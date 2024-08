10 darmowych szablonów raportów dziennych z formatami ułatwiającymi śledzenie postępów

"Jaki jest status [wstaw tutaj projekt]?"

Powyższe pytanie może łatwo podnieść poziom kortyzolu, jeśli zostaniesz przyłapany bez przygotowania. Znajomość statusu każdego projektu (tłumaczenie: zrozumienie, co zostało ukończone, a co pozostało do zrobienia) to zarządzanie projektami 101 . Aby utrzymać siebie i swój zespół na zadaniu (i, ośmielamy się powiedzieć, zespół wykonawczy z dala od twoich pleców), musisz być w stanie oferować codzienny raport z postępów szybko i skutecznie. 🙌

Raporty dzienne informują firmę o tym, co zostało wykonane w ciągu ostatnich 24 godzin. Korzystanie z szablonu raportu dziennego gwarantuje, że nie spędzisz całego dnia na wpisywaniu aktualizacji od zera.

Poniżej omówimy, czym jest szablon raportu dziennego, dlaczego jest cenny i 10 najlepszych dostępnych obecnie szablonów dziennych - jeden z nich z pewnością będzie tym, czego potrzebujesz w swojej firmie.

Czym jest szablon raportu dziennego?

Szablon raportu dziennego to narzędzie, które oferuje codzienne aktualizacje statusu w 24-godzinnych odstępach. Zapewnia on ogólny przegląd prac zakończonych w dniu wczorajszym, prac, którym należy nadać priorytet w dniu dzisiejszym oraz prac, które według prognoz będą ważne w dniu jutrzejszym.

Szablon raportu dziennego to formularz używany przez kierowników projektów, aby pomóc swoim zespołom w realizacji różnych projektów. Rozbija on duże kamienie milowe na małe fragmenty, dzięki czemu zespół działa wydajniej i nadaje priorytety właściwym zadaniom na co dzień.

Korzyści z używania sformatowanego szablonu raportu dziennego

W skrócie: Szablon raportu dziennego zapewnia, że zespół otrzymuje. Rzeczy. Zrobione. 👊

Szablon raportu dziennego jest nieocenionym narzędziem w zarządzaniu projektami, ponieważ:

Oferuje przejrzysty przegląd priorytetów dnia

Informuje poszczególne osoby i całe działy o projektach

Zapewnia, że ważne terminy nie "wymkną się" członkom zespołu

Pomaga poszczególnym osobomefektywniej planować swoje dniponieważ otrzymują podgląd priorytetów dnia z 24-godzinnym wyprzedzeniem

Oszczędza czas firm, eliminując potrzebę odpraw i spotkań

Oszczędza przepustowość kierownika projektu, ponieważ może on ponownie wykorzystać te same zadaniaszablon raportu statusu każdego dnia w porównaniu do pisania aktualizacji od zera każdego ranka

Utrzymuje projekty w ramach budżetu i pomaga śledzić, ile czasu i ile zasobów wewnętrznych jest przeznaczonych na dany projekt

Pozwala firmom lepiej monitorować proces sprzedaży i pomaga szybciej zamykać transakcje dzięki możliwości śledzenia codziennych postępów

10 szablonów raportów dziennych, dzięki którym będziesz na bieżąco w 2024 roku

Chcesz stworzyć szablon raportu dziennego dla swojego zespołu, ale nie wiesz od czego zacząć? Przeprowadziliśmy dla ciebie dogłębne badania, zbierając 10 szablonów, które musisz mieć do codziennego raportu o stanie. Po prostu znajdź ten, który najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom, dostosuj go do swojego zespołu i zacznij śledzić postępy. 👀

1. Szablon raportu dziennego ClickUp

Przekazuj aktualizacje dzień po dniu wszystkim członkom zespołu dzięki szablonowi raportu dziennego ClickUp

Chcesz, aby wszystko toczyło się z dnia na dzień? Szablon raportu dziennego ClickUp jest łatwy do wypełnienia i łatwo przyswajalny przez współpracowników z różnych działów.

Dzięki szablonowi raportu dziennego ClickUp możesz łatwo informować członków zespołu o zrealizowanych zadaniach, jutrzejszych priorytetach i zadaniach na horyzoncie.

Napotykasz przeszkody w realizacji projektu?

Skorzystaj z sekcji "Blokady", aby wyświetlić listę przeszkód w projekcie i sposób działania w celu przywrócenia projektu na właściwe tory.

Raport o stanie projektu zawiera miejsce na niestandardowy branding (wystarczy dodać własne logo jednym kliknięciem) oraz niezbędne szczegóły, w tym kto wypełnił raport, nazwę projektu, dział i termin realizacji projektu. W dolnej części szablonu raportu znajduje się białe pole na dodatkowe szczegóły i wiersz na podpis przełożonego. Pobierz ten szablon

2. Szablon codziennej odprawy ClickUp

Rejestruj codzienne postępy, priorytety i blokady każdego projektu za pomocą szablonu ClickUp Daily Briefing Template

Masz trudności z utrzymaniem spotkań na odpowiednim poziomie?

Aby spędzać mniej czasu w sali konferencyjnej, a więcej na wykonywaniu pracy, skorzystaj z Szablon codziennego briefingu ClickUp . Ten łatwy w użyciu szablon zapewnia, że wszystkie postępy zespołu posuwają się naprzód i wszyscy są na tej samej stronie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o konkretne zadania, aktualizację ogólnego postępu projektu, czy konkretny raport sprzedaży, ten szablon raportu zapewnia jasny i przejrzysty obraz przegląd codziennych celów. Zachęca również do lepszej współpracy między działami.

Zacznij od przypisania każdego zadania do współpracownika lub zespołu i rozważ dodanie interesariuszy jako obserwatorów, aby dodawać opinie i śledzić postępy. Poinstruuj członków zespołu, aby wpisywali swoje codzienne postępy, wszelkie napotkane przeszkody i bieżące priorytety w sekcji "Daily Update", aby mieć oko na ukończone i nadchodzące kamienie milowe.

Na koniec skorzystaj z raportu wbudowany moduł śledzenia czasu i funkcje kalendarza do ustalania terminów i śledzenia ilości czasu wewnętrznego przeznaczonego na każde zadanie. Po zakończeniu codziennego zadania współpracownicy mogą oznaczyć je jako wykonane lub przypisać dodatkowe podzadania do priorytetów na następny dzień - wszystko po to, aby usprawnić cały proces i zająć się zaległymi zadaniami. Pobierz ten szablon

3. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Zwiększ produktywność pracowników dzięki szablonowi dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp

Śledzenie indywidualnych postępów i wydajności jest integralną częścią pracy każdego menedżera. Aby przydzielać zadania, śledzić osiągnięcia i oceniać produktywność pracowników, należy wykorzystać Szablon dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp .

Dzienny raport aktywności pracownika dokumentuje jego produktywność w ciągu dnia pracy. Ten szablon pozwala współpracownikom udokumentować, które zadania zostały wykonane, ile czasu zajęło każde zadanie, czy zadanie zostało pomyślnie zakończone i czy napotykają jakieś przeszkody.

Szablon oferuje korzystny scenariusz zarówno dla menedżerów, jak i podwładnych, ponieważ przełożeni otrzymują 360-stopniowy przegląd postępów każdego członka zespołu, podczas gdy jednostki mogą analizować własną produktywność i nawyki pracy.

Ten szablon dziennego raportu postępów jest niezbędny do utrzymania projektów na właściwym torze. Monitorując indywidualną wydajność i dotrzymywanie terminów, kierownicy projektów mogą wskazać wszelkie problematyczne obszary, zanim cały projekt zostanie wykolejony. Dodatkowo, identyfikując indywidualne luki w produktywności, zwiększasz swoje szanse na utrzymanie praktycznie każdego projektu zgodnie z harmonogramem. Pobierz ten szablon

4. Szablon raportu na koniec dnia ClickUp

Przygotuj się na jutrzejsze priorytety dzięki szablonowi raportu na koniec dnia ClickUp

Słuchaj, rozumiemy to - pod koniec dnia chcesz po prostu wyjść z pracy. Ale co by było, gdybyś mógł wykorzystać te ostatnie kilka minut każdego dnia na przygotowanie się do następnego, oszczędzając w ten sposób niezliczone godziny każdego tygodnia?

The Szablon raportu ClickUp na koniec dnia pomaga osiągnąć więcej w krótszym czasie, po prostu ustawiając dzienne priorytety z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Skorzystaj z funkcji pól niestandardowych, aby utworzyć do 12 różnych atrybutów, w tym komentarze, podsumowanie ukończonych zadań, dział realizujący projekt lub inne niezbędne informacje.

Następnie utwórz niestandardowe statusy, aby oznaczyć każdy kamień milowy jako ukończony, w toku lub oczekujący na zatwierdzenie przez przełożonego. Wreszcie, można użyć niestandardowych widoków do śledzenia różnych wskaźniki produktywności dla zespołu.

Szablon ten pomaga codziennie zwiększać produktywność, zarządzać zdalnymi zespołami i podwykonawcami oraz identyfikować obszary wymagające poprawy. Ponadto kadra kierownicza może wykorzystać raport do śledzenia ogólnych wyników firmy, sprzedaży, zapasów i innych danych finansowych. Pobierz ten szablon

5. Szablon dziennego raportu produkcyjnego ClickUp

Zadbaj o płynność produkcji filmowej dzięki szablonowi Daily Production Report Template od ClickUp

Niezależnie od tego, czy produkujesz pełnometrażowy film dokumentalny, czy reklamę, każda minuta ma znaczenie. Szablon Szablon dziennego raportu produkcyjnego ClickUp utrzymuje całą ekipę w gotowości przez całą dobę podczas produkcji (wliczając przerwy na lunch).

Zacznij od zarejestrowania szczegółów produkcji, w tym reżysera, operatora, producentów i operatora kamery. Następnie zaplanuj każdy dzień produkcji z dokładnością co do minuty, od wezwania ekipy, wezwania do zdjęć i każdego momentu pomiędzy.

Wykorzystaj sekcje scen, scenariusza, obsady i statystów, aby poinformować każdą osobę, kiedy musi być na planie, ile powtórek należy wykonać, które sceny będą wykonywane, a nawet jakich warunków pogodowych można się spodziewać. Wreszcie, szablon ten zawiera kartę czasu pracy dla każdej osoby (tak, każdej osoby) w ekipie.

Dzięki temu poręcznemu szablonowi produkcji, napisy końcowe pojawią się w mgnieniu oka. Pobierz ten szablon

6. Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp

Osiągnij swoje cele sprzedażowe dzięki temu codziennemu szablonowi od ClickUp

Każda firma, od B2B po B2C, potrzebuje spójnego potoku sprzedaży, aby odnieść sukces. Aby skalować swoją firmę, sprzedaż musi być priorytetem przez 365 dni w roku, a nie tylko na koniec kwartału lub roku podatkowego.

Z Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp możesz śledzić swój pipeline w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. W sekcji "Przegląd sprzedaży" utwórz wykres całkowitej sprzedaży w podziale na produkty. Poniżej możesz zagłębić się w ostatnią sprzedaż, odnotowując sprzedane jednostki i cenę za jednostkę każdego produktu w katalogu.

Wreszcie, pomóż sprzedawcom sprzedawać mądrzej w sekcji "Wydajność produktu". Dla każdego produktu podaj zdjęcie, numer SKU i nazwę produktu, a następnie napisz kilka wypunktowań szczegółowo opisujących, dlaczego klienci lubią ten konkretny produkt. Skoncentruj się na docelowych odbiorcach, typowych pytaniach klientów i możliwościach dosprzedaży, aby pomóc zespołowi jak najlepiej wykorzystać każdą okazję. Pobierz ten szablon

7. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp

Zaplanuj każdą godzinę swojego dnia dzięki temu poręcznemu szablonowi ClickUp

Chcesz poznać klucz do utrzymania projektów na właściwym torze? Podziel każdy główny kamień milowy na zadania wielkości bryłki, zapewniając członkom zespołu produktywność każdego tygodnia, każdego dnia, a nawet każdej godziny.

Dzięki Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp pozwala stworzyć ustrukturyzowaną, ale elastyczną oś czasu, aby jasno określić cele i priorytety. Dzięki widokowi kalendarza możesz uwzględnić każdą godzinę w ciągu dnia, pozostawiając czas na spotkania, edycje, burze mózgów i wykonywanie zadań. Każde zadanie można oznaczyć kolorami, co daje ogólny obraz tego, jak spędzasz swój dzień (i tydzień).

Ten cotygodniowy raport pomaga śledzić postępy zespołu, zmniejsza koszty ogólne i umożliwia współpracownikom łatwe obracać swoje harmonogramy lub zmieniać priorytety. Umożliwia członkom zespołu śledzenie ich godzin pracy, jednocześnie pomagając przełożonym w przydzielaniu zadań konkretnych codziennych zadań aby zapewnić każdej osobie odpowiednią przepustowość. Pobierz ten szablon

8. Szablon dziennej karty raportu Word by Template.net

przez Template.net

Czy jesteś nauczycielem, który musi utrzymać uczniów na zadaniu? Wykorzystaj szablon dziennej karty raportu Word od Template.net, aby informować rodziców i opiekunów o produktywności uczniów w ciągu tygodnia szkolnego.

Ten darmowy szablon raportu dziennego pozwala nauczycielom na łatwe wypełnienie imienia i nazwiska każdego ucznia oraz aktualnej oceny w górnej części formularza. Następnie wystarczy zaznaczyć pole wyboru dla szeregu kryteriów, takich jak to, czy uczeń zwracał uwagę na zajęciach, postępował zgodnie ze wskazówkami i ukończył pracę na czas w każdym dniu tygodnia. W dolnej części znajduje się białe pole, w którym nauczyciele mogą dodawać pisemne komentarze na temat ogólnych wyników ucznia.

Ten formularz raportu jest dostępny do pobrania w wielu formatach plików, w tym Google Docs, Microsoft Word, PDF i Apple Pages.

hierarchical link

9. Szablon dziennego raportu pracy Excel od Status.net

hierarchical link

przez Status.net

Czy masz wielu pracowników i wykonawców, których musisz mieć na oku? Niezależnie od tego, czy nadzorujesz projekt budowlany, restaurację czy agencję marketingową, musisz zrozumieć, w jaki sposób każdy członek zespołu blokuje swój czas . Na szczęście szablon dziennego raportu pracy Excel od Status.net może pomóc.

Dzięki temu formatowi raportu każdy członek zespołu może udokumentować, ile godzin przepracował, jakie czynności zostały wykonane (i czas poświęcony na każdą z nich) oraz w jaki sposób jest wynagradzany (np. godzinowo lub za wynagrodzeniem). Istnieją nawet kolumny do rejestrowania, czy wykorzystano autoryzowane nadgodziny, zwolnienie lekarskie lub urlop wypoczynkowy. Jeśli jakieś godziny pracy pozostały nierozliczone, jest dodatkowe miejsce dla członków zespołu, aby wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystali ten czas.

Ten przykład raportu jest dostępny do bezpłatnego pobrania w programie Excel. W dolnej części każdego formularza obliczana jest łączna liczba godzin pracownika w danym miesiącu (w tym łączna liczba godzin urlopu wypoczynkowego, chorobowego lub urlopu bez wynagrodzenia). Po wypełnieniu formularza, każdy pracownik i przełożony ma miejsce na podpisanie się imieniem i nazwiskiem w celu zatwierdzenia.

hierarchical link

10. Prosty szablon raportu dziennego w programie Word

przez Template.net

Potrzebujesz bardzo prostego sposobu na usprawnienie produktywności zespołu? Ten szablon raportu dziennego Microsoft Word jest niezwykle łatwy w użyciu i zapewnia ogólny przegląd tego, jak Twój zespół spędza czas.

Aby wypełnić formularz, wystarczy, że każdy członek zespołu wpisze swoje imię i nazwisko, datę, miejsce wykonania pracy i numer stanowiska (jeśli dotyczy). Następnie, w sekcji "Szczegóły pracy", każdy współpracownik może wpisać opis wykonanej pracy, a także czas rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania.

Chociaż formularz jest wstępnie zaprojektowany, można łatwo dostosować kolory, nagłówki i tekst akapitów, aby uczynić go bardziej markowym.

hierarchical link

Zwiększ produktywność dzięki szablonom raportów dziennych ClickUp

Aby osiągnąć najważniejsze cele, musisz śledzić indywidualne postępy w podziale na miesiące, tygodnie i dni. Na szczęście szablony raportów dziennych ClickUp mogą pomóc każdemu pracownikowi - i całym działom - w realizacji zadań.

Powyższe 10 raportów może pomóc zwiększyć produktywność zespołu, zwiększyć sprzedaż, zmniejszyć koszty ogólne i zidentyfikować luki w Twojej firmie planie projektu na co dzień . Ponadto, dzięki łatwo konfigurowalnym narzędziom ClickUp, możesz zamieniać pola, widoki i tekst, aby każdy raport spełniał Twoje specyficzne potrzeby.

Aby uzyskać dostęp do szablonów codziennych raportów, tysięcy integracji i nieograniczonej liczby zadań, dołącz do ClickUp już dziś .