Testamos as 10 melhores alternativas para o MatterMost em 2025

Em 2016, caiu a notícia de que a Uber havia mudado do Slack - a plataforma de mensagens de crescimento mais rápido para empresas - para o Mattermost, o azarão nesse espaço.

O motivo? O Slack não apresentava uma estrutura de segurança adequada para equipes técnicas com necessidades operacionais complexas. Assim, a Uber decidiu criar sua própria ferramenta de comunicação interna em parceria com a MatterMost. 🤯

Não havia muitos ferramentas de comunicação e colaboração de nível empresarial na época, é claro, e a gigante do compartilhamento de viagens queria uma ferramenta de colaboração em equipe mais "segura" para suas equipes técnicas.

Assim, o Mattermost conquistou sua parte dos holofotes, tornando-se uma plataforma de comunicação popular para empresas de grande porte.

Porém, nos cinco anos seguintes, ferramentas como o Slack e o Microsoft Teams adicionaram recursos robustos de segurança e privacidade. A situação se inverteu, e a Uber retornou todos os seus 38.000 funcionários para o Slack. ( fonte )

Embora o MatterMost ainda seja uma ferramenta popular para as equipes preocupadas com a segurança, muitas outras já estão consumindo sua fatia do bolo. 🍕

Neste blog, exploraremos as principais alternativas ao MatterMost, com foco em recursos de comunicação avançados e medidas de segurança de nível empresarial. Isso o ajudará a selecionar uma solução robusta para o MatterMost ferramenta de colaboração que sua equipe merece.

O que você deve procurar em um software de colaboração seguro?

Escolhendo um ferramenta de colaboração on-line para a sua equipe não deve ser um osso duro de roer. Na verdade, há três aspectos principais a serem considerados: recursos de comunicação, conformidade com privacidade e segurança e suporte à integração.

Você também deve considerar esses fatores adicionais:

Múltiplas opções de comunicação: Verifique se o aplicativo permite comunicação assíncrona ecolaboração de equipe em tempo real com recursos como threads, chamadas de áudio e vídeo, quadros brancos e muito mais

Verifique se o aplicativo permite comunicação assíncrona ecolaboração de equipe em tempo real com recursos como threads, chamadas de áudio e vídeo, quadros brancos e muito mais Criptografia de ponta a ponta: O aplicativo deve proteger seus dados e garantir que todas as informações sensíveis e confidenciais permaneçam privadas e seguras

O aplicativo deve proteger seus dados e garantir que todas as informações sensíveis e confidenciais permaneçam privadas e seguras Níveis de acesso : Capacite os administradores com a capacidade de gerenciar permissões de usuários e reduzir o risco de acesso não autorizado e uso indevido de informações

: Capacite os administradores com a capacidade de gerenciar permissões de usuários e reduzir o risco de acesso não autorizado e uso indevido de informações **Autenticação multifator: reforce a segurança com uma camada adicional de verificação do usuário e evite tentativas de acesso não autorizado, mesmo que as credenciais de login sejam comprometidas

Recursos de integração: Facilite a comunicação eficaz e aumente a eficiência do fluxo de trabalho com integrações para compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas eferramentas de colaboração de projetos Agora que você sabe quais recursos deve procurar ao escolher um ferramenta de colaboração em equipe que seja igualmente segura e versátil, vamos dar uma olhada nas principais alternativas ao MatterMost.

As 10 melhores alternativas ao MatterMost em 2024

Aqui está uma lista da nossa equipe dos 10 melhores aplicativos de colaboração que são tão seguros e fáceis de usar quanto o MatterMost, mas com recursos e funcionalidades adicionais.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração

Evite alternar entre aplicativos - adicione membros da equipe às discussões e colabore mais de perto em um único espaço com o ClickUp Chat

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um plataforma de colaboração de espaço de trabalho que oferece soluções robustas de comunicação em equipe, gerenciamento de projetos e gerenciamento de documentos - tudo em um só lugar!

Uma ferramenta holística de comunicação com a equipe, o ClickUp fornece informações em tempo real e colaboração assíncrona com recursos que vão desde a Visualização do ClickUp Chat e integração de e-mail incorporada à gravação de vídeo com Clipe no ClickUp , Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais do ClickUp .

Adicione comentários, envie e-mails e colabore com sua equipe, tudo a partir do seu Espaço de trabalho do ClickUp Além disso, suas equipes também podem colaborar em projetos e documentos compartilhados por meio de comentários e bate-papo. Ele permite que os usuários editem documentos junto com colegas de equipe e até mesmo enviá-los por e-mail a partir do aplicativo.

Além de tudo isso, IA do ClickUp facilita muito a elaboração de comunicações, a edição de documentos e o resumo de reuniões. E a melhor parte? Você pode fazer tudo isso em um único espaço de trabalho no ClickUp sem ter que fazer malabarismos com vários aplicativos de trabalho ou ferramentas de comunicação .

Facilite a comunicação do gerenciamento de projetos multifuncionais com o ClickUp Cross-Functional Project Template

Se você quiser uma ferramenta para facilitar o gerenciamento e o monitoramento de projetos multifuncionais, considere Modelo de projeto multifuncional do ClickUp .

Você pode usá-lo para organizar projetos em departamentos para melhor visibilidade. Para acompanhar o progresso, você pode dividir as tarefas em cinco status: A fazer, Preso, Em andamento, Concluído e Bloqueado. Atualize os status à medida que avança nas tarefas para manter todos os participantes na mesma página em relação ao status do projeto.

O modelo contém um gráfico de Gantt e uma exibição Burndown para ajudá-lo a monitorar o progresso visualmente. De modo geral, esse modelo simplifica a colaboração interdepartamental em qualquer organização.

melhores recursos do #### ClickUp

Brainstorm em tempo real : Aproveite os quadros brancos e os mapas mentais para visualizar ideias e conceitos e colaborar com sua equipe em tempo real

: Aproveite os quadros brancos e os mapas mentais para visualizar ideias e conceitos e colaborar com sua equipe em tempo real Forneça feedback contextual : Deixe comentários em documentos e tarefas para dar sugestões e garantir que todo o feedback seja relevante

: Deixe comentários em documentos e tarefas para dar sugestões e garantir que todo o feedback seja relevante Facilite a colaboração assíncrona : Crie bate-papos em grupo com as principais partes interessadas, compartilhe videoclipes e muito mais para facilitar a comunicação entre fusos horários

: Crie bate-papos em grupo com as principais partes interessadas, compartilhe videoclipes e muito mais para facilitar a comunicação entre fusos horários Colabore de forma mais inteligente com a IA : Rascunhe e-mails, resuma tópicos de comentários e recupere informações rapidamente usando o ClickUp AI

: Rascunhe e-mails, resuma tópicos de comentários e recupere informações rapidamente usando o ClickUp AI Integre-se com o restante de sua pilha de tecnologia: Conecte o ClickUp a outras ferramentas de marketing ou desenvolvimento para garantir que todas as informações estejam atualizadas e sincronizadas

Limitações do ClickUp

Ainda não há compartilhamento de tela ou chamada de vídeo incorporados

Os canais de grupo não estão disponíveis no momento

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Slack - Melhor para comunicação em equipe

via Folga O Slack é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem amplamente utilizada, projetada para facilitar a comunicação da equipe. Ela foi lançada em 2013 e adquirida pela Salesforce em 2020. A plataforma é conhecida por seus recursos de mensagens em tempo real (DMs, conversas em tópicos, chamadas de vídeo) e integrações abrangentes.

O Slack simplifica a comunicação por meio de canais individuais para suas equipes e projetos com vários membros da equipe. Esse e outros recursos, como mensagens diretas, indicadores de digitação e chamadas de áudio/vídeo, promovem a interação em tempo real.

O Slack também se integra a várias ferramentas de terceiros, permitindo que os usuários personalizem as notificações e criem um fluxo de trabalho mais coeso.

Melhores recursos do Slack

Comunique-se com várias pessoas em espaços dedicados para equipes e projetos com Canais

Promova a comunicação em tempo real com recursos como mensagens diretas, indicadores de digitação e chamadas de áudio/vídeo

Crie um fluxo de trabalho simplificado comintegrando o Slack a outras ferramentas de terceiros Personalize as notificações com base em menções, palavras-chave e atividade do canal para reduzir as interrupções

Permite integrações com vários aplicativos, como Dropbox e Zapier

Limitações do Slack

Pode ser caro para equipes pequenas

A criptografia de ponta a ponta ainda não está disponível no Slack

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75/mês por usuário

: uS$ 8,75/mês por usuário Business +: US$ 15/mês por usuário

+: US$ 15/mês por usuário Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 23.000 avaliações)

3. Element - Melhor para comunicação descentralizada da equipe

via Elemento A Element, anteriormente conhecida como Riot.im, é uma plataforma de comunicação baseada em matriz, segura e de código aberto. Desenvolvida pela Matrix.org Foundation, ela se alinha à missão mais ampla da Matrix de estabelecer um padrão aberto para "mensagens seguras, interoperáveis e descentralizadas"

A plataforma suporta criptografia de ponta a ponta e oferece uma variedade de recursos de mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos e colaboração. Os usuários obtêm proteção de dados segura por meio de criptografia de ponta a ponta para implantação na nuvem e no local.

A plataforma é excelente para colaboração em tempo real . Ele também oferece chamadas de voz e vídeo ilimitadas, e você pode aprimorar seus fluxos de trabalho com várias pontes, bots e widgets.

No entanto, o aplicativo móvel é pesado e desajeitado, e a ferramenta tem menos opções de integração do que o ClickUp, o Slack e outros nesta lista.

melhores recursos do #### Element

Garantircolaboração segura com o cliente e proteção de dados com criptografia de ponta a ponta

Obtenha suporte para computação em nuvem e implementação no local

Facilite a colaboração em tempo real com chamadas de voz e vídeo ilimitadas

Use pontes, bots e widgets para melhorar a eficiência do seu fluxo de trabalho

Limitações do elemento

Alguns usuários consideram o recurso de threads desajeitado e difícil de usar

O aplicativo móvel pode ocupar muito espaço de armazenamento se você compartilhar muitos arquivos

Menos opções de integração

Preço do elemento

Iniciante: Gratuito para até 200 usuários

Gratuito para até 200 usuários Business: US$ 5 por usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 5 por usuário/mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 10 por usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 10 por usuário/mês (cobrado anualmente) Sovereign: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de elementos

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Pidgin - Melhor para mensagens de equipe de código aberto

via Pidgin Entre as mais antigas ferramentas de comunicação de código aberto, o Pidgin (originalmente chamado de Gaim) é uma plataforma básica de colaboração e mensagens instantâneas (IM) gratuita e sem anúncios. Seu código é licenciado sob a GNU General Public License, o que significa que as organizações podem modificar a plataforma de acordo com suas necessidades.

Mas há uma ressalva: como seu uso é gratuito, você deve publicar suas alterações na plataforma para que toda a comunidade possa se beneficiar.

Embora seja possível personalizar a ferramenta para atender bem às suas necessidades, ela não é a plataforma mais adequada para equipes grandes com necessidades complexas.

Melhores recursos do Pidgin

Todos os seus dados são de sua propriedade, pois o Pidgin é auto-hospedado e de código aberto

Personalize a ferramenta para seu primeiro idioma com o suporte a mais de 80 idiomas

Trabalhe com protocolos populares como AIM, ICQ, MSN Messenger e Yahoo

Adicione várias contas em um único aplicativo

Mantenha todos os seus bate-papos organizados em guias para que você possa alternar entre as conversas

Limitações do Pidgin

Você precisa criar sua ferramenta, pois somente o código subjacente está disponível por padrão

Requer muito conhecimento técnico para implementar e manter a plataforma

Preços do Pidgin

Gratuito para uso

Pidgin ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Microsoft 365 - Melhor para ferramentas de produtividade integradas

via Microsoft Anteriormente conhecido como Office 365, o Microsoft 365 é um conhecido pacote de aplicativos de espaço de trabalho baseado em nuvem da Microsoft. O espaço de trabalho inclui uma ferramenta de colaboração em equipe chamada Microsoft Teams.

O MS Teams se tornou um hub central para o trabalho em equipe, com canais para organizar conversas por tópico e DMs para comunicação 1:1. Ele também se integra a vários aplicativos da Microsoft e de terceiros, fornecendo um comunicação de equipe unificada e ambiente de colaboração.

O espaço de trabalho também é altamente seguro: Com autenticação de vários fatores, criptografia de dados e proteção avançada contra ameaças, o software garante que seus dados sejam preservados e mantidos em segurança o tempo todo.

Melhores recursos do Microsoft 365

Facilite a comunicação em tempo real por meio de canais, bate-papo e reuniões por vídeo

Garanta um fluxo contínuo de informações integrando todo o conjunto de aplicativos do Microsoft 365

Economize tempo e aumente a produtividade comautomação do fluxo de trabalho e aplicativos personalizados

Limitações do Microsoft 365

Oferece opções de personalização limitadas

Alguns usuários consideram a interface de usuário complicada e não intuitiva, pois limita os usuários ao ecossistema da Microsoft

A ferramenta não é otimizada para MacOS

Preços do Microsoft 365

Business Basic : uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Business Standard : uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Business Premium : uS$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente) Aplicativos para empresas: uS$ 8,25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Microsoft 365

G2 : 4.6/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 14.500 avaliações)

6. Jitsi - O melhor para videoconferências seguras

via Jitsi O Jitsi é uma popular plataforma de videoconferência de código aberto. Ao longo dos anos, sua propriedade passou da Blue Jimp para a Atlassian e, finalmente, para a 8×8 em 2018. Apesar dessas mudanças, ela permanece fiel à sua ideologia de código aberto, comprometida com a descentralização da comunicação pela Internet.

A Jitsi oferece dois produtos principais - VideoBridge e Meet - que são compatíveis com WebRTC e vêm com recursos de videoconferência, como chamadas de vídeo, compartilhamento de tela, simulcasting e muito mais.

No entanto, o Jitsi não oferece ferramentas de comunicação baseadas em texto, o que o torna uma desvantagem para a maioria das equipes.

Melhores recursos do Jitsi

Realize reuniões de equipe seguras e chamadas de clientes com recursos como conferência de áudio/vídeo, compartilhamento de tela e muito mais

Adicione uma camada extra de segurança protegendo suas salas de reunião on-line com senha

Incorpore o Jitsi em seu site ou aplicativo móvel para obter acessibilidade em várias plataformas

Limitações do Jitsi

Os usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada

Integrações limitadas

Não há recursos integrados de mensagens instantâneas

Preços do Jitsi

**Gratuito para uso

Avaliações e resenhas do Jitsi

G2 : 4.3/5 (161 avaliações)

: 4.3/5 (161 avaliações) Capterra: 4.1/5 (78 avaliações)

7. Webex - O melhor para videoconferências corporativas

via Mensagens do Webex O Webex da Cisco é uma plataforma líder para colaboração virtual e vem com uma variedade de soluções de mensagens e videoconferência. Ele tem oito recursos e ferramentas principais: chamadas, mensagens, webinars, eventos, reuniões, pesquisas, quadro branco e mensagens de vídeo.

A melhor parte é que todos eles são alimentados por um modelo de IA capaz. Esses recursos fazem do Webex uma das ferramentas de colaboração de espaço de trabalho mais abrangentes que abordam os desafios dos locais de trabalho remotos e híbridos.

No entanto, seus principais recursos de segurança estão disponíveis apenas nos planos de nível mais alto, portanto, pode não ser adequado para equipes pequenas.

Melhores recursos do Webex

Agende reuniões diretamente de seus canais e grupos compartilhados

Organize reuniões acessíveis com legendas e traduções automáticas, remoção de ruídos e otimização de voz

Adicione participantes externos e convidados ao seu espaço de trabalho Webex apenas com seus endereços de e-mail

Limitações do Webex

Pode ser caro para equipes maiores

A segurança de nível empresarial só está disponível nos planos mais altos

Preços do Webex

**Gratuito

Webex Starter: US$ 14,50 por usuário/mês

US$ 14,50 por usuário/mês Webex Business: US$ 20 por usuário/mês

US$ 20 por usuário/mês Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Webex

G2 : 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações)

G2 : 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 6.800 avaliações)

8. Rocket.Chat - Melhor para comunicação de equipe auto-hospedada

via Rocket.Chat Uma das principais alternativas ao MatterMost, o Rocket.Chat se define como a plataforma de colaboração em equipe para organizações "preocupadas com a privacidade". Com mais de 1500 colaboradores de todo o mundo, o Rocket.Chat é uma organização de código aberto que visa ajudar as empresas a a simplificar a comunicação da equipe sem se preocupar com a segurança ou a privacidade dos dados.

O Rocket.Chat oferece recursos de mensagens instantâneas e videoconferência, o que o torna uma boa opção para locais de trabalho remotos e híbridos. A plataforma também se integra a outros mensageiros, como WhatsApp, Instagram e Telegram, o que facilita para as organizações trazerem toda a comunicação para um único lugar.

Melhores recursos do Rocket.Chat

Colabore com membros da equipe e clientes externos em um único lugar, integrando-se a outros aplicativos de mensagens

Use canais para segmentar as conversas com base em tópicos, projetos e muito mais

Aproveite as chamadas de vídeo para promover a comunicação em tempo real e a união da equipe

Audite todas as mensagens e conversas para evitar vazamentos de dados e uso indevido de informações

Limitações do Rocket.Chat

O suporte técnico pode ser lento, pois é uma organização de código aberto

A configuração é complexa, e a hospedagem própria exige muito conhecimento técnico

Alguns usuários acham o aplicativo para iOS complicado

Preços do Rocket.Chat

Iniciante: gratuito

Pro : uS$ 4,60/mês por usuário

: uS$ 4,60/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Rocket.Chat avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 320 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 320 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 140 avaliações)

9. Google Workspace - Melhor para ferramentas de colaboração baseadas na nuvem

via Bate-papo do Google Este não precisa de apresentação!

O Google Workspace, anteriormente conhecido como G Suite, é um conjunto de ferramentas baseadas na nuvem ferramentas de produtividade desenvolvidas pelo Google. Lançado em 2006 com suas ofertas iniciais de Gmail e Google Agenda, o Google Workspace agora inclui ferramentas como Google Drive , Docs, Sheets, Slides e muito mais.

Com o passar dos anos, o Google Workspace se tornou a plataforma de referência para pequenas e grandes empresas. Os dois aplicativos populares de colaboração em equipe no Google Workspace incluem o Chat (para mensagens instantâneas) e o Meet (para videoconferência).

Os melhores recursos do Google Workspace

Trabalhe simultaneamente e forneça feedback instantâneo com recursos de colaboração em tempo real no Google Docs, Sheets e Slides

Facilite a comunicação em tempo real entre colegas de equipe com reuniões virtuais

Permita que sua equipe se mantenha em comunicação usando os recursos de mensagens instantâneas do Google Chat, como mensagens diretas, espaços compartilhados e muito mais

Limitações do Google Workspace

As organizações têm controle limitado sobre seus dados

As opções de colaboração podem ser limitadas em comparação com seus concorrentes

Preços do Google Workspace

Gratuito

Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Business Standard : uS$ 14,40/mês por usuário

: uS$ 14,40/mês por usuário Business Plus : uS$ 21,60/mês por usuário

: uS$ 21,60/mês por usuário Business Enterprise: Personalizado

Google Workspace avaliações e comentários

G2 : 4.6 (mais de 42.000 avaliações)

: 4.6 (mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 15.000 avaliações)

10. Flock - Melhor para mensagens e colaboração em equipe

via Rebanho O Flock é excelente como plataforma de colaboração on-line para trabalho multifuncional e vem com recursos integrados de mensagens, videoconferência e até mesmo gerenciamento de projetos.

Os principais recursos incluem mensagens em tempo real, videoconferência, anotações de voz e listas de tarefas . Ele também oferece suporte a controles avançados de usuário, logon único e políticas personalizáveis de retenção de arquivos.

melhores recursos do #### Flock

Use enquetes para obter feedback dos colegas de equipe e tomar decisões mais rapidamente

Crie listas de tarefas compartilhadas para colaborar com sua equipe em tarefas e projetos

Exclua automaticamente todas as mensagens e arquivos após um período específico para garantir a conformidade com as políticas globais de retenção de dados

Grave memorandos e envie notas de voz para transmitir sua mensagem a outros membros da equipe rapidamente

Limitações do Flock

O plano Free permite apenas 20 usuários, 10 canais e nenhuma chamada em grupo ou compartilhamento de tela

Opções de personalização limitadas

Preços do Flock

Inicial : Gratuito (para até 20 usuários)

: Gratuito (para até 20 usuários) Pro : uS$ 4,5/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 4,5/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresarial: Preços personalizados

Flock avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 240 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 320 avaliações)

*# Concluindo: A alternativa ideal MatterMost

Embora nenhuma equipe software de colaboração possa atender às necessidades exclusivas de todas as equipes, sugerimos escolher uma ferramenta com várias opções de colaboração. Dessa forma, sua equipe não se sentirá restrita.

Uma ferramenta ideal de colaboração em equipe deve oferecer opções de colaboração em tempo real e assíncrona, medidas de segurança de alto nível e um bom suporte ao cliente. O ClickUp faz tudo isso e oferece sessões de treinamento e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os usuários, inclusive os do plano gratuito.

Portanto, vá em frente e dê uma chance ao ClickUp. 💯 Registre-se gratuitamente e veja por que o ClickUp é uma excelente alternativa ao MatterMost.