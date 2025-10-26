25 KPIs de desenvolvimento de software com exemplos

O estabelecimento de metas é inevitavelmente seguido pelo acompanhamento de como elas são alcançadas. Essa é uma das principais responsabilidades de todo gerente de projetos, e os gerentes de desenvolvimento de software não são exceção.

Os gerentes de projeto utilizam KPIs específicos para gerenciar projetos de desenvolvimento de software com eficiência. Velocidade de desenvolvimento, tempo de ciclo e tempo de entrega são exemplos de KPIs que podem ser usados para acompanhar projetos de software.

Esses KPIs para desenvolvimento de software são seu conjunto de ferramentas de dados objetivos para acompanhar cada etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software, a fim de identificar gargalos e trabalhar em prol da melhoria contínua.

Vamos ver como as equipes de desenvolvimento de software podem otimizar o processo de desenvolvimento com a ajuda dos 25 principais KPIs (indicadores-chave de desempenho) de desenvolvimento de software para orientar a tomada de decisões.

25 métricas de KPI para desenvolvimento de software

Existem inúmeros KPIs adaptados a objetivos de negócios específicos e projetos em andamento. Aqui estão os 25 principais que abrangem todas as áreas para manter sua equipe de desenvolvedores à frente das metas.

Você aprende melhor visualmente? Também reunimos os KPIs mais importantes para você neste vídeo:

Vamos explorá-los em profundidade a seguir.

1. Velocidade de desenvolvimento

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Avalie o desempenho da equipe de desenvolvimento de software com a velocidade de desenvolvimento. Ela indica o volume total de trabalho que sua equipe consegue realizar durante um sprint (um período fixo durante o qual as tarefas devem ser concluídas).

Dentro de um sprint, use pontos de história para calcular o esforço necessário para concluir uma tarefa em uma escala de um a dez, sendo um o mais rápido e dez o mais complicado. Ao medir cada sprint e ponto de história, você pode entender a velocidade média da sua equipe de desenvolvimento em três sprints.

Sem essas métricas, será difícil planejar, priorizar, alocar recursos e definir expectativas realistas para projetos futuros.

Velocidade de desenvolvimento = Total de pontos de história concluídos em um sprint

2. Tempo de ciclo

Acompanhe o tempo de ciclo no ClickUp

O tempo de ciclo é uma métrica da DevOps Research and Assessment (DORA) que mede o tempo gasto na realização de uma tarefa específica. Ela quantifica o desempenho da equipe e estima o tempo necessário para concluir tarefas futuras.

Por exemplo, no desenvolvimento de software, o tempo de ciclo pode se referir ao tempo necessário para resolver um bug, desde o momento em que ele é atribuído a um desenvolvedor e passa por testes de estabilidade e de código até ser corrigido e aprovado pela garantia de qualidade.

Essa métrica ajuda a avaliar a produtividade da equipe de desenvolvedores e identifica áreas que precisam de melhorias. Você pode comparar o tempo de ciclo de cada tarefa com a duração desejada para analisar onde a equipe está apresentando deficiências.

Tempo de ciclo = Hora de término – Hora de início

3. Cobertura de código

A cobertura de código, também chamada de cobertura de teste, mede a porcentagem de código testado. Essa métrica de DevOps avalia a qualidade do software para fins de produção e teste.

Ele prioriza o desenvolvimento orientado a testes (TDD) e identifica bugs nos códigos. Quanto maior a cobertura de código, menores as chances de bugs.

Cobertura de código = (Número de linhas de código executadas pelos testes / Número total de linhas de código) × 100

4. Frequência de implantação

A implementação de metodologias ágeis pode tornar mais difícil medir o desempenho da empresa, já que toda a equipe precisa acompanhar as métricas ágeis ao longo do ciclo de desenvolvimento. Ao acompanhar o desempenho das ferramentas e dos processos de desenvolvimento de software nesse contexto, você pode contar com o KPI de frequência de implantação.

Ele determina a velocidade com que a equipe de implantação implementa o código em diferentes departamentos, como staging, testes e produção. Esse KPI está entre as quatro métricas DORA e está interligado a outras, como taxa de falha de alterações, tempo de espera para alterações e tempo médio de recuperação.

Este KPI de software fornece informações sobre a eficiência e agilidade da equipe de desenvolvimento, define referências para melhorar as práticas de implantação e contribui para a melhoria contínua.

Frequência de implantação = Número total de implantações / Período de tempo

5. Net Promoter Score

O Net Promoter Score (NPS) mede a satisfação do cliente em uma escala de zero a dez, em que zero representa a pior experiência do usuário e dez, a melhor.

As pessoas que classificam o software entre zero e seis são chamadas de detratores, entre sete e oito são passivas, e aquelas que classificam com nove ou dez são promotoras. Se o número de promotores for maior do que o de detratores, o software está tendo um bom desempenho.

Net Promoter Score = (% de promotores) – (% de detratores)

6. Tempo médio entre falhas (MTBF)

Ao tentar avaliar a confiabilidade do software, a métrica MTBF quantifica o tempo médio entre duas falhas de software.

No desenvolvimento de software, onde as falhas são inevitáveis, a métrica MTBF é fundamental para avaliar tarefas de software e desenvolver estratégias de correção.

Tempo médio entre falhas (MTBF) = Tempo total de funcionamento / Número total de falhas

7. Taxa de falha nas alterações

Medir a qualidade do software é complexo devido à sua subjetividade. A métrica Taxa de Falha de Mudança fornece uma visão sobre a qualidade do software ao calcular a porcentagem de implantações que resultam em falha na produção.

Uma baixa taxa de falhas nas alterações indica menos bugs e alta qualidade. Por outro lado, uma taxa alta significa mais bugs e a necessidade de a equipe reformular o código.

CFR = (Número de alterações com falha / Número de alterações) / 100

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8. Tamanho da solicitação de pull (PR)

O tamanho da solicitação de pull é uma métrica de desenvolvimento de software que mede o número de alterações de código em uma única solicitação de pull, refletindo o tamanho ou o escopo das alterações introduzidas por um desenvolvedor.

Pull requests pequenos são mais fáceis de revisar e processar, facilitando uma integração mais rápida, proporcionando feedback mais específico e reduzindo o risco de bugs. Em contrapartida, pull requests grandes levam mais tempo para serem compreendidos, revisados e corrigidos.

9. Índice de Detecção de Defeitos (DDR)

O índice DDR mede o número de defeitos encontrados antes do lançamento em comparação com aqueles encontrados após o lançamento.

Use a métrica DDR para avaliar o número de defeitos não detectados pela sua equipe de testes e encontrados pelos clientes, o que afeta negativamente a experiência deles.

Índice de detecção de defeitos = (Defeitos encontrados em uma fase + Total de defeitos) × 100

10. Rotatividade de código

Os códigos frequentemente precisam de revisão devido a atualizações de software e à introdução de novos recursos. A métrica de rotatividade de código mede o número de vezes que um código de software requer iteração durante um período específico. Uma rotatividade de código mais alta indica maior manutenção e risco.

Por exemplo, as equipes de DevOps geralmente operam com uma taxa média de rotatividade de código de 25%, o que indica que os códigos têm 75% de eficiência.

Taxa de rotatividade de código = Total de linhas de código no início – (Linhas adicionadas + linhas excluídas + linhas modificadas)/ Total de linhas de código × 100

11. Simplicidade do código

Um código simples executado com sucesso é superior a um código complexo que exige iterações constantes. A simplicidade do código pode ser medida usando várias métricas, como complexidade ciclomática, duplicação de código, rotatividade de código, etc.

A simplicidade do código indica que ele consumirá menos tempo, exigirá menos iterações e terá menos bugs.

Não existe uma fórmula direta para medir a simplicidade do código, como a complexidade ciclomática, pois trata-se de uma métrica qualitativa e não quantitativa.

12. Fluxo acumulado

Use relatórios como fluxos cumulativos ou gráficos de burnout para entender o progresso do seu sprint

Os gerentes de desenvolvimento de software geralmente querem saber em que estágio se encontram os projetos de desenvolvimento de software. O fluxo acumulado demonstra, por meio de diagramas visuais, se uma tarefa está aprovada, em andamento ou na fase de backlog.

Cores diferentes representam status diferentes. Além disso, a largura da faixa indica o tempo de ciclo. Esse KPI de desenvolvimento de software permite avaliar o status do desenvolvimento, identificar gargalos e calcular o esforço necessário para concluir os itens em atraso.

Leia também: Como é o dia a dia de um desenvolvedor de software

13. Taxas de bugs

A taxa de bugs indica o número de bugs identificados durante os testes de software. A maioria das equipes de desenvolvimento de software usa essa métrica para comparar taxas de bugs entre projetos, equipes e períodos, estabelecer referências e definir metas realistas para reduzir os bugs.

Você pode analisá-los sob dois ângulos: o número total de bugs detectados e a gravidade dos bugs identificados.

Taxa de bugs = (Número de bugs detectados / Número total de linhas de código) X 100

14. Gráfico de progressão do sprint

Visualize relatórios de sprint no ClickUp com gráficos de burnup e burndown

Meça o número total de tarefas executadas em um sprint com a métrica de burndown do sprint. Ela está entre os principais KPIs de engenharia de software que determinam o trabalho realizado durante os sprints. Reajuste o desempenho da equipe se os resultados não corresponderem às expectativas.

As empresas costumam usar gráficos de burndown de sprint e medir o tempo e a quantidade de trabalho a ser concluída em pontos de história para verificar se há desvios em relação ao progresso ideal.

15. Gráfico de progressão da versão

A métrica de KPI de burndown de lançamento mede o progresso do lançamento do produto e prevê quantos sprints serão necessários para concluir uma versão com base nos sprints anteriores.

Use um gráfico de burndown de lançamento para avaliar se as operações estão ocorrendo dentro do prazo ou com atraso e para demonstrar o progresso do projeto às partes interessadas.

16. Eficiência do fluxo

A métrica do indicador-chave de desempenho (KPI) de eficiência de fluxo monitora a relação entre o tempo total e o tempo ativo para fornecer uma visão sobre o período de inatividade e otimizar o fluxo de trabalho.

Eficiência do fluxo = (Tempo de agregação de valor / Tempo de execução) X 100

Tempo de valor agregado = Tempo dedicado a atividades que contribuem diretamente para as necessidades do cliente, como código-fonte/testes.

Tempo total de execução = Tempo decorrido desde o momento em que uma tarefa entra no sistema Kanban até ser entregue ao cliente.

17. Tempo médio de reparo (MTTR)

O tempo médio de reparo refere-se ao tempo total que um sistema leva para reparar um problema ou falha. Ele inclui o tempo de reparo e de teste, abrangendo todo o tempo necessário até que o software esteja totalmente funcional.

Um MTTR elevado em projetos de desenvolvimento de software pode levar a paralisações não planejadas.

O MTTR avalia a confiabilidade e a disponibilidade de seus sistemas e equipamentos e identifica áreas de melhoria e tendências de falhas, para que seus desenvolvedores de software possam otimizar as estratégias de manutenção.

MTTR = Tempo total de manutenção / Número de reparos

18. Tempo de espera

O tempo de fila é o tempo de processamento desde a emissão de um ticket até sua resolução. Refere-se ao período em que o ticket ainda está na fila e não foi atendido ou resolvido.

Tempos de espera prolongados podem ser causados pela falta de especialistas em controle de qualidade, comunicação interna deficiente ou ferramentas e suporte insuficientes. Esse KPI mostra o grau de otimização do pipeline; portanto, quanto menor for o valor, melhor.

19. Taxa de conclusão do escopo

Quanto mais rápido for o processo de conclusão de tickets, mais positivamente isso se reflete na eficiência da equipe de desenvolvimento de software. A taxa de conclusão do escopo é uma métrica que determina o número total de tickets concluídos dentro de um sprint.

Uma baixa taxa de conclusão do escopo sugere processos não otimizados, metas irrealistas ou equipe insuficiente.

20. Escopo adicionado

O escopo adicionado é uma métrica crítica para todos os gerentes de desenvolvimento de software, pois representa o número total de pontos de história adicionados após o início do sprint.

Uma alta porcentagem de escopo adicionado indica falta de planejamento para determinar os desafios futuros. Isso atrapalha o planejamento do sprint, reduzindo a possibilidade de realizar novos trabalhos.

Para reduzir o escopo adicionado, elimine recursos que exijam mais tempo do que sua equipe pode dedicar. Você também pode elaborar uma previsão de manutenção indicando o tempo e o esforço necessários para manter a função em funcionamento a longo prazo.

21. Prazo de entrega

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O tempo de execução mede o tempo total de uma tarefa, desde a solicitação até a conclusão. Ao contrário do tempo de ciclo para equipes de desenvolvimento de software, ele também leva em consideração o tempo de espera, as aprovações e as revisões necessárias antes que a tarefa seja concluída.

Um prazo de entrega mais curto indica um tempo de comercialização mais rápido, maior agilidade e utilização eficiente dos recursos. Juntos, esses fatores contribuem para uma maior satisfação do cliente.

Tempo de execução = data e hora da implantação – data e hora do commit

22. Esforço desperdiçado

A métrica de esforço desperdiçado mede o tempo e os recursos gastos em tarefas que não contribuem para o projeto final ou para os objetivos de negócios.

Por exemplo, se a equipe trabalhou em um recurso de software que foi considerado irrelevante após duas semanas, o esforço desperdiçado seria o valor pago a todos os desenvolvedores pelo trabalho realizado nessas duas semanas.

Para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de lançamento no mercado, avalie os KPIs de desenvolvimento de software, como o desperdício de esforços, e encontre maneiras de reduzi-lo para garantir o sucesso do projeto.

Esforço desperdiçado = (Esforço total desperdiçado / Esforço total) X 100

23. Interrupções

As métricas de interrupção medem o número total de tarefas interrompidas em um determinado período. Você também pode medir o número total de interrupções dentro de uma tarefa para ter uma ideia mais clara.

As interrupções afetam diretamente o desempenho e devem ser medidas para que os prazos sejam realistas. Alguns exemplos de interrupções incluem problemas técnicos, falhas no sistema, interrupções pessoais ou aquelas decorrentes da indisponibilidade de recursos.

Taxa de interrupção = (Número total de interrupções / Tempo total trabalhado) X 100

24. Contratação e tempo de integração

Você precisa de recursos adequados para executar o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Contratar uma equipe de desenvolvedores qualificados às vezes leva tempo, o que ressalta a necessidade de definir expectativas realistas quanto ao cumprimento das tarefas.

O tempo de contratação define o período desde o momento em que o candidato se candidata a uma vaga até aceitá-la. Com isso, leve em conta o tempo de adaptação, que se refere ao tempo entre o momento em que o candidato é contratado para uma função e quando ele se torna totalmente produtivo nessa função.

Leve em consideração esses dois indicadores ao estimar o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

As partes interessadas costumam exigir uma data estimada para a conclusão do software, e esse KPI auxilia os departamentos multifuncionais no planejamento de seu trabalho.

A data de lançamento pode mudar à medida que as operações avançam e pode ser alterada quando ocorrerem mudanças.

Leia também: Qual é a diferença entre OKR e KPI?

Desafios na implementação de KPIs de desenvolvimento de software e dicas para superá-los

Escolhendo os KPIs certos

Ao definir KPIs de desenvolvimento de software, pode ser um desafio identificar os mais relevantes para o seu projeto. Como escolher os indicadores-chave de desempenho mais importantes entre as várias opções?

Recomendamos começar pelas metas organizacionais e pelos KPIs que apoiam as iniciativas estratégicas. Por exemplo, áreas-chave nas quais o desenvolvimento de software pode ter um impacto significativo incluem a melhoria da qualidade do produto, o aumento da satisfação do cliente e a redução do tempo de lançamento no mercado.

Os KPIs correspondentes que agregam valor ao negócio incluem cobertura de código, tempo de ciclo, qualidade do código, MTTR para melhorar a qualidade do produto, NPS para satisfação do cliente e frequência de implantação para entrada no mercado.

Reúna contribuições de engenheiros, testadores, desenvolvedores, gerentes de projeto e desenvolvedores de produto para tornar isso um esforço colaborativo e aumentar as chances de uma implementação bem-sucedida.

Ajustar e acompanhar regularmente os KPIs

Os KPIs não são estáticos; eles devem ser ajustados regularmente de acordo com as mudanças nos requisitos e nas metas de negócios. Você pode acompanhá-los em planilhas; no entanto, isso tem escalabilidade limitada devido ao controle de versões, à falta de atualizações automáticas de dados e ao acesso baseado em funções.

Você precisa de um software ou modelo para acompanhar e ajustar seus KPIs de desenvolvimento de software para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto.

Falta de alinhamento entre as equipes

Imagine um cenário em que a equipe de desenvolvimento mede e prioriza a pontuação do NPS, mas se esquece de comunicá-la à equipe de suporte ao cliente. Sem esse alinhamento, a equipe de suporte pode priorizar a rapidez em detrimento da experiência do cliente, prejudicando o objetivo do negócio.

Além de medir os KPIs relevantes, você deve comunicá-los aos membros da equipe envolvidos para que eles compreendam sua importância e alinhamento com as metas da empresa.

Sem usar um painel ou software comum, como você garante que todos estejam alinhados com os KPIs e tenham autonomia para contribuir para alcançá-los?

Qualidade e precisão dos dados

O acompanhamento de dados em planilhas apresenta várias deficiências, incluindo entradas duplicadas, erros de inserção manual de dados e informações desatualizadas, o que pode levar a decisões equivocadas.

Silos de dados são criados em muitas empresas onde cada departamento trabalha isoladamente, com seus próprios dados e metodologias.

Por exemplo, a equipe de segurança cibernética da organização pode trabalhar com diferentes fontes de dados. Em contrapartida, a equipe de desenvolvimento pode ter metodologias distintas, embora ambas as equipes tenham um objetivo comum: reduzir as vulnerabilidades de software propensas a ataques cibernéticos.

O resultado é um cenário fragmentado, sem uma única fonte de verdade. As organizações não podem subestimar a importância da higiene dos dados e da pontualidade para uma tomada de decisão sólida, especialmente quando equipes multifuncionais colaboram em direção a um objetivo comum. É essencial ter uma única fonte de verdade, com todas as equipes tendo acesso aos mesmos dados centralizados.

Acompanhe e implemente KPIs de desenvolvimento de software com os painéis do ClickUp

Depois de conhecer os principais KPIs de desenvolvimento de software, a próxima questão é como você irá monitorá-los e implementá-los.

O acompanhamento de KPIs de software é demorado e propenso a erros sem ferramentas eficazes que forneçam pontos de dados distintos de maneira clara e prática.

O ClickUp é uma plataforma abrangente para acompanhar todos os seus indicadores-chave de desempenho relacionados ao seu projeto de software e garantir que estejam alinhados com seus objetivos comerciais e estratégicos.

Você pode personalizar os painéis do ClickUp para acompanhar os KPIs mais relevantes com dados em tempo real e promover uma tomada de decisão eficaz e oportuna. O painel pode ser personalizado com cartões de relatório de sprint, como cartões de velocidade, cartões de burndown, cartões de burnup, fluxo cumulativo, tempo de ciclo e tempo de espera.

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Todos esses cartões são atualizados regularmente (exceto o de velocidade) para simplificar o acompanhamento dos KPIs e medir os esforços de desenvolvimento. Esses cartões oferecem várias opções de personalização, incluindo fonte, intervalo de tempo, período de amostragem, volume de trabalho, filtros de tarefas, etc.

Os painéis do ClickUp integram dados valiosos de fontes distintas para fornecer uma visão holística das métricas e do desempenho do projeto de desenvolvimento de software. Esses dados podem ser usados para tomar decisões baseadas em dados sobre o processo de desenvolvimento de software, otimizar a alocação de recursos e o processo de desenvolvimento como um todo.

Modelos de KPIs do ClickUp

O sucesso depende de estar à frente dos KPIs e, como gerente, você deve avaliar o que está funcionando e o que não está para sua equipe de desenvolvimento de software.

Os modelos de desenvolvimento de software do ClickUp foram criados para garantir um desenvolvimento de software de alta qualidade. Eles vêm com subcategorias prontas para uso e totalmente personalizáveis, além de ajudar a acompanhar os KPIs de gerenciamento de projetos com visualizações, status e campos personalizados.

Baixe este modelo Acompanhe seus KPIs com o modelo de acompanhamento de KPIs do ClickUp

O modelo de KPIs do ClickUp facilita a medição de KPIs, seja você uma startup ou uma empresa já estabelecida. Com este modelo, você pode:

Mantenha-se atualizado sobre seus dados mais importantes — tudo em um só lugar para todos os seus desenvolvedores de software

Obtenha visibilidade sobre o trabalho da sua equipe de desenvolvimento acompanhando o progresso em relação às metas

Identifique tendências e acompanhe e avalie o progresso dos seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) com um diagrama visual

Veja como o ClickUp para equipes de desenvolvimento de software simplifica a medição de KPIs:

Defina metas : Elabore metas mensuráveis e alcançáveis que estejam alinhadas com seus objetivos de longo e curto prazo

Painel do ClickUp : identifique as métricas que melhor atendem às suas necessidades e use o painel para acompanhá-las

Crie marcos : acompanhe as métricas você mesmo ou utilize ferramentas de análise automatizadas para monitorar o desempenho em tempo real

Analise os resultados: use a visualização do gráfico de Gantt ou do quadro do ClickUp para analisar os resultados e ajustar as metas conforme necessário

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Impacto da garantia de qualidade nos KPIs de desenvolvimento de software

A garantia de qualidade deve ser fundamental para a medição das métricas de desenvolvimento de software, desde a identificação de falhas de segurança até o teste do software para detecção de bugs.

Um processo de testes estruturado e confiável garante que a equipe de desenvolvimento corrija todos os bugs e problemas antes que o cliente utilize seu produto/software.

Além disso, a entrega com qualidade ideal reduz o tempo de retrabalho do código e diminui a taxa de bugs e a taxa de detecção de falhas. É por isso que recomendamos otimizar a garantia de qualidade para processos de desenvolvimento de software rápidos e tranquilos.

Avalie os KPIs de desenvolvimento de software para maximizar suas chances de sucesso do projeto

O desenvolvimento de software é um processo iterativo que requer monitoramento e ajustes frequentes para garantir o sucesso do projeto. Definir KPIs de desenvolvimento de software mantém todos responsáveis e garante que os esforços de desenvolvimento se concentrem nos objetivos de negócios.

Eles servem como um guia para equipes de desenvolvimento de software, medindo o progresso diário e ajudando a liderança e os gerentes a compreender melhor o panorama geral.

Integre o software de gerenciamento de projetos da ClickUp ao processo de entrega de software para medir o progresso, acompanhar os KPIs, ajustá-los conforme necessário e otimizar seu processo de desenvolvimento.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para definir e acompanhar seus KPIs de desenvolvimento de software.