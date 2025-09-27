As melhores ferramentas de gerenciamento de tempo com IA: Edição 2026

Já se sentiu sobrecarregado por uma lista interminável de tarefas? Como se tivesse estado ocupado o dia todo, mas já são 18h e você ainda não conseguiu dar conta das coisas importantes?

Eu já usei! Como alguém que precisa conciliar várias tarefas, reuniões e trabalho de concentração, conheço em primeira mão o desafio da gestão do tempo.

Os rastreadores de tempo comuns não pareciam ajudar muito, especialmente quando eu deixava de registrar minhas horas manualmente. Determinado a encontrar uma solução, recorri à IA. Minha equipe e eu exploramos e testamos várias ferramentas de gerenciamento de tempo com IA, na esperança de encontrar aquelas que me ajudassem a melhorar minhas habilidades de gerenciamento de tempo.

Fico feliz em compartilhar minha lista com você! As 10 ferramentas de gerenciamento de tempo com IA abaixo se destacam das demais e são uma ótima maneira de se manter organizado, gerenciar tarefas e manter o controle sobre o seu tempo.

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de tempo com IA?

A revolução da inteligência artificial gerou muitas ferramentas de gerenciamento de tempo com IA que aumentam a produtividade, otimizam a eficiência e economizam um tempo valioso. Mas, com tanta oferta no mercado, como decidir qual é a melhor?

Através da minha pesquisa, percebi que a maioria de nós procura certos recursos essenciais em uma ferramenta de gerenciamento de tempo com IA:

Facilidade de uso : Escolha algo intuitivo com uma curva de aprendizado suave. : Escolha algo intuitivo com uma curva de aprendizado suave. Ferramentas de IA fáceis de usar economizam tempo e reduzem a frustração sem uma integração complexa

Integração perfeita : opte por aplicativos de gerenciamento de tempo com IA que se sincronizem com seus sistemas de gerenciamento de projetos existentes. Isso ajuda a otimizar seus fluxos de trabalho, reduzindo a necessidade de alternar constantemente entre aplicativos

Automação : libere tempo para um trabalho mais aprofundado usando : libere tempo para um trabalho mais aprofundado usando a IA como assistente pessoal para lidar com tarefas rotineiras, como agendar reuniões e lembretes. Encontre um aplicativo de gerenciamento de tempo com IA que faça isso

Personalização : a flexibilidade é essencial, pois o fluxo de trabalho de cada pessoa é único. Uma boa ferramenta permite personalizar painéis, notificações e prioridades de tarefas para ajudá-lo : a flexibilidade é essencial, pois o fluxo de trabalho de cada pessoa é único. Uma boa ferramenta permite personalizar painéis, notificações e prioridades de tarefas para ajudá-lo a gerenciar as restrições de tempo

Análise e relatórios : Descubra exatamente onde você gasta seu tempo. Os melhores softwares de gerenciamento de tempo com IA fornecem relatórios que destacam ineficiências e sugerem melhorias

Recursos de colaboração : procure ferramentas com funcionalidades : procure ferramentas com funcionalidades de gerenciamento de tempo de projetos , atribuição de tarefas e atualizações em tempo real. Isso ajudará você a colaborar e se comunicar por meio da sua ferramenta de gerenciamento de tempo com IA

Segurança: Proteja seus dados. Opte sempre por ferramentas com medidas de segurança robustas para garantir que suas informações permaneçam seguras e confidenciais

Dica profissional: Eu confio muito nessas dicas práticas de gerenciamento de tempo nos dias em que as tarefas parecem intermináveis e preciso dar um impulso à eficiência. Confira!

Não adianta atingir suas metas diárias ou semanais se você se sentir exausto e esgotado ao final delas. Para ter uma verdadeira sensação de realização, você precisa se sentir produtivo, como se tivesse aproveitado ao máximo o seu dia. Isso se resume a estratégias eficazes de gerenciamento de tempo.

As ferramentas de gerenciamento de tempo com IA são parceiras estratégicas em sua jornada — automatizando, analisando e otimizando seu trabalho.

Aqui estão minhas ferramentas de IA favoritas para ajudá-lo a dominar a gestão do tempo:

1. ClickUp (O melhor para gerenciamento de tempo com IA)

Acompanhe o tempo gasto e otimize sua semana de trabalho com o recurso de controle de tempo do ClickUp

O Gerenciamento de Tempo do ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente que utilizo extensivamente. Seus recursos poderosos me permitem manter a organização e recuperar meu tempo. As Visualizações do ClickUp desempenham um papel crucial nessa tarefa, oferecendo-me várias perspectivas e filtros para visualizar minha agenda de trabalho.

A Visualização da Linha do Tempo me ajuda a prever as taxas de conclusão das tarefas, para que eu possa acompanhar o progresso em tempo real das tarefas relevantes para mim. A Visualização do Calendário também me permite arrastar e soltar datas e reorganizá-las rapidamente à medida que as prioridades mudam.

O recurso de acompanhamento de tempo de projetos do ClickUp aumenta ainda mais a eficiência, livrando-me do registro manual de horas e permitindo que eu me dedique totalmente ao meu trabalho. Eu confio nos lembretes baseados em horários para me manter organizado e produtivo.

Analisar e filtrar minhas entradas me dá insights baseados em dados sobre como gasto meu tempo e quais são as áreas que precisam de melhorias. Mas o que diferencia o ClickUp? A resposta está em sua extensa biblioteca de modelos de gerenciamento de tempo pré-criados.

Confira os modelos que uso para aumentar a produtividade e gerenciar meu tempo de forma eficaz:

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo

Baixe este modelo Aproveite este modelo de cronograma de gerenciamento de tempo da ClickUp para otimizar sua semana de trabalho

Usar o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é essencial para profissionais como eu, que gerenciam inúmeras responsabilidades diárias. É meu recurso preferido para planejar, garantindo que eu cumpra prazos cruciais e me concentre nas tarefas prioritárias.

O modelo começa com uma visualização em Lista no meu Espaço de Trabalho, complementada por três visualizações de projeto diferentes que me permitem abordar as tarefas sob todos os ângulos. Os Campos Personalizados do ClickUp me permitem adicionar minha lista de tarefas semanais e categorizar tarefas individuais por dia ou tipo de atividade.

Use o ClickUp para criar planilhas de horas e acompanhar o tempo gasto

Além disso, o ClickUp integra ferramentas de gerenciamento de tarefas, como controle de tempo, tags, alertas de dependência e notificações por e-mail. Essa abordagem reduz o estresse por meio de uma melhor organização, permitindo que eu concentre minha energia mental em tarefas críticas.

Planilha de gerenciamento de tempo pessoal

Baixe este modelo Defina tarefas no ClickUp para revisar e ajustar seu modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal conforme necessário

Quer saber em detalhes como você gasta seu tempo? O modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp é tudo o que você precisa! Eu uso essa ferramenta para aumentar a produtividade, aprimorar minhas habilidades de gerenciamento de tempo e otimizar meu fluxo de trabalho diário.

Use a visualização em quadro do ClickUp para agrupar tarefas por status e campos personalizados

A Visualização em Quadro do ClickUp é uma ótima opção para visualizar o andamento das tarefas em tempo real. Ela oferece um registro abrangente de atividades, detalhando o tempo investido em cada tarefa e me orientando rumo ao sucesso.

Modelo de cronograma de desenvolvimento

Baixe este modelo Otimize o processo de desenvolvimento com gerenciamento visual de tarefas e cronogramas interativos usando o modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

O modelo de cronograma de desenvolvimento da ClickUp é minha escolha preferida para gerenciamento estratégico de projetos e planejamento. Ele aborda de frente as complexidades do desenvolvimento de produtos, fornecendo cronogramas claros e dependências entre tarefas.

Antecipe todos os prazos, conclua tarefas e visualize o andamento do projeto, tudo em um só lugar, com os gráficos de Gantt do ClickUp

Eu supervisiono projetos com listas de tarefas e visualizações personalizáveis, como a Visualização de Linha do Tempo, o Quadro Kanban ou a Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp. Isso garante que eu possa prever gargalos, acompanhar o progresso e atingir os objetivos do projeto sem me sentir sobrecarregado.

Modelo de escala de funcionários

Baixe este modelo Crie, compartilhe e gerencie as cargas de trabalho da equipe com o modelo de escala de funcionários do ClickUp

Gerenciar seu tempo pessoal e profissional é ótimo, mas e a sua equipe? É aí que entra o modelo de escala de funcionários do ClickUp! O gerenciamento eficaz de equipes começa com um agendamento estruturado e automatizado, e esse modelo oferece exatamente isso.

Imagine supervisionar custos de mão de obra, tarifas por hora e funções da equipe em um piscar de olhos. Com seis campos personalizáveis disponíveis, tenho uma visão clara de todas as informações relevantes para mim. Os sete tipos de visualização dinâmica, incluindo calendários inteligentes semanais, facilitam o gerenciamento da carga de trabalho e dos projetos.

As visualizações versáteis, o rastreamento de tempo robusto e os modelos abrangentes do ClickUp tornam-no ideal para uma gestão de tempo precisa e eficiente. Além disso, posso confirmar que seus recursos de IA são inigualáveis.

O ClickUp Brain, o assistente com inteligência artificial, adapta as recomendações de tarefas à minha agenda e ao contexto. Por exemplo, ele sugere metas pessoais, como leitura ou meditação, quando estou em casa. No trabalho, ele me incentiva a realizar tarefas como preparar-me para uma reunião ou redigir uma proposta de projeto.

Essa assistência inteligente me mantém focado nas tarefas certas no momento certo, aumentando minha produtividade.

Principais recursos do ClickUp

Registre e acompanhe o tempo no desktop, no celular ou no Chrome, vinculando-o diretamente às tarefas do ClickUp

Use o cronômetro global do ClickUp para iniciar e interromper o monitoramento de tempo em qualquer dispositivo, alternando entre tarefas com facilidade

Personalize os registros de tempo com ajustes manuais, especificando intervalos de datas e modificando registros existentes conforme necessário

Anote ideias ou tarefas em qualquer lugar no Bloco de Notas do ClickUp ou adicione entradas detalhadas para uma documentação completa

Diferencie e classifique as horas como faturáveis ou não faturáveis para cobrar dos clientes pelos serviços prestados

Identifique gargalos e melhore os fluxos de trabalho classificando as tarefas com base no tempo registrado

Integre-os com outros aplicativos de gerenciamento de tempo para centralizar os dados de tempo registrados

Crie planilhas de horas detalhadas que exibam o tempo registrado por intervalo de datas, datas específicas, tarefas ou membros da equipe

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações do ClickUp, como a Visualização de Formulário, estão disponíveis no aplicativo móvel no momento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: US$ 12/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu assistente de desktop com IA que transforma a gestão do tempo com resultados reais e comprovados por dados. Profundamente integrado à sua agenda, tarefas e projetos, o Brain MAX oferece uma visão unificada da sua programação e prioridades — ajudando você a economizar até 1,1 dia de trabalho por semana e alcançar uma redução de custos de até 86%. Basta usar o recurso de conversão de voz em texto para definir lembretes, reservar tempo para concentração ou remarcar reuniões, e o Brain MAX atualiza tudo instantaneamente. Ele sugere proativamente os melhores horários para trabalho concentrado, sinaliza conflitos e mantém você no caminho certo com lembretes inteligentes. Com o Brain MAX, você não apenas gerencia seu tempo — você o recupera, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente e produtivo do que nunca.

2. Timely (Ideal para controle automático de horas)

via Timely

Imagine não precisar registrar manualmente o tempo gasto em cada tarefa e projeto. É isso que o Timely oferece: uma experiência de controle de tempo integrada e automatizada.

Quando usei o Timely, fiquei impressionado com sua capacidade de registrar cada segundo do meu trabalho em diferentes tarefas, projetos e aplicativos. Sua abordagem baseada em IA garante um acompanhamento preciso, permitindo que eu me concentre no meu trabalho sem precisar inserir dados manualmente.

Principais recursos do Timely

Classifique automaticamente o trabalho registrado em projetos por meio da IA

Gere relatórios abrangentes para analisar a produtividade e a precisão do faturamento

Aumente a competência por meio da integração perfeita com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Sincronize com sua agenda para visualizar eventos agendados junto com o tempo registrado

Convide membros da equipe, crie projetos compartilhados e acompanhe o uso coletivo do tempo

Limitações de tempo

Pode ser mais caro do que outros aplicativos de gerenciamento de tempo com IA

Pode levar algum tempo para configurar e entender todos os recursos

Preços atualizados

Starter : US$ 11/mês por usuário

Premium : US$ 20/mês por usuário

Ilimitado: US$ 28/mês por usuário

Avaliações e comentários atualizados

G2 : 4,8 de 5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 700 avaliações)

3. Reclaim (Ideal para otimização de agendamento)

via Reclaim

O Reclaim é um aplicativo de agendamento automatizado baseado em IA que gerencia vários calendários inteligentes em uma única janela. Sua interface intuitiva e recursos robustos o tornam uma escolha de destaque para gerenciar agendas e aumentar sua produtividade.

É ótimo para equilibrar tarefas, reuniões e tempo pessoal. Essa ferramenta poderosa garante que você mantenha o controle das responsabilidades e alcance suas metas de gerenciamento de tempo sem se sentir sobrecarregado.

Recupere os melhores recursos

Utilize sugestões inteligentes para agendar tarefas com base em prioridades, prazos e preferências

Programe tarefas recorrentes dentro de um prazo específico automaticamente usando o recurso Habit

Personalize a visualização para gerenciar vários calendários ao mesmo tempo

Aproveite os controles inteligentes de calendário com IA para proteger sua equipe de horas extras forçadas

Supere as limitações

A configuração dos recursos do Habit tem uma curva de aprendizado íngreme

Atrasos ocasionais em alguns recursos de integração

Preços do Reclaim

Lite: Gratuito para sempre

Starter : US$ 10/mês por usuário

Empresas : US$ 15/mês por usuário

Enterprise: Preço personalizado, indisponível em planos mensais

Recupere avaliações e comentários

G2 : 4,8 de 5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

4. Clockwise (Ideal para otimização de calendário)

via Clockwise

O Clockwise otimiza a programação da semana de trabalho com recursos de IA focados na priorização eficiente de tarefas e no gerenciamento de reuniões. Aprecio a capacidade do Clockwise de otimizar agendas e criar blocos de tempo de concentração ininterruptos.

Como alguém que valoriza a colaboração integrada, acredito que este aplicativo de gerenciamento de tempo com IA pode transformar seu trabalho com outros membros da equipe. Sua integração com ferramentas de gerenciamento de projetos, como o Google Agenda e o Slack, aprimora os esforços colaborativos.

Principais recursos do Clockwise

Ajuste horários de reuniões, evite conflitos e garanta um agendamento ideal nos calendários da equipe

Aproveite essa ferramenta para criar blocos de tempo dedicados de concentração ininterrupta. Eles permitem que você entre em um estado de fluxo, levando a um trabalho melhor ao longo do dia

Obtenha análises em tempo real sobre a capacidade e a disponibilidade da equipe. Essa visibilidade permite uma melhor alocação de recursos e uma tomada de decisão mais informada

Limitações do Clockwise

Dificuldades com integrações, especialmente com ferramentas como o Salesforce

A curva de aprendizado é íngreme e alguns usuários relatam dificuldades para excluir eventos da agenda

Recursos como o tempo de concentração e ferramentas de produtividade em equipe não estão disponíveis na versão gratuita

Preços do Clockwise

Gratuito: Recursos básicos para começar

Teams: US$ 6,75/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresas: US$ 11,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Clockwise

G2: 4,7 de 5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 30 avaliações)

5. Motion (Ideal para gerenciamento de tarefas e colaboração)

via Motion

Os usuários do Motion costumam destacar sua abordagem abrangente à gestão de projetos e à comunicação. Ele certamente se destaca por combinar o acompanhamento intuitivo de tarefas com recursos poderosos de colaboração, o que me permite usá-lo de qualquer lugar. A capacidade de personalizar os fluxos de trabalho da equipe e automatizar tarefas rotineiras aumenta a produtividade.

Principais recursos do Motion

Crie, atribua e categorize tarefas com a interface fácil de usar do Motion

Promova uma comunicação fluida com os membros da equipe por meio de chat integrado e compartilhamento de arquivos

Adapte-os às necessidades específicas de fluxo de trabalho da sua equipe, garantindo flexibilidade e eficiência

Mantenha-se informado com atualizações em tempo real sobre o andamento das tarefas, prazos e contribuições da equipe

Limitações de movimento

Pode haver uma curva de aprendizado, especialmente ao personalizar fluxos de trabalho complexos

Algumas integrações podem exigir configuração adicional ou solução de problemas

Preços do Motion

Indivíduo: US$ 34/mês

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Motion

G2: 4,1 em 5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3 de 5 (mais de 40 avaliações)

6. Toggl Track (Ideal para controle de tempo e relatórios)

via Toggl Track

O Toggl Track é um dos meus aplicativos favoritos para controle de tempo. Sua interface simples e recursos poderosos me permitem controlar o tempo com precisão total em todos os projetos e tarefas.

Com o Toggl Track, você pode criar tarefas, gerar relatórios detalhados e integrá-los a outras ferramentas de gerenciamento de projetos. É ótimo para gerenciar horas faturáveis, melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e garantir um acompanhamento preciso dos projetos.

Principais recursos do Toggl Track

Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas e projetos com precisão

Gere relatórios abrangentes para analisar tendências de produtividade e identificar áreas que precisam de melhorias

Acesse o controle de tempo e os relatórios em qualquer lugar por meio de aplicativos móveis para iOS e Android

Organize tarefas com tags personalizáveis e categorias de projetos

Use o cronômetro Pomodoro e a detecção de inatividade para manter o foco e a disciplina nos hábitos de trabalho

Limitações do Toggl Track

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com os recursos avançados

Alguns recursos avançados de relatórios podem estar disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do Toggl Track

Gratuito: Recursos básicos de controle de tempo

Starter: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados estão disponíveis para organizações de maior porte

Avaliações e comentários do Toggl Track

G2: 4,6 de 5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 2.300 avaliações)

7. Todoist (Ideal para listas de tarefas)

via Todoist

O Todoist oferece um painel simplificado para criar, organizar e priorizar tarefas. Seu design intuitivo aumenta a produtividade e a eficiência no gerenciamento das tarefas diárias.

Fiquei impressionado com a simplicidade e versatilidade do Todoist — qualidades raras em um aplicativo de IA. Ele também se integra a várias plataformas e dispositivos, oferecendo uma solução unificada de gerenciamento de tarefas que se adapta a diferentes preferências de fluxo de trabalho.

Principais recursos do Todoist

Crie, identifique e atribua tarefas com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar

Atribua níveis de prioridade para se concentrar em tarefas urgentes e prazos

Comece com vantagem usando modelos pré-criados para projetos do dia a dia e economize tempo na configuração das tarefas

Compartilhe tarefas e projetos com os membros da equipe, facilitando uma colaboração integrada

Defina lembretes e prazos para se manter em dia com os prazos das tarefas

Limitações do Todoist

Recursos avançados, como dependências de tarefas e relatórios detalhados, exigem a atualização para planos premium

Alguns usuários acham que a interface tem uma curva de aprendizado íngreme

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 5/mês por usuário

Empresas: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

8. RescueTime (Ideal para análise de produtividade)

via RescueTime

O RescueTime é como ter um coach de produtividade pessoal nos meus dispositivos. Ele funciona em segundo plano, monitorando o tempo gasto e otimizando meus hábitos digitais. Adoro como o painel do RescueTime detalha minha vida digital.

Seus relatórios detalhados me ajudam a entender como uso meu tempo e a identificar áreas que precisam de melhorias, como, por exemplo, se estou gastando tempo demais nas redes sociais! Ver quais aplicativos roubam minha atenção me ajuda a ajustar meus hábitos para obter maior eficiência e alcançar minhas metas.

Principais recursos do RescueTime

Acompanhe o tempo gasto em aplicativos e sites sem necessidade de inserção manual

Gere relatórios detalhados sobre atividades diárias, tendências de produtividade e uso do tempo

Bloqueie sites que causam distração durante sessões de trabalho concentradas

Defina metas de produtividade e receba alertas quando atingir ou superar as metas

Limitações do RescueTime

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se adaptar à interface e entender todos os recursos

Sem recursos de colaboração

Preços do RescueTime

Lite: Ferramentas básicas de controle de tempo sem bloqueio de distrações

Indivíduo: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 72,00/ano por usuário

Avaliações e comentários do RescueTime

G2: 4,1 em 5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 130 avaliações)

9. Calendar AI (Ideal para gerenciamento inteligente de calendário)

via Calendar AI

Se seus dias estão lotados de compromissos e sua agenda parece um jogo de Tetris, o Calendar AI da Sync.ai é um aplicativo de gerenciamento de tempo que você deve considerar. Com seus recursos inovadores, essa ferramenta eficaz de IA simplifica tarefas complexas, liberando-me para me concentrar nas minhas principais prioridades. Seus recursos inovadores de agendamento automatizado garantem que todas as reuniões sejam produtivas e eficientes em termos de tempo.

Principais recursos do Calendar AI

Faça com que cada reunião valha a pena com um agendamento inteligente que economiza seu tempo valioso

Obtenha informações sobre os participantes das reuniões diretamente do seu calendário

Receba notificações e lembretes oportunos para manter-se em dia com sua agenda

Adicione notas privadas ao seu calendário para seu uso exclusivo

Limitações da IA em calendários

Disponível para download apenas na Play Store ou na App Store

Design e funcionalidade limitados

Desafios ocasionais de sincronização e integração

Preços do Calendar AI

Gratuito

Premium: US$ 4,99/mês

Pro: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Calendar AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Trevor (Ideal para gerenciamento automatizado de tarefas)

via Trevor AI

O Trevor está nesta lista porque, graças ao seu painel intuitivo e à capacidade de automatizar tarefas repetitivas, acompanhar o progresso e melhorar a colaboração dentro da minha equipe.

A interface de arrastar e soltar e o recurso de bloqueio de tempo do Trevor facilitam muito o agendamento das minhas tarefas profissionais e pessoais em tempo real. Você pode usar o painel de controle para gerenciar tudo, desde planos de viagem até tarefas atrasadas.

Principais recursos do Trevor

Atribua tarefas com base na carga de trabalho e nas configurações de prioridade

Acompanhe o andamento das tarefas instantaneamente e mantenha-se atualizado sobre o status de conclusão

Sincronize-o com o Microsoft Outlook e o Google Agenda para uma programação unificada

Reorganize tarefas com uma interface simples de arrastar e soltar para se adaptar às mudanças de prioridades

Personalize modelos de tarefas e quadros de projetos para atender às necessidades específicas da equipe e aos fluxos de trabalho

Limitações do Trevor

Fluxos de trabalho e integrações personalizados podem exigir um tempo inicial de configuração

Os planos básicos não oferecem recursos avançados, como relatórios personalizados e análises

Preços do Trevor

Plano gratuito

Pro: US$ 36/ano por usuário

Avaliações e comentários do Trevor

G2: N/A

Capterra: N/A

Pronto para dominar a gestão do tempo? Recorra ao ClickUp

O tempo é o recurso mais importante; gerenciá-lo de forma eficaz pode determinar o seu sucesso ou fracasso. Como alguém que está sempre buscando aproveitar ao máximo o dia, espero que você ache útil minha seleção das melhores ferramentas de gerenciamento de tempo baseadas em IA.

No entanto, uma ferramenta de IA se destaca das demais: o ClickUp. Ele se integra aos seus sistemas existentes, oferecendo recursos robustos como gerenciamento de projetos, controle de tempo, colaboração em equipe e definição de metas — para que você nunca precise alternar para outro aplicativo. Se você busca uma solução completa para todos os seus desafios de gerenciamento de tempo, não precisa procurar mais.

Seja você um empreendedor autônomo ou líder de uma equipe, o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho, garantindo que cada minuto conte para o seu sucesso.

Assuma o controle do seu tempo e alcance o máximo de produtividade com o ClickUp hoje mesmo. Cadastre-se gratuitamente!