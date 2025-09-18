11 najlepszych start-upów zajmujących się agentami AI, na które warto zwrócić uwagę w 2025 r

Prawie 8 na 10 członków kadry kierowniczej twierdzi, że agenci AI są już wykorzystywani w ich firmach, zmieniając sposób, w jaki zespoły realizują projekty, podejmują decyzje i wykonują codzienne cykle pracy. Dwie trzecie z nich zgłosiło nawet wymierny wzrost wydajności.

Wraz ze wzrostem popularności tej technologii wiele start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją tworzy narzędzia pomagające w automatyzacji działalności biznesowej i w zoptymalizowaniu cyklu pracy.

Dla założycieli, inwestorów i liderów technologicznych obserwowanie tej fali start-upów oznacza zrozumienie, w jakim kierunku zmierza przyszłość autonomicznego oprogramowania.

W tym wpisie na blogu przedstawimy kilka najciekawszych start-upów zajmujących się AI, na które warto zwrócić uwagę! Zaczynamy. 👀

Czym są agenci AI?

Agent AI to system oprogramowania, który samodzielnie postrzega swoje otoczenie, przetwarza dane i podejmuje decyzje w celu osiągnięcia określonych celów.

Agenci AI (lub agenci AI typu agencjalnego) łączą percepcję, rozumowanie i działanie, gromadząc informacje, analizując je i wykonując zadania w celu realizacji z góry określonych celów, jednocześnie ucząc się na podstawie informacji zwrotnych i doświadczeń.

🧠 Ciekawostka: Agenci AI do automatyzacji mogą działać w symulowanych środowiskach, aby uczyć się złożonych strategii. Na przykład AlphaStar firmy DeepMind został wyszkolony jako autonomiczny agent do gry w StarCraft II i ostatecznie pokonał profesjonalnych graczy w jednej z najbardziej złożonych gier strategicznych na świecie.

Dlaczego startupy przodują w dziedzinie agentów AI

Start-upy znajdują się w centrum uwagi ruchu agentów AI, co potwierdzają liczby. Według CB Insights, start-upy zajmujące się agentami AI zebrały w zeszłym roku 3,8 miliarda dolarów, czyli prawie trzy razy więcej niż w roku poprzednim.

Ten poziom inwestycji świadczy o zainteresowaniu i zaufaniu ze strony inwestorów venture capital i przedsiębiorstw, które dostrzegają, że agenci przechodzą od fazy eksperymentalnej do fazy niezbędnej.

Jedną z zalet jest szybkość działania. W przeciwieństwie do większych firm, startupy mogą szybko wprowadzać zmiany, stosować architekturę opartą na agentach i testować przypadki użycia bezpośrednio z pierwszymi użytkownikami. Ta elastyczność sprawia, że są naturalnymi pionierami w przekształcaniu /AI z pasywnych asystentów w autonomiczne rozwiązania problemów.

Posłuchaj opinii KPMG:

Agenci AI szybko wchodzą do produkcji, a tempo ich rozwoju przyspiesza. Liderzy widzą je nie tylko jako narzędzia obniżające koszty, ale także jako czynniki napędzające wzrost i tworzenie wartości. Ta szybka transformacja zwiększa presję na zaufanie, zarządzanie, dane, spójność przywództwa i gotowość pracowników. Pierwsi inwestorzy w te fundamenty pewnie się rozwijają, zajmując pozycję lidera.

AI agentki szybko wchodzą do produkcji, a tempo ich rozwoju przyspiesza. Liderzy widzą je nie tylko jako narzędzia obniżające koszty, ale także jako czynniki napędzające wzrost i tworzenie wartości. Ta szybka transformacja zwiększa presję na zaufanie, zarządzanie, dane, spójność przywództwa i gotowość pracowników. Pierwsi inwestorzy w te fundamenty pewnie się rozwijają, budując pozycję lidera.

Start-upy zajmujące się agentami AI i wybrane firmy w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych start-upów zajmujących się agentami AI:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe rozwiązanie zwiększające wydajność zespołów dla osób indywidualnych, średnich przedsiębiorstw i dużych korporacji ClickUp Brain zapewnia kontekstowe odpowiedzi, agenci AI automatyzują cykl pracy, automatyzacja obejmuje ponad 100 szablonów, Brain MAX zapewnia sztuczną inteligencję w całym systemie operacyjnym, dokumenty, tablice, czat Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Adept AI Automatyzacja złożonych zadań związanych z oprogramowaniem i przeglądarkami dla zespołów przedsiębiorstw Rozumienie interfejsu multimodalnego, Adept Workflow Language (AWL), automatyzacja łańcucha dostaw, przetwarzanie dokumentów finansowych i zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej Niestandardowe ceny Crew AI Przyjazna dla programistów koordynacja wielu agentów dla rozproszonych cykli pracy zespołów Wieloprogramowe „zespoły” do badań/zawartości/kontroli jakości, koordynacja za pomocą przepływów, wdrożenie w chmurze lub na własnym serwerze, ponad 1200 integracji, wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Lindy AI Automatyzacja cyklu pracy agentów AI bez kodowania dla małych firm i rozwijających się zespołów Twórz agentów z wykorzystaniem języka naturalnego, ponad 2500 integracji aplikacji, segregacji wiadomości w skrzynce odbiorczej, dołączania do spotkań i tworzenia podsumowań oraz automatyzacji działań sprzedażowych Bezpłatnie; płatne plan zaczynają się od 49,99 USD miesięcznie Glean Inteligentna wyszukiwarka dla przedsiębiorstw i asystent AI do wewnętrznych cykli pracy związanych z wiedzą Semantyczne wyszukiwanie w grafie wiedzy, asystent AI do pytań i odpowiedzi, automatyczne wsparcie onboardingowe, zarządzanie usługami IT, przepływy pracy związane z zapewnieniem zgodności Niestandardowe ceny Ołówkiem Automatyzacja front office oparta na AI dla klinik fizjoterapii Automatyzowane planowanie + przypomnienia, integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną (WebPT), komunikacja z pacjentami w czasie rzeczywistym, obsługa anulowania rezerwacji z listy oczekujących Niestandardowe ceny Enhans Wdrożenie agentów AI ukierunkowanych na handel detaliczny w celu podejmowania decyzji operacyjnych Wdrażaj niestandardowe agenty AI w ciągu 7 dni, personalizacja Action Transformer, podejmowanie decyzji w oparciu o wiele modeli, monitorowanie danych rynkowych i operacyjnych w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Naratix Wzbogacanie katalogów e-commerce i śledzenie konkurencji dla sprzedawców internetowych Oczyszczanie i wzbogacanie surowych danych o produktach, opisy zoptymalizowane pod kątem SEO, dostosowywanie zawartości do konkretnych odbiorców, monitorowanie konkurencji, integracja Shopify/ERP Niestandardowe ceny Pixel Robotics Autonomiczna logistyka magazynowa dla hybrydowych flot AMR-człowiek Roboty transportujące palety PIXEL PT, wykrywanie i mapa 3D, zarządzanie flotą dla AMR + ręczna, hybrydowa integracja magazynowa, 16 godzin autonomicznej pracy Niestandardowe ceny LangChain Tworzenie aplikacji i automatyzacji opartych na LLM dla zespołów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz intensywnie wykorzystujących technologie programistyczne Debugowanie/monitorowanie LangSmith, integracja ponad 600 narzędzi, koordynacja cyklu pracy z LCEL, pamięć + współpraca agentów Bezpłatny poziom dla programistów; plany Pro zaczynają się od 39 USD/licencja/miesiąc Enso Niedrogi rynek agentów AI dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach sprzedaży, marketingu, administratora i wsparcia ponad 300 wstępnie wyszkolonych agentów, ponad 70 automatyzacji branżowych, obsługa marketingu/sprzedaży/administratora/kwestii prawnych, integracja LangChain, skalowanie zawartości + cyklu pracy 49 USD miesięcznie za użytkownika

Obiecujące start-upy i firmy zajmujące się agentami AI, na które warto zwrócić uwagę

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami opartymi na AIA, które możesz wykorzystać do przyspieszenia cyklu pracy i zwiększenia wydajności.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla kompleksowej wydajności zespołu z kontekstową sztuczną inteligencją)

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać bogate w kontekst odpowiedzi z całego obszaru roboczego

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy , która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Posiada doskonały ekosystem, w którym każdy komponent AI tworzy połączenie i uzupełnia pozostałe.

Twoja świadoma kontekstu podstawa AI

ClickUp Brain to kontekstowa warstwa AI wbudowana w Twoje środowisko pracy. Ma dostęp do Twoich zadań, dokumentów, czatów i zewnętrznych integracji, takich jak Google Drive, GitHub, Jira i inne. Oznacza to, że możesz zadawać pytania dotyczące konkretnych ról lub projektów i natychmiast otrzymywać bogate w kontekst odpowiedzi.

Instantaniya, nie musisz przeglądać dziesiątek dokumentów, aby dowiedzieć się, jak wygląda proces wdrażania aplikacji mobilnej. Wystarczy zapytać: „Jak wygląda proces wdrażania naszej aplikacji mobilnej?” i uzyskać jasną, zsyntetyzowaną odpowiedź na podstawie powiązanej dokumentacji, poprzednich zadań i czatów.

Automatyzatorzy, którzy myślą i działają

Twórz niestandardowe lub korzystaj z gotowych agentów ClickUp AI, aby zautomatyzować swoje miejsce pracy

W oparciu o inteligencję ClickUp Brain powstały agenci ClickUp AI, którzy aktywnie wykonują zadania w Twoim imieniu:

Gotowe agenty: Obsługuj typowe Obsługuj typowe cykle pracy agentów AI , takie jak wysyłanie aktualizacji dla klientów, przydzielanie zadań lub kierowanie w celu zapewnienia zgodności z przepisami

Agenci niestandardowi: Umożliwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy bez konieczności pisania kodu, dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojego zespołu

Załóżmy, że klient zgłasza prośbę o pomoc, przesyłając formularz. Gotowy agent AI może to wykryć, utworzyć zadania i podzadania dla każdej czynności, przydzielić je w oparciu o obciążenie pracą zespołu i automatycznie wysłać podsumowanie aktualizacji.

Oto jak działają ustawienia:

Superaplikacja AI na komputery stacjonarne

Podczas gdy ClickUp Brain i agenci AI działają w ramach narzędzia, ClickUp Brain MAX rozszerza zasięg AI jako dodatek do komputera stacjonarnego. Rozwiązuje problem rozrostu AI, ujednolicając wyszukiwanie, automatyzację, polecenia głosowe i modele AI we wszystkich narzędziach, aby zapewnić Ci:

kontekstowe wyszukiwanie uniwersalne: *Jedna pasek wyszukiwania, aby znaleźć wszystko, niezależnie od tego, czy znajduje się to w ClickUp, Google Drive czy SharePoint

wydajność dzięki funkcji zamiany mowy na tekst: *Dyktuj zadania, e-mail i wiadomości w naturalny sposób, czterokrotnie szybciej niż podczas pisania na klawiaturze

prywatność na poziomie przedsiębiorstwa: *Modele AI innych firm nie są szkolone na danych Twojej firmy

Połącz wszystkie swoje narzędzia AI za pomocą ClickUp Brain MAX

Najlepsze funkcje ClickUp

Wyeliminuj czasochłonne prace ręczne: zautomatyzuj powtarzalne zadania i żmudne czynności, korzystając z ponad 100 gotowych szablonów i narzędzia zautomatyzuj powtarzalne zadania i żmudne czynności, korzystając z ponad 100 gotowych szablonów i narzędzia do automatyzacji przepływu pracy opartego na AI , które tworzy reguły na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym

dokumentuj procesy w przejrzysty sposób: *Twórz aktywne wiki, standardowe procedury operacyjne (SOP) i notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Docs z funkcją łączenia zadań i współpracy w czasie rzeczywistym

twórz i dopracowuj swoje teksty: *Skorzystaj ze zintegrowanej AI w zadaniu ClickUp i dokumencie ClickUp, aby szybko tworzyć aktualizacje, dopracowywać ton i edytować niezgrabny tekst

Komunikuj się płynnie: Przechowuj dyskusje dotyczące projektów, pliki i aktualizacje w tym samym obszarze roboczym, korzystając z Przechowuj dyskusje dotyczące projektów, pliki i aktualizacje w tym samym obszarze roboczym, korzystając z czatu ClickUp Chat , z podsumowaniami wątków opartymi na AI, które pomogą Ci pozostać na bieżąco

informuj interesariuszy: *Wykorzystaj wykresy, wskaźniki i raporty, aby uzyskać ogólny widok postępów dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

*zwiększ wydajność spotkań: automatycznie rejestruj i transkrybuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker , a następnie udostępniaj elementy do wykonania i podsumowania zainteresowanym stronom

Limitations ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i opcje niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Krótki fragment wypowiedzi prawdziwego użytkownika:

ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływu pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania go z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest bardzo wszechstronny, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich zadań.

ClickUp oferuje imponujący zakres funkcji, które ułatwiają dostosowywanie przepływu pracy, zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów w jednym miejscu. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia widoków dostosowanych do każdego projektu, ustawiania automatyzacji i integrowania go z innymi narzędziami, z których już korzystam. Jest bardzo wszechstronny, zarówno do śledzenia zadań osobistych, jak i złożonych operacji biznesowych. Szablony i pulpity nawigacyjne są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i ułatwiają śledzenie wszystkich zadań.

2. Adept AI (najlepszy do automatyzacji złożonych zadań biurowych)

za pośrednictwem Adept AI

Adept to platforma AI, która daje firmom niezawodnych agentów, którzy realizują automatyzację cyklu pracy na stronach internetowych i w aplikacjach.

Podstawą ich działalności są unikalne, zastrzeżone dane szkoleniowe. Modele te zostały zasilone trylionami tokenów pochodzących z rzeczywistych interfejsów internetowych i oprogramowania, dzięki czemu agenci intuicyjnie rozumieją, jak działają narzędzia cyfrowe w praktyce.

Siła platformy leży w jej podejściu multimodalnym. Agenci ci potrafią wizualnie analizować interfejsy, rozumieć powiązania przestrzenne między elementami i rozumować na temat złożonych układów.

Najlepsze funkcje Adept AI

Steruj komputerem jak człowiek, pozwalając Adept AI na wizualną percepcję ekranu i naśladowanie ludzkich czynności: klikania, pisania i nawigacji

Dostosuj automatyzację zarządzania projektami za pomocą języka Adept Workflow Language (AWL), tworząc interakcje multimodalne lub pisząc kroki w języku naturalnym

Zautomatyzuj logistykę łańcucha dostaw, przetwarzaj dokumenty finansowe i obsługuj cykle pracy związane z zapewnieniem zgodności z przepisami w służbie

Odpowiadaj na pytania z złożonych źródeł, w tym plików PDF, wykresów i tabel, dzięki funkcji Web VQA

Ograniczenia AI

Często wymaga dodatkowego rozwoju lub niestandardowego dostosowania

W dużym stopniu opiera się na wysokiej jakości danych szkoleniowych, które mogą być stronnicze lub niekompletne

Ceny Adept AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adept AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. Crew AI (najlepsze rozwiązanie dla programistów do koordynacji wieloagentowej AI)

za pośrednictwem Crew AI

Crew AI wspiera automatyzację przedsiębiorstw poprzez koordynację działań wyspecjalizowanych agentów AI, którzy współpracują jak ludzkie zespoły projektowe. Zamiast polegać na jednym systemie AI do obsługi wszystkich zadań, tworzy „zespoły”, w których każdy agent wnosi swoją unikalną wiedzę specjalistyczną. Oznacza to, że jeden może zajmować się badaniami, drugi zarządzaniem tworzeniem zawartości, a trzeci nadzorowaniem kontroli jakości.

Najbardziej fascynujące jest to, jak naturalne wydaje się to w porównaniu z tradycyjną automatyzacją. Agenci ci płynnie koordynują złożone cykle pracy, dostosowując się do zmian i podejmując wspólne decyzje.

Ta gotowa do użycia w przedsiębiorstwie platforma oferuje elastyczne opcje wdrażania, integruje się z ponad 1200 aplikacjami i oferuje narzędzia bezkodowe.

Najlepsze funkcje Crew AI

Koordynuj cykle pracy za pomocą „przepływów”, które umożliwiają precyzyjną kontrolę opartą na wydarzeniach i warunkach logicznych

Wdrażaj rozwiązania w chmurze, na własnym serwerze lub w środowisku lokalnym, zapewniając zakończoną kontrolę nad infrastrukturą i prywatnością danych

Śledź wydajność i zwrot z inwestycji w agenty AI dzięki wskaźnikom, logom i śledzeniu w czasie rzeczywistym, co pozwala na ciągłą optymalizację i przejrzystość

Przyspiesz rozwój dzięki dużej, aktywnej społeczności ponad 100 000 certyfikowanych programistów, którzy zapewniają wsparcie i udostępniają wspólne zasoby

Limitacje Crew AI

Koordynacja wielu wyspecjalizowanych agentów o określonych rolach jest złożonym zadaniem

Konfigurowanie cykli pracy i integrowanie agentów z większymi systemami jest czasochłonne

Ceny Crew AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Crew AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... 51% organizacji obecnie wdraża agentów AI, a kolejne 35% planuje to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

💡 Porada dla profesjonalistów: Po co pisać długie instrukcje dla swojego asystenta AI, skoro można je po prostu wypowiedzieć na głos? Dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX jest to możliwe!

4. Lindy AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji przepływu pracy agentów AI bez kodowania)

za pośrednictwem Lindy AI

Lindy sprawia, że automatyzacja AI staje się dostępna, umożliwiając firmom tworzenie „pracowników AI” za pomocą prostych opisów w języku naturalnym. Wystarczy powiedzieć Lindy, co chcesz zrobić, a ona stworzy niestandardowych agentów AI, którzy mogą zająć się wszystkim, od kontaktów handlowych po planowanie spotkań.

Imponująca jest głębokość integracji: platforma łączy się z ponad 2500 aplikacjami. Dzięki temu agenci AI mogą płynnie współpracować z całym stosem technologicznym. Lindy zajmuje się wszystkim, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa dzięki zgodności z SOC 2 i HIPAA.

Ponadto jest to rozwiązanie niezależne od modelu, więc możesz wybrać, który model LLM będzie zasilał Twoich agentów.

Wielu agentów AI może współpracować przy złożonych cyklach pracy, podobnie jak pracownicy, jednocześnie informując ludzi o zatwierdzeniach lub eskalacjach. Możesz nawet osadzić tych agentów bezpośrednio na swojej stronie internetowej lub uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Najlepsze funkcje Lindy AI

Twórz niestandardowe agenty i udostępniaj ich innym zespołom

Zautomatyzuj całe cykle pracy w wielu aplikacjach, od śledzenia potencjalnych klientów lub generowania raportów po planowanie spotkań i obsługę klienta

Dodaj logikę opartą na AI i wiele wyzwalaczy do swoich cykli pracy

Wystarczy pokazać asystentowi, jak zakończone są zadania, aby go wyszkolić – nie jest wymagana znajomość kodowania

Twórz gotowe do produkcji aplikacje przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym

Ograniczenia Lindy AI

Użytkownicy narzekają na limit samouczków i wiedzy

Inicjalizacja nowych zadań może trwać do 20 sekund, co może być uważane za powolne w przypadku potrzeb automatyzacji w czasie rzeczywistym

Narzędzia platformy do debugowania mają limit, co utrudnia skuteczne rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek

Ceny Lindy AI

Free

Pro: 49,99 USD/miesiąc

Biznes: 199,99 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lindy AI

G2: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Lindy AI użytkownicy w prawdziwym życiu?

Cytat z recenzji G2:

Lindy AI całkowicie zmieniło moje życie. Dzięki niemu tworzenie agentów AI i zarządzanie nimi jest proste, intuicyjne i naprawdę przyjemne... Niemniej jednak jest kilka rzeczy, które poprawiłbym. Chciałbym, aby było więcej samouczków lub przykładów, które pomogłyby nowym użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał agentów. Ponadto konieczność płacenia może stanowić barierę, chociaż uważam, że wartość jest tego warta, gdy zobaczysz, jakie możliwości daje to rozwiązanie.

Lindy AI całkowicie zmieniło moje życie. Dzięki niemu tworzenie agentów AI i zarządzanie nimi jest proste, intuicyjne i naprawdę przyjemne... Niemniej jednak jest kilka rzeczy, które poprawiłbym. Chciałbym, aby było więcej samouczków lub przykładów, które pomogłyby nowym użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał agentów. Ponadto konieczność płacenia może stanowić barierę, chociaż uważam, że wartość jest tego warta, gdy zobaczy się, jakie możliwości daje to rozwiązanie.

📮 ClickUp Insight: 43% osób twierdzi, że powtarzalne zadania zapewniają pomocną strukturę ich dnia pracy, ale 48% uważa je za męczące i odwracające uwagę od ważnych zadań. Chociaż rutyna może dawać poczucie wydajności, często limituje kreatywność i powstrzymuje Cię przed osiągnięciem znaczącego postępu. ClickUp pomaga uwolnić się od tego cyklu poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą inteligentnych agentów AI, dzięki czemu możesz skupić się na pracy wymagającej głębokiego skupienia. Zautomatyzuj przypomnienia, aktualizacje i przydzielanie zadań, a funkcje takie jak automatyczne blokowanie czasu i priorytet zadań pozwolą Ci chronić godziny, w których jesteś najbardziej wydajny. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

5. Glean (najlepsze rozwiązanie do inteligentnego wyszukiwania w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Glean

Glean zajmuje się jednym z największych czynników obniżających wydajność w przedsiębiorstwie: niekończącym się poszukiwaniem informacji rozproszonych w dziesiątkach aplikacji i systemów. Nie musisz już przeskakiwać między Gmailem, Slackiem, Jira, Salesforce i niezliczoną ilością innych narzędzi.

Tworzy inteligentną wyszukiwarkę, która rozumie cały ekosystem wiedzy Twojej firmy, jednocześnie przestrzegając wszystkich istniejących uprawnień i protokołów bezpieczeństwa.

Asystent AI platformy może odpowiadać na złożone pytania, tworzyć zawartość, a nawet automatyzować wieloetapowe cykle pracy. Potrzebujesz zbadać potencjalnego klienta? A może chcesz automatycznie odrzucać typowe zgłoszenia do wsparcia, korzystając z bazy wiedzy? Autonomiczne agenty Glean płynnie radzą sobie z tymi złożonymi zadaniami.

Poznaj najlepsze funkcje

Wykorzystaj zaawansowane wyszukiwanie semantyczne z wykresem wiedzy, który rozumie specyficzny dla firmy żargon, projekty i role

Twórz agentów AI bez wysiłku, używając języka naturalnego, i wdrażaj ich do zadań w zakresie od zarządzania usługami IT po wdrażanie nowych pracowników

Wybierz jeden z gotowych szablonów biblioteki agentów , aby szybko rozpocząć pracę

Ustaw agentów tak, aby aktywowali się na podstawie harmonogramów, aktualizacji zawartości lub określonych wyzwalaczy

Wykorzystaj inteligentną technologię rozumowania agentowego, aby dynamicznie dostosowywać reakcje do procesów biznesowych

Wprowadź agentów do dowolnej z połączonych aplikacji, korzystając z API Glean

Poznaj limity

Wyniki wyszukiwania są zbyt ogólne i trzeba wykonać wiele kliknięć, aby znaleźć coś konkretnego

Niegibkie analizy, których nie można zmienić

Platforma oferuje limit gotowych szablonów cykli pracy dla różnych branż, co może wymagać dodatkowego wysiłku niestandardowego

Poznaj ceny

Niestandardowe ceny

Zbieraj oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Glean mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent serwisu G2:

W Glean najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga mi on znaleźć i uzyskać dostęp do informacji we wszystkich aplikacjach używanych w pracy. Oszczędza to czas, ogranicza powielanie pracy i sprawia, że współpraca jest bardziej wydajna.

W Glean najbardziej podoba mi się to, jak płynnie pomaga mi on znaleźć i uzyskać dostęp do informacji we wszystkich aplikacjach używanych w pracy. Oszczędza to czas, ogranicza powielanie pracy i sprawia, że współpraca jest bardziej wydajna.

🧠 Ciekawostka: Agenci AI są również testowani w dziedzinie odkryć naukowych. W 2022 r. naukowcy z Carnegie Mellon i Meta wyszkolili agenta do sugerowania nowych reakcji chemicznych. System znalazł reakcje, których nikt wcześniej nie udokumentował, pokazując, że AI może popchnąć badania w nieznane dotąd obszary.

6. Penciled (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji front office opartej na AI w fizjoterapii)

za pośrednictwem Penciled

Penciled zmienia świat planowania wizyt w gabinetach fizjoterapii, zapewniając im niezmordowanego asystenta recepcji opartego na AI.

Narzędzie to proaktywnie zarządza całym cyklem komunikacji z pacjentami. Pomaga w wysyłaniu pacjentom wiadomości tekstowych dotyczących nieobecności na wizytach, obsługiwaniu przypomnień, wypełnianiu anulowanych wizyt z list oczekujących, a nawet przetwarzaniu opłat za spóźnienia.

To, co wyróżnia tę firmę, to głęboka integracja z systemami EHR, takimi jak WebPT. Odczytuje dane pacjentów i dokumenty dotyczące planu opieki w czasie rzeczywistym, rozumiejąc, kto, kiedy i na co powinien zostać zaplanowany.

W przypadku odwołania wizyty Penciled natychmiast kontaktuje się z pacjentami z listy rezerwowej i rezerwuje wizytę dla pierwszej osoby, która się zgłosi, bez żadnej interwencji człowieka.

Najlepsze funkcje Penciled

Wyodrębnij i śledź zakończenie planów opieki przez różnych dostawców, aby zapewnić zgodność z przepisami i zoptymalizować ścieżki opieki nad pacjentami

Odciąż personel recepcji, ograniczając powtarzające się połączenia i wiadomości tekstowe, dzięki czemu będzie mógł skupić się na bezpośredniej opiece nad pacjentami

Monitoruj komunikację z pacjentami w czasie rzeczywistym, zapewniając, że żadna wiadomość nie zostanie pominięta, i umożliwiając personelowi kliniki nadzorowanie odpowiedzi AI

Limity ołówkowe

Brakuje mu subtelnego zrozumienia potrzebnych do radzenia sobie z pacjentami

Skuteczność zależy od płynnej integracji z systemami EHR

Ceny w przybliżeniu

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Penciled

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Enhans (najlepszy dla platform agentów AI ukierunkowanych na handel detaliczny)

za pośrednictwem Enhans

Enhans zajmuje się luką między obiecującą technologią a praktycznym wdrożeniem w rzeczywistym świecie. Firma stworzyła platformę specjalnie do szybkiego wdrażania inteligentnych agentów AI, które mogą być gotowe do działania już w ciągu siedmiu dni.

System obserwuje działania użytkowników w narzędziach takich jak e-mail, CRM i arkusze kalkulacyjne, aby poznać indywidualne wzorce pracy. Następnie można mu wyznaczyć ogólne cele, takie jak „przygotowanie tygodniowego raportu sprzedaży” lub „kontynuacja działań dotyczących wszystkich nowych potencjalnych klientów z wczoraj”, które realizuje on samodzielnie, nawigując i obsługując niezbędne oprogramowanie w imieniu użytkownika.

Agenci aktywnie identyfikują wyzwania i dostosowują swoje podejście do rozwiązywania problemów w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników i czynniki środowiskowe.

Najlepsze funkcje Enhans

Automatycznie zbieraj i monitoruj dane rynkowe i operacyjne w czasie rzeczywistym, umożliwiając niestandardowe dostosowanie do potrzeb użytkownika

Podejmuj decyzje oparte na wielu modelach, wykorzystując kilka modeli AI współpracujących ze sobą w celu optymalizacji cen, zapasów i promocji

Zmień sposób interakcji dzięki Action Transformer , który personalizuje odpowiedzi w oparciu o zachowania użytkowników

Wykonuj złożone, wieloetapowe zadania na podstawie prostych instrukcji w języku naturalnym

Wzmocnij limit

Obsługa złożonych, wielomodelowych systemów AI wymaga dużej mocy obliczeniowej

Integracja agentów AI z starszą wersją infrastruktury IT może stanowić wyzwanie

Mogą mieć trudności z zadaniami wymagającymi głębokiego zrozumienia kontekstu lub subiektywnej oceny

Ceny Enhans

Niestandardowe ceny

Popraw oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W środowiskach wieloagentowych, takich jak symulacje zabawy w chowanego, boty rozwinęły spontaniczną współpracę dzięki sprytnym strategiom pracy zespołowej, których nikt ich wyraźnie nie nauczył, np. blokowaniu drzwi wirtualnymi pudełkami, aby uwięzić przeciwników.

📖 Przeczytaj również: Najlepsi agenci AI do zarządzania projektami

8. Naratix (najlepszy do automatyzacji i wzbogacania katalogów e-commerce)

za pośrednictwem Naratix

Naratix przekształca nieuporządkowane dane dostawców w przejrzyste, nadające się do sprzedaży katalogi produktów. Zamiast spędzać niezliczone godziny na zmaganiach z niekompletnymi opisami produktów i niezgodnymi z wymogami wykazami, firmy zajmujące się handlem elektronicznym mogą teraz przesyłać swoje surowe dane i obserwować, jak z dnia na dzień przekształcają się one w dopracowane, zoptymalizowane pod kątem SEO katalogi.

AI wzbogaca dane o spójne z marką opisy, odpowiednią kategoryzację i zlokalizowaną zawartość dla różnych rynków, jednocześnie spełniając wymagania rynku.

Platforma płynnie integruje się z istniejącymi systemami, takimi jak Shopify, BigCommerce i ERP, bez konieczności przeprowadzania kosztownych migracji.

Najlepsze funkcje Naratix

Generuj automatycznie opisy produktów, strony marek i strony kategorii zgodne z wizerunkiem marki na podstawie danych produktów w formatach takich jak JSON, CSV i XLX

Zautomatyzuj ciągłe monitorowanie konkurencji pod kątem cen i trendów rynkowych

Skorzystaj z Klient Persona Engine , aby dostosować opisy produktów i zawartość do konkretnych danych demograficznych i preferencji nabywców

Odkryj luki w zapasach i ryzyko nadmiernych zapasów, aby podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe

Ograniczenia Naratix

Dokumentacja dostępna w limitowanej formie dla początkujących, którzy nie znają narzędzi analitycznych AI

Trudności z tworzeniem bardzo kreatywnych, pomysłowych lub metaforycznych opisów produktów

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania problemów z ustawieniem i utrzymaniem integracji

Ceny Naratix

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Naratix

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak zautomatyzować proces sprzedaży za pomocą AI

9. Pixel Robotics (najlepsze rozwiązanie dla autonomicznych robotów mobilnych w intralogistyce)

za pośrednictwem Pixel Robotics

Pixel Robotics oferuje wsparcie dla automatyzacji magazynów za pomocą mobilnych robotów opartych na AI, które potrafią poruszać się w rzeczywistym środowisku przemysłowym.

Platforma łączy zaawansowaną wizję komputerową, cyfrowe bliźniaki, uczenie się przez wzmocnienie oraz opatentowaną lokalizację AI. Dzięki temu ramiona robotyczne i roboty mobilne mogą wykonywać złożone, niepowtarzalne zadania, takie jak wybieranie i sortowanie różnych elementów w magazynie, montaż produktów o niewielkich różnicach lub przeprowadzanie kontroli jakości.

Roboty te dostosowują się do każdego środowiska, w którym się znajdują, wykrywając pozycje palet w locie, a nawet rozpoznając i omijając wózki widłowe.

Najlepsze funkcje Pixel Robotics

Skorzystaj z narzędzi do zarządzania flotą , które koordynują zarówno AMR, jak i transport ręczny w celu hybrydowego zarządzania magazynem i automatyzacji obszaru buforowego

Wizualizuj i optymalizuj procesy logistyczne za pomocą czujników 3D i fotorealistycznej mapy środowiska

Dostosowuj się w czasie rzeczywistym do zmian w otoczeniu, takich jak zagubione elementy lub nowe przeszkody

Osiągnij do 16 godzin ciągłej, autonomicznej pracy dzięki automatycznemu ładowaniu akumulatorów litowo-jonowych i minimalnym przestojom

Ograniczenia Pixel Robotics

Integracja różnorodnych danych z czujników (kamery, LiDAR, radar itp.) w jeden spójny system sterowania nadal stanowi wyzwanie

Elastyczność w nieprzewidywalnych środowiskach jest ograniczona

Ceny Pixel Robotics

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Pixel Robotics

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: OpenAI wyszkoliło agentów w symulacjach robotycznych rąk do manipulowania przedmiotami, takimi jak kostka Rubika. Agenci nauczyli się dostosowywać do takich sytuacji, jak „złamany” palec w symulacji, wykazując zaskakującą elastyczność w rozwiązywaniu problemów.

10. LangChain (najlepszy do tworzenia aplikacji i automatyzacji opartych na LLM)

za pośrednictwem LangChain

LangChain nie jest produktem dla użytkowników końcowych, ale podstawową platformą open source dla programistów do tworzenia aplikacji AI opartych na agentach.

Pomaga przekształcić eksperymentalne modele językowe w gotowe do produkcji, inteligentne aplikacje. Oferuje narzędzia do tworzenia, koordynowania i wdrażania autonomicznych agentów AI, które mogą obsługiwać złożone, wieloetapowe cykle pracy.

Kompleksowe podejście generatora cyklu pracy AI do tworzenia aplikacji ułatwia koordynację cyklu pracy, zaawansowane zarządzanie pamięcią i data powstania agentów współpracujących.

Ponadto wizualne środowisko IDE i szablony wielokrotnego użytku pozwalają zespołom na szybkie tworzenie prototypów i iteracji rozwiązań AI.

Najlepsze funkcje LangChain

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do debugowania, monitorowania i oceny za pośrednictwem LangSmith , aby uzyskać dogłębny wgląd w wydajność łańcucha i skutecznie identyfikować błędy

Wyposaż aplikacje w pamięć krótkotrwałą i długotrwałą, aby zachować kontekst

Płynnie integruj się z ponad 600 narzędziami, w tym bazami danych, API i specjalistycznymi usługami AI, aby rozszerzyć możliwości cyklu pracy bez konieczności tworzenia niestandardowego kodu

Koordynuj złożone, wielokrokowe cykle pracy za pomocą języka LangChain Expression Language (LCEL), który umożliwia precyzyjną kontrolę nad logiką i wykonywaniem zadań w komponentach /AI i danych

Ograniczenia LangChain

Dokumentacja zawiera luki dotyczące zaawansowanych przypadków użycia

Jako framework wymaga on silnych umiejętności programistycznych i inżynieryjnych, aby można było go efektywnie wykorzystać; nie jest to rozwiązanie typu „no-code”

Jakość i niezawodność każdego agenta zbudowanego przy użyciu LangChain jest ostatecznie ograniczona możliwościami wykorzystywanego modelu LLM

Ceny LangChain

Twórca: Zacznij bezpłatnie, a następnie płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Dodatkowo: 39 USD miesięcznie za licencję (następnie płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Oceny i recenzje LangChain

G2: 4,7/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o LangChain mówią prawdziwi użytkownicy?

Z recenzji G2:

Langchain zapewnia modułowy i rozszerzalny sposób pracy z dużymi modelami językowymi. Jego zdolność do łączenia modeli LLM z narzędziami, pamięcią i zewnętrznymi źródłami danych sprawia, że jest niezwykle potężnym narzędziem do zastosowań w świecie rzeczywistym... Krzywa uczenia się może być stroma dla nowicjuszy, zwłaszcza tych, którzy nie mają doświadczenia w pracy z modelami LLM lub językiem Python.

Langchain zapewnia modułowy i rozszerzalny sposób pracy z dużymi modelami językowymi. Jego zdolność do łączenia modeli LLM z narzędziami, pamięcią i zewnętrznymi źródłami danych sprawia, że jest niezwykle potężnym narzędziem do zastosowań w świecie rzeczywistym... Krzywa uczenia się może być stroma dla nowicjuszy, zwłaszcza tych, którzy nie mają doświadczenia w pracy z modelami LLM lub językiem Python.

11. Enso (najlepszy przystępny cenowo rynek agentów AI dla automatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Enso

Enso to rynek agentów AI i hub automatyzacji stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Małe i średnie firmy mogą wykupić subskrypcję narzędzia, aby uzyskać dostęp do ponad 300 wstępnie wyszkolonych agentów AI w obszarach marketingu, sprzedaży, administratora, finansowania, prawnym, obsługi klienta i innych.

Nie ma żadnych skomplikowanych ustawień: agenci są gotowi do działania, kierują się najlepszymi praktykami branżowymi i integrują się z istniejącymi narzędziami, takimi jak e-mail, systemy CRM i platformy do zarządzania projektami. Firmy zyskują kompleksową automatyzację bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Enso

Zarządzaj generowaniem spójnej z marką i spersonalizowanej zawartości w czasie rzeczywistym

Skaluj działalność biznesową bez wysiłku dzięki branżowym rozwiązaniom AI obejmującym ponad 70 branż

Oceniaj i ulepszaj cykle pracy oparte na AI dzięki ciągłej ekspansji i partnerstwom, w tym integracji z LangChain

Zastąp wielu freelancerów i pracę ręczną niezawodnymi agentami AI, którzy konsekwentnie zapewniają wysokiej jakości wsparcie biznesowe

Ograniczenia Enso

Użytkownicy zgłaszali raportowanie problemów technicznych

Ograniczenia użytkowania, takie jak uruchamianie poszczególnych agentów AI do 10 razy dziennie na użytkownika

Ceny Enso

49 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Enso

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Prawie 9 na 10 dyrektorów twierdzi, że w tym roku zwiększy budżet przeznaczony na sztuczną inteligencję ze względu na agentową sztuczną inteligencję. Ponad jedna czwarta z nich planuje wzrost o 26% lub więcej, co pokazuje, że firmy przygotowują się do ambitnego wdrożenia na dużą skalę.

Kluczowe trendy rynkowe w dziedzinie sztucznej inteligencji agentowej

Globalny rynek agentów AI rozwija się w błyskawicznym tempie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat osiągnie wartość 50,31 mld, a jego średni roczny wzrost wyniesie 45,8%. Wskazuje to na rosnące zapotrzebowanie na automatyzację, postępy w przetwarzaniu języka naturalnego oraz rosnącą potrzebę spersonalizowanej obsługi klienta.

Trendy w finansowaniu odzwierciedlają tę dynamikę. Start-upy zajmujące się agentami AI pozyskały 2,8 mld dolarów kapitału venture, a analitycy projektują, że łączna wartość inwestycji w tym roku przekroczy 6,7 mld dolarów.

Europa stała się aktywnym hubem, gdzie w pierwszym kwartale zebrano ponad 1 mld euro w ramach 65 transakcji, przewyższając wyniki z ubiegłego roku. Ten napływ kapitału podkreśla zaufanie inwestorów do start-upów, które przodują w przekształcaniu AI z pasywnych asystentów w autonomicznych współpracowników zdolnych do wykonywania wieloetapowych zadań przy minimalnej interwencji człowieka.

Wdrożenie tej technologii jest równie popularne wśród przedsiębiorstw. Co jednak zaskakujące, nie ogranicza się ono wyłącznie do firm z branży technologicznej. Średniej wielkości przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej, finansów i usług prawnych również wdrażają agentów w celu automatyzacji procesów związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami, obsługi klienta i operacjami.

Jednocześnie szybki rozwój AI agenta przyniósł nowe wyzwania. Najważniejsze z nich to bezpieczeństwo i niezawodność, co podkreśla niedawna zbiórka 100 milionów dolarów przez firmę Noma Security na ochronę autonomicznych systemów przed błędami lub złośliwym wykorzystaniem.

Oznacza to, że chociaż rynek szybko się rozwija, trwałe powodzenie będzie zależało od praktycznego wdrożenia, zaufania i wymiernej wartości biznesowej.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia do koordynacji AI dla cykli pracy w biznesie

Wyzwania i ryzyko związane z wdrażaniem agentów AI

Przyjrzyjmy się teraz niektórym problemom związanym z wykorzystaniem agentów AI oraz strategiom mającym na celu ich złagodzenie:

Wyzwanie lub ryzyko Rozwiązanie Bezpieczeństwo danych i prywatność Wdrażaj kompleksowe szyfrowanie, solidne kontrole dostępu, audyty zgodności i procedury przetwarzania danych specyficzne dla AI Stronniczość, sprawiedliwość i dyskryminacja Zapewnij różnorodność danych szkoleniowych, ustal wskaźniki sprawiedliwości i regularnie testuj algorytmy pod kątem stronniczości Zgodność z przepisami Bądź na bieżąco z przepisami (np. RODO), przeprowadzaj regularne audyty i od samego początku projektuj cykle pracy zgodne z przepisami dotyczącymi AI Niezawodność operacyjna Skonfiguruj pętle nadzoru, ciągłe monitorowanie, mechanizmy awaryjne i przypisz właścicieli operacyjnych do zachowań agentów Pozycja i manipulowanie modelami Zabezpieczaj potoki modeli, monitoruj działania przeciwników, przeprowadzaj skanowanie podatności i limituj narażenie na niezaufane dane Nieprzewidywalne lub szkodliwe zachowania W przypadku krytycznych decyzji stosuj systemy zabezpieczające typu „human-in-the-loop”, testuj reakcje agentów w dynamicznych środowiskach i limituj autonomię Integracja z starszymi wersjami systemów Zainwestuj w oprogramowanie pośredniczące, warstwy API i plany stopniowej migracji; priorytetowo traktuj interoperacyjność Uzależnienie od dostawcy Preferuj otwarte standardy, architekturę modułową i zachowaj możliwość zmiany dostawców lub platform Nadmierna optymalizacja lub niezgodność celów Okresowo przeglądaj i aktualizuj cele agentów, sprawdzaj zgodność i angażuj interesariuszy w proces optymalizacji kryteriów Ciągłe koszty i obciążenia związane z konserwacją Zaplanuj budżet na ciągłe szkolenia, aktualizacje i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań; w miarę możliwości zautomatyzuj zadania związane z konserwacją

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania problemów bezpośrednio do Twojego bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO — ClickUp spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i pomaga bezpiecznie korzystać z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

Perspektywy na przyszłość dla agentów AI

Agenci AI stopniowo przechodzą od niszowych eksperymentów do narzędzi biznesowych do zrobienia, zmieniając, jak praca jest zrobiona w różnych branżach.

Analitycy przewidują, że rynek ten będzie się rozwijał w tempie ponad 45% rocznie, a prawie każde przedsiębiorstwo planuje zwiększyć jego wykorzystanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dynamika ta wynika z połączenia praktycznych korzyści, takich jak wzrost wydajności i zmniejszenie nakładu pracy ręcznej, oraz obietnicy bardziej autonomicznej współpracy między ludźmi a systemami.

Oto kilka trendów, które określają przyszłość:

Autonomiczne cykle pracy: Agenci ewoluują od „pomocników” do systemów, które potrafią identyfikować problemy, projektować rozwiązania i Agenci ewoluują od „pomocników” do systemów, które potrafią identyfikować problemy, projektować rozwiązania i działać w całym ekosystemie cyfrowym

Hiperautomatyzacja: Połączenie RPA, analityki i uczenia maszynowego pomaga agentom w przeprowadzeniu prawdziwej, Połączenie RPA, analityki i uczenia maszynowego pomaga agentom w przeprowadzeniu prawdziwej, kompleksowej transformacji biznesowej

Edge AI: Agenci będą przetwarzać dane lokalnie, aby podejmować szybsze decyzje w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w logistyce, handlu detalicznym i produkcji

🔍 Czy wiesz, że... 58% firm wykorzystuje agentów AI do badań i tworzenia podsumowań, a 53,5% polega na nich w zakresie zadań związanych z osobistą wydajnością, takich jak planowanie i tworzenie szkiców wiadomości e-mail.

ClickUp + AI = inteligentniejszy sposób pracy

Start-upy zajmujące się agentami AI, które właśnie omówiliśmy, przesuwają granice możliwości agentów AI. Obejmuje to automatyzację badań, optymalizację doświadczeń klientów lub usprawnianie całych cykli pracy.

ClickUp już teraz oferuje kompleksowe centrum, w którym narzędzia takie jak ClickUp Brain, agenci AI i automatyzacje płynnie łączą się z Twoimi zadaniami, dokumentami i komunikacją zespołową.

Jeśli chcesz wyjść poza koncepcję sztucznej inteligencji i faktycznie wykorzystać ją do inteligentniejszego i szybszego wykonywania pracy, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅