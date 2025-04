10 melhores softwares de planejamento de vida para atingir suas metas em 2025

Está se afogando em um mar de tarefas e sentindo que não está fazendo nenhum progresso real em relação às suas metas? Você não está sozinho nesse barco. ⛵

Gerenciar as responsabilidades diárias e acompanhar suas metas pode ser assustador sem as ferramentas certas. É por isso que elaboramos uma lista com os 10 principais planejamento de vida software para ajudá-lo a controlar suas metas, manter o foco e aumentar sua produtividade.

Não importa se você é um estudante em busca das notas máximas, um profissional de olho no topo da carreira ou apenas alguém tentando equilibrar sua vida, temos uma ferramenta para você.

Vamos dar uma olhada nelas e encontrar a mais adequada para você.

O que é um software de planejamento de vida?

Vida software de planejamento é um construtor de roteiros digitais para sua visão de longo prazo ou vida dos sonhos.

Em outras palavras, ele o ajuda a transformar sua visão de vida em metas, dividi-las em pequenas etapas de ação, definir prazos e acompanhar o progresso - basicamente como um aplicativo de gerenciamento de projetos para sua vida pessoal.

Mantenha o controle de suas tarefas diárias com o modelo de planejamento diário do ClickUp

Quando você tem um lugar para gerenciar suas metas e tarefas, pode liberar espaço mental, tomar decisões melhores e se concentrar na conclusão de tarefas que levam a uma vida plena.

O que você deve procurar em um software de planejamento de vida?

Ao escolher um software de planejamento de vida, é importante considerar determinados recursos principais para garantir que ele atenda às suas necessidades. Aqui estão algumas áreas que você deve procurar:

Interface amigável: Você não quer passar horas tentando descobrir como usar o software. Ele deve facilitar definição de metas e o controle super simples

Você não quer passar horas tentando descobrir como usar o software. Ele deve facilitar definição de metas e o controle super simples Personalização: Você deve ser capaz de personalizar categorias, definir lembretes e ajustar as visualizações de acordo com suas preferências sem todas as ferramentas e aplicativos de lista de tarefas para todas as suas tarefas

Você deve ser capaz de personalizar categorias, definir lembretes e ajustar as visualizações de acordo com suas preferências sem todas as ferramentas e aplicativos de lista de tarefas para todas as suas tarefas Gerenciamento de tarefas : Procure recursos como criação de listas de tarefas, definição de prazos e priorização de tarefas para manter-se organizado e concentrado

Procure recursos como criação de listas de tarefas, definição de prazos e priorização de tarefas para manter-se organizado e concentrado Integrações: Verifique se os melhores aplicativos de planejamento de vida se integram a outras ferramentas que você usa, como calendários digitais, agendas e armazenamento em nuvem

Verifique se os melhores aplicativos de planejamento de vida se integram a outras ferramentas que você usa, como calendários digitais, agendas e armazenamento em nuvem Notificações : O aplicativo deve lembrá-lo dos próximos prazos para que você fique em dia com sua agenda 🗓️

O aplicativo deve lembrá-lo dos próximos prazos para que você fique em dia com sua agenda 🗓️ Acessibilidade móvel: Escolha um software que permita acessar suas metas e listas de tarefas em seu computador, tablet ou smartphone

Os 10 melhores softwares de planejamento de vida para usar em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de planejamento de vida ferramentas de planejamento que valem seu tempo. Cada uma delas tem recursos exclusivos para definir metas, planejar tarefas e organizar sua agenda diária. Vamos explorá-las em detalhes.

1. ClickUp

Use o recurso de acompanhamento de metas do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

O ClickUp é um aplicativo de produtividade com a melhor classificação para organizar sua vida, para que você possa progredir em seu crescimento profissional e pessoal.

Use Metas do ClickUp para definir metas mensuráveis e rastreáveis. Em seguida, divida-as em planos de ação com Tarefas do ClickUp onde você pode priorizar tarefas e subtarefas e definir prazos. Esse processo passo a passo facilita o início do trabalho em suas metas, concentrando-se no que é importante.

Graças aos campos e visualizações personalizados do ClickUp (como Tabela, Kanban e Calendário), você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades - seja para monitorar finanças, condicionamento físico ou novas habilidades.

Não quer começar do zero? Escolha entre mais de 120 modelos de planejamento de vida para ajudá-lo a começar. Por exemplo, o Modelo de plano de vida do ClickUp permite que você mapeie e visualize seu plano.

Se você estiver trabalhando para atingir metas com amigos, familiares ou membros da equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Compartilhe suas metas e tarefas e verifique como todos estão se saindo. É uma maneira divertida de se manter motivado e manter todos atentos! 💃

Melhores recursos do ClickUp

Acesse o ClickUp na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Sincronize tarefas diárias com o Outlook, Apple e Google Calendars para ver tudo em um só lugar

Configure tarefas e lembretes recorrentes para manter o controle de seus hábitos em tempo real

Crie painéis de controle personalizados para acompanhar visualmente a conclusão de tarefas e o progresso das metas

Registre seus pensamentos, emoções e ideias em um diário interno Documentos do ClickUp Limitações do ClickUp

Inicialmente, o aplicativo pode parecer esmagador devido às suas amplas opções de personalização

Alguns recursos da Web e do desktop não estão no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Noção

via Noção O Notion é outro aplicativo de produtividade que o ajuda a manter sua vida e seu trabalho organizados. Crie páginas e bancos de dados para seus objetivos, tarefas, hábitos e anotações. Você pode criar essas páginas com banners, emojis, imagens e vídeos de acordo com seu estilo. 🤩

Embora o Notion tenha uma interface limpa e minimalista, pode demorar um pouco para navegar e personalizar de acordo com suas necessidades. Mas se você estiver disposto a descobrir, há uma série de recursos para ajudá-lo a seguir o caminho certo.

Melhores recursos do Notion

Acesse mais de 5.000 modelos gratuitos para gerenciar sua saúde e bem-estar pessoal, carreira, finanças e produtividade

Organize tarefas com 20 campos personalizados, incluindo texto, status e data

Formate o texto com cabeçalhos, links, destaques, citações e muito mais

Defina lembretes no aplicativo e por e-mail para a conclusão de tarefas

Limitações do Notion

Tem visualizações limitadas para metas de rastreamento e conclusão de tarefas

Fica lento ao trabalhar com páginas longas

Preços do Notion

Grátis

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (4.837 avaliações)

4,7/5 (4.837 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.946 avaliações)

3. Goalscape

via Paisagem de gols O Goalscape é uma ferramenta visual de gerenciamento de metas que apresenta suas metas em um mapa radial (também conhecido como "goalscape"). A grande meta fica no centro, cercada por submetas e tarefas.

Você pode ver o que é importante em um piscar de olhos. Setores maiores significam submetas e tarefas de prioridade mais alta, e o sombreamento informa o quanto você progrediu. Com o Goalscape, é muito mais fácil manter o foco nas tarefas que importam. 💪

Melhores recursos do Goalscape

Crie várias paisagens de objetivos para diferentes objetivos

Adicionar notas com texto, links, imagens, vídeos e tabelas

Destacar setores específicos do goalscape por data, progresso, responsável e tags

Exportação de goalscapes como arquivos PNG, CSV, XLSX e DOCX

Limitações do Goalscape

A adição de muitos setores dificulta a identificação de metas e tarefas

Não há plano gratuito, mas oferece um teste de 14 dias

Não há aplicativo móvel

Preços do Goalscape

**Pro: US$ 9,90/mês

Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Goalscape

G2: 5,0/5 (1+ avaliações)

5,0/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (10+ avaliações)

4. Remente

via Remente O Remente é um aplicativo de desenvolvimento pessoal para acompanhar metas e manter sua saúde mental sob controle. Comece com planos de metas predefinidos ou crie o seu próprio, dividindo as metas em tarefas com prazos e lembretes.

Use o diário de humor do Remente para monitorar suas emoções diárias e explicar como você se sente. Isso é muito útil para obter insights sobre seus padrões de humor e gerenciar seu bem-estar mental. 🧘‍♂️

Melhores recursos do Remente

Acompanhe o sucesso em oito áreas de sua vida, incluindo relacionamentos, saúde, carreira e finanças em uma roda da vida

Assista a vídeos diários de um coach de vida sobre autocuidado e saúde mental

Acesse mais de 100 recursos de autoria de especialistas sobre produtividade, definição de metas, atenção plena e muito mais

Programe lembretes únicos ou repetidos para concluir tarefas em seu fluxo de trabalho

Limitações da Remente

Não há plano gratuito, e a avaliação de sete dias requer detalhes do cartão de crédito

Não é possível definir tarefas recorrentes

Preços da Remente

A partir de US$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Remente

G2 : 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capítulo: N/A

5. Objetivos de vida

via Google Play Store O Life Goals é um aplicativo de planejamento de metas e afirmações para documentar e manifestar sua visão e suas metas de vida. Ele tem quatro seções principais:

Life Purpose: Escreva um resumo de seu propósito, visão e metas de longo prazo

Escreva um resumo de seu propósito, visão e metas de longo prazo **Meta de vida: defina metas com uma imagem, descrição e data de vencimento

**Diário: Escreva seus pensamentos e ideias

Afirmação: Uma lista de afirmações para atrair o sucesso, com a opção de gravá-las em sua voz

O aplicativo também tem um painel de controle para acompanhar suas metas - basta colocá-las em Pendentes ou Concluídas.

melhores recursos do #### Life Goals

Organize as afirmações em categorias como abundância, gratidão e autoconfiança

Programe lembretes para recitar ou ouvir afirmações

Reprodução automática de afirmações com intervalos personalizáveis

Reproduzir música de fundo durante a leitura das afirmações 🎶

Limitações das metas de vida

Acessível somente em dispositivos Android

Tem anúncios no aplicativo na versão gratuita

Preços do Life Goals

Gratuito

Pagamento de uma taxa única de US$ 1,99 para remover anúncios

Avaliações e resenhas de Life Goals

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Assistente de sucesso

via Assistente de sucesso O Success Wizard ajuda você a definir e acompanhar Metas SMART para alcançar seus grandes sonhos de vida. Comece com uma verificação da realidade para identificar os desafios que está enfrentando e obter clareza sobre suas metas.

Divida essas metas em marcos, atividades, hábitos e rotinas. Use os recursos de gerenciamento de tempo para mantê-lo organizado - bloqueie seu dia e acompanhe quanto tempo você gasta nas atividades. Ao concluir as tarefas, visualize seu progresso e comemore os marcos. 🎉

melhores recursos do #### Success Wizard

Controle as emoções com o medidor de humor

Conecte-se com seus calendários do Google e da Apple

Acompanhe o tempo gasto em atividades e visualize um resumo com gráficos de rosca

Comece e termine o dia registrando ideias, intenções, conquistas e lições em um diário

Limitações do Success Wizard

O plano gratuito é limitado ao controle de três metas, três rotinas e 50 atividades

Demora um pouco para se familiarizar com todos os seus recursos

Preços do Success Wizard

Gratuito

uS$ 4,99 por mês

Avaliações e resenhas do Success Wizard

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Feito

via Feito Feito é um rastreador de hábitos para criar bons hábitos e abandonar os ruins. Acompanhe os hábitos todos os dias, semanas, meses ou anos.

Ao contrário da maioria dos rastreadores de hábitos, você pode escolher dias específicos para seus hábitos e o número de vezes por dia para realizá-los. Isso ajuda a criar um cronograma de hábitos que se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida.

E não se preocupe com o esquecimento - programe vários lembretes para mantê-lo no caminho certo.

melhores recursos do #### Done

Conecte-se ao Apple HealthKit para registrar automaticamente hábitos de saúde, como contagem de passos, minutos de exercício e horas de sono

Acompanhe as sequências de hábitos na visualização do calendário para que você nunca quebre a corrente

Visualize as taxas de conclusão de hábitos em um gráfico de barras e exporte como uma planilha CSV

Refletir e registrar seus hábitos em um diário

Limitações do Done

Disponível somente em dispositivos iOS

O plano gratuito só permite que você monitore três hábitos

Preços da Done

Gratuito

uS$ 59,99 por ano

Avaliações e resenhas da Done

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Planejador de vida

via Planejador de vida O Life Planner é um aplicativo completo para rastrear tarefas, hábitos, finanças pessoais e entradas de diário. Categorize tarefas, adicione anotações e defina prazos para manter tudo em ordem e organizado.

Você também pode marcar as tarefas como importantes ou urgentes para que elas sejam efetivamente gerenciar prioridades . Defina lembretes para as tarefas e, quando estiver pronto, acione o cronômetro para manter o foco. ⏰

melhores recursos do #### Life Planner

Tem um modo escuro

Disponível em mais de 270 idiomas, incluindo inglês, francês, holandês, espanhol e chinês

Acompanhe e visualize as despesas em um gráfico de rosca

Adicione texto, fotos e gravações às entradas do seu diário

Limitações do Life Planner

Não há plano gratuito e requer uma assinatura após sete dias

Alguns usuários relatam bugs e falhas ocasionais

As tarefas só podem ser definidas para serem repetidas diariamente

Preços do Life Planner

uS$ 2,99 por mês

Avaliações e resenhas do Life Planner

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Agenda Artística

via Agenda artística A Artful Agenda é uma das melhores aplicativos de planejamento diário para gerenciar metas e tarefas. É muito legal porque parece uma agenda de papel, mas funciona como uma agenda digital. Personalize-o com capas bonitas, fontes que lembram caligrafia, tarefas codificadas por cores, adesivos e emojis.

Alterne entre as visualizações diária, semanal e mensal para ver sua agenda do jeito que quiser. A visualização diária permite listar tarefas prioritárias, planejar o dia em intervalos de tempo, fazer anotações e até mesmo monitorar a ingestão de água. 🥛

Melhores recursos da Artful Agenda

Planeje refeições na visualização semanal

Sincronize com seus calendários do Google, Outlook e iCal

Mantenha-se inspirado com citações motivacionais em todas as visualizações

Use o recurso snooze para mover tarefas não concluídas para datas futuras

Limitações da Artful Agenda

Não há plano gratuito, apenas duas semanas de teste gratuito

Capas e adesivos gratuitos limitados, e os premium têm um custo

Poucas opções de fontes, sem opção de carregar fontes personalizadas ou converter a escrita à mão em uma fonte

Preços da Artful Agenda

uS$ 34,99 por ano

Classificações e resenhas da Artful Agenda

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Hábitos

via Habitica O Habitica é um aplicativo de produtividade que gamifica o rastreamento de hábitos. Crie um personagem de RPG que prospera, sobe de nível e ganha ouro à medida que você completa hábitos, diários (também conhecidos como rotinas diárias) e listas de tarefas (também conhecidas como tarefas). Quanto mais difícil a tarefa, mais ouro você ganha.

Use o ouro para comprar equipamentos para o seu personagem ou desbloquear recompensas personalizadas. Elas podem ser qualquer coisa que você escolher, como guloseimas especiais, tempo de lazer extra ou uma noite de cinema. 🍿

Para os jogadores que adoram colecionar itens e desbloquear conquistas mais altas, o Habitica é um ótimo motivador para manter-se produtivo mesmo quando estiver entediado .

Melhores recursos do Habitica

Personalize os avatares de RPG com seu tipo de corpo, tom de pele, penteado e outros extras desejados

Adicione listas de verificação e anotações às suas tarefas, defina um nível de dificuldade e ajuste a frequência de repetição

Participe de grupos e desafios para prestar contas com outros usuários

Acesse o Habitica via aplicativo da Web, dispositivos Android e iOS

Limitações do Habitica

Os primeiros passos podem ser complexos para novos usuários

O tema retrô pixelizado pode não agradar a todos

É fácil ficar viciado em elementos de jogos e trapacear para obter recompensas

Preços do Habitica

Grátis

uS$ 4,99 por mês

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

4,5/5 (2 avaliações) Capterra: N/A

Assuma o controle de sua vida e alcance suas metas

A escolha de um bom aplicativo de planejamento de vida facilita muito a definição de metas, o gerenciamento de tarefas e o planejamento diário. O importante é encontrar aquele que se adapte perfeitamente ao seu estilo de vida e às suas necessidades. Portanto, tenha em mente quais recursos são mais importantes ao avaliar cada uma das principais opções acima.

E se você estiver procurando por um aplicativo que faça tudo, o ClickUp é a ferramenta ideal para isso. Desde a definição de metas e planejamento de tarefas até a criação de painéis visuais e acompanhamento do progresso, ele tem tudo sob o mesmo teto. Além disso, você pode conectá-lo facilmente aos aplicativos que já usa, como Gmail, Trello, Evernote, Slack e Microsoft Teams. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita para definir suas metas de longo e curto prazo e vê-las se tornarem realidade. 🏆