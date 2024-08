10 melhores aplicativos de anotações para Mac em 2024

Os aplicativos de anotações podem tornar seus fluxos de trabalho muito mais eficientes. Esses aplicativos melhoram a tediosa tarefa de fazer anotações para que você possa anotar facilmente as conclusões das reuniões, colocar no papel suas ideias criativas de novos produtos e acompanhar o progresso da sua equipe.

Mas nem todos os aplicativos de anotações funcionam perfeitamente em seus produtos Apple. Você precisa de aplicativos de anotações para MacOS para realmente aproveitar ao máximo essas ferramentas. (Pense em atalhos de teclado e muitas integrações úteis!)

Aqui, examinaremos os aplicativos de anotações para Mac e os principais elementos a serem procurados. Além disso, revelaremos os 10 melhores aplicativos de anotações para Mac com um detalhamento do que os torna tão bons.

O que são aplicativos de anotações para Mac?

Os aplicativos de anotações para Mac são nativos do sistema operacional Mac. Isso significa que eles foram projetados para se integrar ao software Mac. Como os escrever aplicativos para Macs eles são diferentes das ferramentas que abrem em uma janela do navegador. Eles são sincronizados em todos os dispositivos Apple, funcionam na nuvem e são desenvolvidos para se integrarem diretamente ao sistema operacional Mac.

Essas ferramentas aplicativos de anotações são melhores para a produtividade porque são criados especificamente para fluxos de trabalho do Mac. Isso significa que você não receberá notificações de fora do seu espaço de trabalho. Além disso, é mais fácil pesquisar suas anotações sem abrir janelas do navegador e se distrair.

Há vários tipos de aplicativos de anotações para Mac. Eles variam de ferramentas de anotações simples, nas quais você anota algumas ideias, a ecossistemas de software completos que funcionam como centros de gerenciamento de projetos. 🌻

O que você deve procurar em aplicativos de anotações para Mac?

Há uma grande variedade de aplicativos de anotações para Mac, colocando dezenas de opções ao seu alcance. Se você deseja uma sensação tradicional ou uma ferramenta de alta potência que dá conta de tudo, há um aplicativo para suas necessidades. 👀

Veja a seguir o que procurar em aplicativos de anotações para Mac:

Organização perfeita : É fácil se perder em seus pensamentos - e perdê-los em uma pasta mal organizada. Procure um aplicativo de anotações que mantenha as coisas estruturadas de uma forma que faça sentido para você

: É fácil se perder em seus pensamentos - e perdê-los em uma pasta mal organizada. Procure um aplicativo de anotações que mantenha as coisas estruturadas de uma forma que faça sentido para você Pesquisa útil : Não faz sentido fazer anotações se você não puder encontrá-las mais tarde. Escolha um aplicativo de anotações que ofereça ferramentas de pesquisa eficazes

: Não faz sentido fazer anotações se você não puder encontrá-las mais tarde. Escolha um aplicativo de anotações que ofereça ferramentas de pesquisa eficazes Rápido de usar : Escolha um aplicativo de anotações que tenha uma interface intuitiva e ferramentas que permitam que você comece a usar rapidamente

: Escolha um aplicativo de anotações que tenha uma interface intuitiva e ferramentas que permitam que você comece a usar rapidamente Tempo de carregamento rápido: Certifique-se de que seu aplicativo carregue rapidamente e permita que você faça anotações rapidamente - pontos de bônus para atalhos de teclado e ferramentas que aceleram ainda mais as coisas

Os 10 melhores aplicativos de anotações para Mac a serem usados em 2024

Aqui estão os melhores aplicativos para fazer anotações em um Mac. Desde aplicativos simples com ferramentas de editor de texto projetados para anotar memorandos a ferramentas de gerenciamento de software, há algo para cada necessidade de negócios. ✨

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos ferramenta que funciona perfeitamente no Mac e em outros sistemas operacionais. Ele vai além da funcionalidade para automatizar tarefas, criar painéis personalizados e criar bancos de dados de conteúdo, e seus recursos são perfeitos para suas necessidades de anotações. 🤩 Bloco de notas do ClickUp é uma ferramenta personalizável para fazer anotações. Use-o para anotar propostas de projetos, escrever listas de verificação ou fazer anotações rápidas após uma reunião. Ele apresenta ferramentas avançadas de edição e de arrastar e soltar para facilitar a organização.

Adicione cabeçalhos para dividir notas mais longas e use o código de cores para destacar fatos importantes. Além disso, transforme qualquer anotação em uma tarefa com datas de vencimento, prioridades e responsáveis. E com a extensão integrada do Chrome, o aplicativo para desktop e o aplicativo móvel, acesse suas anotações de qualquer lugar. ClickUp Docs oferece outra maneira de fazer anotações. Recursos mais avançados, como páginas aninhadas, tabelas incorporadas e ferramentas de formatação, permitem que você faça anotações simples em novos patamares. Colabore em suas anotações em tempo real com colegas e encontre-as facilmente mais tarde com a pesquisa intuitiva.

Precisa de ajuda para fazer anotações? IA do ClickUp oferece sugestões, edita seu trabalho e economiza tempo com resumos instantâneos. Esse software assistente de redação também gera itens de ação e simplifica a formatação para melhor organização.

melhores recursos do #### ClickUp

Milhares de modelos, incluindoguias de uso do Docsmodelos organizacionais e modelos de fluxo de trabalhoeconomizar tempo quando se trata de manter o controle de sua lista de tarefas

Simplifiquegerenciamento de documentos graças a wikis, painéis e filtros personalizados para encontrar tudo em segundos

Use o aplicativo para desktop em todos os seus dispositivos Apple, incluindo iPad, iPhone, desktops Mac e Macbooks

Com a colaboração em tempo real, trabalhe com sua equipe para editar anotações ou integrá-las a um sistema de gerenciamento de tarefas mais amplo

A interface de usuário simples facilita a tomada de notas e sua organização sem uma grande curva de aprendizado

A ferramenta facilmente pesquisável significa que você encontrará suas anotações e ideias em segundos

Limitações do ClickUp

No momento, o ClickUp AI está disponível apenas no aplicativo para desktop, mas a implementação para dispositivos móveis será em breve

Embora seja fácil entender os recursos de anotações, há uma curva de aprendizado para aproveitar a ferramenta completa do software

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.800+ avaliações)

2. Notas do Apple iCloud

via Notas do Apple iCloud O que é melhor do que uma ferramenta de anotações desenvolvida pela Apple para Mac? O Apple Notes, disponível na App Store, é um aplicativo nativo para Mac que facilita a tomada de anotações de reuniões e anote as principais conclusões.

O melhor de tudo é que suas anotações estão sempre atualizadas, graças ao armazenamento em nuvem. Isso significa que você verá a versão mais recente das suas ideias no seu telefone, mesmo que as tenha anotado no desktop do Mac.

Melhores recursos do Apple iCloud

As pastas permitem que você organize as anotações com base no objetivo, nas metas ou em qualquer estrutura que faça sentido para você

Os recursos de compartilhamento permitem controlar o acesso e as permissões às suas anotações

Use a funcionalidade de pesquisa para localizar ideias e anotações, quer você as tenha feito hoje de manhã ou há dois anos

Recupere notas excluídas em 30 dias em apenas duas etapas simples

Use hashtags para marcar notas para melhor organização e pesquisa

Limitações do Apple iCloud

O aplicativo Apple Notes não acessa notas armazenadas em outros aplicativos, como os do Google ou do Yahoo, e não há suporte para markdown

O aplicativo não sincroniza com o Windows ou Android, portanto, é melhor para usuários que utilizam apenas o software Apple iOS

Preços do Apple iCloud

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Apple iCloud

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Evernote

via EvernoteEvernote é um aplicativo multiplataforma popular que tomou de assalto o mundo das anotações. Seja você um estudante que o utiliza para fazer anotações em sala de aula, um profissional que o utiliza para organização de equipes ou alguém que o utiliza para estrutura pessoal, ele vai além das anotações tradicionais. ✍️

Melhores recursos do Evernote

Crie e atribua instantaneamente tarefas em suas anotações para mover o trabalho pelo pipeline

Use a ferramenta web clipper para tirar capturas de tela de páginas da Web e fazer anotações diretamente nelas

Digitalize notas escritas à mão e documentos importantes diretamente no aplicativo de anotações para facilitar a consulta

As integrações com o Google Calendar mantêm você no caminho certo e anexam suas anotações às reuniões, para que você sempre saiba em que pé estão as coisas

Limitações do Evernote

A versão gratuita é limitada e os planos pagos podem ser caros para pessoas que precisam apenas de uma ferramenta simples para fazer anotações

Embora você possa compartilhar notas, ele não oferece suporte à colaboração em tempo real

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Profissional : uS$ 17,99/mês

: uS$ 17,99/mês Para equipes: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.100 avaliações)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNoteOneNote da Microsoft é uma ferramenta que leva as anotações simples para o próximo nível. Compartilhe facilmente anotações e colabore com seus colegas de equipe em um único ecossistema. As ferramentas de estrutura e pesquisa mantêm você organizado e tornam a localização de suas ideias mais fácil do que nunca.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

A ferramenta oferece uma sensação semelhante à do papel, atraindo os tradicionalistas que anseiam pelos dias de caneta e papel

As assinaturas agrupam os recursos de anotações com ferramentas que incluem Excel, PowerPoint, Word e Outline

Organize suas anotações em seções e páginas para nunca mais perder uma ideia importante

Ferramentas como destaque, anotações e desenho permitem adicionar mais contexto às suas ideias

Limitações do Microsoft OneNote

Não há armazenamento somente off-line, o que significa que as anotações feitas off-line não serão sincronizadas até que você tenha uma conexão com a Internet e, se você fechar a anotação antes disso, perderá todas as alterações feitas

A ferramenta não tem opções de exportação, portanto, mudar para outro aplicativo significaria transferir manualmente suas anotações

Preços do Microsoft OneNote

microsoft 365 Business Basic : uS$ 6,00/mês

: uS$ 6,00/mês Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês

: uS$ 6,99/mês Microsoft 365 Apps for Business : uS$ 8,25/mês

: uS$ 8,25/mês Microsoft 365 Family : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês microsoft 365 Business Standard : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Microsoft 365 Business Premium: uS$ 22,00/mês

Microsoft OneNote classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. Slite

via Slite O Slite é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento alimentada por IA. Ele permite criar e armazenar conteúdo, seja um wiki da empresa, anotações de reuniões de equipe ou processos e guias de integração. Os recursos de IA traduzem, editam e formatam seu trabalho, e são ótimos para simplificar, resumir e encurtar o conteúdo.

Melhores recursos do Slite

Digite uma pergunta no recurso de pesquisa e obtenha uma resposta com base em suas anotações e documentos

Os insights de IA destacam as notas que precisam ser revisadas, atualizadas ou arquivadas para que suas notas estejam sempre atualizadas

Mesclar notas rapidamente e excluir duplicatas

Importe praticamente qualquer tipo de documento de ferramentas como Notion, Evernote e outros aplicativos de anotações graças ao reconhecimento óptico de caracteres (OCR) incorporado

Limitações do Slite

As opções limitadas de exportação e importação dificultam a transferência de notas de outras ferramentas

Não se integra bem a outros aplicativos, portanto, pode ser muito limitado para organizações que têm um mosaico de ferramentas de fluxo de trabalho

Preços do Slite

Gratuito

Padrão : uS$ 10/usuário/mês

: uS$ 10/usuário/mês Premium : $15/usuário/mês

: $15/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Slite ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Notebooks para Mac

via Notebooks para Mac O Notebooks for Mac é uma ferramenta simples de anotações que adiciona estrutura e organização aos seus pensamentos escritos. Arquive suas anotações como livros aninhados e crie segmentos para rastrear todo o seu conteúdo. 📝

melhores recursos do #### Notebooks para Mac

A interface visual torna a tomada de notas divertida

A importação suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo formatação markdown, HTML e texto simples

As anotações são armazenadas como arquivos HTML, reduzindo a complexidade e tornando as ferramentas mais rápidas de carregar

A sincronização simples permite que você o conecte a outras ferramentas para simplificar os fluxos de trabalho

limitações do #### Notebooks for Mac

Alguns usuários notaram que o aplicativo congela ao carregar, especialmente se você tiver muitas anotações

O novo aplicativo do Dropbox pode fazer com que a função de busca falhe, mas você pode corrigir o problema em algumas etapas apresentadas pela equipe de suporte

preços do #### Notebooks para Mac

Teste gratuito

Assinatura: $43.99

Notebooks for Mac avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Urso

via UrsoUrso é um aplicativo de anotações markdown desenvolvido para Apple Mac, iPhone e iPad. Use o aplicativo premiado para fazer anotações, adicionar tabelas, incorporar fotos e criar listas de tarefas, tudo em um único espaço.

melhores recursos do #### Bear

Exporte anotações em vários formatos e compartilhe suas anotações da maneira que desejar

A belíssima interface ganhou o prêmio Apple Design Award e é intuitiva de usar

Recursos de segurança, como notas criptografadas, mantêm seus dados e pensamentos seguros

A funcionalidade de pesquisa de OCR permite que você pesquise textos em PDFs e imagens

Limitações do Bear

A versão gratuita é limitada, portanto, você terá que pagar para ter acesso a todos os recursos

Não há integração com terceiros, o que significa que você só pode trabalhar dentro do aplicativo

Preços do Bear

Avaliação gratuita : teste de 7 dias

: teste de 7 dias Bear Pro: uS$ 2,99/mês

Bear ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

8. Obsidiana

via ObsidianaObsidiana é um aplicativo de anotações totalmente personalizável que permite acessar seus pensamentos on-line e off-line. Com centenas de plug-ins e temas, você pode criar diários, fazer anotações e criar bancos de dados de conhecimento adequados ao seu estilo.

melhores recursos do #### Obsidian

Use esse aplicativo altamente personalizável como um mini assistente pessoal que sabe exatamente onde todas as suas informações estão armazenadas

Vincule facilmente as anotações para criar conexões entre pensamentos e projetos

Trace a conexão entre seus pensamentos e notas em um gráfico visualmente atraente para obter insights sobre como você pensa

Use o recurso Canvas como um espaço criativo para brincar com as ideias

Limitações da Obsidian

Você precisa pagar por recursos simples, como a sincronização, que estão incluídos no preço de outras ferramentas

Não há recurso de colaboração nativo, o que limita as equipes de negócios

Preços da Obsidian

Uso pessoal : Gratuito

: Gratuito Uso comercial: uS$ 50/usuário/ano

Obsidian classificações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (mais de 20 avaliações)

9. UPDF

via UPDF O UPDF é um editor de PDF on-line apoiado por recursos de IA. Faça upload de PDFs e, em seguida, anote, edite e resuma instantaneamente as informações em notas simples.

Melhores recursos do UPDF

O suporte a dezenas de formatos, incluindo HTML, XML e PDF, permite que você carregue uma variedade de documentos para transformá-los em anotações

Use a funcionalidade OCR para pesquisar texto em PDFs

A IA incorporada torna mais rápido do que nunca resumir, destacar pontos importantes e fazer anotações

Uma ampla gama de ferramentas de anotação como marcadores, formas e caixas de texto, transformam cada nota em uma obra de arte

Limitações do UPDF

Os usuários relatam que a ferramenta às vezes apresenta bugs, o que torna o processo de pensamento mais lento

A ferramenta de assinatura do trackpad não é intuitiva e pode ser difícil de usar

Preços do UPDF

Plano anual do UPDF Pro : uS$ 59,99 cobrados anualmente

: uS$ 59,99 cobrados anualmente Plano Perpétuo do UPDF Pro : pagamento único de US$ 109,99, acesso vitalício

: pagamento único de US$ 109,99, acesso vitalício Add-On AI do UPDF : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Plano UPDF Enterprise: uS$ 109,00 de taxa única

UPDF ratings and reviews

G2 : 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

: 4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 3.8/5 (mais de 5 avaliações)

10. Joplin

via Joplin O Joplin é um aplicativo de anotações de código aberto que permite acessar seu trabalho de qualquer lugar. A ferramenta suporta arquivos de texto, imagens e áudio, levando suas anotações a novos patamares e formatos.

Melhores recursos do Joplin

Use os recursos de colaboração e compartilhamento para trabalhar em conjunto com colegas de equipe ou amigos em novas ideias

A extensão Firefox e Chrome Clipper transforma páginas da Web em anotações editáveis

Plug-ins e temas permitem que você personalize o aplicativo

Os recursos de criptografia mantêm suas anotações seguras e protegem suas ideias dos concorrentes

limitações do #### Joplin

Os recursos de colaboração só funcionam no Joplin Cloud

Não possui recursos avançados como OCR ou digitalização móvel

Preços do Joplin

Básico : uS$ 2,99/mês

: uS$ 2,99/mês Pro : uS$ 5,99/mês

: uS$ 5,99/mês Teams: uS$ 7,99/mês

Joplin ratings and reviews

G2 : 5/5 (1+ avaliações)

: 5/5 (1+ avaliações) Capterra: N/A

Melhore suas anotações com o ClickUp

Escolha um desses melhores aplicativos de anotações para Mac e comece a simplificar seus fluxos de trabalho e a fazer anotações melhores. Com recursos como colaboração em tempo real, compartilhamento simples e segurança, você conseguirá que toda a equipe participe da ação e vencerá a concorrência ao lançar novos produtos. Além disso, essas ferramentas facilitam a simplificação de sua vida pessoal ou a organização de seus pensamentos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aprimore seus processos de tomada de notas. Crie tarefas, adicione responsáveis e marque prioridades diretamente em suas anotações. Ou resuma as principais conclusões das reuniões e crie bases de conhecimento em segundos, não em horas, graças à IA incorporada. Com essas ferramentas, você está pronto para criar ideias melhores, compartilhá-las com sua equipe e agir. 🙌