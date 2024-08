Como calcular o tempo de ciclo para entregar produtos no prazo

Um carro comum tem cerca de 30.000 peças. Até mesmo uma caneta-tinteiro aparentemente simples tem cerca de 25 peças diferentes. Algumas delas podem levar minutos para serem fabricadas, enquanto outras levam dias.

Na manufatura, as organizações usam várias métricas para programar com precisão o ciclo de produção e obter cada peça na hora certa. Uma das métricas mais importantes é o tempo de ciclo.

Essa métrica, conhecida por ter se originado da manufatura enxuta, agora se tornou popular nos setores de produtos e serviços. Vamos ver por que e como você pode usá-la para melhorar a eficiência de sua produção.

O que é tempo de ciclo?

O tempo de ciclo refere-se à duração real da jornada de um item de trabalho desde o início do processo de produção até a conclusão. É importante observar aqui que essa é uma medida do tempo real com base no desempenho passado, e não em previsões/previsões para o futuro.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Se você estiver fabricando canetas, esse é o tempo desde a colocação dos pellets de PPC no molde de injeção até a conclusão da montagem de uma única caneta.

Se estiver fazendo pão, é quando você começa a amassar a massa e tira o pão do forno. Se estiver fabricando camisetas, é o tempo entre o corte do material e a embalagem pronta para envio.

Se isso o faz lembrar de outras métricas relacionadas ao tempo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre tempo de ciclo vs. tempo de execução .

Tempo de ciclo e o ciclo de vida de desenvolvimento de software

Embora originário da manufatura, o tempo de ciclo se tornou uma métrica essencial para calcular a velocidade de desenvolvimento de software, a produtividade da engenharia e a eficiência.

Mas, primeiro, vamos defini-lo. No desenvolvimento de software, esse é o tempo decorrido entre o momento em que uma equipe começa a trabalhar em um recurso e o momento em que ele é implantado na produção. As equipes de projeto usam o tempo de ciclo de várias maneiras.

Projeções de entrega : Prever quanto tempo uma tarefa/característica pode levar para ser concluída

: Prever quanto tempo uma tarefa/característica pode levar para ser concluída Planejamento de impressão : Programar recursos/tarefas de forma que funcionem bem dentro do sprint

: Programar recursos/tarefas de forma que funcionem bem dentro do sprint Melhoria contínua : Incorporar ciclos de feedback no processo de desenvolvimento para melhorar a qualidade

: Incorporar ciclos de feedback no processo de desenvolvimento para melhorar a qualidade Revisões: O tempo de ciclo ajuda os gerentes a medir a produtividade individual e da equipe

Tempo de ciclo no gerenciamento ágil de projetos

O desenvolvimento ágil de software é semelhante à produção enxuta, pois se concentra na programação just-in-time, na otimização de processos, na melhoria contínua e na eliminação de desperdícios.

Portanto, no desenvolvimento de software, o tempo de ciclo é uma métrica fundamental no cálculo do tempo de execução, melhorando a eficiência e a velocidade de entrega. Ele é importante para apoiar o princípio de desenvolvimento ágil de fornecer software funcional com frequência.

Isso é especialmente aplicável em testes de software, em que o rastreamento do tempo de ciclo pode desempenhar um papel importante na velocidade de implementação.

A função e os benefícios do tempo de ciclo

Como tempo de espera o tempo de ciclo é uma métrica relacionada a tempo/velocidade que as organizações usam para várias finalidades. Veja a seguir como ele beneficia sua organização/projeto em cada caso.

Quanto menor o tempo de ciclo, melhor a eficiência

A redução do tempo de ciclo tem um impacto direto sobre a eficiência do processo. Qualquer ganho de eficiência permite que a equipe atenda a mais solicitações de clientes ou corrija problemas mais rapidamente, levando a um ciclo de desenvolvimento mais produtivo.

Por exemplo, uma equipe que refina suas fases de integração e teste de código para reduzir o tempo de ciclo de duas semanas para uma semana pode dobrar o número de recursos que entrega no mesmo período.

Ciclos mais rápidos podem levar a uma qualidade mais alta

As pessoas presumem que o trabalho feito rapidamente - tipicamente visto como pressa ou correria - afeta a qualidade do resultado. Em gerenciamento de projetos scrum o oposto pode ser verdadeiro.

Tempos de ciclo mais curtos incentivam testes e iterações mais frequentes, o que leva a um software de maior qualidade. Os ciclos rápidos de feedback reduzem a probabilidade de que defeitos significativos cheguem à produção.

O cálculo dos tempos de ciclo cria previsibilidade

Quando se sabe quanto tempo uma tarefa leva, é possível planejar melhor. É possível prever os cronogramas de entrega com mais precisão e gerenciar as expectativas das partes interessadas.

Por exemplo, se você souber que o tempo de ciclo médio para a entrega de um novo recurso é de três semanas, poderá programar lançamentos de forma confiável. Essa previsibilidade gera confiança em todas as partes interessadas.

Cálculos de tempo de ciclo potencializam a adaptabilidade

Para ser ágil, é preciso reagir às mudanças e atender à demanda dos clientes. Seu tempo de ciclo é um indicador direto de quão rápido você pode responder. Com o benchmarking do setor, você pode medir razoavelmente a vantagem competitiva da sua empresa com os tempos de ciclo.

O tempo de ciclo reflete os esforços de melhoria contínua

O monitoramento do tempo de ciclo promove uma cultura de melhoria contínua na equipe de desenvolvimento, ajudando-a a identificar consistentemente as ineficiências e as áreas de melhoria.

Por exemplo, uma equipe pode descobrir que a revisão de código é um gargalo e adotar a programação em pares para resolver isso, melhorando assim o processo geral e reduzindo o tempo de ciclo.

Ciclos mais curtos = clientes satisfeitos

Todo cliente fica satisfeito quando consegue obter resultados mais rapidamente. Portanto, tempos de ciclo mais curtos aumentam diretamente a satisfação do cliente.

Considere um cenário em que uma equipe de software reduz o tempo de ciclo para solicitações de novos recursos de um mês para duas semanas. Os clientes se beneficiam de atualizações mais rápidas, o que pode ter um impacto direto no resultado final.

Todos os itens acima = equipes felizes

O tempo de ciclo é um indicador crítico do desempenho individual e da equipe. Tempos de ciclo eficientes fazem com que os membros da equipe se sintam realizados e valorizados. Atender à demanda dos clientes aumenta o moral da equipe.

A melhoria contínua acelera suas curvas de aprendizado pessoal, dando-lhes um sentimento de orgulho pelo trabalho. Em geral, as tendências dos tempos de ciclo podem ser uma medida do progresso de uma equipe.

Agora que você conhece esses benefícios, como pode aproveitá-los? Vamos dar uma olhada.

Como calcular o tempo de ciclo?

O tempo de ciclo é simplesmente o tempo que você leva para concluir uma tarefa a partir do momento em que a iniciou. Portanto, a fórmula para o tempo de ciclo é bastante simples.

Fórmula de tempo de ciclo para itens de trabalho individuais

Tempo de ciclo = tempo de conclusão - tempo de início

A fórmula acima é melhor aplicada a itens de trabalho individuais. Desde amassar a massa para o pão até a codificação de um único recurso. Se você começou às 12h30 e terminou às 14h30, seu tempo de ciclo para essa tarefa é de duas horas.

Fórmula de tempo de ciclo para lotes

Entretanto, na maioria dos casos, o tempo de ciclo de uma parte do processo - como amassar a massa ou codificar - por si só pode não ser o mais valioso. É melhor para um gerente de projeto conhecer o tempo de ciclo do desenvolvimento à implementação.

Esse conjunto de tarefas é chamado de lote e é medido como tempo de ciclo do lote.

Tempo de ciclo do lote = Tempo de ciclo líquido/Número de unidades produzidas

Aqui, o tempo de ciclo líquido é a soma dos tempos de ciclo de todas as tarefas do lote. Normalmente, ele é medido em horas, dias ou semanas, dependendo do escopo e da escala dos projetos. Na manufatura, isso também é chamado de tempo de produção líquido.

O número de unidades produzidas é a contagem de todos os itens de trabalho (por exemplo, recursos, correções de bugs, histórias de usuários) que foram concluídos nesse período de tempo.

Se isso parece muito simples, pense novamente. O tempo de ciclo, especialmente o tempo de ciclo em lote, é um conjunto de várias partes móveis, cada uma com suas próprias complexidades. Uma pequena etapa errada pode distorcer os cálculos, criando vários desafios.

Consequências do cálculo incorreto do tempo de ciclo

Algumas das consequências mais comuns do cálculo incorreto do tempo de ciclo são:

Cronogramas de projeto imprecisos: A superestimação do tempo de ciclo pode resultar no uso ineficiente de recursos e no atraso da entrega, enquanto a subestimação leva a prazos agressivos, situações estressantes, insatisfação da equipe e diminuição da qualidade.

Alocação inadequada de recursos: As equipes podem alocar recursos demais ou de menos com base em tempos de ciclo mal calculados, causando gargalos ou deixando os recursos subutilizados.

Insatisfação do cliente: Os clientes esperam uma entrega pontual de produtos e atualizações. Do ponto de vista do cliente, tempos de ciclo mal calculados podem parecer obscuros, gerando perda de confiança, críticas negativas e, por fim, perda de negócios.

Perdas financeiras: A subestimação do tempo de ciclo pode levar a atrasos ou a custos excessivos. A superestimação pode resultar em desperdício de recursos, despesas desnecessárias e perda de oportunidades de mercado.

Experiência estressante: Todas as partes interessadas, incluindo clientes, parceiros e funcionários, podem enfrentar estresse indevido resultante de expectativas irreais baseadas em tempos de ciclo mal calculados. O risco de esgotamento também é alto.

Isso pode acabar levando ao desgaste, causando despesas adicionais para contratar, integrar e treinar novos talentos, sem falar na perda de conhecimento institucional.

Exemplos de cálculo de tempo de ciclo

Para garantir que não esteja calculando mal os tempos de ciclo, você precisa entender como fazê-lo corretamente. Aqui estão alguns exemplos reais de cálculo de tempo de ciclo usando a fórmula acima.

Tempo de ciclo de desenvolvimento de recursos de software

Um desenvolvedor de software registra 3 horas para corrigir um bug. O tempo médio gasto para todas as correções de bugs é o tempo de ciclo individual de correção de bugs.

Como equipe, você conclui e lança oito recursos em um mês com 22 dias úteis. Seu tempo de ciclo é:

Tempo de ciclo = 22 dias/8 recursos = 2,75 dias por recurso

Unidade de fabricação

Uma fábrica de montagem de carros produz 300 carros em um mês. Se o tempo total de produção desde o início da montagem do primeiro carro até a conclusão do 300º carro for de 9.000 horas:

Tempo de ciclo = 9.000 horas/300 carros = 30 horas por carro

Plataforma de comércio eletrônico

Uma plataforma de comércio eletrônico processa e envia 1.000 pedidos em uma semana, trabalhando 24×7. Então, o tempo de ciclo é:

Tempo de ciclo = 7 dias x 24 horas/1000 pedidos = 0,168 horas por pedido, ou seja, cerca de 10 minutos.

Agora que você sabe como calcular o tempo de ciclo, veja como usá-lo no gerenciamento de projetos do dia a dia.

Usando o tempo de ciclo para atingir e medir as metas e a entrega do projeto

Medir, registrar e otimizar os tempos de ciclo é um dos aspectos mais transformadores de qualquer gerenciamento de projeto. Como vimos acima, ele pode afetar várias métricas, desde o moral da equipe até o resultado final do cliente.

Para garantir que você acompanhe e melhore os tempos de ciclo de forma consistente, comece usando software de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Vamos ver como.

1. Medir o tempo de ciclo

Antes de mais nada, configure sistemas para medir os tempos de ciclo. Normalmente, essas informações estão disponíveis nas planilhas de horas, mas a maioria das equipes de software acaba preenchendo as planilhas de forma aleatória.

Para rastrear o tempo de ciclo com precisão, tente O rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp, que permite que cada membro da equipe inicie/pare um cronômetro ou insira o tempo manualmente. As equipes podem controlar o tempo para cada tarefa/subtarefa. E mais? Vários membros da equipe também podem monitorar o tempo para a mesma tarefa.

Rastreie o tempo de forma eficiente com o ClickUp

2. Analise os tempos de ciclo

Depois de registrar o tempo que cada tarefa leva, você pode começar a analisar as tendências. As Painel de controle do ClickUp é um ótimo lugar para reunir todos os insights de que você precisa em um só lugar.

Melhore o planejamento e o desempenho da sua equipe com o ClickUp Sprint Dashboard, incluindo velocidade de sprint, burn up, burn down, lead time, tempo de ciclo e fluxogramas cumulativos

Use esses insights de Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp para informar decisões estratégicas, como realocação de recursos ou modificação de fluxos de trabalho, para otimizar os tempos de ciclo e melhorar a qualidade do trabalho os resultados do projeto e desempenho.

3. Identifique os fatores que prejudicam a produtividade

O resultado de sua análise de tempo de ciclo é a identificação dos fatores que prejudicam a produtividade. Alguns dos mais comuns a serem procurados são os seguintes.

Estrangulamentos

O gargalo é quando um estágio específico do processo retarda o fluxo de trabalho, causando atrasos e aumentando os tempos de ciclo. Isso pode ser evitado por meio de:

Medir o tempo de ciclo de cada item de trabalho em seu lote

Avaliar os itens que estão levando tempo indevido

Implementar melhorias direcionadas para aliviar esses bloqueios, como realocar recursos ou simplificar o fluxo de trabalho

Tempos de espera e atrasos

Digamos que seus tempos de ciclo individuais somem 20 horas; no entanto, seu tempo de ciclo em lote para o mesmo processo é de 80 horas. Isso significa que há tempo de espera em algum lugar.

Use Gráficos de Gantt do ClickUp para ver os intervalos entre o fim de um ciclo e o início do próximo no mesmo lote. Entenda as ineficiências para melhorar programação de recursos em tarefas e projetos.

Overprocessing

O processamento excessivo é quando você coloca mais trabalho em um produto ou serviço do que o exigido pelo cliente ou necessário para o projeto. Isso pode levar a uma má gerenciamento do tempo do projeto .

A melhor maneira de evitar o excesso de processamento é comparar os tempos de ciclo com outros projetos/padrões do setor. Se estiver demorando muito para entregar algo, verifique o motivo.

Se você não souber por onde começar, tente algumas modelos de gerenciamento de tempo . Aplique-os em todos os projetos para coletar dados para benchmarking.

4. Melhorar os processos

Com base em cálculos e insights precisos, aprimore seus processos para reduzir os tempos de ciclo.

Automatize os processos que não precisam ser concluídos manualmente. Automações do ClickUp tem mais de 100 modelos para atender às necessidades de gerenciamento de projetos.

ClickUp Automations para um gerenciamento de projetos mais eficiente

Simplifique as entregas com as tarefas, subtarefas e listas de verificação do ClickUp. Escreva histórias de usuários abrangentes em descrições de tarefas e use as listas de verificação para critérios de aceitação.

Simplifique a documentação do produto com o ClickUp Brain. Use a IA para ajudar a escrever a documentação ou revisar, editar e resumir seu trabalho.

Entregue projetos sempre no prazo com o ClickUp

Seja você um designer de interiores independente ou um gerente de projetos em uma grande organização de desenvolvimento de software, o tempo de ciclo é sua principal medida de produtividade e eficiência.

Como fabricante ou prestador de serviços, ele o ajuda a entender quanto tempo uma tarefa leva. No mínimo, você pode usar os tempos de ciclo para prever os prazos de entrega para seus clientes. No máximo, você pode fazer cálculos simples de lucratividade para ver se sua empresa pode se sustentar nesse ritmo.

Os tempos de ciclo podem ser usados para otimizar linhas de montagem complexas, atender às necessidades de desenvolvimento pessoal, elaborar a estratégia de preços correta ou melhorar o orçamento.

A incorporação de tempos de ciclo em seus projetos é uma estratégia poderosa para liberar maior produtividade e eficiência. Ele acelera os prazos de entrega e melhora a qualidade geral do resultado.

O ClickUp torna extraordinariamente simples a incorporação de cálculos de tempo de ciclo em seus fluxos de trabalho de projeto. Veja você mesmo. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente !

Perguntas frequentes sobre a duração do ciclo

1. Qual é a fórmula para o tempo de ciclo?

A fórmula do tempo de ciclo para itens de trabalho individuais é a seguinte:

Tempo de ciclo = tempo de término - tempo de início

A fórmula da duração do ciclo para lotes, ou seja, coleções de work items que concluem uma tarefa/entrega, é a seguinte

Tempo de ciclo do lote = tempo de ciclo líquido/número de unidades produzidas

2. Como faço para calcular meu ciclo de período?

Identifique as datas de início e término: Determine a data de início do projeto e a data de término esperada ou real.

Calcule a duração: Subtraindo a data de início da data de término.

Se estiver planejando e não tiver uma data de término, é possível estimar a duração com base em projetos anteriores semelhantes.

Ciclo do período = Data de término do projeto - Data de início do projeto

3. Como você calcula o tempo de ciclo da máquina?

Identifique os pontos de início e fim da operação que está medindo

Meça o tempo total de produção, incluindo o tempo real de processamento, o tempo de carga e descarga, o tempo de inspeção e qualquer tempo ocioso entre as operações

Contar o número de unidades produzidas

Calcule o tempo de ciclo usando a fórmula: Tempo de ciclo da máquina = Tempo total de produção / Número total de unidades produzidas

Por exemplo, se uma máquina levou 120 minutos para produzir 60 unidades, o tempo de ciclo da máquina seria 120/60 = 2 minutos por unidade.

Isso significa que, em média, a máquina leva 2 minutos para concluir um ciclo de operação, produzindo uma unidade.