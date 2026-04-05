As 12 melhores ferramentas de IA para Mac em 2026

Todo mundo adora ferramentas de IA. Afinal, quem não gostaria de se livrar de tarefas repetitivas e economizar tempo?

Dados recentes mostram que 88% das empresas já integraram a IA em pelo menos uma função essencial e, para os usuários de Mac, essa mudança é pessoal: os chips da série M5 agora oferecem um aprimoramento de fotos com IA até 4,7 vezes mais rápido e 3 vezes mais produtividade no dispositivo por carga do que os principais concorrentes de PC

Essa mudança está transformando a forma como usamos nossos dispositivos, permitindo que modelos de IA funcionem de maneira mais rápida e segura em MacBooks e iMacs sem depender de servidores na nuvem.

Se você é usuário da Apple, já tem acesso a aplicativos de alta qualidade para Mac. Para garantir que sua experiência continue tranquila enquanto experimenta ferramentas incríveis de IA, aqui está uma lista das melhores ferramentas de IA para Mac — muitas delas com um plano gratuito.

Aqui está uma rápida visão geral da nossa seleção das melhores ferramentas de IA para Mac:

ClickUp Superagentes autônomos, pesquisa corporativa, conversão de voz em texto, vários modelos de IA e gerenciamento de projetos com IA Equipes que precisam de um “centro de comando” de IA completo para tarefas e documentos Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas ChatGPT Usuários avançados e pesquisadores priorizam a privacidade dos dados e o processamento local. Brainstorming, pesquisa aprofundada e raciocínio de alto nível Plano gratuito disponível; Plus por US$ 20/mês; Pro por US$ 200/mês Grammarly Pro Autoria por IA (detecção de texto escrito por humanos vs. IA), transformação de estilo e integração em todo o sistema macOS Escritores profissionais e equipes que precisam de uma voz de marca consistente e precisão Plano gratuito; o plano Pro custa a partir de US$ 12/mês (cobrado anualmente) Elephas Super Brain (Base de Conhecimento Pessoal), funciona localmente/offline e oferece análise de vídeos do YouTube e arquivos PDF Usuários avançados e pesquisadores que priorizam a privacidade dos dados e o processamento local Planos a partir de US$ 14,99/mês MacWhisper Transcrição 100% no dispositivo (Whisper Large-v3 Turbo), identificação de locutores e processamento em lote Jornalistas e profissionais da área médica/jurídica que precisam de transcrições seguras e confidenciais Plano gratuito; licença Pro a partir de US$ 29 (pagamento único) ou € 8,99/mês Notion AI Agentes pessoais de IA que executam mais de 10 etapas sequenciais em todo o seu espaço de trabalho Gerenciamento de documentos, wikis e bancos de dados com automação autônoma Plano gratuito; acesso à IA a partir de US$ 20 por usuário por mês DeepL Tradução com alto contexto + DeepL Write Pro para edição estilística com IA Equipes globais e tradutores que precisam de nuances “semelhantes às humanas” em mais de 30 idiomas Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,99/mês Cursor AI Bate-papo com reconhecimento de código-fonte, refatoração em linguagem natural e regras de cursor para orientação de estilo Desenvolvedores que procuram um IDE nativo de IA (baseado no VS Code) para macOS Plano gratuito; Pro por US$ 20/mês; Business por US$ 40/mês Siri Apple Intelligence com reconhecimento do que está na tela e ferramentas de escrita em todo o sistema Controle do ecossistema Apple sem usar as mãos e automação básica de tarefas locais Gratuito (incluído no macOS) DiffusionBee Geração de texto para imagem Stable Diffusion totalmente offline, otimizada para chips da série M Artistas e designers preocupados com a privacidade que criam arte com IA gratuitamente Gratuito Limitless (anteriormente Rewind) Resumos de reuniões com computação confidencial e memória de “IA pessoal” via web/desktop Captura e indexação de reuniões e atividades digitais Versão básica gratuita; recursos Pro a partir de US$ 19/mês Bearly AI Escritores profissionais e equipes que precisam de uma voz de marca consistente e precisão Estudantes e analistas que precisam assimilar grandes quantidades de texto/vídeo rapidamente Plano gratuito; Pro por US$ 20/mês; Analyst por US$ 60/mês

Se você está procurando ferramentas de IA para ajudar a escrever, organizar notas ou gerar imagens no ecossistema da Apple, reserve um pouco mais de tempo para verificar se elas oferecem os seguintes recursos:

✅ Priorize a compatibilidade com o macOS, iPhone e iPad para garantir que seu assistente de IA funcione em todos os dispositivos do ecossistema Apple

✅ Escolha ferramentas otimizadas para rodar localmente, reduzir o atraso e evitar o compartilhamento desnecessário de dados na nuvem

✅ Procure aplicativos que se integrem facilmente aos principais aplicativos do Mac, como Notas, Fotos e Safari, sem a necessidade de alternar constantemente entre eles ou de configurações

✅ Certifique-se de que as ferramentas de IA ofereçam interfaces claras e intuitivas e ofereçam suporte a fluxos de trabalho criativos comuns, como redação, geração de imagens, transcrição ou gerenciamento de tarefas

✅ Procure um plano gratuito ou uma licença vitalícia e verifique se a ferramenta oferece processamento de IA no dispositivo ou infraestrutura de nuvem segura para maior privacidade e desempenho

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de lista de tarefas para Mac

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Independentemente do seu foco ou necessidade, essas ferramentas de IA para Mac foram desenvolvidas para complementar os recursos do seu dispositivo e ajudá-lo a realizar mais tarefas de forma criativa e eficiente.

1. ClickUp (Ideal para produtividade unificada com IA e fluxos de trabalho autônomos)

Experimente o ClickUp AI gratuitamente Obtenha insights sobre o ambiente de trabalho, faça brainstorming de ideias, priorize tarefas, crie conteúdo e tome melhores decisões com a IA nativa do ClickUp

E se seus colegas de equipe de todos os departamentos pudessem acessar uma única fonte de informação confiável para tudo — desde vendas e marketing até produtos e finanças? Imagine uma solução tecnológica que funcione como CRM, rastreador de projetos e assistente de IA, tudo em um.

Você pode fazer qualquer pergunta com base nos dados do ecossistema, e uma IA integrada responderá usando os dados do seu espaço de trabalho compartilhado.

Na verdade, estamos descrevendo o ClickUp neste momento. Como o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, ele reúne suas tarefas, documentos e comunicações em um único lugar, com tecnologia de IA sensível ao contexto que compreende todo o seu trabalho.

Elabore rascunhos, gerencie tarefas e encontre respostas em segundos com o ClickUp Brain

Para usuários de Mac que desejam consolidar seu trabalho em todos os dispositivos, o ClickUp é a ferramenta de IA perfeita.

O coração do sistema é o ClickUp Brain, um assistente de IA nativo que conecta tarefas, documentos, pessoas e ferramentas, ajudando você a agir com mais rapidez sem sacrificar a clareza.

O ClickUp Brain vai além do típico chatbot no estilo ChatGPT. É um assistente de IA que funciona diretamente no seu espaço de trabalho.

Precisa escrever um e-mail, um resumo de reunião ou uma proposta de orçamento? É só pedir. A IA compreende instantaneamente o contexto da sua tarefa ou documento e gera um texto inteligente e relevante.

Além disso, o ClickUp Brain também funciona como seu gerenciador de conhecimento e gerenciador de projetos. Ele analisa suas tarefas, documentos, painéis e bate-papos no ClickUp para buscar respostas específicas ao contexto — ajudando você a encontrar detalhes de projetos, decisões, threads de conversas ou wikis dentro do ClickUp (e em aplicativos externos conectados) sem precisar alternar entre abas.

Ele também automatiza fluxos de trabalho de projetos — gerando reuniões diárias, detalhamento de tarefas, relatórios de progresso, atualizações de status e cronogramas com base nos seus dados existentes no ClickUp. Ao compreender o contexto específico do seu espaço de trabalho, o Brain consolida o conhecimento e otimiza o gerenciamento de tarefas.

💡 Dica profissional: Com o ClickUp Brain MAX, você pode trazer todos os recursos do Brain para o seu desktop. Alterne facilmente entre modelos de linguagem de ponta, como ChatGPT, Claude, Gemini e outros, por meio de um menu suspenso na barra de ferramentas de IA. Precisa de um assistente de voz que transcreva sua fala em texto? O Talk to Text dentro do Brain MAX é a solução! Dite notas, tarefas e até documentos inteiros, e eles aparecerão organizados, formatados e revisados dentro do seu ClickUp Workspace — 4 vezes mais rápido do que digitar.

Automatize fluxos de trabalho com os Super Agents e as automações do ClickUp

Os Super Agents do ClickUp são colegas de equipe de IA inteligentes e sensíveis ao contexto que automatizam fluxos de trabalho complexos em seu espaço de trabalho. Eles detectam eventos importantes — como notas de reuniões, envios de formulários, atualizações de tarefas ou consultas por chat — e tomam as medidas adequadas de forma autônoma, com base nas instruções.

Assim como seus colegas humanos, esses agentes são capazes de raciocínio complexo e melhoram com feedback detalhado, que armazenam em sua memória infinita. Você pode atribuir tarefas a eles, @mencioná-los no chat e em threads de comentários e até mesmo enviar mensagens diretas para pedir ajuda.

Não se limite a planejar: execute fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta com os Super Agents no ClickUp

Mas e quanto a fluxos de trabalho simples e repetitivos?

Para fluxos de trabalho baseados em regras ou do tipo “se-então”, sugerimos usar o ClickUp Automations.

📌 Digamos que você queira avançar para a próxima fase da sua produção de conteúdo. Você quer começar a publicar o conteúdo que criou com o Brain e armazenou no Docs. Você precisa atribuir o conteúdo aos editores, pedir que eles o revisem e aprimorem sua qualidade, depois enviá-lo aos designers, fazer o upload para o seu CMS e realizar um controle de qualidade final antes da publicação.

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir ações, enviar e-mails ou atualizar status com o ClickUp Automations

As automações do ClickUp permitem que você atribua automaticamente essas tarefas, as mova entre etapas ou envie e-mails de atualização com base em gatilhos e condições claramente definidos — por exemplo, quando um documento é aprovado ou uma data de vencimento é atingida.

Faça mais com o gerenciamento de projetos baseado em IA

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp também são apoiados por IA sensível ao contexto.

Gere subtarefas, listas de verificação e itens de ação relevantes com base em descrições de tarefas, notas de reuniões ou comentários — economizando horas de trabalho manual. Em qualquer tarefa do ClickUp, você também pode usar sugestões baseadas em IA para esclarecer metas, resumir o progresso ou redigir atualizações instantaneamente. Faça perguntas como “Quais são minhas tarefas atrasadas?” ou “O que devo priorizar no meu trabalho?”* e obtenha respostas úteis diretamente do seu espaço de trabalho.

Otimize sua agenda com sugestões de IA para priorização de tarefas através do ClickUp Brain

Campos personalizados de IA, como AI Assign e AI Prioritize, preenchem automaticamente a responsabilidade e a urgência das tarefas com base no conteúdo ou em prompts. O Calendário de IA do ClickUp planeja seu dia de forma inteligente, distribuindo tarefas de seu backlog e filas de prioridade de acordo com a urgência e o esforço necessário. Juntas, essas ferramentas ajudam as equipes a passar do planejamento para a execução — de forma rápida, focada e otimizada por IA.

Os usuários de Mac também podem personalizar visualizações, aplicar filtros e monitorar a capacidade da equipe com painéis visuais baseados em IA.

💡 Dica profissional: adicione cartões de IA (como StandUp, Team StandUp ou cartões Brain personalizados) aos seus painéis para obter insights em tempo real e ricos em contexto — resumindo automaticamente as atividades da equipe, projetos ou KPIs. Você pode até mesmo criar um cartão Brain de IA personalizado com seu próprio prompt para destacar atualizações importantes do projeto ou obstáculos. Esses cartões permanecem conectados ao seu Workspace e podem ser atualizados manualmente para refletir os dados atuais.

Além disso, a sincronização em tempo real entre dispositivos (incluindo iOS e iPadOS) torna o ClickUp uma ferramenta confiável para o dia a dia de criadores e equipes.

Principais recursos do ClickUp

assistente de IA para escrever conteúdo, gerar respostas no Use o ClickUp Brain como seuno ClickUp Chat e resumir tarefas e discussões

Atribua Superagentes do ClickUp a resultados específicos, em vez de apenas tarefas. Por exemplo, um Superagente de Planejamento Diário pode analisar autonomamente os dados do espaço de trabalho, como suas tarefas, menções e mensagens diretas, e criar um plano de trabalho diário personalizado para você

Pressione ⌥ + K para acessar a Pesquisa Corporativa do ClickUp , que analisa seu espaço de trabalho e os aplicativos conectados em busca de respostas

Grave, transcreva e analise as discussões das reuniões com com o AI Notetaker do ClickUp

Automatize tarefas repetitivas com agentes autônomos e inteligentes e mais de 100 modelos e receitas de automação personalizáveis

Crie imagens com IA sem sair do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Gerencie projetos com mais eficiência com visualizações, tarefas, subtarefas e metas personalizáveis

Integre-se perfeitamente com seus aplicativos favoritos para Mac, do Google Drive e Outlook ao Figma e GitHub

Limitações do ClickUp

Para alcançar a “Execução Autônoma”, seu espaço de trabalho requer uma hierarquia estruturada (pastas, listas e documentos) para que o Super Agente tenha uma “percepção do ambiente” clara

A execução de fluxos de trabalho autônomos com várias etapas consome créditos de IA; equipes com grande volume de trabalho devem optar pelo plano Enterprise para obter capacidade máxima

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Um usuário do Reddit diz:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas acaba sendo cansativa. E, sinceramente, quando estou em meu modo de trabalho concentrado, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente aqueles banners. Tão fofos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a troca constante entre abas acaba sendo cansativa. E, sinceramente, quando estou em meu modo de trabalho concentrado, essa é a última coisa que quero fazer.

Eu uso a IA principalmente para escrever, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que eu escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente aqueles banners. Tão fofos!

📮ClickUp Insight: Quando questionados sobre o que tornaria os agentes de IA realmente úteis, a resposta mais frequente não foi velocidade ou potência. Quase 40% dos entrevistados afirmaram que precisam de um agente com uma compreensão perfeita do contexto de seu trabalho. O que faz sentido, pois a maioria dos agentes de IA falha quando não compreende por que as decisões foram tomadas ou como o trabalho deve fluir. Como os Super Agents retêm o contexto, lembram-se de decisões anteriores e operam continuamente, eles são capazes de agir com muito mais confiabilidade do que os agentes baseados em comandos. Eles trabalham a partir de um histórico dinâmico do espaço de trabalho, permanecem ativos à medida que o trabalho evolui e operam dentro de limites claros de permissão e trilhas de auditoria. Quando a inteligência compreende o trabalho e o executa com segurança, você finalmente sentirá que está trabalhando com um colega virtual em quem pode realmente confiar.

2. ChatGPT (Ideal para criação de conteúdo, brainstorming e pesquisa aprofundada)

via ChatGPT

Se você é um criador de conteúdo, consultor ou pesquisador que trabalha com macOS e iOS, provavelmente já conhece o ChatGPT.

Sem dúvida, é uma das ferramentas de IA mais versáteis do Mac, simplificando tudo, desde a geração de ideias até a depuração de código.

O GPT-5.4 da OpenAI redefiniu o ChatGPT como um mecanismo “pensante”. O aplicativo para desktop do Mac foi além de uma simples caixa de texto, permitindo que a IA visualize sua tela, navegue pelo seu navegador (por meio do ChatGPT Atlas) e interaja diretamente com aplicativos do Mac para concluir pesquisas ou tarefas de programação em várias etapas.

Os novos modelos GPT-5.4 mini e nano oferecem respostas ultrarrápidas e de baixo custo para uso em dispositivos móveis e computadores, enquanto o nível GPT-5.4 Pro oferece as melhores pontuações de raciocínio já registradas para pesquisa científica e síntese de dados complexos.

Principais recursos do ChatGPT

Acesse vários modelos de IA com níveis distintos de desempenho para entradas de texto, imagem, áudio e arquivos

Realize pesquisas aprofundadas na web e em formatos de arquivo como PDFs e planilhas usando síntese automatizada de fontes

Integre-se a ferramentas como Zapier, Canva e Wolfram Alpha por meio de plug-ins GPT para ampliar seu espaço de trabalho no Mac sem precisar trocar de aplicativo

Faça pesquisas na web em tempo real com citações diretas, substituindo efetivamente os mecanismos de busca tradicionais para consultas complexas

Limitações do ChatGPT

Recursos avançados como “Uso do computador” exigem permissões amplas, o que pode ser um obstáculo para setores altamente regulamentados

Ocasionalmente, podem ocorrer erros nos resultados; os dados podem estar desatualizados se a navegação em tempo real não estiver ativada

Recursos limitados de colaboração organizacional em comparação com plataformas voltadas para equipes

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus : US$ 20/mês por usuário

Pro : US$ 200/mês por usuário

Equipe : US$ 25 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (mais de 730 avaliações)

Capterra: 4,5/5. 0 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Um usuário da Capterra diz:

Tem sido incrivelmente útil em projetos de pesquisa curtos para aprofundar conhecimentos sobre temas específicos, a fim de obter uma perspectiva diferente ou seguir outro caminho quando fico com um bloqueio mental.

Tem sido incrivelmente útil em projetos de pesquisa curtos para aprofundar conhecimentos sobre temas específicos, a fim de obter uma perspectiva diferente ou seguir outro caminho quando fico com um bloqueio mental.

📖 Leia também: Quer respostas de IA mais inteligentes ou uma geração de imagens melhor do que o ChatGPT? Este blog sobre as melhores alternativas e concorrentes do ChatGPT detalha as melhores ferramentas por caso de uso.

3. Grammarly (Ideal para edição, revisão e feedback sobre o estilo de redação)

via Grammarly

Se você é o tipo de usuário de Mac que trabalha com palavras o dia todo — sejam e-mails, blogs ou apresentações —, o Grammarly é aquele assistente de IA que você vai querer ao seu lado.

O Grammarly ajuda você a detectar erros ortográficos, refinar sua redação e se comunicar com clareza. Embora a versão gratuita já seja um poderoso verificador gramatical, o Grammarly Premium oferece sugestões inteligentes que vão além de correções superficiais. Estamos falando de edições sensíveis ao contexto, ajustes de tom, metas de redação e até mesmo verificações de plágio.

Com o lançamento do Grammarly Authorship, o aplicativo agora oferece um registro verificado do seu processo de redação, diferenciando com cores o que foi digitado por você e o que foi gerado pela IA — um recurso essencial para estudantes e profissionais na era dos detectores de IA.

Os usuários de Mac podem acessar o Grammarly por meio do aplicativo nativo para desktop do macOS, extensões de navegador ou integrações com aplicativos como o Word e o Google Docs.

Principais recursos do Grammarly

Use verificações de gramática, ortografia e pontuação com tecnologia de IA diretamente no Word, no Google Docs ou em aplicativos do macOS

Receba sugestões em tempo real sobre clareza, tom, voz e forma de expressão com base em metas de redação personalizadas

Verifique se há plágio em seus textos em bilhões de páginas da web para garantir a originalidade

Obtenha insights sobre redação e pontuações de desempenho com relatórios detalhados de legibilidade e engajamento

Reescreva instantaneamente um documento inteiro para se adequar à voz de uma marca específica ou a um guia de estilo acadêmico

Limitações do Grammarly

Sugestões avançadas de redação e detecção de tom estão disponíveis apenas no plano Premium

A detecção de plágio requer acesso à Internet e não suporta uso offline

A verificação em tempo real pode apresentar um pequeno atraso em documentos mais longos ou em ambientes com baixa largura de banda

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium : US$ 12/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 7.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

Um usuário do G2 diz:

Agora a IA está integrada. Gosto da ferramenta de parafraseamento, que reescreve o texto no estilo que eu queria. O corretor gramatical Grammarly ficou ainda melhor. O chat com IA é prático. Ele oferece ferramentas como Revisão por Especialistas, Reações dos Leitores, Humanizador, Localizador de Citações, Verificador de Fatos, Detector de IA, Verificador de Plágio e Avaliador de IA, que ajudam a produzir textos naturais, precisos e de alta qualidade.

Agora a IA está integrada. Gosto da ferramenta de parafraseamento, que reescreve o texto no estilo que eu queria. O corretor gramatical Grammarly ficou ainda melhor. O chat com IA é prático. Ele oferece ferramentas como Revisão por Especialistas, Reações dos Leitores, Humanizador, Localizador de Citações, Verificador de Fatos, Detector de IA, Verificador de Plágio e Avaliador de IA, que ajudam a produzir textos naturais, precisos e de alta qualidade.

✨ Curiosidade: O CEO do Google, Sundar Pichai, acredita que a IA terá um impacto maior na humanidade do que a eletricidade ou o fogo. Essa é uma afirmação ousada — especialmente considerando que o fogo nos proporcionou alimentos cozidos e a eletricidade nos proporcionou a internet.

4. Elephas (Ideal para gestão do conhecimento e recuperação de documentos pessoais)

via Elephas

Se você já perdeu tempo vasculhando PDFs, notas de reuniões ou artigos salvos tentando lembrar onde viu algo, o Elephas é exatamente o que você precisa no seu Mac.

Desenvolvido especificamente para macOS e iOS, o Elephas organiza seus arquivos, resume o conteúdo e ajuda você a obter insights relevantes sempre que precisar.

Uma de suas maiores vantagens? Privacidade. O Elephas é executado localmente no seu Mac, então você não precisa enviar arquivos confidenciais para a nuvem, a menos que opte por fazê-lo. Ele oferece a opção entre integrações offline e baseadas na nuvem, com total rastreabilidade das fontes utilizadas em qualquer resposta gerada pela IA.

Principais recursos do Elephas

Organize e recupere conhecimento em diversos formatos (PDFs, vídeos, áudio) usando o Super Brain no macOS e no iOS

Resuma vídeos do YouTube e páginas da web, ou faça perguntas complementares sobre eles diretamente

Destaque o texto em qualquer aplicativo do Mac (Mail, Slack, Pages) e use uma tecla de atalho para reescrever, resumir ou dar continuidade ao pensamento usando sua própria base de conhecimento

Alterne entre o processamento local e na nuvem, dependendo de suas necessidades de privacidade

Limitações do Elephas

O aplicativo para iOS não permite excluir o histórico de bate-papo

Ainda não há um filtro granular para selecionar vários documentos dentro de um único Brain

Menos integrações de terceiros em comparação com as ferramentas convencionais

Preços do Elephas

Padrão : US$ 9,99/mês por usuário

Pro : US$ 19,99/mês por usuário

Pro+: US$ 29,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Elephas

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 75 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elephas?

Um usuário da Capterra diz:

A plataforma me conquistou no dia em que simplesmente perguntei se havia uma maneira de alterar o idioma do aplicativo para português do Brasil nas configurações do teclado do iPhone, e o desenvolvedor disse que iria dar uma olhada. Magicamente, dias depois, sem nenhum aviso prévio, ele adicionou o recurso.

A plataforma me conquistou no dia em que simplesmente perguntei se havia uma maneira de alterar o idioma do aplicativo para português do Brasil nas configurações do teclado do iPhone, e o desenvolvedor disse que iria dar uma olhada. Magicamente, dias depois, sem nenhum aviso prévio, ele adicionou o recurso.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos para anotações no Mac

5. MacWhisper (Ideal para transcrição de áudio no próprio dispositivo no Mac)

via MacWhisper

Se você precisa transcrever reuniões, podcasts ou palestras com frequência — mas não quer correr o risco de seus arquivos saírem do seu computador —, o MacWhisper é um aplicativo de transcrição leve, mas poderoso, desenvolvido exclusivamente para o macOS.

Usando o modelo Whisper da OpenAI, o MacWhisper processa todo o áudio localmente no seu Mac, eliminando a necessidade de transcrição baseada na nuvem ou servidores externos.

Isso o torna ideal para jornalistas, terapeutas, pesquisadores e qualquer pessoa que lide com gravações confidenciais. Basta arrastar e soltar seus arquivos de áudio ou vídeo no aplicativo e obter uma transcrição limpa em poucos minutos.

A melhor parte é que ele suporta mais de 100 idiomas e funciona com uma ampla variedade de formatos, incluindo MP3, WAV, M4A, MOV e MP4.

Principais recursos do MacWhisper

Remova automaticamente palavras de preenchimento para obter transcrições mais claras

Identifique quem disse o quê, mesmo em ambientes barulhentos, com identificação de locuidores de alta precisão

Pesquise, destaque e reproduza com perfeição a sincronização dentro do visualizador de transcrições

Integre com o ChatGPT ou o DeepL usando chaves de API para melhorar a utilidade das transcrições

Nenhum dado sai do seu Mac, tornando-o totalmente compatível com regulamentações rigorosas de privacidade (HIPAA, GDPR)

Limitações do MacWhisper

Requer um Mac potente (8 GB ou mais de RAM) para modelos avançados de transcrição

Não há versão de avaliação gratuita disponível para a versão Pro

A precisão da transcrição pode variar de acordo com o idioma e a clareza do áudio

Preços do MacWhisper

MacWhisper Grátis

MacWhisper (1 licença) : € 64/mês por usuário

MacWhisper (5 licenças) : € 269/mês por usuário

MacWhisper (10 licenças) : € 490/mês por usuário

MacWhisper (50 licenças): € 2.199/mês por usuário

Avaliações e comentários do MacWhisper

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Maneiras de organizar arquivos e pastas em um Mac

6. Notion AI (Ideal para combinar notas, documentos, tarefas e bancos de dados)

via Notion AI

O Notion permite que você registre ideias, organize conhecimentos, gerencie projetos e colabore com sua equipe — tudo em um só lugar.

No coração do Notion está um poderoso editor baseado em blocos. Você pode arrastar, soltar, incorporar e reorganizar qualquer coisa, desde textos e imagens até tabelas, quadros Kanban, calendários e bancos de dados personalizados.

E não se trata apenas de conteúdo estático — o assistente de IA integrado do Notion ajuda você a escrever resumos, gerar ideias para conteúdo, extrair itens de ação e traduzir páginas inteiras. Ele é capaz de analisar todo o seu espaço de trabalho para conectar os pontos entre um projeto no seu banco de dados, um documento no seu wiki e uma conversa no seu espaço de equipe.

Os agentes de IA do Notion também podem realizar tarefas sequenciais, como “Leia as últimas três notas de reunião e atualize o status do projeto no banco de dados”

Principais recursos do Notion

Preencha automaticamente propriedades em um banco de dados — como resumir um documento longo em uma única célula ou extrair “Itens de ação” para uma propriedade de seleção múltipla

Colabore em tempo real usando menções, comentários e espaços compartilhados da equipe

Incorpore qualquer coisa — Google Docs, arquivos do Figma, vídeos, calendários ou mapas

Crie wikis, painéis de projetos e sistemas de tarefas com milhares de modelos

Limitações do Notion

Modo offline limitado, o que pode ser um obstáculo para usuários em trânsito que precisam de IA, mas têm baixa conectividade

Preços do Notion

Gratuito

Plus : US$ 12/mês por usuário

Empresas : US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5,0 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz:

Descobri que o Notion AI é realmente notável no meu dia a dia. Sua capacidade de me ajudar na redação e na criação de conteúdo é impressionante. É como ter um assistente à disposição que entende exatamente o que quero fazer.

Descobri que o Notion AI é realmente notável no meu dia a dia. Sua capacidade de me ajudar na redação e na criação de conteúdo é impressionante. É como ter um assistente à disposição que entende exatamente o que quero fazer.

✨ Curiosidade: Em Stanford, a IA se tornou um curso de graduação. O número de disciplinas relacionadas à IA disparou de 25 em 2010 para 77 em 2020, mostrando o quão rápido o campo está evoluindo.

📮 ClickUp Insight: Equipes com dificuldades de desempenho têm 4 vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho otimizam seu trabalho usando apenas 9 ou menos. Então, por que não simplificar ainda mais? O ClickUp combina tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma — impulsionada por IA para reduzir o trabalho repetitivo. Ele foi desenvolvido para todas as equipes, ajuda você a ter uma visão geral e libera seu tempo para que você possa se concentrar no que realmente importa.

7. DeepL (Ideal para traduzir documentos com alta precisão usando inteligência artificial)

via DeepL

Quando seu fluxo de trabalho no Mac envolve alternar entre idiomas, o DeepL pode ser seu aliado de confiança. Essa ferramenta é um mecanismo de tradução automática neural (NMT) altamente preciso que compreende o contexto, as nuances e o tom como poucos outros.

Os usuários de Mac agora também têm acesso a uma experiência com dois motores: o clássico DeepL Translator para mais de 100 idiomas e o novo DeepL Write Pro. Esse assistente de IA integrado utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para oferecer melhorias estilísticas em tempo real, garantindo que sua comunicação empresarial soe confiante, diplomática ou simples, dependendo de seus objetivos.

O aplicativo para desktop permite a tradução rápida de arquivos por arrastar e soltar, sem depender de um navegador. Além disso, toda a tradução ocorre localmente (versão Pro), para que seus dados confidenciais nunca saiam do seu dispositivo.

Principais recursos do DeepL

Traduza documentos inteiros (DOCX, PPTX, PDF) mantendo a formatação

Mantenha um tom de marca consistente com recursos de compartilhamento em equipe

Use o Clarify para esclarecer frases complexas durante a tradução

Integre-se a aplicativos do macOS e ferramentas CAT para fluxos de trabalho contínuos

Limitações do DeepL

A versão gratuita limita o tamanho dos arquivos e as traduções de documentos editáveis

Menos idiomas suportados do que o Google Tradutor

Preços do DeepL

Gratuito

Starter : US$ 10,49/mês por usuário

Avançado : US$ 34,49/mês por usuário

Ultimate : US$ 68,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o DeepL

G2 : 4,6/5,0 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeepL?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso este aplicativo para trabalhar com francês, inglês e alemão nas minhas traduções. Às vezes, preciso traduzir para o francês frases ou palavras mencionadas em outros idiomas.

Eu uso este aplicativo para trabalhar com francês, inglês e alemão nas minhas traduções. Às vezes, preciso traduzir para o francês frases ou palavras mencionadas em outros idiomas.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para gerenciamento de projetos

8. Cursor AI (Ideal para desenvolvedores que desejam controle total sobre os fluxos de trabalho de codificação com IA)

via Cursor

O Cursor AI é um IDE completo desenvolvido com base no VS Code, com recursos avançados que parecem ter sido feitos sob medida para desenvolvedores profissionais.

Esta ferramenta potencializa cada linha de código para usuários de Mac que desejam atualizar seu ambiente de desenvolvimento com geração inteligente de código, ajuda na depuração em tempo real e refatoração de vários arquivos.

Ao contrário de ferramentas leves que oferecem apenas funções de autocompletar, o Cursor permite que você converse diretamente com a IA para atualizar arquivos, refatorar serviços, corrigir erros ou até mesmo criar esboços de novos recursos.

Principais recursos do Cursor AI

Gere, refatore e depure código usando chat em linguagem natural

Use cursorrules para orientar o comportamento e as preferências de estilo da IA

Gerencie alterações entre arquivos com edições em várias abas e mensagens de commit geradas por IA

Integre-se diretamente com as extensões do VS Code e seus fluxos de trabalho existentes

Limitações do Cursor AI

A execução local de agentes de IA de alto contexto pode consumir bastante bateria e memória RAM do Mac (recomenda-se 16 GB ou mais)

O Modo Agente ocasionalmente acessa arquivos indesejados sem instruções precisas

As barras laterais “Chat” e “Composer” podem parecer um pouco complicadas para iniciantes, em comparação com uma configuração simples do VS Code

Preços do Cursor AI

Hobby : Grátis

Pro : US$ 20/mês por usuário

Empresas: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Cursor AI

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cursor AI?

Um usuário do Reddit compartilha:

Quando sei o que preciso criar, basta descrever corretamente minhas funções e definir tudo, e então o programa pode cuidar do trabalho pesado de implementar as funções e, às vezes, corrigir bugs. Recentemente, fiz um projeto de US$ 6 mil que achei que levaria mais de um mês. Com o Cursor, eu já tinha o MVP pronto em uma semana, depois de planejar tudo.

Quando sei o que preciso criar, basta descrever corretamente minhas funções e definir tudo, e então o programa pode cuidar do trabalho pesado de implementar as funções e, às vezes, corrigir bugs. Recentemente, fiz um projeto de US$ 6 mil que achei que levaria mais de um mês. Com o Cursor, eu já tinha o MVP pronto em uma semana, depois de planejar tudo.

📖 Leia também: Como usar a IA nas tarefas do dia a dia

9. Siri e Apple Intelligence (Ideal para usuários da Apple que buscam assistência de IA sem usar as mãos)

via Apple

A Siri finalmente deixou para trás sua reputação de “temporizador e previsão do tempo” para se tornar uma verdadeira agente do sistema, equipada com a inteligência da Apple. Rodando no macOS Tahoe, a “Nova Siri” possui reconhecimento de tela, permitindo que ela entenda o que você está vendo e execute ações em diferentes aplicativos.

Com processamento avançado de linguagem natural, tratamento de dados no próprio dispositivo e integração profunda em todo o ecossistema da Apple, a Siri é agora uma poderosa ferramenta de produtividade. Seja no MacBook, no Apple Watch ou no headset Vision Pro, a Siri resume documentos, cria Genmojis e até traduz idiomas em tempo real.

A maior inovação é o App Intents, que permite que a Siri acesse internamente aplicativos de terceiros para realizar tarefas — como “Siri, encontre aquele recibo da última terça-feira no meu Mail e adicione-o à minha pasta de Despesas no ClickUp.”

Os melhores recursos da Siri

Interprete e responda a consultas de voz complexas e com várias etapas, levando em conta o contexto

Destaque um texto em qualquer aplicativo do Mac para reescrevê-lo, revisá-lo ou resumí-lo instantaneamente usando os modelos locais da Apple, que priorizam a privacidade

Traduza conversas em tempo real em vários idiomas

Controle o Mac, o iPhone, o Apple Watch, o HomePod e o Apple Vision Pro com comandos de voz

Use a câmera do seu Mac ou capturas de tela para identificar objetos, traduzir textos do mundo real ou até mesmo criar eventos no calendário a partir de uma foto de um folheto

Limitações do Siri

Limitado ao ecossistema da Apple; não disponível em plataformas que não sejam da Apple

Embora tenha melhorado bastante, a Siri ainda enfrenta dificuldades ocasionais com solicitações lógicas altamente complexas e com várias etapas, em comparação com agentes dedicados como o ChatGPT Atlas

Preços do Siri

Gratuito: Incluído como parte essencial do macOS para todo o hardware Mac compatível

Avaliações e comentários sobre a Siri

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Ideias de prompts de arte com IA para despertar sua criatividade

10. DiffusionBee (A melhor opção para geração de imagens com IA offline entre os aplicativos para Mac)

via DiffusionBee

O DiffusionBee é uma ferramenta gratuita e offline que permite aos usuários de Mac gerar arte com IA e modificar imagens diretamente em seus computadores — sem necessidade de conexão com a internet.

Enquanto muitas ferramentas baseadas na web passaram a adotar limites mensais restritivos, o DiffusionBee permanece fiel às suas raízes “Gratuito e Privado”. Agora, ele está totalmente otimizado para os Neural Engines M4 e M5, permitindo que os usuários gerem imagens de alta resolução e qualidade profissional em segundos, usando apenas o poder interno do Mac.

Artistas e designers que buscam uma alternativa segura e gratuita ao Midjourney ou ao DALL·E apreciarão a configuração simples e as personalizações avançadas do DiffusionBee, que estimulam a criatividade sem comprometer a privacidade.

Principais recursos do DiffusionBee

Gere imagens a partir de prompts de texto detalhados totalmente offline

Modifique imagens existentes adicionando, removendo ou transformando objetos

Aumente a resolução das imagens sem comprometer a qualidade

Personalize a geração usando prompts negativos e etapas de difusão

Use um esboço ou uma foto existente como modelo para orientar a produção criativa da IA

Limitações do DiffusionBee

Embora funcione em Macs com processador Intel, ele realmente requer um chip Apple Silicon (M1 ou mais recente) para uma experiência fluida e de alta velocidade

A interface e os controles de saída são menos refinados em comparação com as ferramentas pagas

Suporte limitado para fluxos de trabalho colaborativos ou em tempo real

Preços do DiffusionBee

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o DiffusionBee

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Como gravar a tela no Mac com áudio

11. Limitless (Ideal para gerenciamento de conhecimento pessoal local com tecnologia de IA)

via Limitless

O Limitless (anteriormente Rewind AI) é um mecanismo de memória agentiva completo para o seu Mac. Projetado para ser executado localmente, ele registra tudo, desde reuniões até sessões de navegação, e transforma sua atividade digital em conhecimento pesquisável e organizado, sem comprometer sua privacidade.

Se você está cansado de resumir reuniões manualmente, perder o controle das anotações ou procurar incessantemente por aquele trecho que viu na semana passada, o Rewind transforma seu Mac em um arquivo pesquisável.

O ecossistema é ancorado pelo Limitless Pendant — um dispositivo de hardware vestível que se sincroniza com o seu Mac para capturar conversas do mundo real e integrá-las à sua base de conhecimento digital com segurança de “Computação Confidencial”.

Recursos ilimitados

Analise automaticamente sua agenda e prepare um “documento de briefing” para cada chamada futura com base em seu histórico digital

Faça uma pergunta à IA, como: “O que prometi enviar à equipe de marketing na última quinta-feira?”, e ela encontrará a resposta em suas reuniões, e-mails e bate-papos

Obtenha ajuda de um assistente de IA para resumir conteúdos, redigir e-mails ou responder a perguntas

Faça backup automático do seu trabalho e recupere-o após falhas no sistema

Limitações sem limites

Como utiliza processamento seguro na nuvem para raciocínio de alto nível, não é “100% local” como o aplicativo Rewind original

Preços ilimitados

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários ilimitados

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? A Gartner prevê que a IA será responsável por 80% das tarefas de gerenciamento de projetos até 2030 — mas isso não significa que seu emprego esteja em risco. No futuro, o gerenciamento de projetos e a IA trabalharão juntos para liberar os gerentes de projetos para que se concentrem na estratégia, e não em planilhas.

12. Bearly AI (Ideal para leitura rápida, resumo e produtividade em pesquisas)

via Bearly AI

O Bearly AI é como um assistente de pesquisa que mora no seu Mac.

Seu principal ponto forte é a síntese de alta densidade — ele pode pegar um vídeo de 60 minutos do YouTube, um PDF de 50 páginas ou uma longa sequência de avaliações da Amazon e transformá-los em pontos-chave práticos em menos de cinco segundos.

O mais novo “Modo Analista” permite que a IA realize análises aprofundadas das tendências do setor, pesquisando a web em tempo real e sintetizando várias fontes em um único relatório de pesquisa com referências.

Principais recursos do Bearly AI

Acesse mais de 50 “sugestões de especialistas” pré-configuradas para tarefas específicas, como “Crítica de artigo científico”, “Gerador de textos de marketing” ou “Explicador de código”.

Carregue dezenas de arquivos de uma só vez e peça à IA para encontrar contradições ou temas comuns em todo o conjunto

Acesse um “Modo Incógnito” para pesquisas, no qual suas consultas e documentos são criptografados e nunca são armazenados nos servidores deles

Acesse por meio da tecla de atalho (Ctrl+Shift+P) e do complemento do Chrome para multitarefa sem interrupções

Limitações do Bearly AI

É necessária a extensão do Chrome para resumir páginas da web

A interface pode parecer básica em comparação com ferramentas de PKM (gestão de conhecimento pessoal) mais estruturadas

Preços do Bearly AI

Gratuito

Pro : US$ 20/mês por usuário

Analista: US$ 60/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Bearly AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bearly AI?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Bearly.ai é seu recurso eficiente para simplificar tarefas complexas, como resumir artigos, gerar conteúdo e organizar ideias. O fato de poder baixá-lo no meu Mac é uma grande vantagem, já que não preciso mais acessar o site deles. Isso me ajuda a escrever artigos para meu cliente.

O que mais gosto no Bearly.ai é seu recurso eficiente para simplificar tarefas complexas, como resumir artigos, gerar conteúdo e organizar ideias. O fato de poder baixá-lo no meu Mac é uma grande vantagem, já que não preciso mais acessar o site deles. Isso me ajuda a escrever artigos para meu cliente.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas para usuários de Mac

Aqui estão algumas ferramentas de IA adicionais para usuários de Mac explorarem, criadas para se encaixarem no seu fluxo criativo ou de produtividade sem nenhum esforço:

Descript : Edite vídeos e podcasts editando o texto, com transcrição, gravação de tela e narração por IA integradas

Raycast : Aumente a produtividade do Mac usando uma barra de comandos com inteligência artificial que ajuda você a pesquisar, iniciar e automatizar tarefas mais rapidamente

CleanShot X : Capture capturas de tela e grave a tela do seu Mac com anotações inteligentes, desfoque de fundo e suporte ao histórico da área de transferência

Dê um impulso “Mac-nificente” à sua produtividade com o ClickUp

Com o lançamento do macOS Tahoe e a chegada do silício da série M5, a diferença entre “usar uma ferramenta” e “colaborar com um agente” finalmente foi eliminada.

Então, por que se contentar com um simples chatbot de IA que apenas “fala”?

Se você é um usuário de Mac que deseja maximizar o potencial do seu dispositivo Apple, o ClickUp é sem dúvida uma das melhores ferramentas de IA para Mac. Por quê? O ClickUp Brain e os Super Agents podem realmente integrar-se ao seu fluxo de trabalho e executar tarefas com várias etapas enquanto você dorme

Veja a seguir o que o analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb tem a dizer sobre o assunto:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente facilitou a vida, pois é fácil de usar. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o andamento com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou mais fácil.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente facilitou a vida, pois é fácil de usar. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o andamento com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou mais fácil.

Além de oferecer um plano gratuito para sempre e mais de 1.000 modelos para você começar imediatamente, é compatível com macOS, iPhone e iPad, e utiliza processamento de IA no próprio dispositivo para otimizar a velocidade e a privacidade.

Então, o que você está esperando? Cadastre-se no ClickUp agora!