tarefas e gerenciar cronogramas de forma eficaz

Use a visualização de carga de trabalho para alocar recursos com eficiência. Monitore a capacidade da equipe e equilibre as cargas de trabalho entre os projetos Monitore a capacidade da equipe e equilibre as cargas de trabalho entre os projetos

Leia também: Saiba como lidar com diferentes tipos de recursos de gerenciamento de projetos .

3. Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Baixe este modelo Alocar e visualizar recursos com o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

O planejamento de recursos é uma das primeiras etapas do gerenciamento de projetos, pois garante que todos os recursos necessários sejam identificados, alocados e programados antes da execução do projeto.

O Modelo de Planejamento de Recursos do ClickUp ajuda você a adotar uma abordagem proativa para evitar escassez, prevenir conflitos e otimizar o uso de recursos. Ao estabelecer um plano de recursos claro, as equipes podem definir cronogramas realistas, gerenciar orçamentos de forma eficaz e melhorar a coordenação geral e o sucesso do projeto.

Este modelo está repleto de recursos poderosos que podem ajudá-lo a:

Evite a sobrealocação de recursos : garanta que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, evitando a sobrealocação e o esgotamento

Maximize o rendimento do projeto : aumente o número de projetos concluídos dentro de um determinado prazo, otimizando o uso de recursos

Identifique e resolva conflitos : Detecte antecipadamente possíveis conflitos de recursos e desenvolva estratégias eficazes para resolvê-los

Alinhamento com as metas de negócios: Melhore o alinhamento organizacional com os objetivos e metas de negócios por meio de um planejamento eficaz da carga de trabalho

4. Modelo de matriz de recursos de projeto do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe e gerencie recursos com o modelo de matriz de recursos do projeto do ClickUp

Um planejamento eficaz de recursos é crucial para os projetos, pois determina o custo total esperado dos recursos.

Uma matriz de recursos do projeto pode ajudá-lo a visualizar e gerenciar facilmente os recursos necessários para cada projeto, garantindo uma melhor organização e resultados ideais.

O modelo de matriz de recursos do projeto do ClickUp permite que você:

Visualize as necessidades de recursos: Veja as necessidades de recursos em vários projetos

Gerencie cargas de trabalho e capacidade: Supervisione a carga de trabalho e a capacidade de toda a equipe

Otimize a colaboração da equipe: Garanta que todos estejam alinhados e trabalhando juntos de forma eficaz

Além disso, oferece vários outros benefícios:

Visão geral abrangente dos recursos: Oferece uma visão detalhada de todos os recursos disponíveis para um projeto

Uso eficiente de recursos: Acompanha a disponibilidade e o uso para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz

Cronograma preciso do projeto: Ajuda a manter um cronograma preciso para a conclusão do projeto

Melhoria na comunicação com as partes interessadas: Facilita uma comunicação mais fácil e clara com as partes interessadas

5. Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie com eficiência a carga de trabalho da equipe com o modelo de carga de trabalho do ClickUp

Você está decidindo se deve assumir trabalho adicional ou novos projetos? Não procure mais! O modelo de carga de trabalho dos funcionários do ClickUp permite que você gerencie com eficiência a carga de trabalho da sua equipe, alocando a capacidade semanalmente.

Veja como você pode usar este modelo:

6. Modelo de quadro branco para planejamento retroativo do ClickUp

Baixe este modelo Planeje e visualize cronogramas de tarefas com o modelo de gerenciamento de recursos retroativo do ClickUp

O planejamento retroativo é uma técnica de gerenciamento de projetos em que o cronograma do projeto é planejado de trás para frente, começando pela meta final e avançando até o presente. Esse método garante que todas as tarefas e recursos necessários sejam identificados e alocados de forma eficiente para cumprir o prazo final.

O modelo de quadro branco de planejamento retroativo do ClickUp é um modelo de planejamento de recursos retroativo orientado para a utilidade que ajuda a identificar marcos críticos, gerenciar dependências e garantir que os objetivos do projeto sejam cumpridos dentro do prazo, reduzindo o risco de problemas de última hora.

Este modelo ajuda você a:

Planeje as etapas de ação: Descubra e defina as etapas de ação específicas para atingir os objetivos do projeto

Acompanhe o progresso da equipe: use ferramentas visuais para monitorar o progresso e garantir que as tarefas do projeto estejam dentro do prazo

Gerencie tarefas: Divida tarefas complexas em etapas menores e mais fáceis de gerenciar

Avalie cada etapa: Entenda claramente como cada etapa contribui para o sucesso geral do projeto

Desde o brainstorming de ideias até a definição das metas do projeto, este modelo permite que você tenha controle sobre todos os elementos-chave para a conclusão bem-sucedida do projeto.

7. Modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe facilmente os resultados esperados com o modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp

O modelo de estrutura de divisão de trabalho do ClickUp permite que você organize projetos complexos em tarefas gerenciáveis. Ele detalha cada etapa para garantir clareza, melhorar a coordenação da equipe e evitar que tarefas sejam esquecidas.

O modelo de estrutura de divisão do trabalho permite que você:

Obtenha uma visão geral completa dos elementos essenciais do projeto, como entregas, tarefas e cronogramas, para otimizar seu processo de planejamento de projetos

Identifique pontos fortes e possíveis gargalos com antecedência e crie uma estratégia para se preparar para situações imprevistas

Crie tarefas com status personalizados (por exemplo, “A fazer”, “Em andamento”, “Concluída”) para acompanhar o andamento do projeto de forma eficaz

Categorize tarefas e adicione atributos relevantes (como prioridade, prazo ou atribuição à equipe) para gerenciar projetos com eficiência. Comece usando a visualização Quadro Branco do ClickUp. Personalize-a para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico, incorporando outras visualizações conforme necessário

Aproveite os recursos de controle de tempo , tags, alertas de dependência e notificações por e-mail. Mantenha todos informados e melhore o gerenciamento geral do projeto

Faça estimativas precisas dos custos do projeto e da alocação de recursos para maximizar a eficiência

8. Modelo de planejamento Pi do ClickUp

Baixe este modelo Crie um plano abrangente para qualquer projeto com o modelo de planejamento ClickUp Pi

Com este modelo de planejamento Pi, você pode orientar sua equipe em direção a um objetivo comum e selecionar as histórias nas quais se concentrar durante um sprint específico. Este modelo oferece uma visão clara do backlog da sua equipe, incluindo carga de trabalho, capacidade e riscos potenciais para otimizar o planejamento do sprint.

O modelo de planejamento ClickUp Pi é uma ferramenta interativa projetada para ajudar as equipes a:

Divida as tarefas: Simplifique tarefas complexas em partes menores e mais fáceis de gerenciar

Organize para maior clareza : organize as tarefas em sprints específicos com base na prioridade, para facilitar a compreensão e o foco

Alocar recursos: Planeje e aloque recursos de forma eficaz para uma execução bem-sucedida do projeto

Este modelo de quadro branco também oferece os seguintes recursos:

Acompanhamento personalizado de tarefas: crie status personalizados para monitorar com precisão o andamento dos sprints e dos projetos

Organização flexível: Use campos personalizados para categorizar e adicionar detalhes, garantindo um planejamento e uma visualização eficazes do projeto

Visões versáteis : crie seu fluxo de trabalho ideal no ClickUp começando com este modelo e personalizando-o com as visualizações Lista, Gantt, Carga de Trabalho e Calendário

Gerenciamento abrangente de projetos: aprimore o planejamento de projetos com tags, alertas de dependência, notificações por e-mail e outras ferramentas essenciais

9. Modelo de planejamento de recursos do Excel da Tactical Project Manager

via Tactical Project Manager

Aproveite o modelo de planejamento de recursos do Excel da Tactical Project Manager para garantir o sucesso do projeto com o uso otimizado dos recursos.

Este modelo de estrutura de divisão de recursos permite que você gerencie cargas de trabalho e atribua a tarefa certa às pessoas certas no momento certo.

Aqui estão alguns dos recursos mais populares deste modelo:

Gere automaticamente uma planilha de planejamento com estilo completo para o período desejado. Exibe os membros da equipe e as atribuições do projeto em um layout intuitivo

Mantenha sua lista de projetos e designe funcionários para projetos específicos. A ferramenta gera uma planilha de planejamento com base nas informações inseridas.

Acompanhe as horas faturáveis sem esforço. Monitore as horas faturáveis para gerar relatórios claros para os clientes

Acompanhe as distribuições semanais de recursos para uma alocação de projetos bem informada

Leva em conta feriados e ausências; acompanhe com o projeto “Férias/Dias de folga”

Ao usar este modelo de planejamento de recursos, você obtém uma visão completa da carga de trabalho da sua equipe e elabora uma estratégia para obter a eficiência ideal de cada membro da equipe, garantindo resultados superiores para o projeto.

10. Modelo de planejamento de recursos do Google Sheets, do Google Workspace Marketplace

via Google Workspace Marketplace

O modelo de planejamento de recursos do Google Sheets, do Google Workspace Marketplace, é um modelo de gerenciamento de projetos orientado a utilitários, popular entre analistas de negócios e líderes de projeto.

Do controle de orçamento ao acompanhamento de tarefas, do cronograma do projeto à categoria de recursos, este modelo possui muitos recursos que podem ajudá-lo a manter o controle das principais métricas de gerenciamento de projetos.

Aqui estão alguns dos recursos mais poderosos deste modelo, disponível na versão gratuita:

Estrutura de divisão do trabalho : planeje, aloque e execute melhor com uma visão geral completa das tarefas e subtarefas

Acompanhe o progresso : utilize gráficos de Gantt, alertas coloridos e recursos de acompanhamento do progresso para se manter atualizado sobre o status das tarefas

Gerencie o tempo: use linhas do tempo para visualizar e ajustar datas de início e término e adicione marcos para concluir fases importantes do projeto dentro do prazo

Este modelo de estrutura de gerenciamento de projetos permite que você gerencie o escopo do projeto e desenvolva estratégias importantes para garantir os resultados desejados.

Escolha o modelo certo de estrutura de detalhamento de recursos

Gerenciar recursos de projetos pode muitas vezes parecer uma tarefa difícil, mas contar com as ferramentas certas pode fazer toda a diferença. Os 10 modelos gratuitos de estrutura de divisão de recursos que apresentamos hoje foram criados para esclarecer, otimizar fluxos de trabalho, aprimorar estruturas de divisão de trabalho e garantir uma alocação eficiente de recursos.

Desde o versátil acompanhamento de recursos, as ferramentas de gerenciamento de projetos e os modelos de planejamento de projetos do ClickUp até soluções práticas do Excel e do Google Sheets, essas ferramentas podem ajudá-lo a ter uma visão geral abrangente das necessidades e do andamento do seu projeto.

Mas o ClickUp não oferece apenas uma das maiores coleções de modelos de planejamento de recursos. Ele também vem repleto de recursos de gerenciamento de projetos, como o ClickUp Docs, o ClickUp Whiteboards e o software de gerenciamento de recursos do ClickUp.

Ao aproveitar esses recursos, você pode melhorar a comunicação dentro da sua equipe, evitar restrições de recursos e manter seus projetos no caminho certo para uma conclusão bem-sucedida.

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