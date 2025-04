Como gravar a tela no Mac com áudio sem esforço

Conheça Mark. Mark se propôs a criar uma tutorial detalhado em vídeo para sua equipe. Ele clicou em "gravar" em seu Mac e tudo parecia perfeito até que percebeu que o áudio estava faltando.

A gravação capturou cada clique e rolagem, mas era quase inútil sem o som de sua voz. Parece familiar? Muitos usuários de Mac enfrentam a mesma dificuldade ao tentar gravar a tela com áudio - seja o áudio do sistema, a entrada do microfone ou ambos.

Felizmente, o macOS tem ferramentas integradas, como o QuickTime Player, além de aplicativos de terceiros para simplificar o processo. Se você for um dos mais de 100 milhões de usuários de Mac em todo o mundo, veja como gravar a tela no Mac com áudio!

fato divertido: O logotipo original da Apple, criado pelo cofundador Ronald Wayne em 1976, mostrava Sir Isaac Newton sentado sob uma macieira.

⏰ Resumo de 60 segundos

Se estiver tendo problemas com a falta de áudio nas gravações, este guia o ajudará a criar gravações de tela perfeitas no seu Mac:

Veja como gravar a tela em um Mac e usar o ClickUp para obter o máximo de suas gravações.

Use a barra de ferramentas de captura de tela (Command + Shift + 5) para captura rápida de tela e gravação de áudio

Experimente o QuickTime Player para uma maneira fácil de gravar a tela e o áudio do sistema

Resolva problemas comuns como ausência de áudio, atrasos no sistema e restrições de aplicativos com uma configuração adequada antes de começar a gravar

Explore ferramentas de terceiros como OBS Studio, Camtasia, Vmaker e Snagit para obter recursos avançados

Tente usar Clipes do ClickUp é um divisor de águas com integração perfeita de tarefas, colaboração em equipe e transcrição com IA

Siga as práticas recomendadas, como planejamento, otimização de configurações e edição, para criar gravações profissionais

Como gravar a tela no Mac com áudio Gravação de tela no seu Mac é mais fácil quando você conhece as ferramentas e configurações corretas.

Por padrão, o macOS grava capturas de tela sem áudio. No entanto, você pode usar a barra de ferramentas de captura de tela integrada do sistema operacional, o QuickTime Player ou vários aplicativos de terceiros compatíveis para capturar áudio em suas gravações.

Primeiro, vamos apresentar algumas opções de gravação de tela no próprio macOS.

Usando a barra de ferramentas de captura de tela

A barra de ferramentas de captura de tela é um recurso integrado no macOS que oferece uma maneira fácil de gravar a tela inteira ou uma parte selecionada com áudio.

1. Abra a barra de ferramentas de captura de tela

Pressione Command + Shift + 5 em seu teclado

A Screenshot Toolbar aparecerá na parte inferior da tela com opções para capturar ou gravar sua tela

via Apple

2. Selecione a opção de gravação

Escolha uma das opções:

Record Entire Screen (Gravar toda a tela): Captura a tela inteira

Record Selected Portion (Gravar parte selecionada): Arraste e selecione a área específica que deseja gravar

3. Habilite a gravação de áudio

Clique em Options (Opções) na barra de ferramentas

Na seção Microphone (Microfone), selecione a entrada de áudio desejada (por exemplo, Internal Microphone (Microfone interno) ou External Microphone (Microfone externo))

Certifique-se de que a opção de áudio esteja ativada para gravação de som

4. Iniciar a gravação

Clique em Record (Gravar) na barra de ferramentas e execute as ações que deseja gravar

5. Parar a gravação

Quando terminar de gravar, pressione Command+Control+Escape ou Shift+Command+5 novamente e, em seguida, o ícone Stop Recording (Parar gravação) na barra de menus

6. Salvar a gravação

Sua gravação será salva automaticamente no local padrão (geralmente a área de trabalho) ou na pasta selecionada em Options

Usando o QuickTime Player

O QuickTime Player é o aplicativo reprodutor de mídia padrão fornecido com o macOS. Conhecido por sua simplicidade e flexibilidade, ele também é fantástico para capturar gravações de tela com áudio.

1. Abrir o QuickTime Player

Localize e inicie o QuickTime Player na pasta Applications ou use o Spotlight Search para fazer o mesmo

2. Escolha New Screen Recording (Nova gravação de tela)

Na barra de menus, clique em File (Arquivo) e selecione New Screen Recording (Nova gravação de tela)

O recurso de gravação de tela será aberto com uma pequena barra de controle

3. Habilite a gravação de áudio

Clique na seta pequena ao lado do botão Record (Gravar)

No menu suspenso, escolha a fonte de áudio (por exemplo, microfone interno ou outros dispositivos de saída de som disponíveis)

4. Personalize a área de gravação

Decida se deseja gravar a tela inteira ou uma área específica. Clique em qualquer lugar da área de trabalho para gravar a tela inteira

Para gravar uma parte específica, arraste o cursor para destacar a área desejada

5. Iniciar a gravação

Clique no botão vermelho marcado como "Record" (Gravar) para iniciar a gravação e execute as tarefas que deseja capturar na tela

via Apple

6. Parar a gravação

Clique no ícone Stop Recording (Parar gravação) na barra de menus (um pequeno quadrado dentro de um círculo) na parte superior da tela ou pressione Command + Control + Esc

7. Salvar a gravação

Assim que você terminar a gravação, o QuickTime Player abrirá automaticamente o arquivo gravado para visualização

Em seguida, clique em File > Save to name e salve a gravação no local de sua preferência

você sabia? O QuickTime Player estava inicialmente disponível para as plataformas macOS e Windows. No entanto, a Apple descontinuou a versão para Windows em 2016 devido à diminuição da necessidade de uma versão entre plataformas.

Problemas comuns com a gravação de tela no Mac

A gravação de tela no Mac é geralmente simples, mas os usuários enfrentam alguns problemas comuns:

Alguns aplicativos, especialmente aqueles com conteúdo protegido (pense em plataformas de streaming), podem bloquear a gravação de tela para evitar o compartilhamento não autorizado . Se você encontrar algo errado com as configurações de gravação, é provável que seja devido a essas medidas de proteção

. Se você encontrar algo errado com as configurações de gravação, é provável que seja devido a essas medidas de proteção O QuickTime Player não oferece suporte à gravação de webcam , o que pode ser uma verdadeira decepção se você quisercriar vídeos mais envolventes e interativos para seus projetos

, o que pode ser uma verdadeira decepção se você quisercriar vídeos mais envolventes e interativos para seus projetos a gravação de tela do macOS parece desatualizada, limitando sua qualidade de gravação a 1080p . Embora 1080p ainda possa funcionar para a maioria dos cenários, a ausência de opções de resolução mais alta, como 4K, é perceptível

. Embora 1080p ainda possa funcionar para a maioria dos cenários, a ausência de opções de resolução mais alta, como 4K, é perceptível Com relação à exportação de suas gravações, o QuickTime Player suporta apenas o formato .mov exclusivo da Apple. Não é possível gravar a tela com as ferramentas padrão em formatos mais usados, como .mp4, .wmv ou .mkv; você terá que converter o arquivo primeiro

exclusivo da Apple. Não é possível gravar a tela com as ferramentas padrão em formatos mais usados, como .mp4, .wmv ou .mkv; você terá que converter o arquivo primeiro Outra limitação é que todas as gravações são armazenadas localmente em seu dispositivo. Ao contrário das ferramentas baseadas em nuvem,seus vídeos gravados estão vinculados a um sistema, e compartilhá-los pode se tornar um incômodo

**Leia também 15 exemplos de vídeos de treinamento para desenvolvimento de funcionários

Outras ferramentas para gravação de tela no Mac

Embora as ferramentas integradas, como o QuickTime Player e a Screenshot Toolbar, sejam ótimas para a gravação básica de tela em dispositivos Mac, às vezes você pode precisar de mais flexibilidade ou funcionalidade para suas necessidades de gravação.

Por exemplo, se estiver trabalhando em tutoriais, vídeos de jogos ou apresentações profissionais, você precisará de recursos avançados, como mixagem de áudio, opções de edição e recursos de transmissão ao vivo.

Você precisa de um software de terceiros ou de uma extensão de terceiros para acessar esses recursos avançados. Vamos explorar alguns dos melhores do mercado!

1. OBS Studio

via Estúdio OBSOBS Studio (Open Broadcaster Software) é um software gratuito e de código aberto que se tornou um dos favoritos entre os criadores de conteúdo e profissionais. Ele é amplamente apreciado por sua flexibilidade e recursos robustos.

O programa leve tem alguns recursos favoritos dos usuários:

Suporta gravação de tela e transmissão ao vivo

Permite gravar áudio interno, áudio do sistema e entrada de microfone

Permite que você personalize a gravação com várias cenas, sobreposições e transições

Oferece opções para gravação em altas taxas de quadros e resoluções

O OBS Studio é ideal para jogadores, educadores e qualquer pessoa que queira gravações de nível profissional sem gastar um centavo. No entanto, sua interface pode parecer complicada para iniciantes.

2. Camtasia

via Camtasia Uma das ferramentas oferecidas pelos especialistas em captura e gravação de tela TechSmith, Camtasia é um aplicativo premium de terceiros, perfeito para profissionais que desejam uma solução completa para gravação de tela e edição de vídeo.

Você pode usar essa ferramenta para capturar gravações sem problemas graças ao seguinte:

Interface fácil de usar para gravar a tela inteira ou partes selecionadas

Editor incorporado para adicionar anotações, animações e efeitos

Suporte para gravação de áudio de várias fontes, como microfones e som do sistema

Música e recursos livres de royalties para aprimorar suas gravações

O Camtasia é excelente para criar tutoriais, webinars e vídeos de treinamento . É fácil para iniciantes, mas é caro.

3. Vmaker

via Vmaker Procurando uma ferramenta leve e moderna? Vmaker é uma excelente opção para gravações rápidas de tela. É uma ferramenta baseada em nuvem projetada para a colaboração e a criação de conteúdo modernas.

Use a interface de usuário intuitiva da ferramenta para:

Gravar vídeo, áudio e até mesmo feeds de webcam simultaneamente

Agendar gravações e definir lembretes

Armazenar e compartilhar suas gravações facilmente com o armazenamento em nuvem

Fazer recortes e anotações básicas com um editor leve

O Vmaker é perfeito para equipes que colaboram remotamente ou indivíduos que criam vídeos curtos para mídias sociais ou apresentações.

4. Loopback

via Loopback Se você já teve problemas com a gravação de áudio interno em um Mac, Loopback da Rogue Amoeba é um excelente software de terceiros. Embora não seja um gravador de tela tradicional para macOS, é uma ferramenta avançada para gerenciar perfeitamente as fontes de áudio.

Você verá que essa ferramenta é particularmente útil para:

Combinar o áudio do sistema e a entrada do microfone em um único dispositivo virtual para gravação

Capturar áudio interno de alta qualidade para podcasts e tutoriais em vídeo

Integrar e compartilhar suas gravações com outras ferramentas, como OBS Studio e QuickTime Player

Se estiver com dificuldades para gravar o áudio do sistema em um Mac, o Loopback pode ser um salva-vidas. Ele é ideal para gravar o áudio interno durante a transmissão ao vivo ou a gravação de um tutorial.

No entanto, é uma ferramenta de nicho, melhor para usuários avançados.

5. Loom

via Tear Uma das ferramentas mais usadas para gravações pessoais rápidas, o Loom é uma escolha popular para usuários que precisam de uma maneira rápida e sem complicações para compartilhar vídeos e gravar em um Mac.

Ele oferece uma interface intuitiva e é perfeito para comunicação em equipes remotas permitindo a gravação e o compartilhamento instantâneos.

O Loom cresceu em popularidade graças a um produto abrangente que permite que você:

Gravar a tela e a webcam juntas para dar um toque pessoal

Compartilhar gravações instantaneamente com um link

Colaborar com equipes com recursos de comentários e feedback

Destacar áreas importantes durante as gravações com ferramentas de desenho

A simplicidade do Loom e recursos de colaboração fazem dele um favorito para equipes remotas, educadores e profissionais.

6. Snagit

via Snagit A outra ferramenta de captura e gravação de tela da TechSmith, Snagit o Snagit é um programa de captura de tela de alta qualidade, focado na facilidade de uso. É perfeito para usuários que desejam combinar gravação de tela com imagens anotadas.

O Snagit se concentra na gravação simplificada, oferecendo a você a capacidade de:

Capturar a tela inteira, uma parte selecionada ou áreas de rolagem

Anotar gravações com texto, setas e efeitos

Cortar e combinar clipes com um editor de vídeo básico

Criar guias de instruções, demonstrações e apresentações com facilidade

O Snagit é excelente para profissionais que criam tutoriais ou documentação visual. Seu foco na simplicidade e nos resultados refinados faz dele uma ferramenta confiável para iniciantes e especialistas.

7. ClickUp

A maioria das ferramentas de terceiros permite gravar a tela e o áudio com facilidade, mas isso é tudo o que elas são: software de gravação.

Se estiver procurando uma solução de gravação de tela que vá além da captura de vídeo e permita integrar facilmente as gravações ao seu fluxo de trabalho, ClickUp é sua resposta.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Conhecido por seus recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp vai além do recurso básico de gravação de tela com o ClickUp Clips um recurso superútil que simplifica a colaboração em equipe e aumenta a produtividade.

O que é o ClickUp Clips?

Revolucione seu fluxo de trabalho de gravação de tela com o ClickUp Clips Clipes ClickUp permite gravar e compartilhar sua tela diretamente no seu espaço de trabalho. É uma ferramenta de produtividade que preenche as lacunas de comunicação tornando mais fácil manter todos na mesma página.

Quer você esteja orientando um colega de equipe em uma tarefa, demonstrando um recurso ou fornecendo feedback, o ClickUp Clips facilitará todo o processo para você.

Aqui está um vídeo do ClickUp Clips para ajudá-lo a entender melhor:

Aqui estão alguns recursos incríveis que o ajudarão a capturar gravações em um Mac e a fazer muito mais:

1. Grave a tela e compartilhe instantaneamente

O ClickUp Clips permite gravar a tela e a webcam simultaneamente. Para dar um toque pessoal, você pode sobrepor seu vídeo à medida que explica seu processo.

Depois de gravados, os clipes são salvos automaticamente no espaço de trabalho do ClickUp, tornando-os instantaneamente acessíveis à sua equipe.

Use o ClickUp Clips para gravar suas telas de forma inteligente

2. Anexe gravações de tela a tarefas

É aqui que o ClickUp realmente se destaca. Ao contrário dos gravadores de tela independentes, você pode anexar diretamente seus clipes a tarefas ou projetos específicos. Por exemplo:

Registre um relatório de bug e vincule-o a uma tarefa de desenvolvimento

Demonstrar um processo e anexar a gravação a um módulo de treinamento de equipe

Forneça feedback visual sobre um design ou documento e vincule-o à respectiva tarefa

Redefina a maneira como você grava e colabora com o ClickUp Clips

3. Colabore com equipes usando gravações

A colaboração torna-se fácil quando suas gravações de tela são centralizadas no ClickUp. Sua equipe pode:

Assistir aos clipes diretamente na tarefa ou no tópico de comentários

Deixar comentários, fazer perguntas ou fornecer atualizações em tempo real

Garantir que todos permaneçam em sincronia sem a necessidade de e-mails intermináveis de ida e volta

4. Aproveite a IA com suas gravações

Os recursos de IA do ClickUp oferecem o máximo de usabilidade de suas gravações com prompts simples. Cérebro do ClickUp pode transcrever automaticamente todos os seus clipes, transformando o conteúdo do vídeo em texto pesquisável para fácil referência por todos os membros da equipe.

Isso também torna o conteúdo acessível para os membros da equipe que preferem ler em vez de assistir, além de permitir a pesquisa de palavras-chave ou frases específicas nas gravações para uma navegação mais rápida.

Espere as transcrições mais suaves de suas gravações com o ClickUp Brain

Veja como o Brain transcreve com facilidade:

5. Armazenamento seguro e centralizado

Mantenha todas as suas gravações seguras e organizadas no espaço de trabalho seguro do ClickUp.

Acesse os clipes diretamente de suas tarefas ou projetos associados

Elimine a necessidade de armazenamento externo ou plataformas de terceiros

Garanta que as gravações estejam disponíveis apenas para membros autorizados da equipe

O ClickUp é perfeito para equipes, educadores e profissionais que desejam combinar a gravação de tela com o gerenciamento contínuo de projetos.

Dica profissional: Adicione uma breve lista de verificação baseada em texto ou um esboço à sua tarefa no ClickUp antes de clicar em gravar. Uma vez feito isso, anexe seu clipe diretamente à tarefa e use o recurso de transcrição do ClickUp Brain para criar um resumo escrito para facilitar a consulta .

Práticas recomendadas para gravação de tela no Mac

Criar gravações de tela de alta qualidade no Mac envolve mais do que apenas apertar o botão de gravação. Para garantir que suas gravações sejam claras, profissionais e eficazes, considere as práticas recomendadas a seguir:

Planeje seu conteúdo antes de começar a gravar

Escolha umgravador de tela que se alinhe às suas necessidades. O QuickTime Player e a Screenshot Toolbar são mais adequados para recursos básicos e, para recursos avançados, considere aplicativos de terceiros como Camtasia e ClickUp

Decida se você gravará o áudio do sistema, a entrada do microfone ou ambos, e certifique-se de que as configurações de áudio e as fontes de áudio estejam configuradas corretamente

Fique atento à duração da sua gravação. Gravações longas podem resultar em arquivos grandes e exigir uma edição de vídeo mais extensa

Escolha o formato de arquivo e a resolução adequados para o seu público. Certifique-se de que o vídeo final seja acessível e mantenha a qualidade em diferentes dispositivos e plataformas

E o mais importante, lembre-se de revisar suas gravações quando terminar para garantir que todo o vídeo e o áudio tenham sido capturados corretamente!

Por que apenas gravar se você pode ClickUp seu fluxo de trabalho?

Esperamos que, com essas dicas e ferramentas, você não cometa um erro como o de Mark: gravar a tela apenas para perceber que o áudio não foi cortado.

Seja usando a barra de ferramentas de captura de tela integrada, explorando aplicativos de terceiros, como o OBS Studio, ou utilizando o fluxo de trabalho eficiente do ClickUp Clips, a ferramenta certa pode fazer toda a diferença.

Use o conjunto robusto do ClickUp para aumentar a utilidade de suas gravações. Anexe-as a tarefas, colabore com sua equipe e até transcreva vídeos para obter insights pesquisáveis - tudo em um só lugar.

Na próxima vez que você clicar em "gravar", faça valer a pena com uma ferramenta que trabalhe tão duro quanto você. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita e veja você mesmo!