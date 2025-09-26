Wispr Przepływ vs. Superwhisper: które narzędzie jest lepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym?

Aplikacje do dyktowania głosowego stają się coraz bardziej popularne zarówno w pracy, jak i do celów osobistych, ponieważ wprowadzanie głosowe pozwala uniknąć kłopotów związanych z pisaniem bez błędów, jednocześnie nadążając za szybkim tempem myślenia.

Wispr Przepływ i Superwhisper to dwa najpopularniejsze narzędzia tego typu. W przeciwieństwie do starszych narzędzi do transkrypcji słowo po słowie, pozwalają one dyktować pełne frazy, dzięki czemu wprowadzanie głosowe jest szybsze i bardziej naturalne, a komunikacja bardziej dostępna i płynna.

Pytanie brzmi więc: która aplikacja oferuje najlepsze dyktowanie AI: Wispr Przepływ czy Superwhisper?

Czym jest Wispr Przepływ?

za pośrednictwem Wispr Flow

Wispr Przepływ transkrybuje Twoją mowę w czasie rzeczywistym (w ponad 100 językach), aby przedstawić dopracowany tekst w uporządkowanym formacie. Działa w każdej aplikacji (w której można pisać), wykorzystując zaawansowaną technologię do automatycznej edycji i udoskonalania tonu.

Narzędzie dostosowuje się do Twojego słownictwa, tworząc spersonalizowany słownik, który zawiera terminy i akronimy specyficzne dla danej branży. Możesz nawet tworzyć niestandardowe zamienniki tekstu dla często używanych fraz, dzięki czemu nie musisz powtarzać długich wyjaśnień ani wykonywać powtarzalnych zadań.

Funkcje Wispr Przepływ

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom Wispr Przepływ i tym, czym różni się ono od tradycyjnych narzędzi do dyktowania.

Funkcja nr 1: Inteligentne formatowanie

Wispr Przepływ interpretuje Twoją mowę i stosuje format uwzględniający kontekst, dzięki czemu tekst jest dostosowany do stylu Twojej wiadomości.

Na przykład Przepływ automatycznie nadaje Twojej wiadomości profesjonalny charakter, gdy używasz jej w e-mailu lub dokumentacji. Ale zmienia ton na swobodny i konwersacyjny, jeśli wysyłasz tekst do znajomego.

Kiedy podczas wyliczania elementów mówisz „pierwsza, druga, trzecia”, aplikacja automatycznie tworzy listy numerowane. A jeśli w trakcie zdania zmienisz zdanie (np. „zjedzmy na kolację taco… a właściwie pizzę”), Wispr Flow przepisze wiadomość, aby odzwierciedlić Twoją ostateczną decyzję: „zjedzmy na kolację pizzę”

👀 Czy wiesz, że... Laboratorium Volta Alexandra Grahama Bella opracowało technologię nagrywania głosu pod koniec XIX wieku, otwierając możliwości, które ostatecznie doprowadziły do zastrzeżenia znaku towarowego „Dictaphone” w 1907 roku.

Funkcja nr 2: Notatki przepływu

Flow Notes pozwala na rejestrowanie spontanicznych pomysłów i transkrypcję notatek głosowych na uporządkowane notatki. Dzięki tej funkcji możesz dyktować notatki (na dowolnym urządzeniu), a zostaną one automatycznie zsynchronizowane na wszystkich urządzeniach Wispr Flow.

Ta funkcja pozwala uchwycić inspirację w trakcie wykonywania zadania bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub utraty koncentracji na głównym zadaniu.

Wispr Przepływ przechowuje również historię zamiany głosu na tekst, umożliwiając użytkownikom łatwe odwoływanie się do poprzednich sesji dyktowania i szybkie wprowadzanie zmian w tekście.

Funkcja nr 3: Tryb komenda

Tryb poleceń pozwala użytkownikom edytować wygenerowany tekst za pomocą poleceń głosowych. Wystarczy zaznaczyć tekst, który chcesz edytować, i wypowiedzieć komendy, takie jak:

„Czy możesz mi to streścić?”

„Co to oznacza?”

„Czy możesz zamienić to na punkty?”

„Czy możesz przetłumaczyć to na język hiszpański?”

Funkcja ta ma potencjał, aby zapewnić spójną edycję sterowaną głosem, niezależnie od platformy, na której pracujesz.

🧠 Ciekawostka: W 1877 roku Thomas Edison stworzył fonograf, pierwsze urządzenie służące zarówno do nagrywania, jak i odtwarzania dźwięku. Jego pierwszym nagraniem była rymowanka „Mary had a little lamb” (Mary miała małą owieczkę)

Funkcja nr 4: Automatyczna edycja AI

Wispr Przepływ automatycznie oczyszcza dyktowany tekst w trakcie mówienia. Usuwa słowa wypełniające, poprawia podstawowe błędy i formatuje wynik w zakończone zdania.

Dodatkowo, korzystając z biblioteki fragmentów, możesz zapisać często używane frazy lub bloki tekstu jako fragmenty. Wygłoszenie frazy wyzwalacza powoduje wstawienie całego zapisanego tekstu do transkrypcji.

Ceny Wispr

przepływ Basic: Bezpłatne

przepływ Pro: 15 USD/miesiąc

przepływ Teams: 12 USD/użytkownik/miesiąc (3 lub więcej licencji)

przepływ Enterprise: Ceny niestandardowe

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zastosowań AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia AI do konwersacji, takie jak ChatGPT i Claude. Mniejsze wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain pełni rolę asystenta konwersacyjnego opartego na sztucznej inteligencji, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!

Czym jest Superwhisper Przepływ?

za pośrednictwem Superwhisper

Superwhisper, aplikacja do dyktowania głosowego oparta na AI, została zaprojektowana z myślą o prywatności. Dzięki funkcji offline dane audio są przetwarzane lokalnie na urządzeniu (bez Wi-Fi), co zapewnia zakończoną prywatność i bezpieczeństwo.

Superwhisper jest kompatybilny zarówno z modelami lokalnymi, jak i z chmurą. Oferuje nieograniczony dostęp do modeli AI, takich jak OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq i innych narzędzi AI. Wynik tego możesz przetwarzać dokładne dyktanda za pomocą zaawansowanych modeli językowych bez dodatkowych kosztów.

Superwhisper zapewnia wsparcie dla ponad 100 języków i dialektów, oferuje edycję sterowaną głosem, szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania i uniwersalną kompatybilność z aplikacjami. Jednak Superwhisper działa natywnie tylko na urządzeniach z systemem macOS i iOS.

Funkcje Superwhisper

Od tłumaczenia dyktowanego tekstu na uporządkowany tekst po obsługę transkrypcji plików zbiorczych — oto, co sprawia, że Superwhisper jest popularnym narzędziem do dyktowania opartym na AI.

Funkcja nr 1: Tryby inteligentne

Aplikacja Superwhisper oferuje gotowe tryby dla wiadomości, e-maili, notatek i spotkań. Możesz tworzyć własne tryby niestandardowe z spersonalizowanymi instrukcjami AI.

Określasz dokładne wymagania (format i styl), a narzędzie przetworzy dyktowanie na niestandardowe szablony notatek ze spotkań lub dokumenty techniczne. Mówiąc prościej, otrzymujesz uporządkowany tekst, który jest zgodny z wymaganiami Twojego cyklu pracy.

Funkcja nr 2: Zamiana tekstu

Superwhisper oferuje solidną funkcję zamiany tekstu, która płynnie współpracuje z dyktowaną zawartością. Aby skrócić czas dyktowania, można tworzyć skróty dla często używanych fraz, terminów technicznych lub długich wyjaśnień.

Narzędzie pozwala również na stworzenie niestandardowego słownika często używanych słów, aby uniknąć powtarzających się błędów.

🧠 Ciekawostka: Na długo przed pojawieniem się automatycznych sekretarek i telefonów komórkowych ludzie wysyłali wiadomości głosowe na małych, niestandardowych nośnikach, takich jak listy audio.

Funkcja nr 3: Rozpoznawanie kontekstu

Tryb Super w Superwhisper rejestruje kontekst tego, nad czym pracujesz, i odpowiednio dostosowuje wynik.

Oto, w jaki sposób tryb Super Mode wykorzystuje interfejsy API dostępności do gromadzenia trzech rodzajów kontekstu:

Rodzaj kontekstu Co robi Kontekst zastosowania – Identyfikuje aktywną aplikację – Odczytuje tekst z bieżących pól wprowadzania danych lub redaktora tekstu Wybrany kontekst tekstu – Odczytuje każdy zaznaczony tekst – Wykorzystuje zaznaczenie do przetwarzania przez AI Zawartość schowka – Zawiera tekst skopiowany w ciągu 3 sekund od dyktowania lub podczas dyktowania

Funkcja nr 4: Transkrypcja plików

Możesz przesłać pliki audio i wideo, takie jak nagrane wykłady, spotkania i wywiady, w celu transkrypcji. Narzędzie przetwarza je na uporządkowany tekst, stosując instrukcje AI trybu aktywnego i preferencje formatowania.

Możesz jednak wprowadzić zmiany w trybie aktywnym, aby zastosować inny zestaw instrukcji.

👀 Czy wiesz, że... Przed 2000 r. większość transkrypcji była wykonywana ręcznie przez osoby piszące na klawiaturze, które miały na sobie słuchawki i używały pedałów nożnych do wstrzymywania/odtwarzania nagrań.

Ceny Superwhisper

Free

Pro: 8,49 USD/miesiąc

Dożywotnia licencja: 249,99 USD

🌟 Bonus: Wispr Flow i Superwhisper dostarczają Ci transkrypcję, ale na tym kończy się ich rola. Nadal musisz ręcznie przenosić notatki do narzędzi projektowych. ClickUp Brain MAX przechowuje wszystko w tym samym obszarze roboczym, dzięki czemu możesz natychmiast przekształcić swoje dyktowane pomysły w zadania, dokumenty lub komentarze bez konieczności kopiowania i wklejania między narzędziami.

Wispr Flow vs. Superwhisper do dyktowania głosowego: porównanie funkcji

Zarówno Wispr Flow, jak i Superwhisper wyrobiły sobie renomę jako narzędzia do transkrypcji oparte na AI. Pierwsze z nich znane jest z szybkiej transkrypcji, drugie natomiast z funkcji offline.

Wybór między Wispr Przepływ a Superwhisper często sprowadza się do różnic w ich niuansach.

Zanim przejdziemy do tego, oto krótki przegląd dla Ciebie:

Funkcje Wispr Przepływ Superwhisper Tryb bez użycia rąk Ciągłe dyktowanie z automatycznym wykrywaniem pauz Tryby push-to-talk i ciągłego nagrywania Modele głosowe Pojedynczy zastrzeżony model transkrypcji Wiele modeli głosowych: Ultra (chmura), Nova (chmura), Ultra Turbo V3 (lokalny), LM studio Świadomość kontekstu Automatyczne dostosowanie tonu w oparciu o aplikację Zaawansowane gromadzenie kontekstu poprzez interfejsy API dostępności Wsparcie offline Przetwarzanie w chmurze (wymaga połączenia z Internetem) Zakończone przetwarzanie offline z wykorzystaniem modeli lokalnych Podejście do prywatności Zgodność z SOC 2 typu II i HIPAA Zgodność z RODO i CCPA Transkrypcja plików Niedostępne Wsparcie przesyłania plików audio/wideo do transkrypcji Integracje API Ograniczone połączenia z modelami AI innych firm Rozszerzony dostęp do API wielu dostawców AI Dostęp do modelu AI Zastrzeżony model transkrypcji z integracją z ChatGPT i Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modele zarówno w chmurze, jak i lokalne) Wsparcie plików audio/plików Nie oferuje wsparcia dla przesyłania plików/transkrypcji z plików audio/wideo Wsparcie przetwarzania zewnętrznych plików audio i wideo: audio MP3, wideo MP4, Mono WAV z częstotliwością próbkowania 16 kHz Opcje eksportu Zaprojektowane przede wszystkim do dyktowania na żywo i pisania bezpośrednio w aplikacjach, a nie do eksportowania plików wsadowych Umożliwia eksportowanie transkrypcji/tekstu w formacie TXT, DOCX, PDF. Ponadto może przetwarzać pliki (audio/wideo), a następnie generować transkrypcję w formie tekstowej Przykłady zastosowań Cele dla programistów, studentów, pisarzy, twórców, prawników i przedsiębiorstw Koncentruje się na profesjonalnej transkrypcji, przetwarzaniu plików i cyklach pracy o krytycznym znaczeniu dla prywatności

Funkcja nr 1: Łatwość obsługi i kompatybilność platform

Wispr Flow działa na urządzeniach z systemami Windows, macOS, iOS i Android, zapewniając płynną synchronizację. Funkcjonuje jako aplikacja komputerowa oraz aplikacja na iOS, integrując się ze wszystkimi aplikacjami, w których można pisać. Wispr Flow jest łatwy w użyciu i charakteryzuje się płynną krzywą uczenia się.

Z kolei Superwhisper działa wyłącznie na urządzeniach z systemem macOS i iOS. Aplikacja działa w całym systemie dzięki konfigurowalnym globalnym skrótom klawiszowym i jest głęboko zintegrowana z interfejsami API ułatwień dostępu macOS 13+. Superwhisper wymaga rozbudowanych ustawień i ma krzywą uczenia się.

🏆 Zwycięzca: Remis. Wybierz Wispr Przepływ, jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, a Superwhisper, jeśli masz bardziej zaawansowane potrzeby w zakresie transkrypcji.

Funkcja nr 2: Obsługa klienta

Ostatnio Wispr Flow spotkało się z dużą krytyką na Reddicie za słabą obsługę klienta. Niemniej jednak istnieje dokumentacja centrum pomocy, z której można skorzystać.

Superwhisper posiada obszerną dokumentację na swojej stronie internetowej. Plan Pro zapewnia również priorytetowe wsparcie techniczne.

🏆 Zwycięzca: Superwhisper, na podstawie komentarzy na Reddicie dotyczących Wispr Przepływ, w których użytkownicy skarżą się na brak odpowiedzi od zespołu.

Funkcja nr 3: Ceny

Bezpłatny plan Wispr Flow oferuje 2000 słów tygodniowo, co jest wystarczające dla zwykłych użytkowników, ale limituje możliwości w przypadku intensywnego korzystania z funkcji dyktowania. Plan Pro kosztuje 15 USD miesięcznie i obejmuje nieograniczoną liczbę słów, tryb komend do edycji głosu oraz wczesny dostęp do nowych funkcji.

Jeśli chodzi o przepływ Teams, potrzebujesz co najmniej 3 licencji, a plan Enterprise oferuje niestandardowe ceny.

Z kolei Superwhisper zapewnia nieograniczone korzystanie z małych modeli głosowych nawet w ramach Free Plan. Plan Pro kosztuje 8,49 USD miesięcznie i zapewnia nieograniczony dostęp zarówno do modeli AI w chmurze, jak i lokalnych, a także wsparcie priorytetowe.

Narzędzie oferuje również plan dożywotni w cenie 249,99 USD, co czyni je atrakcyjną opcją dla długoterminowych użytkowników, którzy chcą uniknąć powtarzających się kosztów subskrypcji.

🏆 Zwycięzca: Superwhisper, dzięki hojnej bezpłatnej wersji i opcji dożywotniej, zapewnia lepszą wartość.

Funkcja nr 4: Wsparcie języków i modele AI

Wispr Przepływ oferuje wsparcie dla ponad 100 języków z automatycznym wykrywaniem języka, co pozwala na przełączanie się między językami podczas dyktowania. Model transkrypcji pozostaje zastrzeżony, ale użytkownicy mogą nawiązać połączenie z aplikacją z modelami językowymi AI, takimi jak ChatGPT lub Perplexity.

Superwhisper oferuje wsparcie dla ponad 100 języków i oferuje zarówno lokalne, jak i modele AI z chmury, zapewniając maksymalną elastyczność. Wersja Pro zawiera funkcje bezpośredniego tłumaczenia z dowolnego języka na angielski.

Możesz wybrać modele głosowe w oparciu o konkretne priorytety: Ultra (chmura) dla najszybszej transkrypcji, Nova cloud dla dłuższych nagrań oraz Ultra Turbo V3 (lokalny) dla optymalnej równowagi między szybkością a jakością przy zachowaniu pełnej prywatności.

🏆 Zwycięzca: Ponownie mamy remis. Wybierz Wispr Przepływ, aby płynnie przechodzić między językami, a Superwhisper, aby wybierać specjalistyczne modele głosowe w oparciu o konkretne potrzeby.

Funkcja nr 5: Dokładność wyników

Wispr Przepływ dokładnie transkrybuje Twoje myśli, gdy mówisz naturalnie w swoim tempie, jednocześnie usuwając wypełniacze i zbędne słowa. Jego inteligentne funkcje edycji dostosowują się do kontekstu bez konieczności ustawiania trybu. Aplikacja automatycznie dopracowuje ton i strukturę w oparciu o używaną aplikację.

Superwhisper stawia na dokładność transkrypcji i nie generuje ani nie dodaje słów, fraz i zdań, które nie zostały wypowiedziane. Jednak na podstawie dyktowanej zawartości tworzy poprawne gramatycznie zdania i spójne akapity.

🏆 Zwycięzca: To zależy od Twoich potrzeb. Wybierz Wispr Przepływ ze względu na inteligentny format bez konieczności ustawień oraz Superwhisper ze względu na niezawodną transkrypcję bez halucynacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykraczaj poza transkrypcję dzięki agentom autopilota. Podczas gdy Wispr Przepływ i Superwhisper ograniczają się do dostarczania czystych transkrypcji, agenci ClickUp Autopilot przenoszą Twoje polecenia głosowe aż do momentu ich wykonania. Oto, w jaki sposób dodają one warstwę, której żadne z tych narzędzi nie oferuje: : Natychmiastowe przekształcanie transkrypcji spotkań w listy zadań, przypomnienia o działaniach następczych lub aktualizacje statusu Gotowe agenty autopilota: Natychmiastowe przekształcanie transkrypcji spotkań w listy zadań, przypomnienia o działaniach następczych lub aktualizacje statusu

: Zaprojektuj logikę, która dokładnie pasuje do Twoich procesów roboczych, np. oznaczanie notatek według projektu, aktualizowanie rekordów CRM lub wyzwalanie zatwierdzeń, gdy podczas dyktowania pojawią się określone wzmianki Niestandardowi agenci autopilota: Zaprojektuj logikę, która dokładnie pasuje do Twoich procesów roboczych, np. oznaczanie notatek według projektu, aktualizowanie rekordów CRM lub wyzwalanie zatwierdzeń, gdy podczas dyktowania pojawią się określone wzmianki

Wispr Przepływ vs. Superwhisper na Reddicie

Aby zakończyć debatę, przenieśliśmy ją na Reddit. Oto kilka opinii użytkowników na temat obu narzędzi.

Według rozgniewanego użytkownika Reddit, jakość Wispr Przepływ ostatnio się pogorszyła:

Ten produkt był super fajny, bardzo mi się podobał, poleciłem go nawet trzem znajomym, którzy również wykupili plan pro i teraz są na mnie trochę wkurzeni, bo mają te same problemy... W ciągu ostatnich kilku tygodni sytuacja stała się naprawdę fatalna. Połączenia ciągle się rozłączają, program zawiesza się w połowie zdania lub pokazuje, że jest offline, nawet gdy moje połączenie internetowe jest stabilne. Wylogowałem się, myśląc, że może to jakiś problem z pamięcią podręczną, ale, do cholery, nie mogłem się zalogować przez trzy pełne dni. Żadnych komunikatów o błędach, nic, po prostu całkowita blokada. I powodzenia w skontaktowaniu się z wsparciem, mają dosłownie agenta AI, który, co zabawne, nie działa nawet przez połowę czasu

Ten produkt był super fajny, bardzo mi się podobał, poleciłem go nawet trzem znajomym, którzy również wykupili plan pro i teraz są na mnie trochę wkurzeni, bo mają te same problemy... W ciągu ostatnich kilku tygodni sytuacja stała się naprawdę fatalna. Połączenia ciągle się rozłączają, program zawiesza się w połowie zdania lub pokazuje, że jest offline, nawet gdy moje połączenie internetowe jest stabilne. Wylogowałem się, myśląc, że może to jakiś problem z pamięcią podręczną, ale, do diabła, nie mogłem się zalogować przez trzy pełne dni. Żadnych komunikatów o błędach, nic, po prostu całkowita blokada. I powodzenia w skontaktowaniu się z wsparciem, mają dosłownie agenta AI, który, co zabawne, przez połowę czasu nawet nie działa

Zadowolony klient dodaje w zmiance na Reddicie:

Dawno już to miałem zrobić, ale w końcu wypróbowałem Wispr Przepływ i jestem pod ogromnym wrażeniem. Spodziewałem się czegoś zbliżonego do starej Siri, ale to zupełnie inny poziom. Jeśli znasz inne narzędzia, które warto wypróbować, daj mi znać! Uświadomiło mi to, że powinienem bardziej poważnie podchodzić do testowania nowych narzędzi, jeśli chcę nadążać za najnowszymi trendami.

Dawno już to miałem zrobić, ale w końcu wypróbowałem Wispr Flow i jestem pod ogromnym wrażeniem. Spodziewałem się czegoś zbliżonego do starej Siri, ale to zupełnie inny poziom. Jeśli znasz inne narzędzia, które warto wypróbować, daj mi znać! Uświadomiło mi to, że jeśli chcę być na bieżąco z najnowszymi trendami, powinienem poważniej podchodzić do testowania nowych narzędzi.

Nawet Superwhisper ma mieszane recenzje.

Jak zauważa jedna z sfrustrowanych użytkowników: (notatka)

Korzystałem z Super Whisper do zamiany głosu na tekst, ale skończyły mi się kredyty i nie mogłem uzyskać dostępu do nowszych modeli. Okazało się, że darmowy model Whisper Large V3 nie jest dostępny za darmo również w Mac Whisper, co było frustrujące.

Korzystałem z Super Whisper do zamiany głosu na tekst, ale skończyły mi się kredyty i nie mogłem uzyskać dostępu do nowszych modeli. Okazało się, że darmowy model Whisper Large V3 nie jest dostępny za darmo również w Mac Whisper, co było frustrujące.

Inny użytkownik Reddit zamieszcza wzmiankę, że Superwhisper sprawdza się w jego przypadku, ponieważ konsoliduje wiele cykli pracy w jednym miejscu.

Uwielbiam Superwhisper, ale nie sądzę, aby miało to sens dla wszystkich użytkowników. Jego wartość – dla mnie – polega na nieograniczonym dostępie do LLM i elastyczności użytkowania. Dla mnie zastąpiło ono większość aplikacji AI do zadań związanych z tekstem i niektóre zadania związane z kodowaniem, nie tylko aplikacje do dyktowania. Jeśli więc nie planujesz używać go w ten sposób, myślę, że model VoiceInk z własnym kluczem może być wystarczający. Korzystam z LLM tak często, że używanie własnych kluczy miałoby taki sam wynik, co subskrypcja „oficjalnych” aplikacji.

Uwielbiam Superwhisper, ale nie sądzę, aby miało to sens dla wszystkich użytkowników. Jego wartość – dla mnie – polega na nieograniczonym dostępie do LLM i elastyczności użytkowania. Dla mnie zastąpiło ono większość aplikacji AI do zadań związanych z tekstem i niektóre zadania związane z kodowaniem, nie tylko aplikacje do dyktowania. Jeśli więc nie planujesz używać go w ten sposób, myślę, że model VoiceInk z własnym kluczem może być wystarczający. Korzystam z LLM tak często, że używanie własnych kluczy miałoby taki sam wynik, co subskrypcja „oficjalnych” aplikacji.

Spotkanie ClickUp: najlepsza alternatywa dla Wispr Przepływ i Superwhisper

Narzędzia do dyktowania głosowego, takie jak Wispr Przepływ i Superwhisper, obsługują transkrypcję. Konwertują one mowę na tekst i mają funkcje edycji.

Jednak narzędzia te powodują coś, co nazywamy problemem przekazywania.

Mogą one tworzyć notatki na podstawie wideo , ale nadal trzeba ręcznie przekształcić te notatki w zadania

Transkrybują one dyskusje podczas spotkań, ale ktoś musi wyodrębnić elementy do wykonania i przydzielić je członkom zespołu

Uchwyć pomysły poprzez mowę, ale połączenie tych pomysłów z bieżącymi projektami wymaga oddzielnej pracy

ClickUp całkowicie eliminuje tę konieczność przekazywania zadań. Ta wszechstronna aplikacja do pracy łączy zarządzanie projektami, automatyzację zadań, współpracę zespołową i zarządzanie wiedzą w jednym zintegrowanym obszarze roboczym AI (który może efektywnie obsługiwać transkrypcję głosu na tekst), jednocześnie natychmiast łącząc go z rzeczywistymi procesami pracy.

Ciekawe, prawda?

Zobaczmy, jak ClickUp spełnia te wymagania:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Notetaker

Uzyskaj przeszukiwalne transkrypcje nagrań ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Najlepsze rozmowy mają miejsce, gdy wszyscy są zaangażowani. Jeśli jednak nie robisz gorączkowych notatek, wspaniałe dyskusje, które odbyłeś, prawdopodobnie zamienią się w zapomniane elementy do wykonania.

ClickUp AI Notetaker zajmuje się tym, dołączając do spotkań i transkrybując rozmowy. Następnie tworzy transkrypcje z możliwością wyszukiwania, dzięki czemu zawsze można sprawdzić, kto co powiedział, oraz przejrzeć ważne tematy i decyzje.

To narzędzie do tworzenia podsumowań spotkań oparte na sztucznej inteligencji rozwiązuje problem przekazywania informacji, integrując się z całym obszarem roboczym ClickUp. Łączy rozmowy prowadzone podczas spotkań z bieżącymi zadaniami, automatycznie tworząc zadania i aktualizując osie czasu projektów na podstawie omówionych kwestii.

Oto, jak integracja obszaru roboczego Notetaker zmienia rozmowy podczas spotkań:

Typ integracji Co robi Przykład notatki ze spotkań + dokumenty* Automatycznie zapisuje transkrypcje i podsumowania AI w Twoich prywatnych dokumentach do wykorzystania w przyszłości Notatki z sesji poświęconej strategii marketingowej pojawiają się automatycznie w dokumencie „Kampania Q4”, uporządkowane według tematów dyskusji z przypisaniem prelegentów Notatki ze spotkań + zadania Rozpoznaje ustne zobowiązania i automatycznie tworzy przypisane zadania wraz z terminami realizacji Kiedy Jake dodaje wzmiankę: „Skończę szkice do czwartku”, Notetaker tworzy zadanie przypisane do Jake'a z terminem wykonania w czwartek Notatki ze spotkań + czaty Publikuj podsumowania rozmów bezpośrednio na odpowiednich kanałach czatu zespołu, korzystając z analizy AI Po rozmowie z klientem w kanale #client-projects automatycznie pojawia się podsumowanie zawierające kluczowe decyzje i kolejne kroki

Notatnik dodaje również znaczniki czasu do transkrypcji, a użytkownik może dodawać adnotacje lub zaznaczać ważne fragmenty. Każda transkrypcja jest zapisywana jako tekst, który można przeszukiwać i wykorzystać w praktyce.

Możesz go używać do transkrypcji spotkań, notatek głosowych, a nawet nagrań ekranu.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain działa jak inteligentna pamięć Twojego obszaru roboczego. Wykracza poza zwykłe transkrybowanie rozmów; Brain rozumie je, tworzy połączenia i podejmuje na ich podstawie działania.

Przekształć swoje nagrania w praktyczne informacje dzięki automatycznej transkrypcji ClickUp

Każde podsumowanie spotkania, notatka lub decyzja, które rejestrujesz, staje się częścią żywej bazy wiedzy, która przeplata się z całym Twoim obszarem roboczym.

Na przykład, gdy wypowiadasz swoje pomysły, Brain zamienia je na listy zadań z osobami przypisanymi, terminami i opisami.

Brain może również tworzyć projekty briefów na podstawie notatek głosowych, podsumowywać transkrypcje do kluczowych wniosków lub w ciągu kilku sekund wyciągać wnioski z rozproszonych dyskusji.

Zamiast przełączać się między narzędziami, aby zebrać informacje, wystarczy zapytać: „Co zdecydowaliśmy w sprawie osi czasu uruchomienia?”, a Brain wyszuka odpowiedź w zadaniach, dokumentach i poprzednich transkrypcjach.

Otrzymujesz system sterowany głosem, w którym rozmowy są uporządkowane i przekształcane w działania bez żadnych utrudnień związanych z przekazywaniem informacji.

Oto jak transkrybować głos i wideo za pomocą ClickUp Brain:

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki Brain uzyskasz dostęp do modeli AI klasy premium (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek itp.).

ClickUp One Up #3: ClickUp dokumente

Zamień komentarze w dokumentach ClickUp na zadania

Oto jak działają samodzielne metody dyktowania:

Dyktuj → Zapisz transkrypcję → Skopiuj do dokumentu projektu → Utwórz zadania ręcznie

Oto jak dyktowanie działa w ClickUp:

Dyktowanie → Automatyczne formatowanie w dokumencie projektu → Zadania utworzone na podstawie wzmianek → Powiadomienie zespołu

Dzięki usprawnionemu przepływowi pracy Twoje polecenia głosowe natychmiast stają się częścią obszaru roboczego projektu. Kiedy dyktujesz notatki ze spotkań lub aktualizacje projektu, automatycznie zamieniają się one w uporządkowane dokumenty ClickUp z bogatym formatem.

Oprócz transkrypcji głosu, Docs zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania dokumentami, których samodzielne narzędzia do dyktowania po prostu nie są w stanie zapewnić:

Odniesienia między dokumentami : Łącz pomysły zapisane głosowo z różnymi fazami projektu, rozmowami z klientami i sesjami planowania zespołu

Rejestracja głosu oparta na szablonach : dyktuj bezpośrednio do ustrukturyzowanych formatów w przypadku powtarzającej się zawartości, takich jak aktualizacje projektów, podsumowania dla klientów lub retrospektywy zespołu

Współpraca na żywo nad dyktowaną zawartością : Członkowie zespołu mogą : Członkowie zespołu mogą udostępniać notatki w czasie rzeczywistym i natychmiast reagować, edytować lub rozwijać pomysły

Organizacja stron zagnieżdżonych : Strukturyzuj zawartość dyktowaną głosowo w ramach hierarchii projektów, zachowując kontekstową organizację sesji burzy mózgów i dyskusji strategicznych

Załączniki osadzone : dodawaj zrzuty ekranu, pliki PDF lub pliki referencyjne bezpośrednio w dokumentach generowanych głosowo, aby uzyskać zakończony kontekst

Data powstania zadań na podstawie tekstu: przekształcaj dowolną część dyktowanej zawartości w śledzone : przekształcaj dowolną część dyktowanej zawartości w śledzone zadania ClickUp z osobami przypisanymi i terminami bezpośrednio z dokumentu

Stwórz połączenie swojego głosu z prawdziwą pracą dzięki ClickUp

Oczywiście, Wispr Flow i Superwhisper pomagają w dyktowaniu i transkrypcji w czasie rzeczywistym. Jednak na tym kończą się ich funkcje. Pozostawiają lukę między tym, co zostało powiedziane, a tym, co zostało zrobione.

Dzięki ClickUp możesz przejść od dyktowania notatek ze spotkań do przydzielania zadań i współpracy z członkami zespołu, a wszystko to w ramach jednego obszaru roboczego. Dzięki funkcji zamiany głosu na tekst i możliwościom AI wbudowanym w tę samą platformę, co zadania, dokumenty i rozmowy zespołu, ClickUp jest jedyną platformą roboczą AI, jakiej potrzebujesz.

Zarejestruj się teraz za darmo i zamień swoje pomysły zapisane głosowo w realne wyniki.

Często zadawane pytania (FAQ)

Żadne z tych narzędzi nie jest zgodne z HIPAA do użytku medycznego. Wispr Przepływ przetwarza dane w chmurze, podczas gdy lokalne przetwarzanie Superwhisper zapewnia lepszą prywatność, ale nadal nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa klasy medycznej.

Wispr Flow przetwarza pliki audio za pośrednictwem serwerów w chmurze, co budzi obawy dotyczące prywatności w przypadku zawartości wrażliwej. Oferuje SOC 2 Type II i SSO/SAML tylko w planach Enterprise. Superwhisper stosuje podejście oparte na prywatności, przetwarzając dane lokalnie, dzięki czemu pliki audio pozostają na urządzeniu użytkownika.

Oba narzędzia radzą sobie dość dobrze z umiarkowanym hałasem w tle, ale ich wydajność spada w przypadku silnych zakłóceń. Przetwarzanie w chmurze Wispr Przepływ daje mu niewielką przewagę w hałaśliwym otoczeniu, podczas gdy lokalne modele Superwhisper działają najlepiej w cichszym ustawieniu.

Wispr Flow koncentruje się na łatwym dyktowaniu głosowym, ale nie zapewnia wsparcia dla przesyłania plików. Superwhisper akceptuje różne formaty plików audio i wideo do transkrypcji, dzięki czemu jest bardziej wszechstronny w przetwarzaniu wcześniej nagranej zawartości, takiej jak spotkania lub wywiady.