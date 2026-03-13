Jak AI zmienia pozyskiwanie klientów: zakończony przegląd

Identyfikacja i badanie potencjalnych klientów to podstawa pozyskiwania klientów.

Ale czy Twój zespół sprzedaży naprawdę musi robić wszystko ręcznie?

Nie. Nie w połączeniu ze sztuczną inteligencją.

To, co kiedyś zajmowało godziny przeglądania profili na LinkedIn i analizowania transkrypcji rozmów, teraz odbywa się automatycznie — a do tego zapewnia dokładniejsze wnioski i lepsze wyczucie czasu.

W związku z tym zobaczmy, jak AI pomaga w pozyskiwaniu klientów (i jak najlepiej ją wykorzystać)!

Czym jest pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem AI?

Pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem AI opiera się na technologiach takich jak uczenie maszynowe (ML), przetwarzanie języka naturalnego (NLP), analityka predykcyjna oraz generatywna sztuczna inteligencja, które służą do identyfikacji, ustalania priorytetów i nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami.

Zamiast ręcznego wyszukiwania potencjalnych klientów przez przedstawicieli handlowych i klasyfikowania ich według prawdopodobieństwa konwersji, narzędzia AI analizują dane (np. dane z CRM, odwiedziny na stronie internetowej, aktywność w mediach społecznościowych, informacje z narzędzi do automatyzacji marketingu ), aby automatycznie wyłonić najlepiej dopasowanych potencjalnych klientów.

Oto, co to umożliwia:

Modele uczenia maszynowego: Modele ML analizują zarówno dane historyczne, jak i dane w czasie rzeczywistym, aby rozpoznać wzorce, takie jak wielkość firmy lub role nabywców, które często prowadzą do zawarcia transakcji. Z czasem system uczy się, jak wygląda wysokiej jakości lead dla Twojej firmy, i automatycznie wyszukuje podobnych potencjalnych klientów

Przetwarzanie języka naturalnego: NLP pozwala algorytmom rozumieć i interpretować język ludzki. Na przykład firmy wykorzystują NLP do analizowania zawartości postów z profili potencjalnych klientów na LinkedIn i wyciągania z nich przydatnych informacji

Analiza predykcyjna: Analiza predykcyjna łączy dane z wielu punktów kontaktu, aby wygenerować dynamiczny ranking potencjalnych klientów dla każdego z nich. Pomaga to przedstawicielom handlowym natychmiast ustalić priorytety dotyczące tego, z kim należy się skontaktować w pierwszej kolejności, i skupić energię na potencjalnych klientach, którzy statystycznie mają największe szanse na konwersję.

Generatywna AI: pozwala na personalizację na dużą skalę. Po zidentyfikowaniu najlepszych potencjalnych klientów GenAI może stworzyć wstępne wersje wiadomości kontaktowych, e-maili lub skryptów rozmów telefonicznych, dostosowanych do cech każdego potencjalnego klienta

Korzyści z wykorzystania AI w pozyskiwaniu klientów

Technologie AI przyspieszają proces pozyskiwania klientów – co jest świetną wiadomością. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

Korzystanie z narzędzi AI oferuje kilka kluczowych korzyści:

Zwiększa wydajność: AI automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak ręczne wyszukiwanie informacji, wprowadzanie danych, przeglądanie profili i tworzenie list. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą skupić się na tym, co najważniejsze — budowaniu relacji z klientami i finalizowaniu transakcji

Generuje leady wyższej jakości: Zespoły wykorzystują AI do filtrowania potencjalnych klientów na podstawie sygnałów intencyjnych i danych firmograficznych, które odpowiadają profilowi idealnego klienta (ICP). Dzięki temu nawiązujesz kontakt wyłącznie z firmami, które faktycznie mają zapotrzebowanie na Twój produkt i dysponują odpowiednim budżetem.

Inteligentniejsze ustalanie priorytetów potencjalnych klientów: Modele AI oceniają i klasyfikują kwalifikowanych potencjalnych klientów, analizując takie czynniki, jak tempo wzrostu firmy, aktywność rekrutacyjna, ruch na stronie internetowej czy ostatnie finansowanie. Potencjalni klienci, którzy wykazują silniejsze sygnały, są umieszczani wyżej na liście, co pomaga przedstawicielom handlowym zdecydować, z kim skontaktować się w pierwszej kolejności

Spersonalizowane działania sprzedażowe: Dzięki narzędziom do pozyskiwania klientów opartym na AI możesz analizować ostatnią aktywność potencjalnego klienta (np. promocję lub publiczny wywiad) w celu przygotowania dostosowanych do niego wiadomości. Im bardziej trafne działania, tym wyższy wskaźnik odpowiedzi

Niższe koszty pozyskania klientów: Celem firmy jest pozyskanie potencjalnych klientów o wysokim prawdopodobieństwie konwersji, co pozwala na marnowanie mniej pieniędzy na szeroko zakrojone kampanie marketingowe i nieaktywne leady

Dostarcza informacje rynkowe w czasie rzeczywistym: Narzędzia AI nieustannie analizują publiczne strumienie danych — wzmianki w mediach, aktualności dotyczące finansowania, trendy rekrutacyjne i aktywność w mediach społecznościowych — aby wykrywać zmieniające się trendy rynkowe. Dzięki temu liderzy sprzedaży mogą wykorzystać okazje w odpowiednim momencie, zanim konkurencja w ogóle je zauważy

Zwiększa dokładność danych: Skuteczność działań sprzedażowych zależy od jakości danych. Systemy AI automatycznie aktualizują rekordy, uzupełniają brakujące informacje i weryfikują dane kontaktowe, dzięki czemu przedstawiciele handlowi nie muszą pracować na nieaktualnych danych

Prognoza przyszłych trendów sprzedażowych: Modele predykcyjne analizują dane historyczne, tempo zawierania transakcji oraz zachowania zakupowe, aby oszacować przyszłe wyniki sprzedaży z dużo większą precyzją niż tradycyjne metody prognozowania. Dzięki temu liderzy mają jaśniejszy obraz potencjalnych transakcji i oczekiwanych przychodów

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z AI w sprzedaży, oto mini przewodnik pokazujący, jak wkomponować ją w codzienny cykl pracy sprzedaży. 👇

Kluczowe przykłady zastosowań AI w pozyskiwaniu klientów

Zobaczmy teraz, jak specjaliści ds. sprzedaży wykorzystują AI do automatyzacji ręcznych zadań i szybszego finalizowania transakcji.

⭐ Bonus: Pokażemy Ci, jak wykorzystać ClickUp AI w każdym z tych przypadków.

1. Analiza listy potencjalnych klientów + porządkowanie danych w CRM

Tradycyjne pozyskiwanie leadów sprawiało, że handlowcy musieli pracować jak szaleni. Musieli ręcznie przeszukiwać bazy danych w celu identyfikacji potencjalnych klientów, zbierać na ich temat istotne informacje oraz aktualizować listę, aby uniknąć nieaktualnych danych.

Dzięki narzędziom do pozyskiwania klientów opartym na AI cały ten proces przebiega teraz w trybie automatycznym:

Znajdź potencjalnych klientów: Przeszukuj LinkedIn, portale z ofertami pracy, kanały informacyjne i publiczne bazy danych, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy pasują do Twojego ICP (branża, wielkość, rola)

Stwórz listę: Automatycznie zbieraj szczegółowe informacje o potencjalnych klientach, w tym dane kluczowych decydentów, wielkość firmy, zweryfikowane adresy e-mail, bezpośrednie numery telefonów, najnowsze wiadomości dotyczące firmy itp.

Dbaj o porządek w CRM: automatycznie scalaj duplikaty, oznaczaj odrzucone lub nieprawidłowe e-maily, aktualizuj tytuly w przypadku zmian w zatrudnieniu oraz usuwaj nieaktualne leady

📌 Przykład: Potrzebujesz listę lokalnych firm SaaS, aby zaproponować im narzędzie do zarządzania projektami? Poproś Brain o „Znalezienie firm B2B SaaS zatrudniających od 10 do 50 pracowników w Toronto”. W ciągu kilku minut otrzymasz potrzebne informacje. Wykorzystaj ClickUp Brain jako swojego asystenta sprzedaży — od identyfikacji i wyszukiwania klientów o wysokim potencjale, przez szkolenie zespołu, aż po opracowywanie strategii kontaktów z klientami

2. Tworzenie i personalizacja wiadomości e-mail

Zamiast tworzyć każdą wiadomość od podstaw, przedstawiciele handlowi mogą korzystać z narzędzi AI do generowania szkiców o wysokiej konwersji w oparciu o dane klientów.

Oto jak to zrobić:

Tworzenie i edycja e-maili do potencjalnych klientów: narzędzia AI do pisania e-maili tworzą wstępne wersje na podstawie roli potencjalnego klienta i Twojej konkretnej oferty. Wystarczy je przejrzeć i kliknąć „Wyślij”.

Spersonalizuj swoją wiadomość: Pozwól AI automatycznie dostosować każdą wiadomość e-mail do branży potencjalnego klienta, jego bolączek, informacji o firmie, lokalizacji, ostatnich ogłoszeń i nie tylko.

Optymalizacja: Przeprowadź testy A/B tematów wiadomości, oznaczaj treści przypominające spam i uzyskaj sugestie dotyczące najlepszego czasu wysyłki na podstawie zachowań potencjalnych klientów

📌 Przykład: Cel: dotarcie do wiceprezesa ds. sprzedaży w startupie z branży fintech. Skonfiguruj agenta w ClickUp, aby przygotował dla Ciebie pierwszy szkic!

3. Ocena potencjalnych klientów i ustalanie priorytetów

Ręczne ocenianie potencjalnych klientów jest często zbyt sztywne i pomija subtelne sygnały, takie jak zamiar zakupu czy historia interakcji. Ponadto statyczne oceny szybko tracą na aktualności.

Ocena potencjalnych klientów oparta na AI jest bardziej dynamiczna:

Oceniaj potencjalnych klientów na dużą skalę: Natychmiast analizuj ogromne ilości danych, przypisując oceny na podstawie profilu firmy, zachowań klientów oraz danych historycznych dotyczących sprzedaży

Codziennie zmieniaj priorytety: Na bieżąco monitoruj aktywność, aby aktualizować wyniki w czasie rzeczywistym, automatycznie przenosząc najgorętszych potencjalnych klientów na szczyt listy

📌 Przykład: Gdy lista potencjalnych klientów będzie gotowa, poproś superagenta ds. kwalifikacji potencjalnych klientów o przyznanie każdemu z nich oceny od 1 do 10.

4. Radzenie sobie z zastrzeżeniami

AI pomaga zespołom sprzedażowym radzić sobie z oporem klientów, zapewniając natychmiastowe wskazówki i odpowiednie zasoby podczas interakcji na żywo z klientami:

Korzystaj z odpowiedzi generowanych przez AI: Uzyskaj natychmiastowe sugestie dotyczące sposobu radzenia sobie z zastrzeżeniami. Zamiast szukać studium przypadku lub cennika, AI pobiera odpowiedni dokument z Twojej bazy wiedzy, aby przygotować odpowiedź

Coaching sprzedażowy w czasie rzeczywistym: narzędzia sprzedażowe oparte na AI przeprowadzają analizę nastrojów podczas rozmów na żywo, wykrywając ton głosu lub słowa kluczowe sygnalizujące wahanie potencjalnego klienta, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może natychmiast zmienić taktykę.

Analiza po rozmowie: Po rozmowie menedżerowie sprzedaży mogą wykorzystać AI do przejrzenia transkrypcji, zaznaczając, gdzie dobrze poradzono sobie z zastrzeżeniami, a gdzie przedstawiciel handlowy potrzebuje dodatkowego szkolenia

📌 Przykład: Po rozmowie sprzedażowej przesyłasz transkrypcję spotkania do Brain, aby narzędzie mogło przeanalizować całą rozmowę, wyróżnić kluczowe poruszane tematy, wykryć zmiany nastrojów potencjalnego klienta w trakcie rozmowy (co było wyzwalaczem lub zadowalającym go elementem) oraz sprawdzić, czy przedstawiciel handlowy spisał się na medal. Znajdź i oznacz kluczowe informacje o klientach w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

5. Przygotowanie do rozmowy

Chociaż AI nie może (jeszcze) wziąć udziału w rozmowie w Twoim imieniu, może dostarczyć pełny kontekst, którego potrzebujesz, aby być dobrze przygotowanym. Nie musisz już ręcznie przeglądać starych notatek — AI zgromadzi wszystko za Ciebie.

Oprócz tego narzędzia do pozyskiwania klientów oparte na AI pomagają również:

Podsumowanie kontekstu: Zamiast prosić przedstawicieli handlowych o przeczytanie wielu stron informacji, narzędzia AI tworzą krótkie podsumowania dotyczące potencjalnego klienta i jego firmy

Wyróżnij istotne punkty do omówienia: Obejmują one potencjalne problemy, funkcje produktu, które mogą zainteresować potencjalnego klienta, lub pytania, które warto zadać, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby

Przejrzyj wcześniejsze interakcje: Jeśli potencjalny klient miał już wcześniej kontakt z firmą, narzędzia AI mogą podsumować poprzednie e-maile, spotkania lub rozmowy w zakresie wsparcia, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów

📌 Przykład: Przed rozmową telefoniczną Twoi handlowcy odbywają 10-minutową sesję czatu z wstępnie skonfigurowanym Super Agentem, aby szybko zapoznać się z kontekstem. Otrzymują wszystkie kluczowe informacje dotyczące konkretnego potencjalnego klienta — aktualną wielkość firmy, kto obsługiwał ostatnią rozmowę, wyzwania, przed którymi stoi, wszelkie wyzwalacze, których należy unikać itp. Oto jak wygląda ten cykl pracy w praktyce. 👇🏼

6. Sekwencje działań następczych

AI automatyzuje i optymalizuje wysiłek związany z dalszym pozyskiwaniem klientów, poprzez śledzenie, w jaki sposób potencjalni klienci reagują na Twoje pierwsze kontakty. Oto, jak to wygląda w praktyce:

Tworzenie sekwencji działań następczych: Generuj sekwencje obejmujące wiele punktów kontaktu, w tym e-maile, wiadomości na LinkedIn oraz przypomnienia o rozmowach telefonicznych

Tworzenie spersonalizowanych wiadomości: Wykorzystaj AI do automatycznego tworzenia i personalizowania wiadomości w ramach tych sekwencji. Na przykład, jeśli potencjalny klient poprosi o dodatkowe informacje podczas rozmowy telefonicznej, AI może stworzyć wiadomość e-mail z podsumowaniem rozmowy i odpowiednimi materiałami.

Czas i dostosowywanie działań następczych: Wyzwalacz kolejnych kroków w oparciu o zaangażowanie klienta (otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia, brak odpowiedzi)

📌 Przykład: Oto przykładowy cykl pracy z trzema „superagentami”, które pomogą Ci porównać kanały do działań następczych, ustalić harmonogram sekwencji, wyznaczyć cele dla każdej odpowiedzi itp.

7. Raportowanie i prognoza

Tradycyjne raportowanie sprzedaży opierało się na ręcznym przenoszeniu danych z CRM do arkuszy kalkulacyjnych przez członków zespołu lub dostosowywaniu strategii sprzedaży na podstawie przybliżonych szacunków. Nic dziwnego, że stworzenie jednego raportu zajmowało całe dni!

Jednak dzięki włączeniu AI do procesu sprzedaży możesz:

Analiza lejków sprzedażowych: Analizując dane historyczne w połączeniu z bieżącą aktywnością, możesz dostrzec pewne wzorce — na przykład, które branże generują najwięcej możliwości lub jak szybko potencjalni klienci przechodzą przez lejek

Generuj raporty w mgnieniu oka: przenoś dane dotyczące wyników przedstawicieli handlowych, współczynników konwersji i tempa realizacji projektów do udostępnianych pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym

Prognozowanie wyników sprzedaży: Analizuj wyniki poprzednich transakcji oraz aktualne sygnały zaangażowania, aby oszacować przyszłe przychody. Modele te automatycznie aktualizują prognozy w miarę postępów w transakcjach lub pojawiania się nowych możliwości w procesie sprzedaży

📌 Przykład: Gdy liderzy nie mają czasu na analizę pulpitów menedżerskich, otrzymują od Brain podpowiedź o szybkim podsumowaniu aktualnych trendów sprzedażowych, statusie wskaźników KPI dotyczących działań marketingowych lub wszelkich priorytetowych zagrożeń, którymi muszą się natychmiast zająć. To szybkie podsumowanie spostrzeżeń w czasie rzeczywistym pozwala zaoszczędzić czas, dzięki czemu liderzy mogą bardziej skupić się na strategii. Zobacz Brain w akcji. 👇🏼

👀 Czy wiesz, że? Na początku XX wieku John H. Patterson zrewolucjonizował sprzedaż, przekształcając ją w sztywny system oparty na skryptach. Szkolił swoich sprzedawców z wykorzystaniem gotowych skryptów sprzedażowych, przydzielał im terytoria do obsługi, organizował tematyczne konkursy sprzedażowe i prowadził śledzenie indywidualnych wyników. Była to jedna z pierwszych prób naukowego zarządzania każdym krokiem procesu sprzedaży.

Jak wdrożyć AI w pozyskiwaniu klientów

Sztuczna inteligencja sprawia, że pozyskiwanie klientów przebiega szybciej i jest prostsze, ale jak właściwie zacząć? Ten przewodnik opisuje sześć kluczowych kroków wdrażania narzędzi do pozyskiwania klientów opartych na AI.

⭐ Pokażemy Ci również, jak ClickUp – aplikacja do wszystkiego w pracy – sprawia, że wdrożenie AI jest dziecinnie proste.

Krok 1: Określ, które cykle pracy najlepiej nadają się do wykorzystania AI

Zacznij od przeanalizowania obecnego, kompleksowego procesu pozyskiwania klientów przez Twój zespół. Poszukaj zadań, które są czasochłonne, powtarzalne lub w dużym stopniu opierają się na ręcznym wyszukiwaniu informacji.

Typowe przykłady to:

Ręczne tworzenie list potencjalnych klientów na podstawie arkuszy kalkulacyjnych

Przeszukiwanie serwisu LinkedIn w poszukiwaniu informacji o firmach

Ocena potencjalnych klientów na podstawie asymptot

🦄 Jak pomaga ClickUp

W tym przypadku nic nie przebije wizualnej mapy procesów.

Kiedy widzisz każdy krok cyklu pracy dotyczącego pozyskiwania klientów — od pozyskiwania leadów po działania następcze — znacznie łatwiej jest zidentyfikować wąskie gardła i zdecydować, co zautomatyzować.

Tablice ClickUp zapewniają nieograniczoną cyfrową przestrzeń do wizualnego tworzenia i udoskonalania cyklu pracy pozyskiwania klientów.

Opracuj mapę obecnego procesu pozyskiwania klientów, aby zidentyfikować możliwości automatyzacji przy użyciu tablic ClickUp.

Dodaj kształty/pola tekstowe/karteczki samoprzylepne, aby przedstawić każdy krok, taki jak generowanie leadów, ustalanie priorytetów, nawiązywanie kontaktu i działania następcze. Następnie wykonaj połączenia strzałkami, aby pokazać, jak jeden krok przechodzi w następny.

Ponadto współpraca w czasie rzeczywistym gwarantuje, że menedżerowie sprzedaży, specjaliści ds. pozyskiwania klientów (SDR) oraz zespoły operacyjne mogą wspólnie wnosić pomysły, dostosowywać kroki i udoskonalać proces podczas sesji planowania.

⭐ Bonus: Po opracowaniu strategii potrzebujesz uporządkowanego miejsca do zarządzania napływającymi leadami. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp to gotowa do użycia struktura, która pomaga w śledzeniu leadów na każdym etapie. Pobierz darmowy szablon Monitoruj potencjalnych klientów w całym procesie pozyskiwania klientów dzięki szablonowi „Sales Pipeline” w ClickUp Kluczowe cechy tego szablonu: Zawiera 30 niestandardowych statusów, takich jak: „Odpadł”, „Wymaga uwagi”, „Czas na przedłużenie”, „Konieczna kontynuacja” oraz „Kwalifikowany potencjalny klient”.

Pola niestandardowe, takie jak „Ostatni kontakt”, służące do monitorowania czasu interakcji

Elastyczne widoki (lista, Box, Tablica itp.) ułatwiające sortowanie i filtrowanie potencjalnych klientów Ten szablon pozwala zharmonizować działania zespołu, pomaga zidentyfikować transakcje, które utknęły w martwym punkcie, oraz zwiększa ogólną skuteczność sprzedaży.

Krok 2: Zsynchronizuj swój system CRM z narzędziem AI

Wybierając narzędzie sprzedażowe oparte na AI, sprawdź, czy oferuje natywną integrację z systemem CRM. Dzięki temu oba systemy będą mogły automatycznie wymieniać dane.

Gdy Twoje narzędzia są zsynchronizowane, potencjalni klienci wykryci przez AI są dodawani bezpośrednio do Twojego CRM. Podobnie aktualizacje w CRM — takie jak działania kontaktowe lub postępy w transakcjach — są odzwierciedlane w narzędziu AI.

Eliminuje to ręczne wprowadzanie danych i gwarantuje, że Twoje dane są zawsze aktualne na wszystkich platformach.

🦄 Jak pomaga ClickUp

Aby ustawienia były proste i naprawdę nie wymagały pisania kodu, ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji.

Możesz szybko zsynchronizować popularne systemy CRM, takie jak Salesforce, HubSpot i Pipedrive, aby pobrać kluczowe dane klientów. Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna — wystarczy je włączyć, aby rozpocząć.

Możesz również skorzystać z API ClickUp, aby nawiązać połączenie ze starszą wersją lub zastrzeżonym systemem CRM.

Płynnie przeprowadź połączenie ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami marketingowymi, aby zsynchronizować dane kampanii i zautomatyzować cykle pracy

Masz dość żonglowania zewnętrznymi systemami CRM? ClickUp CRM zamienia Twoje miejsce pracy w pełnoprawne centrum obsługi klienta. Śledź kontakty, firmy, szanse sprzedaży i działania w jednym miejscu, korzystając z pól niestandardowych dla atrybutów takich jak oceny potencjalnych klientów, kolejne kroki i wnioski generowane przez AI.

Twórz i zarządzaj listami potencjalnych klientów, śledź wyniki sprzedaży, monitoruj projekty sprzedażowe i nie tylko dzięki ClickUp CRM

Aby rozpocząć, zaimportuj lub przenieś dane ze starego systemu CRM, korzystając z plików CSV lub bezpośredniej integracji — ClickUp zajmie się skomplikowanym zadaniem mapowania pól i uniknięcia duplikatów.

Funkcjonalność CRM w ClickUp ułatwia również współpracę. Przedstawiciele handlowi, menedżerowie i zespoły operacyjne mają dostęp do tych samych informacji, mogą aktualizować dane i śledzić działania związane z pozyskiwaniem klientów bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Ponieważ Brain ma dostęp do danych w Twoim obszarze roboczym, ta kontekstowa AI pomaga analizować, oceniać i ustalać priorytety list potencjalnych klientów.

📌 Przykład: Możesz poprosić Brain o podpowiedź: „Oceń tych 50 potencjalnych klientów z mojej listy HubSpot w skali od 1 do 10 na podstawie budżetu i ostatniej aktywności”

„Uporządkuj ten arkusz według malejącej priorytetowości, pogrupowany według segmentów branżowych” Pomoże Ci to skupić się na właściwych potencjalnych klientach, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad kryteriami oceny.

📮ClickUp Insight: 47% osób korzysta z tabel obrotowych, pulpitów i wykresów w arkuszach kalkulacyjnych, aby zrozumieć swoją pracę. Narzędzia te są bez wątpienia potężne. Jednak nawet niewielka zmiana — przesunięta kolumna, przemianowany arkusz, dodatkowy wiersz — może zepsuć formuły, zakresy lub wizualizacje. Aby raporty były dokładne, często trzeba ponownie sprawdzić filtry, odświeżyć połączenia i ponownie zmapować dane, żeby wszystko było spójne. ClickUp wyróżnia się jako alternatywa dla zespołów, które chcą mieć widoczność w czasie rzeczywistym bez konieczności ich utrzymywania. Jego pulpity nawigacyjne typu „no-code” wykorzystują gotowe karty do tworzenia wykresów, obliczeń, śledzenia czasu i analizy obciążenia pracą, które pobierają dane bezpośrednio z bieżących zadań, list i statusów. Oznacza to, że wszystko aktualizuje się synchronicznie z pracą!

Krok 3: Oczyszczanie i utrzymywanie danych klientów

Czyste dane klientów stanowią podstawę skutecznego pozyskiwania klientów z wykorzystaniem AI. Bez nich nawet najinteligentniejsza AI generuje bezużyteczne wnioski.

Aby utrzymać aktualną listę potencjalnych klientów, musisz skupić się na trzech głównych obszarach:

Weryfikacja: Regularnie sprawdzaj, czy adresy e-mail są aktywne, a numery telefonów poprawne, aby utrzymać niski wskaźnik odrzuceń.

Usuwanie duplikatów: Upewnij się, że ten sam potencjalny klient nie pojawia się na liście wielokrotnie. Dzięki temu Twój zespół nie będzie wysyłał podwójnych wiadomości i nie będzie wyglądał nieprofesjonalnie.

Wzbogacanie danych: Uzupełnij braki w swoich rejestrach. Jeśli masz imię i nazwisko, ale brakuje tytulu lub profilu na LinkedIn, musisz pobrać te dane, aby zapewnić AI wystarczający kontekst do napisania spersonalizowanej wiadomości

🦄 Jak pomaga ClickUp

ClickUp Brain jest głęboko zintegrowany z każdym obszarem roboczym ClickUp — co oznacza, że doskonale rozumie wszystkich Twoich potencjalnych klientów i zadania. Ponieważ synchronizuje się z Twoimi danymi w czasie rzeczywistym, może automatycznie pomóc Ci w utrzymaniu uporządkowanej listy potencjalnych klientów.

Dodaj zadania ClickUp do swoich list wraz z terminami, opisami, załącznikami, osobami przypisanymi do zadań i innymi informacjami

Oto jak to zrobić:

Wykrywanie duplikatów i nieaktualnych leadów: Wystarczy podać prostą podpowiedź, np.: „Sprawdź moją listę leadów pod kątem duplikatów i kontaktów, z którymi nie nawiązano kontaktu od 60 dni.” System przeskanuje cały obszar roboczy, aby oznaczyć te profile

Oceniaj i ustalaj priorytety potencjalnych klientów: Poproś Brain o: „Ocenę wszystkich potencjalnych klientów z mojej listy na II kwartał w skali od 1 do 5 na podstawie aktywności w zeszłym miesiącu”

Aktualizuj rekordy za pomocą pól AI: Wykorzystaj pola AI, aby pobierać dane w czasie rzeczywistym lub generować wnioski w locie. Na przykład skonfiguruj pole, które automatycznie podsumowuje ostatnią aktywność potencjalnego klienta na LinkedIn, dzięki czemu Twoi handlowcy będą mieli pod ręką szybki „ściągawkę” przed każdą rozmową.

Następnie natychmiast przekształć potencjalnych klientów o wysokim priorytecie w zadania ClickUp i przypisz je odpowiednim przedstawicielom handlowym, aby rozpoczęli działania sprzedażowe.

W ramach jednego zadania możesz uwzględnić:

Terminy , aby zapewnić terminowe nawiązanie kontaktu

Opisy zadań wraz z kontekstem dotyczącym potencjalnego klienta lub firmy

Wielu osób przypisanych , jeśli w procesie bierze udział więcej niż jeden członek zespołu

Komentarze i wątki dyskusyjne służące współpracy

Lista kontrolna do śledzenia poszczególnych kroków, takich jak badania, nawiązywanie kontaktów i działania następcze

Załączniki , takie jak notatki firmowe, profile potencjalnych klientów lub dokumenty ofertowe

Time Tracker pozwala dokładnie sprawdzić, ile czasu Twoi handlowcy poświęcają na badania, a ile na aktywne działania sprzedażowe

Taki poziom organizacji stanowi ogromną przewagę konkurencyjną. Twój zespół nie będzie musiał szukać informacji w różnych aplikacjach, ponieważ wszystko, czego potrzebuje do sfinalizowania transakcji, znajduje się bezpośrednio w zadaniu.

🧠 Ciekawostka: Termin „elevator pitch” zawdzięcza swoją nazwę XIX-wiecznemu wynalazcy Elishy Otisowi, który w 1854 roku zademonstrował działanie hamulca bezpieczeństwa do wind podczas wystawy Crystal Palace Exposition w Nowym Jorku, wjeżdżając platformą na dużą wysokość, a następnie przecinając linę. Jego urządzenie bezpiecznie zablokowało windę w miejscu, natychmiast przekonując do pomysłu sceptyczną publiczność i pobudzając sprzedaż wind.

Krok 4: Wykorzystaj AI do szkolenia i wspierania zespołów sprzedaży

Stwórz ustrukturyzowany program szkoleniowy, aby wyszkolić swoich przedstawicieli handlowych i wyposażyć ich w odpowiedni kontekst oraz wiedzę, zanim przystąpią do jakiejkolwiek rozmowy sprzedażowej.

Aby to zrobić, upewnij się, że:

Stwórz jasne kanały komunikacji do przekazywania informacji zwrotnych, rozwiązywania zapytań itp.

Sporządź dokumentację swoich strategii sprzedaży i udostępnij ją wszystkim

Scentralizuj podstawowe materiały (dokumentację produktów, plany cenowe, porównania z konkurencją)

Przeanalizuj transkrypcje poprzednich rozmów, aby zidentyfikować luki w wynikach

Przećwicz w formie scenki radzenie sobie z zastrzeżeniami, aby handlowcy mogli odpowiadać z pewnością siebie

🦄 Jak pomaga ClickUp

Coaching sprzedażowy jest bardzo ważny, ale też niezwykle czasochłonny. Nie da się nadzorować każdego przedstawiciela handlowego, nieustannie monitorować jego wyników i udzielać mu wskazówek w momencie, gdy potrzebuje pomocy.

ClickUp Brain pełni rolę zawsze dostępnego trenera dla przedstawicieli handlowych, zapewniając natychmiastowe wskazówki przed rozmową lub w jej trakcie. Na początek możesz poprosić Brain o „Podsumowanie kontekstu dotyczącego firmy Acme Corp — uwzględnij poprzednie e-maile, notatki z naszej ostatniej prezentacji oraz ich bolączki”, aby w kilka sekund przygotować się do rozmowy.

Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciele handlowi mogą porozumiewać się z Brainem, aby szybko uzyskać aktualne ceny lub wskazówki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami, zamiast prosić potencjalnego klienta o poczekanie.

Porozmawiaj z ClickUp Brain, aby natychmiast uzyskać podsumowanie wszystkich informacji o klientach i potencjalnych klientach

Większość handlowców spędza rozmowy na robieniu notatek zamiast skupiać się na potencjalnym kliencie. Prowadzi to do przeoczenia sygnałów niewerbalnych, niezręcznych pauz i braku prawdziwego połączenia.

ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa i transkrybuje rozmowy, identyfikuje konkretne elementy do wykonania oraz analizuje nastroje potencjalnych klientów. Dzięki temu szybko dowiesz się, czy rozmowa przebiegła pomyślnie, czy też gdzie pojawiły się przeszkody.

Automatycznie transkrybuj rozmowy sprzedażowe, generuj zadania do wykonania i twórz notatki za pomocą AI Meeting Notetaker

W celach szkoleniowych menedżerowie mogą korzystać z ClickUp Clips do nagrywania ekranu i głosu. Jest to idealne rozwiązanie, aby pokazać młodszym pracownikom, jak dokładnie poruszać się po złożonych funkcjach produktu, lub nagrać krótki kurs mistrzowski dotyczący radzenia sobie z konkretnymi zastrzeżeniami.

⭐ Bonus: Daj przedstawicielom handlowym możliwość przeszukiwania całego obszaru roboczego w kilka sekund dzięki funkcji Enterprise Search w ClickUp. Wystarczy wpisać to, czego potrzebujesz, w pasku wyszukiwania, a Brain pobierze plik z ClickUp lub połączonych narzędzi (takich jak Google Drive czy Slack). Koniec z szukaniem dokumentów na oślep lub proszeniem kolegów o materiały. Przeszukuj wszystkie aplikacje, narzędzia i dane z połączeń w obszarach roboczych, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi dzięki funkcji Enterprise Search

Krok 5: Stwórz i zautomatyzuj sekwencje kontaktów

Zacznij od ustalenia, ile punktów kontaktu będzie obejmowała Twoja sekwencja i w jakich odstępach czasowych będą one rozmieszczone. Typowa sekwencja pozyskiwania klientów może wyglądać mniej więcej tak:

Dzień 1: E-mail wprowadzający

Dzień 3: E-mail z przypomnieniem nawiązujący do pierwszej wiadomości

Dzień 6: Zaproszenie do połączenia w sieci kontaktów na LinkedIn lub wiadomość

Dzień 9: E-mail z podsumowaniem oparty na wartościach, zawierający spostrzeżenia lub zasoby

Dzień 14: E-mail z podsumowaniem

Upewnij się, że każdy krok sekwencji ma jasny cel. Na przykład pierwsza wiadomość przedstawia Twój produkt i powód kontaktu. Druga wiadomość odnosi się natomiast do istotnego wyzwania branżowego lub spostrzeżenia.

Wreszcie, wykorzystaj narzędzia AI do pozyskiwania klientów, aby generować pomysły, tworzyć zawartość i zautomatyzować powtarzalne zadania w sekwencjach kontaktowych.

🦄 Jak pomaga ClickUp

Zanim zautomatyzujesz działania marketingowe, potrzebujesz do tego świetnej zawartości.

ClickUp Docs zapewnia przestrzeń do współpracy przy tworzeniu takiej zawartości, a wbudowana AI pomaga ją udoskonalić. Na przykład, zamiast wpatrywać się w pustą stronę, poproś Brain w Docs o „Sporządzenie trzyczęściowej sekwencji e-maili dla wiceprezesa ds. operacyjnych, skupiającej się na ograniczeniu marnotrawstwa zapasów.”

A co najlepsze?

Możesz zaznaczyć dowolny akapit i poprosić Brain, aby „nadano mu bardziej profesjonalny ton” lub „skrócono go pod kątem urządzeń mobilnych”.

Działa on również jako wbudowany redaktor, natychmiast poprawiając ortografię i gramatykę, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie wyśle żenującej literówki do wartościowego potencjalnego klienta.

Nieustannie udoskonalaj swoją zawartość dzięki ClickUp Brain w dokumentach

Aby zapewnić płynność sekwencji, skorzystaj z funkcji automatyzacji ClickUp.

Są to oparte na regułach cykle pracy, które działają zgodnie z modelem „wyzwalacz-warunek-działanie”. Oznacza to, że gdy wystąpi określone wydarzenie (wyzwalacz) i spełni ono Twoje kryteria (warunek), ClickUp automatycznie wykona zadanie (działanie).

Na przykład, gdy status potencjalnego klienta zmieni się na „Kwalifikowany”, wyślij e-mail z przedstawieniem się i utwórz zadanie follow-up dla przedstawiciela handlowego na trzy dni później.

Możesz je łatwo ustawić za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść” lub skorzystać z narzędzia AI Automation Builder, aby opisać swoje potrzeby prostym językiem. Wystarczy wpisać, co ma robić automatyzacja, a Brain zbuduje ją i wdroży za Ciebie!

Twórz niestandardowe wyzwalacze i działania dla agentów w ClickUp, korzystając z prostych instrukcji bez konieczności pisania kodu

W przypadku bardziej złożonych, bieżących zadań skorzystaj z ClickUp Super Agents.

Podczas gdy standardowe automatyzacje działają według prostych reguł typu „jeśli to, to tamto”, agenci AI monitorują aktywność w tle i zarządzają całym cyklem pracy od początku do końca.

Włącz funkcję Super Agents w ClickUp, aby całkowicie zautomatyzować zadania i cykle pracy

W ClickUp możesz korzystać z dwóch rodzajów agentów:

Gotowe agenty: Są to gotowe do użycia agenty zaprojektowane z myślą o typowych zadaniach sprzedażowych, takie jak „Agent badawczy”, który na bieżąco monitoruje profile potencjalnych klientów na LinkedIn i aktualizuje system CRM za każdym razem, gdy opublikują oni nową zawartość.

Agenci niestandardowe: Możesz tworzyć agentów niestandardowych dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Możesz na przykład stworzyć „agenta ds. pielęgnowania relacji”, który identyfikuje potencjalnych klientów, którzy nie wykazywali aktywności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, bada nowe inicjatywy ich firm i opracowuje sekwencję działań mających na celu ponowne zaangażowanie, dostosowaną specjalnie do ich potrzeb.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, nasza super aplikacja komputerowa oparta na sztucznej inteligencji, przewyższa wszystkie narzędzia AI do pisania z jednego powodu — zawiera wszystkie modele AI! Z łatwością przełączaj się między najlepszymi modelami AI, takimi jak ChatGPT (do tworzenia szkiców wiadomości e-mail i odpowiedzi), Gemini (do pisania dokumentacji technicznej), Claude (do badań i burzy mózgów) itp. A co najlepsze: nie musisz płacić osobno za każdy model. Dzięki jednej subskrypcji masz nieograniczony dostęp do wszystkich tych narzędzi AI i możesz w pełni z nich korzystać!

Krok 6: Monitoruj wyniki i udoskonalaj proces

Skonfigurowanie narzędzi AI to dopiero połowa sukcesu. Aby mieć pewność, że system faktycznie działa, musisz stale monitorować wyniki i dostosowywać swoją strategię.

Wymaga użycia narzędzi do analizy danych opartych na AI w celu śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak:

Wskaźniki rezygnacji z kwalifikacji

Wskaźniki konwersji z działań outreachowych

Liczba zarezerwowanych rozmów telefonicznych/spotkań

Szybkość sprzedaży (średnia liczba dni do zamknięcia transakcji)

Wskaźnik aktywacji (potencjalni klienci podejmujący działania po prezentacji)

Koszt na szansę sprzedaży

Codzienna liczba e-maili i połączeń telefonicznych w celu identyfikacji pracowników osiągających słabe wyniki lub luk w procesach

🦄 Jak pomaga ClickUp

Panele ClickUp to w pełni konfigurowalne przestrzenie, w których możesz pobierać dane z całego obszaru roboczego, aby dokładnie sprawdzić, jak radzi sobie Twój zespół.

Wizualizuj dane na swój sposób, korzystając z ponad 20 różnych widżetów pulpitu nawigacyjnego. Na przykład użyj wykresu słupkowego, aby porównać liczbę potencjalnych klientów w różnych regionach, lub widżetu obliczeniowego, aby prowadzić śledzenie łącznej wartości transakcji.

Monitoruj wskaźniki zaangażowania partnerów, aby podejmować decyzje oparte na danych dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Możesz również tworzyć pulpity nawigacyjne dostosowane do ról — jeden dla kierownika sprzedaży, aby mógł śledzić postępy całego zespołu, a drugi dla poszczególnych przedstawicieli handlowych, aby mogli monitorować swoje codzienne cele.

⭐ Bonus: Połącz swoje pulpity nawigacyjne z kartami AI, aby błyskawicznie analizować statystyki widżetów i otrzymywać sugestie w czasie rzeczywistym. Karty te automatycznie skanują dane, wyjaśniając trendy i oferując praktyczne wnioski, dzięki czemu nie tracisz czasu na wpatrywanie się w wykresy. Na przykład karta AI może wyświetlić komunikat: „Wskaźniki odpowiedzi na działania outreachowe na Środkowym Zachodzie spadły w tym tygodniu o 15%; sugeruję aktualizację szablonu wiadomości e-mail o nowe studium przypadku.” Podsumuj osiągnięcia, zidentyfikuj przeszkody lub sporządź listę kolejnych kroków na swoich pulpitach nawigacyjnych, korzystając z kart AI w ClickUp Dashboards

Inteligentne angażowanie potencjalnych klientów dzięki ClickUp

Powodzenie działań związanych z pozyskiwaniem klientów zależy od wielu czynników — jakości leadów, terminowości kontaktów, personalizacji, inteligentnego radzenia sobie z zastrzeżeniami, wiedzy i doświadczenia przedstawicieli handlowych oraz wielu innych.

Wdrażając AI, możesz stworzyć wysoce dynamiczny, zautomatyzowany i inteligentny program pozyskiwania klientów, który pozwoli zarządzać wszystkimi tymi zmiennymi na dużą skalę.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, zapewnia scentralizowane, oparte na AI środowisko pracy, które pozwala zarządzać każdym krokiem — od mapowania procesów sprzedaży i analizy danych klientów po predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, szkolenie zespołów sprzedaży, automatyczne działania marketingowe oraz śledzenie wyników w czasie rzeczywistym.

Często zadawane pytania (FAQ)

Wykorzystanie AI do pozyskiwania klientów oznacza wykorzystanie uczenia maszynowego, analizy predykcyjnej, GenAI i NLP do automatycznego wyszukiwania i kwalifikowania potencjalnych klientów. AI skanuje ogromne zbiory danych, aby zidentyfikować idealnych klientów i przewidzieć, kto jest gotowy do zakupu, eliminując ręczny wysiłek związany z procesem pozyskiwania klientów.

Dzięki analizie intencji i zachowań kupujących rozwiązania sprzedażowe oparte na AI gwarantują, że dotrzesz do właściwych osób w najlepszym momencie. Zwiększa to efektywność działań outboundowych, poprawia wskaźniki odpowiedzi i wypełnia Twój lejek sprzedażowy możliwościami o wyższej jakości.

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności oparte na sztucznej inteligencji, wyposażone w natywną, kontekstową pomoc AI. Zespoły sprzedaży wykorzystują ClickUp dosłownie do wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów — wyszukiwania potencjalnych klientów, ich sortowania i oceny, prowadzenia dokumentacji CRM, tworzenia wiadomości e-mailowych, automatyzacji programów pozyskiwania klientów, szkolenia przedstawicieli handlowych, śledzenia wyników itp.

Tak. AI pobiera konkretne informacje z profili na LinkedIn i stron internetowych firm, aby tworzyć niestandardowe wiadomości otwierające i trafne treści. Dzięki temu możesz wysłać tysiące e-maili, które sprawiają wrażenie, jakby zostały przygotowane na podstawie indywidualnych badań, co znacznie zwiększa Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi.

Zacznij od zmapowania obecnego procesu, aby zidentyfikować wąskie gardła. Zsynchronizuj swój system CRM z platformą opartą na sztucznej inteligencji, taką jak ClickUp, zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak tworzenie list potencjalnych klientów, przeszkol członków zespołu i wykorzystaj wnioski oparte na sztucznej inteligencji do ciągłego udoskonalania strategii pozyskiwania klientów.