15+ najlepszych podpowiedzi Grok AI i sposoby ich wykorzystania

Większość z nas wypróbowała Grok AI w taki sam sposób, jak każdy inny chatbot: zadaliśmy szybkie pytanie, przejrzeliśmy odpowiedź i przeszliśmy dalej. Ale Grok nie jest już tylko kolejnym botem.

W ciągu jednego roku serwis ten odnotował prawie 687 milionów odwiedzin, cicho wspinając się na szczyt listy narzędzi, o których faktycznie rozmawia Twój zespół. Jednocześnie nadal ma około 24 razy mniej unikalnych użytkowników niż ChatGPT, co oznacza, że większość ludzi ledwo dotyka powierzchni tego, co podpowiedzi Grok AI mogą zrobić w prawdziwej pracy.

W tym artykule omówiono, jak przekształcić Grok w niezawodnego partnera do dogłębnych badań, planowania, a nawet generowania obrazów za pomocą podpowiedzi, które zapewniają dokładnie taki format wyników, jaki wymagają Twoje projekty.

Co sprawia, że podpowiedź dla Grok jest dobra?

Podpowiedzi Grok AI działają, ponieważ informują model, czego chcesz, dlaczego tego chcesz i czego oczekujesz w rezultacie.

1. Jasność i konkretność

Najlepsze podpowiedzi przypominają krótkie briefy kreatywne. Grok świetnie nadaje się do badań, ale musisz:

Określ zakresy czasowe, regiony, wskaźniki, a nawet konkurentów, których chcesz uwzględnić.

Określ źródła akademickie i ogólne źródła internetowe.

Poproś o cytaty, sprawdzenie wiarygodności i przejrzystość.

Czasami konieczne jest ręczne sprawdzenie ważnych informacji. Niemniej jednak im jaśniejsze jest Twoje zapytanie, tym lepiej potrafisz korzystać z Grok.

2. Kontekst i definicja roli

Grok zachowuje się zupełnie inaczej, gdy wie, za kogo się podaje: pomocnika akademickiego, analityka technicznego, eksperta ds. zgodności lub stratega marketingowego.

Rola i kontekst wskazują modelowi, jaką perspektywę zastosować do tego samego pytania, dzięki czemu odpowiedź wydaje się odpowiednia dla Twojego zespołu.

3. Specyfikacja formatu wyników

Każda skuteczna podpowiedź kończy się wskazaniem Grokowi, jak skonstruować wynik — raport, lista kontrolna, tabela porównawcza, plan działania z poszczególnymi krokami. Najskuteczniejsze podpowiedzi badawcze zawsze określają format, który można wkleić bezpośrednio do dokumentu lub zadania.

4. Kontynuacja poprzez zadawanie pytań wyjaśniających

Potraktuj pierwszą odpowiedź jako szkic. Zadaj dodatkowe pytania, zawęź zakres i skoryguj nieporozumienia. Ta szybka wymiana zdań zamienia ogólną odpowiedź w coś opartego na rzeczywistych przykładach i danych.

🧠 Czy wiesz, że: Globalny rynek inżynierii podpowiedzi został oszacowany na 222,1 mln USD w 2023 r. i przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie wartość 2,06 mld USD, rosnąc w tempie 32,8% CAGR.

Podpowiedzi, których możesz używać z Grok

W tym miejscu podpowiedzi Grok AI przechodzą od teorii do czegoś, co można skopiować w obecnej postaci lub dostosować do własnych potrzeb. W kolejnych fragmentach omówimy, jak pisać skuteczne podpowiedzi, i udostępnimy gotowe przykłady dla pięciu specjalizacji branżowych.

Notatka: Będziemy korzystać z podstawowej/bezpłatnej wersji Grok AI, aby uruchomić nasze przykładowe podpowiedzi i pokazać Ci, jak działają. Jednak płatne plany SuperGrok i SuperGrok Heavy mają zapewnić jeszcze lepsze wyniki i możliwości.

1. Zawartość i media społecznościowe

W przypadku zawartości i mediów społecznościowych Grok działa najlepiej, gdy traktujesz go jak kreatywnego partnera, a nie generator kalendarza. Pomiń opcję „stwórz mi plan zawartości” i stwórz kilka bloków podpowiedzi, które można ponownie wykorzystać i włączyć do dowolnego tematu.

Zacznij od pomysłów:

Podaj mi pięć punktów zawartości, które podważają powszechne przekonanie w [Twojej branży] na temat [tematu] Przekształć ten pomysł w trzy formaty: wideo promocyjne, post na LinkedIn i karuzelę edukacyjną.

Następnie dodaj zmiany perspektywy i haczyki:

Przepisz ten temat z perspektywy nowicjusza, eksperta i sceptyka, dodając do każdego z nich jeden mocny haczyk. Jaka jest najbardziej nieoczekiwana lub niedoceniana informacja ukryta w tym temacie?

Możesz również użyć prostego szablonu podpowiedzi, aby uzyskać szybkie wyniki:

Podaj mi trzy punkty widzenia na ten temat, każdy z chwytliwym hasłem, jednym kluczowym punktem i prostym wezwaniem do działania.

Grok generuje pomysły na zawartość w odpowiedzi na naszą podpowiedź

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

2. Badania i streszczenia

Grok sprawdza się najlepiej, gdy traktujesz go jak młodszego analityka pracującego na podstawie zwięzłego briefu, a nie jako jednozdaniowe pole wyszukiwania AI. Podajesz mu źródło, zadanie i format wyników, a następnie pozwalasz mu zająć się ciężką pracą związaną z analizą i podsumowaniem.

W przypadku głębokich badań lub prac naukowych zacznij od wklejenia pełnego tekstu lub kluczowych linków, a następnie wyjaśnij, co jest dla Ciebie ważne. Na przykład:

Wyciągnij kluczowe wnioski, metodologię, ograniczenia i pytania na przyszłość Oznacz miejsca, w których dane wydają się słabe lub nieaktualne Porównaj to z dwoma innymi źródłami, które udostępnię poniżej.

Zakończ każdą podpowiedź, definiując potrzebną strukturę. Może to być:

Przedstaw streszczenie, a następnie wyniki w punktach wraz z cytatami Utwórz krótką sekcję krytyczną i listę otwartych pytań, które mogę przekształcić w zadania

🧠 Czy wiesz, że: 45% respondentów naszej ankiety twierdzi, że przez tygodnie pozostawia otwarte zakładki związane z pracą. Dla kolejnych 23% te cenne zakładki zawierają wątki czatu AI wypełnione kontekstem. Zasadniczo ogromna większość outsourcuje pamięć i kontekst do kruchych zakładek przeglądarki. Powtórz za nami: zakładki nie są bazami wiedzy. 👀 ClickUp BrainGPT zmienia zasady gry. Ta superaplikacja AI pozwala przeszukiwać obszar roboczy ClickUp, wchodzić w interakcje z wieloma modelami AI, a nawet używać komend głosowych do pobierania kontekstu z jednego interfejsu.

3. Generowanie kodu i wizualizacja danych

Przekaż Grokowi pełną specyfikację techniczną. Najlepiej działa, gdy wyjaśnisz mu zadanie tak, jak wyjaśniłbyś je młodszemu programiście, i powiążesz je z rzeczywistymi danymi.

Zamiast „napisz API”, opisz szczegółowo żądanie, biblioteki i skrajne przypadki. Na przykład:

Napisz trasę Node. js Express, która obsługuje POST do /api/users, weryfikuje nazwę użytkownika i hasło, zapisuje w MongoDB za pomocą Mongoose, zwraca 201 w przypadku powodzenia i 400 z komunikatem o błędzie w przypadku niepowodzenia. Utwórz komponent React, który wywołuje /API/user/:ID, pokazuje stan ładowania, obsługuje błędy i wyświetla imię i nazwisko, adres e-mail oraz awatar przy użyciu Material UI. Napisz testy jednostkowe pytest dla tej funkcji [wklej funkcję], które obejmują ścieżki pomyślne i przypadki skrajne.

Możesz również poprosić Grok o przekształcenie wyników w wykresy:

Korzystając z tego pliku CSV [wklej], zaproponuj 2–3 przydatne wykresy i napisz kod w języku Python z wykorzystaniem biblioteki Matplotlib, aby je wygenerować, a także krótką analizę tego, co pokazuje każdy wykres.

4. Edycja lub generowanie obrazów za pomocą modelu obrazowego Grok

Zaletą generowania obrazów przez Grok jest to, że nie wymaga ono „inżynierii podpowiedzi ”. Na stronie głównej czatu wybierz opcję „Utwórz obraz”, a otworzy się aplikacja Imagine by Grok AI, w której można generować obrazy za pomocą prostego, jasnego języka.

Podczas pisania podpowiedzi należy rozpatrywać cztery elementy:

Temat

Zmiana, której pragniesz

Nastrój

Styl

Na przykład:

Zdjęcie produktu przedstawiające butelkę wielokrotnego użytku na biurku, jasne oświetlenie, przytulny nastrój, delikatny styl studyjny

Następnie możesz zgromadzić wszystkie zmiany w jednym miejscu. Poproś Grok o rozjaśnienie sceny, zmianę tła i dodanie nakładki tekstowej w jednym żądaniu, zamiast trzech oddzielnych podpowiedzi.

Możesz spróbować czegoś w rodzaju „złote światło o zachodzie słońca z delikatnymi, dramatycznymi cieniami”, aby uzyskać bardziej dopracowany wygląd.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas testowania wskazówek wizualnych zapisz najlepsze obrazy i ich podpowiedzi jako szybki szablon w ClickUp Docs. Możesz umieścić zdjęcia przed i po w tym samym dokumencie i przejrzeć je wraz z zespołem w jednym miejscu.

5. Podpowiedzi dla zaawansowanych użytkowników Grok (poziom inżynierski)

W tym momencie możesz wybrać tryb ekspercki, aby wykorzystać podpowiedź Grok AI. W trybie eksperckim Grok zaczyna działać jak dodatkowy mózg w Twoim zespole technicznym. Pozwala modelowi przejść przez pośrednie kroki rozumowania przed udzieleniem odpowiedzi, co idealnie sprawdza się w przypadku trudnych problemów inżynieryjnych.

Dobra podpowiedź główna to taka, która można wykorzystać wielokrotnie w różnych zadaniach, a nie tylko jednorazowo. Na przykład:

Jesteś inżynierem na poziomie pracowniczym. Potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu i wdrożeniu następującego systemu: [krótki opis]. Praca w czterech etapach

Opisz własnymi słowami cel, dane wejściowe, ograniczenia i warunki niepowodzenia.

Zaproponuj trzy architektury, porównaj kompromisy (wydajność, złożoność, koszt, niezawodność, dopasowanie umiejętności zespołu)

Wybierz jeden i przemyśl projekt krok po kroku w trybie Think: przepływy danych, interfejsy API, struktury danych, obsługa błędów i obserwowalność.

Wygeneruj gotowy do użycia kod dla ścieżki podstawowej, podstawowe testy i krótki dziennik ryzyka z otwartymi pytaniami, które powinienem zweryfikować z moim zespołem.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz główny komunikat w przestrzeni współdzielonej, aby cały zespół korzystał z tego samego procesu, i aktualizuj go, wprowadzając niewielkie zmiany, gdy tylko zmieni się stos lub standardy.

Krok po kroku: jak tworzyć skuteczne podpowiedzi Grok

Zanim wkleisz do Grok długi tekst, warto zwolnić tempo i skonstruować zapytanie warstwa po warstwie. Oto prosta struktura, którą można wykorzystać w większości zadań.

Zacznij od wyboru odpowiedniego trybu: użyj trybu Fast do szybkiego tworzenia szkiców, Expert lub Heavy, gdy potrzebujesz zaawansowanego rozumowania lub głębszej analizy. Włącz DeepSearch, gdy potrzebujesz odpowiedzi opartych na zasobach internetowych.

Dodaj odpowiedni kontekst: dołącz załączniki, wklej dane lub dodaj zawartość tekstową z Dysku lub OneDrive, aby Grok nie musiał zgadywać. Podaj, czym jest każdy plik i jak chcesz go wykorzystać. Dodaj wzmiankę o tym, czym jest każdy plik i jak chcesz go wykorzystać.

Wybierz odpowiednią osobowość: asystent pisarski, recenzent prawny lub niestandardowa osobowość projektu pomaga Grokowi osiągnąć oczekiwany ton i poziom szczegółowości. asystent pisarski, recenzent prawny lub niestandardowa osobowość projektu pomaga Grokowi osiągnąć oczekiwany ton i poziom szczegółowości.

Określ jasny cel : sformułuj cel w jednym zdaniu, a następnie dodaj wszelkie istotne ograniczenia. Wymień odbiorców, długość, regiony lub narzędzia, które są dla Ciebie ważne. Przygotuj wzmiankę o odbiorcach, długości, regionach lub narzędziach.

Uzyskaj precyzyjny format wyników: poproś o sekcje, punktory, tabele lub bloki kodu, aby móc umieścić wyniki bezpośrednio w dokumentach, prezentacjach lub zadaniach.

Typowe błędy i pułapki podczas podawania podpowiedzi do Grok

Nawet dobrze skonstruowane podpowiedzi Grok AI mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli sposób, w jaki pracujesz z Grok, staje na przeszkodzie. Te trzy nawyki niepostrzeżenie limitują jakość każdej odpowiedzi.

Akceptowanie pierwszej odpowiedzi

Pierwsza odpowiedź rzadko jest ostateczną wersją. Potraktuj ją jako punkt wyjścia i poproś Grok o udoskonalenie procesu. Spróbuj zadać pytania uzupełniające, takie jak:

„Ta część jest pomocna. Czy możesz rozwinąć [konkretną kwestię]?”

„Jakie są potencjalne wady tego podejścia?”

„Czy możesz podać konkretny przykład dotyczący mojej sytuacji?”

Ignorowanie swojego stylu uczenia się

Jeśli wyjaśnienie nie jest zrozumiałe, poinformuj Grok, w jaki sposób najlepiej się uczysz, aby mógł dostosować wyniki do Twojego sposobu myślenia. Użyj podpowiedzi takich jak:

„Jestem wzrokowcem. Czy możesz użyć diagramu lub tabeli?”

„Podziel to na proste kroki, które mogę wykonać”.

„Wyjaśnij na podstawie rzeczywistych przykładów z zespołów programistów”.

Nie opieraj się na poprzednich rozmowach

Rozpoczynanie od nowa za każdym razem powoduje utratę kontekstu i spowalnia zrozumienie. Odwołaj się do wcześniejszych rozmów i wyników:

„Na podstawie naszych ostatnich badań dotyczących [tematu] oto, co wypróbowałem i jakie były tego skutki. Co powinienem teraz zmienić?”

W czym Grok się wyróżnia, a gdzie ma braki

Grok może sprawiać wrażenie genialnego w odpowiednim kontekście, a frustrującego w niewłaściwym. Warto wiedzieć, gdzie model naturalnie błyszczy, a gdzie nadal potrzebne są zabezpieczenia.

Zalety

Dobrze radzi sobie ze złożonymi pytaniami, zwłaszcza gdy potrzebna jest wielopoziomowa analiza zagadnień prawnych, technicznych lub dotyczących produktów .

Pobiera w czasie rzeczywistym dane internetowe dotyczące zadań związanych z wiadomościami, finansami i badaniami, dzięki czemu odpowiedzi nie wydają się być nieaktualne.

Działa z tekstem, kodem i obrazami, co ułatwia przechowywanie wszystkiego w jednej rozmowie zamiast żonglowania narzędziami.

Zachowuje kontekst podczas długich rozmów, dzięki czemu możesz powtarzać ten sam pomysł zamiast za każdym razem wyjaśniać swój projekt od nowa.

Wady

Nadal charakteryzuje się niższym poziomem adopcji i mniejszą liczbą integracji niż konkurencja, co przejawia się brakiem wtyczek, cykli pracy i dokumentacji.

Dostęp w czasie rzeczywistym do źródeł internetowych może powodować stronniczość, nieaktualną zawartość lub niską wiarygodność, jeśli nie będziesz aktywnie prosić o podanie cytatów i sprawdzanie źródeł.

Ścisła integracja z ekosystemem X może być limitująca, jeśli Twój zespół korzysta z innych platform i potrzebuje neutralnej infrastruktury.

Wsparcie dla programistów i Enterprise wciąż nie nadąża, więc zespoły tworzące poważne systemy oparte na Grok często potrzebują dodatkowych narzędzi do walidacji, monitorowania i tworzenia kopii zapasowych.

Alternatywa Grok dla codziennych cykli pracy

Grok nadal ma sporo do zrobienia. Chociaż jego tryb głosowy jest imponujący, generowanie obrazów wydaje się niedopracowane. Jeśli musisz używać jednego narzędzia AI do pisania, innego do generowania obrazów, a jeszcze innego do generowania lub poprawiania kodu, wynikiem jest rozrost AI. Oznacza to, że wiele narzędzi AI nie może się ze sobą komunikować, nie ma świadomości Twojej pracy i generuje wysokie opłaty subskrypcyjne. Dlatego potrzebujesz alternatywy dla Grok, która może współistnieć (lub czasami zastąpić) Grok w Twoim stosie. Jedną z takich alternatyw jest ClickUp Brain, kompleksowy asystent oparty na AI w ramach platformy zarządzania projektami ClickUp. ClickUp Brain to zbiór funkcji AI płynnie zintegrowanych z obszarem roboczym ClickUp. Możesz go używać dokładnie tam, gdzie już znajdują się Twoje projekty, dzięki czemu może on pobierać rzeczywisty kontekst projektu, zadania i komentarze do każdej odpowiedzi.

Versja próbna podpowiedzi, aby zobaczyć, jak ClickUp Brain działa podczas przeglądania i podsumowywania dokumentów

Jak ClickUp Brain poprawia działanie samego Grok

Oto, w jaki sposób ClickUp Brain radzi sobie z niektórymi limitami, które napotkasz w przypadku samodzielnych podpowiedzi Grok:

Głęboki kontekst z rzeczywistej pracy: ClickUp Brain widzi Twoje zadania, dokumenty, komentarze i statusy, więc odpowiedzi odzwierciedlają priorytety związane z terminami.

Działania natywne dla cyklu pracy: zamiast kopiować odpowiedzi z powrotem do narzędzi, można tworzyć zadania, aktualizować pola, generować podzadania i rejestrować podsumowania bezpośrednio w miejscu pracy zespołu.

Pomoc dostosowana do roli: CSM, PM, inżynierowie i liderzy mogą korzystać z tej samej AI, ale uzyskiwać różne wyniki — podsumowania statusu, notatki stand-up, listy kontrolne napraw błędów lub streszczenia wykonawcze.

Wyszukiwanie między narzędziami za pomocą ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT pobiera kontekst z ClickUp oraz połączonych aplikacji (takich jak Drive lub Slack), dzięki czemu możesz odpowiadać na pytania, mając pełny obraz sytuacji, zamiast przełączać się między wieloma zakładkami AI.

Ograniczona rozbudowa AI : jedna warstwa AI obsługuje pisanie, planowanie, analizę i cykle pracy związane z wsparciem technicznym, dzięki czemu nie musisz utrzymywać oddzielnych narzędzi typu Grok dla każdej funkcji. jedna warstwa AI obsługuje pisanie, planowanie, analizę i cykle pracy związane z wsparciem technicznym, dzięki czemu nie musisz utrzymywać oddzielnych narzędzi typu Grok dla każdej funkcji.

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise: Wszystko to działa w bezpiecznym środowisku ClickUp (obejmującym kontrole zgodne z RODO, ISO, HIPAA i SOC 2), z surowymi limitami dotyczącymi szkolenia i przechowywania danych stron trzecich.

Korzystaj z podpowiedzi opartych na rolach w ClickUp Brain, aby spełnić konkretne wymagania swojej roli.

Użytkownik serwisu Reddit udostępnia swoje doświadczenia z ClickUp:

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Bardzo podoba mi się opcja formatowania, zwłaszcza banery.

Tak. ClickUp Brain naprawdę oszczędza mi mnóstwo czasu. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Docs. Bardzo podoba mi się opcja formatowania, zwłaszcza banery.

Najważniejsze sposoby wykorzystania ClickUp Brain z podpowiedziami w stylu Grok

Poproś o podsumowanie długich zadań, zgłoszeń lub dokumentów , aby interesariusze mogli zrozumieć kontekst w kilku zdaniach.

Zmień ogólny pomysł lub notatkę ze spotkania w ustrukturyzowaną listę zadań z podzadaniami, właścicielami i terminami wykonania .

Przepisz lub dostosuj komunikaty do różnych odbiorców: klientów, kadry kierowniczej lub zespołów wewnętrznych.

Generuj aktualizacje statusu i podsumowania postępów dla sprintów, kont lub projektów w ciągu kilku sekund.

Twórz standardowe szablony (podręczniki wdrożeniowe, struktury QBR, listy kontrolne wydawania) na podstawie jednej dobrze opracowanej podpowiedzi.

Użyj ClickUp BrainGPT, aby przeszukiwać ClickUp + narzędzia zewnętrzne , a następnie przygotuj odpowiedź lub plan, korzystając z Wszystkiego, co zostało znalezione.

Wrzuć pliki lub linki, a BrainGPT porówna wersje, wyodrębni kluczowe decyzje lub ujawni ryzyko .

Konwertuj notatki głosowe lub szybkie czaty ClickUp BrainGPT na zadania ClickUp, aby pomysły nie ginęły w oddzielnych narzędziach AI.

W ten sposób Grok pozostaje przydatny do eksploracji i eksperymentów, podczas gdy ClickUp Brain i ClickUp BrainGPT obsługują codzienne podpowiedzi, które wymagają rzeczywistego kontekstu, własności i konsekwencji.

🌟 Bonus: Chcesz mieć pomoc AI podobną do Grok, ale z większymi możliwościami niestandardowego dostosowania i wieloetapowych cykli pracy? Pokochasz AI Super Agents od ClickUp AI. Super agenci są głęboko zintegrowani z platformą ClickUp i mają dostęp do zadań, dokumentów, czatów i połączonych aplikacji w Twoim obszarze roboczym. Możesz tworzyć, konfigurować, dostosowywać i kontrolować super agentów, w tym ich uprawnienia, pamięć oraz narzędzia/dane, do których mają dostęp. Zostały one zaprojektowane z myślą o współpracy, intuicyjnej i elastycznej interakcji w ramach ClickUp, w tym o uzyskiwaniu zgody człowieka na podjęcie krytycznych działań.

Generuj inteligentniejsze podpowiedzi AI dzięki ClickUp

Jeśli z tego wszystkiego można wyciągnąć jeden wniosek, to jest to, że Grok jest tak dobry, jak informacje, które mu przekazujesz. Jasno określone role, uporządkowane wyniki i inteligentne działania następcze sprawiają, że z okna czatu staje się on niezawodnym partnerem w badaniach, kodowaniu i pracy twórczej.

Zobaczyliśmy też typowe pułapki, mądrzejsze strategie poprawy i obszary, w których Grok nadal potrzebuje wsparcia narzędzi takich jak ClickUp Brain i ClickUp BrainGPT, aby wszystko było powiązane z rzeczywistymi projektami i ludźmi.

Jeśli jesteś gotowy, aby ograniczyć rozrost AI i zbudować bardziej połączony system dla pracy swojego zespołu, chętnie z Tobą porozmawiamy. Wypróbuj ClickUp za darmo, aby sprawdzić, jak mogłaby wyglądać taka konfiguracja ustawień.

Często zadawane pytania (FAQ)

Podpowiedzi Grok AI to pisemne instrukcje przekazywane Grokowi w celu wykonania zadania: badania, pisanie, kodowanie lub analiza. Dobre podpowiedzi określają cel, kontekst i format wyników, dzięki czemu zespoły mogą faktycznie wykorzystać wyniki w swoim cyklu pracy.

Określ dokładnie odbiorców, ograniczenia i pożądaną strukturę. Udostępnij materiały źródłowe, poproś o szczegółowe uzasadnienie i zawsze dopracowuj wyniki. Potraktuj pierwszą odpowiedź jako szkic, który będziesz udoskonalać, a nie ostateczną odpowiedź.

Tak. Możesz opisać temat, pożądaną zmianę, nastrój i styl prostym językiem, a następnie dodać edycje, takie jak „rozjaśnij, zmień tło i dodaj nagłówek”. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego tworzenia wizualizacji koncepcyjnych i materiałów gotowych do publikacji w mediach społecznościowych.

Standardowa podpowiedź rozwiązuje jedno zadanie. Podpowiedź główna lub zaawansowana działa jak szablon wielokrotnego użytku: definiuje role, ograniczenia, etapy rozumowania i strukturę wyników, dzięki czemu Grok może konsekwentnie wykonywać złożone, wieloetapowe zadania w różnych projektach i zespołach.

Grok świetnie nadaje się do eksploracji, tworzenia szkiców i wsparcia decyzji, ale nie powinien zastępować ludzkiej oceny. W przypadku zadań o wysokiej stawce lub regulowanych przepisami należy używać go do wyszukiwania opcji i spostrzeżeń, a następnie weryfikować fakty, dane i decyzje z ekspertami w danej dziedzinie.