Najlepsze szablony person użytkowników Xtensio, których potrzebujesz

Twoje zespoły często tworzą produkty, mając mgliste wyobrażenie o kliencie, co prowadzi do powstania funkcji, które nie do końca spełniają oczekiwania.

Dzieje się tak, gdy każdy ma nieco inne wyobrażenie o idealnym użytkowniku, co powoduje niespójne decyzje i marnowanie cykli rozwoju. Ad hoc persony są tworzone w losowych dokumentach, szybko stają się nieaktualne i ignorowane.

Większość zespołów tworzy profile użytkowników tylko raz, a potem je odkłada i nigdy więcej do nich nie wraca — tylko 29,6% praktyków używa profili w swoich projektach, co mija się z celem.

Ten przewodnik przedstawia szablony person użytkowników Xtensio oraz ich limity, gdy persony są oddzielone od rzeczywistej pracy.

Dowiesz się również, w jaki sposób zintegrowane szablony ClickUp tworzą połączenia między profilami a funkcjami, sprintami i historiami użytkowników, dzięki czemu faktycznie wpływają one na podejmowane decyzje, a nie tylko zbierają kurz.

Czym jest szablon persony użytkownika?

Szablon persony użytkownika to pojedynczy, uporządkowany dokument, który zawiera fikcyjną reprezentację idealnego użytkownika. Opiera się on na prawdziwych badaniach i danych dotyczących użytkowników, a nie na domysłach. Zespoły produktowe, projektanci UX i marketerzy używają tych szablonów, aby mieć pewność, że wszyscy tworzą produkty dla tej samej osoby.

Doskonały szablon zawiera spójne pola, dzięki czemu każdy członek zespołu pracuje na podstawie tego samego profilu użytkownika.

Informacje o użytkowniku: Obejmują dane demograficzne, takie jak wiek, tytuł stanowiska, lokalizacja i poziom wykształcenia.

Cele, nawyki i motywacje : Określają, co użytkownik chce osiągnąć i co kieruje jego decyzjami. Określają, co użytkownik chce osiągnąć i co kieruje jego decyzjami.

Problemy i frustracje: lista konkretnych przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie celów za pomocą lista konkretnych przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie celów za pomocą map doświadczeń użytkowników.

Wzorce zachowań: opisują preferowane narzędzia, style komunikacji i nawyki.

Preferowane kanały: Określają, skąd użytkownicy czerpią informacje i w jaki sposób wchodzą w interakcję z produktami.

Jak wypełnić szablon persony użytkownika

Posiadanie szablonu to świetny początek, ale jest on bezużyteczny, jeśli zawiera same założenia.

Persony oparte na stereotypach zamiast na rzeczywistych spostrzeżeniach prowadzą zespoły do tworzenia niewłaściwych rozwiązań. Postępuj zgodnie z tym procesem, aby stworzyć opartą na danych personę, która dokładnie odzwierciedla Twoją grupę celową.

Krok Co należy zrobić Dlaczego ma to znaczenie Najpierw zbierz dane z badań użytkowników Przed otwarciem dowolnego szablonu zbierz dane z wywiadów z użytkownikami, ankiet klientów, analiz produktów i zgłoszeń do wsparcia technicznego. Persony oparte na założeniach zawodzą. Prawdziwe dane zapewniają dokładność i zapobiegają domysłom. Szablon planu badań użytkowników ClickUp pomaga uporządkować ten krytyczny pierwszy krok. Identyfikacja wzorców i segmentów Grupuj użytkowników na podstawie wspólnych celów, zachowań i problemów, aby znaleźć odrębne klastry. Ujawnia znaczące segmenty zamiast niejasnych, zbyt ogólnych person. Wypełnij dane demograficzne Przypisz realistyczne imię, zakres wiekowy, tytuł i lokalizację na podstawie wzorców badawczych. Oparty na rzeczywistości i zapobiegający karykaturalnym przedstawieniom Opisz cele i motywacje Określ, co użytkownik chce osiągnąć i jakie wyniki wpływają na jego decyzje. Skupia się na wynikach, na których im zależy, a nie tylko na funkcjach, z których korzystają. Rejestruj frustracje i problemy Rejestruj przeszkody, skargi i powtarzające się problemy wynikające z badań. Wyjaśnia problemy, które Twój produkt musi rozwiązać. Dodaj kontekst behawioralny Uwzględnij preferowane narzędzia, styl komunikacji i wzorce podejmowania decyzji. Pomaga projektować doświadczenia, które są intuicyjne i dostosowane do rzeczywistych cykli pracy. Dodaj cytat lub scenariusz Dodaj krótki, reprezentatywny cytat, który oddaje sposób myślenia użytkowników. Humanizuje personę i ułatwia Teams identyfikację z nią oraz zapamiętanie jej.

📖 Więcej informacji: Metody badań użytkowników służące poprawie doświadczeń użytkowników

Szablony person użytkowników Xtensio

Jeśli potrzebujesz szybko stworzyć dopracowaną personę, możesz skorzystać z narzędzia takiego jak Xtensio.

Jest to platforma dokumentów do współpracy znana z wizualnych szablonów typu „przeciągnij i upuść”, które pomagają tworzyć „folio” do udostępniania bez konieczności angażowania projektanta.

Zrozumienie konkretnych funkcji pomoże Ci wybrać odpowiedni punkt wyjścia. Oto nasze zestawienie najlepszych szablonów Xtensio do badań użytkowników.

1. Szablon persony użytkownika autorstwa Xtensio

za pośrednictwem Xtensio

Jest to podstawowy szablon Xtensio służący do tworzenia od podstaw podstawowych person, co sprawia, że jest on często wybierany przez zespoły produktowe i UX. Ten szablon person użytkownika zapewnia bardzo wizualny układ z modułowymi sekcjami, które można dostosować do własnych badań.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Sekcja biograficzna: zawiera przestrzeń na imię i nazwisko, zdjęcie, kluczowe dane demograficzne oraz historię.

Suwaki osobowości: Oferują wizualne skale do przedstawiania cech osobowości, takich jak introwertyczność vs. ekstrawertyczność lub analityczność vs. kreatywność.

Tabela celów i frustracji: Wyświetla porównanie tego, czego chce użytkownik, z tym, co go blokuje.

Sympatia do marki: zapewnia dedykowaną przestrzeń do tworzenia notatek dotyczących marek, narzędzi lub influencerów, których persona śledzi lub podziwia.

2. Szablon porównania person użytkowników autorstwa Xtensio

za pośrednictwem Xtensio

Szablon porównania person użytkowników pomaga ustalić priorytety pracy, umożliwiając bezpośrednie porównanie wielu person. Jest to szczególnie przydatne, gdy zespół musi zdecydować, na którym segmencie użytkowników skupić się przy wprowadzaniu nowej funkcji lub produktu.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Równoległe kolumny: Wyświetla kluczowe atrybuty każdej persony w dopasowanych wierszach, ułatwiając przeglądanie.

Format szybkiego przeglądu: umożliwia interesariuszom porównanie danych demograficznych, celów i problemów na pierwszy rzut oka.

Wsparcie w ustalaniu priorytetów: pomaga zespołom podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które potrzeby person są najważniejsze i należy się nimi zająć w pierwszej kolejności.

3. Szablon mapy podróży klienta oparty na personach autorstwa Xtensio

za pośrednictwem Xtensio

Szablon mapy podróży klienta oparty na personach od Xtension łączy szczegóły dotyczące person z etapami mapy podróży klienta, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów marketingowych i zajmujących się doświadczeniami klientów.

Pomaga do dostosowania kampanii i punktów kontaktu do sposobu, w jaki konkretny typ użytkownika przechodzi od świadomości do lojalności.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Etapy podróży: przedstawiają doświadczenia użytkownika w fazach świadomości, rozważania, decyzji i utrzymania.

Mapowanie punktów kontaktu: identyfikuje miejsca, w których persona wchodzi w interakcję z Twoją marką na każdym etapie swojej podróży.

Emocjonalna podróż: oddaje uczucia persony — frustrację, podekscytowanie lub dezorientację — w każdym punkcie kontaktu.

Problemy na każdym etapie: Podkreśla konkretne frustracje, które pojawiają się w trakcie podróży użytkownika.

4. Szablon mapy empatii użytkownika autorstwa Xtensio

za pośrednictwem Xtensio

Szablon mapy empatii użytkownika firmy Xtensio koncentruje się na zrozumieniu człowieka stojącego za zachowaniem. Zamiast mapować podróż w czasie, zagłębia się w to, co użytkownik myśli, czuje, widzi, słyszy, mówi i robi. Ten szablon jest idealny dla zespołów produktowych, projektantów UX i badaczy, którzy chcą uzyskać głębszy wgląd w motywacje przed zdefiniowaniem funkcji lub komunikatów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Myśli i odczucia: odzwierciedla wewnętrzne motywacje, obawy, aspiracje i czynniki emocjonalne.

Widzi: Dokumentuje środowisko użytkownika, czynniki wpływające na niego, konkurencję i bodźce zewnętrzne kształtujące postrzeganie.

Słyszy: Rozpoznaje komunikaty od współpracowników, liderów, mediów i branży, które mają wpływ na decyzje.

Mówi i robi: Podkreśla obserwowalne zachowania, działania i deklarowane postawy.

Trudności i korzyści: definiuje frustracje, które należy wyeliminować, oraz pożądane wyniki, które należy wzmocnić.

Przejrzystość zorientowana na człowieka: pozwala Teams skupić się na rzeczywistych doświadczeniach, a nie na założeniach lub powierzchownych danych demograficznych.

📖 Więcej informacji: Jak napisać raport z testów użyteczności

Ograniczenia związane z używaniem szablonów Xtensio dla person użytkowników

Stworzenie atrakcyjnej wizualnie persony w narzędziu takim jak Xtensio wydaje się sukcesem, ale radość z tego często nie trwa długo.

Największą frustracją jest to, że persona jest teraz statycznym plikiem, całkowicie oderwanym od miejsca, w którym Twój zespół faktycznie wykonuje swoją pracę. Powoduje to efekt domina problemów, które podważają sam cel tworzenia persony.

Rozproszenie kontekstu — sytuacja, w której zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji, przełączanie się między aplikacjami i szukanie plików na wielu niepołączonych platformach.

W rzeczywistości 62% pracowników twierdzi, że codziennie poświęca zbyt dużo czasu na wyszukiwanie informacji, co zmusza zespół do ciągłego przełączania się między narzędziem do zarządzania projektami a dokumentem dotyczącym person.

W rzeczywistości większość osób po prostu przestaje odwoływać się do person, ponieważ przejście na oddzielne narzędzie do zarządzania projektami wymaga zbyt dużego wysiłku. Piękny dokument, który stworzyłeś, pokrywa się cyfrowym kurzem, a Twój zespół wraca do podejmowania decyzji w oparciu o przeczucia.

Oto kluczowe limity, które należy wziąć pod uwagę:

Dokumenty samodzielne: Persony znajdują się w oddzielnym narzędziu, co powoduje rozłączenie z pracą nad projektem i utrudnia odwoływanie się do nich podczas Persony znajdują się w oddzielnym narzędziu, co powoduje rozłączenie z pracą nad projektem i utrudnia odwoływanie się do nich podczas planowania sprintów lub dyskusji na temat funkcji.

Brak natywnej integracji zadań lub projektów: Nie można bezpośrednio powiązać persony z funkcjami, sprintami lub historiami użytkowników, co wymaga ręcznego tworzenia odnośników, co rzadko jest zrobione.

Ograniczona współpraca poza komentarzami: Chociaż dostępna jest edycja w czasie rzeczywistym, nie ma Chociaż dostępna jest edycja w czasie rzeczywistym, nie ma wbudowanego zarządzania cyklem pracy w zakresie zatwierdzania person, aktualizacji lub śledzenia wersji powiązanych z cyklami produktowymi.

Brak pomocy AI: Data powstania jest całkowicie ręczna, bez funkcji AI pomagających generować lub udoskonalać zawartość person na podstawie badań.

Ograniczenia dotyczące udostępniania: Chociaż można je udostępniać za pomocą linków, integracja tych person z szerszymi narzędziami obszaru roboczego wymaga wyeksportowania ich do formatu PDF lub skopiowania i wklejenia zawartości w innym miejscu.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Szablony person użytkowników ClickUp dla zespołów ds. produktów, UX i marketingu

Twoje persony użytkowników nie powinny być zapomnianymi artefaktami. Kiedy tworzysz je w miejscu, w którym pracujesz, stają się one żywymi dokumentami, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

Zamiast tworzyć profile w jednym narzędziu i zarządzać projektami w innym, możesz połączyć wszystko w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym za pomocą ClickUp.

1. Szablon person użytkownika autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Grupuj i zarządzaj profilami użytkowników na interaktywnej tablicy Kanban, korzystając z szablonu profilu użytkownika ClickUp.

Persony są przydatne tylko wtedy, gdy znajdują się tam, gdzie odbywa się praca. Szablon persony użytkownika ClickUp pomaga dokumentować cele, zachowania, problemy i kontekst w formacie, który jest łatwy do aktualizowania, udostępniania interesariuszom i wykorzystywania podczas planowania, projektowania i realizacji.

Wykorzystaj je, aby przekształcić rozproszone notatki badawcze w jedno źródło informacji, które Twój zespół może faktycznie wykorzystać.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Integracja z ClickUp Docs : Twórz szczegółowe opisy person z bogatymi opcjami formatowania nagłówków, obrazów i tabelek, aby ożywić swoich użytkowników. : Twórz szczegółowe opisy person z bogatymi opcjami formatowania nagłówków, obrazów i tabelek, aby ożywić swoich użytkowników.

Pola niestandardowe ClickUp : śledź i filtruj kluczowe atrybuty person, takie jak tytuł stanowiska, umiejętności techniczne i główne cele, korzystając ze strukturalnych danych. śledź i filtruj kluczowe atrybuty person, takie jak tytuł stanowiska, umiejętności techniczne i główne cele, korzystając ze strukturalnych danych.

Łączenie zadań: Połącz dokument dotyczący person bezpośrednio ze specyfikacjami funkcji, historiami użytkowników i zadaniami projektowymi, aby zapewnić spójność kontekstu z pracą.

Wsparcie ClickUp Brain: Wykorzystaj AI do generowania szkiców zawartości dla swojej persony lub natychmiastowego podsumowywania notatek badawczych, aby przyspieszyć proces tworzenia.

2. Szablon profilu klienta autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uchwyć kluczowe cechy swoich użytkowników za pomocą tego szablonu.

Chociaż persony są fikcyjne, profile klientów dokumentują rzeczywistych, istniejących klientów.

Szablon profilu klienta od ClickUp zapewnia zespołom sprzedaży, powodzenia i obsługi klienta spójny sposób śledzenia danych firmograficznych, sygnałów zakupowych, kontekstu użytkowania i historii powiązań, dzięki czemu przekazywanie spraw jest bardziej przejrzyste, a działania marketingowe pozostają spersonalizowane.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Szczegóły konta: śledź nazwę firmy, wielkość, branżę i historię powiązań.

Wzory zakupów: dokumentuj, które produkty zostały zakupione, jak często i jaka była średnia wartość zamówienia.

Preferencje komunikacyjne: przygotuj notatkę z preferowanymi metodami kontaktu i rejestruj historię interakcji, aby spersonalizować działania komunikacyjne.

Wskaźniki wartości w całym okresie użytkowania: Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki, takie jak całkowity wygenerowany przychód i potencjalne ryzyko utraty klientów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Przyspiesz proces tworzenia person dzięki ClickUp Brain, naszej wbudowanej funkcji AI. Może ona tworzyć sekcje person, podsumowywać badania i sugerować problemy na podstawie Twoich notatek. Eliminuje to ręczną pracę i pozwala skupić się na spostrzeżeniach. Twórz elementy akcji jako zadania z opisami za pomocą ClickUp Brain.

3. Szablon tablicy empatii autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź ćwiczenie mapowania empatii jednym kliknięciem dzięki temu szablonowi.

Zanim sfinalizujesz personę, musisz zrozumieć, czego doświadczają użytkownicy w danej chwili. Ten szablon Tablicy empatii autorstwa ClickUp zapewnia zespołom wspólną przestrzeń do rejestrowania tego, co użytkownicy mówią, myślą, robią i czują, a następnie uzgadniania najważniejszych tematów wynikających z badań lub warsztatów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Współpracująca tablica: użyj użyj tablic ClickUp do burzy mózgów w czasie rzeczywistym z notatkami samoprzylepnymi i łącznikami.

Kwadrant „Mówi”: Zapisz bezpośrednie cytaty i kluczowe frazy z wywiadów z użytkownikami.

Kwadrant myśli: przeprowadź burzę mózgów na temat tego, co użytkownicy mogą myśleć, ale nie mówią głośno.

Kwadrant uczuć: Zidentyfikuj reakcje emocjonalne, takie jak frustracja, dezorientacja lub podekscytowanie.

4. Szablon planu badań użytkowników autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz uporządkowane, wydajne i wnikliwe plany badań dzięki szablonowi planu badań użytkowników ClickUp.

Dobre persony i decyzje dotyczące UX zaczynają się od planu, który jasno określa, czego chcesz się dowiedzieć i w jaki sposób.

Zasoby takie jak szablon planu badań użytkowników od ClickUp pomagają zdefiniować cele, metody, kryteria rekrutacji i osie czasu, dzięki czemu interesariusze mogą wcześnie uzgodnić działania, a wyniki badań są łatwiejsze do wykorzystania.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Cele badawcze: Jasno określ, na jakie pytania musisz odpowiedzieć w ramach badania.

Metodologia: Opisz swoje podejście, niezależnie od tego, czy chodzi o wywiady z użytkownikami, ankiety czy testy użyteczności.

Kryteria uczestnictwa: Określ dane demograficzne i zachowania użytkowników, których chcesz rekrutować.

Oś czasu i wyniki: Określ jasne oczekiwania dotyczące terminu przeprowadzenia badań i oczekiwanych wyników.

🎥 Jednym ze sposobów zapewnienia, że persony mają wpływ na strategiczne decyzje dotyczące produktów, jest włączenie ich do opisów produktów. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne opisy produktów, które sprawiają, że potrzeby użytkowników pozostają w centrum procesu planowania:

5. Szablon badań użytkowników autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Analizuj zachowania użytkowników i opinie za pomocą szablonu badań użytkowników ClickUp.

Surowe badania stają się wartościowe dopiero wtedy, gdy zostaną uporządkowane w spójne dowody i jasne wnioski. Szablon badań użytkowników ClickUp pomaga rejestrować sesje, gromadzić obserwacje i syntetyzować wyniki wszystkich uczestników, dzięki czemu można dostrzec powtarzające się wzorce, a zespoły produktowe mogą ustalić priorytety poprawek.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Śledzenie uczestników: Prowadź rejestr osób, które wzięły udział w badaniu, oraz ich odpowiednich danych demograficznych.

Notatki z obserwacji: Zapisuj surowe notatki i obserwacje z każdej sesji użytkownika.

Tagowanie spostrzeżeń: kategoryzuj swoje spostrzeżenia według tematu lub atrybutu persony, aby łatwo dostrzegać wzorce.

Sekcje syntezy: Utwórz dedykowane obszary, aby podsumować kluczowe wzorce, które pojawiają się u wielu uczestników.

6. Szablon przepływu użytkowników autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz szczegółowe ścieżki użytkowników od momentu wejścia na stronę do konwersji, korzystając z szablonu mapy myśli ClickUp User Flow.

Przepływy użytkowników sprawiają, że to, co niewidoczne, staje się widoczne: pokazują, w jaki sposób ludzie faktycznie poruszają się po procesie, gdzie podejmują decyzje i gdzie pojawiają się tarcia. Wizualny szablon, taki jak Szablon przepływu użytkowników ClickUp ( oparty na Tablicy), pomaga mapować ścieżki od początku do końca, a następnie wykorzystać tę mapę do określenia wymagań, zmian UX i planów testów.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Odniesienia do ekranów: Dodaj wizualne przedstawienia każdego interfejsu, aby ułatwić śledzenie przepływu.

Punkty decyzyjne: użyj łączników, aby pokazać, gdzie użytkownicy dokonują wyborów, które prowadzą ich różnymi ścieżkami.

Ścieżki realizacji zadań: Zmapuj najczęstsze — i najbardziej frustrujące — drogi, którymi użytkownicy podążają, aby osiągnąć swoje cele.

Przepływy specyficzne dla person: Twórz różne przepływy użytkowników dla każdej z person, aby podkreślić ich unikalne zachowania.

7. Szablon mapowania historii użytkownika autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Sporządź przejrzystą i pewną mapę podróży użytkownika, korzystając z szablonu mapowania historii użytkownika ClickUp.

Mapy historii pomagają zespołom ustalać priorytety pracy w oparciu o ścieżkę użytkownika, a nie tylko płaskie zaległości.

Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp zapewnia wizualną strukturę do organizowania działań, sekwencjonowania wyników i identyfikowania najmniejszych realnych wydań, przy jednoczesnym zachowaniu spójności między produktem, projektem i inżynierią.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Struktura tablicy wizualnej: użyj tablicy ClickUp Whiteboard, aby stworzyć widok ogólny na ścieżkę użytkownika.

Backbone: Narysuj mapę głównych działań użytkowników w górnej części Tablicy.

Walking skeleton: Określ minimalny zestaw Określ minimalny zestaw historii użytkowników potrzebny do stworzenia funkcjonalnego produktu.

Tagi person: oznaczaj historie według person, którym służą, co pozwoli Ci filtrować mapę i skupić się na doświadczeniach konkretnego użytkownika.

8. Szablon historii użytkownika autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i zarządzaj historiami użytkowników od celów do faz wydawania dzięki szablonowi historii użytkownika ClickUp.

Historia jest przydatna tylko wtedy, gdy jest jasna, możliwa do przetestowania i powiązana z rzeczywistym wynikiem użytkownika.

Ten szablon historii użytkownika od ClickUp pomaga zespołom uchwycić intencje użytkowników w spójnej strukturze, a następnie dołączyć załączniki z kryteriami akceptacji i szacunkami, dzięki czemu historie są gotowe do planowania i realizacji.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Odniesienie do persony: Połącz każdą historię użytkownika bezpośrednio z odpowiadającym jej dokumentem persony, aby uzyskać pełny kontekst.

Kryteria akceptacji: Zdefiniuj konkretne warunki, które muszą być spełnione, aby historia została uznana za zakończoną.

Punkty historii: użyj pola niestandardowego, aby przypisać szacunkowe nakłady pracy, co pozwoli na lepsze planowanie sprintów i śledzenie prędkości.

9. Szablon zadań do wykonania autorstwa ClickUp

Pobierz darmowy szablon Użyj tego szablonu, aby uchwycić motywacje i cele użytkowników.

Persony opisują, kim są użytkownicy, ale JTBD rejestruje, co próbują osiągnąć i dlaczego.

Aby to ułatwić, przeprowadź ćwiczenie myślowe z wykorzystaniem szablonu zadań do wykonania firmy ClickUp . Pomaga on zespołom udokumentować sytuację, motywację, pożądane wyniki i alternatywy, dzięki czemu decyzje dotyczące produktu koncentrują się na podstawowym „zadaniu”, a nie tylko na żądaniach dotyczących funkcji.

🌼 Dlaczego pokochasz ten szablon

Opisy zadań: Jasno określ, co użytkownik próbuje osiągnąć w danej sytuacji, korzystając z Jasno określ, co użytkownik próbuje osiągnąć w danej sytuacji, korzystając z przykładów cyklu pracy.

Okoliczności: Udokumentuj kontekst, w jakim pojawia się zadanie, oraz przyczyny jego powstania.

Pożądane wyniki: Zdefiniuj, jak wygląda powodzenie z perspektywy użytkownika.

Konkurencyjne alternatywy: Zidentyfikuj inne rozwiązania — w tym niecyfrowe — które użytkownicy mogą „wynająć” do zrobienia tej samej pracy.

Co zrobić po utworzeniu persony użytkownika

Stworzenie persony użytkownika to dopiero pierwszy krok.

Jeśli chcesz, aby był to coś więcej niż tylko ładny dokument, musisz aktywnie włączyć go do codziennych cykli pracy swojego zespołu. W przeciwnym razie szybko stanie się on przestarzały i zostanie zignorowany.

Udostępnij wszystkim pracownikom działów produktu, projektowania, inżynierii, marketingu i wsparcia technicznego: Persona jest bezużyteczna, jeśli jest ukryta w folderze. Udostępnij ją wszystkim pracownikom.

Powiązanie person z rzeczywistą pracą: Wyeliminuj przełączanie się między kontekstami, Wyeliminuj przełączanie się między kontekstami, łącząc cykle pracy i dokumenty dotyczące person bezpośrednio ze specyfikacjami funkcji, historiami użytkowników i zadaniami projektowymi. Dzięki ClickUp możesz połączyć dokumenty ClickUp z zadaniami ClickUp, dzięki czemu kontekst użytkownika jest zawsze dostępny za jednym kliknięciem.

Odwołuj się do person podczas podejmowania decyzji: Kiedy Twój zespół dyskutuje nad funkcjami lub priorytetami, wyrób sobie nawyk zadawania pytania: „Komu to służy?”. Dzięki temu dyskusje będą oparte na rzeczywistych potrzebach użytkowników, a nie osobistych opiniach.

Planuj regularne przeglądy: potrzeby i zachowania użytkowników ewoluują. Ustaw potrzeby i zachowania użytkowników ewoluują. Ustaw powtarzające się zadanie ClickUp , aby przeprowadzać audyty UX w celu przeglądu i weryfikacji person co kwartał w oparciu o nowe badania i opinie klientów.

Aktualizuj profile dzięki AI: zamiast ręcznie przeglądać nowe badania, użyj ClickUp Brain, aby podsumować wyniki i zaproponować aktualizacje dokumentów dotyczących profili. Dzięki temu łatwo utrzymasz aktualność i dokładność swoich profili.

Twórz historie użytkowników za pomocą ClickUp

Najlepsze persony użytkowników to dokumenty robocze. Kształtują one dyskusje dotyczące planu działania, wpływają na treść tekstów, pomagają ustalać priorytety i dyskretnie towarzyszą każdej rozmowie na temat „dlaczego to tworzymy?”.

Jednak profile użytkowników są przydatne tylko wtedy, gdy pozostają w połączeniu z rzeczywistością. Wraz ze zmianami zachowań klientów, pojawianiem się nowych segmentów i ewolucją wzorców opinii, profile użytkowników powinny ewoluować wraz z nimi.

Właśnie tam pojawia się różnica. Gdy badania użytkowników są powiązane z zadaniami, specyfikacjami funkcji, planami sprintów i wątkami opinii, Twoje persony przestają być teoretyczne. Stają się operacyjne.

Możesz bezpośrednio połączyć wyniki badań z inicjatywami, śledzić, które problemy są rozwiązywane, i aktualizować segmenty w miarę napływania nowych danych. Zamiast zgadywać, czego potrzebują użytkownicy, Twój zespół pracuje w oparciu o wspólne, widoczne źródło informacji.

Chcesz tworzyć profile, które są bezpośrednio połączone z Twoim produktem i ewoluują wraz z Twoimi klientami? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo.

Często zadawane pytania

Większość zespołów korzysta z trzech do pięciu głównych person. To wystarcza, aby uchwycić znaczącą różnorodność użytkowników bez rozmywania uwagi lub utrudniania ustalania priorytetów.

Szablon persony użytkownika tworzy fikcyjną reprezentację idealnego użytkownika, która służy jako wskazówka przy projektowaniu produktu, natomiast szablon profilu klienta dokumentuje prawdziwych, istniejących klientów, co stanowi źródło informacji dla działu sprzedaży i zarządzania kontami.

Tak, ClickUp Brain może tworzyć sekcje person, podsumowywać notatki badawcze i sugerować problemy lub cele na podstawie wprowadzonych danych, co przyspiesza proces tworzenia.

Możesz udostępniać dokumenty ClickUp Docs i tablice ClickUp Whiteboards za pomocą publicznych linków z dostępem tylko do przeglądania. Możesz również eksportować je do formatu PDF dla interesariuszy, którzy preferują dokumenty statyczne.