10 najlepszych narzędzi AI dla kierownictwa sprzedaży

Wraz z ewoluującymi wymaganiami klientów i konkurencją, kierownictwo sprzedaży znajduje się pod większą presją niż kiedykolwiek.

Wprowadź: narzędzia AI do sprzedaży.

Od automatyzacji raportowania potencjalnych klientów i ujawniania ryzyka związanego z transakcjami po analizę wyników przedstawicieli handlowych i poprawę dokładności prognoz — te narzędzia ułatwiają życie.

Poniżej przedstawiamy najlepsze narzędzia AI dla kierownictwa sprzedaży, w tym kluczowe funkcje, limity i plany cenowe, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję.

Poniżej przedstawiono czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu narzędzi AI do sprzedaży:

Integracja z systemem CRM: synchronizacja z Salesforce, HubSpot lub innym systemem rejestracji danych w celu zapewnienia dokładności danych dotyczących transakcji i działań.

Generuje hiperpersonalizowane działania marketingowe: tworzy projekty wiadomości e-mail i komunikatów na podstawie etapu transakcji, wcześniejszych interakcji i sygnałów od kupujących w procesie sprzedaży.

Współpraca międzyfunkcyjna: Ułatwia komunikację między zespołami sprzedaży i marketingu poprzez synchronizację danych kampanii, źródeł potencjalnych klientów i sygnałów zaangażowania z aktywnością w procesie sprzedaży.

Priorytetowe traktowanie działań o wysokiej wartości: ocenia potencjalnych klientów i możliwości oraz wskazuje najlepsze kolejne kroki w oparciu o jakość danych dotyczących transakcji.

Automatyzacja spotkań i działań następczych: automatyczne transkrypcje rozmów, wyodrębnianie elementów do wykonania i tworzenie podsumowań.

Zapewnia proaktywny wgląd w proces sprzedaży: sygnalizuje transakcje zagrożone, przewiduje wyniki i wcześnie ostrzega o zmianach w procesie sprzedaży.

Oferuje wsparcie dla wielokanałowego poszukiwania potencjalnych klientów: pozyskuje potencjalnych klientów, wzbogaca kontakty i nawiązuje kontakt za pośrednictwem e-maila, telefonu i mediów społecznościowych – wszystkich kanałów, z których korzysta Twój zespół sprzedaży.

Kontekstowa AI: Rozumie etapy transakcji, kondycję potencjalnych klientów, dane CRM, przeszłe rozmowy i aktywność zespołu.

Agenci AI: Oferuje asystentów sprzedaży AI, którzy mogą śledzić utknięte transakcje, przygotowywać przedstawicieli przed rozmowami, automatycznie wykrywać ryzyka i utrzymywać przepływ potencjalnych klientów bez ręcznego nadzoru ze strony przedstawicieli handlowych.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze sztucznej inteligencji w zespołach sprzedaży, to wideo jest przyjaznym dla początkujących przewodnikiem zawierającym porady i wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy.

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi AI dla sprzedaży, które warto wypróbować 👇

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zadania oparte na AI, inteligencja kontekstowa, automatyzacja, pulpity nawigacyjne Zespoły, które chcą zunifikowanej realizacji sprzedaży w zakresie zadań, transakcji i przekazywania spraw Free Forever; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb Enterprise. HubSpot Sales Hub Ujednolicony system CRM, przygotowanie spotkań z wykorzystaniem AI, podręczniki, prognoza Zespoły ds. przychodów tworzące scentralizowany, kompleksowy system operacyjny sprzedaży Bezpłatne; płatne plany od 20 USD/miesiąc za użytkownika Salesforce Einstein AI, Agentforce, Enterprise CRM, prognozy analityczne Organizacje sprzedaży Enterprise potrzebujące zaawansowanych prognoz i kontroli opartych na AI Niestandardowe ceny Clari Wykrywanie utraty przychodów, prognoza, sygnały zaangażowania Zespoły kierownicze skupiające się na widoczności przychodów i prognozowaniu z uwzględnieniem ryzyka Niestandardowe ceny Gong Analiza połączeń telefonicznych, śledzenie metodologii, spostrzeżenia coachingowe Zespoły sprzedaży stawiające na coaching, przestrzeganie metodologii i jakość realizacji Niestandardowe ceny Apollo AI Pozyskiwanie klientów, wzbogacanie danych, sekwencjonowanie działań wychodzących, analityka Zespoły, które chcą kontrolowanego, powtarzalnego procesu data powstania potencjalnych klientów i procesu sprzedaży Free; płatne plany od 59 USD/miesiąc za użytkownika Płynnie. AI Wykrywanie potencjalnych klientów, weryfikacja, synchronizacja CRM Zespoły standaryzujące jakość potencjalnych klientów i cele dla poszczególnych przedstawicieli handlowych Free; niestandardowe ceny Clay Ujednolicenie danych, sygnały intencji, ustalanie priorytetów przedstawicieli handlowych Teams GTM potrzebujące ujednoliconej analizy kontaktów i priorytetyzacji opartej na intencjach Free; płatne plany od 149 USD/miesiąc za użytkownika Outreach. io Ocena kondycji transakcji, osie czasu zaangażowania, prognoza Zespoły zarządzające złożonymi cyklami transakcyjnymi i realizacją opartą na zaangażowaniu Niestandardowe ceny Fireflies. /AI Nagrywanie rozmów, kontrola jakości, podsumowania, analiza nastrojów Organizacje sprzedażowe wymagające kontroli jakości połączeń i widoczności rozmów na dużą skalę Free; płatne plany od 18 USD/miesiąc za użytkownika

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami AI dla kierownictwa sprzedaży:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowej automatyzacji cyklu pracy sprzedaży)

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy zadania, procesy, komunikację zespołową i narzędzia AI w jednym miejscu.

Nie musisz przełączać się między dziesiątkami narzędzi, aby zarządzać kontaktami, aktualizować CRM lub przygotowywać się do spotkań.

W centrum tego wszystkiego znajduje się ClickUp dla zespołów sprzedaży. Zobaczmy, jak pomaga on budować skalowalne cykle pracy na każdym etapie cyklu sprzedaży.

Wykryj ryzyko związane z transakcją, zanim wpłynie ono na Twoje prognozy, korzystając z ClickUp Brain.

Potrzebujesz kontekstu, aby rozpocząć dzień? ClickUp Brain, kontekstowy asystent AI, generuje podsumowania potencjalnych klientów i raporty prognoz. Zawsze wiesz, na jakim etapie są transakcje, które możliwości wymagają uwagi i jak Twój zespół śledzi cele.

Na pierwszy rzut oka możesz dostrzec ryzyka, wąskie gardła i konta o wysokim priorytecie, co pozwala skoncentrować wysiłki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania i trendy dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI ClickUp.

Ponadto ClickUp Brain pomaga w realizacji następujących zadań:

Generuj natychmiastowe podsumowania potencjalnych klientów i prognoz

Wcześnie identyfikuj nieaktywne możliwości, opóźnione działania następcze i luki w procesie sprzedaży, aby móc interweniować, zanim wpłyną one na przychody.

Wykorzystaj ClickUp Brain jako narzędzie AI do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży, podsumowań spotkań i umów w oparciu o kontekst konta i wcześniejsze interakcje.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain może również ujawniać informacje z rozmów sprzedażowych, umożliwiając przeszukiwanie wszystkich transkrypcji. Jak to zrobić? Nie zapomnij zaprosić ClickUp AI Notetaker do udziału w rozmowach, aby automatycznie je nagrywać i transkrybować. Uzyskaj przeszukiwalne transkrypcje dzięki ClickUp AI Notetaker.

Powierz powtarzalne cykle pracy agentom ClickUp.

Agenci ClickUp działają jak członkowie zespołu AI, którzy monitorują Twój obszar roboczy ClickUp i automatycznie podejmują działania w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasady i kontekst.

Zamiast polegać na przedstawicielach handlowych, którzy muszą pamiętać o każdym działaniu następczym, aktualizacji lub przekazaniu sprawy, agenci działają nieprzerwanie w tle, ograniczając konieczność ręcznego nadzoru i poprawiając higienę procesu sprzedaży. Agenci AI pomagają w następujących kwestiach:

Automatyczne przypisywanie i ustalanie priorytetów dla nowych potencjalnych klientów: kieruj potencjalnych klientów o wysokiej wartości do odpowiedniego przedstawiciela handlowego na podstawie kryteriów ICP, terytorium lub wielkości transakcji.

Uruchamiaj wyzwalacze działań następczych w przypadku transakcji, które utknęły w martwym punkcie: wykrywaj brak aktywności lub pominięte zadania i automatycznie twórz przypomnienia lub powiadamiaj zainteresowane strony.

Zapewnij spójność procesu sprzedaży: aktualizuj statusy, oznaczaj transakcje i utrzymuj porządek w rejestrach CRM bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Generuj i rozpowszechniaj aktualizacje statusu: kompiluj zmiany w transakcjach i przesunięcia w procesie sprzedaży w formie podsumowań, które można udostępniać kierownictwu do przeglądu.

Poświęcaj mniej czasu na kontrolowanie procesów, a więcej na realizację strategii przychodowej dzięki ClickUp Agents.

📌 Przykład: Gdy potencjalny klient o wysokiej wartości, spełniający kryteria ICP, zgłasza się za pośrednictwem formularza, narzędzie do automatyzacji sprzedaży przypisuje go do starszego specjalisty ds. sprzedaży, przyczepia etykietę do transakcji w obszarze roboczym i wysyła powiadomienie do wiceprezesa ds. sprzedaży na czacie.

Natychmiastowe wyszukiwanie transakcji, informacji lub rozmów dzięki funkcji Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search umożliwia kierownictwu sprzedaży przeszukiwanie całego obszaru roboczego ClickUp i podłączonych narzędzi przy użyciu języka naturalnego.

Zamiast ręcznie przeszukiwać zapisy CRM, transkrypcje rozmów, wątki czatów i dokumenty, możesz zadać pytanie typu „Które transakcje z Enterprise są zagrożone w tym kwartale?” i uzyskać natychmiastowe, bogate w kontekst odpowiedzi.

Pobierają one informacje z zadań ClickUp, dokumentów, komentarzy, transkrypcji rozmów i zintegrowanych narzędzi, aby ujawnić dokładne aktualizacje, decyzje i sygnały kupujących, których potrzebujesz.

Przeszukuj wszystkie aplikacje, narzędzia i dane w połączonych obszarach roboczych, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi za pomocą funkcji Enterprise Search.

Ta ujednolicona warstwa wyszukiwania zapewnia pełny kontekst przed sporządzeniem prognozy, szkoleniem przedstawicieli handlowych lub przystąpieniem do przeglądu transakcji o wysokiej wartości.

Śledź stan potencjalnych klientów, cele dotyczące przychodów i postępy w realizacji transakcji w jednym miejscu.

Szablon Sales Tracker firmy ClickUp zapewnia kierownictwu sprzedaży scentralizowany system do monitorowania transakcji, celów dotyczących przychodów, wyników produktów i miesięcznych postępów w sprzedaży. Pomaga on wyeliminować luki w widoczności i zapewnia stałą wiedzę na temat stanu przychodów.

Pobierz bezpłatny szablon Skorzystaj z szablonu Sales Tracker firmy ClickUp, aby ocenić wyniki swojego zespołu i lepiej zarządzać procesem sprzedaży.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj jasny obraz przychodów, marż zysku i celów dla poszczególnych produktów, transakcji lub okresów czasu.

Śledź postępy transakcji i status celów w czasie rzeczywistym, aby wcześnie identyfikować sukcesy i zagrożenia.

Porządkuj dane sprzedażowe według miesięcy, produktów lub etapów procesu sprzedaży, aby przyspieszyć raportowanie i przeglądy.

Zastąp ręcznie tworzone arkusze kalkulacyjne ustrukturyzowanym systemem, który zapewni spójność działań Twojego zespołu w zakresie wydajności.

Najlepsze funkcje ClickUp

Scentralizuj dokumentację: użyj użyj ClickUp Docs do tworzenia, udostępniania i utrzymywania aktualnej dokumentacji powiązanej bezpośrednio z Twoimi cyklami pracy.

Współpracuj w czasie rzeczywistym: Umożliwiaj komunikację w czasie rzeczywistym, bogatą w kontekst, bezpośrednio przy swoich zadaniach dzięki Umożliwiaj komunikację w czasie rzeczywistym, bogatą w kontekst, bezpośrednio przy swoich zadaniach dzięki ClickUp Chat.

Twórz prezentacje sprzedażowe: używaj używaj ClickUp Clips do nagrywania, transkrypcji i podsumowywania rozmów, zamieniając długie prezentacje w krótkie kolejne kroki i elementy dla zespołu sprzedaży.

Eliminuj wąskie gardła: Twórz niestandardowe Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp , aby wizualizować postępy za pomocą wykresów przepływu skumulowanego, burnup, burndown lub prędkości.

Śledź każdy potencjalny kontakt: skorzystaj z skorzystaj z ClickUp CRM , aby śledzić potencjalnych klientów, transakcje i działania sprzedażowe w czasie rzeczywistym, a następnie przełączaj się między ponad 15 niestandardowymi widokami , aby dopasować je do sposobu pracy Twojego zespołu.

Ogranicz ilość rutynowych zadań: Twórz Twórz automatyzacje ClickUp za pomocą listy rozwijanej lub prostych podpowiedzi w języku angielskim w ClickUp Brain, aby obsługiwać powtarzalne zadania sprzedażowe oparte na regułach, takie jak automatyczne przypisywanie nowych potencjalnych klientów, aktualizowanie etapów transakcji po podpisaniu umowy, wysyłanie przypomnień o dalszych działaniach lub tworzenie zadań przekazywania po zamknięciu okazji.

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp

tabela cenowa

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. HubSpot Sales Hub (najlepszy do tworzenia systemu operacyjnego generującego przychody)

za pośrednictwem HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub to oparte na AI oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, które pomaga w prowadzeniu ujednoliconego, przewidywalnego procesu sprzedaży. Centralizuje ono potencjalnych klientów, transakcje, zadania i działania w jednym obszarze roboczym, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym w tym, co dzieje się w całym zespole.

Możesz koordynować wielokanałowe przepływy wychodzące, łączące automatyczne wiadomości e-mail, zadania LinkedIn i przypomnienia o połączeniach. Skorzystaj z pomocy AI w przygotowywaniu spotkań, działaniach następczych i sporządzaniu notatek, dzięki czemu ważne informacje dotyczące transakcji nigdy nie zginą w skrzynkach odbiorczych lub systemach CRM.

AI pomaga w tworzeniu codziennego planu działania dla każdego przedstawiciela handlowego i klasyfikowaniu potencjalnych klientów na podstawie prawdopodobieństwa sfinalizowania transakcji. Można również łatwo zidentyfikować ryzykowne możliwości, przeprowadzić prognozę zmian w procesie sprzedaży i generować gotowe do wysłania oferty.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Wykorzystaj AI do automatycznego przygotowywania podsumowań spotkań i projektów działań następczych na podstawie rejestrów połączeń, historii wiadomości e-mail oraz synchronizacji kalendarza z Google i Office 365.

Wdrażaj oparte na AI przepływy czatu i agenty e-maila, aby odpowiadać na zapytania, kwalifikować potencjalnych klientów i przekierowywać rozmowy do spotkań lub rekordów CRM.

Twórz przydatne podręczniki, które wyposażą Twój zespół w najlepsze praktyki, taktyki i strategie dla różnych etapów procesu sprzedaży dzięki narzędziom AI zwiększającym wydajność platformy.

Limity HubSpot Sales Hub

Platforma staje się coraz droższa wraz ze wzrostem zespołu, a wiele zaawansowanych funkcji jest dostępnych tylko w planach wyższych poziomów.

Ceny HubSpot Sales Hub

Free

Pakiet startowy: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalny: 100 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 150 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 490 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot Sales Hub?

Użytkownik G2 mówi:

Najbardziej podoba mi się HubSpot Sales Hub ze względu na łatwość obsługi i centralizację Wszystkiego w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie transakcjami, śledzenie komunikacji, planowanie działań następczych i utrzymywanie widoczności w całym procesie sprzedaży jest bardzo proste.

Najbardziej podoba mi się HubSpot Sales Hub ze względu na łatwość obsługi i centralizację Wszystkiego w jednym miejscu. Dzięki temu zarządzanie transakcjami, śledzenie komunikacji, planowanie działań następczych i utrzymywanie widoczności w całym procesie sprzedaży jest bardzo proste.

3. Salesforce (najlepsze rozwiązanie do analizy biznesowej i prognozowania wspomaganego AI)

za pośrednictwem Salesforce

Dzięki Einsteinowi, zintegrowanej warstwie AI Salesforce, oraz Agentforce, narzędziu do tworzenia agentów, możesz wbudować agentów AI do sprzedaży bezpośrednio w prognozę, zarządzanie transakcjami i realizację. Przekształca dane CRM w operacyjną inteligencję na żywo w całym cyklu sprzedaży.

Twój zespół sprzedaży może korzystać z Einstein do tworzenia wiadomości e-mail, podsumowań rozmów telefonicznych i działań następczych wzbogaconych o kontekst klienta. Pozwala to przeszukiwać wszystkie rozmowy sprzedażowe przy użyciu języka naturalnego i podkreśla wzorce, takie jak zastrzeżenia dotyczące cen lub wzmianki o konkurencji, w całym procesie sprzedaży.

Dzięki Agentforce możesz wdrożyć narzędzia AI dla agentów, korzystając z predefiniowanych tematów, działań i szablonów do kwalifikacji potencjalnych klientów i aktualizacji możliwości sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesforce

Dodaj unikalne słowa kluczowe, które Einstein będzie sygnalizował podczas rozmów, takie jak produkty konkurencji, funkcje lub wszelkie wzmianki mające kluczowe znaczenie dla sfinalizowania transakcji.

Uruchamiaj alerty, gdy kluczowy interesariusz w celu zmienia pracę lub gdy raport finansowy firmy zawiera wzmiankę o problemie, który rozwiązuje Twoje narzędzie.

Śledź postępy transakcji, trendy na podstawie analizy głosu i wideo, kontekst z odpowiednich wiadomości e-mail oraz niestandardowe raporty.

Ograniczenia Salesforce

Szeroki zakres funkcji i opcji konfiguracyjnych może wydawać się przytłaczający, a początkowe ustawienia często wymagają wiedzy technicznej.

Ceny Salesforce

Einstein: Niestandardowe ceny

Flex Credits: 500 USD za 100 kredytów

Rozmowy: 2 USD za rozmowę

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,4/5 (ponad 93 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 380 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Salesforce w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Salesforce Agentforce zapewnia potężną, elastyczną platformę, która usprawnia interakcje z klientami i automatyzuje powtarzalne zadania. Bardzo podoba mi się to, jak płynnie integruje się z Salesforce CRM, ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, sprawami i zapytaniami klientów w jednym miejscu.

Salesforce Agentforce zapewnia potężną, elastyczną platformę, która usprawnia interakcje z klientami i realizuje automatyzację powtarzalnych zadań. Bardzo podoba mi się to, jak płynnie integruje się z Salesforce CRM, ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, sprawami i zapytaniami klientów w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę użyteczni, najczęściej udzielaną odpowiedzią nie była szybkość ani moc. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że potrzebują agenta, który doskonale rozumie kontekst ich pracy. Ma to sens, ponieważ większość agentów AI ponosi porażkę, gdy nie rozumie, dlaczego podjęto określone decyzje lub jak powinien przebiegać przepływ pracy. Ponieważ super agenci zachowują kontekst, pamiętają poprzednie decyzje i działają w sposób ciągły, są w stanie działać znacznie bardziej niezawodnie niż agenci oparci na podpowiedziach. Pracują na podstawie historii obszarów roboczych, pozostają aktywni w miarę rozwoju pracy i działają w ramach jasnych granic uprawnień i ścieżek audytu. Kiedy sztuczna inteligencja zrozumie zadanie i wykona je bezpiecznie, poczujesz się tak, jakbyś pracował z wirtualnym współpracownikiem, na którym naprawdę możesz polegać.

4. Clari (najlepsze rozwiązanie do koordynacji przychodów i prognozowania z uwzględnieniem ryzyka)

za pośrednictwem Clari

Clari to platforma do koordynacji przychodów Enterprise. Możesz scentralizować odpowiednie materiały dotyczące transakcji, aby wszyscy byli na bieżąco i mieli spójne informacje, co umożliwia płynniejszą współpracę i przekazywanie zadań.

RevAI skanuje cały cykl pracy, w tym wiadomości e-mail, zaproszenia kalendarza, wiadomości Slack i aktualizacje CRM, aby porównać to, co mówi przedstawiciel handlowy, z tym, co pokazują dane.

W zakresie analizy rozmów masz do dyspozycji Copilot. Transkrybuje on rozmowy w czasie rzeczywistym i generuje karty bitewne, które umożliwiają przedstawicielom handlowym reagowanie na zastrzeżenia, zmieniać kierunek rozmów i skuteczniej finalizować transakcje. To narzędzie AI rejestruje również sygnały od kupujących i wysyła je bezpośrednio do systemu, aby udoskonalić prognozę i kontrolę potencjalnych klientów.

Narzędzie do automatyzacji oparte na AI, Groove, usprawnia poszukiwanie potencjalnych klientów, nawiązywanie kontaktów i działania następcze poprzez automatyzację powtarzalnych cykli pracy sprzedaży. Pomaga przedstawicielom handlowym zachować spójność w działaniach, jednocześnie zapewniając kierownictwu widoczność w zakresie aktywności i wyników w całym procesie sprzedaży.

Najlepsze funkcje Clari

Wykorzystaj korporacyjne agenty AI, które na bieżąco analizują możliwości, sygnalizują ryzyko, zalecają kolejne kroki i przeprowadzają automatyzację działań następczych, aby poprawić kondycję procesu sprzedaży i dokładność prognoz w całym cyklu przychodów.

Pisz wiadomości e-mail, wykorzystując kontekst możliwości, rolę nabywcy i sygnały zaangażowania, aby lepiej spersonalizować poszukiwanie potencjalnych klientów.

Synchronizuj zmiany w procesie sprzedaży i dynamicznie oceniaj transakcje typu „Commit” i „Best Case” za pomocą uczenia maszynowego (ML) w celu uzyskania prognoz w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Clari

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że wyszukiwanie transakcji z poprzednich kwartałów lub przeglądanie wyników z poprzednich okresów może wymagać dodatkowego wysiłku.

Ceny Clari

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clari

G2: 4,6/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Clari mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Wykorzystanie Clari do usprawnienia prognozowania sprzedaży okazało się niezwykle pomocne. Szybko uzyskuję wgląd w moje cele kwartalne i transakcje, które muszę sfinalizować, a sposób, w jaki Clari klasyfikuje transakcje według kategorii prognoz, znacznie ułatwia wszystko. Raportowanie do mojego bezpośredniego przełożonego stało się znacznie prostsze — po prostu aktualizuję moją tygodniową prognozę, a on natychmiast otrzymuje jasny przegląd sytuacji.

Wykorzystanie Clari do usprawnienia prognozowania sprzedaży okazało się niezwykle pomocne. Szybko uzyskuję wgląd w moje cele kwartalne i transakcje, które muszę sfinalizować, a sposób, w jaki Clari klasyfikuje transakcje według kategorii prognoz, znacznie ułatwia wszystko. Raportowanie do mojego bezpośredniego przełożonego stało się znacznie prostsze — po prostu aktualizuję moją tygodniową prognozę, a on natychmiast otrzymuje jasny przegląd sytuacji.

⭐ Bonus: Przykłady agentów AI dla każdego przypadku użycia

5. Gong (najlepszy do coachingu na dużą skalę i realizacji transakcji opartych na dowodach)

za pośrednictwem Gong

Gong to platforma analizująca przychody, która pozwala uruchamiać sprawdzone sekwencje, dostosowywać kroki i przeprowadzać automatyzację działań następczych, aby każda transakcja była realizowana. To narzędzie AI do sprzedaży zapewnia wgląd w konta, transakcje i kontakty poprzez zadawanie pytań asystentowi AI.

Ponadto Gong Forecast analizuje ponad 300 punktów danych w ramach wskaźnika prawdopodobieństwa zawarcia transakcji (Deal Likelihood Score), aby przewidzieć, które transakcje mają największe szanse na realizację.

Dzięki Gong Engage możesz prowadzić śledzenie wszystkiego, od pozyskiwania potencjalnych klientów po współczynniki konwersji i skuteczność wiadomości e-mail, a także centralnie monitorować wyniki swoich przedstawicieli handlowych.

Korzystasz z konkretnej metodologii sprzedaży, takiej jak MEDDIC, SPIN lub Challenger? Możesz ją podłączyć do Gong, aby platforma stale skanowała każdą rozmowę, e-mail i spotkanie.

Najlepsze funkcje Gong

Transkrybuj rozmowy z klientami, aby uzyskać kluczowe informacje i zapewnić swoim zespołom wspólną widoczność w zakresie tego, co dzieje się podczas rzeczywistych rozmów.

Określ cele klientów, problemy i dynamikę podejmowania decyzji w różnych regionach i przełóż je na preferowany język.

Otrzymuj szczegółowe, poparte dowodami raporty, które wyjaśniają trendy i przyczyny źródłowe, a nie tylko wielkość aktywności.

Limits of Gong

Model prognozy platformy może być zbyt sztywny dla zespołów, które nie działają wyłącznie w oparciu o kwoty oparte na przychodach.

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,7/5 (ponad 6430 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 550 recenzji)

Co o Gong mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

W Gong najbardziej podoba mi się widoczność rozmów sprzedażowych. Możliwość przeglądania rozmów, sprawdzania kluczowych momentów i zrozumienia, co faktycznie wydarzyło się podczas transakcji, jest niezwykle cenna. Nagrania rozmów, transkrypcje i analizy AI ułatwiają dostrzeżenie wzorców dotyczących zastrzeżeń, wzmianek o konkurencji i kolejnych kroków bez konieczności ponownego oglądania całych rozmów.

W Gong najbardziej podoba mi się widoczność rozmów sprzedażowych. Możliwość przeglądania rozmów, sprawdzania kluczowych momentów i zrozumienia, co faktycznie wydarzyło się podczas transakcji, jest niezwykle cenna. Nagrania rozmów, transkrypcje i analizy AI ułatwiają dostrzeżenie wzorców dotyczących zastrzeżeń, wzmianek o konkurencji i kolejnych kroków bez konieczności ponownego oglądania całych rozmów.

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w marketingu zawartości dla zespołów B2B

6. Apollo AI (najlepsze do kontrolowanego generowania potencjalnych klientów i zarządzania działaniami zewnętrznymi)

za pośrednictwem Apollo AI

Apollo AI to platforma analizy sprzedaży, która daje Ci kontrolę nad tworzeniem potencjalnych klientów, a nie tylko nad ich finalizacją. Możesz przechowywać i zarządzać danymi potencjalnych klientów, aktywnością i historią transakcji w jednym obszarze roboczym.

Korzystając z funkcji AI PowerUps, możesz wyodrębnić sygnały intencyjne ze stron internetowych firm, zmian stanowisk pracy i danych publicznych, a następnie wprowadzić ten kontekst bezpośrednio do sekwencji wychodzących. Pokazuje to przedstawicielom handlowym, jak dokładnie wykorzystać sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań związanych z pozyskiwaniem klientów.

Narzędzie to zapewnia również analizę rozmów, karty wyników i narzędzia do śledzenia słów kluczowych, które oceniają połączenia i wiadomości według określonych kryteriów.

Najlepsze funkcje Apollo AI

Pisz zakończone wiadomości e-mail lub tylko określone fragmenty, które są zgodne z tonem i stylem Twojej marki.

Sprawdź wskaźniki otwarć, wskaźniki odpowiedzi i wpływ na proces sprzedaży dzięki panelom wydajności w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj dostęp do informacji o kontaktach i kontach przed spotkaniem, aby wyjaśnić kontekst i lepiej poinformować kierunek sprzedaży.

Limits of Apollo AI

Interfejs może wydawać się przytłaczający ze względu na liczbę dostępnych filtrów i opcji, co wydłuża czas wdrażania.

Ceny Apollo AI

Osobiste: Free

Podstawowy: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja: 149 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Apollo AI

G2: 4,7/5 (ponad 9330 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 380 recenzji)

Co mówią o Apollo AI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Apollo wyróżnia się tym, jak szybko przekształca poszukiwanie potencjalnych klientów w działanie. Zamiast tracić czas na przechodzenie między narzędziami do gromadzenia danych, wzbogacania i nawiązywania kontaktów, wszystko znajduje się w jednym cyklu pracy. Możliwość filtrowania potencjalnych klientów według określonych kryteriów i natychmiastowego umieszczania ich w sekwencjach sprawia, że wysiłek wychodzący jest szybszy i bardziej ukierunkowany, zwłaszcza w przypadku zespołów B2B.

Apollo wyróżnia się tym, jak szybko przekształca poszukiwanie potencjalnych klientów w działanie. Zamiast tracić czas na przechodzenie między narzędziami do gromadzenia danych, wzbogacania i nawiązywania kontaktów, wszystko znajduje się w jednym cyklu pracy. Możliwość filtrowania potencjalnych klientów według określonych kryteriów i natychmiastowego umieszczania ich w sekwencjach sprawia, że wysiłek wychodzący jest szybszy i bardziej ukierunkowany, zwłaszcza w przypadku zespołów B2B.

👀 Czy wiesz, że... Badania analizujące tysiące rozmów sprzedażowych B2B pokazują, że najlepsi przedstawiciele handlowi zadają 11–14 pytań podczas jednej rozmowy, podczas gdy przeciętni przedstawiciele zadają znacznie mniej pytań. Platformy analizujące rozmowy wykorzystują ten punkt odniesienia do szkolenia przedstawicieli handlowych w zakresie jakości odkrywania.

7. Seamless. AI (najlepsze rozwiązanie do skalowalnej kontroli jakości potencjalnych klientów)

za pośrednictwem Seamless.AI / AI

Seamless. AI to przede wszystkim platforma do analizy sprzedaży w czasie rzeczywistym i generowania leadów, która pomaga zespołom sprzedaży wyszukiwać, weryfikować i wzbogacać dane kontaktowe w celu nawiązywania kontaktów na dużą skalę.

W przypadku SDR automatyzuje ono wyszukiwanie potencjalnych klientów, tworzenie list i wprowadzanie danych. Nie ma potrzeby ręcznego wyszukiwania danych kontaktowych. AI nieustannie wyszukuje i weryfikuje adresy e-mail, numery telefonów i informacje o firmach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu przedstawiciele handlowi zawsze pracują na podstawie dokładnych danych.

Dla kierownictwa sprzedaży i wiceprezesów ds. sprzedaży wartość leży w rozwoju potencjału sprzedaży i precyzji targetowania. Zapewnia ono w czasie rzeczywistym informacje o kontaktach B2B, sygnały intencyjne i wzbogacenie CRM dla Twoich zespołów, aby mogły one realizować wysokiej jakości możliwości i utrzymywać stały przepływ kwalifikowanych potencjalnych klientów.

Płynność działania. Najlepsze funkcje AI

Wybierz z biblioteki gotowych podpowiedzi dotyczących zadań, takich jak kontakty na LinkedIn i wiadomości głosowe, a następnie spersonalizuj kluczowe pola, takie jak nazwa firmy lub rola, przed wysłaniem.

Przechwytuj, weryfikuj i przesyłaj dane potencjalnych klientów z mediów społecznościowych i stron internetowych B2B bezpośrednio do systemu CRM w czasie rzeczywistym za pomocą rozszerzenia Chrome.

Korzystaj z narzędzi do połączeń zarówno dla wybierania numerów Twilio, jak i ręcznego rejestrowania, zapewniając, że każda kontakt jest rejestrowany i spójny.

Płynność. Limity AI

Niektórzy użytkownicy zauważają, że podczas tworzenia obszernych list kredyty mogą wyczerpywać się szybciej niż oczekiwano, a jakość wyników nie zawsze jest z góry przewidywalna.

Płynne. Ceny AI

Free

Niestandardowe ceny

Płynne. Oceny i recenzje AI

G2: 4,4/5 (ponad 5260 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Seamless AI w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

W Seamless. AI najbardziej podoba mi się dokładność i kompleksowość danych kontaktowych, zwłaszcza przy identyfikowaniu decydentów i potencjalnych klientów. Po ponad dwóch latach pracy z platformą w różnych firmach przekonałem się na własne oczy, jak potężnym narzędziem jest ona zarówno do pozyskiwania nowych klientów, jak i wzbogacania naszej istniejącej bazy danych.

W Seamless. AI najbardziej podoba mi się dokładność i kompleksowość danych kontaktowych, zwłaszcza przy identyfikowaniu decydentów i potencjalnych klientów. Po ponad dwóch latach pracy z platformą w różnych firmach przekonałem się na własne oczy, jak potężnym narzędziem jest ona zarówno do pozyskiwania nowych klientów, jak i wzbogacania naszej istniejącej bazy danych.

Jeśli rozważasz zastosowanie agentów AI w sprzedaży, w tym przewodniku przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje 👇

Clay to platforma danych oparta na AI dla zespołów Go-to-Market (GTM), która umożliwia importowanie milionów rekordów z systemu CRM za pomocą jednego kliknięcia.

Na przykład, jeśli dane potencjalnych klientów są niekompletne lub rozproszone w różnych źródłach, narzędzie wykorzystuje identyfikatory, takie jak adresy e-mail, aby połączyć rekordy i wzbogacić je w jeden, kanoniczny profil.

Silnik AI Rhythm pobiera sygnały z całego stosu technologicznego (intencje G2, odwiedziny stron internetowych, otwarcia wiadomości e-mail i widoki DocuSign) i generuje jedną, uszeregowaną według priorytetów listę zadań do zrobienia dla każdego przedstawiciela handlowego. Potraktuj to jako skutecznego asystenta wykonawczego AI dla kierowników sprzedaży.

A jeśli potencjalny klient o wysokiej wartości nagle odwiedza stronę z cennikiem, Rhythm natychmiast przenosi go na początek kolejki. Narzędzie posiada również agenta Conductor, który wyjaśnia „dlaczego” za każdym zadaniem, pomagając Ci szkolić przedstawicieli handlowych w zakresie konkretnych intencji kupujących, które były wyzwalaczem działania.

Najlepsze funkcje Clay

Monitoruj, które firmy przeglądają Twoją stronę, jak bardzo są zaangażowane i jak często do niej wracają, a następnie automatycznie powiadamiaj swoich przedstawicieli handlowych, aby mogli podjąć natychmiastowe działania.

Powielaj dowolny cykl pracy wzbogacania danych za pomocą AI, w tym podsumowywanie studiów przypadków, klientów firm, wyszukiwanie raportów finansowych i nie tylko.

Poszukaj konkretnych, unikalnych cech najlepiej dopasowanych klientów, korzystając z agentów badawczych AI firmy Clay, aby sklasyfikować lub podsumować dostępne informacje.

Ograniczenia gliny

Przetwarzanie i synchronizacja dużych zbiorów danych na platformie może zająć trochę czasu, spowalniając dalsze cykle pracy sprzedaży.

Ceny gliny

Free

Pakiet startowy: 149 USD/miesiąc

Explorer: 349 USD/miesiąc

Pro: 800 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Clay

G2: 4,8/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Clay mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się interaktywność i łatwość obsługi Clay. Integruje się on z wieloma narzędziami i źródłami, z których już korzystam, dzięki czemu jest wygodny w użyciu. Bardzo doceniam również Sculptor i Sequencer, które są potężnymi narzędziami do eksperymentowania z kampaniami wychodzącymi, wyszukiwania podobnych kontaktów i generowania tekstów promocyjnych.

Bardzo podoba mi się interaktywność i łatwość obsługi Clay. Integruje się on z wieloma narzędziami i źródłami, z których już korzystam, dzięki czemu jest wygodny w użyciu. Bardzo doceniam również Sculptor i Sequencer, które są potężnymi narzędziami do eksperymentowania z kampaniami wychodzącymi, wyszukiwania podobnych kontaktów i generowania tekstów promocyjnych.

9. Outreach. io (najlepsze rozwiązanie do realizacji przychodów oparte na AI)

za pośrednictwem Outreach AI Agents

Outreach.io system cyklu pracy oparty na AI, który działa w oparciu o aktywność przedstawicieli handlowych, zaangażowanie kupujących i stan potencjalnych klientów, koordynując działania na różnych kontach.

Istnieją agenci AI dla prawie każdego przypadku użycia w procesie sprzedaży. Na przykład agent badawczy łączy dane rozmów z Outreach z danymi dotyczącymi zaangażowania własnego i publicznymi danymi stron trzecich, aby tworzyć strategie zwiększające przychody.

Agent ds. przychodów zarządza zadaniami związanymi z pozyskiwaniem klientów w imieniu przedstawicieli handlowych. Agent identyfikuje konta o wysokim poziomie zainteresowania, pozyskuje nowe kontakty i tworzy trafne, skuteczne komunikaty mające na celu zwiększenie wskaźnika odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Outreach.io

Otrzymuj automatyczne aktualizacje pól dotyczących szans sprzedaży na podstawie kluczowych sygnałów wykrytych podczas rozmów telefonicznych i spotkań z Deal Agent.

Uzyskaj zwięzłe podsumowanie ostatnich działań klienta wygenerowane przez AI i uzyskaj odpowiedzi na najpilniejsze pytania.

Wykorzystaj AI na żywo, aby wykrywać elementy omówione podczas rozmów na żywo i dodawać je do transkrypcji spotkań.

Ograniczenia Outreach.io

Platforma może wydawać się nieporęczna w codziennym użytkowaniu, a integracje, szczególnie z narzędziami takimi jak Nooks, są według raportowania pozbawione inteligencji kontekstowej.

Ceny Outreach.io

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Outreach.io

G2 : 4,3/5 (ponad 3500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Outreach.io w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Szablony wiadomości e-mail i połączeń telefonicznych są niezwykle pomocne w masowym wysyłaniu aktualizacji do moich klientów. Mój zespół ds. wsparcia i zespoły marketingowe mogą przesyłać szablony i cele komunikacyjne (bez podtekstów), a wysyłanie tych niestandardowych wiadomości e-mail jest szybkie i wydajne — jest to szczególnie pomocne, biorąc pod uwagę, że zarządzam setkami klientów i muszę działać szybko! Bardzo łatwo zintegrowałem to z moim cyklem pracy.

Szablony wiadomości e-mail i połączeń telefonicznych są niezwykle pomocne w masowym wysyłaniu aktualizacji do moich klientów. Mój zespół ds. wsparcia i zespoły marketingowe mogą przesyłać szablony i cele komunikacyjne (bez podtekstów), a wysyłanie tych niestandardowych wiadomości e-mail jest szybkie i wydajne — jest to szczególnie pomocne, biorąc pod uwagę, że zarządzam setkami klientów i muszę działać szybko! Bardzo łatwo zintegrowałem to z moim cyklem pracy.

📚 Przeczytaj również: Jak przeprowadzić automatyzację procesu sprzedaży za pomocą AI

10. Fireflies. AI (najlepsze rozwiązanie do kontroli jakości połączeń w całym przedsiębiorstwie i rejestrowania sygnałów konwersacyjnych)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies.ai, asystent spotkań oparty na AI, automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa je, transkrybuje i podsumowuje każdą rozmowę.

Jego wartość strategiczna polega na automatyzacji kontroli jakości, co czyni go konkretnym przykładem transformacji biznesowej poprzez konwergencję AI, gdzie inteligencja rozmów sprzedażowych, coaching i prognoza funkcjonują jako jeden system.

Możesz ustawić punkty odniesienia dla wysokiej jakości rozmowy handlowej: radzenie sobie z zastrzeżeniami, pozycjonowanie konkurencji i głębokość odkrywania. Następnie narzędzie skanuje każdą rozmowę i zaznacza miejsca, w których przedstawiciele handlowi odbiegają od normy, przypisując im oceny pozytywne lub negatywne na podstawie rzeczywistych zachowań.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Zautomatyzuj spotkania dzięki AI SDR i rekruterom, którzy uczestniczą w nich i przemawiają w Twoim imieniu.

Otrzymuj dostosowane podsumowania po rozmowach telefonicznych zawierające wnioski, elementy do podjęcia i kluczowe decyzje.

Analizuj ton rozmowy i język, aby zidentyfikować nastroje potencjalnych klientów i potencjalne ryzyko związane z transakcją.

Limits of Fireflies.ai

W rzadkich przypadkach dokonywano raportowania, że dźwięki w tle i nakładające się głosy mogą czasami zmniejszać dokładność transkrypcji.

Ceny Fireflies. AI

Osobiste: Free

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Fireflies. AI – oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 720 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 280 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fireflies AI?

Użytkownik G2 mówi:

Uwielbiam używać Fireflies.ai do nagrywania moich spotkań, ponieważ eliminuje to konieczność robienia notatek podczas nich, co znacznie oszczędza mi czas i pozwala mi bardziej skupić się i zaangażować w dyskusje. Natychmiast otrzymuję podsumowanie spotkania, które jest wysokiej jakości, dzięki czemu mogę mieć pewność, że bez opóźnień otrzymam wszystkie kluczowe informacje.

Uwielbiam używać Fireflies.ai do nagrywania moich spotkań, ponieważ eliminuje to konieczność robienia notatek podczas nich, co znacznie oszczędza mi czas i pozwala mi bardziej skupić się i zaangażować w dyskusje. Natychmiast otrzymuję podsumowanie spotkania, które jest wysokiej jakości, dzięki czemu mogę mieć pewność, że bez opóźnień otrzymam wszystkie kluczowe informacje.

