10 najlepszych alternatyw i konkurentów Help Scout dla małych i średnich firm

Szukasz oprogramowania help desk, które uzupełni Twój rozwój? Chociaż Help Scout zrobił furorę w branży, może nie być filiżanką herbaty dla każdego.

Być może szukasz oprogramowania help desk z innym stylem lub kilkoma dodatkowymi funkcjami? Cóż, masz szczęście. Cyfrowy świat jest pełen solidnych alternatyw dla Help Scout.

Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby odkryć kolejne rozwiązanie dla swojego Businessu oprogramowanie help desk przyjrzyjmy się zatem tym wyróżniającym się konkurentom Help Scout. Zaczynamy?

Czym jest Help Scout?

Poznaj Help Scout: kluczowego gracza w świecie obsługi klienta. W swojej istocie Help Scout nie jest tylko kolejnym narzędziem help desk; to platforma zaprojektowana w celu wspierania prawdziwych, znaczących rozmów z klientami.

Dzięki funkcjom ułatwiające płynną komunikację i intuicyjne zarządzanie zgłoszeniami, Help Scout zdobył swoje miejsce w sercach wielu Business.

przez Pomoc Scout Jednak tak różnorodny, jak świat SMB, jeden rozmiar rzadko pasuje do wszystkich. Niektóre Teams mogą uznać, że Help Scout jest prawie idealny, ale może mu brakować funkcji lub dwóch, których pragną, lub mogą szukać innego doświadczenia użytkownika.

Dlatego też wiele Businessów wyrusza na poszukiwanie (gra słów zamierzona) alternatyw dla Help Scout, które lepiej pasują do ich unikalnych rytmów operacyjnych i celów.

Tak więc, choć Help Scout jest świetny, zbadajmy, co jeszcze czeka, aby stać się kolejną gwiazdą obsługi klienta.

Czego szukać w alternatywie dla Help Scout

Bezproblemowe doświadczenie użytkownika: Najlepszyoprogramowanie service desk jest nawigacja i tym szybciej Teams mogą reagować na niestandardowe potrzeby klientów. Poszukaj intuicyjnych projektów i minimalnych krzywych uczenia się, aby zwiększyć wydajność zespołu

Najlepszyoprogramowanie service desk jest nawigacja i tym szybciej Teams mogą reagować na niestandardowe potrzeby klientów. Poszukaj intuicyjnych projektów i minimalnych krzywych uczenia się, aby zwiększyć wydajność zespołu Wsparcie wielokanałowe: Dzisiejsi klienci kontaktują się z zespołami wsparcia za pośrednictwem wielu kanałów - e-maili, mediów społecznościowych, czatu i innych. Idealne oprogramowanie do obsługi klienta powinno agregować te kanały, zapewniając, że żadne zapytanie nie zostanie przeoczone

Dzisiejsi klienci kontaktują się z zespołami wsparcia za pośrednictwem wielu kanałów - e-maili, mediów społecznościowych, czatu i innych. Idealne oprogramowanie do obsługi klienta powinno agregować te kanały, zapewniając, że żadne zapytanie nie zostanie przeoczone Przystępne modele cenowe: W małych i średnich przedsiębiorstwach liczy się każdy dolar. Szukaj platform, które oferują skalowalne ceny, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz

W małych i średnich przedsiębiorstwach liczy się każdy dolar. Szukaj platform, które oferują skalowalne ceny, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz Bogate ustawienie funkcji: Różne Businessy, różne potrzeby. Znajdź narzędzie, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji biurowych, takich jak funkcje bazy wiedzy lub oprogramowanie do współpracy w zakresie obsługi zgłoszeń, umożliwiając niestandardowe podejście do obsługi klienta

Różne Businessy, różne potrzeby. Znajdź narzędzie, które oferuje kompleksowy zestaw funkcji biurowych, takich jak funkcje bazy wiedzy lub oprogramowanie do współpracy w zakresie obsługi zgłoszeń, umożliwiając niestandardowe podejście do obsługi klienta Solidne integracje: Siła platformy często leży w jej kompatybilności z innymi rozwiązaniamioprogramowanie do niestandardowego powodzenia klientaz którego korzystają pracownicy działu obsługi klienta. Wybierz rozwiązania, które łatwo integrują się z istniejącym stosem oprogramowania, usprawniając cykl pracy i współpracując z wieloma kanałami

Siła platformy często leży w jej kompatybilności z innymi rozwiązaniamioprogramowanie do niestandardowego powodzenia klientaz którego korzystają pracownicy działu obsługi klienta. Wybierz rozwiązania, które łatwo integrują się z istniejącym stosem oprogramowania, usprawniając cykl pracy i współpracując z wieloma kanałami Pozytywne opinie klientów: Poczta pantoflowa jest nieoceniona. Sprawdź platformy z entuzjastycznymi recenzjami; często podkreślają one rzeczywiste zalety i wady, których mogłeś nie brać pod uwagę

Poczta pantoflowa jest nieoceniona. Sprawdź platformy z entuzjastycznymi recenzjami; często podkreślają one rzeczywiste zalety i wady, których mogłeś nie brać pod uwagę Niezawodny zespół obsługi klienta: Kto wspiera agentów wsparcia? Rozwiązanie do obsługi klienta powinno mieć również silny zespół wsparcia. Upewnij się, że wybrana alternatywa zapewnia responsywnych, pomocnych agentów i wielokanałowe wsparcie, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz pozostawiony sam sobie

10 najlepszych alternatyw dla Help Scout 2024

Teraz, gdy ty i twój zespół wsparcia wiecie, na co zwracać uwagę, patrząc w przyszłość na świat po Help Scout, przedstawmy wam konkurentów do obsługi klienta.

1. ClickUp

Ustawienie powtarzających się zadań według czasu lub wydarzenia w ClickUp

ClickUp to więcej niż alternatywa dla Help Scout. To całościowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm, które pragną organizacji i wydajności.

Z funkcjami biurkowymi, takimi jak wiele osób przypisanych, pola niestandardowe oraz możliwość ustalania priorytetów zadań clickUp zajął pozycję potęgi w dziedzinie wydajności.

Szczególnie dla zespoły obsługi niestandardowej platforma oferuje niezrównaną wszechstronność w porównaniu z innymi alternatywami Help Scout.

Od przydzielania zasobów i zarządzanie klientami do śledzenia zgłoszeń obsługi klienta, ClickUp zapewnia, że każdy krok jest bezproblemowy.

Intuicyjny interfejs i solidne integracje sprawiają, że jest to doskonały wybór dla zespołów wsparcia wykraczających poza Help Scout.

ClickUp najlepsze funkcje

Skutecznie oddelegowane zadania do wielu członków zespołu

Wykorzystanie ClickUp Docs do budowania bazy wiedzy

Dostosuj obszar roboczy do potrzeb biznesowych dzięki Pola niestandardowe ClickUp Rozróżnianie zadań krytycznych od tych, które mogą poczekać

Uporządkowane podejście do zadań dzięki Listy kontrolne zadań ClickUp Połącz wszystkie informacje i powiąż cały stos technologiczny dzięki głębokiej integracji

Szybko stwórz środowisko pomocy technicznej dzięki aplikacjiSzablon ClickUp Help Desk Upewnij się, że wspierasz swoich klientów na każdym kroku, korzystając z tych narzędziszablony podróży klienta Limity ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Opcje niestandardowe mogą być przytłaczające dla niektórych zespołów wsparcia

Integracja z niektórymi aplikacjami innych firm wymaga poprawek

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Zendesk

przez Zendesk Zendesk to nie tylko kolejna nazwa w branży obsługi klienta; to jedno z najbardziej niezawodnych oprogramowań help desk. Zapewniając zaawansowane funkcje wsparcia, Zendesk został zaprojektowany od podstaw, aby pielęgnować i usprawniać komunikację z klientami.

Wyróżnia się na tle innych rozwiązań Help Scout swoją prostotą, zapewniając, że każda interakcja z klientem jest wydajna, a jednocześnie spersonalizowana.

Zdolność platformy do adaptacji, skalowalność i zaawansowane funkcje analityczne sprawiają, że jest to najlepszy kandydat dla zespołów wsparcia każdej wielkości poszukujących solidnej alternatywy dla Help Scout.

Najlepsze funkcje Zendesk

Płynna integracja wszystkich kanałów komunikacji z niestandardowym oprogramowaniem do obsługi wiadomości od klientów

Niestandardowe opcje samoobsługi dla klientów dzięki wbudowanej bazie wiedzy

Chatbot oparty na AI zapewnia szybkie odpowiedzi o każdej porze

Konfigurowalne widoki zgłoszeń pomagają bez wysiłku sortować i ustalać priorytety zgłoszeń, dzięki czemu Zendesk jest jednym z najlepszychoprogramowanie do obsługi zgłoszeń na rynku

Kompatybilność z wieloma aplikacjami innych firm

Uzyskiwanie praktycznych informacji z danych w celu poprawy satysfakcji klientów

Wsparcie w aplikacji dla użytkowników mobilnych

Limity Zendesk

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych teamów

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają integracji

Początkowe ustawienia mogą wydawać się skomplikowane

Cennik Zendesk

Teams: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Growth: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zaczyna się od $150/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.2/5 (ponad 400 recenzji)

4.2/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

3. Intercom

przez Intercom Intercom to rozwiązanie desktopowe redefiniujące paradygmaty obsługi klienta.

Koncentrując się na rozmowach w czasie rzeczywistym, ta alternatywa Help Scout łączy w sobie obsługę klienta za pośrednictwem czatu, interaktywne wycieczki po produktach i zniuansowane techniki angażowania klientów.

To, co ją wyróżnia, to zaangażowanie w budowanie prawdziwych, trwałych relacji. W erze, w której kluczem jest natychmiastowość, Intercom zapewnia, że Business może natychmiast angażować, wspierać i zachwycać swoich klientów.

Intercom najlepsze funkcje

Użyj czatu na żywo, aby nawiązać kontakt z odwiedzającymi w czasie rzeczywistym i poprawić jakość obsługi klienta

Zapewnij szybkie odpowiedzi przez całą dobę dzięki chatbotom i artykułom z bazy wiedzy

Wycieczki po produktach pozwalają edukować użytkowników bezpośrednio w aplikacji

Wysyłaj odpowiednią zawartość do określonych grup użytkowników

Dostosuj wsparcie w oparciu o zachowanie użytkownika

Płynne łączenie z popularnymi narzędziami

Zrozumienie trendów i zachowań niestandardowych klientów

Limity Intercomu

Nieco wyższa cena dla startupów

Połączenia audio i wideo nie są funkcjami natywnymi

Cennik Intercomu

Starter: $74/miesiąc

$74/miesiąc Pro: Skontaktuj się z Intercom w sprawie cennika

Skontaktuj się z Intercom w sprawie cennika Premium: Skontaktuj się z Intercom w sprawie cennika

Intercom oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (2500+ recenzji)

: 4.5/5 (2500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (900+ recenzji)

4. Front

przez Front Front rewolucjonizuje komunikację e-mail, przekształcając ją w potęgę współpracy.

Dzięki unikalnemu podejściu Teams mogą bez wysiłku odpowiadać na e-maile, aplikacje, wiadomości w mediach społecznościowych, a nawet SMS-y, a wszystko to z centralnego huba.

Możliwość integracji z innymi narzędziami, śledzenie analiz i automatyzacja cykli pracy sprawia, że Front jest atrakcyjnym wyborem dla teamów, które chcą podnieść poziom komunikacji z klientami.

Najlepsze funkcje Front

Połączenie wszystkich kanałów w jednym miejscu

Współpraca w czasie rzeczywistym nad odpowiedziami

Automatyzacja kolejnych e-maili, aby zaoszczędzić czas

Płynne planowanie bez opuszczania platformy

Zanurz się głęboko w metryki wydajności zespołu

Synchronizacja z CRM, narzędziami do zarządzania projektami i nie tylko

Połączenie w podróży

Limity Front

Wymaga zmiany sposobu myślenia w stosunku do tradycyjnego e-maila

Zaawansowane funkcje analityczne są droższe

Może mieć niewielką krzywą uczenia się dla początkujących

Cennik Front

Starter : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Wzrost : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Skala : $99/miesiąc za użytkownika

: $99/miesiąc za użytkownika Premier: $299/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Front

G2 : 4.7/5 (1,800+ recenzji)

: 4.7/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

5. Hiver

przez Hiver Hiver doładowuje Gmaila, przekształcając go we współpracujący hub do obsługi klienta.

Bez odchodzenia od znajomości Gmaila, Teams mogą zarządzać udostępnianymi skrzynkami odbiorczymi, przypisywać zadania, a nawet śledzić wskaźniki wydajności.

Bezproblemowe działanie Hiver sprawia, że zespoły mogą skupić się na dostarczaniu najwyższej jakości obsługi klienta, co czyni go nieocenionym narzędziem dla zespołów skoncentrowanych na Gmailu.

Najlepsze funkcje Hiver

Centralizacja komunikacji dla płynnej pracy zespołowej

Unikanie nakładania się odpowiedzi dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Organizowanie i kategoryzowanie e-maili w celu usprawnienia przetwarzania

Śledzenie wydajności zespołu i identyfikacja obszarów wymagających poprawy

Uproszczenie powtarzalnych zadań dzięki regułom i cyklom pracy

Zapewnienie terminowych odpowiedzi nawet w godzinach szczytu

Hiver służy również jako źródło informacji dla Twojego zespołuoprogramowanie bazy wiedzy, dzięki czemu Twój zespół może szybko uzyskać dostęp do informacji

Ograniczenia Hiver

Zbudowany specjalnie dla Gmaila, co ogranicza użytkowników innych platform e-mail

Zaawansowana analityka jest dostępna tylko w wyższych wersjach

Mniej opcji integracji w porównaniu do niektórych konkurentów

ceny #### Hiver

Lite : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Pro : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Elite: $59/miesiąc na użytkownika

Hiver oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (800+ recenzji)

: 4.6/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

6. Freshdesk

przez Freshdesk Freshdesk, z zaufanego domu Freshworks, jest znany wśród alternatyw Help Scout z usprawnionej obsługi klienta.

Jako wielokanałowe rozwiązanie help desk, oferuje wiele narzędzi do automatyzacji, które upraszczają i wzmacniają rozmowy z klientami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie biletami, integrację z aplikacjami innych dostawców, czy zapewnienie wsparcia w wielu językach, Freshdesk zapewnia, że każda interakcja prowadzi do skutecznego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Usprawnianie i priorytetyzacja niestandardowych zapytań klientów

Konsolidacja e-maili, czatów, połączeń i wiadomości społecznościowych

Ustawienie wysyłki zgłoszeń, eskalacji i powiadomień

Wykorzystanie teams huddles i połączonych zgłoszeń do wydajnej pracy zespołowej

Zmniejszenie liczby zgłoszeń dzięki opcjom samoobsługowym, takim jak baza wiedzy

Monitorowanie wydajności agentów i czasu rozwiązywania zgłoszeń

Uzyskaj wgląd dostosowany do Twoich potrzeb

Limity Freshdesk

Niektóre funkcje mogą być nieco przytłaczające dla małych firm

Niestandardowe ustawienia mogą wymagać nauki

Integracja z zewnętrznymi narzędziami może czasami być niezgrabna

Cennik Freshdesk

Free

Rozwój : 15 USD/agenta miesięcznie

: 15 USD/agenta miesięcznie Pro : $49/agent miesięcznie

: $49/agent miesięcznie Enterprise: $79/agenta miesięcznie

Freshdesk oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. ServiceNow

przez ServiceNow ServiceNow wykracza poza tradycyjne alternatywy Help Scout, oferując szeroki szyk rozwiązań w chmurze do automatyzacji komunikacji z klientami i modernizacji zarządzania usługami IT.

Jego przewaga polega na zdolności do usprawniania złożonych cykli pracy, szczególnie w większych organizacjach.

Dzięki pakietowi narzędzi przeznaczonych do usprawniania operacji, współpracy i obsługi klienta, ServiceNow jest kompleksowym wyborem dla Enterprise poszukujących solidności i skalowalności.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Skuteczne rozwiązywanie i analizowanie incydentów

Płynne wprowadzanie nowych aktualizacji

Umożliwienie użytkownikom samodzielnego rozwiązywania typowych problemów dzięki funkcji bazy wiedzy

Niestandardowe i rozszerzone możliwości ServiceNow

Automatyzacja i optymalizacja operacji IT za pomocą AI

Zagłębić się w metryki i usprawnić świadczenie usług

Dostęp do funkcji ServiceNow w podróży

Limity ServiceNow

To może być za dużo dla małych i średnich Business. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, zapoznaj się z poniższymi informacjamiKonkurenci ServiceNow Początkowe ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą być skomplikowane

Koszty mogą rosnąć wraz z dodatkowymi modułami i funkcjami

Cennik ServiceNow

Skontaktuj się z ServiceNow w sprawie cen

ServiceNow oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,700+ recenzji)

: 4.4/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

8. Helpwise

przez Helpwise Helpwise to powiew świeżości na arenie udostępnianych skrzynek odbiorczych.

Zmieniając współpracę e-mail w łatwe przedsięwzięcie, jest niezawodnym towarzyszem dla zespołów sprzedaży, wsparcia i operacji.

Dzięki niezliczonym funkcjom, takim jak automatyzacja cyklu pracy, wbudowany czat i analityka, Helpwise zapewnia małym Businessom efektywne zarządzanie e-mailami przy jednoczesnym utrzymaniu zadowolenia klientów na pierwszym miejscu.

Helpwise najlepsze funkcje

Łączenie komunikacji Teams dla płynnej koordynacji

Ustawienie zachowań dla automatycznej etykiety, przypisywania i nie tylko

Integracja popularnych aplikacji, takich jak Slack, CRM i inne

Zapobieganie jednoczesnym odpowiedziom dla wydajnej obsługi

Mierz wydajność zespołu za pomocą zaawansowanych wskaźników

Dostosowywanie pulpitu do potrzeb każdego członka zespołu

Wiedz, kiedy twoje e-maile są czytane

Limity Helpwise

Ograniczona funkcja w planie podstawowym

Zaawansowane integracje są zarezerwowane dla wyższych poziomów

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej intuicyjny dla niektórych

Cennik Helpwise

Standard : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Premium : $29/miesiąc na użytkownika

: $29/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $50/miesiąc na użytkownika

Helpwise oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

9. HubSpot Service Hub

przez HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub jest świadectwem zintegrowanej obsługi klienta.

Oprócz funkcji help desk, oferuje cały ekosystem zapewniający, że Business może obsługiwać, zaspokajać i utrzymywać swoich klientów.

Dzięki funkcjom takim jak bazy wiedzy, ankiety opinii i pulpity raportowania, Service Hub zapewnia, że każdy punkt kontaktu jest okazją do zachwytu.

Najlepsze funkcje HubSpot Service Hub

Integracja e-maili, czatów i nie tylko w jednym miejscu

Tworzenie artykułów informacyjnych w bazie wiedzy, aby odpowiedzieć na typowe zapytania

Szybkie kierowanie zgłoszeń wsparcia do odpowiednich zespołów dzięki narzędziom do zarządzania zgłoszeniami HubSpot

Zrozumienie nastrojów niestandardowych klientów

Analizuj wskaźniki obsługi w celu dalszej optymalizacji

Niestandardowy kontakt z klientami w czasie rzeczywistym

Efektywnie organizuj i rozwiązuj niestandardowe problemy klientów

Ograniczenia HubSpot Service Hub

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają bardziej stromej krzywej uczenia się

Integracja z narzędziami spoza HubSpot może czasami stanowić wyzwanie

Niestandardowe możliwości mogą być ograniczone w porównaniu do samodzielnych rozwiązań

Cennik HubSpot Service Hub

**Free

Starter: $18/miesiąc

$18/miesiąc Profesjonalny: $450/miesiąc

HubSpot Service Hub oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

10. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk to nie tylko narzędzie do obsługi klienta; to doświadczenie.

Stworzenie bogatego, kontekstowego środowiska dla agentów i klientów zmienia sposób, w jaki Business podchodzi do wsparcia.

Dzięki pomocy opartej na AI, możliwościom wielokanałowym i zaawansowanemu raportowaniu, Zoho Desk zapewnia, że Business może tworzyć znaczące i trwałe relacje z klientami.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Kontakt przez e-mail, media społecznościowe, czat i nie tylko

Organizuj, ustalaj priorytety i odpowiadaj na zapytania

Przyspieszanie odpowiedzi na zgłoszenia wsparcia i przydzielanie zadań dzięki wbudowanym automatyzacjom

Niestandardowe odpowiedzi dla klientów

Uzyskaj wgląd w celu ciągłego doskonalenia

Teams up do szybszej obsługi klienta

Spraw, by Zoho Desk było naprawdę Twoje dzięki konfigurowalnemu interfejsowi

Limity Zoho Desk

Aplikacja mobilna mogłaby być bardziej intuicyjna

Wymaga szkolenia w celu pełnego wykorzystania funkcji

Początkowe ustawienia mogą być nieco czasochłonne

Cennik Zoho Desk

Standard: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

