Os 11 melhores assistentes de planejamento de viagens com IA para planejar suas férias em 2026

A parte mais frustrante de viajar é planejar a viagem. Passar horas decidindo lugares para visitar, coisas para fazer e reservando voos e hotéis pode ser tedioso e frustrante — mas só se você estiver fazendo isso manualmente.

E se alguém pudesse fazer tudo isso por você em poucos minutos?

É aí que entram os planejadores de viagem com IA. Essas ferramentas inteligentes levam em conta suas preferências e restrições e criam itinerários personalizados rapidamente.

Nesta publicação, selecionamos uma lista dos melhores planejadores de viagem com IA para você, incluindo o ClickUp. Aproveite sua viagem sem o trabalho de planejar com um planejador de viagem com IA à sua escolha! Vamos direto ao assunto. ✈️

⏰ Resumo em 60 segundos Layla (Roam Around) — ideal para a criação instantânea de itinerários

Wonderplan — ideal para recomendações personalizadas de viagem

Trip Planner AI — ideal para planejamento de viagens completo

Iplan.ai — ideal para otimização de itinerários com inteligência artificial

Explorerg — o melhor para descobrir viagens com base em IA

GuideGeek — o melhor para assistência de viagem conversacional

Curiosio — ideal para experiências de viagem personalizadas

Vacay — ideal para itinerários de viagem personalizáveis

PlanTripAI.com — ideal para o planejamento colaborativo de viagens

TripBot — o melhor para assistência em viagens com chatbot de IA

ClickUp — ideal para integrar o planejamento de viagens com o gerenciamento de tarefas — ideal para integrar o planejamento de viagens com o gerenciamento de tarefas

Ao selecionar uma ferramenta de planejamento de viagens com IA, procure os seguintes recursos:

Nível de personalização : Avalie quais perguntas a IA faz e quantos critérios ela oferece para gerar um itinerário. Quanto mais personalização uma ferramenta oferecer, melhor será para você

Facilidade de acesso : Verifique a acessibilidade de cada planejador de viagens com IA. Ele está disponível apenas como aplicativo móvel ou também pode ser acessado por meio de um navegador de desktop? Veja se há uma opção para baixar e salvar itinerários para facilitar o acesso offline

Recursos colaborativos : Alguns planejadores de viagem com IA permitem que você colabore com seus companheiros de viagem para criar itinerários personalizados. Dê preferência a esses em vez dos que não permitem colaboração

Recomendações personalizadas : Alguns planejadores de viagem com IA levam em conta suas preferências e seu histórico de uso para fornecer dicas e recomendações personalizadas. Essas ferramentas são preferíveis

Recursos adicionais de planejamento de viagem : procure por recursos exclusivos, como visualização em mapa ou localizador de voos, que ajudam em outros aspectos do planejamento de viagem

Preços: Embora a maioria dos planejadores de viagem com IA seja gratuita, alguns exigem uma assinatura para acessar recursos avançados. Verifique se o preço vale a pena ou se você consegue encontrar o que procura gratuitamente

Leia também: Trabalha remotamente? Temos algumas ferramentas para nômades digitais e softwares de planejamento de vida para recomendar

Os 11 melhores planejadores de viagem com IA para as férias

Aqui está nossa lista dos melhores planejadores de viagem com IA que você deve experimentar na sua próxima viagem.

1. ClickUp

Comece a usar o ClickUp Brain Use o ClickUp Brain para te ajudar a planejar suas próximas férias

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos com IA avançada e modelos para ajudar no planejamento de viagens. O ClickUp Brain, o assistente com IA da plataforma, ajuda você a verificar facilmente as agendas de todos e planejar uma viagem de negócios. Use a IA do ClickUp para criar planos automáticos e esboços totalmente personalizáveis em segundos.

O pacote de IA do ClickUp transforma o planejamento de férias em uma experiência agradável e integrada, reunindo todas as suas necessidades de viagem em um único espaço de trabalho inteligente.

1. Espaço de trabalho unificado de IA com ClickUp Brain e Brain MAX

O ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX reúnem suas tarefas, documentos, listas de verificação, itinerários e até mesmo arquivos do Google Drive ou do Figma em um único hub com tecnologia de IA

O Brain funciona como seu assistente de IA no desktop, oferecendo acesso a vários modelos de IA — ChatGPT, Claude, Gemini e outros — dentro do mesmo espaço de trabalho onde suas tarefas, documentos e equipe estão localizados — sem precisar alternar entre aplicativos ou perder o contexto

Com IA contextual, você pode acessar instantaneamente detalhes de voos, reservas de hotéis ou documentos compartilhados, mesmo em itinerários complexos

3. Agentes de IA e automação

Os agentes de IA automatizam tarefas repetitivas de planejamento de viagens — atualização de itinerários, envio de lembretes, acompanhamento de reservas — para que você possa se concentrar na diversão

Os agentes podem resumir documentos de viagem, gerar listas de bagagem e responder a perguntas sobre seus planos, poupando-lhe horas de trabalho manual

4. Planejamento com prioridade de voz com o Talk to Text

Com o recurso “Use Talk to Text” do Brain MAX, você pode ditar planos de viagem, debater itinerários ou atualizar listas de verificação sem usar as mãos — perfeito para planejar em qualquer lugar

5. Pesquisa aprofundada e colaboração

A Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp encontra qualquer detalhe em seus planos, documentos e aplicativos conectados, garantindo que nada se perca

A colaboração em tempo real permite que você planeje viagens em grupo, atribua tarefas e compartilhe itinerários ou listas de verificação com amigos ou familiares — a IA mantém todos sincronizados

Assista a este vídeo para saber como o ClickUp Brain MAX pode otimizar seu planejamento de viagens👇

Use o ClickUp Docs para criar listas de tarefas detalhadas com vários dias e atividades planejadas para cada dia. Suas listas com aninhamento infinito permitem que você seja tão detalhista quanto quiser. Se você prefere planejar suas viagens por conta própria e com detalhes minuciosos, então o ClickUp é a única ferramenta de planejamento de viagens com IA de que você precisa.

O ClickUp também oferece vários modelos de itinerários de viagem para ajudar você a planejar suas viagens. Vamos conferir alguns desses modelos.

Use este modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp para planejar cada dia da sua viagem em detalhes. Ele ajuda você a planejar um itinerário organizado e ver todos os detalhes importantes de uma só vez.

Baixe este modelo Crie um itinerário organizado usando um formato de planilha e anote os horários dos voos e outros prazos em um formato fácil de ler com o ClickUp

👉🏽Leia também: Modelos do Google Sheets para planejadores de viagem

Use a poderosa combinação de um planejador de IA e o ClickUp para criar um plano de viagem detalhado. Primeiro, use um planejador de IA para obter ideias de atividades que você pode fazer e, em seguida, utilize o ClickUp Docs ou um dos muitos modelos disponíveis.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas já resolve uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis em seu calendário com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas via ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho repetitivo!

Principais recursos do ClickUp

Crie listas infinitas de coisas para fazer usando o ClickUp Docs

Use os modelos de planejamento de viagens do ClickUp para criar itinerários e registrar os detalhes da viagem

Registre informações sobre contatos de viagem, horários de voos e reservas de hotel, incluindo horários de check-in e check-out

Compartilhe planos de viagem e ideias salvas com seus companheiros de viagem com um clique

Limitações do ClickUp

Não gera itinerários automaticamente com base em um conjunto de critérios, como outros planejadores de viagem com IA

Preços do ClickUp

Avaliações e classificações do ClickUp

G2 : 4,7/5 (9.397 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (4.020 avaliações)

Product Hunt: 5/5 (975 avaliações)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

O Layla (anteriormente Roam Around) é um planejador de viagens com IA fácil de usar que gera itinerários personalizados para destinos turísticos em todo o mundo. Basta inserir seu destino, datas da viagem e preferências para obter um itinerário completo.

Isso é perfeito para planejar viagens de última hora e férias sem a dor de cabeça de ter que planejar tudo sozinho.

Além disso, ele usa a tecnologia GPT-3 para fornecer recomendações de viagem personalizadas, desde onde comer até quais lugares visitar.

Principais recursos do Layla

Faça login com o Google e comece rapidamente a planejar sua viagem

Personalize itinerários de viagem com base em interesses e orçamento

Receba recomendações personalizadas e guias de viagem locais

Converse com a Layla para personalizar ainda mais seus itinerários

Crie listas de desejos compartilhadas e colabore com seus amigos

Acesse-o através dos aplicativos para Android e iOS

Limitações do Layla

O número de destinos pode ser maior

As recomendações nem sempre são 100% precisas

Preços do Layla

Gratuito

Premium: Indisponível

Avaliações e classificações do Roam Around

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Wonderplan

via Wonderplan

Procurando um planejador de viagens que leve em conta suas preferências detalhadas, seu orçamento e suas restrições para criar um itinerário de viagem para você?

Não procure mais: o Wonderplan é a solução.

É um dos melhores planejadores de viagem com IA para quem tem restrições orçamentárias, oferecendo detalhamentos de custos para diversas atividades. Ele permite que você adicione ou remova itens do seu itinerário para adaptá-lo às suas necessidades específicas.

Principais recursos do Wonderplan

Crie itinerários personalizados com base nas suas preferências e restrições de viagem

Receba recomendações personalizadas sobre onde se hospedar

Use mapas interativos e ferramentas de navegação para visualizar itinerários

Baixe e salve seus itinerários como arquivos PDF e acesse-os offline

Colabore com seus companheiros de viagem para criar e modificar planos

Obtenha detalhamentos de custos por atividade

Limitações do Wonderplan

O número de destinos pode ser ampliado ainda mais

Oferece suporte apenas por e-mail

Preços do Wonderplan

Gratuito

Avaliações e classificações do Wonderplan

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Trip Planner AI

via Trip Planner AI

Este planejador de viagens com IA também gera itinerários personalizados, mas oferece alguns recursos exclusivos para otimizar seu processo de planejamento de viagens.

O Trip Planner AI permite que você busque inspiração nos Reels do Instagram e nos vídeos do TikTok e adicione os locais recomendados aos seus itinerários. Ao contrário da maioria dos planejadores de viagem com IA, ele oferece planejamento de rotas e pode planejar viagens com vários destinos.

Principais recursos dos planejadores de viagem com IA

Busque inspiração em vídeos de recomendações de viagem nas redes sociais e adicione-os ao seu itinerário

Modifique seu itinerário adicionando ou excluindo atividades até que ele fique perfeito para você

Obtenha ideias de viagem a partir de itinerários compartilhados por outros viajantes da comunidade

Use a IA para sugerir rotas ideais para suas viagens de carro

Colabore com seus companheiros de viagem para criar itinerários altamente personalizados

Acesse pelo navegador do seu celular ou computador

Limitações dos planejadores de viagem com IA

Você precisa criar uma conta e fazer login para começar a usar a ferramenta

Preços dos planejadores de viagem com IA

Gratuito

Avaliações e classificações de planejadores de viagem com IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Iplan.ai

Este planejador de viagens faz algumas perguntas sobre seus planos de viagem e gera um itinerário detalhado com base nas suas respostas.

Ele permite que você modifique e personalize seu itinerário, adicionando ou removendo atividades e destinos. Ele também oferece maneiras fáceis de compartilhar seu itinerário com seus companheiros de viagem.

Principais recursos do Iplan.ai

Responda a algumas perguntas e gere um itinerário detalhado em segundos

Modifique você mesmo ou colabore com outras pessoas para criar planos de viagem

Compartilhe seu itinerário publicamente ou em privado e acesse-o de qualquer lugar

Defina um orçamento e planeje sua viagem dentro desse orçamento usando este planejador de viagens com IA

Limitações do Iplan.ai

Disponível apenas como aplicativos móveis, não é adequado para usuários de desktop

Os recursos de compartilhamento e colaboração estão disponíveis apenas no plano pago

Preços do Iplan.ai

Gratuito

Assinatura Pro: US$ 3,99/mês

Avaliações e classificações do Iplan.ai

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Explorerg

via Explorerg

O Explorerg é um planejador de viagens com IA que pede que você descreva seus planos de viagem de forma aberta e oferece algumas opções predefinidas para você escolher ao criar um itinerário.

Você também pode selecionar as datas e o orçamento da viagem, além do tipo de viagem e outras preferências.

Principais recursos do Explorer

Escolha entre itinerários pré-definidos para os principais destinos

Crie um itinerário personalizado descrevendo seus planos de viagem e selecionando suas preferências

Encontre voos baratos usando o recurso Flight Finder

Visualize sua viagem usando recursos de visualização de mapas e orientação passo a passo

Acompanhe os custos e garanta que sua viagem não ultrapasse o seu orçamento

Limitações do Explorerg

Não oferece recursos colaborativos, ao contrário de muitos outros planejadores de viagem com IA

Embora possa gerar itinerários personalizados, ele pode não ser capaz de atender a necessidades de viagem extremamente específicas

O conteúdo pode não ser sempre preciso

Preços do Explorerg

Gratuito

Avaliações e classificações do Explorerg

G2 : N/A

Capterra: N/A

Leia também: Não sabe para onde ir? Fizemos uma seleção dos melhores destinos para nômades digitais!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Ao contrário de outros planejadores de viagem com IA desta lista, o GuideGeek é um assistente de viagem com IA. Ele funciona como um chatbot: você faz perguntas e ele responde.

Se você pedir que ele forneça um itinerário, ele o fará. No entanto, os itinerários não serão tão personalizados quanto os oferecidos por algumas outras ferramentas de IA.

Principais recursos do GuideGeek

Faça perguntas relacionadas aos seus planos de viagem e receba respostas detalhadas

Busque recomendações de hotéis, atividades e muito mais

Veja dicas sobre como economizar dinheiro, evitar multidões ou qualquer outra coisa

Acesse a ferramenta pelo WhatsApp ou pelo Instagram Messenger

Limitações do GuideGeek

Não gera itinerários personalizados detalhados com base em necessidades específicas

Sem recursos de colaboração

Você não pode modificar os itinerários; apenas altere suas instruções para obter resultados diferentes

Sem aplicativos móveis ou acessibilidade pelo navegador

Preços do GuideGeek

Gratuito

Avaliações e classificações do GuideGeek

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Curiosio

via Curiosio

O Curiosio é a ferramenta ideal para planejar viagens de carro, ajudando você a traçar a rota exata que deve seguir e as paradas que deve fazer.

Insira os detalhes da viagem e o Curiosio fornecerá um mapa de rota interativo para você interagir e modificar.

Ele também é capaz de criar itinerários e fornecer estimativas de custos e duração das viagens.

Principais recursos do Curiosio

Adicione os lugares que você quer visitar na sua viagem de carro e receba sugestões sobre a melhor rota a seguir

Receba sugestões sobre como gastar seu tempo e dinheiro

Crie um itinerário personalizado que atenda às suas preferências de viagem e ao seu orçamento

Insira seu destino e receba conteúdo de viagem selecionado e relevante para inspirar seus planos de viagem

Insira os detalhes uma vez e obtenha várias opções de planos de viagem

Limitações do Curiosio

É mais complexo do que outras ferramentas e requer informações adicionais para criar os planos de viagem perfeitos

Não oferece aplicativos móveis; acessível apenas por meio de um navegador

Preços do Curiosio

Gratuito

Avaliações e classificações do Curiosio

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Vacay

via Vacay

O Vacay oferece um chatbot, um criador de itinerários e consultores temáticos para o planejamento de viagens de nicho. Isso o torna uma solução completa de planejamento de viagens, atendendo a diversos usuários.

Se você deseja gerar automaticamente um itinerário rápido ou obter respostas para perguntas específicas relacionadas a viagens, o Vacay pode ajudar. Ao contrário dos planejadores de viagem com IA gratuitos, esta é uma ferramenta freemium com planos pagos e recursos avançados.

A Vacay posiciona seus planos pagos como ferramentas para consultores de viagens e agentes de reservas.

Principais recursos do Vacay

Faça perguntas ao chatbot Vacay e receba recomendações e respostas personalizadas

Use o planejador de itinerários interativo para criar itinerários de viagem detalhados

Aproveite os consultores temáticos para planejar viagens com base em temas específicos, como férias de luxo ou viagens que aceitam animais de estimação

Acesse inúmeros recursos de viagem, desde hotéis e voos até cruzeiros

Limitações do Vacay

Recursos avançados e conteúdo premium estão disponíveis apenas nos planos pagos, que atualmente são restritos apenas a clientes nos Estados Unidos

Embora ofereça uma ampla gama de recursos, o preço parece alto, considerando que ferramentas semelhantes estão disponíveis gratuitamente

Preços do Vacay

Gratuito

Premium : US$ 9,99/mês

Profissional: US$ 49/mês

Avaliações e classificações do Vacay

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI.com

Esta é outra ferramenta freemium que oferece itinerários personalizados e recomendações de viagem sob medida. Além de perguntas básicas como datas da viagem, ela também pergunta que tipo de viajante você é e quais meios de transporte prefere.

A interface é fácil de usar, com um formulário visual para inserir detalhes antes de gerar um itinerário para você. Não há modelo de assinatura, apenas uma taxa de licença vitalícia, que é simbólica.

Principais recursos do PlanTripAI.com

Responda a algumas perguntas e receba um itinerário personalizado em segundos

Use a grande variedade de opções disponíveis no formulário de entrada para personalizar os itinerários de acordo com suas preferências

Obtenha um link com a opção de baixar itinerários em PDF, planilha e outros formatos

Use os itinerários como quiser, compartilhe-os com outras pessoas ou até mesmo revenda-os sem nenhuma limitação

Limitações do PlanTripAI.com

Você precisa de uma licença para visualizar todas as viagens anteriores e salvar viagens

Não há como modificar os itinerários na plataforma nem colaborar com outras pessoas

Preços do PlanTripAI.com

Gratuito

Prós: Taxa única de US$ 10 por uma licença vitalícia

Avaliações e classificações do PlanTripAI.com

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. TripBot

via TripBot

O último da nossa lista de planejadores de viagem com IA é o TripBot — um aplicativo de planejamento de viagem que ajuda você a criar itinerários detalhados.

Ele oferece recomendações personalizadas e dicas de quem conhece bem o lugar para encontrar experiências diferentes e joias escondidas.

Principais recursos do TripBot

Indique seu orçamento, acomodação e outras preferências para obter itinerários personalizados

Faça perguntas relacionadas a viagens e receba recomendações personalizadas

Tenha acesso a outros assistentes de IA, como um assistente de redação

Limitações do TripBot

Sem acesso offline

Disponível apenas como aplicativo na Google Play Store

Preços do TripBot

Não disponível

Avaliações e classificações do TripBot

G2 : N/A

Capterra: N/A

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Viaje com mais inteligência com planejadores de férias baseados em IA

Experimente as ferramentas de planejamento de viagens e os softwares de gerenciamento de viagens mencionados acima para ver qual funciona melhor para você. A maioria deles é totalmente gratuita ou oferece um plano gratuito, então você não precisa pagar para usá-los.

Para um planejamento de viagem mais detalhado, use essas ferramentas de geração de ideias em combinação com o ClickUp para criar itinerários detalhados com base em suas necessidades específicas. Os diversos modelos de planejamento do ClickUp facilitam o seu trabalho. Para saber mais, cadastre-se no ClickUp hoje mesmo!