Os 11 melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing para equipes internas e agências em 2026

Campanhas contínuas. Prazos iminentes. Orçamentos apertados. As equipes de marketing estão constantemente sob pressão.
Além disso, você precisa gerenciar briefings criativos e calendários de conteúdo, acompanhar as métricas das campanhas e coordenar equipes multifuncionais.
O software de gerenciamento de projetos de marketing traz ordem a esse caos. Essas plataformas consolidam suas atividades de marketing em uma única fonte de verdade, dando a todos visibilidade sobre o progresso e os obstáculos. Elas também ajudam no gerenciamento de tarefas de marketing para otimizar e acelerar a execução com fluxos de trabalho de aprovação automatizados que reduzem as idas e vindas.
Neste guia, reunimos uma lista das principais plataformas de software de gerenciamento de projetos de marketing que ajudam as equipes de marketing a planejar e expandir as operações comerciais, mantendo a sanidade.
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Comparação de ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing em resumo
Aqui está uma visão geral dos principais softwares de gerenciamento de projetos de marketing, juntamente com seus principais recursos e estrutura de preços.
|Nome da ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|Painéis personalizados, quadros brancos, colaboração em equipe, IA integrada, várias visualizações, ferramentas de revisão
|Equipes e agências de marketing que precisam de um espaço de trabalho completo e impulsionado por IA
|Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas
|Wrike
|Wrike AI, formulários de solicitação personalizáveis, revisão, gráficos de Gantt
|Equipes de marketing que gerenciam grandes volumes de solicitações, recursos e aprovações criativas com necessidades avançadas de relatórios
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês
|Asana
|AI Studio, prioridades da equipe, comentários sobre tarefas, tarefas, Work Graph®
|Equipes de marketing que realizam campanhas multicanais e precisam de visibilidade sobre como cada tarefa contribui para os objetivos
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário por mês
|Zoho Projects
|Modelos, editor de planos, visualização do caminho crítico, assistência por IA, integração com o ecossistema Zoho
|Equipes de marketing que buscam acompanhamento de projetos, automação e colaboração a preços acessíveis em uma única plataforma
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês
|ProofHub
|Listas de tarefas, funções personalizadas, ferramenta de anotação, gráfico de Gantt, formulários do ProofHub
|Equipes internas de marketing que precisam de um espaço centralizado para colaboração, discussões e revisão de materiais criativos
|Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 50/mês por usuário
|Teamwork
|Formulários de cadastro, planilhas de horas, portal do cliente, assistência por IA, painéis de portfólio
|Agências de marketing que gerenciam trabalhos de clientes, contratos de prestação de serviços e faturas, além do planejamento de campanhas
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99/mês por usuário
|Nifty
|Orbit AI, Visualização de roteiro, Visualização de raias, Marcos, Documentos
|Equipes de marketing que buscam automação de fluxo de trabalho, acompanhamento de marcos e insights preditivos com IA
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário
|Hive
|Hive Automate, assistência por IA, controle de tempo, e-mail e mensagens, integração com o Zoom
|Equipes de marketing que precisam de recursos integrados de revisão, aprovação e assistência com inteligência artificial
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário
|Basecamp
|Modo Foco, Doors, Menu Hey, calendários compartilhados, Hill Charts, Pings
|Pequenas equipes de marketing e startups que buscam um acompanhamento simples de projetos e comunicação
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário
|Workfront
|IA, planejamento de capacidade, visualizações personalizadas, fluxos de aprovação, integração com ferramentas da Adobe
|Equipes de operações de marketing corporativo que gerenciam campanhas de marketing digital em grande escala com fluxos de trabalho integrados da Adobe
|Preços personalizados
|Trello
|Quadros visuais, visualização em linha do tempo, Trello Planner, Trello Inbox, cartão personalizado, botões do quadro
|Equipes de marketing que preferem uma ferramenta simples e visual para calendários de campanha, eventos e fluxos de trabalho criativos
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário
⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de campanhas de marketing para simplificar o planejamento e a execução
Recursos a serem considerados em um software de gerenciamento de projetos de marketing
Nem todas as plataformas de gerenciamento de projetos são desenvolvidas pensando nos profissionais de marketing. Para evitar escolher uma ferramenta que gere mais trabalho do que economiza, aqui estão os recursos que você deve priorizar:
- Gerenciamento de campanhas e tarefas: Como sua equipe de marketing gerencia várias entregas ao mesmo tempo, procure uma plataforma que ofereça gerenciamento flexível de tarefas por meio de listas, quadros Kanban, calendários e gráficos de Gantt
- Colaboração em conteúdo e ativos: Recursos como compartilhamento de arquivos, controle de versões e revisão são essenciais para gerentes de projetos de marketing, já que as campanhas geralmente envolvem vários departamentos e até mesmo parceiros externos
- Visibilidade multifuncional: Painéis, gerenciamento de carga de trabalho e controle de tempo em um software de gerenciamento de projetos permitem que os líderes identifiquem gargalos antecipadamente e mantenham todos alinhados com os prazos em projetos complexos
- Fluxos de trabalho de aprovação: as campanhas muitas vezes ficam paralisadas à espera da aprovação das partes interessadas. Procure soluções de gerenciamento de projetos de marketing que permitam automatizar os fluxos de trabalho de aprovação
- Acompanhamento de desempenho: procure ferramentas com painéis, análises e recursos de acompanhamento de metas que relacionem o andamento do projeto aos KPIs de marketing
- Integração com a pilha de tecnologias de marketing: Seja para sincronizar dados de campanhas do HubSpot, arquivos do Google Drive ou atualizações no Slack, as integrações permitem o fluxo de dados
- Escalabilidade e personalização: procure por campos personalizados, modelos e controles de nível empresarial para que você possa adaptar a plataforma à medida que suas campanhas e equipes evoluem
- Assistência com inteligência artificial: Escolha um software de gerenciamento de projetos de marketing que ofereça automação de tarefas, geração de conteúdo e previsão de carga de trabalho com inteligência artificial para reduzir tarefas repetitivas
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O melhor software para gerenciar projetos de marketing
Abaixo, compilamos uma lista das melhores ferramentas de software de gerenciamento de projetos de marketing que você pode usar.
1. ClickUp (Ideal para equipes de marketing e agências que precisam de um espaço de trabalho completo)
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, centraliza suas campanhas de marketing, fluxos de trabalho criativos e colaboração entre equipes.
Com a solução de gerenciamento de projetos do ClickUp, você conta com três pilares essenciais para uma colaboração perfeita em seu plano de marketing.
A primeira, ClickUp Docs, é uma ferramenta de documentação colaborativa que centraliza seus briefings de campanha, diretrizes de mensagens, rascunhos de textos publicitários e até mesmo notas de aprendizagem.
Com edição em tempo real e comentários embutidos, vários colegas de equipe podem redigir, revisar e aperfeiçoar o conteúdo simultaneamente. É perfeito para a coordenação entre redatores, designers e gerentes de campanha.
Você também pode @mencionar colegas de equipe, vincular tarefas ou incorporar painéis diretamente dentro de um documento, para que o contexto nunca se perca.
O ClickUp Whiteboards transforma suas ideias de marketing e a narrativa da marca em um plano de ação. Como sua tela virtual com inteligência artificial, os whiteboards permitem que você esboce o conceito da sua campanha, insira notas adesivas, formas ou imagens e visualize funis ou fluxos de lançamento.
Os quadros brancos são ótimos para colaboração visual em equipes remotas ou híbridas: várias partes interessadas podem gerar ideias em tempo real, com cursores ativos e atualizações contínuas.
Assim, usando os painéis do ClickUp, os gerentes de marketing podem acompanhar todas as suas campanhas e atividades em um único lugar.
Desde o monitoramento de orçamentos e despesas de campanhas até o acompanhamento detalhado do desempenho das campanhas, do status dos projetos e do retorno sobre o investimento em publicidade, painéis personalizáveis fazem tudo isso por você.
Se você está com pouco tempo ou sem inspiração, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, é o seu parceiro de brainstorming.
O Brain ajuda você a gerar ideias para campanhas, planejar estratégias de marketing, redigir resumos para blogs, elaborar relatórios de progresso, resumir pesquisas e muito mais.
A Plataforma de Marketing do ClickUp também oferece modelos prontos para cada caso de uso. Por exemplo, o modelo de publicações nas redes sociais do ClickUp ajuda você a planejar e organizar o conteúdo das redes sociais para que saiba o que será publicado e quando.
Com este modelo, você pode:
- Crie tarefas com status personalizados, como Cancelado, Concluído, Para aprovação, Para revisão e Em andamento, para acompanhar o progresso em cada etapa
- Use campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para gerenciar o conteúdo de mídias sociais
- Organize informações usando 6 visualizações personalizadas, incluindo Biblioteca de Conteúdo, Fase do Conteúdo e muito mais
Principais recursos do ClickUp
- Revisão: Otimize as revisões criativas com o ClickUp Proofing — deixe comentários diretamente em imagens, vídeos ou PDFs para que designers e profissionais de marketing possam agir rapidamente com base no feedback
- Clips: Grave e compartilhe atualizações rápidas ou tutoriais com o ClickUp Clips e forneça o contexto da campanha sem precisar fazer uma chamada
- Notetaker: Registre notas de reuniões e itens de ação com o Notetaker com IA do ClickUp e, em seguida, transforme-os em tarefas ou compartilhe-os instantaneamente com sua equipe
- Gerenciamento de carga de trabalho: Equilibre os recursos de forma inteligente usando a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp para ver quem está sobrecarregado ou subutilizado nas campanhas
- Execução eficiente: Mantenha a execução da sua campanha organizada com o Controle de Tempo de Projeto do ClickUp, para que você possa registrar as horas dedicadas a trabalhos de marketing faturáveis ou não faturáveis.
- Chat contextual: mantenha todos alinhados com o ClickUp Chat — as conversas acontecem exatamente onde o trabalho está, eliminando feedbacks dispersos
- Status personalizados: adicione etapas personalizadas, como “Em andamento” ou “Em análise”, às tarefas com os Status Personalizados do ClickUp e mantenha todas as entregas de marketing avançando por um fluxo de trabalho claro
- Comentários atribuídos: Atribua itens de ação diretamente a partir do feedback com os Comentários Atribuídos do ClickUp para converter instantaneamente sugestões em tarefas rastreáveis
- Visualizações flexíveis: planeje, execute e monitore campanhas usando uma variedade de visualizações, como Calendário, Lista, Kanban, Linha do tempo e muito mais
Limitações do ClickUp
- Isso pode ser um pouco complicado para usuários novos; leva tempo e esforço para dominar a ferramenta e configurá-la