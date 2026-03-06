Ograniczenia Claude'a a ograniczenia ChatGPT: kluczowe różnice

Zarówno Claude, jak i ChatGPT to potężni asystenci AI do pracy, ale nie są oni tacy sami.

Claude, opracowany przez Anthropic, to duży model językowy (LLM), często chwalony za swoje zróżnicowane, bezpieczne odpowiedzi. ChatGPT, od OpenAI, to kolejny LLM znany ze swojej szerokiej funkcjonalności i rozbudowanego ekosystemu integracji.

Najszybszy sposób, aby sprawdzić, która AI faktycznie sprawdzi się w Twoim zespole: zobacz, co najpierw ulegnie awarii pod presją rzeczywistego obciążenia pracą.

W tym przewodniku omówiono konkretne ograniczenia, które utrudniają codzienne korzystanie z Claude i ChatGPT — ograniczenia kontekstowe, limity użytkowania, luki w dokładności i problemy z integracją — wyzwania, które mają obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Czym są Claude i ChatGPT?

Claude i ChatGPT wydają się podobne pod względem przeznaczenia. Oba te narzędzia AI zostały zaprojektowane, aby pomagać ludziom w generowaniu, analizowaniu i pracy z informacjami przy użyciu języka naturalnego.

Zamiast poruszać się po menu lub pisać kod, wchodzisz w interakcję z tymi generatywnymi narzędziami AI, wpisując podpowiedzi lub pytania, a sztuczna inteligencja generuje odpowiedzi w oparciu o wzorce, których nauczyła się podczas szkolenia.

Chociaż ich możliwości często się pokrywają, oba narzędzia zostały opracowane z nieco innymi priorytetami.

Claude, stworzony przez Anthropic, został zaprojektowany z myślą o dokładnym rozumowaniu i bezpieczniejszych wynikach. Jest często preferowany do zadań takich jak analiza dokumentów, pisanie długich tekstów i szczegółowe wyjaśnienia, gdzie ton i jasność mają znaczenie.

ChatGPT, opracowany przez OpenAI, koncentruje się na szerokiej funkcjonalności i szybko rozwijającym się ekosystemie. Oprócz pomocy w pisaniu i kodowaniu oferuje integracje, wtyczki i konfigurowalne GPT, które umożliwiają zespołom dostosowanie narzędzia do zarządzania cyklami pracy.

W przypadku wielu zespołów oba narzędzia mogą obsługiwać podobne codzienne zadania, takie jak:

Tworzenie i edycja zawartości pisemnej

Podsumowywanie długich dokumentów

Burza mózgów

Pisanie lub sprawdzanie kodu

Odpowiadanie na pytania badawcze

Prawdziwe różnice często ujawniają się, gdy wykorzystujesz te narzędzia w sposób wykraczający poza proste podpowiedzi. Takie kwestie, jak analiza długich dokumentów, szybka iteracja, integracja cyklu pracy i niezawodność przy intensywnym użytkowaniu pokazują, w jakich obszarach każdy asystent AI działa dobrze, a gdzie zaczynają pojawiać się ograniczenia.

Zrozumienie tych praktycznych ograniczeń pomaga Teams zdecydować, które narzędzie faktycznie pasuje do ich cyklu pracy.

📦 Gdzie AI zaczyna dostarczać prawdziwą wartość: ClickUp Super Agents Kiedy AI staje się naprawdę użyteczna? Tylko wtedy, gdy wykracza poza generowanie odpowiedzi i zaczyna podejmować działania w Twoim imieniu. Taka jest idea Super Agents w ClickUp. Zamiast poprzestać na sugestiach, Super Agenci mogą podejmować wyważone, nadzorowane działania w Twoim obszarze roboczym. Działają w ramach Twoich projektów, rozumieją kontekst Twoich zadań i dokumentów oraz pomagają automatycznie posuwać pracę do przodu, jednocześnie informując o wszystkim ludzi. Na przykład Super Agent może: Zamień notatki ze spotkań na zadania i przypisz kolejne kroki

Monitoruj projekty i podsumowuj aktualizacje statusu dla interesariuszy.

Zidentyfikuj przeszkody lub zaległe zadania i przedstaw je zespołowi.

Dostosowuj dokumentację do zmieniających się zadań i decyzji. Ponieważ agenci ci działają bezpośrednio w ClickUp, ich działania opierają się na tych samych zadaniach, dokumentach i cyklach pracy, z których już korzysta Twój zespół.

Ograniczenia AI Claude

Większość osób wybiera Claude ze względu na jego reputację jako źródła przemyślanych, dobrze uzasadnionych odpowiedzi, mając nadzieję, że poprawi to jakość ich pracy. Jednak wkrótce zauważają powtarzający się schemat przerw.

Programista jest głęboko zaangażowany w sesję kodowania, ale zostaje zatrzymany przez limit użytkowania, lub kierownik zarządzania projektami analizujący długi raport odkrywa, że AI zapomniała o pierwszej połowie dokumentu.

To tarcie sprawia, że obiecujące narzędzie zwiększające wydajność staje się źródłem frustracji.

Okno kontekstowe i limity rozmowy

Okno kontekstowe to ilość tekstu, którą model AI może „zapamiętać” w danym momencie, mierzona w tokenach. Można je traktować jako pamięć krótkotrwałą AI. Okno kontekstowe Claude'a jest duże, ale nie jest nieskończone.

Podczas pracy nad złożonymi zadaniami wymagającymi dużej ilości informacji dodatkowych staje się to prawdziwym problemem.

Na przykład, jeśli jesteś menedżerem produktu i podajesz mu długi dokument dotyczący planu zarządzania projektami do podsumowania, może on „zapomnieć” o kluczowych wymaganiach wymienionych na pierwszych stronach. Zmusza to do dzielenia dokumentów na wiele części lub ciągłego ponownego wyjaśniania szczegółów, co spowalnia cykl pracy.

ograniczenie szybkości i limit użytkowania

Nic tak szybko nie zabija kreatywności jak nieoczekiwany komunikat „osiągnąłeś limit”. Claude nakłada ograniczenia szybkości, czyli limity dotyczące liczby wiadomości, które można wysłać w określonym czasie, zwłaszcza w przypadku wersji Free i Pro.

Dla zespołów, które polegają na szybkiej iteracji, stanowi to poważną przeszkodę.

Wyobraź sobie zespół projektantów przeprowadzający burzę mózgów nad pomysłami na kampanię lub zespół inżynierów używający Claude'a do debugowania kodu w sprincie. Osiągnięcie limitu użytkowania zmusza ich do zatrzymania się i czekania, co zakłóca ich koncentrację i powoduje stratę cennego czasu.

za pośrednictwem Reddit

Luki w zakresie multimodalności i integracji

Praca Twojego zespołu nie ogranicza się do jednego narzędzia, ale Claude często zachowuje się tak, jakby tak było.

Jego możliwości multimodalne, takie jak przetwarzanie obrazów, są nowsze i mniej rozwinięte niż w przypadku niektórych alternatywnych rozwiązań. Co ważniejsze, brakuje mu głębokiego ekosystemu natywnych integracji.

Powoduje to frustrujące rutynowe kopiowanie i wklejanie, które zakłóca współpracę między działami. Kierownik projektu musi ręcznie przenieść podsumowanie z Claude'a do swojego planu projektu, a projektant nie może uzyskać informacji zwrotnej na temat makiety bez uciążliwego obejścia.

Ciągłe przełączanie się między kontekstami powoduje tarcia i utratę informacji między narzędziami — jest to szczególnie problematyczne, gdy pracownicy spędzają 60% czasu na wysył aniu e-maili, czatowaniu i spotkaniach, a nie na tworzeniu aplikacji. Problem ten podkreśla nieefektywność każdej samodzielnej AI, która nie jest głęboko osadzona w miejscu, w którym faktycznie odbywa się praca.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i nie tylko — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe podpowiedzi tekstowe i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań!

Ograniczenia ChatGPT

Twój zespół wdrożył ChatGPT ze względu na jego szybkość i ogromną bibliotekę integracji, oczekując natychmiastowego wzrostu wydajności.

Zamiast tego poświęcasz więcej czasu na zarządzanie AI niż na wykonywanie pracy. Wyniki są szybkie, ale często wymagają intensywnej edycji i weryfikacji faktów.

Ta niepewność podważa zaufanie i sprawia, że Twój zespół zastanawia się, czy narzędzie to pozwala zaoszczędzić czas, czy tylko generuje dodatkową pracę. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Halucynacje i problemy z dokładnością

Halucynacja AI ma miejsce, gdy model AI generuje informacje, które brzmią wiarygodnie, ale są niezgodne z faktami. ChatGPT jest znany z tego typu zachowań, zwłaszcza gdy zadaje się mu pytania dotyczące niszowych tematów, ostatnich wydarzeń lub czegokolwiek, co wymaga konkretnych, weryfikowalnych danych.

Stwarza to realne problemy dla profesjonalnych zespołów.

Dla zespołów produktowych: AI może podczas badań rynkowych wymyślić funkcje dla produktu konkurencji, co prowadzi do błędnej analizy.

Dla zespołów marketingowych: Może generować posty na blogu zawierające nieaktualne porady lub nieprawidłowe informacje o produktach, co może zaszkodzić wiarygodności.

Dla zespołów inżynierów: może sugerować fragment kodu, który wykorzystuje przestarzałą bibliotekę, powodując powstanie długu technicznego.

W wyniku każda generowana treść wymaga ręcznej weryfikacji. Powoduje to dodatkową pracę i spowalnia proces, który chciałeś przyspieszyć.

za pośrednictwem Reddit

Zachowanie kontekstu w długich rozmowach

Dokładnie wyjaśniłeś ChatGPT kontekst projektu i pożądany ton wypowiedzi, ale po kilku podpowiedziach wydaje się, że zapomniał o wszystkim. To „odchylenie od instrukcji” jest częstym źródłem frustracji, gdy model traci kontekst podczas długiej rozmowy.

To limit has a direct impact on iterative work.

Podczas udoskonalania dokumentu, opracowywania złożonej funkcji lub rozwiązywania wieloetapowego problemu musisz nieustannie powtarzać swoje początkowe instrukcje. To sprawia, że płynna rozmowa zamienia się w przerywaną, powtarzalną wymianę zdań, co powoduje stratę czasu i wysiłku.

Długość wyników i ograniczenia odpowiedzi

Czy kiedykolwiek poprosiłeś ChatGPT o napisanie szczegółowej propozycji projektu, a ono nagle przerwało w połowie zdania?

Dzieje się tak, ponieważ ograniczenia długości wyników narzędzia limitują ilość tekstu, jaki może ono wygenerować w jednej odpowiedzi.

Aby uzyskać pełny dokument, musisz wielokrotnie prosić o „kontynuowanie”. Ten nieciągły proces nie tylko zakłóca cykl pracy, ale może również mieć dla Ciebie niespójny wynik, w którym ton i styl zmieniają się między sekcjami. Sprawia to, że proste zadanie generowania długiego dokumentu zamienia się w ręczne łączenie fragmentów.

Ograniczenia Claude i ChatGPT w porównaniu

Po zapoznaniu się ze szczegółami potrzebujesz jasnego, przejrzystego porównania, aby podjąć decyzję.

Oto tabela, która pomoże Ci szybko zapoznać się z zaletami i wadami obu rozwiązań. ✨

Obszar ograniczeń Claude ChatGPT Okno kontekstowe Znany z bardzo dużych okien kontekstowych i sprawnej obsługi długich dokumentów, choć w długich rozmowach może nadal tracić wcześniejsze szczegóły. Oferuje wsparcie dla dużych okien kontekstowych, ale w przypadku dłuższych czatów może wystąpić dryft instrukcji lub utrata kontekstu. ograniczenie szybkości Limity wiadomości mogą być bardziej zauważalne w wersjach Free i Pro, zakłócając intensywne użytkowanie. Ogólnie rzecz biorąc, plany Plus zapewniają wyższą przepustowość, ale nadal obowiązują limity zależne od modelu. Wsparcie multimodalne Oferuje wsparcie dla obrazów i plików, ale ekosystem multimodalny wciąż się rozwija. Bardziej zaawansowane funkcje multimodalne, w tym analiza obrazów i narzędzia do przetwarzania danych. Halucynacje Często bardziej ostrożny i skłonny do unikania niepewnych odpowiedzi. Potrafi generować brzmiące pewnie odpowiedzi, które wymagają weryfikacji. Długość wyników Zazwyczaj generuje dłuższe, ciągłe odpowiedzi. Może segmentować dłuższe wyniki lub wymagać dodatkowych podpowiedzi. Integracje Mniejszy ekosystem integracji Większy ekosystem wtyczek, API i niestandardowych GPT

Ostatecznie żadne z tych narzędzi nie jest uniwersalnie lepsze. Właściwy wybór zależy wyłącznie od tego, które z tych ograniczeń ma decydujące znaczenie dla konkretnych cykli pracy Twojego zespołu.

Kiedy limity Claude'a i ChatGPT mają największe znaczenie

Znajomość limitów asystenta AI jest przydatna. Zrozumienie, kiedy te ograniczenia faktycznie zakłócają pracę, decyduje o tym, czy narzędzie pomaga Twojemu zespołowi, czy też spowalnia jego pracę.

Większość porównań AI koncentruje się na możliwościach: jak dobrze model pisze, streszcza lub odpowiada na pytania. Jednak w rzeczywistych cyklach pracy punkty krytyczne są zazwyczaj operacyjne.

Utrata kontekstu, ograniczenia szybkości, halucynacje lub luki integracyjne rzadko pojawiają się w prostych podpowiedziach, ale szybko ujawniają się, gdy zespoły wielokrotnie korzystają z AI w ciągu dnia.

Ograniczenie, które w teorii wydaje się nieistotne, może stać się poważną przeszkodą, jeśli wpływa na kluczowy krok procesu realizowanego przez Twój zespół. Możesz wybrać narzędzie, ponieważ tworzy ono świetne podsumowania lub generuje kreatywne pomysły, ale potem okazuje się, że jego ograniczenia utrudniają konsekwentne stosowanie go w pracy produkcyjnej.

These limits are most noticeable in a few typical scenarios.

Analiza długich dokumentów

Narzędzia AI są często wykorzystywane do przeglądania długich materiałów, takich jak raporty badawcze, umowy, specyfikacje techniczne lub dokumenty dotyczące polityki. W takich sytuacjach zachowanie kontekstu ma kluczowe znaczenie.

Wyobraź sobie na przykład zespół prawny lub ds. zgodności, który analizuje 100-stronicową umowę. Może on poprosić AI o zidentyfikowanie ryzyka, podsumowanie klauzul lub porównanie poszczególnych sekcji dokumentu. Jeśli model straci orientację w wcześniejszych sekcjach podczas przetwarzania późniejszych, może przeoczyć kluczowe klauzule wprowadzone wcześniej.

Nawet przy dużych oknach kontekstowych długie lub złożone dokumenty mogą sprawić, że modele osiągną limity swoich możliwości w zakresie niezawodnego śledzenia. Zespoły często dzielą dokumenty na mniejsze fragmenty lub wielokrotnie powtarzają instrukcje, co utrudnia proces przeglądu, który powinien być usprawniony.

Szybka burza mózgów lub sprinty kodowania

AI jest również popularne w przypadku szybkich, iteracyjnych sesji, takich jak sesje burzy mózgów dotyczące marketingu lub pętle debugowania inżynieryjnego. W takich sytuacjach szybkość i ciągłość mają większe znaczenie niż sama jakość wyników.

Jeśli narzędzie narzuca surowe ograniczenia dotyczące liczby wiadomości lub ograniczenia szybkości, kreatywny przepływ może nieoczekiwanie ulec zahamowaniu.

Zamiast szybko przechodzić przez pomysły, zespoły mogą czekać na zresetowanie limitów użytkowania. Przerwa może trwać tylko kilka minut, ale zakłóca rytm współpracy.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas szybkich sprintów kodowania możesz po prostu oznaczyć Codegen Agent w ClickUp i pozwolić mu zająć się zadaniem. Może on generować kod, rozwiązywać problemy lub sugerować ulepszenia bezpośrednio z kontekstu zadania lub dokumentu, pomagając programistom utrzymać tempo pracy bez konieczności opuszczania swojego cyklu pracy.

Zawartość i badania dotyczące klientów

Dokładność staje się znacznie ważniejsza, gdy zawartość generowana przez AI jest udostępniana poza zespołem. Chociaż oba narzędzia mogą tworzyć dopracowane teksty, mogą również generować stwierdzenia, które brzmią wiarygodnie, ale są niezgodne z faktami.

Jeśli AI wprowadzi nieprawidłowe statystyki, nieaktualne dane branżowe lub sfabrykowane cytaty, ktoś z zespołu będzie musiał zweryfikować każde twierdzenie przed opublikowaniem raportu. Ten krok weryfikacji może zająć więcej czasu niż napisanie zawartości od podstaw.

Dla zespołów tworzących materiały dla klientów, podsumowania badań lub dokumenty strategiczne oznacza to, że wyniki generowane przez AI często stają się pierwszym szkicem, a nie gotowym rezultatem.

Cykl pracy między narzędziami

Kolejne ograniczenie staje się oczywiste, gdy narzędzia AI są używane wraz z pozostałym oprogramowaniem. Większość zespołów nie pracuje w ramach jednej aplikacji. Przez cały dzień przechodzą oni między narzędziami do zarządzania projektami, systemami dokumentacji, platformami komunikacyjnymi i pulpitami danych.

Kiedy AI działa jako samodzielny chatbot, zazwyczaj nie ma połączenia z narzędziami, w których faktycznie odbywa się praca. Powoduje to konieczność wykonania dodatkowych kroków.

Na przykład kierownik operacyjny może poprosić narzędzie AI o podsumowanie protokołu ze spotkania. Aby przekształcić to podsumowanie w działanie, nadal musi ręcznie skopiować je do menedżera zadań, zaktualizować status projektu i powiadomić zespół na czacie. Każdy krok wymaga przełączania zakładek i ręcznego przenoszenia informacji.

Indywidualnie kroki te wydają się niewielkie. Jednak z biegiem czasu powodują one ciągłe przełączanie kontekstu, co spowalnia pracę zespołów i zwiększa ryzyko utraty informacji między narzędziami.

Zarówno Claude, jak i ChatGPT działają poza systemami, w których faktycznie odbywa się praca. To właśnie ta separacja jest źródłem większości problemów.

Zespoły tworzą podsumowania, szkice i pomysły w chatbocie, a następnie ręcznie przenoszą wyniki do swoich narzędzi do zarządzania projektami, dokumentów i platform komunikacyjnych. Z czasem ciągłe kopiowanie, wklejanie i ponowne wyjaśnianie powoduje te same problemy z wydajnością, które miała rozwiązać sztuczna inteligencja.

ClickUp podchodzi do sztucznej inteligencji w inny sposób. Zamiast działać jako oddzielny asystent, sztuczna inteligencja jest wbudowana bezpośrednio w zintegrowaną przestrzeń roboczą AI, w której już znajdują się zadania, dokumenty i rozmowy.

Celem nie jest tylko szybsze uzyskiwanie wyników, ale także zmniejszenie różnic między myśleniem, dokumentowaniem i wykonywaniem pracy.

Współpracuj z AI, która pasuje do kontekstu Twojego projektu.

Jednym z największych limitów samodzielnych narzędzi AI jest brak kontekstu. Każda podpowiedź zaczyna się od zera, więc musisz wyjaśnić projekt, podsumować tło i powtórzyć istotne informacje.

Dzięki ClickUp Brain sztuczna inteligencja może odwoływać się do informacji już znajdujących się w Twoim obszarze roboczym. Może pobierać kontekst z zadań, dokumentów, komentarzy i aktywności projektowej, co oznacza, że możesz zadawać pytania takie jak:

„Podsumuj najnowsze aktualizacje tej funkcji”.

„Przekształć dyskusję z tego spotkania w konkretne elementy działań”.

„Przygotuj aktualizację projektu na podstawie tych zadań”.

Ponieważ AI jest połączone z danymi Twojego obszaru roboczego, odpowiedzi są oparte na rzeczywistej pracy Twojego zespołu, a nie tylko na podawanych poleceniach.

Przejdź szybciej od spostrzeżeń do elementów działań

Typowy cykl pracy z samodzielnymi narzędziami AI wygląda następująco: wygeneruj odpowiedź, skopiuj wynik, przełącz aplikacje, wklej go do menedżera zadań, a następnie ręcznie przekształć go w jasne kolejne kroki.

W ClickUp wszystkie te kroki można wykonać w jednym miejscu.

Zespoły mogą korzystać ze sztucznej inteligencji bezpośrednio w ramach zadań i dokumentów, aby podsumowywać rozmowy, sporządzać notatki ze spotkań, tworzyć projekty dokumentacji, generować podzadania lub udoskonalać zawartość pisemną. Zamiast tworzyć tekst, który znajduje się w oddzielnym oknie czatu, wyniki AI można włączyć bezpośrednio do projektu.

Ta niewielka zmiana eliminuje zaskakująco wiele utrudnień z codziennych cykli pracy. Zobacz, jak to działa. 👇🏼

Znajdź odpowiedzi w całym swoim obszarze roboczym.

Kolejnym wyzwaniem związanym z zewnętrznymi narzędziami AI jest to, że nie wiedzą one, gdzie znajdują się Twoje informacje. Szczegóły projektu mogą być rozproszone między zadaniami, dokumentacją i wątkami dyskusji, co zmusza zespoły do poszukiwania kontekstu przed zadaniem właściwego pytania.

ClickUp Brain, dzięki opartej na sztucznej inteligencji funkcji Enterprise Search, umożliwia zespołom zadawanie pytań dotyczących ich obszaru roboczego i wyszukiwanie odpowiednich informacji z zadań, dokumentów i komentarzy. Na przykład:

„Jakie decyzje podjęto w sprawie premiery w trzecim kwartale?”

„Jakie zadania są jeszcze otwarte w tym sprincie?”

„Podsumuj dokument zawierający wymagania dotyczące tej funkcji”.

Zamiast przeszukiwać wiele narzędzi, zespoły mogą pobierać i podsumowywać informacje bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego.

Każda rozmowa, element działania i zadanie można wyszukać za pomocą AI w ClickUp.

Uchwyć pomysły w locie dzięki cyklom pracy głosowej

Czasami największą przeszkodą w dokumentowaniu lub wykonywaniu pracy nie jest brak pomysłów. Jest to trudność w poruszaniu się po narzędziach, wyszukiwaniu informacji i ręcznym wpisywaniu wszystkiego.

ClickUp Brain MAX został zaprojektowany, aby zmniejszyć te utrudnienia. Jest to samodzielna aplikacja komputerowa, która łączy interakcję opartą na AI z Twoim obszarem roboczym w jednym interfejsie. Zamiast otwierać wiele zakładek lub przeszukiwać projekty, możesz użyć Brain MAX do szybkiego wyszukiwania, przechwytywania pomysłów i podejmowania działań w całym obszarze roboczym.

Jedną z jego podstawowych funkcji jest Talk-to-Text. Możesz mówić naturalnie, a Twoje instrukcje zostaną przekształcone w tekst i działania w ClickUp. Teams często używają tej funkcji do:

Dyktuj notatki ze spotkań lub pomysły z burzy mózgów

Zamień wypowiedziane myśli na zadania lub aktualizacje projektu

Twórz podsumowania, wiadomości lub dokumentację bez użycia rąk.

Oprócz wprowadzania głosowego Brain MAX działa również jako funkcja wyszukiwania i komend w obszarze roboczym. Możesz zadawać pytania dotyczące swoich projektów lub pobierać informacje z obszaru roboczego bez konieczności ręcznego przeglądania zadań i dokumentów.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI bez dodatkowych subskrypcji.

Gdy zespoły wdrażają AI, rzadko poprzestają na jednym asystencie. Jedno narzędzie może być lepsze do pisania, inne do kodowania, a jeszcze inne do badań. Z czasem eksperymentowanie to przeradza się w rozrost AI: wielu asystentów rozrzuconych po różnych aplikacjach, z których każdy obsługuje fragment Twojego cyklu pracy.

Zamiast przełączać się między narzędziami, ClickUp Brain zapewnia zespołom dostęp do wielu modeli AI bezpośrednio w obszarze roboczym. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać model odpowiedni do zadania bez opuszczania środowiska projektu.

ClickUp Brain zapewnia wsparcie dla wielu modeli AI w Twoim obszarze roboczym.

Na przykład zespół może używać jednego modelu do generowania ustrukturyzowanej dokumentacji, innego do analizowania informacji, a jeszcze innego do udoskonalania komunikatów. Ponieważ modele te są dostępne w ClickUp, wyniki pozostają połączone z Twoimi zadaniami, dokumentami i dyskusjami.

Praktyczna korzyść jest prosta: zespoły mogą eksperymentować z różnymi możliwościami AI bez wprowadzania nowych narzędzi do stosu. Praca pozostaje w jednym miejscu, kontekst pozostaje nienaruszony, a przełączanie się między modelami nie wymaga przełączania się między platformami.

Czy wybrać Claude czy ChatGPT?

Rozważyłeś wszystkie za i przeciw, ale nadal nie możesz się zdecydować.

Czy wybierzesz Claude ze względu na jego niuanse i ryzykujesz przerwanie cyklu pracy, czy też wybierzesz ChatGPT ze względu na jego integracje i poświęcisz czas na sprawdzanie faktów?

Oto prostszy sposób podjęcia decyzji:

Wybierz Claude, jeśli: Twoim priorytetem jest przemyślane, zróżnicowane generowanie tekstu do wrażliwych zadań i możesz pracować w ramach limitów dotyczących użytkowania i integracji.

Wybierz ChatGPT, jeśli: Twój zespół potrzebuje szerokiej funkcjonalności, bogatego ekosystemu integracji i szybkiej iteracji, a Ty dysponujesz procesem weryfikacji wyników.

Oczywiście prawdziwym rozwiązaniem nie jest po prostu wybór jednego samodzielnego narzędzia zamiast drugiego. Chodzi o odejście od samodzielnych rozwiązań AI.

Zamiast dodawać kolejne niepowiązane narzędzie do swojego zestawu, zintegruj sztuczną inteligencję bezpośrednio z miejscem, w którym już pracujesz, dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp.

W tym momencie przestajesz zarządzać AI i zaczynasz czerpać korzyści! Zacznij już dziś za darmo . ✅

Często zadawane pytania dotyczące limitów Claude i ChatGPT

Okno kontekstowe to ilość informacji, które AI może „zapamiętać” w danym momencie. Większe okno, takie jak w przypadku Claude'a, jest lepsze do analizowania długich dokumentów, podczas gdy mniejsze może spowodować, że AI zapomni wcześniejsze części rozmowy.

Tak, ale często powoduje to więcej problemów niż rozwiązuje. Zamiast żonglować narzędziami, zespoły mogą korzystać z autonomicznych agentów AI do koordynowania pracy, ale może to spowodować rozrost AI, jeśli nie jest zarządzane na jednej platformie.

Żadna z nich nie jest zdecydowanie lepsza, ponieważ zależy to od zadania. Ekosystem ChatGPT świetnie nadaje się do szybkiego prototypowania, podczas gdy większe okno kontekstowe Claude'a jest przydatne do przeglądania dużych, złożonych baz kodu.

Nie, limity użytkowania są różne. Claude Pro ma zazwyczaj bardziej rygorystyczne limity wiadomości, które mogą zakłócać intensywne użytkowanie, podczas gdy ChatGPT Plus oferuje bardziej liberalny dostęp, chociaż żadna z tych opcji nie jest naprawdę nieograniczona.