13 najlepszych modeli LLM do kodowania w 2025 r.: najlepsze modele /AI dla programistów

Współczesne zespoły programistów nie tracą czasu na pisanie kodu — tracą go na wszystko, co się z tym wiąże: debugowanie skrajnych przypadków, przełączanie się między narzędziami, przeglądanie pull requestów i zmagania z systemami starszą wersją. Te spowolnienia szybko się nawarstwiają, zwłaszcza w dużych bazach kodu, gdzie jedna poprawka może być wyzwalaczem wielu nowych problemów.

Nic więc dziwnego, że 7 na 10 projektów oprogramowania nadal nie dotrzymuje terminów dostawy.

Aby zamknąć tę lukę, zespoły inżynierów sięgają po duże modele językowe (LLM), które mogą generować, refaktoryzować i dokumentować kod z kontekstową precyzją. Odpowiedni model nie tylko autouzupełnia — przyspiesza cały cykl rozwoju, redukując powtarzalne zadania i poprawiając jakość na wszystkich etapach.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze modele LLM do kodowania, uszeregowane według użyteczności w praktyce, zdolności rozumowania, wydajności i integracji z nowoczesnymi cyklami pracy inżynieryjnymi.

13 najlepszych modeli LLM do kodowania w skrócie

Oto przegląd najlepszych narzędzi omówionych w tym artykule, wraz z ich kluczowymi funkcjami, planami cenowymi i opłacalnością.

Narzędzie Najlepszy dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Generowanie kodu + zarządzanie projektamiWielkość zespołu: Od pojedynczych osób do dużych organizacji inżynieryjnych ClickUp Brain AI Agents, integracje GitHub/GitLab, dokumenty z blokami kodu, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym. Free Forever; dostępne niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw. Claude 3. 7 Sonnet Zaawansowane rozumowanie dotyczące starszej wersji kodu + debugowanieWielkość zespołu: programiści pracujący nad złożonymi systemami Rozszerzony tryb myślenia, Claude CLI, integracja repozytorium, lider SWE-bench Free; płatne plany od 20 USD/miesiąc GPT-5 Szybka, uniwersalna pomoc w pisaniu koduWielkość zespołu: freelancerzy i zespoły wielofunkcyjne Wielojęzyczne generowanie kodu, debugowanie, wyjaśnianie składni, szybki czas odpowiedzi. Free; płatne plan od 20 USD/miesiąc Gemini Kodowanie oparte na współpracy i połączeniu internetowym Wielkość zespołu: Google Workspace + Cloud teams Generowanie kodu, integracja obszaru roboczego, kontekst napędu, skrypty API Free; płatne plany od 19,99 USD/miesiąc. Replit Code Tworzenie aplikacji full-stack w przeglądarceWielkość zespołu: Samodzielni programiści i małe zespoły aplikacyjne Agenci AI, wsparcie Claude + GPT, przeglądarka IDE, natychmiastowe wdrażanie Free; płatne plan od 25 USD/miesiąc Mistral AI Otwarta AI dla przedsiębiorstwWielkość zespołu: programiści potrzebujący prywatnego wdrożenia Agenci niestandardowi, wdrożenie lokalne, dostrajanie, kontekst 128K. Free; płatne plany od 14,99 USD/miesiąc. DeepSeek Głębokie rozumowanie kodu z zachowaniem przejrzystościWielkość zespołu: Twórcy wtyczek i programiści open source Generowanie wtyczek, debugowanie, wyjście JSON, model R1. Bezpłatna wersja próbna; płatne plany oparte na wykorzystaniu. Code Llama Kodowanie i wdrażanie open source Wielkość zespołu: zespoły badawcze i infrastrukturalne Modele o różnych rozmiarach, wariant Python, kontekst 100 tys. tokenów, wypełnianie środka. Free LLaMA Eksperymenty z AI na dużą skalę Wielkość zespołu: laboratoria, konstruktorzy, wielomodalne przypadki użycia Wizja + tekst, wielojęzyczne rozumowanie, kontekst 128K, otwarte wagi Free Grok Kodowanie w czasie rzeczywistym z głębokim rozumowaniemWielkość zespołu: X (Twitter) użytkowników i pierwsi użytkownicy Szybkość, wykrywanie sarkazmu, logika międzyjęzykowa, Grok 3 Płatne plany od 30 USD miesięcznie. GitHub Copilot Uzupełnianie kodu w IDE i PRWielkość zespołu: zespoły na GitHub lub w IDE JetBrains Plan PR, sugestie na żywo, tryb agenta, wykrywanie błędów Free; płatny od 10 USD miesięcznie Tabnine Bezpieczne tworzenie oprogramowania AI w środowiskach typu air-gappedWielkość zespołu: Organizacje i dostawcy kładący duży nacisk na bezpieczeństwo Prywatne wdrożenie, sugestie uwzględniające kontekst, niestandardowe agenty przeglądu Od 59 USD miesięcznie WizardLM Wykonanie instrukcji + rozumowanieWielkość zespołu: Zaawansowani użytkownicy i ustawienia eksperymentalne Wielokrotny rozumowanie, otwarte oprogramowanie, wdrażanie offline. Niestandardowy

Czego należy szukać w najlepszym LLM do kodowania?

Ścigasz się z terminem, przeskakując między pisaniem kodu, naprawianiem błędów i testowaniem wszystkiego przed uruchomieniem. To, co powinno pomóc — Twoje narzędzia cyfrowe — zamiast tego zaczyna Cię spowalniać. Sugestie są opóźnione, fragmenty kodu nie trafiają w sedno, a naprawy trwają dłużej niż powinny.

Wybór najlepszego modelu LLM do kodowania oznacza wybór takiego, który faktycznie pasuje do Twojego cyklu pracy. Powinien on pomóc Ci szybciej rozwiązywać problemy, a nie tworzyć nowe.

Oto cechy idealnego modelu LLM:

✅ Generuje dokładny, kontekstowy kod i oferuje wsparcie dla autouzupełniania kodu w wielu językach programowania, osiągając standardowe wymagania✅ Zapewnia szybkie odpowiedzi przy niskim opóźnieniu, nawet podczas wykonywania złożonych zadań kodowania✅ Działa płynnie w popularnych środowiskach IDE, więc nie musisz przełączać się między narzędziami✅ Wykrywa błędy i wyjaśnia błędy składniowe, aby poprawić ogólną jakość kodu✅ Zapewnia przejrzystą dokumentację, samouczki i ceny, które sprawdzają się w prawdziwych zespołach

Najlepsze modele LLM do kodowania powinny zapewnić wsparcie dla rzeczywistych cykli pracy kodowania i zapewniać praktyczną użyteczność na każdej scenie tworzenia oprogramowania.

13 najlepszych modeli LLM do kodowania

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Przy dziesiątkach dużych modeli językowych, które rzekomo oferują wsparcie dla generowania kodu, znalezienie odpowiedniego dla danego zastosowania może być przytłaczające.

Oto lista najlepszych modeli LLM do kodowania, oparta na ich wydajności w zadaniach związanych z kodowaniem i użyteczności w rzeczywistych zastosowaniach.

ClickUp (najlepszy do generowania fragmentów kodu i zarządzania projektami oprogramowania)

Narzędzie do kodowania AI ClickUp Brain

Jak ujął to jeden z programistów na Reddicie:

W końcu pracujesz z narzędziem, które specjalizuje się w rozpoznawaniu wzorców i generowaniu zawartości, a wszystko to w limicie kontekstu.

Jest to uzasadniona obawa w przypadku wielu dużych modeli językowych, zwłaszcza ze względu na pamięć krótkotrwałą lub niepołączone podpowiedzi. Jednak ClickUp rozwiązuje to ograniczenie, osadzając generowanie kodu opartego na AI bezpośrednio w ustrukturyzowanym, bogatym w kontekst obszarze roboczym.

Generuj kod i zarządzaj nim za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain zmienia sposób, w jaki programiści współpracują ze swoją pracą. Używając języka naturalnego, możesz opisać funkcję lub zadanie kodowania, a sztuczna inteligencja wygeneruje fragmenty kodu, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Generuj czysty kod, obsługuj logikę i uwzględniaj skrajne przypadki za pomocą ClickUp Brain

To, co wyróżnia ClickUp, to jego wykorzystanie agentów AI, którzy działają na podstawie danych z obszaru roboczego na żywo, umożliwiając programistom automatyzację powtarzalnych zadań związanych z kodowaniem, przypisywanie recenzentów lub wyzwalanie aktualizacji w oparciu o zmiany zadań w czasie rzeczywistym.

Oto krótki przewodnik wizualny pokazujący, jak uzyskać odpowiedzi z obszaru roboczego, zadając proste pytania w ClickUp Brain:

Najważniejsze funkcje ClickUp Brain obejmują również wsparcie autouzupełniania kodu i objaśnień, a nawet pomoc w identyfikacji potencjalnych błędów lub błędów logicznych. Na przykład programista tworzący parser danych oparty na języku Python może wpisać „wygeneruj funkcję do wyodrębniania daty i ceny z pliku JSON”, a ClickUp Brain zwróci czysty, uporządkowany wynik — gotowy do przetestowania.

W rzeczywistości, zarządzając całym procesem tworzenia gier w ClickUp, firma Yggdrasil obniżyła całkowite koszty rozwoju o 120 000 dolarów, zwiększyła wydajność o 37% i zmniejszyła wydatki związane z rozwojem o 30%.

Płynna synchronizacja z narzędziami Git dzięki integracji z ClickUp

ClickUp łączy się z GitHub, GitLab i Bitbucket, umożliwiając programistom automatyczną synchronizację pull requestów, branchów i commitów z zadaniami.

Zapewnia to ściślejsze dopasowanie kodu do celów projektu. Na przykład, gdy programista wprowadza poprawkę, status zadania, którego dotyczy, może zostać natychmiast zaktualizowany.

Formatowanie bloków kodu dla przejrzystej komunikacji przy użyciu ClickUp Dokumentów

Połącz format bloków kodu i podświetlanie składni, aby umożliwić udostępnianie czystych fragmentów kodu między zespołami za pomocą ClickUp Dokuments.

Udostępnianie fragmentów kodu z zespołami ds. produktów lub kontroli jakości może być kłopotliwe w typowych menedżerach zadań. ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki formatowaniu bloków kodu i podświetlaniu składni w ClickUp Dokumentach, komentarzach, a nawet opisach zadań.

Na przykład, podczas planowania sprintu można osadzić pseudokod z wersjami w dokumencie lub dodać przykłady w języku Python wraz ze specyfikacjami testowymi, aby recenzenci mogli się do nich odwołać.

Narzędzia do raportowania stworzone z myślą o widoczności inżynierii dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Pulpit ClickUp zapewniają kierownikom ds. inżynierii i właścicielom produktów widoczność w czasie rzeczywistym w postępy sprintu, trendy dotyczące jakości kodu i wydajność programistów.

Śledź wszystko, od jakości kodu po prędkość sprintu, korzystając z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Niestandardowe wykresy mogą pokazać, ile błędów zostało ponownie otwartych w ostatnim sprint, którzy programiści są przeciążeni lub ile czasu zajmuje scalanie PR. Ma to kluczowe znaczenie dla zarządzania dużymi bazami kodu i optymalizacji wydajności zespołu w czasie.

Dzięki pulpitom o niskim opóźnieniu i śledzeniu czasu powiązanemu z każdym zadaniem zespoły programistów mogą wyeliminować domysły i skupić się na szybszym dostarczaniu wysokiej jakości kodu.

Szablony i automatyzacja ClickUp dla powtarzających się cykli pracy programistycznych

Jeśli Twój zespół zajmuje się produktem, inżynierią, projektowaniem i kontrolą jakości i potrzebuje jednego źródła informacji do tworzenia oprogramowania, szablon ClickUp do tworzenia oprogramowania jest najlepszym wyborem.

Ten szablon rozwoju oprogramowania pomaga zespołom wielofunkcyjnym dostosować się do jednego przepływu pracy, ułatwiając planowanie map drogowych, dostarczanie funkcji i naprawianie błędów bez konieczności zmiany narzędzi.

Możesz nawet użyć ClickUp Automations, aby przypisać recenzentów, gdy GitHub PR jest połączony, lub wywołać raporty standup po zakończeniu sprintu. Funkcje te pomagają egzekwować strukturę bez spowalniania pracy zespołów.

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy bez pisania ani jednej linii kodu dzięki ClickUp Automatyzacji

Najlepsze funkcje ClickUp

Generuj i wyjaśniaj fragmenty kodu za pomocą ClickUp Brain, używając prostego języka.

Synchronizuj pull requesty i commit z zadaniami dzięki integracji z GitHub i GitLab.

Używaj formatowania bloków kodu, aby uzyskać przejrzyste i czytelne fragmenty kodu w dokumentach i komentarzach.

Śledź prędkość sprintu, liczbę błędów i wydajność zespołu dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, aktualizacje sprintów i nie tylko dzięki elastycznym regułom bez kodowania.

Limitations ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na bogactwo funkcji i opcji niestandardowego dostosowywania.

Niektóre przypadki użycia specyficzne dla programistów mogą nadal wymagać zewnętrznych narzędzi programistycznych do CI/CD lub testowania kodu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat ClickUp

Recenzja G2 mówi:

Co najważniejsze, [ClickUp] integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Obecnie używam tego narzędzia na co dzień do zarządzania wszystkimi moimi projektami.

Co najważniejsze, [ClickUp] integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Obecnie używam tego narzędzia na co dzień do zarządzania wszystkimi moimi projektami.

2. Claude 3. 7 Sonnet (najlepszy do zaawansowanego rozumowania i rzeczywistych zadań związanych z kodowaniem)

za pośrednictwem Claude

Claude 3. 7 Sonnet jest przeznaczony dla programistów zajmujących się nie tylko uzupełnianiem kodu. Jeśli debugujesz starsze wersje systemów, planujesz architekturę full-stack lub masz otwarte wiele narzędzi na swoim komputerze, Claude zapewni szybkość i uporządkowanie Twojego procesu.

Rozszerzony tryb myślenia Claude'a jest jedną z jego wyróżniających się funkcji. Programiści mogą przełączać się między szybkimi odpowiedziami a krokiem po kroku rozumowaniem w przypadku problemów wymagających głębszej analizy. Ta funkcja jest doskonała do nauki korzystania ze sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania opartego na testach, logice rekurencyjnej lub refaktoryzacji na dużą skalę.

Tryb rozszerzonego myślenia znacznie poprawia również wydajność w testach porównawczych kodowania, takich jak SWE-bench Verified i TAU-bench, gdzie Claude 3. 7 przewyższa wszystkie poprzednie wersje.

Claude 3. 7 Najlepsze funkcje Sonnet

Włącz tryb rozszerzonego myślenia, aby poprawić dokładność wykonywania złożonych zadań związanych z kodowaniem, debugowaniem i rozumowaniem algorytmicznym.

Użyj Claude Code za pośrednictwem CLI, aby edytować pliki, pisać testy, uruchamiać komendy i współpracować bezpośrednio z terminala.

Stwórz połączenie z repozytoriami GitHub i pracuj na rzeczywistych plikach projektowych, aby uzyskać uporządkowane wyniki i niezawodne zmiany kodu.

Osiągnij najnowocześniejsze wyniki w testach SWE-bench i TAU-bench, wyróżniając się w zakresie wykorzystania narzędzi agencyjnych i zaawansowanych zdolności rozumowania.

Zachowaj kontekst między sesjami w przypadku długich, wieloetapowych cykli pracy inżynieryjnej lub cykli ciągłego doskonalenia.

Claude 3. 7 Ograniczenia Sonnet

Tryb rozszerzonego myślenia jest dostępny tylko w płatnych planach, co ogranicza dostęp dla użytkowników korzystających z bezpłatnej wersji.

Wciąż ewoluuje w zakresie funkcji współpracy w czasie rzeczywistym w porównaniu z platformami typu full-stack, takimi jak ClickUp.

Claude 3. 7 Ceny Sonnet

Free

Pro : 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 100 USD/miesiąc

Claude 3. 7 Oceny i recenzje Sonnet

G2 : 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia o Claude 3. 7 Sonnet

W recenzji G2 podkreślono:

Tryb rozszerzonego myślenia, który pozwala modelowi wywoływać wyszukiwanie w Internecie i inne narzędzia w trakcie rozmowy, idealny do wieloetapowej analizy danych i cykli pracy badawczej.

Tryb rozszerzonego myślenia, który pozwala modelowi wywoływać wyszukiwanie w Internecie i inne narzędzia w trakcie rozmowy, idealny do wieloetapowej analizy danych i cykli pracy badawczych.

3. GPT-5 (najlepszy do szybkiego generowania kodu ogólnego przeznaczenia w wielu językach)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli szybko przechodzisz przez etapy projektowania, rozwoju i wdrażania, GPT-5 zapewnia równowagę między szybkością a dokładnością, której większość programistów potrzebuje w czasie rzeczywistym.

GPT-5 może generować kod, wyjaśniać logikę, zakończone niedokończone funkcje i obsługiwać fragmenty kodu w wielu językach programowania, demonstrując potęgę sztucznej inteligencji. Programiści często używają go do rozwiązywania głównie podstawowych problemów związanych z językiem Python, konwertowania logiki na kod wykonywalny lub pisania funkcji pomocniczych na podstawie opisów w języku naturalnym.

Ponadto ta platforma AI dobrze sprawdza się w debugowaniu i jest łatwo dostępna.

Najlepsze funkcje GPT-5

Generuj i wyjaśniaj kod w językach Python, JavaScript, Java i innych popularnych językach programowania.

Zakończone funkcje częściowe i rozwiązuj podstawowe problemy związane z kodowaniem z wysoką dokładnością.

Wykrywaj problemy składniowe i poprawiaj jakość kodu dzięki sugestiom wyświetlanym w tekście.

Obsługa autouzupełniania kodu i dokumentacji na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym.

Dostępny bezpłatnie za pośrednictwem ChatGPT z szybszym czasem odpowiedzi niż poprzednie modele GPT-4.

Limity GPT-5

Nie można uzyskać połączenia z GitHub ani bezpośrednio zarządzać plikami projektu.

Mniej skuteczny niż specjalistyczne modele w zaawansowanych testach porównawczych kodowania, takich jak SWE-bench.

Ceny GPT-5

Free

Go: 4 USD/miesiąc

Plus : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje GPT-5

G2 : 4,7/5 (ponad 790 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat GPT-5

W recenzji na Reddicie podkreślono:

Byłem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ mogłem skopiować i wkleić kod, który działał od pierwszego uruchomienia bez żadnych błędów kompilacji. Nie wspominając już o tym, że jest niesamowicie szybki. *

Byłem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ mogłem skopiować i wkleić kod, który działał od pierwszego uruchomienia bez żadnych błędów kompilacji. Nie wspominając już o tym, że jest niesamowicie szybki. *

4. Gemini (najlepszy do integracji kodu z zadaniami programistycznymi w sieci, aplikacjach i chmurze)

za pośrednictwem Gemini

W przeciwieństwie do innych modeli, które działają w izolacji, Gemini może odwoływać się do Dokumentów Google, Arkuszy Google, a nawet plików Google Drive, aby zapewnić wsparcie dla bardziej opartych na współpracy i kontekście zadań związanych z kodowaniem.

Dzięki temu jest on szczególnie przydatny dla inżynierów ściśle współpracujących z zespołami produktowymi, analitykami danych lub osobami zajmującymi się przepływem zawartości.

Ponadto Gemini 2. 5 obsługuje generowanie kodu, wyjaśnianie i uzupełnianie kodu w popularnych językach programowania, takich jak Python, JavaScript, Java i inne. Został stworzony, aby pomóc w złożonych zadaniach związanych z kodowaniem, takich jak tworzenie szkieletu API, transformacje danych i skrypty wdrażania w chmurze.

Najlepsze funkcje Gemini

Generuj, wyjaśniaj i zakończony kod w językach Python, JavaScript i innych głównych językach programowania.

Nawiąż połączenie z aplikacjami obszaru roboczego, aby uzupełniać odpowiedzi kodu o dane na żywo lub kontekst dokumentacji.

Zarządzaj złożonym kodem i wieloma plikami oraz analizuj je, korzystając z natywnej funkcji przesyłania plików i plików połączonych z Dyskiem.

Wsparcie przypadków użycia oprogramowania, w tym automatyzacja zaplecza, integracja API i wdrożenia Google Cloud.

Umożliwia strukturalne generowanie wyników i szczegółowe formatowanie dokumentacji, cykli pracy i automatyzacji procesów.

Ograniczenia Gemini

Wymaga konta Google, aby korzystać z pełnych funkcji integracji.

Wciąż mniej popularny niż GPT-4 lub Claude na forach open source i deweloperskich.

Ceny Gemini

Free

Google AI Pro : 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Google AI Ultra: 249,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Gemini

G2 : 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Gemini

Recenzja G2 zawierała:

Każdy, kto zaczyna naukę kodowania lub pisania akapitów, może zacząć korzystać z Gemini, aby uczyć się bardzo szybko i skutecznie.

Każdy, kto zaczyna naukę kodowania lub pisania akapitów, może zacząć korzystać z Gemini, aby uczyć się bardzo szybko i skutecznie.

5. Replit Code (najlepszy do kompleksowego tworzenia aplikacji z wykorzystaniem automatyzacji opartej na AI)

za pośrednictwem Replit Code

Wyobraź sobie, że jesteś samodzielnym programistą, a termin realizacji projektu zbliża się wielkimi krokami. Musisz zaprojektować przepływ logowania, stworzyć połączenie z bazą danych i napisać skrypty wdrożeniowe, co zazwyczaj zajmuje kilka dni przy użyciu różnych narzędzi programistycznych.

Dzięki Replit Code wystarczy otworzyć przeglądarkę i opisać swoje potrzeby w języku naturalnym. W ciągu kilku minut agent AI generuje kod zaplecza, ustawia uwierzytelnianie, a nawet sugeruje konfiguracje wdrożeniowe.

Oparte na Claude 3. 5 Sonnet i GPT-4, to narzędzie AI do kodowania łączy w sobie autouzupełnianie kodu, debugowanie i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Replit Code

Zautomatyzuj tworzenie szkieletu projektu, poprawianie błędów i budowanie funkcji za pomocą Replit Agent.

Dostęp do Claude Sonnet i GPT-4o w celu generowania kodu, debugowania i uzupełniania kodu.

Pisz, wdrażaj i hostuj aplikacje w wielu językach programowania — wszystko z jednego interfejsu.

Bezpieczne środowisko chmurowe z wbudowaną bazą danych, modułami uwierzytelniania i integracji.

Wsparcie funkcji zespołowych, takich jak SSO, kontrola dostępu oparta na roli i wdrożenia prywatne.

Limit kodu Replit

Ceny oparte na punktach kredytowych mogą stać się kosztowne podczas złożonych iteracji programistycznych.

LLM czasami nie radzą sobie z szczegółowym debugowaniem lub złożonymi instrukcjami.

Brak płynnej synchronizacji repo repo GitHub dla dużych, modułowych baz kodu.

Ceny Replit Code

Starter : Free

Replit Core : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 40 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Replit Code

G2 : 4,5/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Replit Code

W recenzji G2 pochwalono:

Korzystam z nowego narzędzia Replit Agent od kilku miesięcy i nie mogę uwierzyć, co udało mi się stworzyć jako osoba nieposiadająca umiejętności programistycznych. Stworzyłem różnego rodzaju aplikacje zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego.

Korzystam z nowego narzędzia Replit Agent od kilku miesięcy i nie mogę uwierzyć, co udało mi się stworzyć jako osoba nieposiadająca umiejętności programistycznych. Stworzyłem różnego rodzaju aplikacje zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego.

👀 Ciekawostka: Pierwszy programista na świecie nigdy nie uruchomił ani jednej linii kodu, ponieważ komputery jeszcze nie istniały. Ada Lovelace dosłownie napisała algorytmy dla maszyny, która była tylko pomysłem.

6. Mistral AI (najlepszy do niestandardowego dostosowywania sztucznej inteligencji typu open source, gotowej do użytku w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Mistral AI

Większość programistów i zespołów zajmujących się danymi staje przed typowym dylematem: wybrać potężne, duże modele językowe, nie mając żadnej widoczności w sposobie ich działania, czy zadowolić się opcjami open source, które nie zapewniają odpowiedniej wydajności.

Mistral AI przełamuje ten impas. Redaktor kodu zapewnia wysokowydajne, w pełni przejrzyste modele LLM, które można dostosowywać, precyzyjnie konfigurować i wdrażać zgodnie z własnymi wymaganiami.

Jego modele o otwartej wadze — takie jak Mistral 7B i Mixtral 8x7B — są przeznaczone dla zespołów, które chcą samodzielnie hostować, integrować się z istniejącymi stosami i dostosowywać własne zestawy danych.

Najlepsze funkcje Mistral AI

Wsparcie wielomodalnych, wielojęzycznych przypadków użycia w kodzie, dokumentach i głosie.

Umożliwia wdrożenie lokalne, w chmurze i hybrydowe z zakończoną kontrolą danych.

Twórz agenty AI, które koordynują działania w czasie rzeczywistym przy użyciu aplikacji i API.

Dostosuj modele open source (Mistral 7B, Mixtral 8x7B itp.) do specjalistycznych zastosowań.

Włącz okno kontekstowe 128K dla złożonych, długich zadań wymagających rozumowania.

Ograniczenia Mistral AI

Oferuje limit integracji typu plug-and-play w porównaniu z bardziej dojrzałymi ekosystemami.

Wymaga wiedzy technicznej w zakresie dostrajania lub wdrażania lokalnego.

Zarezerwuj najbardziej zaawansowane modele do użytku komercyjnego/dostępu do API, nie otwieraj wag.

Ceny Mistral AI

Free

Pro : 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół : 24,99 USD/miesiąc na użytkownika

Mistral Code : Ceny niestandardowe

Przedsiębiorstwa: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mistral AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Mistral AI

W recenzji G2 udostępniana jest:

Doskonale nadaje się do zastosowań w czasie rzeczywistym, prototypowania i scenariuszy sztucznej inteligencji brzegowej bez znacznego obniżania jakości lub wszechstronności.

Doskonale nadaje się do zastosowań w czasie rzeczywistym, prototypowania i scenariuszy sztucznej inteligencji bez większego uszczerbku dla jakości lub wszechstronności.

7. DeepSeek (najlepszy dla programistów open source, którzy potrzebują dogłębnego rozumowania kodu z zakończoną kontrolą modelu)

za pośrednictwem DeepSeek

DeepSeek jest jednym z niewielu modeli, które mogą generować wtyczki WordPress, debugować procedury JavaScript i przepisywać wyrażenia regularne przy użyciu solidnej logiki.

W przeciwieństwie do wielu ogólnych generatorów kodu, DeepSeek wykracza poza powierzchowne wyniki i jest w stanie budować pełne struktury wtyczek, przepisywać funkcje z walidacją skrajnych przypadków oraz prowadzić śledzenie logiki w długich podpowiedziach.

Jeśli Twój zespół potrzebuje przejrzystego, zorientowanego na programistów modelu LLM, który obsługuje złożone zadania kodowania bez ograniczania Cię do zastrzeżonego ekosystemu, warto rozważyć DeepSeek.

Najlepsze funkcje DeepSeek

Wsparcie złożonych zadań kodowania z wysoką dokładnością wnioskowania.

Zapewnij zakończoną przejrzystość dzięki dostępowi do modelu open source.

Niezawodne generowanie kodu, debugowanie i tworzenie wtyczek.

Umożliwiaj agentyczne cykle pracy dzięki wyjściu JSON i wywoływaniu funkcji.

Utrzymuj kontekst długiego zakresu dzięki oknu tokenów 64K.

Ograniczenia DeepSeek

Problemy z niszowymi narzędziami, takimi jak AppleScript lub Keyboard Maestro.

Generuje zbyt rozbudowane wyniki, które mogą wymagać udoskonalenia.

W niektórych regionach do rejestracji wymagany jest numer telefonu +86.

Ceny DeepSeek

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Pro/Team: Ceny oparte są na opłatach tokenowych zależnych od wykorzystania.

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DeepSeek

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat DeepSeek

W recenzji na Reddicie znalazła się następująca notatka:

DeepSeek R1 jest mniej więcej taki sam lub lepszy (w niektórych kontekstach) niż standardowy o1 firmy OpenAI. R1 zdecydowanie przewyższa o1 pod względem możliwości uzyskania widoku procesu myślowego.

DeepSeek R1 jest mniej więcej taki sam lub lepszy (w niektórych kontekstach) niż standardowy o1 firmy OpenAI. R1 zdecydowanie przewyższa o1 pod względem możliwości uzyskania widoku procesu myślowego.

8. Code Llama (najlepszy do kodowania open source z elastycznym wdrażaniem)

za pośrednictwem Code Llama

Nie każdy programista chce polegać na zastrzeżonych modelach w przypadku wrażliwych zadań związanych z kodowaniem.

Code Llama firmy Meta to potężny model języka open source oparty na Llama 2, zaprojektowany specjalnie do generowania kodu, debugowania i wykonywania instrukcji.

Teams mogą wdrażać wysokowydajne modele LLM bez uzależnienia od dostawcy, ponieważ Code Llama jest dostępny w wielu rozmiarach, nawet do 70 miliardów parametrów, i oferuje warianty dla kodu Python oraz instrukcji w języku naturalnym.

Najlepsze funkcje Code Llama

Wsparcie dla wielu zadań związanych z kodowaniem, w tym generowanie, uzupełnianie i debugowanie.

Włącz podpowiedzi typu „wypełnij środek” do edycji istniejącego kodu.

Oferuj specjalistyczne warianty, takie jak Code Llama—Python i Code Llama—Instruct.

Obsługa długich okien kontekstowych (do 100 tys. tokenów w niektórych wariantach)

Umożliwia lokalne wdrażanie i dostosowywanie do prywatnych środowisk.

Ograniczenia Code Llama

Brak wbudowanych narzędzi lub hostowanych środowisk testowych

Wymaga ustawień technicznych do wnioskowania i obsługi modeli.

W porównaniu z dostrojonymi modelami własnościowymi może wykazywać gorszą wydajność w zadaniach specyficznych dla danej dziedziny.

Ceny Code Llama

Free

Oceny i recenzje Code Llama

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. LLaMA (najlepszy do eksperymentów z otwartym oprogramowaniem AI na dużą skalę)

za pośrednictwem LLaMA

Dla indywidualnych programistów i niezależnych twórców jedną z największych przeszkód w dziedzinie AI jest użyteczność, często spowodowana niewystarczającą ilością danych szkoleniowych.

LLaMA jest dostawcą solidnych możliwości wnioskowania, kodowania i obsługi wielu języków, jednak osiągnięcie tych możliwości często wymaga pokonania różnych przeszkód, takich jak pobieranie modeli, kompatybilność frameworków, ograniczenia GPU i przełączanie API.

Meta przedstawia LLaMA jako najnowocześniejszą, otwartą alternatywę dla zastrzeżonych modeli LLM, zdolną do rozumienia multimodalnego.

Najlepsze funkcje LLaMA

Wsparcie danych wielomodalnych (obraz + tekst) dzięki wersjom zapoznawczym LLaMA 4.

Oferuje natywne rozumowanie w długim kontekście z kontekstem do 128 KB.

Osiągnij konkurencyjną wydajność w testach porównawczych, takich jak LiveCodeBench i GPQA.

Włącz zaawansowane wsparcie wielu języków i rozumowanie matematyczne.

Zapewnia otwarte modele umożliwiające pełną niestandardową personalizację i lokalne wdrożenie.

Ograniczenia LLaMA

Wymaga złożonych ustawień i dużej mocy obliczeniowej procesora graficznego (zalecany A10 lub wyższy).

Dokumentacja i narzędzia dla programistów są fragmentaryczne i nieprzyjazne dla początkujących.

Niewidoczne naciski na korzystanie z płatnych API Meta, nawet dla użytkowników oprogramowania open source.

Ceny LLaMA

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LLaMA

G2 : 4,3/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat LLaMA

W recenzji G2 wyróżniono funkcję:

Meta Llama 3 pomogła mi w różnych zadaniach związanych z kodowaniem i rozwiązywaniu problemów związanych z moimi zadaniami.

Meta Llama 3 pomogła mi w różnych zadaniach związanych z kodowaniem i rozwiązywaniu problemów związanych z moimi zadaniami.

10. Grok (najlepszy do błyskawicznego rozumowania i dogłębnej analizy kontekstowej)

za pośrednictwem Grok

Jeśli kiedykolwiek czekałeś, aż narzędzie AI zakończy proste zadanie, takie jak naprawienie błędu lub zakończenie skryptu, wiesz, jak frustrujące mogą być powolne reakcje i płytkie odpowiedzi. Właśnie w tym zakresie Grok wyróżnia się na tle innych.

Stworzony przez xAI i zintegrowany z platformą X, zapewnia szybkie, podobne do ludzkiego rozumowanie, które bardziej przypomina programowanie w parach niż zapytanie chatbotowi.

Niezależnie od tego, czy debugujesz skrypt w języku Python, generujesz zawartość czy tłumaczysz logikę między językami, Grok działa razem z Tobą.

Najlepsze funkcje Grok

Umożliwia niemal natychmiastowe odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące kodowania i zagadki logiczne.

Wsparcie zaawansowanego zachowywania kontekstu dla lepszej ciągłości w iteracyjnych sesjach kodowania.

Z łatwością obsługuj wielojęzyczną dokumentację kodowania i zadania tłumaczenia międzyjęzykowego.

Generuj pełne fragmenty kodu i logikę biznesową w narzędziach do kodowania, takich jak Python lub JavaScript, przy minimalnej liczbie podpowiedzi.

Analizuj zadania wymagające abstrakcyjnego rozumowania, takie jak wykrywanie sarkazmu i rozpoznawanie długich wzorców.

Ograniczenia Grok

Wytwarzanie nadmiernie ostrożnych lub ogólnych wyników w sytuacjach o wysokiej stawce lub kreatywnych przypadkach granicznych.

W przypadku zastosowań na poziomie produkcyjnym należy polegać na płatnym dostępie do API lub integracji platformy.

Brak wyróżniającej się wydajności w generowaniu obrazów w porównaniu z wyspecjalizowanymi narzędziami.

Ceny Grok 3

Super Grok : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Super Grok Heavy: 300 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Grok 3

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Grok

W recenzji G2 podkreślono:

Może tworzyć obrazy, przeszukiwać internet, dostawać odpowiedzi, generować zawartość, analizować dane, przeprowadzać dogłębne badania, ma dobry bezpłatny poziom. Najlepszy na X.

Może tworzyć obrazy, przeszukiwać internet, dostawać odpowiedzi, generować zawartość, analizować dane, przeprowadzać dogłębne badania, ma dobry bezpłatny poziom. Najlepszy na X.

👀 Ciekawostka: Pierwszym błędem w informatyce była dosłownie ćma. W 1947 roku inżynierowie znaleźli ją utkniętą w przekaźniku na Uniwersytecie Harvarda. Dzisiaj LLM debuguje kod, nie dotykając nawet sprzętu.

11. GitHub Copilot (najlepszy do płynnej automatyzacji w IDE i edycji kodu)

za pośrednictwem GitHub

Pisanie powtarzalnych bloków kodu, debugowanie funkcji innych osób lub po prostu próba nadążania za codziennymi zgłoszeniami może osłabiać koncentrację.

GitHub Copilot odciąża Cię, działając jak zawsze dostępny członek zespołu w Twoim IDE.

Niezależnie od tego, czy piszesz od podstaw, czy edytujesz wiele plików, to narzędzie AI dla programistów dostarcza sugestie w czasie rzeczywistym, automatycznie wykrywa efekty domina i pozwala zatwierdzać zmiany jednym kliknięciem, bezpośrednio w Twoim środowisku.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Oferuje sugestie kodu w czasie rzeczywistym, które uczą się Twojego stylu kodowania podczas pracy.

Włącz tryb agenta, aby samodzielnie planować, pisać, testować i dostarczać pull requesty.

Zezwól na wyświetlanie podpowiedzi w redaktorze podczas edycji wielu plików i wprowadzania spójnych zmian w całym projekcie.

Integracja z popularnymi środowiskami IDE, takimi jak VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains i Neovim.

Wsparcie multiple model options, w tym Claude Sonnet, GPT-4. 1 i Gemini 2. 5 Pro.

Zapewnia funkcje przeglądu kodu, które sygnalizują błędy i sugerują poprawki przed ręczną kontrolą jakości.

Limit GitHub Copilot

Wymagają ustrukturyzowanych baz kodu dla uzyskania najlepszej wydajności.

Generuj sugestie, które nadal wymagają weryfikacji przez człowieka.

Mniejsza wartość dla samodzielnych programistów, którzy piszą i rozumieją cały swój kod.

Ograniczenie zakończeń w planie bezpłatnym (2000 miesięcznie)

Ceny GitHub Copilot

Free

Pro : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Pro+: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat GitHub Copilot

Nie tylko jest dostawcą szybkich zakończonych kodu, ale także aktywnie usprawnia mój cykl pracy, sugerując zoptymalizowane, ustrukturyzowane i zorientowane na wydajność rozwiązania.

Nie tylko jest dostawcą szybkich zakończonych kodu, ale także aktywnie usprawnia mój cykl pracy, sugerując zoptymalizowane, ustrukturyzowane i zorientowane na wydajność rozwiązania.

12. Tabnine (najlepszy do bezpiecznej, prywatnej pomocy w zakresie kodowania AI)

za pośrednictwem Tabnine

Programiści często borykają się z problemami związanymi z prywatnością, zwłaszcza podczas udostępniania poufnego kodu narzędziom AI. Każdy inżynier przeżył kiedyś ten niepokojący moment, zastanawiając się, czy kolejna sugestia autouzupełniania nie ujawni zastrzeżonej logiki.

Tabnine zostało zaprojektowane, aby rozwiać te obawy. Oferuje lokalne rozwiązanie typu air-gapped, które przechowuje kod dokładnie tam, gdzie chcesz.

Dzięki modelom szkolonym wyłącznie na kodzie objętym liberalną licencją, Tabnine jest zaufanym partnerem zapewniającym szybkie, kontekstowe zakończone uzupełnianie kodu, które zwiększa wydajność programistów.

Najlepsze funkcje Tabnine

Wsparcie w pełni prywatnych wdrożeń z izolacją fizyczną i zerowym przechowywaniem danych.

Generuj i wyjaśniaj kod dzięki sugestiom dostosowanym do kontekstu i dostosowanym do Twoich projektów.

Twórz agenty AI do testowania, dokumentacji i wdrażania Jira.

Weryfikacja kodu pod kątem wewnętrznych standardów za pomocą niestandardowych agentów przeglądających.

Korzystaj z wielu modeli LLM lub dostosowuj modele Tabnine do własnych repozytoriów.

Ograniczenia Tabnine

Ograniczone funkcje w planach bezpłatnych lub podstawowych.

Może zużywać więcej zasobów systemowych podczas lokalnego wykonywania modelu.

Wymaga ustawień i wsparcie IT w celu wdrożenia na poziomie przedsiębiorstwa.

Ceny Tabnine

Platforma Tabnine Agentic: 59 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Tabnine

G2 : 4,0/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Tabnine

W recenzji G2 udostępniana jest:

Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak dobrze dostawca dostarcza oczekiwany kod. Czasami mnie zaskakuje, zwłaszcza podczas ćwiczeń DSA, identyfikuje problem, w tym limit złożoności czasowej i limit przestrzeni, i podaje odpowiedni kod.

Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak dobrze dostarcza oczekiwany kod. Czasami mnie zaskakuje, zwłaszcza podczas ćwiczeń DSA, identyfikuje problem, w tym limit złożoności czasowej i limit przestrzeni, i podaje odpowiedni kod.

13. WizardLM (najlepszy do wykonywania instrukcji i rozumowania w złożonych zadaniach związanych z kodowaniem)

za pośrednictwem WizardLM

Pisanie przejrzystego kodu jest wystarczająco trudne, jeśli chodzi o jego wyjaśnianie i testowanie. W miarę możliwości unikaj dodatkowej presji związanej z jego utrzymaniem.

WizardLM kroczy jako otwartoźródłowy LLM dostosowany specjalnie do wykonywania instrukcji i logicznego rozumowania, co czyni go potężnym asystentem programistycznym dla deweloperów, którzy chcą większej przejrzystości w złożonych zadaniach bez polegania na zastrzeżonych czarnych skrzynkach.

Najlepsze funkcje WizardLM

Interpretuj niejasne lub abstrakcyjne podpowiedzi za pomocą logicznego, stopniowego rozumowania.

Postępuj zgodnie ze złożonymi instrukcjami dotyczącymi zadań kodowania wieloetapowego.

Rozbij zagnieżdżoną logikę kodu na przejrzysty, czytelny format.

Wsparcie otwartych pytań i odpowiedzi oraz objaśnień kodu w wielu językach.

Umożliwia bezpieczne wdrażanie w trybie offline jako rozwiązanie w pełni oparte na otwartym kodzie źródłowym.

Ograniczenia WizardLM

Wydajność może pozostawać w tyle za modelami zastrzeżonymi, takimi jak GPT-4 lub Claude 3. 5.

Trudności z kodami o wysokim stopniu specjalizacji bez konieczności dostosowywania

Wolniejsze prędkości wnioskowania w przypadku większych modeli, chyba że są one zoptymalizowane.

Ceny WizardLM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WizardLM

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o WizardLM

W recenzji na Reddicie podkreślono:

Dostarcza precyzyjnych i zakończonych odpowiedzi na pytania oparte na wiedzy i nie ma sobie równych wśród innych modeli, które testowałem w obszarach wnioskowania i rozwiązywania problemów matematycznych.

Dostarcza precyzyjnych i zakończonych odpowiedzi na pytania oparte na wiedzy i nie ma sobie równych wśród innych modeli, które testowałem w obszarach wnioskowania i rozwiązywania problemów matematycznych.

Oto trzy dodatkowe narzędzia LLM do kodowania, które nie zostały omówione na blogu, ale mają podobny cel i funkcję:

Amazon CodeWhisperer : oferuje sugestie kodu dostosowane do usług AWS, wbudowane skanowanie bezpieczeństwa w poszukiwaniu luk oraz płynną integrację z IDE, takimi jak VS Code i JetBrains.

Cody by Sourcegraph : głęboko integruje się z bazą kodu, aby odpowiadać na pytania dotyczące kodu, generować wyjaśnienia i refaktoryzować logikę.

Magic.dev : umożliwia opisanie oprogramowania w języku naturalnym i zwraca gotowe do wdrożenia szkielety kodu full-stack.

LLM(e) zdradza sekret: kodowanie staje się łatwiejsze dzięki ClickUp

LLM zakończono podejście współczesnych zespołów do tworzenia oprogramowania.

Jednak, jak pokazuje niniejszy przewodnik, nie wszystkie modele LLM są sobie równe.

Niektóre z nich doskonale radzą sobie z wnioskowaniem, ale mają trudności z współpracą w czasie rzeczywistym. Inne szybko dostarczają sugestie dotyczące kodu, ale nie integrują się z rzeczywistym cyklem pracy programowania. Większość z nich wymaga od programistów przechodzenia między środowiskami IDE, chatbotami i menedżerami zadań, aby uzyskać jeden czysty wynik.

ClickUp wyróżnia się pod tym względem.

Dzięki wbudowaniu funkcji opartych na LLM bezpośrednio w obszar roboczy projektu, ClickUp umożliwia zespołom generowanie kodu, zarządzanie zadaniami i współpracę w jednym miejscu. ClickUp eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych podpowiedzi — bez konieczności przełączania kontekstu.

Jeśli obecny zestaw narzędzi spowalnia Twoją pracę, być może nadszedł czas, aby zarejestrować się w ClickUp!