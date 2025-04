Mantenha-se organizado em qualquer lugar: modelos de itinerário de viagem gratuitos no Planilhas Google

Planejar uma viagem é empolgante, mas manter todos esses detalhes organizados? Nem tanto. 😒

Mas e se seus voos, reservas de hotéis e planos de atividades estivessem todos organizados em um só lugar? Com os modelos de itinerário de viagem do Google Sheets, isso se torna fácil!

Esses modelos de itinerário o ajudam a planejar cada dia, monitorar seu orçamento e até mesmo compartilhar o itinerário com sua família ou amigos.

Muitos dos modelos do Planilhas Google vêm pré-construídos com seções para voos, acomodações e muito mais, o que facilita o planejamento da viagem sem complicações.

Portanto, quer esteja se preparando para uma escapada rápida, uma aventura pela cidade ou uma viagem de negócios, os modelos de itinerário de viagem no Planilhas Google facilitam a preparação.

Este guia é para organizadores de férias que buscam modelos personalizáveis e compartilháveis para planejar e gerenciar suas viagens com eficiência. Vamos mergulhar de cabeça!

O que são modelos de itinerário de viagem?

Um modelo de itinerário de viagem ou um itinerário de viagem descreve os detalhes de sua viagem e os mantém em um só lugar. Ele oferece um formato estruturado para o preenchimento de informações sobre seus planos de viagem, incluindo voos, acomodações, atividades diárias e detalhes de contato importantes.

Esses modelos funcionam como criadores de cronogramas e permitem que você acompanhe e atualize facilmente sua programação.

Os modelos de itinerário de viagem geralmente estão disponíveis em vários formatos, como Word, Google Sheets e PDFs. Semelhante a aplicativos de planejamento digital esses modelos são personalizáveis para atender a diferentes tipos de viagens. Eles também simplificam o planejamento, mantendo tudo em um único documento organizado.

O que faz um bom modelo de itinerário do Google Sheets?

Um bom modelo de itinerário de viagem do Google Sheets deve ser fácil de usar, organizado e personalizável. Aqui estão os elementos essenciais que você deve procurar:

Layout claro e intuitivo: Procure por tripmodelos de itinerário que tenham um layout limpo e estruturado para organizar as atividades de cada dia, horários de partida e chegada, detalhes de hospedagem e horários de transporte em seções separadas e fáceis de ler

Procure por tripmodelos de itinerário que tenham um layout limpo e estruturado para organizar as atividades de cada dia, horários de partida e chegada, detalhes de hospedagem e horários de transporte em seções separadas e fáceis de ler Seções personalizáveis: Selecione um modelo que apresente campos personalizáveis para várias necessidades de viagem, incluindo itinerários turísticos e de várias cidades, com seções editáveis para informações de voo, contatos de hospedagem, atividades, aluguéis, planos de refeições e anotações

Selecione um modelo que apresente campos personalizáveis para várias necessidades de viagem, incluindo itinerários turísticos e de várias cidades, com seções editáveis para informações de voo, contatos de hospedagem, atividades, aluguéis, planos de refeições e anotações Colaborativo e acessível: Como o aplicativo Google Sheets é baseado na nuvem, um bom modelo de itinerário de viagem deve aproveitar sua capacidade de compartilhamento, permitindo que os usuários colaborem com outros em seus planos de viagem. O acesso de qualquer dispositivo com Internet o torna versátil para viajantes em trânsito

Como o aplicativo Google Sheets é baseado na nuvem, um bom modelo de itinerário de viagem deve aproveitar sua capacidade de compartilhamento, permitindo que os usuários colaborem com outros em seus planos de viagem. O acesso de qualquer dispositivo com Internet o torna versátil para viajantes em trânsito Notas adicionais e controle de despesas: Um ótimo modelo de itinerário de viagem também inclui seções para notas e despesas para controlar orçamentos e lembretes de última hora, aprimorando a organização e minimizando a dependência de recursos dedicados software de viagens e despesas ## Os 8 principais modelos de itinerário de viagem do Google Sheets

Ao planejar uma viagem emocionante (ou crítica), procurar por "modelos de itinerário de viagem do Google Sheets" é a última coisa que você quer fazer. Para que você não tenha problemas, reunimos aqui os melhores modelos de itinerário de viagem do Google Sheets:

1. Modelo de itinerário de férias da GooDocs

via GooDocs O Modelo de Itinerário de Férias da GooDocs é uma ferramenta excelente e versátil para o planejamento de férias. Ele contém seções para cada dia da sua próxima viagem, permitindo que você capture todos os detalhes de uma só vez.

O modelo oferece espaços dedicados para detalhes da viagem, como informações sobre voos, aluguel de carros, endereços de acomodações, atividades diárias, planos de refeições e quaisquer notas ou lembretes especiais para cada dia.

Esse layout tudo em um facilita a visualização do que você precisa preparar para cada etapa de sua viagem.

Mesmo se você estiver indo para lugares com acesso limitado à Internet, o GooDocs permite que você o imprima e o carregue como um backup físico.

Ideal para: Fazer planos de viagem detalhados.

2. Modelo de itinerário de viagem elegante da GooDocs

via GooDocs Procurando algo com uma abordagem mais minimalista para o planejamento? O Classy Travel Organizer Template da GooDocs é a solução! Esse eficiente modelo de itinerário de viagem foi projetado para fornecer apenas os detalhes mais essenciais, o que o torna ideal para planejadores de viagem que valorizam a eficiência.

Ele funciona como um aplicativo de planejamento diário e se concentra nas principais informações de viagem, incluindo horários de chegada e partida e uma agenda diária. Além disso, ele permite que você adicione detalhes como uma lista de malas, transporte, atividades, refeições, horário, memorando e orçamento para cada dia.

Ideal para: Viagens curtas, escapadas de fim de semana, viagens de negócios ou trabalhar remotamente e viajar onde apenas um breve itinerário é necessário.

➡️ Leia mais: Encontre o melhores lugares para ser um nômade digital em nosso guia completo!

3. Modelo de itinerário de férias em família da GooDocs

via GooDocs Quando você está viajando para se divertir com a família, seu organizador de viagem também deve refletir isso. E é exatamente isso que o Modelo de Itinerário de Férias em Família faz!

Ele dá um toque leve ao planejamento de viagens, tornando-o uma opção divertida para grupos de amigos, famílias ou viajantes individuais.

Esse modelo é mais do que funcional; ele foi projetado para tornar o processo de planejamento agradável. Ele apresenta uma fonte divertida, recursos visuais divertidos e muito espaço para adicionar detalhes que capturam a emoção da viagem que está por vir.

O layout inclui todos os componentes do itinerário: horários de viagem, acomodações, atividades diárias e planos de refeições. Ideal para imprimir ou compartilhar digitalmente, o Funny Vacation Itinerary Template acrescenta um elemento de emoção aos seus planos e ajuda a manter sua viagem organizada.

Ideal para: Fazer planos para férias divertidas com amigos ou familiares.

4. Modelo de itinerário de viagem de negócios da GooDocs

via GooDocs Para profissionais em trânsito, o Modelo de Itinerário de Viagem de Negócios oferece um layout elegante e sofisticado projetado para atender às demandas de viagens de negócios. Ele é feito sob medida para fornecer detalhes abrangentes, incluindo seções para agendas de reuniões, endereços de clientes, horários de viagem e informações de hospedagem.

Com seu design limpo, em tons de magenta, esse modelo é visualmente atraente e prático. Ele permite que os usuários organizem rapidamente seu itinerário e mantenham o cronograma durante a viagem.

Além dos detalhes típicos de viagem, esse modelo tem seções dedicadas a informações de contato e notas importantes de negócios, facilitando o acompanhamento de quem e quando você vai se encontrar.

Ideal para: Profissionais em viagens de negócios.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de itinerário formal de viagem da GooDocs

via GooDocs O Formal Travel Itinerary Planner Template é um modelo flexível e multifuncional que oferece aos usuários uma experiência completa de planejamento de viagem. Ele é adequado para viagens pessoais e profissionais e tem áreas designadas para voos, hospedagem, detalhes de atividades e planos de refeições.

Ele fornece espaço para programações diárias com espaço suficiente para delinear várias atividades, pontos turísticos e notas de transporte, garantindo que cada parte de sua viagem seja coberta.

Esse modelo permite que você:

Adicionar os menores detalhes, inclusive uma análise de custos, e criar um gráfico para visualizar o detalhamento das despesas

Criar listas de verificação para tarefas a serem feitas e tarefas feitas

Incluir as atrações famosas, suas fotos, endereço, horário de funcionamento e taxas de entrada

Ideal para: Visualizar planos de viagem com tabelas e gráficos.

6. Modelo de itinerário de viagem ilustrado da GooDocs

via GooDocs O Modelo de Itinerário de Viagem Ilustrado é uma abordagem eficiente para o planejamento de viagens. Ele tem um layout limpo e estruturado, com seções separadas para destino, refeições, atividades, lazer e orçamento por dia.

Use-o para adicionar atividades diárias específicas, facilitando o acompanhamento de compromissos, reuniões ou atrações imperdíveis.

Esse modelo é ótimo para viagens curtas ou para aqueles que desejam manter seus planos organizados. Seu design impressível facilita a manutenção à mão e o compartilhamento com companheiros de viagem ou colegas.

Ideal para: Viajantes minimalistas que procuram um layout básico e limpo.

7. Modelo de itinerário de viagem profissional da GooDocs

via GooDocs O Modelo de Itinerário de Viagem Profissional é feito sob medida para viajantes que buscam uma maneira altamente organizada e refinada de gerenciar planos de viagem pessoais e de negócios.

Além de um itinerário de sete dias, o modelo oferece seções abrangentes para adicionar sua programação diária, visitas obrigatórias, refeições e lista de tarefas. Ele permite adicionar sua lista de malas e dividi-la em várias categorias, como documentos de viagem, roupas, entretenimento, saúde etc.

Ele também oferece uma área para adicionar horários de reuniões, detalhes do local e informações de contato, o que é especialmente útil para viajantes a negócios que precisam ficar por dentro das oportunidades de networking.

Ideal para: Viajantes corporativos que preferem um planejamento abrangente.

8. Modelo de itinerário de viagem simples da Lido

via Lido O Lido's Simple Travel Itinerary Template for Google Sheets é uma ferramenta interativa e versátil que combina o poder do Google Sheets com um formato prático e detalhado de itinerário de viagem.

Use esse modelo para adicionar itinerários dia a dia e programações de atividades e personalizar cada seção para atender às suas necessidades exclusivas.

Como foi criado no Google Sheets, ele pode ser acessado de qualquer lugar com conexão à Internet, o que o torna ideal para viajantes que precisam fazer ajustes em qualquer lugar.

Ideal para: Viajantes que preferem manter tudo atualizado no Google Sheets.

Limitações do uso do Planilhas Google para o itinerário de viagem

Embora o Planilhas Google seja uma ferramenta versátil para organizar itinerários de viagem, ele tem algumas limitações. Vamos discutir algumas delas:

Acessibilidade off-line limitada: Embora o Planilhas Google possa ser acessado off-line se configurado com antecedência, isso requer configurações específicas. Se os viajantes se esquecerem de ativar o acesso off-line, talvez não consigam visualizar o itinerário em locais sem conexão com a Internet

Embora o Planilhas Google possa ser acessado off-line se configurado com antecedência, isso requer configurações específicas. Se os viajantes se esquecerem de ativar o acesso off-line, talvez não consigam visualizar o itinerário em locais sem conexão com a Internet Falta de integração com aplicativos de gerenciamento de viagens: Ao contrário dos aplicativos dedicadosaplicativos de gerenciamento de viagenso Planilhas Google não se integra diretamente com serviços de rastreamento de voos, reservas de hotéis ou navegação por mapas. Isso exige que os viajantes insiram e atualizem manualmente as informações, o que consome muito tempo e está sujeito a erros

Ao contrário dos aplicativos dedicadosaplicativos de gerenciamento de viagenso Planilhas Google não se integra diretamente com serviços de rastreamento de voos, reservas de hotéis ou navegação por mapas. Isso exige que os viajantes insiram e atualizem manualmente as informações, o que consome muito tempo e está sujeito a erros Sem notificações em tempo real: O Planilhas Google não oferece notificações ou alertas em tempo real, portanto, se houver alterações de última hora nos horários dos voos ou nos detalhes do check-in, o itinerário não será atualizado automaticamente. Os viajantes precisam verificá-lo com frequência ou inserir manualmente as alterações, o que o torna inconveniente

O Planilhas Google não oferece notificações ou alertas em tempo real, portanto, se houver alterações de última hora nos horários dos voos ou nos detalhes do check-in, o itinerário não será atualizado automaticamente. Os viajantes precisam verificá-lo com frequência ou inserir manualmente as alterações, o que o torna inconveniente Sem sincronização de calendário integrada: O Google Sheets não sincroniza diretamente com aplicativos de calendário, o que permitiria aos viajantes receber notificações oportunas e ver os planos de viagem junto com outras atividades programadas

➡️ Read More: 10 melhores assistentes de planejamento de viagens com IA para planejamento de férias

Modelos alternativos de itinerário de viagem

Pronto para dar uma sacudida em seus planos de viagem?

Esses modelos alternativos de itinerário de viagem foram criados para mantê-lo organizado e pronto para a sua próxima aventura, quer você esteja buscando experiências fora do comum ou maneiras exclusivas de explorar um destino conhecido.

1. Modelo de itinerário de viagem de negócios ClickUp

Modelo de itinerário de viagem de negócios do ClickUp em ClickUp Docs

O modelo Modelo de Itinerário de Viagem de Negócios do ClickUp é perfeito para profissionais que precisam manter seus planos de viagem relacionados ao trabalho meticulosamente organizados. Ele permite registrar detalhes de voos, informações de acomodação, horários de reuniões e planos de transporte.

Um recurso importante é a capacidade de manter tudo o que os viajantes a negócios precisam em um formato bem estruturado. Ele permite fácil acesso a detalhes de contato, horários de reuniões e endereços de clientes ou locais.

Além disso, o modelo inclui áreas para controle de despesas, o que é fundamental para quem viaja a negócios e precisa gerenciar orçamentos de viagem e enviar relatórios de despesas.

Sinta-se à vontade para compartilhar o modelo com seus colegas sem se preocupar com a divulgação de suas informações pessoais. Além disso, acesse seu itinerário de qualquer dispositivo sempre que precisar!

Ideal para: Viajantes a negócios que precisam de atualizações em tempo real e acesso a partir de vários dispositivos.

2. Modelo de itinerário de viagem do planejamento de férias do ClickUp

Modelo de planejamento de férias do ClickUp

**Modelo de planejamento de férias do ClickUp é uma ótima ferramenta para organizar todos os aspectos de uma viagem de férias, seja uma escapada de fim de semana ou uma aventura em várias cidades.

Esse modelo permite controlar seu orçamento e reservas de restaurantes, ajudando-o a planejar suas despesas com eficiência. Ele também permite que você liste os detalhes dos lugares a serem visitados, eventos locais e dicas de viagem.

Selecione entre as várias visualizações de alto nível, como List View, Embed View, Docs View e Board View, e encontre a que funciona melhor para você.

E mais? Ele permite que você visualize seu itinerário de viagem em Visualização do mapa !

exibir o itinerário de sua viagem no Map View_

Esse modelo é perfeito para férias em grupo! Ele facilita o compartilhamento do itinerário com amigos e familiares e mantém todos informados.

Ideal para: Famílias ou grupos que planejam férias juntos.

Dica profissional: Use este modelo para férias em família ou férias com muitas atividades e paradas. Organize o itinerário de cada dia em seções separadas e use a seção Bloco de notas do ClickUp para anotar os nomes e as informações das pessoas que você conhecer durante as férias.

3. Modelo de planejamento de viagem do ClickUp

Planejador de viagens ClickUp

**Modelo de planejador de viagens do ClickUp é outro modelo de nível iniciante que ajuda você a se manter organizado durante suas viagens. Acompanhe destinos, voos e reservas de hotéis e compartilhe-os com seus amigos e familiares para uma colaboração perfeita.

O modelo organiza as tarefas em categorias e configura notificações para mantê-lo atualizado sobre as alterações. Além disso, o rastreador de despesas integrado ajuda você a monitorar custos, dividir despesas e manter um orçamento definido

Ideal para: Acompanhar vários destinos e atividades em um só lugar.

4. Modelo de planejador de viagem ClickUp

Modelo de planejador de viagem do ClickUp

Modelo de planejador de viagem do ClickUp é ideal para viajantes que procuram uma ferramenta simples e fácil de usar para planejar sua viagem. Seu formato simples oferece uma estrutura fácil de seguir, o que é útil tanto para viagens curtas quanto para férias mais longas.

O modelo é altamente personalizável, permitindo que você adicione seções para se adequar aos seus planos de viagem exclusivos. Seus vários Custom Fields (campos personalizados), como tipo de atividade, transporte, compras obrigatórias e opções de alimentação, ajudam a planejar os detalhes das viagens.

Ele está disponível em cinco visualizações, incluindo uma lista de atividades, um calendário de viagem, um guia de viagem e muito mais! O modelo também suporta planejamento colaborativo, o que o torna uma ótima opção para casais, famílias ou amigos que viajam juntos.

Ideal para: Fazer planos abrangentes para a viagem, incluindo compras obrigatórias, lugares para visitar e atividades.

5. Modelo de itinerário de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Está planejando um evento? Nós temos o modelo certo modelo de planejamento de eventos para você! **Modelo de Itinerário de Planejamento de Eventos da ClickUp ajuda a organizar todos os detalhes intrincados para o planejamento bem-sucedido do evento, desde o acompanhamento de cronogramas, listas de convidados e arranjos do local até o serviço de bufê, entretenimento e logística.

Para ficar em dia com todos os prazos, atribua e marque suas tarefas com base na prioridade, incluindo tarefas urgentes, altas, normais, baixas e sem prioridade.

Abra o modelo em List View, Calendar View ou Board View e organize suas tarefas da maneira que melhor lhe convier.

E mais? Compartilhe-o facilmente com seus colegas e trabalhe em conjunto em tempo real com o Documentos do ClickUp .

Ideal para: Planejar eventos pequenos e grandes.

Dica profissional: O modelo é perfeito para eventos pessoais e profissionais, como casamentos, festas e comemorações. Para ficar em dia com o planejamento, crie listas de tarefas separadas para fornecedores, decoração e confirmações de presença dos convidados, usando níveis de prioridade para sinalizar itens críticos, como reservas de locais ou prazos para o serviço de bufê.

6. Modelo de itinerário de conferência do ClickUp

Modelo de agenda de conferência do ClickUp

Está organizando uma conferência?

A Modelo de agenda de conferência do ClickUp é perfeito para organizar eventos com várias sessões, como conferências, seminários ou workshops. Ele permite organizar rapidamente as sessões, os detalhes dos palestrantes, os intervalos e outros componentes essenciais da agenda de uma conferência em um layout estruturado.

O modelo oferece seções para biografias de palestrantes, horários de sessões, locais de eventos e tópicos e fornece uma estrutura abrangente que pode ser seguida tanto pelos participantes quanto pelos organizadores.

Ele também permite que vários colaboradores atualizem as programações, confirmem os palestrantes e acompanhem quaisquer alterações na agenda em tempo real.

Ideal para: Planejamento de eventos de grande escala, como conferências ou seminários.

Dica profissional: Compartilhe um link "somente para visualização" do modelo com os participantes para que eles possam explorar as sessões com antecedência. Isso ajudará todos a aproveitar ao máximo a agenda sem alterar o plano principal.

Faça com que cada viagem seja fácil com o ClickUp

Incorporar modelos de itinerário de viagem no Google Sheets ao seu planejamento de viagem faz uma diferença significativa entre uma viagem confusa e uma experiência agradável.

Esses modelos oferecem layouts estruturados que esclarecem cada parte de seu itinerário. Eles mantêm todos os detalhes da sua viagem, horários e pontos de visita obrigatória organizados em um local acessível.

No entanto, à medida que o planejamento de viagens evolui, a integração do Google Sheets com o ferramentas de colaboração remota como o ClickUp facilitam ainda mais o compartilhamento e a atualização de planos em tempo real.

O ClickUp oferece planejamento de viagens com IA, além de modelos de itinerários de viagem para todas as ocasiões. Seus poderosos recursos de colaboração são ideais para itinerários detalhados, coordenação de viagens em equipe e planejamento de eventos organizados. Torne sua próxima viagem mais tranquila do que nunca inscrevendo-se gratuitamente hoje mesmo!