10 najlepszych alternatyw i konkurentów Freshdesk w 2024 roku

Klienci są podstawą Twojej działalności. Jeśli chcesz odnieść sukces, zadowolenie klienta będzie jednym z Twoich głównych celów. Oznacza to sprzedaż doskonałych produktów lub usług, z naciskiem na doświadczenie klienta i wsparcie od początku podróży klienta do końca.

Obsługa klienta może być jednak czasochłonna, a call center nie są tanie. Dlatego wiele firm polega na oprogramowanie helpdesk aby poprawić produktywność agentów pomocy technicznej i usprawnić przepływy pracy . 🎧

Jednym z dobrze znanych rozwiązań do obsługi klienta jest Freshdesk, który jest częścią pakietu produktów Freshworks. Jest to dobra opcja, ale może nie być odpowiednia dla Twojej firmy. Więc zanim wybierzesz rozwiązanie helpdesk - i przeprojektuj swoje procesy biznesowe warto sprawdzić kilka alternatyw.

Zacznijmy od zrozumienia, jakie rodzaje funkcji i funkcjonalności są dostępne w systemach obsługi klienta. Następnie przyjrzymy się niektórym z najlepszych alternatyw Freshdesk do rozważenia. 🤔⚖️

Czego należy szukać w alternatywie dla Freshdesk?

Chociaż istnieje wiele alternatyw dla Freshdesk, ważne jest, aby znaleźć taką, która odpowiada potrzebom i budżetowi Twojej firmy.

Warto również pamiętać, że dobra platforma obsługi klienta zapewnia zadowolenie zespołów wsparcia, co z kolei przekłada się na jakość obsługi klienta. 😊

Oto kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę:

Intuicyjny interfejs z wielokanałowymi opcjami wsparcia, takimi jak e-mail,komunikatory i integracja z mediami społecznościowymi oraz chatboty 🤖

Oprogramowanie do sprzedaży biletów które rejestruje problemy, a następnie śledzi zgłoszenia do rozwiązania

Portal samoobsługowy z silnymbaza wiedzy aby dać klientom szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga wzarządzanie priorytetamidzięki czemu zespoły obsługi klienta pracują nad właściwymi rzeczami we właściwym czasie

A zarządzanie relacjami z klientami (CRM) system, który przechowuje dane klientów i rejestruje każdą interakcję z klientem

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny, który mierzy właściwe wskaźniki i sprawia, żemonitorowanie projektu łatwe, dzięki czemu zawsze wiesz, co się dzieje

Narzędzia do współpracy przy zarządzaniu projektami które pomagają zespołowi płynnie współpracować w celu rozwiązywania problemów

10 najlepszych alternatyw Freshdesk do wykorzystania w 2024 roku

Każde rozwiązanie SaaS do obsługi klienta ma swoje wady i zalety, a gdy wiesz, jakie one są, będziesz w stanie dokonać dobrego wyboru dla swojej firmy. Zobaczmy, co te alternatywy Freshdesk mają do zaoferowania.

Zbieraj informacje i usprawnij tworzenie zadań dzięki widokowi formularza ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą i zespołem, które może pełnić funkcję elastycznej platformy obsługi klienta. Koncentruje się zarówno na zarządzaniu projektami, jak i zapewnianiu doskonałej obsługi klienta clickUp posiada wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego zarządzania biletami obsługi klienta, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości obsługę klienta.

Użyj Widok formularza ClickUp i Szablon biletu ClickUp Helpdesk aby ułatwić klientom zgłaszanie problemów, przesyłanie zapytań i przekazywanie opinii. Wypełnione formularze są następnie automatycznie przekształcane w zadania, które można śledzić, kierując je do przepływów pracy. Funkcje zarządzania projektami umożliwiają przypisywanie, zmianę przypisania i ustalanie priorytetów zadań, wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail i powiadomień oraz śledzenie czasu ich ukończenia. ✅

Wybierz szablon śledzenia zgłoszeń który najlepiej pasuje do Twojej firmy, aby zarządzać zgłoszeniami od pierwszej interakcji z klientem do rozwiązania.

Na przykład szablon ClickUp Helpdesk wykorzystuje niestandardowe statusy, takie jak Otwarte, W toku, Wstrzymane i Rozwiązane, aby zapewnić jasny obraz tego, gdzie dokładnie znajduje się każda sprawa w systemie zgłoszeń w czasie rzeczywistym. Ponadto pola niestandardowe obejmują typ klienta, numer konta, adres e-mail, numer telefonu i podjęte działania. Dzięki temu komunikacja z klientem prosta i dokładna, gdy nadejdzie czas, aby poinformować ich o postępach.

ClickUp najlepsze cechy

Korzystaj z widoku QA Score, aby monitorować wydajność zespołu obsługi klienta i identyfikować obszary problemowe, dzięki czemu możesz dopracować proces wsparcia

Tworzenie konfigurowalnego pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać ogólny przegląd za pomocą kart (wcześniej znanych jako widżety) w różnych kategoriach - na przykład zadania według poziomu priorytetu lub członka zespołu, lub liczba zadań w toku lub zakończonych

WłączClickUp ClickApps takie jak ostrzeżenia o zależnościach, automatyzacja powtarzających się zadań lub wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bezpośrednio z ClickUp, w zależności od posiadanego planu

Wybierz rozwiązanie, które najbardziej Ci odpowiada, na przykład darmowy plan jest świetną opcją dla startupów i małych firm, podczas gdy płatny plan może być odpowiedni dla dużego przedsiębiorstwa poszukującego większej liczby funkcji

Dostęp do opartego na chmurze pulpitu nawigacyjnego ClickApp z dowolnego miejsca, aby mieć oko na to, co się dzieje

Ograniczenia ClickUp

W tej alternatywie dla Freshdesk dostępnych jest tak wiele funkcji, że krzywa uczenia się może wydawać się stroma

Nie wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Zoho Desk

przez Zoho Desk Ta alternatywa dla Freshdesk to wielokanałowe rozwiązanie, które koncentruje się na poprawie produktywności agentów działu obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększaniu zadowolenia klientów.

Oprogramowanie do obsługi klienta gromadzi zgłoszenia pomocy technicznej z formularzy internetowych, wiadomości e-mail, czatu na żywo, mediów społecznościowych i połączeń telefonicznych z przychodzącym call center, przechowując je w jednym centralnym miejscu. Wystarczy skonfigurować reguły przypisywania, aby skierować te zgłoszenia do właściwego działu w celu rozwiązania. Można je również sortować za pomocą filtrów, takich jak typ klienta, pilność lub status zgłoszenia.

Funkcja historii zgłoszeń oraz integracja z Zoho CRM pozwala na przeniesienie danych klienta na ekran zgłoszenia, aby zapewnić agentom wszystkie potrzebne informacje, dzięki czemu rozmowy z klientami są łatwe i produktywne. A jeśli masz różne działy, które obsługują klientów, funkcja obsługi wielu działów może obsłużyć to wszystko. 💪

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Zmniejsz koszty call center, zlecając Zia, chatbotowi Zoho, obsługę rutynowych pytań i próśb

Wykorzystanie wbudowanej sztucznej inteligencji do analizy nastrojów klientów, co pozwala na wczesne rozwiązywanie powtarzających się problemów

Twórz umowy o poziomie usług (SLA) dla różnych typów klientów, na przykład określając priorytet i czas rozwiązania

Korzystaj z niestandardowych interfejsów API do integracji z innym oprogramowaniem Zoho i innych firm

Ograniczenia Zoho Desk

Sztuczna inteligencja jest dostępna tylko w planie Enterprise

Chociaż interfejs użytkownika jest dość przyjazny dla użytkownika, opanowanie niektórych bardziej zaawansowanych funkcji może zająć trochę czasu

Cennik Zoho Desk

Bezpłatny okres próbny: 15 dni

15 dni Standard: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 23 USD/miesiąc za użytkownika

23 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $40/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4,4/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

3. Drag

przez Przeciąganie Drag wykorzystuje Gmaila do stworzenia jednego scentralizowanego obszaru roboczego zespołu wsparcia, ułatwiając współpracę. Wspieraj klientów, twórz zadania i zarządzaj nimi oraz sporządzaj notatki dotyczące postępów lub interakcji, a wszystko to ze współdzielonej skrzynki odbiorczej, na przykład support@example.com. Możesz odpowiadać jako Ty lub w imieniu swojego zespołu. 📤

Ta platforma organizuje przychodzące wiadomości e-mail i umożliwia tworzenie reguł w celu zautomatyzować przepływy pracy a następnie wizualizować je i zarządzać nimi za pomocą współdzielonych tablic.

Przeciągnij najlepsze funkcje

Oszczędność czasu dzięki korzystaniu z szablonów wiadomości e-mail i automatyzacji działań następczych

Szybka identyfikacja możliwości poprawy dzięki wglądowi w raporty dotyczące wydajności zespołu

Skorzystaj z integracji Zapier, aby połączyć swoje oprogramowanie do obsługi klienta z ponad 5000 innych aplikacji, takich jak Google, Slack i Asana

Uzyskaj wszelką potrzebną pomoc od wielokrotnie nagradzanego zespołu wsparcia Drag

Ograniczenia Drag

Funkcjonalność i opcje dostosowywania są dość ograniczone, więc jeśli proces obsługi klienta jest bardziej złożony, musisz poszukać gdzie indziej

Oprogramowanie Drag spowalnia działanie skrzynki pocztowej, zwłaszcza jeśli korzystasz również z innych integracji

Ceny Drag

Darmowy: Do 3 użytkowników

Do 3 użytkowników Start: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Plus: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Pro: 16 USD/miesiąc za użytkownika

Przeciągnij oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (230+ recenzji)

4.5/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 120 recenzji)

4. SpiceWorks

przez SpiceWorks SpiceWorks to darmowy, oparty na chmurze helpdesk i rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami. Pomaga śledzić i ustalać priorytety żądań użytkowników i powiązanych zadań, upraszczając zarządzanie obsługą klienta.

SpiceWorks zarządza zgłoszeniami za pomocą konfigurowalnego portalu internetowego. Można go skonfigurować tak, aby automatycznie przypisywał zadania z terminami realizacji w oparciu o kategorie lub priorytety. Uwolnij swój zespół obsługi klienta dzięki zautomatyzowanym odpowiedziom na często zadawane pytania (FAQ). Możesz także skonfigurować niestandardową bazę wiedzy dla swojego zespołu, aby byli w pełni przygotowani do świadczenia doskonałej obsługi. 📚

Najlepsze cechy SpiceWorks

Oszczędzaj pieniądze, korzystając z tego całkowicie bezpłatnego narzędzia do obsługi klienta

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki szczegółowym raportom dostępnym codziennie lub co miesiąc

Poproś o pomoc, gdy jej potrzebujesz, od ekspertów na forum społeczności SpiceWorks

Używaj SpiceWorks w dowolnym miejscu za pośrednictwem natywnej aplikacji mobilnej, która jest dostępna na Androida lub iOS

Ograniczenia SpiceWorks

Chociaż oferuje wiele jak na darmowe narzędzie, funkcjonalność może nie być odpowiednia dla dużych aplikacji korporacyjnych, zwłaszcza jeśli masz rozproszone zespoły wsparcia

Raporty nie są tak konfigurowalne, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy

Ceny SpiceWorks

Darmowy

Oceny i recenzje SpiceWorks

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

5. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout to skalowalna alternatywa dla Freshdesk, która priorytetowo traktuje zaangażowanie klientów. Zaprojektowany dla małych i średnich firm, pomaga zarządzać rozmowami z klientami za pośrednictwem poczty e-mail, czatu na żywo i wiadomości w aplikacji, a wszystko to kierowane jest do wspólnej skrzynki odbiorczej. Rozmowy mogą być następnie przypisywane do konkretnych agentów z dołączonymi prywatnymi notatkami. 📫

Baza danych zapewnia zespołowi wsparcia dostęp do informacji o klientach, a także historii ich witryn internetowych i szczegółów poprzednich interakcji. A jeśli przenosisz dane klientów z innej platformy, Help Scout sprawia, że jest to bardzo łatwe, bez konieczności angażowania działu IT.

Najlepsze cechy Help Scout

Szybka nauka korzystania z intuicyjnego interfejsu platformy

Stwórz samoobsługową bazę wiedzy dla klientów, aby zwolnić swój zespół wsparcia, aby pomóc innym, którzy potrzebują bardziej spersonalizowanego wsparcia

Wykorzystanie automatyzacji do przyspieszenia powtarzalnych zadań

Śledź wskaźniki zespołu i zadowolenie klientów dzięki raportom z portalu klienta

Ograniczenia Help Scout

Kanały społecznościowe i nieograniczona historia raportów są dostępne tylko w planach Plus i Pro

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma wiedzy nie jest tak łatwa w użyciu, jak mogłaby być

Ceny Help Scout

Bezpłatny okres próbny: 15 dni

15 dni Standard: 20$/miesiąc za użytkownika

20$/miesiąc za użytkownika Plus: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Pro: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (390+ recenzji)

4.4/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. HubSpot Service Hub

przez HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub jest częścią szerszego pakietu oprogramowania HubSpot. Łączy informacje o klientach i kanały obsługi na jednej platformie.

Przyjmuje zapytania od klientów za pośrednictwem połączeń przychodzących, wiadomości e-mail, czatu na żywo lub kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook Messenger. Portal klienta przechowuje rozmowy między klientami a agentami obsługi w jednym miejscu, bez względu na to, gdzie się zaczęły. Daje to zespołowi front office wszystkie dane i kontekst, których potrzebują, aby zaoferować szybką, spersonalizowaną obsługę. 🙋

Najlepsze funkcje HubSpot

Wspieraj swoich klientów tam, gdzie się znajdują, korzystając z systemu biletowego i narzędzi do zarządzania wielokanałowego

Skorzystaj z bazy wiedzy, aby utworzyć bibliotekę odpowiedzi na często zadawane pytania, aby klienci mogli sobie pomóc

Oddzwanianie do klientów za pomocą wbudowanego oprogramowania VoIP

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, korzystając z pulpitu raportowania

HubSpot oferuje całodobową obsługę klienta, dzięki czemu możesz skontaktować się z nimi w dowolnym momencie, aby uzyskać pomoc dotyczącą systemu

Ograniczenia HubSpot

Jeśli chcesz mieć płynny dostęp do wszystkich danych swoich klientów, musisz również korzystać z HubSpot CRM

Funkcje automatyzacji są dostępne tylko w płatnych planach, a portal klienta jest dostępny online dopiero od planu Professional

Cennik HubSpot

Start: $45/miesiąc dla 2 użytkowników

$45/miesiąc dla 2 użytkowników Professional: $450/miesiąc dla 5 użytkowników

$450/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: $1,200/miesiąc dla 10 użytkowników

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 140 recenzji)

7. Salesforce Service Cloud

przez Salesforce Salesforce Service Cloud to rozwiązanie do obsługi klienta dla Platforma CRM Salesforce . Dzięki 360-stopniowemu widokowi bazy klientów to oprogramowanie pomocy technicznej usprawnia obsługę klienta w wielu kanałach.

Platforma zawiera narzędzie zdalnej pomocy, które umożliwia udostępnianie pulpitu. Pozwala to agentom serwisowym zobaczyć dokładnie to, co klient widzi na swoim ekranie, aby mogli zidentyfikować problem. Sztuczna inteligencja rozpoznaje części obrazów z widoku zdalnego i rekomenduje członkom zespołu wsparcia kroki, które pomogą im szybko rozwiązać problemy klientów.

Jeśli nie mogą rozwiązać problemu, mogą łatwo eskalować go na wyższy poziom. Narzędzie AI odsyła również agentów do artykułów w systemie zarządzania wiedzą, aby poprawić produktywność i poziom usług. ✨

Najlepsze funkcje Salesforce Service Cloud

Oferuj wsparcie przez telefon, za pośrednictwem chatbota w witrynie e-commerce lub za pośrednictwem aplikacji społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram

Korzystaj z aplikacji Service Cloud for Slack, aby pomóc agentom współpracować z ekspertami w celu rozwiązywania zapytań dotyczących pomocy technicznej

Monitoruj zagrożenia dla relacji z klientami za pomocąnarzędzia do wykrywania i zarządzania incydentamidzięki czemu można wcześnie rozwiązywać problemy

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do przechwytywania i automatyzacji przepływów pracy, oszczędzając czas i koszty

Ograniczenia Salesforce Service Cloud

Aby mieć dostęp do danych klientów, należy korzystać z Service Cloud wraz z Salesforce CRM

Wiele funkcji oprogramowania, takich jak sztuczna inteligencja, routing wielokanałowy i platforma samoobsługowa, jest dodatkowo płatnych

Cennik Salesforce Service Cloud

Bezpłatny okres próbny: 30 dni

30 dni Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: 80 USD/miesiąc za użytkownika

80 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Service Cloud

G2: 4,3/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

8. LiveAgent

przez LiveAgent LiveAgent to platforma obsługi klienta, która może pochwalić się najszybszą i najłatwiejszą konfiguracją i wdrożeniem. Ta alternatywa dla Freshdesk znana jest z efektywnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania LiveChat.

Oferuje również telefoniczną obsługę klienta za pomocą rozwiązania call center LiveAgent, a także wsparcie za pośrednictwem WhatsApp, Messengera i Vibera oraz kanałów mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter i Facebook. System biletowy gromadzi całą komunikację z klientami w jednym miejscu, dzięki czemu można szybko i skutecznie rozwiązywać problemy bez konieczności przełączania platform. 🙌

Najlepsze cechy LiveAgent

Dostosuj interfejs użytkownika do swojej firmy za pomocą niestandardowych pól i filtrów

Konfigurowanie automatycznych odpowiedzi na często zadawane pytania, aby agenci mogli skupić się na tym, co naprawdę potrzebne

Motywowanie zespołu obsługi klienta za pomocą odznak, nagród i tabel wyników

Stwórz bazę wiedzy, aby oferować klientom rozwiązania za pośrednictwem portalu klienta

Integracja z ponad 200 innymi narzędziami i aplikacjami, takimi jak Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp i WordPress

Ograniczenia LiveAgent

Istnieje tak wiele funkcji, że znalezienie i nauczenie się korzystania z nich wszystkich może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje analityczne i raportowania są nieco podstawowe dla ich potrzeb

Ceny LiveAgent

Bezpłatny okres próbny: 30 dni

30 dni Mały: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Średni: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Duży: $49/miesiąc na użytkownika

$49/miesiąc na użytkownika Enterprise: $69/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje LiveAgent

G2: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,500 recenzji)

9. ProProfs Help Desk

przez ProProfs Help Desk ProProfs Help Desk ma na celu zapewnienie wielokanałowej obsługi klienta przy jednoczesnej poprawie wydajności agentów i zespołu. Wewnętrzne i zewnętrzne rozmowy z klientami są zorganizowane w centralnym systemie zarządzania wsparciem. Wraz z wewnętrznymi notatkami i czatami ułatwia to współpracę przy rozwiązywaniu problemów klientów. 🎯

Wszystkie zgłoszenia przychodzące do tej alternatywy Freshdesk są śledzone we współdzielonych skrzynkach odbiorczych z pomocnymi adresami, takimi jak support@, help@ lub contact@.

Najlepsze cechy ProProfs Help Desk

Dedykowany menedżer ds. wdrażania, który pomaga rozpocząć pracę

Wykorzystanie automatyzacji do sprawiedliwego przydzielania zgłoszeń za pomocą systemu round-robin lub zaawansowanych reguł zgłoszeń

Unikanie nieporozumień i krzyżujących się komunikatów dzięki wykrywaniu kolizji agentów

Utwórz bazę wiedzy, aby klienci mogli szybko uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania

Mierzenie doświadczenia klienta za pomocą wskaźników, takich jak rozwiązywanie pierwszych połączeń (FCR) i wyniki zadowolenia klienta (CSAT)

Ograniczenia ProProfs Help Desk

Opcje integracji z innymi firmami są dość ograniczone i mogą być niewystarczające dla większych firm

ProProfs nie oferuje wsparcia za pośrednictwem mediów społecznościowych, co może być przeszkodą dla niektórych użytkowników

Ceny ProProfs Help Desk

Bezpłatny okres próbny: 15 dni

15 dni Plan roczny: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (18 opinii)

4.7/5 (18 opinii) Capterra: 4.8/5 (13 opinii)

10. Zendesk

przez Zendesk Ta dobrze znana alternatywa dla Freshdesk jest przeznaczona dla większych firm i koncentruje się na tworzeniu wspaniałych doświadczeń klientów poprzez spersonalizowane interakcje. Łączy ludzkie wsparcie z funkcjami sztucznej inteligencji, aby dać ci to, co najlepsze z obu światów.

W zależności od potrzeb, klienci są przekierowywani do portalu samoobsługowego w przypadku typowych pytań lub do agenta serwisowego najbardziej wykwalifikowanego do rozwiązania ich zapytania. AI narzędzia do automatyzacji przepływu pracy upewnij się, że wszystkie procesy serwisowe są maksymalnie usprawnione. 🛠️

Chociaż istnieje szereg planów dostępnych dla różnych rozmiarów firm, w przypadku, gdy potrzebujesz tylko systemu biletowego, mają również podstawowy plan zaczynający się od 19 €.

Najlepsze funkcje Zendesk

Zarządzanie zgłoszeniami otrzymywanymi przez e-mail, telefon, SMS lub media społecznościowe

Możliwość korzystania z Zendesk w Internecie lub na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS dzięki integracji

Integracja z ponad 1000 innych aplikacji, w tym Jira, Tymeshift, Teamviewer i Harvest

Korzystaj z funkcji analitycznych inarzędzia do raportowania aby uzyskać wgląd w proces obsługi klienta

Ograniczenia Zendesk

Chociaż możesz tworzyć niestandardowe widoki, nie możesz ich eksportować, więc musisz ręcznie tworzyć je dla każdego użytkownika

Za zaawansowaną pomoc AI zapłacisz dodatkowe 50 € miesięcznie za agenta

Cennik Zendesk

Darmowy okres próbny: 30 dni

30 dni Suite Team: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Suite Growth: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Suite Professional: 115 USD/miesiąc za użytkownika

115 USD/miesiąc za użytkownika Suite Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Suite Enterprise Plus: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zaawansowana sztuczna inteligencja (dodatek): 50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 700 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 700 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 700 opinii)

Uszczęśliw swoich klientów (i zespół)

Dobra obsługa klientów to podstawowy element budowania dobrze prosperującego biznesu, bez względu na to, co sprzedajesz.

Jeśli szukasz systemu, który oferuje zarówno funkcje obsługi klienta, jak i wsparcie dla większości innych procesów biznesowych, nie szukaj dalej niż ClickUp. Ogromny zestaw funkcji ClickUp, szeroka gama szablonów i możliwość dostosowania sprawiają, że jest to najlepszy system do optymalizacji obsługi klienta i przepływu pracy. 🤩 Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś i obserwuj rozwój swojej firmy.