ponad 25 podpowiedzi Sora AI do tworzenia magicznych wideo z tekstu

A co, gdyby jedna linijka tekstu mogła stać się w pełni renderowanym wideo?

Nie jest to już tylko eksperyment myślowy — to codzienność dla pierwszych użytkowników Sora AI, generatywnego narzędzia do tworzenia wideo, które nie tylko przyspiesza produkcję. Zmienia ono sposób, w jaki zespoły kreatywne podchodzą do wizualnego opowiadania historii: mniej dopracowania, więcej iteracji. Mniej szkiców, szybszy wgląd.

Świat kreatywny zwrócił na to uwagę.

Oczywiście, jak w przypadku każdego nowego narzędzia AI, internet szybko zapełnia się poradami, wskazówkami i... żartami. Przykład: oto rozmowa na Reddicie, w której wyśmiewa się poszukiwanie „najlepszych” podpowiedzi Sora AI:

Jednak za memami kryje się prawdziwy potencjał. Narzędzia takie jak Sora AI umożliwiają marketerom, twórcom i zespołom produktowym łatwe skalowanie generowania wideo, opowiadania historii i automatyzacji zawartości wizualnej.

W tym wpisie na blogu omówimy kilka podpowiedzi Sora AI, które pomogą Ci tworzyć zawartość dla docelowych odbiorców. Dodatkowo przyjrzymy się ClickUp jako najlepszej alternatywie dla Sora AI! 🏁

Czym jest Sora AI?

za pośrednictwem Sora AI

Sora AI to model generujący wideo na podstawie tekstu, opracowany przez OpenAI, który tworzy krótkie, wysokiej jakości klipy wideo na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym. Może tworzyć sceny z: Wiele postaci naturalnie ze sobą współgrających

Ruch kamery i perspektywa filmowa

Szczegółowe otoczenie i spójne oświetlenie

Logiczna fizyka i spójność czasowa między klatkami

Narzędzie AI może również rozszerzać istniejące wideo, generując nowe klatki i wykorzystując kombinację architektur dyfuzyjnych i transformacyjnych w celu uzyskania spójnych czasowo i wizualnie wyników.

Czym są podpowiedzi Sora AI?

Wskazówki Sora AI to instrukcje, które podajesz sztucznej inteligencji OpenAI odpowiedzialnej za przekształcanie tekstu w wideo, aby zrealizować swoje pomysły w postaci filmów trwających do jednej minuty. Możesz zdefiniować wszystko, od ruchu postaci i oświetlenia po kąty kamery i ton emocjonalny. Niech będą one jasne (poniżej 120 słów), żywe i uporządkowane — jak mini scenariusz w formie tekstowej.

Sora uwielbia konkrety. Powiedz jej, co się dzieje, gdzie i jakie to uczucie.

✅ Przykładowa podpowiedź:

„Projektant szkicuje makiety w nasłonecznionym studiu, a w tle słychać delikatne dźwięki jazzu”.

„Projektant szkicuje makiety w nasłonecznionym studiu, a w tle słychać delikatne dźwięki jazzu”.

To kinowa klarowność w mniej niż 20 słowach.

Korzyści wynikające z używania podpowiedzi AI podczas tworzenia wideo

Oto kilka zalet korzystania z podpowiedzi Sora AI podczas tworzenia wideo:

Przyspiesza produkcję wideo , szybko generując zawartość na podstawie prostych danych tekstowych.

Rozszerza możliwości twórcze poprzez przekształcanie pomysłowych idei w sceny wizualne.

Minimalizuje koszty produkcji , eliminując potrzebę zatrudniania aktorów, kamer i skomplikowanego montażu

Umożliwia niestandardowe dostosowywanie i personalizację zawartości wideo na dużą skalę dzięki różnorodnym podpowiedziom

Poprawia spójność w wideo zawierającym wiele scen lub ujęć dzięki sterowaniu opartemu na podpowiedziach

Ułatwia szybkie prototypowanie i iterację koncepcji wideo przed rozpoczęciem pełnej produkcji

Skalowanie projektów i umożliwia zdalną współpracę dzięki dostępności w chmurze

🔍 Czy wiesz, że... Badania wykazały, że syntetyczne wideo generowane przez AI (z wykorzystaniem awatarów zamiast prawdziwych prezenterów) zapewniają takie same korzyści edukacyjne jak tradycyjne wideo, co sugeruje, że wysokiej jakości wideo nie zawsze musi być produkowane przez duże studia.

Chcesz skorzystać z gotowego do użycia podręcznika marketingowego opartego na AI? Obejrzyj ten krótki przewodnik, aby dowiedzieć się, jak prawdziwe zespoły wykorzystują AI do segmentacji potencjalnych klientów, szybszego pisania i mierzenia tego, co naprawdę ma znaczenie — bez konieczności przeprowadzania gruntownej modern

Jak pisać skuteczne podpowiedzi Sora AI

Sposób, w jaki opisujesz scenę, postać lub akcję, bezpośrednio wpływa na efekt końcowy wideo. Dlatego kluczowa jest umiejętność pisania jasnych, zwięzłych i pomysłowych instrukcji.

Oto jak pisać jasne i skuteczne podpowiedzi Sora AI:

Krok 1: Najpierw określ swój cel

Zadaj sobie pytanie: Jaką historię opowiadam? Krótki tutorial, dramatyczne ujawnienie czy przytulny klip produktowy? Twój cel decyduje o tempie, tonie i nastroju wizualnym.

📌 Na przykład instancja podpowiedzi „elegancka prezentacja produktu podkreślająca funkcje aplikacji z minimalistycznym interfejsem użytkownika” będzie wyglądać zupełnie inaczej niż „zabawna prezentacja produktu pokazująca tę samą aplikację z jasnymi kolorami i ikonami w stylu kreskówkowym”.

Określenie intencji z góry pozwala zachować spójność wizualną i zgodność z wizerunkiem marki.

Przed dodaniem szczegółów sceny zastanów się nad tonem, stylem i platformą celu; pozwoli to zaoszczędzić czas podczas iteracji.

🔍 Czy wiesz, że... Wyniki szeroko zakrojonej ankiety pokazują , że 91% marketerów już wykorzystuje AI w swoich cyklach pracy wideo, a 85% z nich twierdzi, że dzięki temu zmniejszyli koszty.

Krok 2: Struktura podpowiedzi wokół kluczowych elementów

Każda dobra podpowiedź obejmuje sześć podstawowych elementów: Kto, Akcja, Ustawienie, Kamera, Oświetlenie, Dźwięk

Przykładowy podział podpowiedzi:

Temat i działanie: „Menedżer produktu gestykuluje podczas prezentacji holograficznego pulpitu nawigacyjnego unoszącego się przed nim”

Ustawienie i atmosfera: „Jasne, nowoczesne biuro z przeszklonymi ścianami i subtelnymi odbiciami na wypolerowanych powierzchniach”

Kamera i kadrowanie: „Ujęcie średnie, niska i intymna perspektywa, ujęcie filmowe, obiektyw 50 mm, mała głębia pola”

Oświetlenie i kolory: „Miękkie, ciepłe oświetlenie, delikatny kinowy blask, podkreślający holograficzny interfejs”

Dźwięk i atmosfera: „Kliknięcia klawiatury, ciche rozmowy w biurze, delikatna muzyka w tle”

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj czasowników opisujących ruch, takich jak „sunie”, „obraca się”, „przesuwa”, aby animacje wyglądały naturalnie.

Krok 3: Opisy powinny być żywe, ale zwięzłe

Unikaj niejasnych poleceń Sora AI, takich jak „pokaż fajny produkt”. Zamiast tego opisz scenę szczegółowo: „Użytkownik przegląda interaktywny pulpit nawigacyjny, a animowane wykresy aktualizują się w czasie rzeczywistym. ” Konkretność pomaga Sora, pozostawiając jednocześnie miejsce na kreatywność AI.

Krok 4: Dodaj niestandardową personalizację

Przejmij kontrolę nad ruchem, stylem i iteracjami swojego wideo, aby nadać mu prawdziwie indywidualny charakter:

Kontroluj ruch i czas: podziel złożone sekwencje na jasne fragmenty. Na przykład: „ Menedżer podchodzi do biurka, dotyka hologramu i powiększa wskaźniki na pulpicie nawigacyjnym. ” Zapewnia to płynne przejścia i pozwala uniknąć zakłóceń w wideo składającym się z wielu ujęć

Style referencyjne lub estetyka: Oprzyj swoje wizualizacje na gatunku lub wskazówkach projektowych: „Styl reklamowy startupu technologicznego, futurystyczny interfejs użytkownika, żywe neonowe akcenty” lub „minimalistyczna animacja 2D do reklamy w mediach społecznościowych”. Znane odniesienia filmowe pomagają Sora zachować spójność wizualną

💡 Porada dla profesjonalistów: Traktuj podpowiedzi Sora AI jak szkice. Wygeneruj jedną wersję → zmodyfikuj jeden element (kąt kamery, oświetlenie lub kolor) → uruchom ponownie. Jeśli wyniki nie są zadowalające, najpierw uprość: zablokuj jedną kluczową akcję lub ustawienie, a następnie stopniowo zwiększaj złożoność.

Krok 5: Użyj obrazów i ustaw parametry API

Chcesz, aby postacie lub produkty wyglądały spójnie w wielu wideo? Dołącz do podpowiedzi obraz referencyjny. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku premier produktów, gdzie wizualizacja marki musi pozostać jednolita.

Musisz również określić długość wideo, rozdzielczość i wersję modelu w API, a nie w tekście podpowiedzi. Krótkie klipy (4–8 sekund) są łatwiejsze w zarządzaniu i łączeniu w dłuższe sekwencje, zachowując płynność ruchu i spójność.

Najlepsze podpowiedzi Sora AI dla różnych zastosowań

Sora AI zmienia sposób, w jaki zespoły przeprowadzają burze mózgów, tworzą scenariusze i produkują wideo. Aby uzyskać idealny film lub obraz, nie musisz być inżynierem podpowiedzi.

Oto kilka pomysłów na podpowiedzi dla różnych obszarów:

Marketing i reklama

Filmowa reklama kawiarni

📌 Przykład zastosowania: opowiadanie historii marki, kampanie, reklamy w mediach społecznościowych i promocje produktów.

Stwórz 20-sekundową reklamę filmową pokazującą właściciela małej firmy otwierającego swoją kawiarnię o wschodzie słońca, oddającą ciepło, aromat i ducha społeczności Stwórz elegancką prezentację produktu dla smartwatcha, podkreślając funkcje śledzenia aktywności fizycznej, minimalistyczny design i sceny aktywnego stylu życia Zobacz dynamiczny montaż globalnej kampanii marketingowej na billboardach, telefonach i platformach społecznościowych Stwórz krótkie wideo w formacie pionowym do mediów społecznościowych, z funkcją rzeczywistego zastosowania produktów zrównoważonej marki kosmetyków do pielęgnacji skóry w naturalnym świetle

💡 Porada dla profesjonalistów: Określ ruchy kamery (panoramowanie, dolly zoom, ujęcia z lotu ptaka), aby uzyskać dynamiczne efekty wizualne przypominające reklamy. Możesz również uwzględnić terminy związane z korekcją kolorów, takie jak „ciepłe odcienie kinowe”

Tworzenie zawartości i mediów

Wideo na YouTube przedstawiające kinowe ujęcia kamery

📌 Przykład zastosowania: opowiadanie historii, intro/outro, krótka zawartość i eksperymenty wizualne.

Stwórz 15-sekundowe intro na YouTube z kinowym ujęciem kamery w przytulnym, kreatywnym studiu wypełnionym nastrojowym oświetleniem i materiałami artystycznymi Wygeneruj film poklatkowy przedstawiający artystę rysującego mural, który przekształca się w cyfrową wersję na ekranie Stwórz krótki film opowiadający historię filmowca poszukującego inspiracji na deszczowych ulicach miasta nocą Twórz zapętlone materiały wizualne B-roll jako tło dla podcastów — delikatne oświetlenie, ruchoma kamera, minimalistyczne ustawienia biurka

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj szczegóły, takie jak proporcje obrazu (16:9 lub 9:16) i ruch kamery, aby wynik był dostosowany do platformy — ma to duże znaczenie, jak pokazują te przykłady inżynierii podpowiedzi.

Produkt i technologia

Przewodnik krok po kroku dotyczący przechowywania danych w chmurze

📌 Przykład zastosowania: Opisy funkcji, wdrażanie nowych pracowników, prezentacje dla inwestorów, opowiadanie historii o wizji produktu.

Pokaż płynną animację użytkownika korzystającego z aplikacji mobilnej, podkreślając kroki wdrażania i płynne przejścia Stwórz wizualną prezentację futurystycznego obszaru roboczego AI z pływającymi interfejsami holograficznymi, różnorodną współpracą zespołową i wizualizacjami danych Stwórz przejrzystą, minimalistyczną prezentację pokazującą, w jaki sposób pamięć w chmurze synchronizuje dane między wieloma urządzeniami Stwórz film przedstawiający wizję produktu, pokazujący ewolucję inteligentnego urządzenia domowego od szkicu do rzeczywistego zastosowania

🔍 Czy wiesz, że... 99% marketerów korzystających z wideo uważa, że poprawiły one zrozumienie ich produktów lub usług przez użytkowników.

Kiedy pies przechytrzy swojego właściciela: jeden z najzabawniejszych dotychczasowych podpowiedzi Sora AI Łatwo jest myśleć o Sora AI jako o narzędziu do tworzenia filmowych opowieści lub nastrojowych montaży — ale jest to również plac zabaw dla sprytnych, absurdalnych i dziwnie uroczych podpowiedzi, takich jak ta: Pomysł na podpowiedź:„Pies siedzi dumnie obok swojego właściciela podczas słonecznego pikniku w parku. Właściciel podnosi kawałek pizzy i mówi: „Nie, to moje jedzenie”. Pies wygląda na smutnego... po czym powoli wyciąga smartfon łapą, zamawia pizzę online i zadowolony czeka, aż dostawca mija zszokowanego właściciela i wręcza pudełko psu” Pomysł na podpowiedź:„Pies siedzi dumnie obok swojego właściciela podczas słonecznego pikniku w parku. Właściciel podnosi kawałek pizzy i mówi: „Nie, to moje jedzenie”. Pies wygląda na smutnego... po czym powoli wyciąga smartfon łapą, zamawia pizzę online i zadowolony czeka, aż dostawca mija zszokowanego właściciela i wręcza pudełko psu”

Komunikacja korporacyjna

Wideo lub obrazy do celów wdrożeniowych w firmie

📌 Przykład zastosowania: wewnętrzne opowiadanie historii, rekrutacja, wdrażanie nowych pracowników i budowanie kultury organizacyjnej.

Stwórz profesjonalny, a jednocześnie ciepły wideo pokazujące różnorodnych pracowników współpracujących w hybrydowych ustawieniach biurowych Stwórz wideo przedstawiające kulturę firmy, podkreślające pracę zespołową, integrację i kamienie milowe firmy w stylu dokumentalnym Stwórz animację wprowadzającą nowych pracowników do wartości i misji firmy Wizualizuj scenę z przesłaniem kierownictwa, w której dyrektor zwraca się do pracowników podczas spotkania w ratuszu, korzystając z naturalnego oświetlenia i konwersacyjnego tonu

E-commerce i handel detaliczny

Doświadczanie produktu przyjaznego dla środowiska

📌 Przykład zastosowania: Premiera produktów, lookbooki i prezentacje w mediach społecznościowych.

Stwórz modową rolkę z funkcją modelek spacerujących po różnych miejskich krajobrazach, a każdy strój odzwierciedla porę roku Stwórz przejrzysty, minimalistyczny wideo z rozpakowywania produktu – luksusowych perfum – z wykorzystaniem ujęć makro i efektownego oświetlenia Pokaż niestandardowemu klientowi, jak przegląda sklep internetowy, dodaje ekologiczne produkty do koszyka i otrzymuje zamówienie w opakowaniu przyjaznym dla środowiska Stwórz sekwencję wizualną pokazującą przemianę pokoju przed i po zastosowaniu produktów do dekoracji wnętrz.

Podróże i hotelarstwo

Samotny podróżnik na piaszczystym i skalistym terenie

📌 Przykład zastosowania: Marketing destynacji, doświadczenia, wizualne opowiadanie historii.

Stwórz filmową podróżniczą kompilację przedstawiającą parę zwiedzającą nadmorskie miasteczka, wykorzystując ujęcia z drona i oświetlenie o złotej godzinie. Wygeneruj ujęcie z lotu ptaka, przechodząc od luksusowego kurortu do lokalnych atrakcji kulturalnych i kuchni. Stwórz wideo opowiadające historię samotnego podróżnika, który prowadzi dziennik i robi zdjęcia podczas wędrówki malowniczymi górskimi szlakami. Wizualizuj doświadczenia hotelowe od zameldowania po śniadanie z widokiem na ocean w delikatnym, naturalnym świetle.

🔍 Czy wiesz, że... 41% marek podało, że używa AI do data powstania wideo?

🤩 Bonus: podpowiedzi obrazkowe

Główne zdjęcie produktu

📌 Przykład zastosowania: grafika kampanii, zdjęcia produktów i materiały do mediów społecznościowych.

Stwórz fotorealistyczną prezentację produktu – smartwatcha na minimalistycznym biurku w delikatnym porannym świetle. Stwórz filmową reklamę w mediach społecznościowych, w której właściciel małej firmy jest funkcją, otwierając swoją kawiarnię o wschodzie słońca. Stwórz kontrastowy obraz nowego produktu do pielęgnacji skóry z naturalnymi teksturami i czystym tłem. Wyobraź sobie dynamiczny cyfrowy billboard pokazujący wiele kampanii globalnej marki na pełnej ludzi ulicy w Tokio.

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i generowania pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na AI, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To aplikacja do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

Typowe błędy, których należy unikać podczas korzystania z podpowiedzi Sora AI

Sora AI nie jest magią. Jest lustrem. Jeśli Twoje wideo wygląda na niejasne, płaskie lub dziwne, prawdopodobnie wynika to z niejasnej podpowiedzi. Najlepsze wyniki nie wynikają z większej kreatywności. Wynikają one z większej świadomości. Sora nie potrzebuje tylko pomysłów. Potrzebuje wskazówek. Oto jak przestać marnować podpowiedzi i zacząć uzyskiwać sceny, które naprawdę działają.

Nie przeładowuj podpowiedzi sprzecznymi opisami lub zbyt dużą ilością elementów wizualnych w jednym ujęciu.

Uwzględnij kontekst , taki jak otoczenie, oświetlenie i perspektywa kamery, aby ugruntować swoje wizualizacje.

Używaj spójnego języka , ponieważ mieszanie stylów (np. „filmowy + kreskówkowy”) może dezorientować model i powodować nierówne wyniki.

Kontroluj tempo poprzez dodanie wzmianki o przejściach między scenami, aby uniknąć nagłych cięć.

Dodaj emocje lub subtelne gesty („nerwowe oczekiwanie w szybkich spojrzeniach”), aby wyniki były bardziej realistyczne.

Określ niepożądane elementy („bez nakładek tekstowych”, „bez flary obiektywu”), aby udoskonalić końcowe wyniki.

Dokumentuj skuteczne podpowiedzi i wyniki według kategorii, aby przyspieszyć przyszłe eksperymenty.

🧠 Ciekawostka: Mały rodzinny sklep z tamales w Los Angeles stworzył 46-sekundowe wideo w zaledwie 10 minut (wykorzystując AI do tworzenia scenariusza/głosu), które stało się viralem z 22 milionami widoków w ciągu około trzech tygodni, pokazując, jak produkcja wideo przy użyciu AI wyrównuje pole dla małych firm.

Takie historie pokazują, jak dostępne stają się narzędzia wideo oparte na sztucznej inteligencji — nawet małe firmy mogą stać się popularne w sieci.

Jednak samo Sora nadal ma pewne ograniczenia. Jest to potężne narzędzie, ale dla większości użytkowników nie jest jeszcze w pełni otwarte ani gotowe do produkcji. Model jest nadal testowany i udoskonalany, co oznacza, że każdy, kto planuje wykorzystać go do profesjonalnych kampanii lub długich form narracyjnych, musi być świadomy jego ograniczeń. Potraktuj to jako proof of concept — niezwykle wydajne narzędzie, ale jeszcze nie na tyle stabilne, aby zastąpić pełnowymiarowe procesy tworzenia wideo.

Ograniczenia korzystania z Sora

Każda wersja Sora przynosi przełomowe zmiany, ale model nadal wykazuje pewne dziwactwa, które wpływają na wygląd i odbiór wideo. Oto, co użytkownicy zauważają najczęściej — i na co należy zwrócić uwagę, testując go w porównaniu z nowszymi alternatywami dla Sora AI .

Może mieć trudności z realistyczną fizyką i relacjami przyczynowo-skutkowymi, powodując nienaturalne ruchy obiektów lub ich samoczynne naprawianie się.

Limituje wideo do krótkich czasów trwania , zazwyczaj od 20 sekund do jednej minuty, ponieważ dłuższe klipy narażają na ryzyko pojawienia się artefaktów wizualnych lub utraty ciągłości.

Może powodować niespójności w obiektach i scenach, takie jak nagłe zmiany pozycji, migotanie lub znikające elementy, które zmniejszają realizm.

Dostęp ma obecnie limit , głównie tylko dla użytkowników iOS w wybranych regionach, co ogranicza szersze testowanie i zbieranie opinii.

Wsparcie ograniczonej liczby równoczesnych zadań wideo, zazwyczaj do dwóch, z ograniczeniami czasowymi dostępności zadań do 24 godzin.

🧠 Ciekawostka: Firma Coca-Cola wykorzystała jedno wideo z popularnym komikiem i za pomocą AI automatycznie dostosowała je do 32 różnych rynków. Zmieniono żarty, slang, a nawet odniesienia wizualne, aby dopasować wideo do każdej kultury. Wynik: ogromny zasięg bez ogromnych kosztów ponownych nagrań.

Ciekawi Cię, jak sztuczna inteligencja zmienia marketing nie tylko w zakresie generowania wideo? W tym przewodniku omówiono, w jaki sposób zespoły wykorzystują narzędzia takie jak Sora i ClickUp do personalizacji zawartości na dużą skalę, zmiany przeznaczenia istniejących zawartości i szybszego działania bez utraty precyzji.

Alternatywy dla Sora, które warto sprawdzić

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi AI, które oferują kinową narrację, filmy instruktażowe z awatarami oraz inteligentne ponowne wykorzystanie materiałów filmowych. Oto kilka doskonałych alternatyw dla Sora AI, które oferują dużą elastyczność twórczą, dostosowaną do Twoich celów. 🏁

ClickUp (najlepszy do kreatywnego zarządzania zadaniami i generowania obrazów)

Jeśli Sora AI zamienia tekst na wideo, ClickUp zamienia te pomysły w pełnoprawne kreatywne cykle pracy. Sora pomaga wizualizować historię. ClickUp pomaga stworzyć wszystko, co sprawia, że ta historia staje się rzeczywistością — scenariusze, harmonogramy, recenzje i realizację.

Jest to obszar roboczy AI dla zespołów, które żyją i oddychają kreatywną produkcją, oparte na ClickUp Brain i jego komputerowym odpowiedniku, ClickUp Brain MAX .

Od pomysłu do realizacji: jak ClickUp Brain oferuje wsparcie kompleksowej pracy twórczej

ClickUp Brain to nie tylko dodatek AI — to kreatywny silnik stanowiący serce Twojego obszaru roboczego. Od pierwszego pomysłu do ostatecznego dostarczenia produktu pomaga zespołom myśleć, pisać, wizualizować i organizować się bez utraty kontekstu lub tempa.

Pulpit ClickUp Brain łączy narzędzia do tworzenia pomysłów, pisania i wizualizacji, dzięki czemu każdy krok twórczy, od scenariusza po storyboard, odbywa się w jednym miejscu*.

✍️ Pisanie scenariuszy i tworzenie pomysłówZacznij od szybkiej notatki głosowej, a zakończ gotowym do przeglądu scenariuszem. Dzięki funkcji Talk-to-Text w ClickUp Brain MAX możesz przeprowadzić burzę mózgów bez użycia rąk i obserwować, jak pomysły zamieniają się w uporządkowane konspekty w ciągu kilku sekund — idealne rozwiązanie dla szybko zmieniających się kierunków kreatywnych.

Dzięki ClickUp Brain MAX możesz natychmiast transkrybować, porządkować i dopracowywać swoje myśli.

Łańcuchowanie podpowiedzi pozwala na logiczny rozwój fabuły. Napisz początkową podpowiedź Sora AI w jednym dokumencie, rozwiń ją w scenariuszu w innym, a następnie poproś Brain o wygenerowanie wezwań do działania lub podpisów w kolejnym — wszystko połączone w ramach Twojego obszaru roboczego.

Potrzebujesz szerokiego zakresu tonów? Zarówno ClickUp Brain, jak i Brain MAX umożliwiają przełączanie się między wiodącymi modelami LLM — ClickUp Brain, GPT, Claude i Gemini — dzięki czemu możesz dopasować ton, styl i głębię rozumowania do swoich celów twórczych.

Zamień modele, aby eksperymentować:

Claude dla emocjonalnej głębi

GPT dla chwytliwych haczyków

Mózg zapewniający precyzję kontekstową powiązaną z danymi projektu

Przykład podpowiedzi: „Napisz 15-sekundowy scenariusz VO dla zwiastuna produktu, używając 45–50 słów. Podaj dwie wersje tonacji”. → Brain generuje obie wersje, zapisuje je w dokumencie i łączy każdą wersję z odpowiednim zadaniem — dzięki czemu nic nie umknie między pisaniem a produkcją.

Przykład podpowiedzi: „Napisz 15-sekundowy scenariusz VO dla zwiastuna produktu, używając 45–50 słów. Podaj dwie wersje tonacji”. → Brain generuje obie wersje, zapisuje je w dokumencie i łączy każdą wersję z odpowiednim zadaniem — dzięki czemu nic nie umknie między pisaniem a produkcją.

W przypadku projektów zespołowych strateg może podsumować spostrzeżenia dotyczące odbiorców w Claude, a autor dopracować tekst w GPT — wszystko w ramach tego samego wątku, dzięki czemu zespół pozostaje zsynchronizowany.

🖼 Generowanie obrazów i zasoby gotowe do animacji

ClickUp Brain to nie tylko słowa — to także potężne narzędzie wizualne. Natychmiast generuj materiały wizualne, moodboardy, palety kolorów, zdjęcia produktów lub koncepcje środowiskowe bezpośrednio w dokumencie lub tablicy. Każdy obraz jest powiązany z zadaniem kampanii, więc nic nie ginie w oddzielnej aplikacji.

Na przykład możesz poprosić ClickUp Brain o „wygenerowanie moodboardu dla kampanii wellness”. Wynik pojawi się natychmiast w Twoim dokumencie, gotowy do wykorzystania w podpowiedziach wideo Sora lub koncepcjach kampanii.

Moodboard i zdjęcia referencyjne wygenerowane przez AI, stworzone bezpośrednio w ClickUp Brain

Możesz również generować obrazy koncepcyjne produktów i załączać je do zadań ClickUp w kampaniach, zapewniając dostępność wszystkich materiałów kreatywnych do przeglądu i iteracji.

Elementy wizualne wygenerowane przez ClickUp Brain są załącznikami do zadań kampanii, dzięki czemu wszystkie materiały kreatywne są dostępne do przeglądu i modyfikacji.

Podczas dopracowywania kolejnego wideo Sora obrazy te służą jako punkt odniesienia dla podpowiedzi, zapewniając spójność tonu, tekstury i kadrowania we wszystkich zasobach. Po zatwierdzeniu elementów wizualnych wyeksportuj je do Canva, Kapwing lub Runway w celu animacji. ClickUp automatycznie śledzi każdą wersję, komentarz i pętlę informacji zwrotnej, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu postępów.

Przykład podpowiedzi: „Wygeneruj trzy klatki koncepcyjne dla 20-sekundowej reklamy wellness z różnymi nastrojami oświetlenia”. → Brain tworzy zdjęcia, załącza je do zadania i konfiguruje cykl pracy zatwierdzania z terminami.

Przykład podpowiedzi: „Wygeneruj trzy klatki koncepcyjne dla 20-sekundowej reklamy wellness z różnymi nastrojami oświetlenia”. → Brain tworzy zdjęcia, załącza je do zadania i konfiguruje proces zatwierdzania z terminami.

🎬 Tworzenie scenariusza, opinie i iteracje

Tworzenie scenariuszy jest łatwe dzięki ClickUp Brain. Generuj jasne, klatka po klatce wskazówki — kąt ustawienia kamery, styl oświetlenia i ton emocjonalny — i przedstaw je wizualnie na tablicy, aby Twój zespół zawsze wiedział, co będzie dalej.

Na przykład możesz wprowadzić podpowiedź: „Nakreśl sześć klatek scenariusza dla 25-sekundowego zwiastuna. Uwzględnij emocje, typ kamery i oświetlenie dla każdej z nich”. Wynikiem będzie szczegółowy scenariusz gotowy do przeglądu.

Przykład podpowiedzi: „Nakreśl sześć klatek scenariusza dla 25-sekundowego zwiastuna. Uwzględnij emocje, rodzaj kamery i oświetlenie dla każdej z nich”. → Umieść wyniki na Tablicy, oznacz swój zespół i śledź postępy w miarę rozwoju każdej klatki.

Klatki scenariusza wygenerowane przez ClickUp Brain, każda opatrzona adnotacjami dotyczącymi kamery, oświetlenia i emocji, umożliwiającymi precyzyjne planowanie produkcji wideo

Przykład podpowiedzi: „Nakreśl sześć klatek scenariusza dla 25-sekundowego zwiastuna. Uwzględnij emocje, rodzaj kamery i oświetlenie dla każdej z nich”.

→ Umieść wyniki na tablicy, oznacz swój zespół i śledź postępy w miarę rozwoju każdej klatki.

Gdy pierwszy szkic wideo z Sora będzie gotowy, prześlij go do ClickUp w celu weryfikacji. Brain podsumowuje komentarze recenzentów opatrzone datą i godziną i automatycznie przekształca je w praktyczne poprawki. Każda runda opinii staje się listą rzeczy do zrobienia, a nie czarną dziurą.

Po uruchomieniu użyj kart AI, aby podsumować wnioski z kampanii — które elementy wizualne lub scenariusze sprawdziły się najlepiej — i zapisz te informacje w bibliotece kreatywnej swojego zespołu, aby wykorzystać je w przyszłych projektach.

Tablice ClickUp zapewniają użytkownikom Sora brakujące im wizualne pole do działania — przestrzeń pomiędzy „podpowiedzią” a „produkcją”. Plan, mapa, i współpracuj nad scenariuszami, sekwencjami kampanii lub koncepcjami nastroju, zanim cokolwiek zostanie opublikowane.

Zamień swoje kreatywne pomysły w praktyczne zadania ClickUp bezpośrednio z tablicy

Dzięki ClickUp Brain możesz generować obrazy AI bezpośrednio w Whiteboards — wizualizuj kluczowe momenty, ujęcia produktów lub koncepcje nastroju bez opuszczania obszaru roboczego. Umieść te elementy wizualne obok notatek, skryptów lub klatek z wideo Sora, a następnie przekształć każdy element w zadanie lub wątek opinii w miarę rozwoju projektu.

Współpracująca tablica w praktyce — członkowie zespołu generują, organizują i przydzielają zadania kreatywne, zapewniając, że każdy pomysł jest możliwy do zrealizowania i można go śledzić

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Jego rozbudowane funkcje niestandardowego dostosowywania mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Ta recenzja G2 naprawdę dobrze to wyjaśnia:

ClickUp ostatnio przeżywa rozkwit, wprowadzono wiele nowych funkcji. Niedawno uruchomiono również generowanie obrazów, co jest naprawdę fajną funkcją. Bardzo podoba mi się to, jak nowa sztuczna inteligencja sprawia, że korzystanie z programu jest niezwykle łatwe i pozwala znaleźć zadania, podzadania, listy, dokumenty, formularze i wszystko inne. Pomaga mi również dość dobrze śledzić projekty sprzedażowe. To świetne narzędzie z doskonałą obsługą klienta. Bez wątpienia najlepsze narzędzie do zarządzania projektami.

ClickUp ostatnio przeżywa rozkwit, wprowadzono wiele nowych funkcji. Niedawno uruchomiono również generowanie obrazów, co jest naprawdę fajną funkcją. Bardzo podoba mi się to, jak nowa sztuczna inteligencja sprawia, że korzystanie z programu jest niezwykle łatwe i pozwala znaleźć zadania, podzadania, listy, dokumenty, formularze i wszystko inne. Pomaga mi również dość dobrze śledzić projekty sprzedażowe. To świetne narzędzie z doskonałą obsługą klienta. Bez wątpienia najlepsze narzędzie do zarządzania projektami.

2. Runway ML (najlepsze rozwiązanie do danych powstania wideo na podstawie tekstu)

za pośrednictwem Runway ML

Runway ML to oparta na chmurze platforma kreatywna, która umożliwia marketerom i zespołom produktowym generowanie, edytowanie i przekształcanie zawartości wideo i wizualnych za pomocą zaawansowanych narzędzi AI. Generator wideo AI oferuje model Gen-4, który pozwala użytkownikom syntetyzować filmy w dowolnym stylu. Platforma oferuje również kompleksowy zestaw narzędzi do edycji zawartości.

Najlepsze funkcje Runway ML

Korzystaj z narzędzi opartych na AI do modyfikowania wideo, w tym usuwania tła, zastępowania obiektów i przekształcania scen

Zastosuj profesjonalne efekty, takie jak korekcja kolorów, zwolnione tempo i rozmycie twarzy

Skorzystaj z infrastruktury chmury, która oferuje wsparcie dla przetwarzania o wysokiej wydajności

Limitacje Runway ML

Użytkownicy narzekają, że zużywa zbyt wiele kredytów na krótkie sceny

Ceny Runway ML

Free

Standard: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: 95 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Runway ML

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. Pika Labs (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia wideo na media społecznościowe)

za pośrednictwem Pika Labs

Pika Labs przekształca tekst i obrazy w atrakcyjne krótkie wideo do różnych celów, takich jak posty w mediach społecznościowych, materiały marketingowe lub prezentacje produktów. Użytkownicy mogą wprowadzić tekst opisowy lub przesłać obrazy, a platforma generuje wideo w różnych stylach, w tym kinowe, animowane i kreskówkowe.

Najlepsze funkcje Pika Labs

Ulepszaj wideo za pomocą kreatywnych efektów, takich jak Poke It i Tear It , aby nadać swojej zawartości niepowtarzalny charakter

Eksportuj wideo w formatach zoptymalizowanych dla platform takich jak TikTok, Instagram i YouTube Shorts

Uzyskaj dostęp do platformy z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Ograniczenia Pika Labs

Wygenerowane animacje mogą nie zawierać spójnych szczegółów

Ceny Pika Labs

Free

Standard: 10 USD/miesiąc

Pro: 35 USD/miesiąc

Fancy: 95 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Pika Labs

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

4. Dream Machine (najlepsze rozwiązanie do tworzenia realistycznych wideo AI)

za pośrednictwem Dream Machine

Dream Machine firmy Luma Labs wykorzystuje model Ray2 firmy Luma, aby zapewnić kinową jakość obrazu z naturalnym ruchem i dokładną fizyką.

Generator sztuki AI tworzy 10-sekundowe klipy wideo w rozdzielczości 1080p, z opcją skalowania do 4K. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem interfejsu internetowego i aplikacji na iOS, co ułatwia użytkownikom tworzenie i edycję w podróży.

Najlepsze funkcje Dream Machine

Organizuj i zarządzaj projektami wideo za pomocą funkcji Boards , która usprawnia współpracę.

Popraw jakość i wygląd dzięki modelowi obrazu Photon , który oferuje wsparcie dla szybkich iteracji.

Zachowaj spójność w przedstawianiu postaci, dostarczając jeden obraz referencyjny.

Ograniczenia Dream Machine

Utrzymanie integralności wizualnej przy wyższych rozdzielczościach wymaga dodatkowej edycji.

Ceny Dream Machine

Free

Lite: 9,99 USD/miesiąc

Dodatkowo: 29,99 USD/miesiąc

Unlimited: 94,99 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dream Machine

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Według Interactive Advertising Bureau (IAB) 30% cyfrowych reklam wideo jest już tworzonych od podstaw lub ulepszanych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.

5. Makefilm (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dopracowanej zawartości generowanej przez AI)

za pośrednictwem Makefilm

Makefilm oferuje potężny generator wideo oparty na AI, który przekształca zwykłe podpowiedzi tekstowe w w pełni zrealizowane wideo. Jego generator głosu AI zapewnia dostęp do ponad 200 głosów w ponad 20 językach, umożliwiając realistyczną i ekspresyjną narrację.

Dodawaj i usuwaj napisy, podpisy i znaki wodne, aby mieć pełną kontrolę nad wyglądem swojego wideo.

Najlepsze funkcje Makefilm

Dodawaj lub usuwaj elementy tekstu, aby uzyskać niestandardowy przekaz swojego wideo.

Wykorzystaj zaawansowaną technologię AI, aby w prosty sposób usunąć niechciany tekst lub logo.

Wyodrębnij kluczowe punkty i twórz zwięzłe streszczenia dłuższych wideo

Limits Makefilm

Wbudowane głosy brzmią mechanicznie i brakuje im naturalnej prozodii.

Ceny Makefilm

Free

Zalety: Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie.

Lite: 9,9 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Makefilm

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Cadbury India przeprowadziło jedną z najsprytniejszych kampanii wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w historii. Wykorzystali generatywną sztuczną inteligencję, aby umożliwić tysiącom lokalnych właścicieli sklepów tworzenie spersonalizowanych reklam z funkcją Shah Rukh Khana, z wyświetlaną nazwą ich sklepu. Jeden główny film stał się tysiącami unikalnych filmów, z których każdy promował inną lokalną firmę.

Podpowiedź do korzystania z ClickUp!

Opanowanie podpowiedzi Sora AI pozwala urzeczywistnić wyobraźnię na ekranie. Jednak po stworzeniu wideo zaczyna się prawdziwa praca twórcza — pisanie scenariuszy, zbieranie opinii, zarządzanie zatwierdzeniami i skalowanie pomysłów w ramach kampanii.

W tym miejscu ClickUp kroczy — nie jako kolejne narzędzie kreatywne, ale jako system operacyjny stojący za Twoimi pomysłami. Przechowuje on scenariusze, materiały wizualne i zatwierdzenia w tej samej przestrzeni, w której piszesz, śledzisz i dostarczasz. Możesz nawet generować tutaj materiały wizualne, eksportować je w celu animacji i przechowywać wszystkie edycje lub recenzje w jednym połączeniu pracy.

Dzięki temu, gdy rozpocznie się kolejna kampania, będziesz mieć nie tylko wideo, ale także zakończony silnik kreatywny, który go stworzył.

