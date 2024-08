Alternativas à Wistia desmistificadas: Explore 10 ferramentas superiores de hospedagem de vídeo

Luzes, câmera, ação - essas palavras ecoam não apenas nos sets de Hollywood, mas em todo o cenário digital, onde as marcas lutam pelos holofotes. Nesta era de carisma pixelizado, vamos desvendar um enigma: O que a primeira página dos resultados de pesquisa do Google e um vídeo de marketing cativante têm em comum? Resposta: um lugar na primeira fila para o estrelato em SEO. 🎬

Aqui está outra revelação de grande sucesso: As páginas da Web com vídeos são 53 vezes mais têm mais chances de conquistar a cobiçada posição na primeira página do Google do que aqueles que não têm.

Quando se trata de criar vídeos impactantes e específicos para a marca, a Wistia tem sido uma ferramenta confiável para muitas empresas. Como plataforma de hospedagem de vídeo, ela prepara o cenário para dar vida a um conteúdo de vídeo envolvente. Ainda assim, ela pode não ser perfeita para todos Iniciativas de marketing B2B ou B2C .

Portanto, vamos explorar mais opções - selecionamos uma lista de 10 alternativas de alta qualidade da Wistia que podem ajudar a ancorar seu conteúdo de vídeo para Excelência em SEO !

O que é o Wistia? Uma visão geral rápida

O Wistia é feito sob medida para empresas na área de marketing de vídeo - ele simplifica todo o ciclo de vida do conteúdo de vídeo. A plataforma funciona como sua biblioteca de conteúdo baseada na nuvem, facilitando o upload, a organização e o compartilhamento de episódios de vídeo e áudio.

Com uma tela elegante e um gravador de webcam, o Wistia permite criação de conteúdo permitindo que os usuários capturem telas e rostos simultaneamente. O benefício adicional é um aparador de vídeo fácil de usar para refinar as criações! 📹

Além disso, o Wistia Live é o seu passe para os bastidores para hospedar e analisar transmissões ao vivo. Há um grande foco na estética da marca - o Wistia transforma coleções de vídeos em galerias cativantes por meio de Channels, todos personalizáveis com um único código de incorporação.

Via: Wistia Além da hospedagem, a Wistia se aprofunda nos detalhes granulares, fornecendo insights de vídeo por meio de análises e testes A/B. A plataforma se integra perfeitamente às plataformas de automação de marketing, facilitando a utilização dos dados.

Embora a Wistia se destaque como líder no setor de marketing de vídeo, alguns fatores fazem com que os criadores de conteúdo hesitem ao considerar essa plataforma. Entre as principais preocupações estão os planos de preços premium, a falta de um nível gratuito e as cobranças adicionais por exceder os limites de gravação de vídeo.

Então, por que procurar uma plataforma de hospedagem de vídeo em outro lugar?

O que você deve querer nas alternativas ao Wistia

Os usuários normalmente procuram alternativas mais econômicas para o Wistia, de preferência ferramentas com preços transparentes e sem taxas ocultas. Mas recomendamos que você considere também esses fatores-chave:

Conjunto de recursos: Procure recursos que correspondam ou superem os da Wistia, oferecendo opções robustas de criação e hospedagem de vídeos, análises e recursos de personalização Facilidade de uso: Uma plataforma fácil de usar garante uma navegação tranquila e a utilização eficiente de seus recursos, mesmo para os novatos em marketing de vídeo, mas os recursos avançados de edição de vídeo também são muito importantes Escalabilidade do conteúdo: Uma plataforma que acomoda bibliotecas de conteúdo expansivas e grupos de público-alvo cada vez maiores garante a viabilidade a longo prazo de sua estratégia de marketing de vídeo Personalização e marca: A capacidade de criar uma experiência de vídeo personalizada e focada na marca aumenta sua capacidade de interagir e se conectar com seu público Otimização de SEO: A plataforma deve facilitar a descoberta nos mecanismos de pesquisa, aumentando o alcance e o impacto do seu conteúdo de vídeo de alta qualidade 🎭 Recursos de integração: Considere a compatibilidade da alternativa Wistia com sua pilha de tecnologia existente, incluindo plataformas de automação de marketing e software de análise para simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar a tomada de decisões orientada por dados

As 10 principais alternativas ao Wistia para hospedagem e design de vídeo sem problemas

Além dos corredores familiares da Wistia, há um mundo de produtos de hospedagem de vídeo, cada um tentando redefinir a forma como os profissionais de marketing apresentam suas marcas ao mundo.

É provável que você esteja se perguntando: "Se não for o Wistia, o que será?" Veja! Uma compilação das 10 melhores alternativas ao Wistia espera por você abaixo. 👇

1. Vimeo

Via: Vimeo O Vimeo é um rival formidável do Wistia, pois oferece uma solução abrangente para hospedagem de vídeo, marketing, webinars e monetização. Ele simplifica a edição e a criação de vídeos com modelos fáceis de usar, tornando os resultados profissionais acessíveis até mesmo para quem não tem grandes orçamentos ou experiência.

Grave vídeos, faça upload de arquivos, use ferramentas de edição de vídeo ou transforme um vídeo de alta qualidade em um GIF com o Vimeo. Esse software de edição de vídeo apresenta uma série de recursos, incluindo Gerador de scripts de IA para criar conteúdo para plataformas como TikTok e Instagram.

Além disso, a hospedagem em um player personalizável e sem anúncios com permissões ajustáveis garante que seu conteúdo e seus vídeos profissionais alcancem o público certo.

Organizar o conteúdo é muito fácil graças à bela biblioteca de vídeos do Vimeo com transcrição automática para pesquisas baseadas em legendas sem esforço. A plataforma de edição de vídeo simplifica a colaboração com anotações com código de tempo e revisões quadro a quadro para criar vídeos profissionais em um piscar de olhos. 🧐

Melhores recursos do Vimeo

Modelos de vídeo para mídias sociais

Geração de script de IA e edição avançada

Reprodutor sem anúncios

Integração com várias plataformas, como Gmail, Asana, Shopify eFigma* Biblioteca de vídeos organizada

Limitações do Vimeo

Certas limitações de personalização podem ser frustrantes

O suporte ao cliente precisa ser aprimorado

Preços do Vimeo

Gratuito

Inicial : uS$ 12/mês por assento

: uS$ 12/mês por assento Padrão : $20/mês por assento

: $20/mês por assento Avançado : uS$ 65/mês por assento

: uS$ 65/mês por assento Empresarial: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Vimeo

G2 : 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

2. Animoto

Via: Animoto O Animoto se destaca como outro concorrente digno no campo da produção de vídeos impressionantes. Obtenha uma vantagem inicial com modelos de vídeo pré-projetados que incorporam práticas recomendadas de mídia social para ajudá-lo a adicionar personalizações para os espectadores pretendidos.

Ferramentas de edição ampliadas e efeitos visuais cativantes garantem uma experiência de criação de vídeo perfeita. Por exemplo, você pode aprimorar facilmente a sua tela arrastando e soltando mídia do seu computador ou importando perfeitamente do armazenamento em nuvem.

Preserve suas cores, fontes e logotipos favoritos e inclua-os em seus vídeos com um único clique. Eleve ainda mais seu conteúdo incorporando efeitos, animações e transições que chamam a atenção para dar um toque verdadeiramente personalizado. 🎨

A plataforma permite que as partes interessadas convidadas forneçam feedback com registro de data e hora diretamente nos vídeos. Implemente sugestões diretamente da ferramenta de edição, eliminando a confusão das conversas por e-mail.

Melhores recursos do Animoto

Arraste e solte mídia do seu computador ou do armazenamento em nuvem

Permite o download em 1080p com nitidez cristalina

Modelos que economizam tempo

Comentários com registro de data e hora para ciclos de feedback

Compartilhe ou incorpore facilmente vídeos via mídia social ou e-mail

Limitações do Animoto

Os modelos poderiam ser melhorados

Recursos limitados no plano gratuito em comparação com outras opções de plataforma de vídeo

Preços do Animoto

Gratuito

Básico : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Profissional : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Teams: uS$ 39/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Animoto

G2 : 4.4/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 100 comentários)

3. Vidyard

Via: Vidyard Imagine que você tenha uma coleção crescente de conteúdo incrível - demonstrações de produtos, vídeos de marcas, histórias de clientes - o Vidyard facilita o upload, a organização e o compartilhamento de todos eles em um único hub. Mantenha tudo super organizado com pastas personalizadas e permissões de acesso para diferentes funções.

A Vidyard também permite que você decida quem pode ver seus vídeos publicados. Deseja manter um vídeo privado? Proteja-o com senha. Se precisar compartilhá-lo com o mundo, altere as configurações de acesso para Public ou Anyone with the link.

O player da Vidyard é totalmente personalizável, com miniaturas atraentes, capítulos e orientações personalizadas, fazendo com que seu conteúdo tenha uma aparência elegante e digna de ser clicada. Além disso, a plataforma se aprofunda em dados analíticos como quem está assistindo ou por quanto tempo, o que ajuda a aprimorar seu engajamento de leads estratégias.

Melhores recursos do Vidyard

Hospedagem de vídeos com foco em vendas

Pastas de vídeo personalizadas e permissões específicas para a equipe

Fácil gravação de vídeo por meio de extensão de navegador, aplicativo móvel ou de desktop

Permite metatags de SEO para melhor visibilidade nos mecanismos de pesquisa

Meça o impacto nos leads com integrações de CRM

Limitações do Vidyard

Os recursos de recorte e edição precisam ser otimizados para aumentar a velocidade

Certas personalizações levam a resultados granulados e pixelados

Opção de gravador de tela gratuito

Preços do Vidyard

Gratuito

Pro : $19/mês

: $19/mês Mais : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Business: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Vidyard:

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Vyond

Via: Além Quer que seus vídeos sejam não apenas envolventes, mas também educativos para sua equipe ou clientes-alvo? Então você precisa do Vyond, seu extraordinário contador de histórias animadas! 😻

Com as funcionalidades de ponta do Vyond, criar vídeos de nível profissional é muito fácil. Por exemplo, você vai adorar o Vyond Go, o serviço de inteligência artificial da plataforma para criação instantânea de scripts e vídeos. Basta inserir um prompt ou usar seu conteúdo existente e pronto, você tem um primeiro rascunho de vídeo pronto para edição!

Para um tratamento criativo completo, entre no Vyond Studio, um país das maravilhas de arrastar e soltar para criar vídeos específicos da marca. Sua extensa biblioteca oferece modelos pré-construídos de cenas e vídeos que abrangem vários setores e casos de uso, todos personalizáveis com personagens, cores, adereços, efeitos sonoros, texto, voz e música personalizados.

melhores recursos do #### Vyond

Criador de script e vídeo habilitado para IA

Modelos pré-criados de cenas e vídeos

Criador de vídeo baseado em linha do tempo e arrastar e soltar

Exportação nos formatos GIF e MP4

Suporta mais de 70 idiomas para vídeos com IA

Limitações do Vyond

Não há plano gratuito

As visualizações podem ser lentas

Preços do Vyond

Essencial : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Premium : uS$ 54/mês

: uS$ 54/mês Profissional : uS$ 92/mês

: uS$ 92/mês Empresarial: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Vyond avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 200 avaliações)

5. Tear

Via: Tear O Loom é o seu contador de histórias preferido, com players de alta qualidade e integrações superinteressantes para publicação em redes sociais. Ele permite que você grave e compartilhe facilmente mensagens de vídeo com tecnologia de IA com Loom AI e adicione comentários, emojis e até mesmo CTAs (call-to-actions) para atrair mais leads.

Você não precisa de habilidades de edição de ponta para personalizar vídeos no Loom. Use os ativos de sua marca para personalizar os vídeos você pode cortar, costurar ou adicionar uma miniatura personalizada - tudo isso está na ponta de seus dedos. Pequenas empresas sem orçamentos de produção elaborados apreciarão os filtros de supressão de ruído de fundo do Loom para aprimorar as saídas de áudio.

Com o Loom, você está abrindo um novo mundo de diversão e criação colaborativa de vídeos! Se estiver gerenciando vários espaços de trabalho, você poderá criar uma Team Library para acesso comum ou definir diferentes configurações de aparência e segurança para cada espaço.

melhores recursos do #### Loom

Grave e compartilhe mensagens de vídeo com tecnologia de IA

Filtros de ruído de qualidade

Gravação de tela com a extensão do Chrome aplicativo para desktop ou aplicativo móvel

Integração com centenas de ferramentas (incluindo Google Workspace e Slack)

Transcrições e legendas em mais de 50 idiomas

Limitações do Loom

Pode ser muito restritivo para usuários gratuitos

Não há como ajustar a ordem dos clipes de vídeo durante a edição

Preços do Loom

Inicial : Gratuito

: Gratuito Negócios : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Empresa: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Loom classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

6. Renderforest

Via: Renderforest A Renderforest é como uma potência criativa que atende às suas necessidades de vídeo e design do ponto de vista da marca. Com o Video Maker e mais de 100 modelos, você pode criar qualquer coisa, desde vídeos explicativos a clipes promocionais, até mesmo introduções e encerramentos com qualidade de transmissão.

Outras ferramentas úteis da plataforma incluem:

Graphic Maker: Contém ativos para criar folhetos, pôsteres ou materiais promocionais Logo Maker: Obtenha acesso a vários logotipos gerados por IA para seus vídeos **Editor de maquetes: ajuda a criar maquetes fotorrealistas de produtos

Você também pode criar sites incríveis com o Website Builder da Renderforest, hospedá-los em seus servidores e aumentar o tráfego integrando-se com Ferramentas de SEO como o Semrush. ☘️

Melhores recursos da Renderforest

Modelos, cenas e predefinições para criação rápida de vídeos

Até 500 MB de armazenamento no plano gratuito

Logotipos, mockups e gráficos promocionais

Ferramentas de crescimento nos planos Pro e Business

Limitações da Renderforest

Nenhuma opção para combinar clipes de vídeo

Renderização lenta em alguns momentos

Preços da Renderforest

**Gratuito

Lite : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Pro : $15,99/mês

: $15,99/mês Business: uS$ 23,99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Renderforest avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

7. SproutVideo

Via: SproutVideo Um editor de arrastar e soltar, modelos de fundo e miniaturas em abundância e a capacidade de criar tantos players de vídeo exclusivos quanto você desejar - esse é o SproutVideo. Ele é compatível com a hospedagem de vídeos ao vivo e sob demanda, com detecção automática de largura de banda para uma reprodução suave em todos os dispositivos.

Chamada para ação no player? Verifique. ✅

Ferramentas personalizáveis de captura de leads? Verifique novamente. ✅✅

telas pós-jogo para orientar seu público engajado?_ É isso mesmo.

O SproutVideo usa uma rede global de distribuição de conteúdo para garantir uma experiência ininterrupta ao espectador. Você também pode refinar e gerenciar melhor seu conteúdo aproveitando as métricas de engajamento de vídeo, como os pontos de pico e de queda.

Melhores recursos do SproutVideo

Editor de arrastar e soltar fácil de usar

Modelos de fundo e miniaturas

Métricas avançadas de engajamento

Funciona bem com Shopify, WordPress e Squarespace

Limitações do SproutVideo

Opções limitadas de espaço de armazenamento

A função de pesquisa precisa ser aprimorada

Preços do SproutVideo

Semente : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Sprout : uS$ 35/mês

: uS$ 35/mês Árvore : uS$ 75/mês

: uS$ 75/mês Floresta: $295/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do SproutVideo

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

8. Dubb

Via: Dublê O Dubb permite que você transforme mensagens em vídeos rastreáveis que deixam uma impressão positiva duradoura. Não importa se você está gravando vídeos do seu telefone, laptop ou tablet, ele tem tudo o que você precisa.

O Dubb permite que você compartilhe facilmente seus vídeos de valor por meio de canais como e-mail ou LinkedIn e remova as barreiras de vendas. Acompanhe o envolvimento e os resultados em tempo real, acessando relatórios de atividades ao vivo e análises abrangentes.

Mas o que realmente adoramos nessa plataforma é o fato de ela oferecer suporte à configuração de páginas de destino profissionais com predefinições como listas de reprodução e CTAs que levam a taxas de conversão mais altas. E com o Dubb Caira, o assistente de IA da plataforma, você pode obter feedback para melhorar elementos como a persuasão ou a clareza de sua mensagem de vídeo. 💯

Melhores recursos do Dubb

Mensagens de vídeo personalizadas

Gravação em vários dispositivos

Compartilhamento de vídeo multicanal

Feedback integrado de conteúdo orientado por IA

limitações do #### Dubb

A página de destino onde o vídeo está hospedado tende a ser lenta

A interface poderia ser aprimorada

Preços do Dubb

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 42/mês

: uS$ 42/mês Pro Plus: uS$ 90/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Dubb ratings and reviews:

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

9. VEED

Via: VEED Pense no VEED como uma dupla dinâmica de ferramentas de gravação e edição - ele é perfeito para hospedagem e muito mais!

Libere recursos avançados de edição com um cortador de vídeo, transcrição automática, tradução automática, remoção de ruído de fundo, gravador de webcam e muito mais. E o toque futurista? Com o Criador de avatar de IA do VEED, você pode acessar avatares realistas para criar vídeos mais estimulantes do ponto de vista visual e mental. 🤖

Você também pode usar mais de 300 modelos de vídeo - disponíveis nas resoluções retrato, paisagem e quadrado - para obter resultados sofisticados para qualquer cenário! Ah, e já mencionamos que você pode capturar vídeos do TikTok e do Instagram?

VEED melhores recursos

Diversos layouts, como tela dividida, inserção de webcam, troca de plano de fundo e muito mais

Recursos avançados de edição de vídeo

Avatares de IA super realistas

mais de 300 modelos de vídeo

Limitações do VEED

Marcas d'água aparecem nos vídeos gratuitos

Seria bom se houvesse mais modelos para uso comercial

Preços do VEED

**Gratuito

Básico : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Pro : $24/mês

: $24/mês Business : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Enterprise: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

VEED avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3.4/5 (mais de 40 avaliações)

10. WeVideo

Via: WeVideo Se estiver filmando, gravando sua tela ou procurando criar clipes de tela verde com qualidade de estúdio, o WeVideo pode fazer isso acontecer com funcionalidades fáceis de usar para iniciantes e efeitos de grande orçamento - mas sem o grande orçamento! 💰

O WeVideo tem um plano gratuito generoso - você tem cinco minutos de tempo de publicação mensal, 1 GB de armazenamento, qualidade de gravação de tela de até 480p, exportação somente de áudio e até mesmo um criador de GIFs! No entanto, não é possível gravar a tela e a webcam juntas, a menos que você pague pelo plano Unlimited.

Com os planos pagos, você pode dar adeus às marcas d'água e desbloquear um mundo de ferramentas avançadas e superfáceis, como edição de tela verde, aumento de áudio, câmera lenta e muito mais!

Melhores recursos do WeVideo

Biblioteca com mais de um milhão de ativos de estoque

Suporta vídeos de até 4K Ultra HD

Criador de GIFs

Opções avançadas de edição de plano de fundo

Limitações do WeVideo

O processamento lento de vídeo afeta o desempenho

Falta de gráficos .png

Preços da WeVideo

Gratuito

Power : uS$ 4,99/mês

: uS$ 4,99/mês Ilimitado : $7,99/mês

: $7,99/mês Profissional : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Business : uS$ 36,99/mês

: uS$ 36,99/mês Empresarial: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da WeVideo

G2 : 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas indispensáveis de marketing de conteúdo

Embora as alternativas da Wistia sejam excelentes em hospedagem e edição de vídeo, você precisa de uma solução mais abrangente para marketing e gerenciamento de conteúdo. A criação de um vídeo é apenas um pequeno aspecto do esforço - em média, as equipes de marketing passam horas pesquisando as preferências do público, planejando roteiros de vídeo e avaliando as métricas de desempenho.

Se você precisar de uma abordagem mais prática para a criação e o gerenciamento de conteúdo de vídeo, experimente o ClickUp. É uma ferramenta versátil para criar conteúdo de vídeo, organizar materiais de produção, planejar calendários de conteúdo e simplificar os fluxos de trabalho.

Dentro de uma tarefa do ClickUp, compartilhe facilmente sua tela e grave-a para se comunicar com outros usuários mais rapidamente, sem precisar recorrer a outras ferramentas de gravação de tela

Aproveite o ClickUp para aprimorar os processos de marketing de conteúdo

A força do ClickUp está em sua excelente suíte de gerenciamento de tarefas perfeito para equipes de qualquer tamanho. Crie tarefas, atribua datas de vencimento e responsabilidades e acompanhe o progresso durante todo o ciclo de produção do vídeo. Use mais de 15 visualizações para monitorar as cargas de trabalho da equipe e os cronogramas de publicação. E a cereja no topo do bolo.. Automações do ClickUp agilizam as tarefas administrativas, como atualização de status ou envio de vídeos para clientes, tirando um peso enorme de seus ombros!

Para quem está criando uma base de documentação para o marketing ou produção de conteúdo , Documentos do ClickUp é um divisor de águas. Mantenha calendários de conteúdo, roteiros de locução, guias de marketing e estratégias em um local central. Aproveite as vantagens do IA do ClickUp para ajustar os roteiros de vídeo e traduzi-los para envolver os mercados-alvo ou resumir o conteúdo para uma comunicação mais rápida.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Você pode criar pastas dedicadas para cada projeto de vídeo ou campanha de marketing. O ClickUp se integra a mais de 1.000 outros softwares, incluindo ferramentas de SEO e vendas, para manter seu trabalho simplificado. 💝

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Demora para ser configurado devido à grande quantidade de personalizações

Não oferece hospedagem de vídeo (mas pode ser integrado a essas ferramentas)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Aproveite a criação de conteúdo de nível superior com o ClickUp

O marketing de conteúdo de vídeo não se trata apenas de hospedagem. Trata-se mais de descobrir um aliado de criação de conteúdo que se alinhe às suas necessidades específicas - e o ClickUp preenche essa lacuna.

É um kit de ferramentas versátil que auxilia seu ciclo de produção de conteúdo e ajuda a aprimorar as estratégias de marketing em tempo real. Obtenha seu conta gratuita hoje mesmo para começar a explorar! 🌟