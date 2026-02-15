Jak działa wiedza o firmie w ChatGPT (+ alternatywy)

Zespoły tracą co tydzień wiele godzin na wyszukiwanie decyzji, plików i aktualizacji statusu rozproszonych w różnych aplikacjach w miejscu pracy. Koszt jest realny: wolniejsze wykonywanie zadań, powielanie pracy i ciągłe przerwy, które rozpraszają uwagę pracowników.

ChatGPT Company Knowledge firmy OpenAI pomaga poprzez połączenie ChatGPT z narzędziami w miejscu pracy, dzięki czemu zespoły mogą zadawać pytania w języku naturalnym i uzyskiwać odpowiedzi oparte na wewnętrznych źródłach wraz z cytatami. Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak to działa, porównuje tę funkcję z ClickUp Enterprise Search i przedstawia jasny sposób wyboru odpowiedniego podejścia do cyklu pracy i zestawu narzędzi.

Czym jest ChatGPT Company Knowledge?

Potrzebujesz odpowiedzi, o której wiesz, że gdzieś istnieje w cyfrowym świecie Twojej firmy — obejmującym obecnie średnio 101 różnych aplikacji SaaS — ale jest ona gdzieś ukryta. Czy znajduje się w wątku Slacka? W dokumencie Google? W aktualizacji projektu? Czas stracony na zastanawianie się, gdzie szukać, znacznie obniża wydajność i powoduje zatrzymanie pracy z powodu prostego pytania. A najgorsze jest to, że wpadamy w pętlę „fałszywych startów”: otwieramy trzy aplikacje, wyszukujemy niewłaściwe terminy, znajdujemy nieaktualną wersję, a potem i tak pytamy kogoś o pomoc.

Jest to problem rozproszenia kontekstu — zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji w niepołączonych aplikacjach, szukanie plików i powtarzanie aktualizacji na wielu platformach — i właśnie to rozwiązuje zintegrowany obszar roboczy AI — pojedyncza, bezpieczna platforma, na której projekty, dokumenty, rozmowy i analizy współistnieją z AI wbudowaną jako warstwa inteligencji — taka jak ClickUp. Mówiąc prościej: mniej miejsc, w których można ukryć informacje, oznacza mniej miejsc do przeszukiwania.

ChatGPT Company Knowledge to funkcja OpenAI dla przedsiębiorstw, która łączy interfejs ChatGPT z aplikacjami używanymi w miejscu pracy. Dzięki niej Ty i Twój zespół możecie zadawać pytania prostym językiem angielskim i uzyskiwać generowane przez AI odpowiedzi pochodzące bezpośrednio z danych Twojej firmy. Funkcja ta została zaprojektowana specjalnie dla abonentów planów ChatGPT Business, Enterprise i Edu. Można ją traktować jako „ChatGPT, ale skierowaną do systemów wewnętrznych zamiast do otwartej sieci internetowej”.

Koniec z niekończącym się ręcznym wyszukiwaniem. Zamiast przeszukiwać wiele narzędzi, wystarczy zadać jedno pytanie, aby uzyskać kontekstową odpowiedź z jasnymi odniesieniami do oryginalnych dokumentów źródłowych. Rozwiązanie to respektuje również istniejące uprawnienia, dzięki czemu użytkownik widzi tylko te informacje, do których ma już dostęp. Ma to znaczenie, ponieważ zapobiega sytuacji, w której „pomocna sztuczna inteligencja” zamienia się w „ups, właśnie ujawniłem poufny dokument”.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twój obszar roboczy może to zmienić. Przedstawiamy ClickUp Brain. Zapewnia on natychmiastowe wgląd i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Jak działa ChatGPT Company Knowledge?

W ujęciu ogólnym funkcja Company Knowledge składa się z trzech kroków: przeprowadź połączenie narzędzi, wykonaj indeksację zawartości, a następnie zadaj pytania z włączonym trybem Company Knowledge. Cykl pracy jest prosty. Administrator w Twojej organizacji zaczyna od przeprowadzenia połączenia aplikacji w miejscu pracy z ChatGPT za pomocą gotowych łączników danych.

W przypadku wszelkich nieobsługiwanych lub niestandardowych narzędzi wewnętrznych zespół IT może utworzyć niestandardowe złącza MCP (Model Context Protocol). Jest to ścieżka „przynieś własne złącze” dla systemów wewnętrznych, niszowych aplikacji lub zastrzeżonych baz danych.

Aby lepiej zrozumieć technologię leżącą u podstaw wiedzy o firmie, w tym wideo wyjaśniono podstawy przetwarzania zapytań i udzielania odpowiedzi przez ChatGPT:

Po połączeniu funkcja Company Knowledge umożliwia ChatGPT przeszukiwanie zatwierdzonych aplikacji w miejscu pracy i pobieranie odpowiednich informacji po włączeniu jej na czacie.

za pośrednictwem ChatGPT

Została zaprojektowana tak, aby respektować istniejące uprawnienia z tych aplikacji, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko te informacje, do których mają już dostęp.

Aby zadać pytanie, rozpocznij nową rozmowę i wybierz opcję „Company Knowledge” w oknie tworzenia wiadomości (lub włącz ją w menu narzędzi w istniejącej rozmowie). Następnie możesz zadać pytanie prostym językiem angielskim. ChatGPT przeszuka połączone źródła i zwróci zsyntetyzowaną odpowiedź wraz z cytatami odsyłającymi do dokumentów lub wiadomości, dzięki czemu możesz zweryfikować źródło informacji.

za pośrednictwem ChatGPT

Ponieważ wykorzystuje duży model językowy do interpretacji podpowiedzi, Company Knowledge może obsługiwać zapytania w języku naturalnym, które są szersze niż wyszukiwanie słów kluczowych, w tym pytania wymagające sprawdzenia wielu systemów.

OpenAI opisuje również tę funkcję jako umożliwiającą przeprowadzanie wielu wyszukiwań, porównywanie źródeł w celu rozwiązania sprzecznych szczegółów oraz stosowanie filtrowania opartego na dacie w przypadku pytań wrażliwych czasowo, takich jak „Co zdecydowaliśmy po ostatnim przeglądzie bezpieczeństwa?” lub „Co się zmieniło od stycznia?”.

Jeden kompromis: gdy funkcja Company Knowledge jest włączona, ChatGPT nie może przeglądać stron internetowych ani tworzyć wykresów i obrazów w tej samej rozmowie, ponieważ koncentruje się na generowaniu odpowiedzi opartych na połączeniach wewnętrznych źródeł i cytatach.

Porównanie ChatGPT Company Knowledge i ClickUp w skrócie

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy, oto krótkie porównanie. Jest to przydatne, jeśli znasz już realia swojego zespołu: „korzystamy z 12 narzędzi” kontra „chcemy mieć jedno miejsce do wykonywania pracy”.

Funkcja / Kategoria ClickUp ChatGPT Company Knowledge Wyszukiwanie oparte na AI ClickUp Brain z funkcją Connected Search — przeszukuje zadania, dokumenty, komentarze i zintegrowane aplikacje innych firm przy użyciu AI, która rozumie kontekst i zapytania w języku naturalnym. Wyszukiwanie oparte na GPT-5 w połączonych aplikacjach do pracy (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub itp.) z kontekstowymi odpowiedziami i cytatami źródeł. Łącza danych Ponad 1000 natywnych integracji, w tym Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot i niestandardowe połączenia API. Gotowe złącza dla Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp i innych. Dostępne są niestandardowe złącza MCP. Podejście do obszaru roboczego Zintegrowany obszar roboczy AI — projekty, dokumenty, czat i sztuczna inteligencja w jednym miejscu. Nie musisz przełączać się między narzędziami. Zewnętrzna warstwa AI, która zapewnia połączenie z istniejącymi narzędziami; wymaga przełączenia się do interfejsu ChatGPT w celu wyszukiwania zapytań dotyczących wiedzy. Kontrola uprawnień Uprawnienia oparte na rolach, SSO, bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa w ramach ujednoliconych obszarów roboczych. Respektuje istniejące uprawnienia z aplikacji połączonych w ramach połączenia; SSO, SCIM, lista dozwolonych adresów IP dostępna w wersji Enterprise. Wielkość zespołu Teams każdej wielkości — od osób indywidualnych po Enterprise Przeznaczone dla biznesu (małe i średnie zespoły), Enterprise (duże organizacje) oraz instytucji edukacyjnych (edu).

Przegląd wiedzy firmy ChatGPT

Jeśli Twój zespół już korzysta z ChatGPT w pracy, Company Knowledge to aktualizacja, która sprawi, że narzędzie to stanie się naprawdę przydatne dla Twojej firmy. Oto, co zyskujesz i co tracisz.

Zalety:

Wyszukiwanie kontekstowe oparte na GPT-5 : wykorzystuje zaawansowaną AI, aby zrozumieć, co masz na myśli, a nie tylko to, co wpisujesz. Dzięki temu może obsługiwać niejednoznaczne pytania i łączyć odpowiedzi z różnych dokumentów.

Gotowe złącza dla Enterprise : oferuje gotowe do użycia połączenia z narzędziami, z których korzysta większość firm, takimi jak Slack, SharePoint i Google Drive, a nowe są dodawane regularnie.

Przejrzystość cytatów : każda odpowiedź zawiera jasne cytaty, które pokazują dokładnie, z jakich źródeł korzystała AI. Możesz kliknąć te linki, aby przejść bezpośrednio do oryginalnego dokumentu lub wiadomości.

Dostęp z poszanowaniem uprawnień : narzędzie automatycznie przejmuje istniejące uprawnienia firmowe. Widoczne będą tylko dane, do których użytkownik ma już uprawnienia w innych aplikacjach.

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise: obejmuje takie funkcje, jak SSO, integracja SCIM i konfigurowalne przechowywanie danych. OpenAI oświadcza również, że domyślnie nie trenuje swoich modeli na danych pochodzących od klientów Business, Enterprise lub Edu.

Wady:

Wymaga płatnej subskrypcji ChatGPT : ta funkcja nie jest dostępna w planach bezpłatnych ani Plus. Twoja organizacja musi posiadać plan Business, Enterprise lub Edu.

Wyłącza inne funkcje, gdy jest aktywna : Po włączeniu funkcji Company Knowledge dla rozmowy nie można korzystać z przeglądarki internetowej ani generować obrazów i wykresów w tym samym czacie.

Wymagana ręczna aktywacja : należy pamiętać, aby kliknąć przełącznik „Company Knowledge” za każdym razem, gdy rozpoczynasz nową rozmowę, w której chcesz z niej skorzystać.

Ograniczone do połączonych aplikacji : wyszukiwanie ma dostęp tylko do informacji z narzędzi, które mają połączenie. Jeśli Twój zespół korzysta ze starszych wersji systemów lub niszowych aplikacji, może być konieczne stworzenie niestandardowego połączenia.

Zewnętrzne względem cyklu pracy: wymaga przerwania bieżącej czynności i przejścia do interfejsu ChatGPT w celu zadania pytania, co powoduje rozproszenie kontekstu zamiast jego ograniczenia.

Przegląd ClickUp

ClickUp rozwiązuje ten sam problem „gdzie wszystko jest?” z przeciwnej strony. Zamiast dodawać warstwę AI, zmniejsza liczbę miejsc, w których odbywa się praca, a następnie umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie i działanie w ramach tego systemu.

Zalety:

ClickUp Connected Search : Wyszukiwarka oparta na AI natychmiast znajduje informacje w zadaniach, dokumentach, komentarzach i zintegrowanych aplikacjach. Wykorzystuje rozumienie języka naturalnego, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie używasz dokładnych słów kluczowych. : Wyszukiwarka oparta na AI natychmiast znajduje informacje w zadaniach, dokumentach, komentarzach i zintegrowanych aplikacjach. Wykorzystuje rozumienie języka naturalnego, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie używasz dokładnych słów kluczowych.

Zintegrowany obszar roboczy oparty na AI : Twoje projekty, dokumenty, czat zespołowy i AI są dostępne na jednej platformie. Oznacza to, że wyszukiwanie i praca odbywają się w tym samym miejscu, co eliminuje konieczność przełączania się między narzędziami.

Ponad 1000 integracji : oferuje natywne połączenia z setkami narzędzi, takich jak Google Drive, Slack i Salesforce. Wyszukiwanie obejmuje wszystkie połączone narzędzia, wyświetlając wszystkie wyniki w jednym widoku.

Dostępne dla zespołów każdej wielkości : podstawowe funkcje, w tym wyszukiwanie oparte na AI, są dostępne dla osób indywidualnych i zespołów każdej wielkości. Bardziej zaawansowane funkcje AI są dostępne w : podstawowe funkcje, w tym wyszukiwanie oparte na AI, są dostępne dla osób indywidualnych i zespołów każdej wielkości. Bardziej zaawansowane funkcje AI są dostępne w ClickUp Brain MAX

Stworzone dla zespołów każdej wielkości: rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby działało dla wszystkich, od osób indywidualnych i małych zespołów po duże organizacje korporacyjne w różnych działach, takich jak produkt, inżynieria i projektowanie.

Wady:

Inne podejście niż zewnętrzna sztuczna inteligencja : ClickUp to zintegrowane środowisko pracy, a nie warstwa sztucznej inteligencji dodawana do innych narzędzi. Oznacza to, że zespoły intensywnie korzystające z wielu oddzielnych narzędzi mogą potrzebować konsolidacji swojej pracy, aby w pełni wykorzystać zalety tego rozwiązania.

Krzywa uczenia się dla pełnej platformy : Aby uzyskać największą wartość, musisz zrozumieć, jak współdziałają zadania ClickUp, dokumenty i struktura projektu ClickUp, co może zająć trochę czasu.

Funkcje AI różnią się w zależności od planu: podczas gdy podstawowe wyszukiwanie AI jest powszechnie dostępne, bardziej zaawansowane funkcje Brain MAX wymagają aktualizacji, aby odblokować pełne możliwości.

ChatGPT Company Knowledge a ClickUp: porównanie funkcji

W przypadku rozwiązania do wyszukiwania wiedzy w przedsiębiorstwie liczy się to, jak dobrze sztuczna inteligencja rozumie użytkownika, z iloma narzędziami może się połączyć, jak bezpieczne są dane i które podejście najlepiej pasuje do cyklu pracy zespołu. Zamiast więc zadawać pytanie „która sztuczna inteligencja jest inteligentniejsza”, należy zadać pytanie „gdzie chcemy pracować?”.

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie oparte na AI

Frustracja związana z tradycyjnymi paskami wyszukiwania wynika z tego, że są one głupie. Znajdują tylko dokładne słowa kluczowe, zmuszając użytkownika do zgadywania właściwej terminologii. Nie znajdziesz dokumentu „Q3 Go-to-Market”, ponieważ wyszukałeś „Third Quarter Marketing Plan”, tracąc czas i otrzymując niekompletne informacje. Wyszukiwanie słów kluczowych zamienia każde pytanie w grę w zgadywanie.

Kontekstowe wyszukiwanie AI rozwiązuje ten problem, rozumiejąc intencje użytkownika. Pomaga również, gdy nie pamiętasz nazwy pliku, właściciela, a nawet narzędzia, w którym się znajduje.

Podejście ChatGPT: Wykorzystuje GPT-5 do syntezy informacji z wielu połączonych aplikacji w jedną, konwersacyjną odpowiedź. Jest skuteczny w łączeniu różnych fragmentów informacji z różnych systemów w celu udzielenia odpowiedzi na szerokie pytanie. Doskonale nadaje się do pytań typu „połącz kropki”, zwłaszcza gdy dowody znajdują się w wielu miejscach.

Podejście ClickUp: wyszukuj bezpośrednio w swoim obszarze roboczym za pomocą ClickUp Brain, dzięki czemu nie musisz opuszczać bieżącego zadania lub dokumentu. Odpowiadaj na pytania, wykonuj czynności i wyszukuj wszystko bez opuszczania bieżącego zadania lub dokumentu za pomocą ClickUp Brain Assistant. Doskonale radzi sobie z wyświetlaniem przydatnych informacji, takich jak zadania, terminy i osoby przypisane, tuż obok informacji, których szukasz. Nie tylko podaje więc odpowiedź, ale także przedstawia obiekt pracy.

@wzmianka Brain, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi bezpośrednio w miejscu pracy w ClickUp.

Werdykt: ChatGPT Company Knowledge oferuje bardziej zaawansowaną syntezę między narzędziami, podczas gdy ClickUp Brain zapewnia szybszy dostęp do praktycznego kontekstu pracy bez opuszczania obszaru roboczego. Jeśli Twoje pytania kończą się słowami „a potem muszę coś zrobić”, ClickUp wydaje się szybszy. Jeśli Twoje pytania kończą się słowami „podsumuj, co się stało”, ChatGPT wydaje się lepszy.

Łącza danych i integracje

Rozproszenie kontekstu uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu projektu bez otwierania dziesięciu różnych zakładek, co prowadzi do podejmowania błędnych decyzji przez zespoły dysponujące niekompletnymi danymi.

Rozwiązaniem jest system, który może nawiązać połączenie ze wszystkimi Twoimi narzędziami.

Podejście ChatGPT: opiera się na gotowych łącznikach danych dla popularnych aplikacji Enterprise. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które są głęboko osadzone w istniejącym zestawie narzędzi i nie zamierzają zmieniać swojego podstawowego cyklu pracy. Jest to podejście typu „spotkaj się z ludźmi tam, gdzie już pracują”, na dobre i na złe.

Podejście ClickUp: jako zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, zachęca do przeniesienia pracy na jedną platformę, aby wyeliminować rozproszenie kontekstu u źródła. Ujednolicenie wyszukiwania w aplikacjach zewnętrznych, takich jak Google Drive i Salesforce, dzięki Connected Search, przekształcając rozproszone dane w praktyczne informacje bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Polega to na „przeniesieniu pracy do jednego miejsca”, a następnie wykorzystaniu AI jako spoiwa.

Werdykt: Oba rozwiązania oferują szerokie możliwości integracji, ale służą różnym strategiom. ChatGPT zapewnia połączenia z istniejącymi narzędziami, a ClickUp je konsoliduje. Najlepszy wybór zależy więc od tego, czy Twoja organizacja optymalizuje posiadany stos, czy też przeprojektowuje przepływ pracy.

Bezpieczeństwo, prywatność i kontrola uprawnień

Jesteś gotowy do korzystania ze sztucznej inteligencji, ale obawiasz się udostępnić jej wszystkie poufne dane firmy. Kto ma dostęp do jakich informacji? Czy sztuczna inteligencja uczy się na podstawie Twoich prywatnych planów uruchomienia? Te obawy dotyczące bezpieczeństwa często powstrzymują zespoły przed wdrożeniem potężnych narzędzi AI, co powoduje utratę możliwości znacznego wzrostu wydajności.

Potrzebujesz rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym i przejrzystą kontrolę uprawnień.

Podejście ChatGPT: dziedziczy uprawnienia z podłączonych aplikacji, więc użytkownicy mogą widzieć tylko to, do czego mają już dostęp. Poziom Enterprise oferuje SSO, SCIM i inne funkcje bezpieczeństwa. OpenAI twierdzi również, że domyślnie nie trenuje na danych swoich klientów biznesowych. Jest to atrakcyjne dla organizacji, które chcą uzyskać dostęp do AI bez konieczności przebudowywania uprawnień.

Podejście ClickUp: precyzyjna kontrola nad tym, kto ma dostęp do poszczególnych elementów w obszarze roboczym, dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, szczegółowym uprawnieniom opartym na rolach w ClickUp oraz opcjom SSO ClickUp. Ponieważ wszystkie dane są przechowywane w jednym bezpiecznym miejscu, nie ma konieczności zarządzania uprawnieniami w kilkunastu różnych narzędziach ani martwienia się o przepływ danych przez zewnętrzną warstwę AI. Wymaga to standaryzacji zarządzania w ClickUp, co jest korzystne, jeśli rzeczywiście zależy nam na centralnej kontroli.

Werdykt: Oba rozwiązania spełniają standardy bezpieczeństwa przedsiębiorstw; wybór zależy od tego, czy wolisz, aby dane pozostawały w ujednoliconym obszarze roboczym (ClickUp), czy przepływały przez zewnętrzną warstwę AI (ChatGPT). Jeśli już teraz zmagasz się z problemem rozbieżności uprawnień między narzędziami, konsolidacja może zmniejszyć liczbę problemów.

Przykłady zastosowań dla zespołów

Uniwersalne narzędzie wyszukiwania rzadko się sprawdza. Twój zespół inżynierów ma zupełnie inny cykl pracy niż zespół marketingowy, a narzędzie, które nie pasuje do ich procesu, zostanie zignorowane, co doprowadzi do jeszcze większej fragmentacji.

Odpowiednie narzędzie powinno być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych zespołów.

Podejście ChatGPT: sprawdza się dobrze w organizacjach z ugruntowanym, rozbudowanym zestawem narzędzi, które chcą uzyskać odpowiedzi na doraźne pytania dotyczące wielu systemów. Na przykład lider może zapytać: „Jaka była ostateczna decyzja dotycząca harmonogramu wprowadzenia produktu na rynek w trzecim kwartale?” i uzyskać odpowiedź syntetyzowaną na podstawie danych ze Slacka, Dokumentów Google i Asany. Jest to w zasadzie silnik briefingowy obsługujący wiele narzędzi.

Podejście ClickUp: rozwiązanie stworzone dla zespołów, które chcą wyeliminować rozproszenie kontekstu poprzez konsolidację pracy. Doskonale sprawdza się, gdy trzeba natychmiast podjąć działania na podstawie informacji. Na przykład menedżer produktu może znaleźć zadanie, zaktualizować jego status i wysłać wiadomość do członka zespołu na ten temat, a wszystko to z poziomu tego samego wyniku wyszukiwania, bez opuszczania ClickUp. To „briefing plus realizacja” w jednym miejscu.

Śledź swoją pracę z wieloma interesariuszami w jednej przestrzeni dzięki zadaniom ClickUp.

Werdykt: ChatGPT Company Knowledge jest odpowiedni dla zespołów, które chcą zachować istniejące cykle pracy; ClickUp jest odpowiedni dla zespołów gotowych do konsolidacji pracy i AI w jednym miejscu. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę narzędzi, z których korzystasz w dłuższej perspektywie, ClickUp jest rozwiązaniem zgodnym z tym kierunkiem.

Czy warto korzystać z ChatGPT Company Knowledge czy ClickUp?

Wybór zależy od podstawowej filozofii pracy Twojego zespołu. Nie wybierasz już tylko narzędzia wyszukiwania, ale decydujesz, gdzie będzie przechowywana i udostępniana wiedza Twojej firmy.

ChatGPT Company Knowledge ma sens, jeśli Twoja organizacja już płaci za plan ChatGPT Business lub Enterprise Plan i jesteś zaangażowany w zdecentralizowany zestaw narzędzi. Jest to potężna warstwa AI umożliwiająca uzyskiwanie szybkich odpowiedzi z rozproszonych źródeł, o ile Twój zespół jest gotowy przełączać się do interfejsu ChatGPT przy każdym zapytaniu.

ClickUp jest lepszym wyborem, jeśli Twoim celem jest ograniczenie rozproszenia kontekstu i zwiększenie wydajności poprzez stworzenie jednego centralnego miejsca dla Wszystkiego. Jest to rozwiązanie dla zespołów, które preferują wyszukiwanie oparte na AI wbudowane bezpośrednio w cykl pracy, a nie w osobnej zakładce. Rozwiąż problem rozproszonej wiedzy, gromadząc ją w jednym miejscu w zintegrowanym obszarze roboczym opartym na AI.

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejsza w naszej pracy — 13% pracowników już wykorzystuje GenAI do wykonywania 30% lub więcej swoich codziennych zadań — najbardziej wydajne zespoły to te, które potrafią najszybciej znaleźć informacje i podjąć na ich podstawie działania.

Rozpocznij bezpłatnie korzystanie z ClickUp, aby zobaczyć, jak działa Connected Search w zintegrowanym obszarze roboczym.

Często zadawane pytania

Możesz kliknąć przełącznik „Company Knowledge” u góry rozmowy, aby wyłączyć tę funkcję dla danego czatu, co spowoduje ponowne włączenie przeglądania stron internetowych i generowania obrazów.

ChatGPT Company Knowledge to zewnętrzna warstwa AI, która przeszukuje połączone aplikacje, natomiast ClickUp Brain’s Connected Search działa bezpośrednio w zintegrowanym obszarze roboczym, w którym znajdują się już projekty, dokumenty ClickUp Docs i czat ClickUp Chat.

Tak, ChatGPT Company Knowledge jest również dostępne w planach Business i Edu, a ClickUp oferuje funkcje wyszukiwania oparte na AI w wielu opcjach planów.

Zgodnie z polityką OpenAI, firma domyślnie nie wykorzystuje danych przekazanych przez klientów w ramach planów Business, Enterprise lub Edu do szkolenia swoich modeli.