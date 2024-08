20 melhores ferramentas de software de marketing B2B para 2024

B2B é o caminho a ser seguido. Vender seu produto para outras empresas em vez de para consumidores tem suas vantagens, mas essa estratégia é uma arte.

Os consumidores podem ser um grupo inconstante, muitas vezes tomando decisões com base em vários fatores diferentes. Já as empresas fazem escolhas mais práticas, baseadas em dados e raciocínio. Elas querem um bom produto que atenda às suas necessidades comerciais e ao seu orçamento. Simples.

E, no entanto, alcançar clientes B2B ainda é... complicado.

Se você está vendendo para consumidores e seu público-alvo são homens de 18 a 35 anos, então você tem uma rede muito mais ampla de clientes em potencial em comparação com aqueles que visam exclusivamente os diretores de marketing de empresas com mais de 200 funcionários.

Mas, independentemente da amplitude ou da especificidade do seu público, o software de marketing B2B certo pode ajudá-lo a encontrar novos clientes, a entrar em contato no momento certo e a fechar mais negócios. Ele cuida da parte difícil do marketing B2B para que você possa se concentrar na parte fácil: explicar por que o seu produto é o melhor.

Aqui estão 20 ferramentas de marketing para ajudá-lo a atrair mais clientes B2B em 2024.

O que é marketing B2B?

Marketing B2B é a abreviação de marketing business-to-business. É quando, em vez de tentar atrair consumidores individuais, uma empresa procura outras empresas para comprar seus produtos.

No marketing B2B, seu público-alvo são outras empresas, e seus leads são os tomadores de decisão dessas empresas. Isso pode incluir chefes de departamento, gerentes de instalações ou executivos.

O software de marketing B2B é, na verdade, um exemplo muito metafísico de marketing B2B. Eles estão tentando atrair sua empresa para comprar o software deles. Portanto, sempre que você vê um anúncio, recebe um e-mail ou lê um artigo sobre um novo software de marketing, está testemunhando o marketing B2B em ação. Até mesmo este artigo, que você está lendo agora, é uma forma de marketing B2B. 🤯

O que procurar nas ferramentas de marketing B2B

Diferentes softwares de marketing B2B servem a diferentes propósitos e resolvem diferentes problemas. Você pode acabar escolhendo dois ou três programas com recursos variados para atender a todas as suas necessidades de marketing - um para conteúdo, outro para e-mail e assim por diante. Mas, em qualquer programa que comprar, você deve procurar essas três qualidades para ter certeza de que ele está preparado para o futuro:

Escalável: Quando seus esforços de marketing começarem a dar resultado, você precisará adicionar mais contas à sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente e enviar mais e-mails em cada campanha de marketing por e-mail. Certifique-se de que o plano escolhido inclua algum espaço para crescimento imediato e que o programa permita que você atualize seu plano à medida que suas necessidades aumentarem

Quando seus esforços de marketing começarem a dar resultado, você precisará adicionar mais contas à sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente e enviar mais e-mails em cada campanha de marketing por e-mail. Certifique-se de que o plano escolhido inclua algum espaço para crescimento imediato e que o programa permita que você atualize seu plano à medida que suas necessidades aumentarem **Algumas das mais poderosas ferramentas de marketing B2B podem estar fora do alcance do orçamento de pequenas empresas. Se você não puder pagar pelos sistemas mais abrangentes que existem, procure um software com modelos de preços freemium para começar e permitir que você faça upgrade à medida que crescer

Sem funções duplicadas: Você não precisa pagar duas vezes pela mesma coisa. Portanto, comece com uma ferramenta que cubra a maior parte de suas necessidades de marketing e só acrescente à sua pilha de tecnologia se outra ferramenta desempenhar uma função completamente distinta.

20 melhores opções de software de marketing B2B em 2024

Um bom software é como um bom membro de equipe: tê-lo por perto torna o trabalho de todos mais fácil e agradável. Portanto, prepare-se para conhecer o próximo VIP (programa muito importante) da sua equipe de marketing B2B, pois essas 20 ferramentas transformarão a maneira como você trabalha.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Se você deseja otimizar seus esforços de marketing B2B e, ao mesmo tempo, melhorar a colaboração da equipe e consolidar todo o seu trabalho em uma única plataforma, então você precisa do ClickUp - o software de produtividade definitivo. 🛠️

O ClickUp tem uma série de recursos dinâmicos para Equipes de CRM equipes de vendas e equipes de marketing tudo em um só lugar. Se você está procurando uma maneira mais eficiente de visualizar seu funil de vendas, escrever scripts de vendas ou criar seu calendário de conteúdo, o ClickUp é a sua solução. Projetada para empresas de todos os setores, essa poderosa plataforma reúne as equipes com várias ferramentas de colaboração incorporadas, mais de 15 exibições flexíveis, mais de 1.000 integrações e uma vasta biblioteca de modelos.

Para simplificar: O ClickUp tem tudo o que você precisa para lançar uma campanha B2B bem-sucedida.

Melhores recursos

Documentos do ClickUp permitem que você colabore com sua equipe em seu plano de marketing, scripts de vendas, guia de estilo, diretrizes de comunicação e quaisquer outros documentos escritos

ClickUp Dashboards mostram as principais métricas em um relance, para que você possa monitorar as taxas de conversão de sua última campanha, o valor do tempo de vida dos clientes em seu CRM ou outros KPIs

Automações do ClickUp tornam seu trabalho mais eficiente ao lidar automaticamente com suas tarefas, como atribuir tarefas, atualizar o status do cliente e reorganizar dados

IA do ClickUp foi criado especificamente para funções específicas em sua organização. Ele pode ajudar sua equipe a escrever, editar e formatar conteúdo, fazer brainstorming de ideias de campanha, nomear novos produtos e muito mais

Limitações

Como o ClickUp tem muitos recursos, pode haver uma curva de aprendizado para novos usuários

Alguns dos recursos do aplicativo Web ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (8.705+ avaliações)

4,7/5 (8.705+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.795+ avaliações)

2. HubSpot

via HubSpot A HubSpot é como ter seis ferramentas de software de marketing B2B reunidas em uma só. É basicamente um burrito de software de marketing. 🌯

A HubSpot é uma plataforma de CRM com diferentes "hubs" para suas equipes de marketing, vendas, suporte ao cliente, conteúdo, operações e comércio eletrônico. Ter todas as suas equipes em uma única plataforma facilitará o acompanhamento dos clientes no momento certo e evitará que suas equipes trabalhem em silos. Todos têm acesso às mesmas informações e, portanto, será mais fácil criar um ambiente de trabalho consistente plano de comunicação em todos os pontos de contato com o cliente, pois a comunicação é fundamental. 🗝️

Melhores recursos

As ferramentas de geração de leads do site permitem que você converse com os visitantes do site ou colete suas informações de contato

As ferramentas integradas de automação de marketing ajudam você a executar suasplano de marketing com mais eficiência

As ferramentas de relatório permitem monitorar o sucesso de suas campanhas

Limitações

Vários usuários reclamam que alguns dos melhores recursos da HubSpot só estão disponíveis nos planos de preços mais altos

Alguns usuários acham que pode ser um desafio criar relatórios personalizados e coletar os dados de que você precisa

Preços

Somente o Marketing Hub:

Plano gratuito

Iniciante: $18 por mês

$18 por mês Profissional: US$ 800 por mês

Conjunto de todas as ferramentas de CRM:

Plano gratuito

Iniciante: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Profissional: US$ 1.600 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (10.105+ avaliações)

4,4/5 (10.105+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (5.650+ avaliações)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign Essa plataforma de automação de marketing B2B tem ferramentas para suas equipes de marketing, vendas e comércio eletrônico. Com a automação, você pode personalizar sua comunicação, responder mais rapidamente e enviar leads para os membros certos da equipe.

Essa plataforma de marketing software de automação simplificará sua fluxo de trabalho de marketing e tornar suas equipes mais produtivas. Assim, você pode trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, e ainda ter tempo para o happy hour. 🍹

Melhores recursos

A automação de e-mail permite que você crie uma série de boas-vindas ou use a segmentação para enviar acompanhamentos personalizados e comunicação de abandono de carrinho

As pontuações de contato ajudam a acompanhar o envolvimento do cliente para que sua equipe de vendas possa fazer o acompanhamento no momento certo

As integrações com Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp e muito mais possibilitam a automação em todo o seu fluxo de trabalho

limitações do ####

Vários usuários relatam que esse software tem uma curva de aprendizado, em parte porque a linguagem da plataforma não é intuitiva

Alguns usuários relatam que a equipe de suporte ao cliente da ActiveCampaign leva vários dias para responder às solicitações

Preços

Somente ferramentas de marketing:

Plus: $49 por mês

$49 por mês Profissional: $149 por mês

$149 por mês Enterprise: Preços personalizados

Somente ferramentas de vendas:

Plus: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Profissional: $49 por usuário por mês

$49 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Pacote de marketing e vendas:

Plus: $93 por mês

$93 por mês Profissional: US$ 386 por mês

US$ 386 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 10.350 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.250+ avaliações)

4. Alimentador de chumbo

via Alimentador de chumbo O Leadfeeder agora é propriedade da Dealfront, um provedor de software que oferece várias ferramentas de inteligência de vendas e geração de leads. Mas o Leadfeeder é a ferramenta mais brilhante da caixa de ferramentas. 🔧

Esse programa fornece leads de alta qualidade ao identificar os visitantes do seu site e as empresas para as quais eles trabalham (mesmo que os funcionários trabalhem remotamente). Assim, você pode ver quais empresas já estão interessadas no seu produto, e sua equipe de vendas pode fazer o acompanhamento.

Melhores recursos

Identifique os visitantes do seu site e veja o comportamento exato deles à medida que exploram seu site

Use a segmentação para classificar os leads com base em sua intenção de compra e valor potencial

Determine a melhor pessoa para entrar em contato com as empresas que visitam o seu site

limitações do ####

Alguns usuários relatam erros quando o Leadfeeder importa dados para seu CRM

Outros acham que a equipe de suporte ao cliente da Dealfront demora a responder

Preços

**Gratuito

Pago: $139 por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (765+ avaliações)

4,3/5 (765+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 120 avaliações)

5. Ahrefs

via Ahrefs Dados são poder. E quando se trata de sua estratégia de SEO, a Ahrefs fornece dados poderosos. Esse software completo de pesquisa, análise e auditoria de SEO permitirá que você tome decisões mais informadas sobre sua estratégia de conteúdo. Eles têm ferramentas para encontrar novas oportunidades de conteúdo, fazer melhorias técnicas em seu site e até mesmo investigar as principais palavras-chave de seus concorrentes. 🧟

Melhores recursos

O painel mostra rapidamente métricas importantes de SEO para que você possa acompanhar o desempenho do seu site

O explorador de sites permite que você acompanhe as classificações de palavras-chave e os backlinks de seus concorrentes

O explorador de palavras-chave ajuda a planejar sua estratégia de conteúdo e a encontrar novas oportunidades

limitações do ####

Os relatórios de backlinks podem ser lentos para carregar e alguns usuários reclamam que eles nem sempre correspondem aos backlinks do Google Analytics

Como esse programa inclui muitos recursos, pode ser difícil encontrar o recurso de que você precisa na interface do usuário

Preços

Lite: $99 por mês

$99 por mês Standard: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês Avançado: $399 por mês

$399 por mês Enterprise: $999 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,6/5 (485+ avaliações)

4,6/5 (485+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (525+ avaliações)

6. Sprout Social

via Sprout Social Se a mídia social desempenha um papel importante em seus esforços de marketing B2B, o Sprout Social pode simplificar a criação, publicação e análise de conteúdo.

Ele tem um calendário de conteúdo integrado e ferramentas de colaboração, e se integra a todos os seus canais de mídia social - Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger e Google Business Messages - para facilitar a publicação e o agendamento. Ele ainda tem ferramentas de escuta social portanto, quando se trata de sua reputação on-line, você pode ser todo ouvidos. 👂

Melhores recursos

Crie seu plano de conteúdo com uma biblioteca de ativos compartilhada, calendário de conteúdo, comentários e aprovações

Otimize e publique conteúdo em várias plataformas de mídia social ao mesmo tempo

Use o recurso integradoferramentas de automação de marketing e fluxos de trabalho personalizáveis para responder e se conectar com os clientes mais rapidamente

Limitações

Alguns usuários acham que os recursos de automação não são personalizáveis ou específicos o suficiente

Outros acham que as ferramentas de monitoramento social não permitem que eles rastreiem menções, palavras-chave ou frases suficientes

Preços

Padrão: $249 por mês

$249 por mês Profissional: $399 por mês

$399 por mês Avançado: $499 por mês

$499 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 2.570 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.570 avaliações) Capterra: 4,4/5 (555+ avaliações)

7. Google Analytics

via Google Analytics Se quiser entender o tráfego do seu site, você precisa do Google Analytics. Você pode configurá-lo para monitorar os dados do site que são mais importantes para você, desde o crescimento do tráfego orgânico até os canais de origem dos visitantes do site e os tipos de clientes que o visitam com mais frequência. O tráfego do seu website não precisa ser um mistério. 🚦🚗

Melhores recursos

O painel personalizável permite que você organize, visualize e compartilhe os dados mais importantes para você

Os dados em tempo real mostram as jornadas dos clientes ao vivo em seu site e exibem de onde vem o tráfego de entrada

As informações sobre o público exibem os dados demográficos, os interesses, a localização, o comportamento e o valor do tempo de vida do cliente

limitações do ####

Muitos usuários relatam que é demorado configurar a plataforma para exibir os dados e os insights desejados

Como o Google coleta dados do usuário, alguns usuários estão preocupados com questões de privacidade

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (6.180+ avaliações)

4,5/5 (6.180+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.580+ avaliações)

8. Console de pesquisa do Google

via Console de pesquisa do Google Vamos ser realistas: Todos nós que criamos conteúdo otimizado para classificações em mecanismos de pesquisa basicamente trabalhamos para o Google. Portanto, é melhor recebermos nossas instruções diretamente do chefe (também conhecido como os bots do Google). 🤖

O Google Search Console mostra como otimizar seu conteúdo e explica os problemas que estão impedindo a classificação do seu site. Ele fornece as informações de que você precisa para aparecer nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa - gratuitamente.

Melhores recursos

Monitore o tráfego orgânico e o desempenho do site

Envie o mapa do seu site ou URLs individuais para ser rastreado e classificado mais rapidamente

Veja os problemas que estão impedindo a classificação do seu site

Limitações

Falta de opções de personalização

Não fornece dados em tempo real - a maioria dos dados será de alguns dias atrás

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (215+ avaliações)

4,7/5 (215+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (165+ avaliações)

9. Zoom

via Zoom A menos que tenha se escondido debaixo de uma pedra nos últimos três anos (o que não o culparíamos), você provavelmente já ouviu falar e provavelmente já usou o Zoom. Essa é uma das melhores plataformas de videoconferência do mercado e foi ampliada para incluir recursos melhores para a realização de grandes eventos on-line e webinars. Ele permite que você se reúna pessoalmente com clientes de todo o mundo, sem a necessidade de um jato particular. 🛩️

Melhores recursos

As reuniões virtuais permitem que sua equipe de vendas e a equipe de suporte ao cliente interajam com os clientes, independentemente de onde estejam no mundo

A plataforma de eventos permite que você realize conferências virtuais, treinamentos ou feiras comerciais como parte de suas iniciativas de marketing de eventos e envolvimento do cliente

O agendador de compromissos facilita o convite de clientes e o compartilhamento de um link para participação

limitações do ####

O plano gratuito encerrará automaticamente sua reunião após 40 minutos

A plataforma já teve problemas de segurança e privacidade no passado, portanto, pode não ser a melhor opção para compartilhar informações confidenciais

Preços

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $149.90

$149.90 Business: $199,90

$199,90 Business Plus: $250

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (53.510+ avaliações)

4,5/5 (53.510+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (13.630+ avaliações)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo O BuzzSumo é uma ferramenta abrangente de otimização de mecanismos de pesquisa, marketing de conteúdo e gerenciamento de reputação. Sua equipe de marketing de conteúdo pode usá-la para planejar seu calendário de conteúdo e gerar mais tráfego orgânico, e sua equipe de relações públicas pode usá-la para gerenciar sua reputação on-line e criar reconhecimento de marca. Você pode até mesmo usá-la para verificar seus concorrentes e ficar à frente do jogo. 🏈

Melhores recursos

As ferramentas de descoberta e pesquisa ajudam você a encontrar palavras-chave e tópicos de marketing de conteúdo de SEO e, em seguida, ver os artigos mais bem classificados sobre esses tópicos

Os recursos de monitoramento permitem que você rastreie novos backlinks e defina alertas sobre menções à marca e tópicos que são importantes para você

Um banco de dados de autores, criadores e jornalistas ajuda você a se conectar com influenciadores que têm interesses relacionados à oferta de sua marca

limitações do ####

Alguns usuários acham que os recursos de relatório poderiam ser mais intuitivos e fáceis de usar

Há uma curva de aprendizado acentuada se você quiser usar todos os recursos do programa em seu potencial máximo

Preços

Criação de conteúdo: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês RP & Comms: $299 por mês

$299 por mês Suite: $499 por mês

$499 por mês Enterprise: $999 por mês

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

11. Leadpages

via Páginas de destino Crie seu site com a geração de leads em mente usando o Leadpages. Essa plataforma é um construtor de sites ideal para pequenas empresas B2B. Ela facilita a criação de seu site sem nenhuma experiência ou conhecimento de codificação. E cada página é otimizada para vendas. Até mesmo os novatos acharão que é fácil. 🧠

Melhores recursos

Centenas de modelos de sites otimizados para pontuação de leads e conversões

A tecnologia de IA ajuda você a criar textos e imagens para suas páginas da Web em minutos

O criador de páginas de destino ajuda você a explicar os benefícios do seu produto

limitações do ####

Os usuários relatam opções de personalização limitadas

Alguns usuários acham que os formulários de leads incorporados não coletam informações suficientes sobre os clientes em potencial

Preços

Padrão: US$ 37 por mês

US$ 37 por mês Pro: $74 por mês

$74 por mês Advanced: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (mais de 210 avaliações)

4,3/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (290+ avaliações)

12. Sumo

via Sumo Sabe aqueles pop-ups que aparecem em praticamente todos os sites pedindo que você forneça seu endereço de e-mail em troca de algo (um código de desconto, um e-book, um recurso educacional gratuito)? Há grandes chances de que tenham sido criados com o Sumo.

Esse aplicativo permite que você adicione um pop-up de captura de e-mail ao seu site e aumente sua lista de assinantes com cada visitante do site. Tudo o que você precisa fazer é configurá-lo e depois sentar, relaxar e enviar e-mails. 📩

Melhores recursos

A janela pop-up solicita que os visitantes do seu site compartilhem seus e-mails para que você possa aumentar sua lista de assinantes

A Smart Bar permite incorporar um campo de coleta de e-mail na parte superior ou inferior de suas páginas da Web e postagens

Plugins para WordPress, Shopify e Google Tag Manager

limitações do ####

Embora esse aplicativo ofereça integrações com muitas das ferramentas de marketing mais populares, alguns usuários reclamam que não há integrações para ferramentas de marketing por e-mail mais específicas

A versão gratuita mostra a marca Sumo em seu pop-up

Preços

Gratuito

Pro: US$ 39 por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

4,1/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,2/5 (65+ avaliações)

13. Litmus

via Litmus Essa ferramenta de marketing por e-mail leva você da ideia à entrega. 💭 📧

Você pode usar o Litmus para criar e-mails, colaborar com sua equipe, obter aprovação, testar, personalizar, enviar e analisar suas campanhas de e-mail em um só lugar. O marketing por e-mail ainda é uma das ferramentas mais formas mais econômicas de publicidade para empresas B2B e esta ferramenta pode ajudá-lo a fazer isso da maneira certa.

Melhores recursos

Crie uma biblioteca de seus ativos atuais de marketing por e-mail, como imagens, gráficos, botões e logotipos

Crie e personalize campanhas de e-mail com conteúdo de e-mail ao vivo e recomendações baseadas em IA

Teste a capacidade de entrega para evitar que os e-mails acabem em pastas de spam

limitações do ####

Alguns usuários relatam que as imagens e as visualizações de teste de e-mail são lentas para carregar

As opções de personalização do layout de seu painel são limitadas

Preços

Básico: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Plus: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 3,6/5 (mais de 360 avaliações)

3,6/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

14. Moz

via Moz Quando você estiver pronto para aumentar o tráfego orgânico do seu site, essa ferramenta de SEO o colocará no comando. 🏎️

Assim como o Ahrefs ou o Semrush, o Moz é um programa de otimização de mecanismos de busca que o ajuda a planejar sua estratégia de marketing de conteúdo B2B e a atrair mais visitantes para o site. Você pode analisar a eficácia da classificação do seu site, compará-lo com a concorrência e descobrir maneiras de melhorar o site ou expandir o conteúdo.

Melhores recursos

A ferramenta de pesquisa de palavras-chave ajuda você a descobrir oportunidades para criar conteúdo B2B útil

A ferramenta de otimização de conteúdo mostra como melhorar o SEO na página para que suas páginas de destino ou blogs tenham uma classificação mais alta

A ferramenta de pesquisa de links rastreia a qualidade e a quantidade de backlinks para seu site

limitações do ####

Vários usuários reclamam que o design não é tão fácil de usar quanto o de ferramentas semelhantes

Outros acham que as ferramentas de análise avançada são difíceis de aprender

Preços

Padrão: $99 por mês

$99 por mês Médio: $179 por mês

$179 por mês Large: $299 por mês

$299 por mês Premium: $599 por mês

Avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 385 avaliações)

4,4/5 (mais de 385 avaliações) Capterra: 4,5/5 (340+ avaliações)

15. Atribuição do Google

via Atribuição do Google Onde estão os primeiros usuários? Porque esse aplicativo do Google está em sua infância. 🍼

O Google Attribution ainda está em teste Beta, mas é gratuito, o que o torna uma das ferramentas de marketing mais econômicas para empresas B2B. Ele usa os algoritmos de aprendizado de máquina do Google para atribuir com precisão o crédito pelos cliques em anúncios que levam a conversões, o que pode ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre alocação de recursos em seu orçamento de publicidade paga.

Melhores recursos

É gratuito quando a maioria dos softwares de marketing B2B não é

Ajuda você a entender quais canais de publicidade paga têm a melhor taxa de conversão

Permite que você analise o impacto potencial da redistribuição de seu orçamento em diferentes canais pagos

limitações do ####

Alguns usuários acham difícil configurar dados e executar relatórios extensos

Outros reclamam que só é possível adicionar um número limitado de usuários, portanto, esse aplicativo pode não ser adequado para equipes maiores

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: 4/5 (15+ avaliações)

4/5 (15+ avaliações) Capterra: N/A

16. Hootsuite

via Hootsuite O Hootsuite é um dos maiores nomes do gerenciamento de mídia social. E os recursos farão com que o gerenciamento de suas campanhas de mídia social seja muito divertido! 🦉

Você pode planejar, agendar e publicar, além de monitorar anúncios pagos, comentários, conversas e métricas de desempenho a partir do aplicativo. Portanto, não importa em quantos canais de mídia social você publique, você terá tudo em um só lugar.

Melhores recursos

Agende sua mídia socialcalendário de conteúdo e publique postagens em todos os seus canais em um só lugar

Veja todas as suas notificações de mídia social em uma única caixa de entrada

Use integrações com todas as principais plataformas de mídia social, bem como com ferramentas de marketing populares, como Mailchimp, HubSpot, Dropbox e Canva

limitações do ####

Tags, menções e outros recursos não estão disponíveis no Hootsuite para todos os canais de mídia social, o que significa que talvez seja necessário editar as postagens após a publicação

Alguns usuários relatam falhas com a função integrada do programaFerramentas de escrita com IA Preços

Profissional: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Equipe: $249 por mês

$249 por mês Business: $739 por mês

$739 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (4.040+ avaliações)

4,1/5 (4.040+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.475+ avaliações)

17. Menção

via Menção Se você já sentiu que tentar encontrar comentários nas mídias sociais que sejam relevantes para sua marca é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, então você precisa do Mention. Eles o ajudarão a encontrar cada agulha em cada palheiro on-line. 🪡

A Mention faz social listening, que é o monitoramento de bilhões de fontes on-line para encontrar menções à sua marca ou palavras-chave relacionadas à sua marca, o que facilita a sua participação na conversa.

Melhores recursos

Receba alertas sobre menções à marca, palavras-chave, tópicos do setor ou publicações específicas

Veja insights de dados sobre seu público, sua marca, um concorrente ou um tópico do setor

Publique em todos os seus canais de marketing de mídia social em um só lugar

limitações do ####

Alguns usuários relatam que é fácil perder menções se você não for minucioso ao configurar seus alertas

Outros afirmam que o programa geralmente perde menções que incluem abreviações ou estão em sites de nicho

Preços

Solo: $41 por mês

$41 por mês Pro: $83 por mês

$83 por mês Pro Plus: $149 por mês

$149 por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (435+ avaliações)

4,3/5 (435+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (280+ avaliações)

18. Kissmetrics

via Kissmetrics O marketing é sobre pessoas, assim como a Kissmetrics. 🕺

Essa plataforma acompanha os visitantes do seu site e os usuários de aplicativos para ajudá-lo a ver em quais páginas eles clicam, o conteúdo que leem e os produtos que compram. Sim, você pode usar o Kissmetrics para ver dados em larga escala sobre seu website, como quais páginas têm a maior taxa de conversão, mas também pode usá-lo para ver a jornada de um cliente individual desde o primeiro momento em que a pessoa chega ao seu website.

Melhores recursos

O painel personalizável permite que você acompanhe os dados que são importantes para você, desde sua taxa de conversação diária até a taxa de desempenho de diferentes funis de marketing

Os relatórios de teste A/B permitem que você teste novas páginas de destino ou recursos de aplicativos para aprimorar o conteúdo mais bem-sucedido

Os insights baseados em produtos mostram quais recursos e planos seus clientes mais usam

Limitações

Relatórios de dados detalhados podem levar muito tempo para carregar

Integrações limitadas com outras ferramentas de marketing

Preços

Pay-as-You-Go: US$ 0,0025 por evento

US$ 0,0025 por evento Prata: US$ 199 por mês

US$ 199 por mês Ouro: US$ 499 por mês

US$ 499 por mês Platinum: Preço personalizado

Avaliações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 165 avaliações)

4,1/5 (mais de 165 avaliações) Capterra: 4,3/5 (15+ avaliações)

19. Metadados

via Metadados Se a sua equipe de marketing às vezes tem dificuldades para atingir o público-alvo certo, prepare-se para acertar o alvo. 🎯

A Metadata usa uma abordagem de funil duplo para ajudá-lo a rastrear e otimizar seu campanhas de marketing (funil um) e seus esforços de marketing baseados em contas (funil dois). Você pode lançar e gerenciar suas campanhas de marketing de mídia social e campanhas de anúncios de custo por clique de dentro do aplicativo e usar a segmentação por público-alvo para garantir que esteja alcançando as pessoas certas em todas as plataformas, do Instagram ao Google Ads.

Melhores recursos

Crie perfis de público-alvo usando mais de 10 fontes de dados diferentes, inclusive sua ferramenta de CRM, dados de intenção ou dados demográficos, firmográficos e tecnográficos

Use uma biblioteca de ativos de campanha para lançar rapidamente suas campanhas de marketing digital em várias plataformas

Lance e acompanhe os resultados de experimentos de campanha para testar novos públicos, mensagens ou estratégias de marketing

Limitações

Integrações limitadas com ferramentas de marketing mais novas e de nicho (além de CRMs e canais de anúncios) e nenhuma API aberta

Alguns usuários relatam que o processo de desenvolvimento do público consome muito tempo

Preços

Metadata Demand Hub: US$ 60.000 por ano

US$ 60.000 por ano Personalizado Preço

Avaliações e resenhas

G2: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

4,6/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

20. Coruja

via Coruja O Owler é uma ferramenta de pesquisa aprofundada para equipes de vendas. Você pode usá-la para obter insights adicionais sobre clientes que já estão em seu CRM SaaS ou você pode descobrir novos clientes que correspondam ao seu perfil de cliente ideal. Esse programa o ajudará a descobrir todas as informações necessárias sobre os clientes potenciais antes de iniciar a divulgação. 🕵️

Melhores recursos

Banco de dados com mais de 15 milhões de empresas que você pode filtrar e classificar por atributos de negócios

Insights sobre financiamento, aquisição, notícias, investimentos, mudanças de liderança e muito mais de uma empresa

Integrações com Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams eChatGPT Limitações

Informações limitadas sobre nichos e pequenas empresas

O plano gratuito permite seguir apenas 5 empresas, o que não é suficiente para a maioria das equipes de vendas

Preços

Comunidade: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Profissional: US$ 35 por mês

US$ 35 por mês Máximo: Preço personalizado

Avaliações e resenhas

G2: 4,3/5 (445+ avaliações)

4,3/5 (445+ avaliações) Capterra: 4/5 (3+ avaliações)

Leve seu marketing B2B para o próximo nível com o ClickUp

O software de marketing B2B certo não apenas o ajudará a se conectar com novos clientes, mas também a gerenciar melhor o relacionamento com os clientes existentes. Assim, você pode criar uma fidelidade duradoura e aumentar suas vendas em todo o ciclo de vida do cliente.

Além disso, um bom software facilita a vida da sua equipe, eliminando o trabalho pesado. O resultado são clientes mais felizes, uma equipe mais feliz e um mundo mais feliz. 🌻

E se você quiser uma ferramenta de marketing B2B que também deixe seu orçamento feliz, experimente ClickUp . Ele tem o poder de substituir várias ferramentas de marketing, e você pode começar a usá-lo hoje gratuitamente .