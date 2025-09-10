Os 11 melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing para equipes internas e agências em 2026

Campanhas contínuas. Prazos iminentes. Orçamentos apertados. As equipes de marketing estão constantemente sob pressão.

Além disso, você precisa gerenciar briefings criativos e calendários de conteúdo, acompanhar as métricas das campanhas e coordenar equipes multifuncionais.

O software de gerenciamento de projetos de marketing traz ordem a esse caos. Essas plataformas consolidam suas atividades de marketing em uma única fonte de verdade, dando a todos visibilidade sobre o progresso e os obstáculos. Elas também ajudam no gerenciamento de tarefas de marketing para otimizar e acelerar a execução com fluxos de trabalho de aprovação automatizados que reduzem as idas e vindas.

Neste guia, reunimos uma lista das principais plataformas de software de gerenciamento de projetos de marketing que ajudam as equipes de marketing a planejar e expandir as operações comerciais, mantendo a sanidade.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Aqui está uma visão geral dos principais softwares de gerenciamento de projetos de marketing, juntamente com seus principais recursos e estrutura de preços.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Painéis personalizados, quadros brancos, colaboração em equipe, IA integrada, várias visualizações, ferramentas de revisão Equipes e agências de marketing que precisam de um espaço de trabalho completo e impulsionado por IA Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas Wrike Wrike AI, formulários de solicitação personalizáveis, revisão, gráficos de Gantt Equipes de marketing que gerenciam grandes volumes de solicitações, recursos e aprovações criativas com necessidades avançadas de relatórios Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês Asana AI Studio, prioridades da equipe, comentários sobre tarefas, tarefas, Work Graph® Equipes de marketing que realizam campanhas multicanais e precisam de visibilidade sobre como cada tarefa contribui para os objetivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário por mês Zoho Projects Modelos, editor de planos, visualização do caminho crítico, assistência por IA, integração com o ecossistema Zoho Equipes de marketing que buscam acompanhamento de projetos, automação e colaboração a preços acessíveis em uma única plataforma Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês ProofHub Listas de tarefas, funções personalizadas, ferramenta de anotação, gráfico de Gantt, formulários do ProofHub Equipes internas de marketing que precisam de um espaço centralizado para colaboração, discussões e revisão de materiais criativos Não há plano gratuito; os planos pagos custam a partir de US$ 50/mês por usuário Teamwork Formulários de cadastro, planilhas de horas, portal do cliente, assistência por IA, painéis de portfólio Agências de marketing que gerenciam trabalhos de clientes, contratos de prestação de serviços e faturas, além do planejamento de campanhas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99/mês por usuário Nifty Orbit AI, Visualização de roteiro, Visualização de raias, Marcos, Documentos Equipes de marketing que buscam automação de fluxo de trabalho, acompanhamento de marcos e insights preditivos com IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário Hive Hive Automate, assistência por IA, controle de tempo, e-mail e mensagens, integração com o Zoom Equipes de marketing que precisam de recursos integrados de revisão, aprovação e assistência com inteligência artificial Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Basecamp Modo Foco, Doors, Menu Hey, calendários compartilhados, Hill Charts, Pings Pequenas equipes de marketing e startups que buscam um acompanhamento simples de projetos e comunicação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Workfront IA, planejamento de capacidade, visualizações personalizadas, fluxos de aprovação, integração com ferramentas da Adobe Equipes de operações de marketing corporativo que gerenciam campanhas de marketing digital em grande escala com fluxos de trabalho integrados da Adobe Preços personalizados Trello Quadros visuais, visualização em linha do tempo, Trello Planner, Trello Inbox, cartão personalizado, botões do quadro Equipes de marketing que preferem uma ferramenta simples e visual para calendários de campanha, eventos e fluxos de trabalho criativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de campanhas de marketing para simplificar o planejamento e a execução

Recursos a serem considerados em um software de gerenciamento de projetos de marketing

Nem todas as plataformas de gerenciamento de projetos são desenvolvidas pensando nos profissionais de marketing. Para evitar escolher uma ferramenta que gere mais trabalho do que economiza, aqui estão os recursos que você deve priorizar:

Gerenciamento de campanhas e tarefas: Como sua equipe de marketing gerencia várias entregas ao mesmo tempo, procure uma plataforma que ofereça gerenciamento flexível de tarefas por meio de listas, quadros Kanban, calendários e gráficos de Gantt

Colaboração em conteúdo e ativos: Recursos como compartilhamento de arquivos, controle de versões e revisão são essenciais para gerentes de projetos de marketing, já que as campanhas geralmente envolvem vários departamentos e até mesmo parceiros externos

Visibilidade multifuncional: Painéis, Painéis, gerenciamento de carga de trabalho e controle de tempo em um software de gerenciamento de projetos permitem que os líderes identifiquem gargalos antecipadamente e mantenham todos alinhados com os prazos em projetos complexos

Fluxos de trabalho de aprovação: as campanhas muitas vezes ficam paralisadas à espera da aprovação das partes interessadas. Procure soluções as campanhas muitas vezes ficam paralisadas à espera da aprovação das partes interessadas. Procure soluções de gerenciamento de projetos de marketing que permitam automatizar os fluxos de trabalho de aprovação

Acompanhamento de desempenho: procure ferramentas com painéis, análises e recursos de acompanhamento de metas que relacionem o andamento do projeto aos procure ferramentas com painéis, análises e recursos de acompanhamento de metas que relacionem o andamento do projeto aos KPIs de marketing

Integração com a pilha de tecnologias de marketing: Seja para sincronizar dados de campanhas do HubSpot, arquivos do Google Drive ou atualizações no Slack, as integrações permitem o fluxo de dados

Escalabilidade e personalização: procure por campos personalizados, modelos e controles de nível empresarial para que você possa adaptar a plataforma à medida que suas campanhas e equipes evoluem

Assistência com inteligência artificial: Escolha um software de gerenciamento de projetos de marketing que ofereça automação de tarefas, geração de conteúdo e previsão de carga de trabalho com inteligência artificial para reduzir tarefas repetitivas

O melhor software para gerenciar projetos de marketing

Abaixo, compilamos uma lista das melhores ferramentas de software de gerenciamento de projetos de marketing que você pode usar.

1. ClickUp (Ideal para equipes de marketing e agências que precisam de um espaço de trabalho completo)

Acompanhe todas as tarefas da campanha com as Listas de Campanha do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, centraliza suas campanhas de marketing, fluxos de trabalho criativos e colaboração entre equipes.

Com a solução de gerenciamento de projetos do ClickUp, você conta com três pilares essenciais para uma colaboração perfeita em seu plano de marketing.

Crie páginas aninhadas no ClickUp Docs para registrar SOPs, briefings de campanha, manuais de estratégia, calendários criativos e muito mais

A primeira, ClickUp Docs, é uma ferramenta de documentação colaborativa que centraliza seus briefings de campanha, diretrizes de mensagens, rascunhos de textos publicitários e até mesmo notas de aprendizagem.

Com edição em tempo real e comentários embutidos, vários colegas de equipe podem redigir, revisar e aperfeiçoar o conteúdo simultaneamente. É perfeito para a coordenação entre redatores, designers e gerentes de campanha.

Você também pode @mencionar colegas de equipe, vincular tarefas ou incorporar painéis diretamente dentro de um documento, para que o contexto nunca se perca.

Use os quadros brancos do ClickUp para planejar suas campanhas de marketing e fluxos de trabalho de projetos

O ClickUp Whiteboards transforma suas ideias de marketing e a narrativa da marca em um plano de ação. Como sua tela virtual com inteligência artificial, os whiteboards permitem que você esboce o conceito da sua campanha, insira notas adesivas, formas ou imagens e visualize funis ou fluxos de lançamento.

Os quadros brancos são ótimos para colaboração visual em equipes remotas ou híbridas: várias partes interessadas podem gerar ideias em tempo real, com cursores ativos e atualizações contínuas.

Acompanhe suas métricas de marketing usando os painéis do ClickUp

Assim, usando os painéis do ClickUp, os gerentes de marketing podem acompanhar todas as suas campanhas e atividades em um único lugar.

Desde o monitoramento de orçamentos e despesas de campanhas até o acompanhamento detalhado do desempenho das campanhas, do status dos projetos e do retorno sobre o investimento em publicidade, painéis personalizáveis fazem tudo isso por você.

Se você está com pouco tempo ou sem inspiração, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, é o seu parceiro de brainstorming.

Faça um brainstorming de ideias para campanhas de marketing usando o ClickUp Brain

O Brain ajuda você a gerar ideias para campanhas, planejar estratégias de marketing, redigir resumos para blogs, elaborar relatórios de progresso, resumir pesquisas e muito mais.

A Plataforma de Marketing do ClickUp também oferece modelos prontos para cada caso de uso. Por exemplo, o modelo de publicações nas redes sociais do ClickUp ajuda você a planejar e organizar o conteúdo das redes sociais para que saiba o que será publicado e quando.

Baixe um modelo gratuito Crie um plano unificado para todas as suas publicações nas redes sociais, organizado por canal, usando o modelo de publicações nas redes sociais do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Crie tarefas com status personalizados, como Cancelado, Concluído, Para aprovação, Para revisão e Em andamento, para acompanhar o progresso em cada etapa

Use campos personalizados para categorizar e adicionar atributos para gerenciar o conteúdo de mídias sociais

Organize informações usando 6 visualizações personalizadas, incluindo Biblioteca de Conteúdo, Fase do Conteúdo e muito mais

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Isso pode ser um pouco complicado para usuários novos; leva tempo e esforço para dominar a ferramenta e configurá-la