10 melhores alternativas e concorrentes do ZoomInfo em 2024

O ZoomInfo, o autoproclamado "Google das pessoas", é um software de banco de dados de clientes que abre um mundo de clientes e parceiros potenciais para as equipes de vendas e marketing.

No entanto, embora o ZoomInfo se esforce para obter precisão, às vezes podem aparecer informações desatualizadas ou detalhes de contato incorretos. Esses problemas de precisão de dados podem levar à perda de tempo e a perspectivas inexploradas para sua equipe de vendas. Além disso, a cobertura limitada do ZoomInfo em nichos de mercado pode forçá-lo a procurar alternativas ao ZoomInfo para gerar leads a partir de bancos de dados de clientes específicos.

Como resultado, muitos dos principais tomadores de decisão em vendas e marketing procuram concorrentes da ZoomInfo para atender às suas necessidades de uma ferramenta robusta de inteligência de vendas que possa fornecer dados de qualidade.

Para ajudá-lo a encontrar uma solução, reunimos uma lista das 10 principais alternativas ao ZoomInfo para melhorar seu alcance de vendas. Também listamos seus recursos de destaque e preços para ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita.

O que você deve procurar nas alternativas ao ZoomInfo?

Os dados são a pedra angular de qualquer estratégia de marketing e vendas. Com perfis detalhados de empresas e dados de contato, você pode criar estratégias de vendas e de marketing hiperdirecionadas campanhas de marketing que atingem as pessoas certas no momento certo.

No entanto, você precisa de um software de banco de dados abrangente e econômico para levar seus esforços de prospecção para o próximo nível.

É aí que entram plataformas como a ZoomInfo. Elas se tornam sua solução de inteligência de vendas para a geração de leads.

Ao escolher as alternativas do ZoomInfo, considere os seguintes recursos principais:

Qualidade e precisão dos dados: Verifique as fontes de dados da plataforma, a frequência de atualização e as garantias de precisão. Procure análises e depoimentos independentes para avaliar as experiências do mundo real

Verifique as fontes de dados da plataforma, a frequência de atualização e as garantias de precisão. Procure análises e depoimentos independentes para avaliar as experiências do mundo real Recursos e funcionalidade: Escolha alternativas ao ZoomInfo que ofereçam recursos que atendam às suas principais necessidades. Você precisa de dados básicos de contato, como números de telefone ou endereços de e-mail, ou de informações mais detalhadas sobre a empresa? Você precisa deintegrações com seu CRM ou ferramentas de automação de marketing? Você precisavisualizar e criar modelos de dados?

Escolha alternativas ao ZoomInfo que ofereçam recursos que atendam às suas principais necessidades. Você precisa de dados básicos de contato, como números de telefone ou endereços de e-mail, ou de informações mais detalhadas sobre a empresa? Você precisa deintegrações com seu CRM ou ferramentas de automação de marketing? Você precisavisualizar e criar modelos de dados? Opções de cobertura e segmentação: Se você é um profissional de marketing que deseja criar campanhas estratégicas de vendas e marketing com base em um segmento ou demografia específicos, precisa procurar uma plataforma que ofereça uma ampla gama de opções de segmentação

Se você é um profissional de marketing que deseja criar campanhas estratégicas de vendas e marketing com base em um segmento ou demografia específicos, precisa procurar uma plataforma que ofereça uma ampla gama de opções de segmentação Preços e valor: Compare os modelos de preços e os recursos das alternativas. Considere os custos ocultos, como sistemas de crédito ou limitações de exportação de dados. Escolha uma que ofereça um bom valor para seu orçamento e nível de uso

Compare os modelos de preços e os recursos das alternativas. Considere os custos ocultos, como sistemas de crédito ou limitações de exportação de dados. Escolha uma que ofereça um bom valor para seu orçamento e nível de uso Facilidade de uso e suporte ao cliente: Procure uma pesquisa intuitiva, painéis de controle fáceis de usar e recursos de ajuda e suporte ao cliente prontamente disponíveis

As 10 melhores alternativas ao ZoomInfo para usar em 2024

Com esses fatores em mente, vamos explorar as dez melhores alternativas ao ZoomInfo que você pode usar para encantar suas equipes de marketing e vendas em 2024:

1. Apollo.io - Melhor para estratégias de vendas orientadas por dados

via Apollo.io A Apollo.io é uma plataforma de inteligência de vendas e engajamento que ajuda os representantes de marketing e vendas a encontrar e se conectar com clientes em potencial.

Uma das alternativas mais populares do ZoomInfo, ele tem um banco de dados de contatos de mais de 260 milhões de pessoas e 60 milhões de empresas, incluindo informações vitais como nomes, cargos e endereços de e-mail.

Você pode usar seus filtros de pesquisa para encontrar os contatos exatos que deseja. Além disso, o Apollo.io pode enriquecer seus leads e dados de contato existentes com informações adicionais para identificar empresas, como perfis de mídia social e notícias da empresa.

Melhores recursos do Apollo.io

Encontre mais leads com e-mails verificados, números de telefone e mais de 200 outros atributos de dados

Alcance seus perfis de clientes ideais com recomendações inteligentes

Priorize leads de alto valor com IA (Inteligência Artificial)

Expanda para além de seu pipeline de vendas com inteligência de conversas e negócios

Limitações do Apollo.io

A curva de aprendizado acentuada para funcionalidades avançadas

Navegação um pouco confusa

Algumas preocupações com relação à qualidade dos dados

Preços do Apollo.io

Gratuito: Créditos de e-mail ilimitados

Créditos de e-mail ilimitados Básico: $59/usuário por mês

$59/usuário por mês Profissional: $99/usuário por mês

$99/usuário por mês Organização: $149/usuário por mês, cobrado anualmente

Apollo.io avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (6300+ avaliações)

4,8/5 (6300+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (300+ avaliações)

2. DealSignal - Melhor para geração de leads em tempo real

via Sinal de negociação A DealSignal é uma plataforma de dados B2B que ajuda as equipes de vendas e de marketing a segmentar os compradores certos, personalizar o alcance, aumentar a capacidade de entrega de e-mails e gerar mais conversões. As equipes de vendas e marketing adoram essa plataforma porque ela fornece acesso a um enorme banco de dados de contatos verificados.

Você também pode acessar perfis de empresas, dados firmográficos, tecnográficos e de intenção. Essas informações podem ajudá-lo a adaptar seu alcance às suas listas de contatos direcionados.

A DealSignal também oferece uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a enriquecer seus dados, como pontuação de leads e dados de intenção. Esses fatores lhe conferem um lugar nesta lista das melhores alternativas ao Zoominfo.

Melhores recursos da DealSignal

Elimine a pesquisa manual e gere pipelines mais rapidamente

Enriqueça seus leads de entrada com o preenchimento automático de formulários

Maximize a cobertura do público B2B com dados atualizados, verificados e precisos

Limitações da DealSignal

A priorização da base de contatos não é perfeita

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado com seus recursos avançados

Preços da DealSignal

Iniciante: US$ 499/mês

US$ 499/mês Profissional e Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da DealSignal

G2: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

4,8/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

3. Cognism - Melhor para prospecção inteligente

via Cognição A Cognism é uma plataforma global de inteligência de vendas que ajuda as equipes de receita a encontrar e se conectar com os tomadores de decisão em suas contas-alvo. Seu foco é fornecer dados comerciais B2B precisos e em conformidade.

A Cognism afirma ter uma taxa de atualização líder do setor, garantindo que você tenha dados de contato atuais e precisos. Ele oferece uma variedade de automação de vendas ferramentas, como localizadores de e-mail e discadores, que podem ajudá-lo a economizar tempo e esforço na prospecção de novos clientes.

A plataforma se integra a várias outras ferramentas de vendas, como CRM e plataformas de automação de marketing. Isso facilita o uso do Cognism em seu fluxo de trabalho de prospecção de vendas existente.

Melhores recursos do Cognism

Obtenha e-mails e números de telefone validados dos principais clientes potenciais em suas listas de contatos-alvo

Use filtros avançados para dados de contato, detalhes firmográficos e tecnográficos, eventos de gatilho de vendas e dados de intenção para descobrir seu melhor comprador-alvo em segundos

Obtenha números limpos por DNC desde o início

Use sinais de intenção do comprador para entender quando os compradores estão no mercado para a sua solução e interceptá-los no início da jornada

Limitações do Cognism

Pode ter uma filtragem de alvos imprecisa às vezes

Os usuários relatam falhas técnicas recorrentes

Preços do Cognism

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cognism

G2: 4,6/5 (mais de 545 avaliações)

4,6/5 (mais de 545 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4. LeadIQ - Melhor para simplificar a coleta de leads

via LeadIQ O LeadIQ é uma plataforma de inteligência de vendas projetada para ajudar as equipes de vendas e marketing a encontrar, qualificar e se conectar com possíveis leads.

Ele oferece uma variedade de ferramentas e recursos para otimizar a geração de leads, facilitando para suas equipes de vendas a identificação dos clientes potenciais certos, a coleta de informações sobre eles e a personalização dos compromissos.

As ofertas de inteligência de vendas da plataforma também o ajudam a rastrear os dados da empresa, incluindo notícias, eventos de financiamento e outras informações relevantes para identificar possíveis acionadores de vendas.

Além disso, as ferramentas baseadas em IA podem automatizar tarefas repetitivas, personalizar mensagens de e-mail e páginas de destino e aumentar a pontuação de leads, tornando-a uma das melhores alternativas ao ZoomInfo.

melhores recursos do #### LeadIQ

Rastreie sinais de compra para contas atribuídas e comece a criar seu pipeline

Adicione novos clientes potenciais a uma cadência automaticamente e personalize e-mails frios com IA

Faça a sequência de novos prospects quando os dados forem capturados e automatize os e-mails frios

Capacite suas equipes de receita com precisão de dados por meio de dados de contato e informações de conta confiáveis

Limitações do LeadIQ

Imprecisões na previsão de leads

Falhas técnicas recorrentes

Preços do LeadIQ

Freeemium : Plano gratuito

: Plano gratuito Essencial : uS$ 45/usuário por mês

: uS$ 45/usuário por mês Pro : uS$ 89/usuário por mês

: uS$ 89/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do LeadIQ

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

5. Lusha - Melhor para precisão de informações de contato

via Lusha A Lusha é uma plataforma de inteligência de vendas B2B projetada para equipes de vendas, marketing e recrutamento. Ela ajuda os usuários a encontrar e se conectar com clientes em potencial, fornecendo informações de contato, insights sobre a empresa e ferramentas de geração de leads.

A Lusha atende a uma ampla gama de usuários, como profissionais de vendas individuais, pequenas empresas e grandes empresas. Ele também enriquece seus dados existentes com informações adicionais, como cargos, perfis de mídia social e informações da empresa.

Melhores recursos do Lusha

Segmente empresas com base em sua pilha de tecnologia usando o filtro Technology (Tecnologia)

Mantenha-se atualizado sobre as mudanças de emprego de seus clientes potenciais para que você possa explorar novas oportunidades de negócios usando o filtro e o alerta de mudança de emprego

Preencha seu pipeline com leads qualificados com base nos dados de intenção do comprador

Obtenha insights instantâneos sobre o perfil do cliente ideal com base em pesquisas anteriores

Identifique qual fonte gera mais leads e atinja seus KPIs ainda mais rapidamente

limitações do #### Lusha

Imprecisões em alguns detalhes de contato

A interface do usuário e o painel não são fáceis de usar para iniciantes

Preços da Lusha

Gratuito

Pro: $29/mês por usuário, cobrado anualmente

$29/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: $51/mês por usuário, cobrado anualmente

$51/mês por usuário, cobrado anualmente Escala: Preços personalizados

Lusha classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

6. Kaspr - Melhor para enriquecimento automatizado de leads

via Kaspr O Kaspr é uma ferramenta de inteligência de vendas criada para ajudar profissionais de vendas e empresas a encontrar informações de contato de clientes em potencial, especificamente no LinkedIn. Ele oferece ferramentas para prospecção de vendas por meio de enriquecimento e automação de dados.

Você pode armazenar, gerenciar e organizar seus leads enquanto se integra a várias plataformas de vendas e marketing, o que o torna um concorrente do ZoomInfo.

O Kaspr também oferece uma extensão para o Chrome que permite pesquisar rapidamente na Web informações disponíveis publicamente e, em seguida, apresentá-las a você em uma interface de usuário intuitiva.

Melhores recursos do Kaspr

Gerencie leads, automatize o alcance e sincronize dados com seus outros aplicativos de vendas

Veja parte dos dados antes de pagar por eles

Faça prospecção, alcance e crie oportunidades para representantes de desenvolvimento de vendas (SDRs), tudo em um só lugar

Personalize em escala com recursos de automação de vendas, como o envio de solicitações de conexão do LinkedIn

Limitações do Kaspr

Problemas com a recuperação de dados para empresas menores

Certos recursos podem ser incompatíveis com as políticas do LinkedIn

Preços do Kaspr

**Gratuito

Iniciante: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Empresa: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Organização: US$ 99/mês por usuário para um mínimo de 5 usuários, cobrados anualmente

Kaspr ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Clearbit - Melhor para enriquecimento avançado de dados

via Clearbit A Clearbit é uma plataforma de inteligência de clientes que ajuda as empresas a coletar e analisar dados sobre seus clientes e clientes em potencial. Ela usa uma variedade de fontes de dados, incluindo registros públicos, mídia social e tráfego do site, para criar um perfil abrangente de cada cliente em potencial.

A Clearbit pode classificar seus leads com base na probabilidade de conversão em clientes pagantes. Ela também ajuda a segmentar seus clientes em diferentes grupos com base em seus interesses, necessidades e comportamentos.

Melhores recursos do Clearbit

Tenha acesso a dados limpos, precisos e confiáveis

Identifique os leads mais adequados em tempo real e concentre os esforços da sua equipe de vendas onde eles são mais importantes

Revelar a intenção de compra dos visitantes de seu site por meio de inteligência de IP

Entenda as empresas controladoras e subsidiárias para encaminhar o lead certo para o representante certo

Limitações da Clearbit

A curva de aprendizado da maioria dos recursos

Discrepâncias ocasionais nos dados disponíveis

Preços da Clearbit

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Clearbit

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

8. UpLead - Melhor para geração de leads direcionados

via UpLead O UpLead é um software de geração de leads B2B e concorrente do ZoomInfo que fornece um grande banco de dados de informações de contato comercial verificadas, juntamente com ferramentas de inteligência de vendas para ajudá-lo a filtrar e direcionar suas pesquisas.

A ferramenta de verificação de e-mail do UpLead ajuda a garantir que seus endereços de e-mail sejam precisos e atualizados. Assim, você pode melhorar sua capacidade de entrega de e-mails e evitar o envio de e-mails para endereços inválidos.

Ele também tem uma ferramenta de inteligência do concorrente para rastrear a atividade de seus concorrentes e identificar leads potenciais. Você também pode usar essa ferramenta para saber mais sobre seus concorrentes, seus produtos e serviços.

melhores recursos do #### UpLead

Crie uma lista de prospecção limpa que pode ser conectada às suas ferramentas de vendas

Use mais de 50 filtros de pesquisa para descobrir contatos e empresas que correspondam ao seu perfil de comprador

Conecte-se com leads reais e qualificados com verificação de e-mail em tempo real

Identifique e envolva compradores que pretendem comprar com a análise de dados de intenção

Limitações do UpLead

Imprecisões no título ou nas informações de emprego de alguns contatos

Uma curva de aprendizado com a interface do usuário

Preços do UpLead

**Gratuito

Essenciais : uS$ 99/usuário por mês

: uS$ 99/usuário por mês Plus : uS$199/usuário por mês

: uS$199/usuário por mês Profissional: Preços personalizados

UpLead ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

9. Proxycurl - Melhor para raspagem da Web e extração de dados

via Proxycurl O Proxycurl é uma plataforma de API projetada para ajudá-lo a criar e dimensionar aplicativos orientados por dados sobre pessoas e empresas sem a necessidade de gerenciar equipes de ciência de dados e raspagem da Web.

Seus recursos integrados de raspagem extraem dados de sites que não estão prontamente disponíveis por meio de APIs, lidando com o trabalho pesado de aquisição e processamento de dados.

Além disso, o Proxycurl oferece vários recursos para acessar uma grande quantidade de dados disponíveis publicamente sobre pessoas e empresas, incluindo perfis, informações de contato, finanças da empresa etc.

Melhores recursos do Proxycurl

Obtenha dados atualizados sobre pessoas e empresas para alimentar seus produtos de automação de vendas e marketing

Encontre a pessoa certa para conversar em suas empresas-alvo com o ponto de extremidade da API Role Lookup

Extraia perfis do LinkedIn periodicamente e receba alertas quando um tomador de decisões ingressar em uma nova empresa ou se uma pessoa for promovida a um cargo de tomada de decisões

Limitações do Proxycurl

Certos sites ou bancos de dados podem restringir o acesso por meio de ferramentas de raspagem, tornando os dados indisponíveis por meio do Proxycurl

Preços do Proxycurl

Preço único inicial: US$ 4500

US$ 4500 Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Proxycurl

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. LeadFuze - Melhor para geração escalável de leads

via LeadFuze O LeadFuze é um software de geração de leads baseado em nuvem que ajuda os representantes de vendas e marketing a encontrar e se conectar com clientes em potencial. Ele usa uma variedade de métodos para coletar dados sobre possíveis clientes potenciais, como raspagem da Web e agregação de dados.

O LeadFuze pode classificar os leads com base em seus critérios de pesquisa para que você possa se concentrar nos leads mais promissores. Além disso, a plataforma suporta assinaturas de e-mail que capturam leads.

Melhores recursos do LeadFuze

Crie listas de leads e sincronize automaticamente os leads com suas plataformas de CRM eferramentas de divulgação* Use a IA para pingar leads em seuPlataforma de CRM ouferramentas de fluxo de trabalho para acionar campanhas de contato automaticamente

Obtenha detalhes completos sobre seus leads, como histórico de trabalho, habilidades, formação universitária e muito mais

Acione campanhas de alcance multicanal com integrações

Limitações do LeadFuze

Limite baixo de tamanho de lista

Tem uma curva de aprendizado com a interface do usuário

Preços do LeadFuze

Ilimitado: A partir de US$ 397/mês

A partir de US$ 397/mês Escalonamento: A partir de $147/mês

A partir de $147/mês Personalizado

LeadFuze ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Outras ferramentas de banco de dados de clientes

Embora as ferramentas de gerenciamento de dados sejam essenciais, considere como as plataformas de CRM e de banco de dados, como o ClickUp, podem ampliar seu impacto. Os CRMs vão além do armazenamento de dados, oferecendo percepções valiosas e fluxos de trabalho simplificados.

ClickUp CRM do ClickUp oferece um hub central para sua jornada de dados. Imagine ir além do armazenamento de dados e poder analisar seus dados, obter insights acionáveis e otimizar seus fluxos de trabalho, tudo isso em uma plataforma fácil de usar.

Classificada como a cRM número 1 do mundo pela G2 o ClickUp CRM permite que você transforme clientes potenciais em clientes fiéis. Otimize seu funil de vendas, personalize seu alcance e veja sua empresa prosperar com o ClickUp.

A visualização Item Hubs do ClickUp facilita a classificação de documentos, painéis e quadros brancos por recentes, favoritos ou 'Criado por mim'

O ClickUp é uma excelente ferramenta para o gerenciamento do relacionamento com o cliente por vários motivos:

Plataforma altamente personalizável: Crie campos personalizados, automação e fluxos de trabalho para corresponder ao seu processo de vendas e à jornada do cliente exclusivos

Crie campos personalizados, automação e fluxos de trabalho para corresponder ao seu processo de vendas e à jornada do cliente exclusivos Variedade de visualizações: Visualize e gerencie as interações com seus clientes com mais de dez visualizações diferentes, incluindoQuadros Kanban do ClickUpcalendários, gráficos de Gantt e listas

Visualize e gerencie as interações com seus clientes com mais de dez visualizações diferentes, incluindoQuadros Kanban do ClickUpcalendários, gráficos de Gantt e listas Painéis personalizáveis: Obtenha insights valiosos sobre o relacionamento com seus clientes comDashboards do ClickUp que são totalmente personalizáveis. Use-o para acompanhar as principais métricas, como o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho médio do negócio e o progresso do pipeline de vendas

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

O ClickUp sobrecarrega as equipes de vendas ao centralizar todo o fluxo de trabalho em uma única plataforma. Desde a nutrição de leads e o gerenciamento de pipeline até a colaboração em negociações e a integração de clientes, os representantes de vendas podem se livrar da dispersão de tarefas Bancos de dados do Google Sheets e e-mails para um hub unificado.

Ele também permite criar o banco de dados de clientes perfeito, ideal para armazenar e analisar dados sobre clientes, contatos e negócios potenciais e existentes. O ClickUp também permite adicionar links entre tarefas, documentos e muito mais para acompanhar o seu trabalho com eficiência.

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp

O CRM do ClickUp ainda permite que você atribua automaticamente tarefas para cada etapa de seu projeto pipeline de vendas . Com as atualizações de status acionadas com base nas atividades, é possível alternar instantaneamente as prioridades e alertar a equipe de vendas sobre qual conta/perfil de cliente deve ser o próximo foco.

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários

Os melhores recursos do ClickUp CRM

Alinhe as equipes de vendas e marketing com as mesmas metas por meio de dados compartilhados e atualizações em tempo real

Obtenha insights orientados por dados com relatórios e recursos visuais prontamente disponíveis, orientando os relacionamentos com seus clientes para o sucesso

Monitore o valor do cliente, o tamanho dos negócios e muito mais com visões gerais de alto nível

Analise dados de fontes externas com as integrações do ClickUp e descubra tendências e padrões ocultos para aprimorar suas estratégias de contato com o cliente

Visualize seu funil de vendas, otimize os fluxos de trabalho do cliente e colabore em oportunidades com sua equipe

Usemodelos de banco de dados pré-criados para gerenciar e analisar dados, gerar relatórios e planejar suas próximas etapas para se conectar com seus clientes

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (9000+ avaliações)

4,7/5 (9000+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

Aproveitando o poder dos dados com as alternativas certas do ZoomInfo

Escolhendo o cliente certo software de banco de dados vai além da comparação de recursos; você precisa atender às necessidades exclusivas de toda a sua organização. Dê às suas equipes de vendas e marketing as ferramentas para ir além Bancos de dados do Excel e impulsionar o relacionamento com os clientes e a receita.

Existem muitos concorrentes excelentes do Zoominfo, portanto, considere todos os prós e contras antes de decidir. Evite se contentar com soluções de inteligência de vendas desarticuladas e priorize uma plataforma que consolide seus dados, forneça visualizações perspicazes e incentive a colaboração contínua.

Experimente ClickUp gratuitamente hoje.