10 najlepszych konkurentów i alternatyw ServiceNow dla zarządzania usługami w 2024 r

ServiceNow od dłuższego czasu jest głównym graczem w branży zarządzania usługami IT (ITSM). Jego reputacja dostawcy kompleksowych rozwiązań Service Desk, automatyzacji procesów biznesowych, zarządzania usługami IT i cyfrowych cykli pracy jest zasłużona. Jednak nie dla wszystkich Business jest to rozwiązanie idealnie dopasowane do ich potrzeb.

Powody poszukiwania oprogramowanie service desk alternatywy dla ServiceNow mogą być różne: może to być spowodowane ceną, złożonością oprogramowania lub potrzebą funkcji, których ServiceNow nie oferuje.

Niezależnie od powodów, masz szczęście. Przygotowaliśmy listę najlepszych alternatyw dla ServiceNow ServiceNow konkurenci, każdy z unikalnymi mocnymi i słabymi stronami jako narzędzie Service Desk. Zapoznamy się z ich kluczowymi funkcjami, zaletami i wadami, cenami i ocenami klientów z G2 i Capterra, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

Gotowy? Zanurzmy się!

Czego należy szukać u konkurenta ServiceNow?

Twój zespół IT często łączy wiele obowiązków, od zarządzania zmianami, śledzenia błędów i aktualizacji oprogramowania po wsparcie techniczne dla klientów i członków zespołu. Oto funkcje, których należy szukać w alternatywnym rozwiązaniu ServiceNow:

Kompleksowe zarządzanie projektami: Alternatywa powinna oferować solidne funkcje zarządzania projektami i zasobami, npśledzenie czasu,alokacja zasobówi zarządzanie zadaniami w celu zapewnienia płynnego wsparcia service desk.

Alternatywa powinna oferować solidne funkcje zarządzania projektami i zasobami, npśledzenie czasu,alokacja zasobówi zarządzanie zadaniami w celu zapewnienia płynnego wsparcia service desk. Narzędzia do współpracy: Płynna komunikacja i funkcje współpracy mają kluczowe znaczenie dla Zespoły zarządzania siecią wsparcia IT. Poszukaj narzędzi, które oferują funkcje takie jak współdzielone obszary robocze, czat w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów.

Płynna komunikacja i funkcje współpracy mają kluczowe znaczenie dla Zespoły zarządzania siecią wsparcia IT. Poszukaj narzędzi, które oferują funkcje takie jak współdzielone obszary robocze, czat w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów. Możliwości integracji: Alternatywa dla service desk powinna płynnie integrować się z innymi narzędziami używanymi przez zespół, takimi jak platformy zarządzania wiedzą, CRM, automatyzacja marketingu lub aplikacje komunikacyjne.

Alternatywa dla service desk powinna płynnie integrować się z innymi narzędziami używanymi przez zespół, takimi jak platformy zarządzania wiedzą, CRM, automatyzacja marketingu lub aplikacje komunikacyjne. Możliwość dostosowania i skalowalność: Narzędzie powinno być konfigurowalne, aby pasowało do konkretnych cykli pracy i skalowalne, aby rosło wraz z potrzebami w miarę rozwoju biznesu.

Narzędzie powinno być konfigurowalne, aby pasowało do konkretnych cykli pracy i skalowalne, aby rosło wraz z potrzebami w miarę rozwoju biznesu. Raportowanie i analityka: Wszechstronne funkcje raportowania i analityki są niezbędne do śledzenia postępów w realizacji projektuzgłoszeń wsparciaidentyfikowania wąskich gardeł i podejmowania opartych na danych decyzji dotyczących jakości usług.

Wszechstronne funkcje raportowania i analityki są niezbędne do śledzenia postępów w realizacji projektuzgłoszeń wsparciaidentyfikowania wąskich gardeł i podejmowania opartych na danych decyzji dotyczących jakości usług. Przyjazny dla użytkownika interfejs: Narzędzie Service Desk, które jest łatwe w nawigacji i obsłudze, może zwiększyć wskaźnik adopcji w zespole katalogu usług i poprawić wydajność.

Narzędzie Service Desk, które jest łatwe w nawigacji i obsłudze, może zwiększyć wskaźnik adopcji w zespole katalogu usług i poprawić wydajność. Ceny: Należy wziąć pod uwagę strukturę cenową narzędzia service desk. Powinno ono oferować dobrą wartość za swoje funkcje i mieścić się w budżecie.

Należy wziąć pod uwagę strukturę cenową narzędzia service desk. Powinno ono oferować dobrą wartość za swoje funkcje i mieścić się w budżecie. Obsługa klienta: Niezawodny zespół obsługi klienta może być nieoceniony, gdy napotkasz problemy lub potrzebujesz pomocy z narzędziem service desk.

10 najlepszych konkurentów i alternatyw ServiceNow w 2024 roku

Należy pamiętać, że idealne narzędzie może różnić się w zależności od wielkości zespołu, branży i konkretnych potrzeb. Najlepiej więc wypróbować kilka opcji przed podjęciem decyzji. Dlatego też warto rozważyć opcje związane z rozwiązaniami do zarządzania zasobami i incydentami, sprawdzając te 10 najlepszych alternatyw ServiceNow:

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy, a kilka innych, takich jak Najlepsze oprogramowanie G2 do zwiększania wydajności i współpracy i Najbardziej innowacyjne firmy według FastCompany lista. Z potężnymi CRM możliwości, funkcje zarządzania zasobami i prawdziwe oprogramowanie bazy wiedzy z Dokumenty ClickUp łatwo zrozumieć, dlaczego jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla ServiceNow.

Dodatkowo, ClickUp oferuje złożoną logikę warunkową Formularze do zbierania rozmów i opinii klientów . To elastyczne, intuicyjne i niestandardowe rozwiązanie jest świetną opcją dla małych Businessów lub dużych Teams z dużymi potrzebami biznesowymi w celu poprawy zaangażowania klientów.

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalne pulpity ułatwiają przeglądanie wszystkiego, co dzieje się w projekcie w jednym miejscu

Natywne śledzenie czasu pracyutrzymuje Teams na zadaniu i budżecie* Zarządzanie zasobami z funkcją złożonych dokumentów do organizowania hubu wiedzy

Automatyzacja cyklu pracy eliminują wysiłek związany z przydzielaniem zadań, informowaniem członków zespołu o postępach i przekształcaniem list rzeczy do zrobienia w listy zadań do zrobienia

Niemal nieograniczone zasoby funkcjiszablonów dla teamów IT pomagazmniejszyć ryzyko,dług technicznyustalićramy cyberbezpieczeństwai wzmocnienie retencji dzięki zwinnej obsłudze klienta oznacza, że nigdy nie będziesz musiał zaczynać od zera przy następnym projekcie

Limity ClickUp

ClickUp jest najlepszy dla teamów, które potrzebują wszechstronnych, super konfigurowalnych narzędzi do oceny ryzyka podczas wstępnej analizy, zarządzanie projektami w trakcie sprintu i budowanie wewnętrznych baza wiedzy w post-mortem. Jeśli wszystko, czego potrzebujesz, to podstawowy system biletowy i proste śledzenie metryk, ClickUp może być zbyt potężny do tego, co próbujesz zrobić.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,770+ opinii)

4.7/5 (6,770+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3,660+ opinii)

2. Zendesk

przez Zendesk Zendesk to platforma obsługi klienta i zaangażowania, która dostarcza narzędzia service desk do interakcji z klientami, w tym funkcje ticketów i bazy wiedzy. Jest to solidna alternatywa dla ServiceNow, szczególnie dla firm skoncentrowanych na obsłudze klienta.

Najlepsze funkcje Zendesk

Wielokanałowa obsługa klienta irozwiązanie help desk (e-mail, czat, telefon, media społecznościowe)

Zautomatyzowane odpowiedzi oparte na AI dla lepszej komunikacji z niestandardowymi klientami

Opcje samoobsługi z wbudowaną bazą wiedzy

Rozszerzenieopcje integracji Limity Zendesk

Krótka wersja próbna utrudnia przetestowanie przed podjęciem pełnego zobowiązania

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak Regex

Niestandardowe funkcje dla zaawansowanych użytkowników

Cena jest wyższa niż u innych konkurentów

Cennik Zendesk

Teams: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Growth: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $150/miesiąc za użytkownika

$150/miesiąc za użytkownika Niestandardowy Enterprise: 215 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (5,590+ opinii)

4.3/5 (5,590+ opinii) Capterra: 4.4/ (3,640+ opinii)

3. SAP

Via SAP SAP jest międzynarodową firmą programistyczną znaną ze swoich oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) . SAP Service Cloud, składnik pakietu Customer Experience, jest jedną z lepszych alternatyw ServiceNow, które koncentrują się na zarządzaniu obsługą klienta i sprzedażą.

Najlepsze funkcje SAP

Wbudowane funkcje zgodności, bezpieczeństwa i zarządzania incydentami, które spełniają i przekraczają globalne standardy

Matryca autoryzacji zapewnia, że każda rola w zespole ma odpowiedni dostęp we właściwym czasie do krytycznych informacji w centrum obsługi

Monitorowanie incydentów gwarantuje, że żaden problem IT nie umknie Twojej uwadze

Limity SAP

Nie zapewnia wsparcia na żywo 24/7, które oferuje ServiceNow

Platforma jest dostępna tylko przez Internet, więc nie jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych specjalistów IT

Ceny SAP

Skontaktuj się z SAP w sprawie cen

Oceny i recenzje SAP

G2: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

4,2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 1 840 opinii)

4. ProProfs Help Desk

Via ProProfs Baza wiedzy

ProProfs Help Desk to przyjazne dla użytkownika narzędzie do obsługi klienta, które usprawnia zarządzanie zgłoszeniami i wspiera współpracę w zespole. Oferuje współdzieloną skrzynkę odbiorczą, która umożliwia sprawną obsługę zapytań klientów, zapewniając, że wszystko przebiega płynnie.

Zintegrowana platforma ProProfs oraz rozbudowane funkcje raportowania i analizy dostarczają cennych informacji pozwalających usprawnić obsługę klienta. Dzięki ProProfs Help Desk, Teams mogą również stworzyć kompleksową bazę wiedzy o kliencie, zmniejszając obciążenie pracą i umożliwiając klientom korzystanie z opcji portalu samoobsługowego. Prostota, wydajność i podejście zorientowane na klienta sprawiają, że jest to jedna z najbardziej godnych uwagi alternatyw dla ServiceNow.

Najlepsze funkcje ProProfs Help Desk

Śledzenie i automatyczne kierowanie połączeń przychodzących

Korzystanie z udostępnianych skrzynek odbiorczych w celu usprawnienia współpracy

Agenci mogą korzystać z gotowych odpowiedzi, aby poprawić czas reakcji

Zbieranie opinii klientów za pomocą NPS, CSAT i innych ankiet

Opcje zarządzania incydentami do śledzenia wewnętrznego

Limity ProProfs Help Desk

Brak integracji z mediami społecznościowymi

Portal samoobsługowy może być dla niektórych wyzwaniem

Ceny ProProfs Help Desk

Free

Płatne: $20/miesiąc za użytkownika

ProProfs Help Desk oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (15+ recenzji)

4.7/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

5. Jira

Jira niedawno udostępniła nowy widok śledzenia problemów

Jira Service Desk, opracowana przez Atlassian, jest szeroko stosowanym oprogramowaniem do obsługi zadań i hubów wiedzy, znanym ze swojej elastyczności i rozbudowanych funkcji.

Początkowo zaprojektowane do śledzenia błędów i problemów w rozwoju oprogramowania, zarządzanie usługami Jira ewoluowało, aby zaspokoić różne potrzeby związane z zarządzaniem projektami i zadaniami. Jira Service Management oferuje konfigurowalne cykle pracy, zwinne narzędzia do raportowania i zaawansowane funkcje śledzenia problemów. Możliwość integracji z wieloma innymi narzędziami, takimi jak Confluence i Bitbucket, sprawia, że Jira Service Management to kompleksowe rozwiązanie dla teamów do planowania, śledzenia i wydawania doskonałego oprogramowania.

Chociaż krzywa uczenia się może być dla niektórych stroma, solidne funkcje Jira sprawiają, że jest to doskonały wybór dla Teams poszukujących kompleksowego rozwiązania do automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Jira

Kolejki zgłoszeń agregują zgłoszenia serwisowe z poczty e-mail, chatbotów, przedstawicieli serwisowych i nie tylko

Automatyczna segregacja incydentów na podstawie pilności, umów o poziomie usług i dostępnych specjalistów ds. usług

Portal samoobsługowy pomaga pracownikom znaleźć potrzebne odpowiedzi bez eskalacji problemu

Limity Jira

Zarządzanie usługami Jira może powodować opóźnienia w ładowaniu

Zbyt skomplikowane dla wszystkich poza najbardziej doświadczonymi technicznie użytkownikami

Interfejs użytkownika Jira Service Desk może być trudny do znalezienia potrzebnych funkcji wtedy, gdy są potrzebne (sprawdź teJira alternatives) Ceny Jira

Free

Standardowy: $7.75/miesiąc za użytkownika

$7.75/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc za użytkownika

$15.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zadzwoń do Jira, aby uzyskać informacje o cenach

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 270 opinii)

4,3/5 (ponad 5 270 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

6. Help Scout

Via Pomoc Scout Help Scout to platforma do zarządzania usługami zaprojektowana z myślą o zapewnieniu ludzkiego charakteru interakcji z klientami. Skupienie się na prostocie i personalizacji sprawia, że jest to świetna alternatywa dla ServiceNow dla Business priorytetowo traktujących relacje z klientami.

Help Scout najlepsze funkcje

Szybkie rozwiązywanie problemów związanych ze wsparciem dzięki czatowi i powiadomieniom w czasie rzeczywistym. Używaj makr i szablonów odpowiedzi do niestandardowej komunikacji z klientami

Nigdy więcej nie upuszczaj piłki dzięki automatyzacji routingu i śledzeniu interakcji

Help Scout oferujezarządzanie usługami na białej etykiecie z możliwością dostosowania marki aby zarządzanie usługami wsparcia wyglądało i działało dokładnie tak, jak chcesz

Limity Help Scout

Brak integracji z mediami społecznościowymi utrudnia śledzenie i odpowiadanie na zgłoszenia niestandardowych klientów na Twitterze

Raporty Help Scout nie są ustawione tak, aby łatwo uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych zgłoszeń wsparcia

Cennik Help Scout

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Plus: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Pro: $65/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (380+ recenzji)

4.4/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (190+ recenzji)

7. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk to oparta na chmurze platforma obsługi klienta z solidnymi funkcjami sprzedaży biletów, współpracy, zarządzania problemami i automatyzacji. Jest to silny konkurent ServiceNow, szczególnie dla firm poszukujących intuicyjnego, bogatego w funkcje narzędzia do obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Zdalny dostęp pozwala zespołom wsparcia dotrzeć do klienta i pomóc mu na miejscu

System zarządzania zgłoszeniami automatycznie przypisuje i nadaje priorytety wnioskom o wsparcie

Narzędzia do współpracy Freshdesk pozwalają członkom zespołu współpracować nad tym samym zgłoszeniem w celu rozwiązania problemu

Limity Freshdesk

W skrzynce odbiorczej brakuje niektórych funkcji, takich jak funkcja wyszukiwania, zapisywanie wersji roboczych i możliwość wysyłania wiadomości do wielu odbiorców

Nie ma zbyt wiele miejsca na niestandardowe raportowanie

Aplikacja mobilna nie jest tak intuicyjna jak platforma desktopowa

Cennik Freshdesk

**Free

Growth: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Freshdesk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 2 750 opinii)

4,4/5 (ponad 2 750 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 030 opinii)

8. Salesforce Service Cloud

Via Chmura usług Salesforce Salesforce Service Cloud to platforma do zarządzania usługami i wsparcia technicznego firmy Salesforce. Oferuje kompleksową obsługę klienta i narzędzia do zarządzania zasobami, co czyni ją konkurencyjną alternatywą dla ServiceNow, szczególnie dla Business już korzystających z produktów Salesforce.

Najlepsze funkcje Salesforce Service Cloud

System SalesForce integruje każdy aspekt zarządzania usługami i obsługi klienta w ujednolicone środowisko agenta

Płynna obsługa na pulpitach i urządzeniach mobilnych

Twórz pola, tabele, a nawet dodawaj własny kod, aby niestandardowo dostosować narzędzie do swoich potrzeb

Limity Salesforce Service Cloud

Brak edytora WYSIWYG, co może utrudniać formatowanie

Wysoka krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Salesforce Service Cloud

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $75/miesiąc za użytkownika

$75/miesiąc za użytkownika Enterprise: $150/miesiąc za użytkownika

$150/miesiąc za użytkownika Unlimited: 300 USD/miesiąc za użytkownika

Salesforce Service Cloud oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 2 270 opinii)

4,2/5 (ponad 2 270 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk to internetowe rozwiązanie help desk zaprojektowane, aby pomóc firmom w zarządzaniu usługami na najwyższym poziomie. Jako konkurent ServiceNow, oferuje zakres funkcji do zarządzania zgłoszeniami, automatyzacji i raportowania.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Śledzenie wszystkich interakcji z klientami z jednego widoku, bez względu na to, jakiego kanału użyli do rozpoczęcia rozmowy

Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb, niezależnie od tego, czy trzeba zmienić nazwy zakładek, dodać działy, niestandardowe szablony e-maili

Limity Zoho Desk

Użytkownicy końcowi nie otrzymują powiadomień o przekierowaniu zgłoszeń, co utrudnia śledzenie spraw

Sortowanie zgłoszeń według kont nie jest proste, więc utrzymanie ogólnego widoku priorytetowych kont może być trudne

Brak bezpośredniego czatu z zespołem wsparcia Zoho

Cennik Zoho Desk

Standardowy: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $23/miesiąc na użytkownika

$23/miesiąc na użytkownika Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4 640 opinii)

4,4/5 (ponad 4 640 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 2 030 opinii)

10. SupportBee

Via SupportBeeSupportBee to system biletowy zaprojektowany z myślą o prostocie i zadowoleniu klientów. Jako alternatywa dla ServiceNow, dostarcza proste rozwiązanie do zarządzania e-mailami obsługi klienta.

Najlepsze funkcje SupportBee

Skrzynka odbiorcza oznacza, że Teams nie muszą logować się do osobnej aplikacji, aby przydzielać lub odpowiadać na zgłoszenia wsparcia

Kompleksowa funkcja zewnętrznej bazy wiedzy ułatwia niestandardowym klientom znalezienie odpowiedzi, co zmniejsza liczbę zgłoszeń. Oddzielna wewnętrzna baza wiedzy pomaga agentom znaleźć potrzebne odpowiedzi bez konieczności eskalowania zgłoszeń

Limity SupportBee

Nie rejestruje opinii klientów na temat obsługi klienta

Nie jest zoptymalizowany dla Safari lub Firefox

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak funkcji automatycznego archiwizowania czasami prowadzi do zagracenia skrzynki odbiorczej

Brak dostępnych formularzy

Ceny SupportBee

Startup: $13/miesiąc za użytkownika

$13/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recenzji)

4.1/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (25+)

Dbaj o swoich niestandardowych klientów - sposób ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania usługami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia doskonałej obsługi klienta. Każda alternatywa ServiceNow wymieniona na powyższej liście oferuje unikalne funkcje, zalety i wady. Wybór zależy od konkretnych potrzeb, budżetu i preferencji dotyczących portalu samoobsługowego i rozwiązań do zarządzania konfiguracją.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania, które wyróżnia się w obsłudze klienta i zapewnia solidne możliwości zarządzania projektami, produktami i zadaniami, rozważ ClickUp idealne rozwiązanie Agile . Dzięki wszechstronnym funkcjom, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i konkurencyjnym cenom, ClickUp jest najlepszym wyborem wśród konkurentów i alternatyw ServiceNow.

Pamiętaj, że najlepsze oprogramowanie to takie, które idealnie pasuje do potrzeb Twojego zespołu. Zbadaj więc dostępne opcje, wypróbuj te, które wpadły Ci w oko i podejmij świadomą decyzję. Powodzenia!