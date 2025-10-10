Asystent zgodności AI: Jak sztuczna inteligencja zmienia procesy zgodności i audytu

Zgodność z przepisami i audyty były kiedyś polami wyboru w tle.

Pomyśl o ręcznych przeglądach, niepołączonych arkuszach kalkulacyjnych i powolnych cyklach raportowania. Ale te czasy już minęły.

Przepisy prawne szybko ewoluują, egzekwowanie prawa jest coraz bardziej rygorystyczne, a konsekwencje nieprzestrzegania przepisów są poważne. Na przykład każde zaniedbanie w zakresie proaktywnego przekazywania informacji, ochrony danych klientów i przestrzegania uczciwych praktyk natychmiast budzi niepokój.

Niedawno Komisja Europejska nałożyła na jedną z największych firm technologicznych grzywnę w wysokości 500 mln euro na mocy ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) za uniemożliwianie twórcom aplikacji informowania użytkowników o tańszych opcjach subskrypcji poza App Store. Firma odwołała się od tej decyzji, ale zmieniła już zasady App Store, aby uniknąć dziennych kar w wysokości 5% globalnych przychodów.

To tylko jeden z wielu głośnych przykładów rosnącej presji regulacyjnej. I to nie tylko w przypadku wielkich firm technologicznych.

Organizacje na całym świecie zmagają się z mozaiką przepisów i standardów, w tym RODO, CCPA, HIPAA, SOX, wymogami ESG i innymi. Ryzyko niezgodności nie jest już teoretyczne; może oznaczać ogromne kary finansowe, utratę reputacji, zakłócenia w działalności, a nawet niepowodzenie audytu.

W tym miejscu do akcji wkraczają narzędzia zgodności oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki ciągłemu monitorowaniu, zautomatyzowanym ścieżkom audytu, wykrywaniu ryzyka i adaptacyjnym kontrolom asystent zgodności oparty na sztucznej inteligencji oferuje inteligentniejsze i skalowalne podejście.

Ale jak to wygląda w praktyce? Omówimy to w tym blogu.

Czym jest asystent zgodności oparty na AI?

Asystent zgodności oparty na AI to wyspecjalizowany system AI zaprojektowany w celu zapewnienia wsparcia nadzoru regulacyjnego, gotowości do audytu i bieżącej zgodności. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi opartych na AI, jest on specjalnie zaprojektowany do zastosowań związanych z zapewnieniem zgodności i zarządzaniem ryzykiem.

Asystent zgodności oparty na AI zazwyczaj:

✅ Zintegrowane z Twoim środowiskiem zgodności i świadome Twoich wewnętrznych zasad, kontroli i ram ryzyka

✅ Monitoruje przepływ danych, logi, dokumenty, zdarzenia systemowe i zewnętrzne źródła regulacji w czasie rzeczywistym

✅ Sygnalizuje odchylenia, anomalie lub potencjalne naruszenia do przeglądu

✅ Tworzy gotowe do audytu raporty, logi i pulpity nawigacyjne

✅ Automatyzacja działań następczych: przydzielanie zadań, przekazywanie eskalacji, aktualizacja cykli pracy

Na przykład globalna firma z branży fintech wykorzystuje asystenta zgodności opartego na AI do monitorowania przetwarzania danych związanych z RODO. Gdy system wykryje, że dane klientów z UE są przechowywane w regionie niezgodnym z przepisami, automatycznie sygnalizuje problem, powiadamia inspektora ochrony danych, generuje ścieżkę audytu i uruchamia wyzwalacz cyklu pracy w celu przekierowania danych i aktualizacji wykazu danych, bez interwencji człowieka.

ClickUp Brain, dedykowany asystent AI w ramach ClickUp, zapewnia dogłębny kontekst dla cykli pracy audytowych i pomaga być na bieżąco z informacjami branżowymi oraz podejmować właściwe kroki w celu zachowania zgodności z przepisami

Czym różni się od ogólnych asystentów AI

Ogólny asystent AI może pomóc w sporządzeniu wiadomości e-mail lub podsumowaniu raportu.

Asystent zgodności oparty na AI będzie wyposażony w wiedzę pozwalającą zrozumieć, które przepisy mają zastosowanie, które mapy kontroli należy stosować oraz jak dokumentować logikę i ścieżkę eskalacji.

W rzeczywistości asystent zgodności oparty na AI jest silnikiem nastawionym na zgodność i świadomym ryzyka, a nie chatbotem ogólnego przeznaczenia.

Przyjrzyjmy się tutaj porównaniu obu rozwiązań.

Wymiar Ogólny asystent AI Asystent zgodności AI Wiedza dziedzinowa Wyszkoleni na podstawie szerokich, otwartych danych; przydatni do ogólnych zadań, takich jak pisanie, streszczanie lub tłumaczenie. 👉 Przykład: potrafią sporządzić szkic wiadomości e-mail, wyjaśnić termin prawny lub streszczyć artykuł prasowy. Wyszkoleni specjalnie w zakresie danych regulacyjnych, prawnych i dotyczących zgodności. 👉 Przykład: Rozumieją niuanse ram GDPR, SOX, HIPAA lub ESG i potrafią stworzyć mapę kontroli do wymagań. Dane wejściowe Czerpie z ogólnych danych internetowych, źródeł publicznych i podpowiedzi użytkowników. 👉 Przykład: Wykorzystuje teksty internetowe, aby odpowiadać na często zadawane pytania lub udzielać ogólnych porad. Przetwarza wewnętrzne polityki, kontrole zgodności, ramy ryzyka, ścieżki audytu i dane operacyjne w czasie rzeczywistym. 👉 Przykład: analizuje politykę przetwarzania danych Twojej organizacji w celu wykrycia naruszeń dotyczących ujawniania danych osobowych. Styl wyjściowy Zaprojektowane z myślą o elastycznej interakcji w języku naturalnym; przydatne do czatu, zadań kreatywnych lub burzy mózgów. 👉 Przykład: Tworzy podsumowanie prostym językiem angielskim lub kreatywny szkic bloga. Wyniki są uporządkowane, zrozumiałe i często w formacie do celów audytowych lub regulacyjnych. 👉 Przykład: Generuje raport gotowy do audytu szczegółowo opisujący naruszenia kontroli dostępu wraz z sygnaturami czasowymi, dowodami i odniesieniami do konkretnych zasad. Główna rola Zwiększa wydajność poprzez podsumowywanie, generowanie pomysłów i automatyzację zadań. 👉 Przykład: Tworzy szkice notatek ze spotkań lub tworzy zarys treści. Zapewnia zgodność z przepisami poprzez monitorowanie, wykrywanie problemów i wyzwalanie cyklu pracy. 👉 Przykład: Sygnalizuje ryzyko konfliktu interesów podczas przeglądu zamówień i przekazuje tę informację do osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami. Integracja Zazwyczaj używane jako samodzielne narzędzie lub API zintegrowane z aplikacjami do czatu lub platformami zwiększającymi wydajność. 👉 Przykład: Działa w Slack lub Notion, pomagając w pisaniu. Głęboko zintegrowane z infrastrukturą zgodności przedsiębiorstwa: systemami GRC, ERP, bazami danych HR, rejestrami danych i platformami audytowymi. 👉 Przykład: Ciągłe skanowanie transakcji finansowych ERP pod kątem naruszeń SOX, aktualizowanie pulpitów zgodności projektów i rejestrowanie dowodów do celów audytowych.

🌼 Czy wiesz, że: Wprowadzona przez UE ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA) wzmacnia zdolność sektora finansowego do przeciwstawiania się zakłóceniom związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi poprzez zharmonizowane procesy regulacyjne. Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem zaawansowanych technologii AI przez instytucje pojawiają się nowe pytania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie zarządzania ryzykiem, integralności danych i nadzoru nad usługami stron trzecich. Ustawa DORA odpowiada na te pytania, wymagając szczegółowej dokumentacji zgodności z przepisami i rygorystycznych ram testowania. Podmioty finansowe muszą zapewnić zgodność z tymi standardami, aby zachować odporność operacyjną i uniknąć kar, zwłaszcza że systemy oparte na AI stają się coraz bardziej zakorzenione w infrastrukturze krytycznej.

Dlaczego firmy potrzebują asystenta AI do zapewnienia zgodności z przepisami

Jest to pilna kwestia biznesowa.

85% kadry kierowniczej ankietowanej przez PWC stwierdziło, że wymagania dotyczące zgodności stały się bardziej złożone w ciągu ostatnich trzech lat, co dotyczy wszystkich branż, w tym usług finansowych, przemysłu, rynków konsumenckich, zdrowia i technologii.

Zespoły ds. zgodności muszą zmagać się z rosnącą złożonością, ryzykiem i oczekiwaniami. Oto dlaczego asystenci AI szybko stają się niezbędni.

Presja regulacyjna nasila się

Globalne organy regulacyjne podejmują coraz bardziej zdecydowane działania. Liczba działań egzekucyjnych wobec instytucji finansowych wzrosła o 31%, co spowodowało nałożenie kar w łącznej wysokości ponad 263 mln dolarów za naruszenia związane z AML, KYC, sankcjami i monitorowaniem transakcji.

Natomiast globalne kary antymonopolowe osiągnęły 6,7 mld dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach.

Nie są to odosobnione przypadki. Organy regulacyjne szeroko rozszerzają zakres egzekwowania przepisów, zmuszając firmy do wypełniania luk lub ponoszenia poważnych konsekwencji.

Ręczne zapewnianie zgodności z przepisami pozostaje powszechne i niebezpieczne

Pomimo transformacji cyfrowej wiele firm nadal ręcznie realizuje kluczowe procesy związane z zapewnieniem zgodności z przepisami.

Na przykład instancja ankiety przeprowadzona przez Wolters Kluwer wykazała, że 42% banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i kredytodawców „często” polega na ręcznych procesach w zakresie zgodności z przepisami, a kolejne 31% robi to „czasami”

Oznacza to, że ponad 70% nadal utrzymuje zależność od ręcznych cykli pracy. Nadmierne poleganie na arkuszach kalkulacyjnych, niepowiązanych przeglądach i ręcznym rejestrowaniu danych staje się nie do utrzymania w świetle współczesnych wymagań regulacyjnych.

Zobacz, jak agent ds. listy kontrolnej regulacyjnej może pomóc w ograniczeniu takich problemów. 👇🏼

⚡️ Archiwum szablonów: Najlepsze szablony planów audytu

Kary i koszty egzekwowania przepisów są wysokie

Koszt niezgodności z przepisami jest namacalną rzeczywistością.

Według Corlytics, w latach 2020–2024 kary regulacyjne związane z przestępstwami finansowymi, ochroną danych i zarządzaniem wyniosły łącznie 47,04 mld dolarów.

Łączne egzekwowanie przepisów przez SEC i CFTC osiągnęło właśnie 25,3 mld dolarów w postaci grzywien i ulg, podczas gdy brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) ponad trzykrotnie zwiększył wysokość grzywien w ujęciu rok do roku.

Liczby te podkreślają oczekiwania regulacyjne: uchybienia w zakresie zgodności są wyzwalaczem nie tylko niewielkich kar, ale także systemowych strat finansowych i utraty reputacji.

Zespoły mają trudności z dostosowaniem się do tempa wzrostu

Wraz z rozwojem działalności, zasięgu geograficznego i systemów organizacji, obciążenia związane z zapewnieniem zgodności również rosną, często w nieproporcjonalny sposób.

Nowe regulacje, przepływy danych, integracje systemów, fuzje i przejęcia oraz zmiany produktów zwiększają zakres zasad, podczas gdy zespoły ds. zgodności nie mogą rozwijać się w sposób liniowy.

Asystent zgodności oparty na AI jest skalowalny: wprowadza nowe zasady, integruje nowe systemy i zapewnia ciągłość audytu, a wszystko to bez konieczności zwiększania liczby pracowników.

Obecnie oczekuje się gotowości do audytu

Audytorzy i organy regulacyjne nie akceptują już podsumowań na koniec roku. Oczekują ciągłych dowodów, rejestrów i gwarancji. Statyczne przeglądy zgodności nie są już wystarczające.

Według raportu Drata dotyczącego trendów w zakresie zgodności9 na 10 firm planuje wdrożyć ciągłą zgodność w ciągu najbliższych pięciu lat. Tymczasem 76% organizacji nadal korzystających z tradycyjnych, sporządzanych w określonym czasie raportów dotyczących zgodności twierdzi, że jest to dla nich uciążliwe.

Spośród respondentów ankiety 40% zespołów, które stale weryfikują swoją zgodność z przepisami, już korzysta z automatyzacji.

Dzięki asystentowi zgodności opartemu na AI organizacje mogą utrzymywać pulpity nawigacyjne na żywo, tworzyć wspomagane przez AI cykle pracy agentów w celu uzyskania ścieżek audytu w czasie rzeczywistym, raportów wyzwalanych na żądanie i stałego zapewnienia zgodności, zmieniając zgodność z kosztem w czynnik wyróżniający na tle konkurencji.

Jak firma Shipt naprawiła fragmentaryczne cykle pracy i scentralizowała swoje dane Shipt, Inc. , spółka zależna Target Corporation, to firma kurierska z siedzibą w Birmingham w stanie Alabama, działająca w ponad 5000 miast w całych Stanach Zjednoczonych. Współpracując z różnymi detalistami, Shipt dostarcza artykuły spożywcze, produkty pierwszej potrzeby i wiele innych. Firma koncentruje się na poprawie jakości dostaw i optymalizacji operacji wewnętrznych w celu zwiększenia wydajności. Zespół platformy danych Shipt borykał się wcześniej z problemem śledzenia projektów rozproszonych na różnych platformach, w tym w arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach do czatu. Ta fragmentacja prowadziła do utraty informacji, nieefektywnego ustalania priorytetów projektów i częstych nieporozumień. Dzięki scentralizowaniu wszystkich wniosków, informacji i projektów związanych z danymi w ClickUp, firma Shipt stworzyła jedno, weryfikowalne źródło informacji dla wszystkich prac projektowych i komunikacji. Zespół ujednolicił proces przyjmowania wniosków za pomocą formularzy ClickUp, zoptymalizował przepływy pracy dzięki automatyzacji i uzyskał wgląd w realizację projektów w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym i narzędziom do raportowania. Przed ClickUp nasze śledzenie projektów było rozproszone na różnych platformach. ClickUp scentralizował nasze procesy, oszczędzając nam cenny czas i znacznie ograniczając nieporozumienia komunikacyjne. Przed wprowadzeniem ClickUp nasze śledzenie projektów było rozproszone na różnych platformach. ClickUp scentralizował nasze procesy, oszczędzając nam bezcenny czas i znacznie ograniczając nieporozumienia. Ta transformacja umożliwiła zespołowi platformy danych Shipt zwiększenie wydajności, poprawę widoczności projektów i lepsze zarządzanie obciążeniem pracą, co pozwoliło mu skupić się na rozwoju i wywarciu większego wpływu na całą organizację.

Kluczowe funkcje asystenta zgodności opartego na AI

Asystenci zgodności oparci na /AI są często myleni z inteligentnymi botami działającymi w tle.

Oferują jednak konkretne możliwości, które zmieniają sposób działania zespołów ds. zgodności. Najlepsze z nich tworzą połączenia między przepisami, ryzykiem, danymi i decyzjami.

Monitorowanie zgodności ma fundamentalne znaczenie

Pierwszą rzeczą, jaką robi dobry asystent AI, jest ciągłe monitorowanie wewnętrznych systemów, dokumentów i działań pod kątem zgodności zarówno z wewnętrznymi politykami, jak i zewnętrznymi obowiązkami regulacyjnymi.

Zamiast polegać na zaplanowanych audytach lub okresowych kontrolach, otrzymujesz monitorowanie w czasie rzeczywistym, które ostrzega Cię w momencie, gdy coś nie jest zgodne z przepisami. Oznacza to mniej niespodzianek i szybszą interwencję.

Wykrywanie ryzyka i alerty ograniczają martwe punkty

Wczesne wykrywanie odchyleń od zgodności sprawia, że zespoły reagujące stają się zespołami proaktywnymi.

Asystenci AI wykorzystują rozpoznawanie wzorców i wykrywanie anomalii, aby wykrywać potencjalne naruszenia, zanim staną się one krytyczne. Na przykład, jeśli nowy dostawca zostanie przyjęty bez przeprowadzenia odpowiednich kroków weryfikacyjnych lub jeśli nastąpi transakcja wysokiego ryzyka bez odpowiedniej dokumentacji, system może ją oznaczyć do natychmiastowej kontroli.

Zaawansowani asystenci oceniają również ryzyko pod kątem jego powagi i pilności, automatycznie eskalując problemy po spotkaniu określonych progów. Celem nie jest tylko ostrzeganie, ale także klasyfikowanie ryzyka, aby Twój zespół mógł szybciej reagować.

Raportowanie audytowe powinno być zautomatyzowane i zawsze gotowe

Przygotowanie do audytu jest często powolnym, uciążliwym i chaotycznym procesem.

Asystenci AI eliminują to obciążenie, automatycznie kompilując gotowe do audytu raporty, ścieżki dokumentacji, dzienniki incydentów i historie zgodności. Niezależnie od tego, czy chodzi o audyt wewnętrzny, przegląd zewnętrzny czy kontrolę regulacyjną, asystent powinien być w stanie wygenerować wymagane wyniki w ciągu kilku minut.

Pozwala to zaoszczędzić czas i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia luk, niespójności lub brakujących dowodów, które mogą powodować opóźnienia lub podważać wiarygodność podczas audytów.

💟 Bonus: Brain MAX to oparty na AI towarzysz pracy na komputerze, stworzony specjalnie w celu uproszczenia zgodności z przepisami dla zapracowanych zespołów i organizacji. Wyobraź sobie przygotowania do audytu: Brain MAX może natychmiast wyszukać i pobrać wszystkie istotne zasady, zapisy szkoleń i ścieżki audytu z całego obszaru roboczego i połączonych aplikacji — koniec z przeszukiwaniem folderów i e-maili. Potrzebujesz monitorować bieżącą zgodność z przepisami? Brain MAX automatycznie śledzi terminy regulacyjne, sygnalizuje brakującą dokumentację i wysyła proaktywne przypomnienia do Twojego zespołu. Możesz używać poleceń głosowych, aby poprosić o podsumowanie nowych przepisów, wygenerować listy kontrolne zgodności, a nawet sporządzić projekty aktualizacji polityki przy użyciu wielu wiodących modeli AI. Dzięki głębokiej integracji z narzędziami do zarządzania dokumentami, e-mail i projektami, Brain MAX zapewnia, że każde działanie związane z zapewnieniem zgodności jest rejestrowane, możliwe do wyszukania i dostosowane do Twojego cyklu pracy.

Śledzenie regulacji pozwala wyprzedzać zmiany

Wymogi regulacyjne nieustannie się zmieniają, a brak aktualizacji może mieć natychmiastowy wynik w postaci niezgodności z przepisami.

Asystenci AI mogą być skonfigurowani tak, aby monitorowali rządowe bazy danych, biuletyny regulacyjne, aktualizacje prawne i standardy branżowe, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie.

W przypadku wystąpienia zmian asystent może powiadomić Cię o tym, zasugerować niezbędne zmiany w polityce wewnętrznej, a nawet wskazać, które obszary działalności mogą zostać nimi dotknięte. Tego rodzaju proaktywne śledzenie jest szczególnie cenne dla firm działających w wielu jurysdykcjach.

Automatyzacja cyklu pracy zamyka pętlę

Wykrycie problemu związanego z zgodnością to tylko wierzchołek góry lodowej. Najlepsi asystenci AI ds. zgodności automatyzują cały proces działań następczych, przydzielając zadania, eskalując pilne sprawy, kierując zatwierdzenia i dokumentując kroki prowadzące do rozwiązania. Oznacza to, że zespoły mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów, zamiast śledzić aktualizacje.

Integracje sprawiają, że asystenci /AI są naprawdę operacyjni

Aby działać skutecznie, asystenci zgodności AI muszą być podłączeni do istniejących narzędzi.

Pomyśl o systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), platformach zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC), narzędziach do zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemach HR, platformach biletowych, a nawet środowiskach chmurowych.

Im głębsza integracja, tym bardziej zakończone dane i silniejszy nadzór nad zgodnością.

Przetwarzanie języka naturalnego zapewnia inteligentniejsze przetwarzanie dokumentów

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) umożliwia asystentom /AI czytanie i interpretowanie długich, złożonych dokumentów, takich jak umowy, polityki i wytyczne regulacyjne. Dzięki NLP asystent może sygnalizować ryzykowne klauzule umowne, wykrywać niespójności językowe w wewnętrznych politykach lub wykrywać zmiany między różnymi wersjami przepisów.

Wykresy wiedzy łączą punkty

Niektóre zaawansowane narzędzia AI wykorzystują wykresy wiedzy do mapowania powiązań między politykami, ryzykiem, kontrolami, regulacjami i funkcjami biznesowymi.

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów asystent może pomóc w określeniu, które zasady należy zmienić, które działy są nimi objęte i jakie ryzyko może się z tym wiązać.

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracami administracyjnymi. Aby to osiągnąć, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów poszczególnych zadań w przepływie pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz ustawić automatyzację przepływów pracy. Większość narzędzi realizuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu w oparciu o poziomy priorytetów. Możesz również ustawić niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

Przykłady zastosowań AI w zakresie zgodności i audytu

Asystenci zgodności oparci na AI nie są tylko teorią.

W różnych branżach już teraz rozwiązują one rzeczywiste problemy i oszczędzają zespołom wiele godzin ręcznej pracy każdego tygodnia. Przyjrzyjmy się kilku przykładom zastosowań.

Prywatność i ochrona danych

Wraz z zaostrzaniem się przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO, CCPA i HIPAA na całym świecie, wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania danymi staje się priorytetem. Asystenci AI pomagają monitorować, kto ma dostęp do wrażliwych danych, zapewniając odpowiednie uprawnienia i weryfikując dokładność zapisów dotyczących zgód.

Jest to szczególnie ważne dla firm posiadających duże zbiory danych klientów lub wrażliwe informacje dotyczące zdrowia lub finansów. W tym przypadku asystenci AI pomagają w następujących obszarach:

Monitorowanie dostępu do wrażliwych danych i zapewnienie zgodności uprawnień z wewnętrznymi zasadami

Weryfikacja dokładności rejestrów zgód i automatyzacja odpowiedzi na wnioski o dostęp do danych (DSAR)

Rejestrowanie działań i generowanie ścieżek audytu w celu wspierania audytów prywatności

Automatyczne sygnalizowanie potencjalnych naruszeń i generowanie powiadomień w terminach wymaganych przez prawo

➡️ Przykład: WestRock, globalna firma produkcyjna, stworzyła bezpieczną wewnętrzną platformę GenAI w celu wspierania swoich wewnętrznych operacji audytowych. Zespół wykorzystał sztuczną inteligencję do opracowania celów audytu, stworzenia matryc ryzyka i kontroli, wygenerowania list wniosków audytowych oraz zaproponowania procedur audytowych. Według Deloitte podejście to przyniosło wymierne korzyści w zakresie szybkości, spójności i wydajności, pozwalając audytorom skupić się na analizie danych i ryzyka, a nie na powtarzalnych zadaniach związanych z dokumentacją.

Często to powtarzalne zadania spowalniają procesy audytowe. Kombinacja ClickUp Brain + AI Agents może zająć się nimi za Ciebie, automatyzując je!

Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i uzyskać natychmiastowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym

Zgodność finansowa: AML, KYC i SOX

W finansach stawka jest jeszcze wyższa.

Asystenci AI ds. zgodności są obecnie wykorzystywani do monitorowania transakcji pod kątem podejrzanych wzorców, które mogą wskazywać na pranie brudnych pieniędzy, oszustwa lub naruszenia sankcji.

Mogą one:

Wykrywaj podejrzane wzorce transakcji wskazujące na potencjalne pranie brudnych pieniędzy (AML) lub oszustwa

Weryfikuj dokumenty tożsamości i zautomatyzuj część procesów onboardingowych Know Your Customer (KYC)

Wspieraj procesy takie jak zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley (SOX) poprzez prowadzenie dzienników audytowych, zarządzanie kontrolą dostępu i ciągłą weryfikację integralności raportowania finansowego

➡️ Przykład: Firma FTI Consulting wdrożyła platformę opartą na AI w celu automatyzacji procesu odświeżania danych KYC dla dużego międzynarodowego banku. System skonsolidował silosy danych, wyodrębnił i zweryfikował dane z formularzy oraz uruchomił funkcję wyzwalacza weryfikacji, pomagając obniżyć koszty i przyspieszyć proces pozyskiwania klientów. Bank wykorzystał tę automatyzację jako strategię zapewnienia zgodności z przepisami i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze

Od badań klinicznych po opiekę nad pacjentami – zgodność z przepisami w służbie zdrowia podlega ścisłej regulacji. W takich sytuacjach asystenci AI pomagają w weryfikacji aktualności licencji i certyfikatów, prawidłowości stosowania kodów rozliczeniowych oraz zgodności dokumentacji z normami opieki zdrowotnej.

Zmniejsza to ryzyko prawne i pomaga utrzymać zaufanie zarówno organów regulacyjnych, jak i pacjentów. Przykłady zastosowań obejmują:

Potwierdzanie aktualności licencji klinicznych, akredytacji i certyfikatów

Weryfikacja zgodności kodów rozliczeniowych, dokumentacji i roszczeń z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej

Monitorowanie sposobu przechowywania i uzyskiwania dostępu do wrażliwych danych pacjentów w celu zapewnienia zgodności z HIPAA

Śledzenie formularzy zgody pacjentów i powiadamianie administratorów o brakujących lub nieaktualnych upoważnieniach

➡️ Przykład z życia: Serwer Smart Redact firmy Foxit wykorzystuje AI do automatycznej identyfikacji i redagowania danych osobowych (PII) lub chronionych danych zdrowotnych w dokumentach i obrazach. Zapewnia to spójną zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO i HIPAA, zmniejszając obciążenie pracą ręczną i umożliwiając bezpieczne udostępnianie danych między działami.

Zgodność z ESG i regulacje środowiskowe

Asystenci AI mogą śledzić wpływ organizacji na obszar ESG jako całość.

Mogą one porównać Twój wysiłek w zakresie zrównoważonego rozwoju z ewoluującymi wymogami dotyczącymi ujawniania informacji i powiadamiać Twój zespół o brakach w raportowaniu. Na instancji globalnego łańcucha dostaw tego rodzaju nadzór jest coraz częściej postrzegany jako niezbędny element zarządzania ryzykiem reputacyjnym. Obejmuje to:

Śledzenie i weryfikacja danych dotyczących emisji dwutlenku węgla, gospodarki odpadami i zużycia energii

Monitorowanie certyfikatów dostawców i wymagań dotyczących etycznego pozyskiwania zasobów

Porównanie wewnętrznych wskaźników zrównoważonego rozwoju z ewoluującymi ramami ujawniania informacji

Automatyczne powiadamianie zespołów o brakach w raportowaniu lub przekroczonych terminach przesłanych dokumentów

➡️ Studium przypadku: EnerSys, globalna firma zajmująca się rozwiązaniami energetycznymi, wdrożyła narzędzia AI w celu poprawy wydajności i dokładności gromadzenia, raportowania i analizy danych ESG. Ich wdrożenie pomaga w automatyzacji zadań, takich jak agregowanie danych dotyczących zużycia energii, emisji i wskaźników zrównoważonego rozwoju dostawców, a także dostosowanie wskaźników wewnętrznych do zewnętrznych ram ujawniania informacji — zmniejszając nakłady pracy ręcznej i poprawiając spójność.

Audyt wewnętrzny i ład korporacyjny

Dla audytorów wewnętrznych asystenci AI zmieniają zasady gry. Automatyzując żmudne, ale niezbędne aspekty przygotowania audytu, takie jak listy kontrolne zgodności, dokumentacja i walidacja wersji próbnych, asystenci AI umożliwiają audytorom skoncentrowanie się na tym, co naprawdę ważne: spostrzeżeniach, przyczynach źródłowych i usprawnieniach procesów.

Niektóre z kluczowych zastosowań to:

Planowanie cyklicznych przeglądów i monitorowanie skuteczności kontroli w czasie rzeczywistym

Zarządzanie listami kontrolnymi audytu , gromadzeniem dowodów i śledzeniem wyjątków

Prowadzenie zakończonych ścieżek audytu dla organów regulacyjnych i kadry kierowniczej

Automatyczne przypisywanie i monitorowanie działań naprawczych

Poproś ClickUp Brain o utworzenie list kontrolnych zgodności i przypisanie zadań na podstawie priorytetów

➡️ Studium przypadku: Dawgen Global, globalna firma audytorska, stosuje podejście „audytu opartego na AI”. Metodologia ta wykorzystuje modele AI do oceny systemów, kontroli i ekspozycji na ryzyko w różnych organizacjach. Co ciekawe, nie ogranicza się ona tylko do audytu zgodności, ale obejmuje również same systemy AI, oceniając ich sprawiedliwość, odpowiedzialność i solidność w celu zapewnienia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Korzyści wynikające z wykorzystania asystenta AI do zapewnienia zgodności z przepisami i audytu

Wartość asystentów AI ds. zgodności nie polega wyłącznie na oszczędności czasu — choć jest to bardzo ważny aspekt.

Prawdziwą korzyścią jest to, jak zmieniają one całą postawę organizacji zajmującej się zgodnością: z reaktywnej na odporną, z podzielonej na zintegrowaną oraz z napiętej na strategiczną. Oto szczegółowe informacje:

Kluczowa korzyść Statystyki Wpływ / Najlepsze praktyki Lepsza widoczność i zarządzanie ryzykiem 64% firm dokonało raportowania o lepszej widoczności; 53% szybsze identyfikowanie problemów i reagowanie na nie Przenosi organizacje z reaktywnych cykli „wykrywania i naprawiania” do proaktywnego zarządzania ryzykiem Wyższa jakość raportowania i większa pewność decyzji 48% generuje raportowanie o wyższej jakości; 59% zgłasza większą pewność w podejmowaniu decyzji Platformy oparte na AI poprawiają przejrzystość, spójność i zapewniają wgląd w dane w czasie rzeczywistym Wzrost wydajności i redukcja kosztów 43% respondentów wskazało na oszczędności kosztów i wzrost wydajności Automatyzacja ogranicza błędy ręczne i konieczność ponownej pracy, umożliwiając zespołom ds. zgodności osiągnięcie większej wydajności przy tej samej liczbie pracowników Lepsza odporność w obliczu złożoności 77% respondentów stwierdziło, że złożoność zgodności z przepisami miała negatywny wpływ na skalowanie lub transformację AI automatycznie dostosowuje się do zmian regulacyjnych, dostosowując działania do nowych standardów Silniejsze dostosowanie do transformacji cyfrowej 71% planuje cyfrową reorganizację w ciągu najbliższych trzech lat Zgodność z przepisami jest modernizowana wraz z transformacją biznesową, umożliwiając zespołom wspomaganym przez AI przejęcie wiodącej roli

📖 Więcej informacji: Najlepsze narzędzia do zarządzania AI zapewniające zgodność z przepisami i przejrzystość

Poruszanie się po dzisiejszym skomplikowanym środowisku regulacyjnym wymaga czegoś więcej niż tylko tradycyjnego oprogramowania.

Przedstawiamy asystentów AI ds. zgodności: inteligentne, adaptacyjne platformy zaprojektowane, aby przekształcić zgodność z przepisami z trudnego zadania w usprawniony, proaktywny proces.

ClickUp to zintegrowany obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji, który łączy dziesiątki, a czasem nawet setki cykli pracy i narzędzi w jedną, ujednoliconą platformę.

Jest on wyposażony w ClickUp Brain, głęboko zintegrowanego asystenta AI zaprojektowanego w celu usprawnienia przepływu pracy związanego z zarządzaniem zgodnością i audytem .

Przeprowadź burzę mózgów i planuj proces audytu za pomocą ClickUp Brain

Ten inteligentny partner AI umożliwia zespołom audytowym pracę z wieloma modelami LLM, przeprowadzanie dogłębnych wyszukiwań zarówno w danych wewnętrznych, jak i w Internecie, ujawniając zmiany regulacyjne, pojawiające się ryzyka i praktyczne informacje. Gdy użytkownicy zidentyfikują istotne wyniki, mogą je natychmiast przekształcić w zadania, które można śledzić za pomocą zadania ClickUp za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki temu ludzie pozostają w pętli informacyjnej, a jednocześnie eliminowane są ręczne, czasochłonne zadania.

Ponadto agenci AI ClickUp doskonale radzą sobie z rozumieniem kontekstu, umożliwiając użytkownikom udzielanie odpowiedzi na pytania związane z audytem lub zgodnością, segregowanie wniosków i bardziej efektywne wykonywanie procesów audytowych. Na przykład, gdy zidentyfikowane zostanie nowe wymaganie dotyczące zgodności, ClickUp Brain może poprowadzić użytkowników przez proces tworzenia konkretnych, agencyjnych cykli pracy, przypisywania obowiązków i budowania wieloetapowych cykli pracy, a wszystko to w ramach interfejsu ClickUp.

Poproś ClickUp Brain o pomoc w stworzeniu agenta opartego na Twoich niestandardowych cyklach pracy i wymaganiach audytowych

Takie podejście gwarantuje, że każde działanie jest zamierzone i podlega kontroli, a sztuczna inteligencja pełni rolę potężnego asystenta. Ponadto automatyzacja w ClickUp została zaprojektowana w celu usprawnienia powtarzalnych kroków przy zachowaniu nadzoru. Użytkownicy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do ustalania priorytetów zadań, sugerowania przydziałów w oparciu o obciążenie pracą lub wiedzę specjalistyczną oraz uruchamiania automatyzacji cyklu pracy, która dostosowuje się do potrzeb organizacji.

Pulpit, karty AI i zintegrowane funkcje czatu zapewniają widoczność i współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu ClickUp staje się prawdziwym centrum dowodzenia dla zarządzania zgodnością.

Jako Twój inteligentny asystent, Brain może błyskawicznie pobierać informacje z dowolnego miejsca w obszarze roboczym i połączonych aplikacjach innych firm

📣 Zalety ClickUp w zakresie zgodności z przepisami: ClickUp Brain został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i prywatności na poziomie przedsiębiorstwa. Platforma jest w pełni zgodna z RODO, dzięki czemu Twoje dane są zawsze chronione i zarządzane w odpowiedzialny sposób. ClickUp posiada certyfikat ISO 42001, ustawiając globalny standard bezpiecznego i przejrzystego zarządzania sztuczną inteligencją w miejscu pracy. Dla organizacji zajmujących się wrażliwymi informacjami zdrowotnymi ClickUp jest zgodny z HIPAA, gwarantując poufność i prywatność. Platforma spotyka również standardy AICPA SOC 2, zapewniając ścisłą kontrolę w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych oraz uniemożliwiając dostęp do nich dostawcom AI. ClickUp nigdy nie zezwala zewnętrznym dostawcom AI na szkolenie lub przechowywanie danych użytkowników, zapewniając zerowe przechowywanie danych przez strony trzecie. Dzięki wsparciu wielu modeli AI ujednolica uprawnienia, prywatność i kontrolę bezpieczeństwa, zapewniając elastyczność w korzystaniu z najnowszych modeli AI bez narażania ochrony danych.

Wyszukiwanie głębokie i skanowanie sieci w celu wykrycia zmian regulacyjnych i ryzyka związanego z zgodnością z przepisami

Wsparcie oparte na AI w zakresie burzy mózgów, planowania i tworzenia zadań audytowych na żądanie

Przydzielanie zadań i sugestie dotyczące priorytetów w oparciu o obciążenie pracą i wiedzę specjalistyczną

Automatyzacja wieloetapowych cykli pracy z weryfikacją i zatwierdzaniem przez człowieka

Pulpit ClickUp i karty AI do monitorowania w czasie rzeczywistym i uzyskiwania praktycznych informacji

Zintegrowany czat w ClickUp do współpracy zespołowej i szybkiego podejmowania decyzji

Płynna integracja z ClickUp umożliwia połączenie z CRM, danymi klientów i innymi platformami, dzięki czemu ClickUp staje się centrum operacyjnym Twojej firmy

Może to wymagać pewnego nakładu pracy, zwłaszcza w przypadku zespołów, które nie mają doświadczenia w automatyzacji opartej na AI

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

za pośrednictwem AuditBoard

AuditBoard to wiodąca platforma oparta na chmurze, zaprojektowana w celu połączenia zarządzania audytem, ryzykiem i zgodnością. Jej możliwości AI, często sprzedawane pod nazwą „AuditBoard AI”, są głęboko osadzone w cyklu pracy GRC w celu automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnienia strategicznego podejmowania decyzji. Platforma specjalizuje się w łączeniu ryzyka w całej organizacji, dzięki czemu idealnie nadaje się dla dużych, złożonych przedsiębiorstw, które wymagają płynnej współpracy między zespołami audytu wewnętrznego, zgodności i ryzyka.

Sztuczna inteligencja AuditBoard wykorzystuje modele specyficzne dla danej dziedziny, szkolone na danych GRC, aby zapewnić trafność i dokładność w kontekście audytu.

Natychmiast generuje projekty opisów ryzyka, kontroli, problemów i streszczeń wykonawczych, znacznie skracając czas ręcznego sporządzania raportów

Automatycznie identyfikuje i rekomenduje powiązania między ryzykiem, kontrolami, wymaganiami i problemami w wielu ramach (np. SOX, SOC 2, ISO)

Zapewnia inteligentne rekomendacje dotyczące obsady kadrowej i automatyzuje data powstania szczegółowych procedur testowych audytu oraz kroków pracy

Łączy audyt wewnętrzny, zgodność z SOX, zarządzanie ryzykiem (w tym ryzykiem cybernetycznym/IT) oraz raportowanie ESG w jednym systemie

Skupiają się głównie na dużych i średnich przedsiębiorstwach, co może sprawiać, że platforma jest skomplikowana lub wymaga dużych zasobów dla bardzo małych zespołów

Wstępne ustawienia i integracja ze wszystkimi systemami korporacyjnymi mogą być rozszerzone ze względu na zakres zastosowań w przedsiębiorstwie

Ceny są zazwyczaj wyższe od średniej rynkowej w porównaniu z narzędziami przeznaczonymi dla start-upów/małych i średnich przedsiębiorstw. o inne narzędzia AI

Niestandardowe ceny

G2: 4,6/5 (ponad 1330 ocen)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 ocen)

za pośrednictwem Vanta

Vanta to platforma do zarządzania zaufaniem, która wyróżnia się uproszczeniem procesu szybkiego uzyskiwania certyfikatów zgodności, takich jak SOC 2, ISO 27001 i HIPAA.

Główną zaletą sztucznej inteligencji/automatyzacji jest możliwość połączenia się z systemami organizacji i ciągłego monitorowania zabezpieczeń, automatyzując żmudną pracę związaną z gromadzeniem dowodów. Skupienie się na automatyzacji i łatwości obsługi sprawia, że jest to ulubione rozwiązanie szybko rozwijających się start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą osiągnąć gotowość do audytu przy minimalnych zasobach wewnętrznych. Vanta działa jak wspomagany sztuczną inteligencją drugi pilot, który pomaga utrzymać ciągłą zgodność z przepisami, a nie tylko przygotować się do jednorazowego audytu.

Bezpieczna integracja z dostawcami usług w chmurze (AWS, Azure, Google Cloud), działem kadr i narzędziami do zarządzania punktami końcowymi w celu automatycznego gromadzenia i aktualizowania dowodów audytowych każdego dnia

Codziennie sprawdza kontrolę i natychmiast powiadamia użytkowników, gdy kontrola nie powiedzie się lub nie jest zgodna z przepisami, zapewniając stałą gotowość do audytu

Zaprojektowane, aby poprowadzić użytkowników przez proces zapewniania zgodności i znacznie skrócić czas potrzebny do uzyskania wstępnej certyfikacji

Wykorzystuje AI do usprawnienia procesu oceny i zarządzania zgodnością zewnętrznych dostawców

Chociaż szybko się rozwija, historycznie skupiał się na podstawowych ramach bezpieczeństwa (SOC 2, ISO) i może być mniej odpowiedni dla organizacji o wysoce wyspecjalizowanych lub wyjątkowych obciążeniach regulacyjnych

Poziom niestandardowego dostosowania może być niższy niż w przypadku tradycyjnego oprogramowania GRC klasy korporacyjnej

Ceny mogą stanowić znaczną inwestycję dla najmniejszych start-upów, ale często zwracają się one dzięki uniknięciu kosztownych ręcznych wysiłków

Niestandardowe ceny

G2: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

za pośrednictwem Drata

Drata to popularna platforma do automatyzacji zgodności, która wykorzystuje AI do automatyzacji gromadzenia dowodów i ciągłego monitorowania bezpieczeństwa.

Podobnie jak Vanta, Drata została stworzona z myślą o szybkości i prostocie, dzięki czemu jest bardzo skuteczna dla firm technologicznych ubiegających się o różne certyfikaty zgodności. Drata koncentruje się głównie na zapewnieniu jednego, kompleksowego widoku stanu bezpieczeństwa i zgodności organizacji w czasie rzeczywistym, co znacznie zmniejsza czas i zasoby poświęcane na utrzymanie gotowości do audytu.

Podejście oparte na AI ma na celu wyeliminowanie „cyklu paniki” związanego z zapewnieniem zgodności poprzez utrzymywanie aktualnych dowodów i kontroli przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Automatyzacja przeglądu zabezpieczeń poprzez integrację z chmurą i aplikacjami biznesowymi, zapewniając widoczność w lukach w zgodności w czasie rzeczywistym

Automatycznie tworzy mapę zebranych dowodów do wymaganych kontroli w wielu ramach, zapewniając spełnienie wszystkich wymagań

Zapewnia szablony i cykl pracy do zarządzania politykami bezpieczeństwa, połączonymi bezpośrednio z kontrolami audytowymi

Znane z bardzo intuicyjnego i łatwego w nawigacji pulpitu nawigacyjnego, który upraszcza zarządzanie zgodnością dla osób niebędących audytorami

Podobnie jak inne platformy automatyzacji zgodności, może mieć ograniczenia w wspieraniu niezwykle złożonych, wysoce niestandardowych lub niszowych ram regulacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi platformami GRC

Jakość wyników audytu nadal zależy od dokładności integracji systemów i ustawień

Najlepiej nadaje się dla firm korzystających z nowoczesnych, natywnych dla chmury technologii

Niestandardowe ceny

G2: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Hyperproof (najlepsze rozwiązanie do zapewnienia zgodności z wieloma ramami regulacyjnymi i dostosowywania cyklu pracy)

za pośrednictwem Hyperproof

Hyperproof to oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, zgodnością i regulacjami (GRC) oraz operacjami zgodności, które wykorzystuje AI do uproszczenia procesu osiągania i utrzymywania zgodności w wielu ramach.

Koncentruje się na centralizacji wszystkich zadań związanych z zapewnieniem zgodności i zarządzaniem ryzykiem. Funkcje AI Hyperproof zostały zaprojektowane w celu usprawnienia gromadzenia dowodów, przeprowadzania analiz luk i zarządzania ryzykiem dostawców, co czyni je doskonałym wyborem dla średnich firm o rosnącym portfolio zgodności.

Hyperproof ma na celu zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych i izolowanych danych zorganizowanym, zautomatyzowanym systemem, który jest stale gotowy do audytu.

Najlepsze funkcje Hyperproof

Gromadzi dowody zgodności z zintegrowanych platform chmury, systemów plików i narzędzi biznesowych, tworząc map kontrol

Automatycznie identyfikuje luki między obecnymi mechanizmami kontroli a wymaganiami nowych ram zgodności, które chcesz wdrożyć

Doskonałe w krzyżowym mapowaniu kontroli w różnych standardach (SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, RODO itp.), umożliwiając wykorzystanie jednego dowodu do spełnienia wymagań wielu audytów

Zapewnia zespołom GRC elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy zgodności do unikalnych procesów i apetytu na ryzyko danej organizacji

Ograniczenia Hyperproof

Chociaż rozwiązanie to sprawdza się w przypadku średnich i rozwijających się firm, może brakować mu niektórych zaawansowanych, specjalistycznych funkcji dostępnych w systemach dla dużych przedsiębiorstw, takich jak MetricStream

Poziom niestandardowego dostosowania, choć stanowi zaletę, może również wymagać więcej czasu na ustawienia w porównaniu z gotowymi rozwiązaniami, takimi jak Vanta lub Drata

Jego użytkownicy są zazwyczaj bardziej zainteresowani technologią i ramami zgodności z wymogami bezpieczeństwa

Ceny Hyperproof

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hyperproof

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

⚡️ Archiwum szablonów: Bezpłatne szablony oceny ryzyka w programach Excel i ClickUp

Asystent AI ds. zgodności z przepisami a tradycyjne oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami

Ostatnie badanie przeprowadzone wśród 4214 specjalistów ds. audytu wewnętrznego wykazało, że 39% audytorów wewnętrznych już korzysta z narzędzi AI, a 41% planuje wdrożyć je w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Oznacza to, że projektuje się, iż do 2026 r. wykorzystanie AI w audycie wewnętrznym wzrośnie dwukrotnie, do około 80%.

Nie jest to tylko chwilowa moda technologiczna. Ponad połowa respondentów biorących udział w ankiecie wskazała wzrost wydajności i wydajności jako główną korzyść wynikającą z wdrożenia AI.

Powód jest prosty: tradycyjne narzędzia pomagają rejestrować zgodność z przepisami, a AI pomaga ją uzasadniać.

Poniżej znajduje się zestawienie różnic między tymi dwoma paradygmatami pod względem koncepcji, możliwości i wpływu na działalność biznesową:

Wymiar zgodności Tradycyjne oprogramowanie do zapewniania zgodności Asystent zgodności AI Aktualizacje przepisów 200–250 alertów dziennie — co jest niemożliwym do śledzenia zadaniem dla ludzi. Ręczne aktualizacje są opóźnione o tygodnie lub miesiące. Zespoły muszą przeprogramowywać logikę reguł za każdym razem, gdy pojawiają się nowe wytyczne. Badanie Carahsoft z 2025 r. zawiera notatkę, że organy regulacyjne mają problem z wydawaniem— co jest niemożliwym do śledzenia zadaniem dla ludzi. Modele /AI zbierają i analizują semantycznie informacje regulacyjne, automatycznie zaznaczając tylko istotne zmiany. Niektóre platformy raportują o odfiltrowaniu 95% nieistotnych alertów, co zmniejsza zmęczenie alertami. Przegląd dokumentów i przygotowanie do audytu Ręczne mapa polityk i testowanie kontroli zajmuje tygodnie. Recenzenci czytają setki stron umów lub dowodów. Asystenci oparci na NLP podsumowują, klasyfikują i wyodrębniają kluczowe obowiązki w ciągu kilku minut. Jak widzieliśmy wcześniej, zespół audytowy WestRock wykorzystał GenAI do opracowania celów audytu i matryc ryzyka w ułamku zwykłego czasu. Koordynacja między działami Dane dotyczące zgodności są przechowywane w silosach. Działy finansowy, prawny i operacyjny korzystają z własnych systemów. Informacje nie przepływają swobodnie. Agenci AI mogą przetwarzać dane z wielu źródeł, normalizować formaty i wyświetlać ujednolicone pulpity nawigacyjne, które mówią „prostym językiem”. Dzięki temu użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą w sposób konwersacyjny zadawać zapytania dotyczące ryzyka związanego z zgodnością. Dokładność alertów/szum 70% swojego czasu na usuwaniu nieistotnych problemów. Ostrzeżenia oparte na regułach zalewają pulpity nawigacyjne fałszywymi alarmami. Analitycy spędzają nawetna usuwaniu nieistotnych problemów. Filtrowanie oparte na uczeniu maszynowym uczy się na podstawie opinii analityków, zmniejszając liczbę fałszywych alarmów w dojrzałych wdrożeniach. Alerty są kontekstowe i uszeregowane według wskaźnika pewności. Raportowanie i naprawa Raporty to statyczne pliki PDF, które podsumowują, co poszło nie tak po fakcie. Asystenci AI generują pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym i wskaźniki prognostyczne, pomagając zespołom wykrywać odchylenia od zgodności zanim przerodzą się one w naruszenia. Skalowalność Dodanie większej ilości danych oznacza więcej personelu lub licencji. AI skaluje się wraz z obliczeniami, jeden model może przetwarzać miliony transakcji lub dokumentów jednocześnie. Przejrzystość zarządzania W pełni podlegające audytowi, ale nieelastyczne. Każda zmiana zasad wymaga ponownej walidacji. AI wymaga warstw wyjaśniających, np. pokazujących, które dokumenty lub frazy wpłynęły na każde zalecenie, łącząc przejrzystość z elastycznością.

Wyzwania i kwestie do rozważenia przed wdrożeniem asystentów AI ds. zgodności

Pomimo obiecujących perspektyw, wdrożenie AI w obszarze zgodności wiąże się z szeregiem wyjątkowych wyzwań.

Organizacje muszą sprostać wyzwaniom technicznym, operacyjnym i związanym z zarządzaniem, aby w pełni wykorzystać potencjał AI.

❗️Jedną z głównych przeszkód jest luka w umiejętnościach. Według Thomson Reuters wielu specjalistów ds. audytu nie posiada wiedzy niezbędnej do skutecznego zarządzania technologiami AI i wykorzystywania ich potencjału. Szkolenia i zarządzanie zmianami mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia niewykorzystania potencjału tych technologii.

❗️Privatność i bezpieczeństwo danych mają ogromne znaczenie. Dane dotyczące zgodności są wrażliwe, a systemy /AI muszą przestrzegać rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, aby zapobiec naruszeniom lub nieuprawnionemu dostępowi.

❗️Dojrzałość zarządzania różni się znacznie w zależności od organizacji. Tylko 26% organizacji w pełni zintegrowało generatywne standardy AI ze swoimi ramami zarządzania zgodnością, co naraża wiele z nich na ryzyko. Bez solidnych zasad wdrożenie AI może prowadzić do luk w zgodności lub niezamierzonych uprzedzeń.

❗️Należy również zwrócić uwagę na koszty i złożoność integracji. Narzędzia AI wymagają początkowych inwestycji i płynnej integracji z istniejącymi systemami, co może być bardzo zasobochłonne.

📖 Więcej informacji: Jak pokonać typowe wyzwania związane z AI

Przyszłość AI w zakresie zgodności i audytu

Kierunek rozwoju AI w zakresie zgodności i audytu wskazuje na niemal powszechne wdrożenie i głębszą integrację we wszystkich funkcjach biznesowych.

Globalne badanie przeprowadzone przez KPMG wykazało, że około 99% firm planuje wdrożyć lub wykorzystać AI w raportowaniu finansowym do 2027 r., co wskazuje na niemal powszechne wdrożenie tej technologii w obszarze funkcji finansowych w ciągu najbliższych kilku lat.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym trendom w tym obszarze:

Zgodność pracowników z przepisami: ogromna szansa, ogromny potencjał

Wdrażanie tych rozwiązań w obszarze monitorowania pracowników i analizy regulacyjnej jest nadal w początkowej fazie, ale tempo zmian przyspiesza. Badanie branżowe wykazało, że obecnie tylko około 9% firm wdrożyło zaawansowane platformy do automatycznej analizy regulacyjnej, ale ponad 60% spodziewa się być gotowych lub wdrożyć bardziej zaawansowane narzędzia AI do 2030 r. — co wskazuje, że firmy mają widok na automatyzację zgodności na poziomie pracowników jako wieloletnią transformację.

Luka dojrzałości: zarządzanie oddziela zwycięzców od maruderów

Nie każda organizacja osiągnie taką samą wartość. Ankiety i badania rynkowe pokazują wyraźną różnicę w stopniu dojrzałości: 76% organizacji o wysokim stopniu dojrzałości raportuje, że zintegrowało AI z funkcjami zarządzania ryzykiem i zgodnością, w porównaniu z zaledwie ~6% wśród organizacji o najniższym stopniu dojrzałości. Krótko mówiąc, firmy, które łączą AI z zarządzaniem, dyscypliną danych i zarządzaniem zmianami, szybko osiągają przewagę.

Zmiana kultury w firmach audytorskich: przykład Deloitte

Duże firmy audytorskie są wyznacznikiem trendów. W Wielkiej Brytanii wewnętrzny chatbot AI firmy Deloitte (PairD) jest obecnie używany przez prawie 75% pracowników audytowych co najmniej raz w miesiącu, co pokazuje, jak konwersacyjna sztuczna inteligencja przechodzi od etapu eksperymentów do codziennego wspomagania cyklu pracy zespołów audytowych. Ta normalizacja kulturowa skraca czas potrzebny na wdrożenie tej technologii w innych przedsiębiorstwach.

Rzeczywistość: wdrożenie ≠ dojrzałość

Organy regulacyjne i recenzenci ostrzegają: podczas gdy wykorzystanie AI szybko rośnie, nadzór i pomiary pozostają w tyle. Brytyjski organ regulacyjny zwrócił uwagę, że duże firmy księgowe nie mierzą jeszcze systematycznie wpływu AI na jakość audytu, co stanowi przypomnienie, że skala bez kontroli stwarza zarówno ryzyko, jak i korzyści. W tym miejscu polityka firmy dotycząca AI może mieć znaczenie.

Jak wybrać odpowiedniego asystenta AI ds. zgodności

Wybór odpowiedniego asystenta AI ds. zgodności z przepisami jest decyzją strategiczną, która wymaga starannej oceny pod wieloma względami.

Zacznij od dokładnej oceny swoich procesów zgodności, aby określić, gdzie AI może przynieść największe korzyści — czy to w zakresie automatyzacji planowania audytów, oceny ryzyka, czy aktualizacji przepisów. Oto przewodnik krok po kroku:

krok 1: Najpierw sporządź mapę procesów związanych z zapewnieniem zgodności*

Przeprowadź audyt swoich obecnych problemów. Gdzie występują wąskie gardła związane z czasem i nakładem pracy ludzkiej (np. planowanie audytów, gromadzenie dowodów, mapowanie polityk)?

Zidentyfikuj cele automatyzacji o dużym wpływie, takie jak streszczanie dokumentów, śledzenie regulacji lub ocena ryzyka

Oszacuj potencjalne korzyści (oszczędność czasu, zmniejszenie liczby błędów, szybsze audyty), aby zdefiniować wskaźniki powodzenia przed oceną dostawcy

*krok 2: Dopasuj rozwiązanie do poziomu regulacji obowiązujących w Twojej branży

Finanse i opieka zdrowotna: Priorytetowo traktuj platformy AI z modelami przeszkolonymi w danej dziedzinie dla ram sektorowych (np. Bazylea III, HIPAA, SOX)

Inne branże: Rozważ elastyczne asystenty typu low-code, takie jak ClickUp AI, które dostosowują się do różnych modeli zgodności i przepływów dokumentacji

Sprawdź, czy dostawca stale aktualizuje modele zgodnie z najnowszymi przepisami i standardami

Krok 3: Ocena integracji i interoperacyjności

Twój asystent AI powinien płynnie łączyć się z istniejącymi systemami: ERP, platformami GRC, narzędziami do zarządzania dokumentami i kalendarzami.

Pamiętaj, aby zapytać dostawców o dostęp do API, opcje importu/eksportu danych oraz możliwości synchronizacji w czasie rzeczywistym. Integracja ma bowiem bezpośredni wpływ na dokładność, akceptację przez użytkowników i zwrot z inwestycji.

Krok 4: Wymagaj przejrzystości i zrozumiałości

Organy regulacyjne oczekują obecnie, że wyniki działania AI będą podlegały audytowi. Upewnij się, że wybrany system zapewnia:

Źródła cytatów dla każdego zalecenia lub wyniku

Wyjaśnialna logika podejmowania decyzji (dlaczego ryzyko zostało zgłoszone, na podstawie jakich danych)

Kontrola wersji i dzienniki audytowe dla decyzji opartych na AI

Przejrzyste modele budują zaufanie zarówno organów regulacyjnych, jak i wewnętrznych recenzentów.

Krok 5: Równowaga między ceną a skalowalnością

Oceń całkowity koszt własności — w tym licencje, przechowywanie danych i niestandardowe dostosowanie

Wybierz model, który można skalować wraz z rozwojem organizacji i rozszerzającym się zakresem regulacji

Zawsze proś o wersje demonstracyjne i okresy próbne, aby przetestować użyteczność, jakość wsparcia i częstotliwość aktualizacji

Krok 6. Nadaj priorytet zarządzaniu i odpowiedzialności dostawców

Dostawcy, którzy stosują etyczne zasady zarządzania AI, zazwyczaj lepiej dostosowują się do długoterminowych celów zgodności z przepisami.

Sprawdź, w jaki sposób dostawca radzi sobie z ochroną prywatności danych, ponownym szkoleniem modeli i monitorowaniem stronniczości

Poproś o dokumentację dotyczącą certyfikatów bezpieczeństwa (np. ISO 27001, SOC 2)

*twórz inteligentniejsze cykle pracy zapewniania zgodności z przepisami dzięki ClickUp

Środowisko zgodności z przepisami szybko się zmienia, a asystenci zgodności oparci na AI nie są już opcjonalni — są niezbędni. Dzięki automatyzacji złożonych cykli pracy, dostarczaniu informacji o ryzyku w czasie rzeczywistym i umożliwianiu proaktywnego zarządzania, narzędzia te obniżają koszty, poprawiają dokładność i pozwalają zespołom ds. zgodności skupić się na priorytetach strategicznych.

Jednak powodzenie wymaga przemyślanego wyboru, solidnego zarządzania oraz inwestycji w ludzi i procesy. Inteligentna, elastyczna platforma ClickUp AI stanowi przykład tego, jak organizacje mogą wykorzystać AI, aby spotkać dzisiejsze wyzwania regulacyjne i przygotować się na przyszłość.

Zmień zarządzanie ryzykiem w strategiczną przewagę, która zwiększa odporność i sprzyja rozwojowi. Wypróbuj asystenta AI ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania

Asystent zgodności AI to narzędzie cyfrowe, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc organizacjom w zarządzaniu, monitorowaniu i usprawnianiu procesów zgodności. Może analizować duże ilości danych, wykrywać zmiany regulacyjne, sugerować działania i automatyzować powtarzalne zadania związane z zapewnieniem zgodności — zawsze pozostawiając człowiekowi możliwość podjęcia ostatecznej decyzji.

Asystenci AI pomagają w audytach, organizując dowody, śledząc terminy, wyszukując odpowiednie przepisy i sugerując kolejne kroki. Mogą przeprowadzać dogłębne wyszukiwania w danych wewnętrznych i zewnętrznych, pomagać w sporządzaniu dokumentacji audytowej i automatyzować rutynowe działania następcze, dzięki czemu proces audytu jest szybszy i dokładniejszy.

Największe korzyści odnoszą branże o rygorystycznych wymogach regulacyjnych, w tym finanse, opieka zdrowotna, ubezpieczenia, produkcja, technologia i administracja publiczna. Każdy sektor, który boryka się z częstymi audytami, złożonym raportowaniem lub zmieniającymi się standardami zgodności, może zwiększyć wydajność i zmniejszyć ryzyko dzięki narzędziom AI do zapewniania zgodności.

AI jest bardzo niezawodna w monitorowaniu dużych zbiorów danych, identyfikowaniu anomalii i sygnalizowaniu potencjalnych problemów związanych z zgodnością. Powinna być jednak wykorzystywana jako pomocnik — ostateczne przeglądy i decyzje powinny pozostać w gestii ludzkich ekspertów, aby zapewnić dokładność i kontekst.

AI służy do skanowania zmian regulacyjnych, monitorowania transakcji, wykrywania podejrzanych wzorców, automatyzacji raportowania i ustalania priorytetów ryzyka. Pomaga zespołom zachować proaktywność, ujawniając pojawiające się zagrożenia i sugerując kroki łagodzące, a jednocześnie zmniejszając obciążenie pracą ręczną.

Tradycyjne oprogramowanie do zapewniania zgodności z przepisami zapewnia narzędzia do śledzenia, raportowania i zarządzania zadaniami związanymi z zapewnianiem zgodności. Asystent AI ds. zgodności z przepisami dodaje inteligencję — analizuje dane, sugeruje działania, automatyzuje powtarzalne zadania i uczy się na podstawie opinii użytkowników, aby z czasem stawać się coraz lepszym.

Nie, AI nie może w pełni zastąpić ludzkich specjalistów ds. zgodności. Chociaż może ona zautomatyzować rutynowe zadania i dostarczyć cennych informacji, ludzka ocena, względy etyczne i zrozumienie kontekstu są niezbędne do skutecznego zarządzania zgodnością.

Renomowani asystenci AI ds. zgodności są wyposażeni w silne zabezpieczenia, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jednak przed rozpoczęciem pracy z poufnymi informacjami organizacje powinny zawsze sprawdzić certyfikaty bezpieczeństwa i praktyki stosowane przez dane narzędzie.